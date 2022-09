Ob sprechendes Spielzeug („Toy Story“), liebenswerte Monster aus dem Schrank („Die Monster AG“), kochende Ratten in Gourmet-Restaurants („Ratatouille“), oder der emotionsgeladene Blick in das Bewusstsein junger Menschen („Alles steht Kopf“), bei Filmen aus dem Animationsstudio Pixar sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und eine Geschichte fantasievoller gestaltet als die andere. Seit ihrem Erstlingswerk im Jahr 1995 haben sich die Pixar Animation Studios nicht nur als „Supermacht“ im Animationsgenre etabliert, sondern mit dem Großteil ihrer – bei Jung und Alt beliebten – Filme auch waschechte Cashcows geschaffen. Als eines der finanziell erfolgreichsten Pixar-Franchises entpuppten sich dabei die „Cars“-Filme rund um den roten Rennwagen Lightning McQueen und seinen herzensguten Abschleppwagen-Kumpel Hook. Wenn’s um den Verkauf von Merchandise geht – sei es nun Schultaschen, T-Shirts oder Spielsachen –, hat keine andere Pixar-Schöpfung mehr Drehmoment als die Helden aus „Cars“, die Geldscheine statt Stickoxyde aus dem Auspuff flattern lassen! Welcher „Cars“-Film tatsächlich der beste ist, zeigt das ultimative IMDb-Ranking.

PLATZ 3 der besten „Cars"-Filme: „Cars 2" (2011)

Trailer von „Cars 2“ (2011) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

„Cars 2" (2011)

Cars 2

John Lasseter

6,2/10

Inhaltsangabe von „Cars 2" (2011)

Als der rote Rennwagen Lightning McQueen eine Einladung zum World Grand Prix erhält, lässt er sich nicht lange bitten. Japan, Italien und England sind die Stationen des Rennens, zu dem ihn sein Kumpel Hook, ein rostiger Abschleppwagen mit dem Herz am rechten Fleck, begleitet. Während McQueen die Konkurrenz aufmischt, wird sein treudoofer Freund vom britischen Geheimdienst irrtümlich für einen CIA-Agenten gehalten und deckt in der Folge mit dem britischen Spion Finn McMissile – ein James-Bond-Verschnitt wie er im Buche steht – eine Verschwörung rund um die Markteinführung von Bio-Benzin auf, der der mächtigen Ölindustrie ein Dorn im Auge ist und Saboteure auf den Plan ruft … [Mehr zum Film „Cars 2“ (2011) lesen Sie hier!]

PLATZ 2 der besten „Cars"-Filme: „Cars 3: Evolution" (2017)

Trailer von „Cars 3: Evolution“ (2017) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

„Cars 3: Evolution" (2017)

Cars 3

Brian Fee

6,7/10

Inhaltsangabe von „Cars 3: Evolution" (2017)

Das Leben besteht nicht nur aus Siegen, und auch die größten Helden werden einmal älter. Genau diese Erfahrung muss Heißsporn Lightning McQueen auch machen. In den nationalen Rennen wird der rote Rennwagen immer öfter überholt und in den Windschatten verbannt, eine neue Generation von Supercars legt das jetzt gültige, hohe Tempo vor. Trotzdem hat Lightning nicht die geringste Absicht, Richtung Pension abzubiegen – er will selbst bestimmen, wie, wann und unter welchen Umständen er dereinst sein letztes Rennen fährt. Einmal noch will er den prestigeträchtigen Piston Cup gewinnen. Danach, als Sieger, kann man leicht abtreten. Doch leichter gesagt als getan. Vor allem der irre schnelle Newcomer Jackson Storm ist für Lightning McQueen ein kaum packbarer Gegner, weil mit etlichen technischen Spielereien ausgestattet, über die McQueen nicht verfügt. Nur die kluge, junge Renntechnikerin Cruz Ramirez kann ihm helfen: Sie soll McQueen trainieren und ihm die neuesten Tricks aus dem Rennzirkus beibringen. Und sie hat auch schon ein paar Ideen, wie Lightning einen Gang höher schalten kann … [Mehr zum Film „Cars 3: Evolution“ (2017) lesen Sie hier!]

PLATZ 1 der besten „Cars"-Filme: „Cars" (2006)

Trailer von „Cars“ (2006) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

„Cars" (2006)

Cars

John Lasseter

7,2/10

Inhaltsangabe von „Cars" (2006)

Lightning McQueen ist ein roter, etwas von sich eingenommener Rennwagen, der davon träumt, eines Tages den Piston Cup zu gewinnen. Doch vor dem letzten, alles entscheidenden Rennen bleibt er ob einer Verkettung unglücklicher Pannen im maroden Wüstenstädtchen Radiator Springs hängen. Da er dabei auch noch die einzige Straße des Kaffs ruiniert, wird er vom ansässigen Richter Doc Hudson dazu verdonnert, diese zu reparieren und neu zu asphaltieren. Das hat McQueen gerade noch gefehlt, obendrein hat der Promi doch gar keine Ahnung, wie er mit den dafür nötigen Baumaschinen umgehen soll. Im rostigen, aber gewitzten Abschleppwagen Hook findet er rasch einen Kumpel – und verknallt sich bis über den Kühlergrill in der Porsche-Dame Sally, die in Radiator Springs als Anwältin fungiert. Im Zuge seines Aufenthalts lernt Lightning so manche Lektion über Vertrauen, Verantwortungsbewusstsein und wahre Freundschaft … [Mehr zum Film „Cars“ (2006) lesen Sie hier!]

