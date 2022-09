Kunst aus Fernost: Die 10 erfolgreichsten Anime-Filme aller Zeiten!

Dass sich die bunten Zeichentrickproduktionen aus Fernost auch in unseren Breitengraden enormer Beliebtheit erfreuen, ist nicht erst seit dem Aufkommen von Mega-Erfolgen wie Sailor Moon und Pokémon in den 90er-Jahren bekannt. Passend zu den bunten Serien – die weitaus mehr mit sich bringen als augenscheinlich „kindgerechte Unterhaltung“ –, katapultieren Hochglanz-Studios wie das altehrwürdige Studio Ghibli (rund um die Masterminds Hayao Miyazaki und Isao Takahata) sowie Senkrechtstarter wie Ufotable und CoMix Wave die beliebtesten Animes auch im Filmformat auf die große Leinwand. Und wenn so etwas passiert, glühen im Normalfall weltweit die Kinokassen!

Platz 10) Arrietty – Die wundersame Welt der Borger (2010)

Arrietty – Die wundersame Welt der Borger (2010) © Video: Toho / Studio Ghibli / YouTube

Originaltitel: Kari-gurashi no Arietti

Kari-gurashi no Arietti US-Titel: The Secret World of Arrietty

The Secret World of Arrietty Regie: Hayao Miyazaki, Keiko Niwa

Hayao Miyazaki, Keiko Niwa IMDb-Bewertung: 7,6/10

7,6/10 Globales Einspielergebnis: 149,4 Mio. US-Dollar

Wer Arrietty – Die wundersame Welt der Borger (2010) streamt:

Worum es in Arrietty – Die wundersame Welt der Borger geht:

Als der kleine Bursche Sho in das Haus seiner Großtante einzieht, entdeckt er die kleine Arrietty, die mit ihrer Familie unter den Dielen des Hauses lebt. Sie sind Borger und viel kleiner als die Menschen. Alle Gegenstände und die Nahrung die sie benötigen, borgen sie sich von den Menschen aus, indem sie sich an deren Vorräten bedienen. Oberhalb der Dielen scheint alles überdimensional groß zu sein und es lauern viele Gefahren auf die kleinen Borger. Dass Sho Arrietty entdeckt, scheint für sie und ihre Eltern schlagartig alles zu ändern. Müssen sie ihr zuhause für immer verlassen, da sie im Haus von Shos Großtante nicht mehr sicher sind, oder können Sie Sho vertrauen? Ein unvergessliches Abenteuer und eine verbotene Freundschaft, die auch das Leben von Sho für immer verändern wird.

Arrietty – Die wundersame Welt der Borger gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 9) Pokémon – Der Film: Mewtu gegen Mew (1998)

Pokémon – Der Film: Mewtu gegen Mew (1998) © Video: Toho / OLM, Inc. / YouTube

Originaltitel: Gekijōban Poketto Monsutā: Myūtsū no Gyakushū

Gekijōban Poketto Monsutā: Myūtsū no Gyakushū US-Titel: Pokémon: The First Movie – Mewtwo Strikes Back

Pokémon: The First Movie – Mewtwo Strikes Back Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama IMDb-Bewertung: 6,3/10

6,3/10 Globales Einspielergebnis: 163,6 Mio. US-Dollar

Wer Pokémon – Der Film: Mewtu gegen Mew (1998) streamt:

Worum es in Pokémon – Der Film: Mewtu gegen Mew geht:

Das künstlich erzeugte Super-Pokémon Mewtu entkommt aus einem Forschungslabor und schmiedet Pläne für die Weltherrschaft. Um gemeinsam mit seinen Artgenossen dieses Ziel zu erreichen, lädt es ausgewählte Trainer und ihre Minimonster zu sich auf eine entlegene Insel ein – wo die stärksten unter ihnen in böse Klone verwandelt werden sollen. Bei diesem Abenteuer dürfen Serien-Held Ash Ketchum und sein Pikachi, sowie natürlich seine besten Freunde Rocky und Misty nicht fehlen. Kaum einen Fuß auf die Insel gesetzt, gibt es bereits Zorres. Ein Glück, dass sich ein mystisches Pokémon einmischt, von dem bislang alle dachten, es wäre nur eine Legende … Der erste Pokémon-Film löste bei seiner Veröffentlichung einen regelrechten Hype aus. Das damals ohnehin bereits erfolgreiche Franchise scheffelte mit Videospielen, Mangas, der Anime-Serie und natürlich jeder Menge Merchandise bereits Millionen – dem Erfolg dieses Leinwanddebüts sollten bis dato 22 weitere Filme folgen (teils fürs Kino, teils fürs Fernsehen und zuletzt auch exklusiv für Streaminganbieter konzipiert).

Pokémon – Der Film: Mewtu gegen Mew gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 8) Prinzessin Mononoke (1997)

Prinzessin Mononoke (1997) © Video: Toho / Studio Ghibli / Buena Vista International / YouTube

Originaltitel: Mononoke-hime

Mononoke-hime US-Titel: Princess Mononoke

Princess Mononoke Regie: Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki IMDb-Bewertung: 8,4/10

8,4/10 Globales Einspielergebnis: 169,7 Mio. US-Dollar

Wer Prinzessin Mononoke (1997) streamt:

Worum es in Prinzessin Mononoke geht:

Faszinierende Fabel: Zu einer Zeit, als die Götter noch in Tiergestalten auf der Erde wandeln, wird die Natur von der Zivilisation bedroht. Ashitaka ist der letzte Krieger des Emishi-Clans im Norden Japans. Um sein Dorf zu retten, tötet er ein Wesen, von dem sich die Menschen bedroht fühlten. Das, Untier‘ erweist sich aber als Schutzgeist des Waldes, woraufhin Ashitaka mit einem tödlichen Fluch belegt wird. Um diesen zu brechen, reist er ins Land des Tatara-Clans und trifft auf Prinzessin Mononoke, die für eine friedliche Koexistenz von Mensch und Natur kämpft …

Prinzessin Mononoke gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 7) Stand by Me Doraemon (2014)

Stand by Me Doraemon (2014) – Trailer © Video: Toho / Shirogumi / Robot Communications / Shin-Ei Animation / YouTube

Originaltitel: Gekijō-ban Sutando Bai Mī Doraemon

Gekijō-ban Sutando Bai Mī Doraemon US-Titel: Stand by Me Doraemon

Stand by Me Doraemon Regie: Ryūichi Yagi, Takashi Yamazaki

Ryūichi Yagi, Takashi Yamazaki IMDb-Bewertung: 7,5/10

7,5/10 Globales Einspielergebnis: 183,4 Mio. US-Dollar

Worum es in Stand by Me Doraemon geht:

Der katzenartige und überaus herzige Roboter Doraemon reist in der Zeit zurück, um dem Jungen Nobita Nobi bei den Schwierigkeiten seiner Kindheit zu helfen. So beschützt ihn Doraemon vor den Streichen seiner Klassenkameraden und unterstützt Nobi dabei, seine große Liebe Shizuka-chan für sich zu gewinnen. Nobi und sein neuer mechanischer Freund werden ein perfektes Gespann, doch nach vollbrachter Arbeit ist es an Doraemon sich von Nobi zu verabschieden … Die Kultfigur ist quasi das japanische Pendant zu Walt Disneys Micky Maus und erblickte bereits 1969 das Licht der Welt. Rund um Doraemon gibt es Unmengen an Merchandise (von der Brotdose bis zur Zahnbürste), Bücher, Serien und sogar ein eigenes Flugzeug der Japan Airlines, das zwischen Tokyo, Beijing und Guangzhou verkehrt!

Platz 6) Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte (2019)

Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte (2019) © Video: Toho / CoMix Wave Films / Story Inc. / YouTube

Originaltitel: Tenki no Ko

Tenki no Ko US-Titel: Weathering with You

Weathering with You Regie: Makoto Shinkai

Makoto Shinkai IMDb-Bewertung: 7,5/10

7,5/10 Globales Einspielergebnis: 193,9 Mio. US-Dollar

Wer Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte (2019) streamt:

Worum es in Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte geht:

Den Oberschüler Hodaka zieht es in die Großstadt. Weil sein Leben einem Chaos gleicht und er große private Probleme hat, will er in Tokio sein Glück versuchen, doch das Leben dort kann er sich bald nicht mehr leisten. Um an Geld zu kommen, heuert er als Redakteur bei einem Magazin an. Als er dort zu arbeiten anfängt, bemerkt er etwas seltsames: Seit seiner Ankunft in der Stadt, regnet es jeden Tag ununterbrochen! Da lernt er Hina kennen, die gemeinsam mit ihrem Bruder Nagi lebt. Schon bald erfährt Hodaka, dass sie über eine besondere Fähigkeit verfügt: Mit einem Gebet kann sie das Wetter manipulieren und den Himmel wieder aufklaren lassen, sodass die Stadt unter dem Sonnenlicht magisch glänzt. Was wie ein Geschenk wirkt, ist für Hina jedoch mit einer großen Last verbunden … Eindrucksvoll in Szene gesetzt, wirkt dieser Anime wie ein Kunstwerk. Die Coming-of-Age-Geschichte verbindet auf liebreizende Art auch Themen wie die erste Liebe und den Klimawandel – kein Wunder, dass der Film beim Publikum so gut ankam! Dem Film liegt übrigens ein Roman zugrunde, der von Regisseur Makoto Shinkai selbst geschrieben wurde.

Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 5) Ponyo – Das große Abenteuer am Meer (2008)

Ponyo – Das große Abenteuer am Meer (2008) © Video: Toho / Studio Ghibli / YouTube

Originaltitel: Gake no Ue no Ponyo

Gake no Ue no Ponyo US-Titel: Ponyo

Ponyo Regie: Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki IMDb-Bewertung: 7,7/10

7,7/10 Globales Einspielergebnis: 204,8 Mio. US-Dollar

Wer Ponyo – Das große Abenteuer am Meer (2008) streamt:

Worum es in Ponyo – Das große Abenteuer am Meer geht:

Das Goldfischmädchen Ponyo träumt davon, ein Mensch zu werden – sehr zum Missfallen seines Vaters, einem Unterwasserzauberer. Mit Hilfe magischer Kräfte gelingt es Ponyo tatsächlich, aus der bunten Wasserwelt auszubüchsen. Als sie an der Küste in Gefahr gerät, wird sie in letzter Sekunde von dem kleinen Sosuke gerettet. Mit ihm entdeckt Ponyo die Überwasserwelt und mit ihrer Freundschaft wächst ihr Wunsch, bei ihm zu bleiben. Doch Ponyos Kräfte scheinen die Ozeane zu entfesseln und lösen damit Naturkatastrophen aus, die Sosukes Heimatdorf bedrohen. Wird es Ponyo und Sosuke gelingen, das Gleichgewicht der Welt wieder herzustellen und die Dorfbewohner zu retten?

Ponyo – Das große Abenteuer am Meer gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 4) Das wandelnde Schloss (2004)

Das wandelnde Schloss (2004) © Video: Toho / Studio Ghibli / YouTube

Originaltitel: Hauru no Ugoku Shiro

Hauru no Ugoku Shiro US-Titel: Howl’s Moving Castle

Howl’s Moving Castle Regie: Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki IMDb-Bewertung: 8,2/10

8,2/10 Globales Einspielergebnis: 236,2 Mio. US-Dollar

Wer Das wandelnde Schloss (2004) streamt:

Worum es in Das wandelnde Schloss geht:

Das Mädchen Sophie arbeitet als Hutmacherin im Geschäft ihres verstorbenen Vaters. Bei einem Besuch in der Stadt lernt sie den Zauberer Hauro kennen. Sie verliebt sich in ihn und wird daraufhin von einer eifersüchtigen Hexe mit einem Fluch belegt, der sie in eine alte Frau verwandelt. Im Körper einer 90-Jährigen verlässt sie ihre Heimatstadt und zieht in die Ferne, um Hauro zu suchen und den bösen Fluch rückgängig zu machen. Schließlich findet sie ihn und arbeitet als Putzfrau in seinem geheimnisvollen wandelnden Schloss, das Türen in vier verschiedene Welten und Zeiten öffnen kann. Feuerteufel Calcifer, der das Haus bewacht, und Hauros kindlicher Assistent Markl werden bald ihre Freunde – nur Hauro schenkt ihr kaum Beachtung. Als er jedoch vom König berufen wird, sein Land vor dem drohenden Krieg zu retten, übernimmt er Verantwortung. Sophies wachsende Liebe zu ihm vermag schließlich den Fluch zu lösen, sie beide zu retten und die Welt vor Zerstörung zu bewahren.

Das wandelnde Schloss gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 3) Chihiros Reise ins Zauberland (2001)

Chihiros Reise ins Zauberland (2001) © Video: Toho / Studio Ghibli / YouTube

Originaltitel: Sen to Chihiro no Kamikakushi

Sen to Chihiro no Kamikakushi US-Titel: Spirited Away

Spirited Away Regie: Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki IMDb-Bewertung: 8,6/10

8,6/10 Globales Einspielergebnis: 355,7 Mio. US-Dollar

Wer Chihiros Reise ins Zauberland (2001) streamt:

Worum es in Chihiros Reise ins Zauberland geht:

Gewann 2003 den Oscar als bester Animationsfilm: Auf dem Weg in ihr neues Zuhause verfahren sich die Eltern der zehnjährigen Chihiro in den Wäldern vor Tokio. Durch einen Tunnel gelangen sie in einen verlassenen Vergnügungspark. Als sich Vater und Mutter dort auf köstliches Essen stürzen, verwandeln sie sich in Schweine. Auf der Suche nach Hilfe trifft Chihiro auf den Buben Haku. Der erzählt ihr, dass die Stadt von der bösen Hexe Yubaba regiert wird, die ihre Untertanen versklavt. Um ihre verwunschenen Eltern zu retten, stellt sich Chihiro in Yubabas Dienst.

Chihiros Reise ins Zauberland gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 2) Your Name. – Gestern, heute und für immer (2016)

Your Name. – Gestern, heute und für immer (2016) © Video: Toho / CoMix Wave Films / YouTube

Originaltitel: Kimi no Na wa

Kimi no Na wa US-Titel: Your Name.

Your Name. Regie: Makoto Shinkai

Makoto Shinkai IMDb-Bewertung: 8,4/10

8,4/10 Globales Einspielergebnis: 358,1 Mio. US-Dollar

Wer Your Name. – Gestern, heute und für immer (2016) streamt:

Worum es in Your Name. – Gestern, heute und für immer geht:

Weil das Kleinstadtleben in Itomori so öde ist, wünscht sich die Oberschülerin Mitsuha, in ihrem nächsten Leben als Bub in Tokio wiedergeboren zu werden. Ein Wunsch, der recht schnell in Erfüllung geht: Als sie am nächsten Morgen aufwacht, steckt Mitsuha im Körper von Taki, den sie noch nie zuvor gesehen hat. Was verbindet die beiden Schüler, die weit entfernt voneinander leben? Die beiden begeben sich auf Spurensuche … Berührendes, eindringliches und tiefgreifendes Körpertausch-Drama, das obendrein eindrucksvoll in Szene gesetzt wurde. US-Regisseur J.J. Abrams (Star Wars – Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers) wurde mit der Produktion einer Realfilmadaption betraut.

Your Name. – Gestern, heute und für immer gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 1) Demon Slayer – Der Film: Mugen Train (2020)

Demon Slayer – Der Film: Mugen Train (2020) © Video: Shueisha / Aniplex / Ufotable / Toho / YouTube

Originaltitel: Gekijō-ban „Kimetsu no Yaiba“ Mugen Ressha-hen

Gekijō-ban „Kimetsu no Yaiba“ Mugen Ressha-hen US-Titel: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train Regie: Haruo Sotozaki

Haruo Sotozaki IMDb-Bewertung: 8,3/10

8,3/10 Globales Einspielergebnis: 503 Mio. US-Dollar

Wer Demon Slayer streamt:

Worum es in Demon Slayer – Der Film: Mugen Train geht:

Japan in der Taishō-Periode, 1910–1920: Seit seine Mutter und seine Geschwister von einem Dämonen abgeschlachtet wurden, zieht der junge Tanjiro durch die Lande um nach einem Heilmittel für den misslichen Zustand seiner jüngeren Schwester Nezuko zu suchen – letztere ist die einzige Überlebende des Angriffs, wurde dabei allerdings in eine Dämonin verwandelt. Weil jedoch noch etwas menschliches in dem Mädchen schlummert und sie vielleicht der Schlüssel zur Beseitigung der mordlüsternen Unholde sein könnte, steht auch die Gesellschaft der renommierten Dämonenjäger (engl. Demon Slayer) hinter dem Geschwisterpaar. Im Zuge der Serie, schließen sich ihnen immer wieder neue Verbündete an, so z. B. der augenscheinlich schüchterne Zenitsu und der rabiate Inosuke, der den abgetrennten Kopf eines Wildschweins als Maske trägt. Ihre bis dato schwierigste Mission erleben sie, als sie den mysteriösen Mugen-Zug besteigen, in dem regelmäßig Fahrgäste abgeschlachtet werden … Bei diesem Spielfilm handelt es sich genau genommen um einen Zusammenschnitt von Einzelepisoden der Anime-Serie (sprich: Compilation Movie). Was Film und Serie gleichermaßen auszeichnet, ist neben der dramatischen Grundhandlung und ihrer kompakten Kapitelstruktur der opulente Zeichenstil, bei dem das japanische Studio Ufotable (Fate/Zero, God Eater) erneut Maßstäbe setzt. Zu Recht ein Mega-Hit, den sich Anime-Fans definitiv zu Gemüte führen sollten!

Demon Slayer gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*