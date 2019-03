Neonfarben, schillernde Anzüge und Kostüme mit Schulterpolstern, Fön- bzw. Dauerwellen und Songs, die wir aus der Hitparade mit Udo Huber kennen: Netflix und Prime machen es 80er-Jahre-Fans derzeit leicht, neues Serienfutter zu finden. Welche 13 Serien wir Retro-Fans ans Herz legen können.

BESTENLISTE: 13 GENIALE SERIEN, DIE IN DEN 1980ER-JAHREN SPIELEN

1) Red Oaks (2014-2017)

Genre(s): Comedy, Drama, Sport

IMDb-Bewertung: 7,9

In der Coming-of-Age-Comedy arbeitet der junge David im Country Club Red Oaks in New Jersey, er macht dort einen Sommerjob als Tennislehrer. Red Oaks ist in den 80er Jahren angesiedelt und vereint den trashigen Charme und Look (großartig auch die Tonspur der Serie!) dieser Zeit mit illustren Charakteren, die Davids Weg kreuzen und ihn durchaus skurrile Erfahrungen machen lassen.

Die Hauptrolle spielt Craig Roberts, weitere Darsteller sind Jennifer Grey (Ja, es ist tatsächlich die Baby aus Dirty Dancing), Ennis Esmer, Gage Golightly, Oliver Cooper, Richard Kind und Paul Reiser.

2) Dynasty (seit 2017)

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 7,3

Das Reboot der Kultsoap aus den 80er-Jahren: Der Denver Clan ist runderneuert, die Carringtons und die Colbys gibt es jedoch nach wie vor – Glanz und Gloria, Intrigen, Catfights und Skandale ebenfalls.

3) Mindhunter (seit 2017)

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

IMDb-Bewertung: 8,5

Ende der 70er-Jahre kommt ein cleverer FBI-Mann plötzlich drauf, dass er sich dafür interessiert, warum Killer eigentlich Leute umbringen, vor allem mehrere hintereinander. Geboren ist die Serie rund um das Dauerbrenner-Thema „Serienkiller“ – welche anfangs von Special Agent Holden Ford noch als „Sequenzmörder“ beschrieben werden. David Fincher saß am Regiestuhl der Serie, welche vor allem von der 70er/80er-Jahre-Optik lebt und die trotz des blutrünstigen Themas erfreulich ungrauslich ist. Sehr gekonnt wird hier entspannt eine Geschichte erzählt, in der wir den FBI-Leuten in Hochsicherheitstrakten zum Psychokiller-Interview folgen, sie aber auch bei ihrer täglichen Fallarbeit und drittens bei der Entwicklung von Techniken wie „Profiling“ begleiten können.

4) Stranger Things (seit 2016)

Genre(s): Drama, Fantasy, Horror

IMDb-Bewertung: 8,9

Schauplatz Hawkins, Indiana in den 1980ern: Ein Gruppe Kids trifft auf ein mysteriöses Mädchen und die Dinge nehmen ihren Lauf. Die Sci-Fi-Mysteryserie mit Winona Ryder heimste viel Lob von den Fans und auch verschiedene Auszeichnungen ein.

5) The Americans (2013-2018)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 8,4

Der gute alte kalte Krieg: Zwei KGB-Agenten werden in den 80er-Jahren in die USA eingeschleust und sollen dort in einem Vorort von Washington D.C. ein beschauliches Leben führen, während sie eben das tun, was Spione so tun. Klarerweise wird das Treiben von Elizabeth und Philip Jennings dadurch erschwert, dass sie langsam, aber sicher Gefallen am westlichen Lebensstil finden. Und dann wäre da noch der Nachbar, der bei der Spionageabwehr des FBI arbeitet...

6) American Horror Story (seit 2011)

Genre(s): Drama, Horror, Thriller

IMDb-Bewertung: 8,1

Horror aus allen möglichen Perspektiven findet man in dieser vielgelobten Anthologieserie, die hauptsächlich in den 80ern angesiedelt ist.

7) GLOW (seit 2017)

Genre(s): Comedy, Drama, Sport

IMDb-Bewertung: 8,1

Inspiriert wurden die Macher von GLOW von einer realen Geschichte, die sich in den späten 1980er-Jahren in Los Angeles zugetragen hat. Als Reaktion auf die von Männern dominierte Welt des Wrestlings wurde dort nämlich eine der ersten Damenligen gegründet. Der Name „G.L.O.W.“ stand dabei für „Gorgeous Ladies Of Wrestling“. Man darf sich schrille Kostüme, Frisuren und Make-ups erwarten!

8) Narcos (2015-2017)

Genre(s): Biografie, Crime, Drama

IMDb-Bewertung: 8,8

Pablo Escobar war in den 1980ern nicht nur skrupelloser Drogenboss und Terrorist, sondern auch liebevoller Familienvater und eine Art Robin Hood für die armen Einwohner im kolumbianischen Medellin. Wer gerne getönte Fliegerbrillen, viel Kokain, korrupte Militärs und Polizisten sowie staubige Straßen sieht, ist hier richtig.

9) Hannibal (2013-2015)

Genre(s): Crime, Drama, Horror

IMDb-Bewertung: 8,5

Hier ist eigentlich nicht ganz klar, wann genau die Serie spielt. Gefühlsmäßig passt sie jedoch in diese Liste. Dr. Hannibal Lecter taucht bei Buchautor Harris in Roter Drache erstmals auf, und diese Geschichte spielt in den 80er-Jahren. Der Rote Drache (=Zahnfee) bewundert Lecter, der zu dieser Zeit aber bereits einsitzt. In der Serie Hannibal praktiziert Lecter aber noch und hilft sogar dem FBI, bzw. tut er halt so. Zeitlinie hin oder her – Die Serie ist Pflicht, schon allein wegen dem wunderbaren Mads Mikkelsen.

10) Wet Hot American Summer – Ten Years Later (2017)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 7,0

Die Serie zum Film aus dem Jahr 2001: Wet Hot American Summer spielte im Jahr 1981 und drehte sich um eine Gruppe von Sommercamp-Betreuern, die am letzten Abend des Camps versuchen, jemanden ins Bett zu bekommen. Für die Serie kehrten die Originaldarsteller zurück.

11) El Chapo (seit 2017)

Genre(s): Crime, Drama

IMDb-Bewertung: 7,9

Drogenboss-Serie, die Zweite, diesmal nicht mit Schauplatz Kolumbien sondern Mexiko: Die Serie erzählt den Aufstieg von Joaquín „El Chapo“ Guzmán in den 1980er-Jahren im Guadalajara-Kartell. El Chapo wird später als oberster Chef des Sinaloa-Kartell zu einem der meistgesuchten Drogenbosse der Welt und letztendlich in Guatemala verhaftet.

12 + 13) Deutschland 83 und Deutschland 86 (seit 2015)

Genre(s): Drama, History, Romance

IMDb-Bewertung: 8,1 (83) / 7,6 (86)

Mitten im Kalten Krieg wird der junge DDR-Soldat Martin Rauch (Jonas Nay) als Spion in den Westen geschickt. Er soll brisante NATO-Dokumente zur Stationierung der Pershing-II-Raketen von US General Arnold Jackson beschaffen.

Deutschland 86 nimmt die Geschichte von Martin Rauch (Jonas Nay), seiner Tante Lenora drei Jahre nach Deutschland 83 wieder auf. 1983 für seine Sünden nach Afrika verbannt, wird Martin nun zurück ins Feld geschickt ...

