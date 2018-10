Die besten Familiensagas von den 1960er-Jahren bis heute. Bestenliste mit Trailern, Kurzbeschreibung und IMDb-Ranking: Die besten mehrteiligen Familien-Dramen der letzten 50 Jahre.

Das Thema Familie ist ein beliebter und traditionsreicher Gegenstand der Literatur – und freilich der Film- und Fernsehgeschichte. Lange vor der Erfindung der klassischen bürgerlichen Familie und wurden die verwandtschaftlichen Beziehungen bereits in den Götter- und Heldensagen der Antike, den Erzählungen der Bibel, den Liedern der altisländischen Edda oder der epischen Dichtung des Mittelalters thematisiert.

Kein Wunder also, dass uns die großen und kleinen Dramen in Familien über Generationen hinweg faszinieren – und das seit mehr als 50 Jahren auch im Fernsehen. Welche Familiensagas besonders sehenswert sind, haben wir hier für Sie aufgelistet. Viel Spaß beim Anschauen!

DIE 16 BESTEN FAMILIENSAGAS VON DEN 1960er-Jahren BIS HEUTE:

1) Die Forsyte Saga (1967, 2002)

IMDb-Rating (Original, 1967): 8,6

IMDb-Rating (Remake, 2002): 8,2

Nach dem Roman von John Galsworthy. Die Saga umspannt drei Generationen der Forsyte Familie, die durch Familiensinn und ausgeprägtes Besitzdenken zu einer einflussreichen Familien der Londoner Gesellschaft von 1880 geworden ist.

Die Story hat nichts an ihrer Wucht verloren und deshalb wurde auch 2002 ein Remake mit Damian Lewis und Rupert Graves vom britischen Sender ITV produziert:

2) Das Haus am Eaton Place (Upstairs, Downstairs 1971-75)

IMDb-Rating: 8,4

Die Geschichte der Bellamy-Familie und deren Dienstboten im fünfstöckigen Londoner Stadthaus, Adresse 165 Eaton Place, Belgravia war eine der erfolgreichsten Serien im englischen, amerikanischen und auch deutschsprachigen TV. Zwischen 1903 und 1930 leben oben Richard Bellamy, ein Parlamentarier, mit seiner Frau Lady Marjory, einer Aristokratin. Im Untergeschoss regiert Butler Hudson (Gordon Jackson) die eifrigen Dienstboten, kräftig unterstützt von Rose (Jean Marsh) und Mrs. Bridges (Angela Baddeley). 2012 zeigte die BBC eine sechsteilige Fortsetzung - sie spielt in der Zeit direkt vor dem Zweiten Weltkrieg.

3) Die Onedin-Linie (The Onedin Line, 1971-1980)

IMDb-Rating: 7,7

Erzählt wird die Geschichte des rauen Segelschiffkapitäns James Onedin (Peter Gilmore) und seiner Familie im England des späten 19. Jhdts. Die 91 Episoden umfassende Serie galt als eine der erfolgreichsten BBC-Produktionen der 1970er Jahre. Die mitreißende Titelmusik ist aus dem Spartacus-Ballett von Aram Chatschaturjan.

4) Die Waltons (1972-1981)

IMDb-Rating: 7,6

„Gute Nacht, John-Boy” und die rostige Hupe - schon sind wir in Virginia, in Waltons Mountain bei der kinderreichen Baptistenfamilie Walton. 221 Folgen lang wurde das einfache, beschwerliche aber auch glückliche Leben einer Großfamilie während der Zeit vor der Weltwirtschaftskrise bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs geschildert.

5) Unsere kleine Farm (Little House on the Prairie, 1974-1983)

IMDb-Rating: 7,4

Leben und Abenteuer der Familie Ingalls im amerikanischen Mittelwesten des 19. Jahrhunderts. Die Fernsehserie basiert nur frei auf den von Laura Ingalls in den Tagebüchern festgehaltenen Ereignissen und weicht in einigen Punkten auch von der veröffentlichten Buchvorlage ab. So wurden zahlreiche Figuren oder Ereignisse erfunden und hinzugefügt. Insgesamt wurden 210 Folgen produziert, Michael Landon als Papa Charles und Melissa Gilbert als Laura sind damit untrennbar verbunden.

6) Omaruru (1976-1977)

IMDb-Rating: 8,4

Die Serie wurde vom WWF in Kooperation mit der südafrikanischen Gesellschaft Karat-Film in der Republik Südafrika produziert. Der junge Bauernsohn Karl Pollgries (Manfred Seipold) wandert 1893 von Westfalen in die Kolonie Deutsch-Südwest-Afrika (heute Namibia) aus, um dort Farmer zu werden. Er landet nach der Überfahrt in Swakopmund und lernt dort den windigen Kaufmann Röder (Hans Korte) kennen. Zum Glück trifft er in einer Bar den ehemaligen Seemann Hans Moll (Walter Giller), der ihm hilfreich unter die Arme greift … spannendes Drama, das auch den Herero-Aufstand 1904 thematisiert.

7) Roots (1977)

IMDb-Rating: 8,3

Das 8teilige Epos nach dem Roman von Alex Haley erzählt die Geschichte von insgesamt sieben Generationen einer afroamerikanischen Familie. Beginnend um die Mitte des 18. Jahrhunderts, als Sklavenhändler den 17jährigen Kunta Kinte aus einem Dorf in Gambia verschleppen, um ihn später auf einem Sklavenmarkt in Nordamerika zu verkaufen. Die Serie folgt dem Schicksal seiner Familie von den Tagen der Unterdrückung bis zum Augenblick der Befreiung. Die bahnbrechende Serie erhielt neun Emmys, einen Golden Globe und einen Peabody Award.

8) Reich und arm (Rich Man, Poor Man 1977)

IMDb-Rating: 8,4

Die Geschichte der ungleichen Brüder Rudy und Tom Jordache wußte gleichsam zu fesseln und tief zu berühren. Der strenge Vater (Ed Asner) ist von beiden enttäuscht,weil keiner in seine Fußstapfen treten und die Bäckerei übernehmen will. Während der ehrgeizige Rudy (Peter Strauss) studiert und Senator wird, gerät Tom (Nick Nolte) auf die schiefe Bahn, und kommt trotz einer beginnenden Boxer-Karriere nicht aus dem kriminellen Sumpf. Für Eingeweihte: Falconetti ist der allerböseste Mensch unter der Sonne.

9) Dallas (1978-1991)

IMDb-Rating: 7,0

Der James Dean-Film Giganten (man beachte die Initialen seines Rollennamens Jett Rink) gilt als Inspiration für die von David Jacobs erdachte Seriensensation der 1980er Jahre. Ursprünglich als 5teilige Miniserie geplant, kam die Erdöl-Oper auf insgesamt 357 Folgen (ohne die Neuauflage 2012 mitzuzählen).

10) Weißes Haus - Hintereingang (Backstairs at the White House, 1979)

IMDb-Rating: 8,3

Die Serie basiert auf dem autobiographischen Roman "My Thirty Years Backstairs at the White House" von Lillian Rogers Parks und beschreibt das Leben der ersten schwarzen Angestellten im Weißen Haus, Maggie Rogers und ihrer Tochter. Der 1961 erschienene Roman löste in den USA großes Aufsehen aus.

11) Der Denver-Clan (Dynasty, 1981-1989, 2017)

IMDb-Rating (Original): 6,3

IMDb-Rating (Remake): 7,2

Als Konkurrenz zu Dallas vom Sender ABC konzipiert, entwickelte sich die Serie ebenfalls zu einer höchst erfolgreichen Produktion der 1980er Jahre. Die Serie machte die bis dahin eher unbekannten Darsteller John Forsythe, Linda Evans und Joan Collins weltweit bekannt.

Auch hier versuchte man sich 2017 an einer Neuauflage, die aktuell auf Netflix läuft:

12) Falcon Crest (1981-1990)

IMDb-Rating: 6,2

Die Saga um die Winzerfamilien Channing & Gioberti wußte 228 Folgen lang die Zuschauer zu fesseln: Hier wurde nicht gerade zimperlich miteinander umgegangen - und die versteinerte Miene von Familienoberhaupt Angela Channing (Jane Wyman) ließ keine Zweifel offen - wer nicht spurt, kommt unter die Reben!

13) Das Erbe der Guldenburgs (1987-1990)

IMDb-Rating: 6,8

Mit dieser Serie ist dann auch hierzulande eine mondäne Serie, die bei den Schönen und Reichen spielt, gelungen. In diesem Fall sind die Guldenburgs eine fiktive deutsche Adelsfamilie, die auf einem Schloss lebt, und der neben einem Gestüt auch eine Brauerei gehört. Der Graf (Karl-Heinz Vosgerau), seine Frau (Christiane Hörbiger) und die Mutter des Grafen (Brigitte Horney) haben die Zügel fest in der Hand. Bis der Graf verunglückt, und allerhand Geheimnisse aufgedeckt werden und zwielichtige Gestalten Anspruch auf das Erbe der Guldenburgs erheben. Straßenfeger der späten 1980er Jahre.

14) Die Manns – Ein Jahrhundertroman (2001)

IMDb-Rating: 8,3

Amazing Family", erstaunliche Familie, nannte Thomas Mann die Seinen. Und sein Sohn Klaus schrieb: "Wir sind schon eine seltsame Familie. Später wird man einmal Bücher über uns schreiben." Keine andere Schriftstellerdynastie hat die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts so sehr geprägt wie die Manns. In keiner anderen lagen Schaffenskraft und Zerstörungswut, Triumph und Tragödie so nah beisammen. – Dreiteiler über die Dichterdynastie rund um Thomas Mann - mit den Top-Stars Armin Mueller-Stahl, Sophie Rois & Veronica Ferres.

15) Krupp – Eine deutsche Familie (2009)

IMDb-Rating: 6,6

Familienchronik in 3 Teilen: Nach einem Streit mit Sohn Alfried (Sadler) erleidet Patriarchin Bertha (Berben) einen Herzanfall. Im Krankenbett erinnert sie sich, wie ihr Vater einst das Stahlwerk Krupp zum Waffengiganten aufbaute. Gleichzeitig denkt Alfried an seine von Disziplin geprägte Kindheit und seine gescheiterte Ehe Gediegen inszeniert und mit TV-Stars besetzt.

16) Downton Abbey (2010 - 2015)

IMDb-Rating: 8,7

Mehrfach preisgekröntes Highlight aus Großbritannien: Downton Abbey erzählt vom Schicksal einer Adelsfamilie und ihres Personals am Anfang des 20. Jahrhunderts, bedeutenden Ereignissen und Umbrüchen (wie etwa dem Untergang der Titanic, der Einführung des Frauenwahlrechts, dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und der spanischen Grippe, dem irischen Unabhängigkeitskrieg). Wie schon bei der britischen Erfolgsserie Upstairs, Downstairs (Das Haus am Eaton Place) aus den 1970ern legte man bei der Produktion besonderen Wert auf Detailgenauigkeit. Außerdem sollten Familie und Personal realistisch dargestellt werden, ohne einzelne Figuren allzu sehr in den Vordergrund zu stellen. 2011 erhielt die Serie einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde als „von Kritikern am besten bewertete Fernsehserie“ des Jahres.