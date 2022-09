Familienunterhaltung ganz ohne Blutvergießen und mit kindgerechter Altersbeschränkung: diese Filme können ohne Bedenken nach dem Kürbisschnitzen von den jüngeren Zusehern genossen werden! – Zur Sicherheit haben wir für jeden einzelnen Streifen aber noch einmal die empfohlene Altersempfehlung der FSK dazu geschrieben, damit Eltern dem kleinen Gruselabend bedenkenlos zustimmen können.

Platz 23) Scooby-Doo (2002)

Scooby-Doo (2002) © Video: Warner Bros. Pictures / Hanna-Barbera Productions / Mosaic Media Group / Village Roadshow Pictures / YouTube

Originaltitel: Scooby-Doo

Scooby-Doo Regie: Raja Gosnell

Raja Gosnell IMDb-Bewertung: 5,2/10

5,2/10 FSK-Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Wer Scooby-Doo (2002) streamt:

Worum es in Scooby-Doo geht:

Gemeinsam mit seinem Herrl, Hippie Shaggy (Matthew Lillard), und dessen besten Freunden Fred (Freddie Prinze Jr.), Velma (LindaCardellini) und Daphne (Sarah Michelle Gellar) war die sprechende dänische Dogge Scooby-Doo darauf spezialisiert, ungewöhnliche Fälle zu lösen – bis vor zwei Jahren: Da zerstritten sich die Mitglieder der Mystery AG. Jetzt führt eine geheimnisvolle Einladung das Quintett wieder zusammen … Die Realversion der Hanna-Barbera-Zeichentrickserie (1969–1991) ist eine überdreht-schrille Angelegenheit. Kinder werden sich über den getricksten Hund und seine Freunde zerkugeln.

Platz 22) Das kleine Gespenst (2013)

Das kleine Gespenst (2013) © Video: Universum Film / Buena Vista International Germany / YouTube

Originaltitel: S’Chline Gspängst

S’Chline Gspängst US-Titel: The Little Ghost

The Little Ghost Regie: Alain Gsponer

Alain Gsponer IMDb-Bewertung: 5,7/10

5,7/10 FSK-Altersfreigabe: ab 0 Jahren

Wer Das kleine Gespenst (2013) streamt:

Worum es in Das kleine Gespenst geht:

Burg Eulenstein beherbergt ein Geheimnis: Täglich zur Geisterstunde erwacht ein weißes Gespenst und zieht seine Runden durch das leere Gemäuer. Als eine Schulklasse eine Nachtwanderung durch die Ruine macht, kommt es in Kontakt mit Karl (Jonas Holdenrieder), dem diese Begegnung freilich keiner glaubt. Tags darauf erklingen die Glocken bereits mittags und der Geist stellt fest, warum er nachtaktiv ist: Die Sonnenstrahlen färben ihn schwarz! Ob ihm der Bub von letzter Nacht helfen kann? … Putzige Realverfilmung des Kinderbuchklassikers von Otfried Preußler aus 1966.

Platz 21) Casper (1995)

Casper (1995) © Video: Universal Pictures / Amblin Entertainment / The Harvey Entertainment Company / YouTube

Originaltitel: Casper

Casper Regie: Brad Silberling

Brad Silberling IMDb-Bewertung: 6,1/10

6,1/10 FSK-Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Wer Casper (1995) streamt:

Worum es in Casper geht:

Der niedliche Casper und seine drei Gespensteronkel hausen seit ewig in der verlassenen Villa Whipstaff. Da zieht eines Tages „Geistertherapeut“ Dr. Harvey (Bill Pullman) mit seiner Teenie-Tochter Kat (Christina Ricci) ein: Er wurde von der gierigen Erbin Carrigan (Cathy Moriarty) engagiert, um die lästigen Spukgesellen zu vertreiben, damit sie in Ruhe den im Haus versteckten Schatz bergen kann. Womit sie nicht gerechnet hat: Kat freundet sich mit Casper an und stellt sich auf die Seite der Geisterbande … Flotter Familienspaß mit herzigen Streichen und tollen Effekten.

Platz 20) Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub (2018)

Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub (2018) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Sony Pictures Animation / MRC / YouTube

Originaltitel: Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation Regie: Genndy Tartakovsky

Genndy Tartakovsky IMDb-Bewertung: 6,3/10

6,3/10 FSK-Altersfreigabe: ab 0 Jahren

Wer Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub (2018) streamt:

Worum es in Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub geht:

Im Schlosshotel in Transsilvanien hat sich das Leben von Graf Dracula (Stimme: Rick Kavanian), seinen monströsen Spezis sowie Tochter Mavis (Palina Rojinski), dem menschlichen Schwiegersohn Johnny (Andreas Bourani) und Enkelsohn Dennis gut eingespielt. Doch weil der Graf überarbeitet wirkt, verordnet Mavis Dracula eine Auszeit. Eine Kreuzfahrt soll die überfällige Erholung bringen. Anfangs ist Drac nicht begeistert. Das ändert sich erst, als er Kapitän Ericka erblickt – und sofort für die Menschenfrau entbrennt … Locker-lustiger Spaß mit schrägen Figuren.

Platz 19) Ghostbusters (2016)

Ghostbusters (2016) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Village Roadshow Pictures / Ghost Corps / The Montecito Picture Company / YouTube

Originaltitel: Ghostbusters: Answer the Call

Ghostbusters: Answer the Call Regie: Paul Feig

Paul Feig IMDb-Bewertung: 6,5/10

6,5/10 FSK-Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Wer Ghostbusters (2016) streamt:

Worum es in Ghostbusters geht:

Endlich steht die Physikerin Erin (Kristen Wiig) vor ihrer lang erträumten Anstellung an einer New Yorker Spitzen-Uni, als sie die Vergangenheit einholt: Vor Ewigkeiten schrieb sie mit ihrer schrägen Freundin Abby (Melissa McCarthy) ein Buch über Gespenster – und nun ist dieses bei Amazon zu haben! Als sie Abby zur Rede stellt, lernt sie nicht nur deren nerdige Assistentin Jillian (Kate McKinnon) kennen, sondern wird gleich zu einem seltsamen Einsatz mitgeschleppt: In einem Herrenhaus soll es spuken! … Der viel gescholtene Fantasyspaß ist lustiger als sein Ruf.

Platz 18) Die Geheimnisse der Spiderwicks (2008)

Die Geheimnisse der Spiderwicks (2008) © Video: Paramount Pictures / Nickelodeon Movies / The Kennedy/Marshall Company / Atmosphere Pictures / YouTube

Originaltitel: The Spiderwick Chronicles

The Spiderwick Chronicles Regie: Mark Waters

Mark Waters IMDb-Bewertung: 6,5/10

6,5/10 FSK-Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Wer Die Geheimnisse der Spiderwicks (2008) streamt:

Worum es in Die Geheimnisse der Spiderwicks geht:

Helen (Mary-Louise Parker) zieht mit ihren Zwillingssöhnen Jared und Simon (Doppelrolle: Freddie Highmore) und Tochter Malory in die Villa des seit 80 Jahren toten Urahns Arthur Spiderwick. Ihr Mann verließ sie wegen einer anderen – jetzt wagt Helen einen Neustart. Da macht der rebellische Jared auf dem Dachboden des düsteren Hauses eine Entdeckung: ein verstaubtes altes Buch. Trotz Warnung liest er es, und los geht das Trara, Kobolde und Luftgeister inklusive … Flott, aber für die ganz Kleinen doch etwas zu brutal!

Platz 17) Monster House (2006)

Monster House (2006) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Relativity Media / ImageMovers / Amblin Entertainment / YouTube

Originaltitel: Monster House

Monster House Regie: Gil Kenan

Gil Kenan IMDb-Bewertung: 6,6/10

6,6/10 FSK-Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Wer Monster House (2006) streamt:

Worum es in Monster House geht:

Nach dem Tod des fiesen Nachbarn Mr. Nebbercracker wird dessen Haus lebendig und tyrannisiert die Kids der Nachbarschaft. DJ und seine Freunde wollen das Geheimnis der „Monsterhütte“ ergründen und finden heraus, dass das Haus lebt und ihnen rachedurstig nach dem Leben trachtet. Aus den Fenstern werden glühende Augen, Eingangstür und Holzträger zu spitzen, furchterregenden Zähnen und der Läufer der Eingangshalle zu einer nicht enden wollenden Zunge, die keine Beute loslässt, die sie mal erwischt hat … 1a-Motion-Capturing!

Platz 16) Ghostbusters II (1989)

Ghostbusters II (1989) © Video: Columbia Pictures / YouTube

Originaltitel: Ghostbusters II

Ghostbusters II Regie: Ivan Reitman

Ivan Reitman IMDb-Bewertung: 6,6/10

6,6/10 FSK-Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Wer Ghostbusters II (1989) streamt:

Worum es in Ghostbusters II geht:

Fortsetzung von 1984 (siehe Platz 5): Bei den Geisterjägern Venkman (Billy Murray), Stantz (Dan Aykroyd) und Spengler (Harold Ramis) herrscht Auftragsflaute – bis Fürst Vigo, Vampirgeißel der Karpaten, in Downtown NY einem alten Gemälde entsteigen will. Eine der bösen Folgen: Grauslicher Buntschleim überzieht den Big Apple. Die Ghostbusters wissen, was zu tun ist: Waffen durchladen, und ran an den Feind … Witzig, dennoch schwächer als der erste Teil. 2016 folgte erstmals eine Frauen-Neuauflage des Stoffs (siehe Platz 19), Ghostbusters: Legacy (2021) scharrt in den Startlöchern und bietet neben jeder Menge Nostalgie u. a. auch Murray und Aykroyd in Nebenrollen – Ramis starb 2014.

Platz 15) Hotel Transsilvanien 2 (2015)

Hotel Transsilvanien 2 (2015) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Sony Pictures Animation / LStar Capital / MRC / YouTube

Originaltitel: Hotel Transylvania 2

Hotel Transylvania 2 Regie: Genndy Tartakovsky

Genndy Tartakovsky IMDb-Bewertung: 6,7/10

6,7/10 FSK-Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Wer Hotel Transsilvanien 2 (2015) streamt:

Worum es in Hotel Transsilvanien 2 geht:

Im Hotel von Graf Dracula (Stimme: Rick Kavanian) läuft seit den Verwicklungen von Teil 1 (siehe Platz 9) alles gut: Menschliche wie monströse Gäste halten das Geschäft am Laufen, Tochter Mavis (Palina Rojinski) und Johnny (Andreas Bourani) haben geheiratet und Dracula einen Enkel beschert – den süßen Dennis. Was ihm aber Sorgen bereitet: Der kleine Halbvampir hat noch keine Spitzzähne! Als Mavis und Johnny verreisen, nützen Opa Drac und seine Kumpels daher die Chance, um Dennis einem ganz speziellen Vampirtraining zu unterziehen … Amüsant und hält das hohe Niveau des Vorgängers.

Platz 14) Lemony Snicket – Rätselhafte Ereignisse (2004)

Lemony Snicket – Rätselhafte Ereignisse (2004) © Video: Paramount Pictures / DreamWorks Pictures / Nickelodeon Movies / Parkes+Macdonald Productions / YouTube

Originaltitel: Lemony Snicket’s A Series Of Unfortunate Events

Lemony Snicket’s A Series Of Unfortunate Events Regie: Brad Silberling

Brad Silberling IMDb-Bewertung: 6,8/10

6,8/10 FSK-Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Wer Lemony Snicket – Rätselhafte Ereignisse (2004) streamt:

Worum es in Lemony Snicket – Rätselhafte Ereignisse geht:

Bei einem Brand kommen die Baudelaires ums Leben. Bis zur Großjährigkeit ihrer drei Kinder ist deren Onkel Olaf (Jim Carrey) der Vormund. Rasch zeigt sich, dass dieser die Kids beseitigen will, um das große Erbe selbst einzusacken. Die drei fliehen zu ihrer Tante Josephine (Meryl Streep) – doch Olaf pirscht sich in den abenteuerlichsten Verkleidungen stets aufs Neue an sie heran … Bizarres, skurriles und ungemein böses Märchen nach einer US-Kinderbuchreihe mit einem umwerfend fiesen Jim Carrey in der Hauptrolle.

Platz 13) Hexen hexen (1990)

Hexen hexen (1990) © Video: Warner Bros. / Lorimar Film Entertainment / Jim Henson Productions / YouTube

Originaltitel: The Witches

The Witches Regie: Nicolas Roeg

Nicolas Roeg IMDb-Bewertung: 6,9/10

6,9/10 FSK-Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Wer Hexen hexen (1990) streamt:

Worum es in Hexen hexen geht:

Heimlich schleichen sich der neunjährige Luke und seine drei Freunde in die Hotelhalle. Was sie dort sehen, lässt sie schaudern: Ein als Schulung getarntes Frauentreffen entpuppt sich als Hexen-Kongress! Zitternd wollen sie schnell verschwinden, doch die Oberhexe (Anjelica Huston) und ihre Anhänger entdecken sie und verwandeln sie – Hokuspokus! – in Mäuse. Die zauberhaften Damen haben allerdings nicht mit der Raffinesse der Kinder gerechnet: Dank ihrer handlichen Größe können sie den wichtigen Zaubertrank stehlen … Hochoriginell, spannend und witzig. Roald Dahls Fantasy-Bestseller wurde 2020 von Robert Zemeckis neu verfilmt, in die Rolle der Oberhexe schlüpfte in dieser Neuauflage Anne Hathaway.

Platz 12) Hocus Pocus (1993)

Hocus Pocus (1993) © Video: Buena Vista Pictures / Walt Disney Pictures / YouTube

Originaltitel: Hocus Pocus

Hocus Pocus Alternativtitel: Hocus Pocus – Drei zauberhafte Hexen

Hocus Pocus – Drei zauberhafte Hexen Regie: Kenny Ortega

Kenny Ortega IMDb-Bewertung: 6,9/10

6,9/10 FSK-Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Wer Hocus Pocus (1993) streamt:

Worum es in Hocus Pocus geht:

Drei Teenager, Max, seine Flamme Allison und die kleine Dani, erwecken zu Halloween aus Versehen ein garstiges Hexen-Trio (Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy) zum Leben. Die Sanderson-Schwestern wurden im Städtchen Salem anno 1693 hingerichtet – und sinnen jetzt natürlich auf Vergeltung. Vor allem aber haben sie großen Hunger – und zwar auf Menschen, vor allem auf Kinder haben sie es abgesehen … Klingt heftiger, als es ist. Der kindgerechte Disney-Spuk ist leicht überdreht, schrill- witzig und wirklich erstklassig bestückt!

Platz 11) Die Addams Family (1991)

Die Addams Family (1991) © Video: Paramount Pictures / Columbia Pictures / Paramount Pictures / Scott Rudin Productions / YouTube

Originaltitel: The Addams Family

The Addams Family Regie: Barry Sonnenfeld

Barry Sonnenfeld IMDb-Bewertung: 6,9/10

6,9/10 FSK-Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Wer Die Addams Family (1991) streamt:

Worum es in Die Addams Family geht:

Die Addams sind eine seltsame Familie: Mama Mortica (Anjelica Huston) ist leichenblaß und köpft ihre Rosen, Papa Gomez (Raul Julia) simuliert mit der Modelleisenbahn Katastrophen, und die Kinder (Christina Ricci und Jimmy Workman) spielen Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl. Doch plötzlich herrscht Aufregung im Hause Addams: Der verschollene Onkel Fester (Christopher Lloyd) ist zurück. Die Freude ist groß – bis Zweifel auftauchen, ob der Kerl nicht doch ein Hochstapler ist … Wer Sinn für Nonsense und schwarzen Humor hat, kommt bei dem makabren 90er-Klamauk auf seine Kosten.

Platz 10) Frankenweenie (2012)

Frankenweenie (2012) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Tim Burton Productions / YouTube

Originaltitel: Frankenweenie

Frankenweenie Regie: Tim Burton

Tim Burton IMDb-Bewertung: 6,9/10

6,9/10 FSK-Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Wer Frankenweenie (2012) streamt:

Worum es in Frankenweenie geht:

Victor Frankenstein, 10, lebt mit seinen Eltern und Hund Sparky im Nest New Holland. Er dreht Monsterfilme nach, hat in der Schule keine Freunde und gilt als Freak. Dann wird auch noch Sparky von einem Auto überrollt. Victor ist am Boden zerstört. Ein Experiment im Sachunterricht, bei dem der Lehrer Mr. Rzykruski die Beine eines toten Frosches mit Hilfe von Elektroschocks zucken lässt, bringt Victor auf die Idee, seinen Vierbeiner so ins Leben zurückzuholen. Mit Blitzeskraft gelingt ihm das auch, was monströse Folgen hat … Tolle Stop-Motion-Gruselkomödie mit trockenem Humor und liebenswerten Figuren.

Platz 9) Hotel Transsilvanien (2012)

Hotel Transsilvanien (2012) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Sony Pictures Animation / Sony Pictures Imageworks / YouTube

Originaltitel: Hotel Transylvania

Hotel Transylvania Regie: Genndy Tartakovsky

Genndy Tartakovsky IMDb-Bewertung: 7,1/10

7,1/10 FSK-Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Wer Hotel Transsilvanien (2012) streamt:

Worum es in Hotel Transsilvanien geht:

Weil auch Monster ab und zu Urlaub brauchen, hat Graf Dracula (Stimme: Rick Kavanian) sein Schloss im hintersten Winkel Transsilvaniens in ein Luxushotel fürs Horrorvolk umgebaut. Als er für seine eben 118 Jahre alt gewordene (und damit „langsam“ erwachsene) Tochter Mavis (Palina Rojinski) eine Geburtstagsfeier gibt, platzt zufällig der junge Weltenbummler Jonathan (Andreas Bourani) in die Party – der sich auf einem Kostümball wähnt! Dass es ihm dort taugt, okay. Dass Mavis sich für ihn interessiert, behagt ihrem Spitzzahn-Papa jedoch weniger … Schrullige Gags, liebevoll gestaltete Charaktere. Der Film wurde zum Hit, bisher folgten zwei Forsetzungen (siehe Platz 20 und Platz 15), eine dritte (Hotel Transsilvanien 4 – Eine Monster Verwandlung) kommt Anfang 2022 zu Amazon Prime.

Platz 8) Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche (2005)

Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche (2005) © Video: Warner Bros. Pictures / Tim Burton Productions / Laika / Patalex II Productions / YouTube

Originaltitel: Tim Burton’s Corpse Bride

Tim Burton’s Corpse Bride Regie: Tim Burton, Mike Johnson

Tim Burton, Mike Johnson IMDb-Bewertung: 7,3/10

7,3/10 FSK-Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Wer Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche (2005) streamt:

Worum es in Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche geht:

Im viktorianischen Zeitalter des 19. Jahrhunderts: Victor Van Dort (Originalstimme: Johnny Depp) entstammt einer adeligen, aber verarmten Familie und soll die ihm unbekannte Victoria heiraten. Die ist die Tochter einer reichen Industriellenfamilie, und der Deal ist klar: Er bringt den guten Namen ein, sie das Geld, und die Eltern sind glücklich. Da passiert aber Unvorhergesehenes: Die beiden lieben einander auf Anhieb – einer glücklichen Ehe stünde nichts im Wege. Wäre Victor, der in der Kirche sein Ehegelöbnis völlig verstammelt, nicht schrecklich schüchtern. Also flieht er rasch hinaus auf den Friedhof, setzt sich zu einem Grab, steckt den Ring auf einen herauswachsenden Zweig und übt das Gelübde. Allerdings ist der Zweig kein Zweig, sondern der Knochenfinger einer höchst attraktiven Mädchenleiche – Emily (Helena Bonham Carter), die just an ihrem Hochzeitstag ermordet wurde. Nach dem Gesetz der Toten sind die beiden nun Mann und Frau - und Victor findet sich im Reich der Grufties wieder, wo die Skelette und die Würmer das Sagen haben … Großartiger und wirklich liebevoller Stop-Motion-Grusel, den man sich bedenkenlos als Familie anschauen kann.

Platz 7) Beetlejuice (1988)

Beetlejuice (1988) © Video: Warner Bros. / The Geffen Company / YouTube

Originaltitel: Beetlejuice

Beetlejuice Alternativtitel: Lottergeist Beetlejuice

Lottergeist Beetlejuice Regie: Tim Burton

Tim Burton IMDb-Bewertung: 7,5/10

7,5/10 FSK-Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Wer Beetlejuice (1988) streamt:

Worum es in Beetlejuice geht:

Adam (Alec Baldwin) und Barbara (Geena Davis) bleiben nach einem letalen Autounfall zwischen Himmel und Hölle hängen und leben unsichtbar in ihrem geliebten Landhaus weiter. Als die nervigen neuen Besitzer (u. a. Winona Ryder) aus New York anfangen, die Bude modern umzustylen, versuchen die beiden, die Eindringlinge zu vertreiben – ohne Erfolg. In ihrer Verzweiflung heuern sie den Bio-Exorzisten Beetlejuice (Michael Keaton) an, der bald für sie selbst zur Plage wird … Der makabre Spaß hat Kult-Charakter. Gerüchte um eine Fortsetzung geistern immer wieder herum.

Platz 6) Coraline (2009)

Coraline (2009) © Video: Focus Features / Laika / Pandemonium Films / YouTube

Originaltitel: Coraline

Coraline Regie: Henry Selick

Henry Selick IMDb-Bewertung: 7,7/10

7,7/10 FSK-Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Wer Coraline (2009) streamt:

Worum es in Coraline geht:

Die elfjährige Coraline ist sauer, weil ihre Eltern kaum Zeit für sie haben. Und das neue Zuhause, ein altes Landhaus, kann sie auch nicht leiden. Doch dann entdeckt sie eine Geheimtür, die in eine wundersame Parallelwelt führt! Alles dort ist so ähnlich wie in ihrem echten Leben, nur bunter und netter. Die Eltern hier haben massig Zeit und die „andere“ Mutter ist noch dazu eine Spitzenköchin. Nur komisch, dass alle Knopfaugen haben. Und ehe sich Coraline versieht, steckt sie auch schon mittendrin in einem gefährlichen Abenteuer … Mit Coraline knüpfte Regisseur Henry Selick mittels klassischer Stop-Motion-Technik an seinen 90er-Erfolg mit The Nightmare Before Chrismas (siehe Platz 2) an. Für Kleinere dürfte der Gruselfaktor zu heftig sein, für Ältere entpuppt sich der Film dafür als abgründig-schönes Märchen ohne Ablaufdatum!

Platz 5) Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984)

Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984) © Video: Columbia Pictures / Columbia-Delphi Productions / Black Rhino / YouTube

Originaltitel: Ghostbusters

Ghostbusters Regie: Ivan Reitman

Ivan Reitman IMDb-Bewertung: 7,8/10

7,8/10 FSK-Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Wer Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984) streamt:

Worum es in Ghostbusters – Die Geisterjäger geht:

Dr. Venkman (Bill Murray), Dr. Stantz (Dan Aykroyd) und Dr. Spengler (Harold Ramis) – New Yorker Parapsychologen mit Faible fürs Übersinnliche – verlieren ihre Uni-Arbeitsplätze. Was nun? Das Trio macht sich selbständig, hat aber mit seiner Miet-Geisterjägerfirma zunächst wenig Erfolg – bis die von gruseligen Erscheinungen erzählende Dana (Sigourney Weaver) auftaucht … Obwohl der Wortwitz des englischen Originals etwas verloren geht, macht der einst tricktechnisch perfekte 80er-Hit immer noch großen Spaß. 1989 folgte eine direkte Fortsetzung (siehe Platz 16), 2016 eine Female-fronted-Neuauflage (siehe Platz 19) und ein Reboot der Kultreihe scharrt in den Startlöchern und kommt Mitte November 2021 in die Kinos (u. a. mit Gastauftritten von Billy Murray und Dan Aykroyd).

Platz 4) Die Goonies (1985)

Die Goonies (1985) © Video: Warner Bros. / Amblin Entertainment / YouTube

Originaltitel: The Goonies

The Goonies Regie: Richard Donner

Richard Donner IMDb-Bewertung: 7,8/10

7,8/10 FSK-Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Wer Die Goonies (1985) streamt:

Worum es in Die Goonies geht:

Die Häuser einer Siedlung sollen laut den Plänen eines Immobilienhais einem elitären Country-Club weichen. Das würde wohl auch das Ende der Teenie-Clique „Goonies“ bedeuten. Da findet Bandenmitglied Mikey (Sean Astin) auf dem Dachboden des Vaters eine alte Schatzkarte, die zum Versteck eines legendären Piraten führen soll. Die Freunde beschließen, gleich auf Schatzsuche zu gehen. Mit dem erhofften Reichtum könnte man vielleicht die Wohnsiedlung retten. Voller Tatendrang stürzen sich die Kids ins Abenteuer … Einfallsreiche, nette 80er-Kinderaction.

Platz 3) Die Munsters (1964–1966)

Die Munsters (1964–1966) © Video: CBS / NBCUniversal Television Distribution / Kayro-Vue Productions / Universal Television / YouTube

Originaltitel: The Munsters

The Munsters Showrunner: Allan Burns, Chris Hayward

Allan Burns, Chris Hayward IMDb-Bewertung: 7,8/10

7,8/10 FSK-Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Worum es in Die Munsters geht:

Kultige Comedyserie aus den 1960er-Jahren: Sie sind die schrägste Familie der Welt – Papa Herman Munster ist bei einem Experiment entstanden, Mama Lily Munster und Grandpa Munster sind Vampire und Sohn Eddy ist ein kleiner Werwolf. Nur Nichte Marylin ist mit ihrem adretten Aussehen und ihren blonden Haaren leider etwas aus der Art geschlagen. Frisch aus Transsilvanien in einen hübschen amerikanischen Vorort gezogen, kämpfen die Munsters mit den Tücken des modernen Lebens und haben so einige Schwierigkeiten, sich anzupassen.

Platz 2) Nightmare Before Christmas (1993)

Nightmare Before Christmas (1993) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Touchstone Pictures / Skellington Productions / YouTube

Originaltitel: The Nightmare Before Christmas

The Nightmare Before Christmas Regie: Henry Selick

Henry Selick IMDb-Bewertung: 8,0/10

8,0/10 FSK-Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Wer Nightmare Before Christmas (1993) streamt:

Worum es in Nightmare Before Christmas geht:

Jack Skellington, dem spindeldürren Kürbis-König des Halloween-Reiches, ist es langsam zu fad, Jahr für Jahr das gleiche Gruselfest vorbereiten zu müssen. Da öffnet er zufällig eine Zaubertür, die ihn direkt in die Weihnachtsstadt bringt. Sofort ist Jack begeistert von all den Farben und dem fröhlichen Treiben dort. Wieder zurück beschließt er kurzerhand, dass Halloween-Town dieses Jahr das Fest der Liebe organisiert, und der Weihnachtsmann beurlaubt wird … Weihnachtlich-schräges Gruselmusical (das auch zu Halloween perfekt funktioniert), erdacht von – wie könnte es anders sein – Genremeister Tim Burton, gedreht in aufwendiger Stop-Motion-Technik. Kann man immer wieder sehen!

Platz 1) Die Monster AG (2001)

Die Monster AG (2001) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Originaltitel: Monsters, Inc.

Monsters, Inc. Regie: Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich

Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich IMDb-Bewertung: 8,1/10

8,1/10 FSK-Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Wer Die Monster AG (2001) streamt:

Worum es in Die Monster AG geht:

Das türkise Zottelvieh Sully und sein Kumpel Mike, ein giftgrünes Auge auf zwei Beinen, sehen zum Fürchten aus und nützen das auch. In der Nacht erschrecken sie Kinder, aus deren markerschütternden Schreien die fröhlich-bunte Ungeheuerwelt Monstropolis ihre ganze Energie bezieht. Da passiert dem haarigen Hünen eines Tages ein folgenschweres Missgeschick: Das Mädel Buh krallt sich in seinem Pelz fest und gelangt so in die Welt der beiden eigentlich gutmütigen Monster. Ein No-Go, weil doch jeder weiß, wie gefährlich der körperliche Kontakt mit Menschen ist! Wie die anhängliche Kleine wieder loswerden? … Der vierte Pixar-Streich nach Toy Story 1 & 2 und Das große Krabbeln ist skurril, witzig – und (für damalige Verhältnisse) top getrickst. Oscar für den Song „If I Didn’t Have You“ von Randy Newman.

