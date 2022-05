Die „Star Wars“-Saga zählt zu den finanziell erfolgreichsten und damit wertvollsten Multimedia-Franchises der Welt, die Original-Trilogie (Episode 4 bis 6) zu den Mitbegründern der Blockbuster-Ära in Hollywood, und auch aus der modernen Popkultur lassen sich die kultigen Zitate („Möge die Macht mit dir sein!“) sowie liebgewonnenen Figuren, rund um Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia & Co, nicht mehr wegdenken. Obwohl die Filme (die sogenannte „Skywalker-Saga“ umfasst drei Trilogien), Serien (sowohl Real- wie auch Animationsserien sind en masse vorhanden) und Spin-offs (wie z. B. „Rogue One: A Star Wars Story“ und „Solo: A Star Wars Story“) heutzutage fast schon zur cineastischen Allgemeinbildung zählen, gibt es auch unter den „Star Wars“-Produktionen einerseits hervorragende Beispiele für nahezu perfektes Filmmaking und andererseits weniger berauschende Kapitel, die selbst eingefleischte Fans am liebsten schnell wieder vergessen würden. Wir haben alle „Star Wars“-Filme und „Star Wars“-Spin-offs nach Qualität gereiht und zeigen, in welchen die Macht besonders stark ist!

PLATZ 11 der besten „Star Wars“-Filme: „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019)

Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers (2019) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Lucasfilm Ltd. / Bad Robot Productions / YouTube

Steckbrief zu „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019)

Originaltitel: Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker / Star Wars: The Rise of Skywalker

Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker / Star Wars: The Rise of Skywalker Alternativtitel: Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers Regie: J. J. Abrams

J. J. Abrams IMDb-Bewertung: 6,5/10

Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) – worum es in dem Film geht?

Nachdem sich Luke Skywalker (Mark Hamill) am Ende von „Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi“ (2017) geopfert hat, um den Rebellen die Flucht vor der Ersten Ordnung und ihrem neuen Leader Kylo Ren (Adam Driver) zu ermöglichen, droht weiterer Zoff – in Person eines totgeglaubten alten Bekannten: Imperator Palpatine (Ian McDiarmid) befindet sich, künstlich am Leben erhalten, auf dem fernen Planeten Exegol und strebt wieder nach der Macht … [Mehr zum Film „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) lesen Sie hier!]

PLATZ 10 der besten „Star Wars“-Filme: „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ (1999)

Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung (1999) © Video: 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Steckbrief zu „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ (1999)

Originaltitel: Star Wars: Episode I – The Phantom Menace

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace Regie: George Lucas

George Lucas IMDb-Bewertung: 6,5/10

Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ (1999) – worum es in dem Film geht?

Rund 30 Jahre vor der originalen „Star Wars“-Trilogie (Episode 4 bis 6): Jedi-Meister Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) sowie sein Schüler Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) sollen im Auftrag der Galaktischen Republik in einem Zoll-Streit zwischen Königin Amidala (Natalie Portman) vom Planeten Naboo und der Handelsföderation vermitteln, um einen Krieg zu vereiteln. Der Termin erweist sich aber als Falle. Dass ein dunkler Sith-Lord im Hintergrund die Fäden zieht, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch keiner … [Mehr zum Film „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ (1999) lesen Sie hier!]

PLATZ 9 der besten „Star Wars“-Filme: „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (2002)

Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger (2002) © Video: 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Steckbrief zu „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (2002)

Originaltitel: Star Wars: Episode II – Attack of the Clones

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones Regie: George Lucas

George Lucas IMDb-Bewertung: 6,6/10

Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (2002) – worum es in dem Film geht?

Zehn Jahre nach den Ereignissen von „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ (1999) sorgt eine Separatistenbewegung für politische Unruhe. Als auf die Ex-Königin von Naboo und jetzige Senatorin der Republik, Padmé Amidala (Natalie Portman) ein Attentat verübt wird, werden Jedi-Meister Obi-Wan (Ewan McGregor) und sein zum Mann herangewachsener Schüler Anakin (Hayden Christensen) mit ihrem Schutz beauftragt … [Mehr zum Film „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (2002) lesen Sie hier!]

PLATZ 8 der besten „Star Wars“-Filme: „Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi“ (2017)

Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi (2017) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Steckbrief zu „Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi“ (2017)

Originaltitel: Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi / Star Wars: The Last Jedi

Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi / Star Wars: The Last Jedi Alternativtitel: Star Wars: Die letzten Jedi

Star Wars: Die letzten Jedi Regie: Rian Johnson

Rian Johnson IMDb-Bewertung: 6,9/10

Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi“ (2017) – worum es in dem Film geht?

Wider Erwarten war es am Ende von „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015) den Rebellen zwar gelungen, die Starkiller-Basis, die Superwaffe der Ersten Ordnung, zu zerstören, dennoch droht den Rebellen unter der Führung von Generalin Leia Organa (Carrie Fisher), Kampfpilot Poe Dameron (Oscar Isaac) sowie Finn (John Boyega) das Ende, als die übermächtige Kriegsflotte des Feindes ihre Basis aufspürt. Nur knapp gelingt ihnen die Flucht, doch so leicht lassen sich die Sternenkreuzer der Ersten Ordnung nicht abhängen. Währenddessen bittet Rey (Daisy Ridley) Luke Skywalker (Mark Hamill) auf dem Inselplaneten Ahch-To, auf dem sich der Erste Jedi-Tempel befindet, um Hilfe … [Mehr zum Film „Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi“ (2017) lesen Sie hier!]

PLATZ 7 der besten „Star Wars“-Filme: „Solo: A Star Wars Story“ (2018)

Solo: A Star Wars Story (2018) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Steckbrief zu „Solo: A Star Wars Story“ (2018)

Originaltitel: Solo: A Star Wars Story / Solo

Solo: A Star Wars Story / Solo Alternativtitel: Solo

Solo Regie: Ron Howard

Ron Howard IMDb-Bewertung: 6,9/10

Inhaltsangabe von „Solo: A Star Wars Story“ (2018) – worum es in dem Film geht?

Wie bereits zwei Jahre zuvor in „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016) spielt auch das zweite „Star Wars“-Spin-off zeitlich vor dem Auftakt der originalen „Star Wars“-Trilogie (Episode 4 bis 6). Das Imperium gibt in der Galaxis bereits den Ton an, auch auf Corellia, wo der junge Han Solo (Alden Ehrenreich) kriminelle Jobs für die Unterweltkönigin Lady Proxima erledigt. Als er bei ihr in Ungnade fällt, will der Draufgänger mit seiner Liebsten Qi’ra (Emilia Clarke) den Planeten verlassen. Doch sie wird geschnappt, und Han heuert als Rekrut bei der imperialen Armee an, um zu entkommen und Pilot zu werden … [Mehr zum Film „Solo: A Star Wars Story“ (2018) lesen Sie hier!]

PLATZ 6 der besten „Star Wars“-Filme: „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ (2005)

Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith (2005) © Video: 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Steckbrief zu „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ (2005)

Originaltitel: Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith Regie: George Lucas

George Lucas IMDb-Bewertung: 7,6/10

Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ (2005) – worum es in dem Film geht?

Die Galaktische Republik leidet unter den Attacken des Sith-Lords Count Dooku (Christopher Lee), Droidenführer General Grievous hat außerdem Kanzler Palpatine (Ian McDiarmid), den Vorsitzenden des Galaktischen Senats, gekidnappt. Als die Droiden-Armee der Separatisten versucht, mit ihrer Geisel zu fliehen, greifen die Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) und Anakin Skywalker (Hayden Christensen) ein und befreien Palpatine. Sie ahnen nicht, dass er selbst seine Entführung inszeniert hat, um seine Macht auszubauen … [Mehr zum Film „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ (2005) lesen Sie hier!]

PLATZ 5 der besten „Star Wars“-Filme: „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015)

Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht (2015) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Lucasfilm Ltd. / Bad Robot Productions / YouTube

Steckbrief zu „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015)

Originaltitel: Star Wars: Episode VII – The Force Awakens / Star Wars: The Force Awakens

Star Wars: Episode VII – The Force Awakens / Star Wars: The Force Awakens Alternativtitel: Star Wars: Das Erwachen der Macht

Star Wars: Das Erwachen der Macht Regie: J. J. Abrams

J. J. Abrams IMDb-Bewertung: 7,8/10

Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015) – worum es in dem Film geht?

Die Geschichte hebt rund 30 Jahre nach „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983), und damit dem Finale der originalen „Star Wars“-Trilogie (Episode 4 bis 6) an, und bildet den Auftakt der sogenannten „Sequel-Trilogie“ (Episode 7 bis 9) im großen Kosmos der „Star Wars“-Saga: Aus der Asche des einstigen Imperiums hat sich mit der Ersten Ordnung eine Nachfolgeorganisation erhoben, die unter der Führung von Supreme Leader Snoke (Andy Serkis) an einem neuen Todesstern – und so an der Ausweitung ihrer Terrorherrschaft arbeitet. Und wieder sollen es drei Helden sein, die den Kampf gegen das Böse aufnehmen. Zum einen ist da die junge Rey (Daisy Ridley), die sich auf dem Planeten Jakku als Schrottsammlerin verdingt und auf die Rückkehr ihrer Familie wartet. Bis sie auf Finn (John Boyega) trifft, einen desertierten Sturmtruppler, der zuvor dem gefangenen Rebellen-Piloten Dameron (Oscar Isaac) zur Flucht verhalf … [Mehr zum Film „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015) lesen Sie hier!]

PLATZ 4 der besten „Star Wars“-Filme: „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016)

Rogue One: A Star Wars Story (2016) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Steckbrief zu „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016)

Originaltitel: Rogue One: A Star Wars Story / Rogue One

Rogue One: A Star Wars Story / Rogue One Alternativtitel: Rogue One

Rogue One Regie: Gareth Edwards

Gareth Edwards IMDb-Bewertung: 7,8/10

Inhaltsangabe von „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016) – worum es in dem Film geht?

Der erste Spin-off-Film aus dem „Star Wars“-Universum funktioniert quasi als Prolog zu „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977) und schildert die Beschaffung der Pläne, die in Episode 4 durch eine Handvoll tapferer Rebellen – darunter auch der spätere Jedi-Ritter Luke Skywalker (Mark Hamill) – zur Zerstörung des Todessterns führen. Im Fokus dieser „Star Wars Story“ steht Jyn Erso (Felicity Jones), deren Vater Galen (Mads Mikkelsen) als Geisel des Imperiums an der Entwicklung des Todessterns beteiligt ist. Schon als Kind wurde sie von ihren Eltern getrennt und vom Rebellen Saw Gerrera (Forest Whitaker) vor imperialen Truppen gerettet. Jahre später führt Jyn ein Leben als Outlaw, als sie sich dem Kampf der Rebellen anschließt … [Mehr zum Film „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016) lesen Sie hier!]

PLATZ 3 der besten „Star Wars“-Filme: „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983)

Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) © Video: 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Steckbrief zu „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983)

Originaltitel: Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi / Return of the Jedi

Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi / Return of the Jedi Alternativtitel: Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Die Rückkehr der Jedi-Ritter Regie: Richard Marquand

Richard Marquand IMDb-Bewertung: 8,3/10

Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) – worum es in dem Film geht?

Der in Karbonit eingefrorene Körper von Han Solo (Harrison Ford) ist nun im Besitz des Verbrechers Jabba, der ihn in seiner Wüstenfestung auf Tatooine als Wandschmuck aufbewahrt. Bei ihrem Versuch, Han zu retten, gerät auch Prinzessin Leia (Carrie Fisher) in Jabbas Gewalt. Bis Luke Skywalker (Mark Hamill) auftaucht und die Freiheit seiner Freunde in einer gewagten Rettungsaktion erkämpft … [Mehr zum Film „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) lesen Sie hier!]

PLATZ 2 der besten „Star Wars“-Filme: „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977)

Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung (1977) © Video: 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Steckbrief zu „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977)

Originaltitel: Star Wars: Episode IV – A New Hope / Star Wars

Star Wars: Episode IV – A New Hope / Star Wars Alternativtitel: Krieg der Sterne

Krieg der Sterne Regie: George Lucas

George Lucas IMDb-Bewertung: 8,6/10

Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977) – worum es in dem Film geht?

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis: Es herrscht Bürgerkrieg, die Rebellen leisten verbissen Widerstand gegen den Terror des finsteren Imperiums. Der gefürchtete Darth Vader (David Prowse), die rechte Hand des diabolischen Imperators, macht Jagd auf die für vogelfrei erklärten Aufständischen. Dabei fällt ihm gleich zu Beginn die junge Rebellenprinzessin Leia Organa (Carrie Fisher) in die Hände. Bevor sie gefasst wird, „füttert“ sie den Roboter R2-D2 (Kenny Baker) mit den Positionsdaten und Bauplänen des Todessterns, einer mobilen mondähnlichen Raumstation, die mit nur einem Schuss ganze Planeten zerstören kann! Zufällig gelangt der rebellische Farmersohn Luke Skywalker (Mark Hamill) an ihre Botschaft und übermittelt sie dem eigentlichen Empfänger, einem der letzten noch lebenden Jedi-Ritter namens Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) … [Mehr zum Film „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977) lesen Sie hier!]

PLATZ 1 der besten „Star Wars“-Filme: „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980)

Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück (1980) © Video: 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Steckbrief zu „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980)

Originaltitel: Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back / The Empire Strikes Back

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back / The Empire Strikes Back Alternativtitel: Das Imperium schlägt zurück

Das Imperium schlägt zurück Regie: Irvin Kershner

Irvin Kershner IMDb-Bewertung: 8,7/10

Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980) – worum es in dem Film geht?

Seit der Zerstörung des Todessterns sind drei Jahre vergangen. Die Rebellen halten sich auf dem Eis planeten Hoth versteckt. Doch nun haben Suchdroiden der imperialen Streitkräfte unter dem Kommando von Darth Vader sie dort aufgespürt. Nach einem ebenso kurzen wie heftigen Scharmützel gelingt den meisten Rebellen die Flucht. Während sich Han Solo (Harrison Ford) und Prinzessin Leia (Carrie Fisher) mit dem Millenium Falken vor den imperialen Sternzerstörern in einem Asteroidenfeld verbergen, nimmt Luke Skywalker (Mark Hamill) einer Vision wegen Kurs auf den Planeten Dagobah, um sich dort vom legendären Jedi-Meister Yoda (gesteuert von „Muppets“-Puppenspieler Frank Oz) zum Jedi ausbilden zu lassen … [Mehr zum Film „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980) lesen Sie hier!]

