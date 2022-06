Zefix! Die deutsche Autorin Rita Falk trifft mit ihren Eberhofer-Krimis seit 2010 regelmäßig ins Schwarze und landet einen Bestseller nach dem anderen. Kein Wunder, dass die Geschichten des gemütlichen Provinzbullen Franz Eberhofer und seinem Detektiv-Kumpel Rudi Birkenberger als Filme adaptiert wurden – und auch auf der großen Leinwand super funktionieren! Gibt’s im und um das (fiktive) Kaff Niederkaltenkirchen mal wieder Tohuwabohu, sind die unkonventionellen Ermittler bestimmt nicht weit. Allem voran die Top-Besetzung mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, sowie der trockene Humor und die Dialoge im bayerischen Dialekt, machen diese Krimireihe zu etwas ganz besonderen. Doch welcher Eberhofer-Krimi ist der beste? Wir haben die Filme im IMDb-Ranking!

Zum gewünschten Film springen:

So funktioniert das Ranking in unseren Bestenlisten

Die Reihenfolge der besten Eberhofer-Krimis basiert auf den Wertungen (0 bis 10 Punkte) der Internet Movie Database (kurz: IMDb) – eines international gültigen „Verzeichnisses“ von Rezensionen für Filme und Serien. Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!





PLATZ 7 der besten Eberhofer-Krimis: „Sauerkrautkoma“ (2018)

Trailer von „Sauerkrautkoma“ (2018) © Video: Constantin Film Verleih / ARD Degeto / BR / YouTube

„Sauerkrautkoma“ (2018) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Sauerkrautkoma“ (2018) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Sauerkrautkoma“ (2018) – worum es in dem Film geht?

Aus ist’s mit dem unbeschwerten Leben als Dorfpolizist im niederbayerischen Niederkaltenkirchen. Die Strukturreform der bayerischen Polizei befördert den Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) in seinem fünften Film einfach so nach München. Gerade jetzt, wo Langzeitfreundin Susi (Lisa Maria Potthoff) provokant mit dem einstigen Schuldeppen, dem jetzt erfolgreichen „Fleischi“ (Gedeon Burkhard) herumturtelt, um ihn eifersüchtig und endlich ehewillig zu machen. Noch dazu ist seine Vorgesetzte in München die völlig spaßbefreite, vom letzten Fall („Grießnockerlaffäre“) bekannte Kommissarin „Thin Lizzy“ Mayerhofer (Nora Waldstätten), und das winzige Zimmer, das er in der Wohnung seines Freundes Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) beziehen muss, eine Zumutung. Doch wirklich auf die Stimmung schlägt, als bei der Übersiedelung nach München Papa Eberhofers (Eisi Gulp) uralter Opel gestohlen wird. Zwar findet sich das Auto bald wieder, aber im Kofferraum liegt eine Leiche … [Mehr zum Film „Sauerkrautkoma“ (2018) lesen Sie hier!]

PLATZ 6 der besten Eberhofer-Krimis: „Schweinskopf al dente“ (2016)

Trailer von „Schweinskopf al dente“ (2016) © Video: Constantin Film Verleih / ARD Degeto / BR / YouTube

„Schweinskopf al dente“ (2016) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Schweinskopf al dente“ (2016) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Schweinskopf al dente“ (2016) – worum es in dem Film geht?

Viel rhetorisch dazugelernt hat der charmant-lethargische Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) auch in der dritten Verfilmung der Eberhofer-Krimis nach Rita Falk nicht, zumindest was die Liebe betrifft: Gleich zu Beginn sehen wir, wie er seine Susi (Lisa Maria Potthoff) wieder mal gekonnt vergrault. Viel Zeit, um darüber nachzudenken, bleibt ihm aber nicht, denn im Bett des Dienststellenleiters Moratschek (Sigi Zimmerschied) taucht der titelgebende Sauschädel auf: eine Warnung wie aus dem Film „Der Pate“? Moratschek mutmaßt, dass der Mörder Dr. Küstner (Gregor Bloéb) dahintersteckt, den er einst hinter Gitter brachte und der ihm dafür Rache schwor. Wir Zuschauer wissen, dass er damit recht hat – den Psychopathen zieht es gar bis auf den Eberhof’schen Hof. Dort hat sich der verängstigte Moratschek nämlich einquartiert und singt, tanzt und kifft gemeinsam mit Papa Eberfofer Senior (Eisi Gulp) die ganze Nacht – was dem Eberhofer Junior freilich weniger freut … [Mehr zum Film „Schweinskopf al dente“ (2016) lesen Sie hier!]

PLATZ 5 der besten Eberhofer-Krimis: „Dampfnudelblues“ (2013)

Trailer von „Dampfnudelblues“ (2013) © Video: Constantin Film Verleih / ARD Degeto / BR / YouTube

„Dampfnudelblues“ (2013) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Dampfnudelblues“ (2013) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Dampfnudelblues“ (2013) – worum es in dem Film geht?

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ist ein schlampig-gemütlicher Dorfpolizist, der mit 40 noch auf dem elterlichen Hof wohnt – zusammen mit seiner köstlich aufkochenden, aber fast tauben Oma (Ilse Neubauer) und dem kiffenden Papa (Eisi Gulp), der auf die Beatles steht und selbst Cannabis anbaut. Im bayerischen Niederkaltenkirchen schiebt der Eberhofer für gewöhnlich eine ruhige Kugel. Dass er von der Kripo München in seinen Heimatort strafversetzt wurde, erfahren wir erst, als er mit Ex-Partner Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) – der nun als Kaufhausdetektiv arbeitet – gegen den Willen der Vorgesetzten in einem rätselhaften Todesfall ermittelt: Kurz nachdem mit roter Farbe „Stirb, du Sau“ an die Hauswand von Rektor Höpfl (Robert Palfrader) geschmiert wurde, liegt der allseits unbeliebte Schulleiter als Leiche auf dem Bahngleis. Darüber wenig überrascht, ist dessen Schwester Sophie (Nina Proll) – weiß sie etwa mehr? Franz und Rudi glauben an Mord, wenig später der nächste Tote: Marcel, ein Junkie. Es stellt sich heraus, dass der junge Giftler mit Höpfl in Verbindung gestanden ist … [Mehr zum Film „Dampfnudelblues“ (2013) lesen Sie hier!]

PLATZ 4 der besten Eberhofer-Krimis: „Leberkäsjunkie“ (2019)

Trailer von „Leberkäsjunkie“ (2019) © Video: Constantin Film Verleih / ARD Degeto / BR / YouTube

„Leberkäsjunkie“ (2019) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Leberkäsjunkie“ (2019) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Leberkäsjunkie“ (2019) – worum es in dem Film geht?

Was bitte ist da los? Wie gewohnt legt Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) im Wirtshaus voll motiviert die Musikkassette „Best of Rock 2“ ein, will schon die Luftgitarre schwingen und zum Komasaufen ansetzen, als die Freunde abwinken: keine Lust, keine Zeit, und außerdem muss jeder früher oder später erwachsen werden. Doch Eberhofer, der lethargische Polizist aus dem (fiktiven) bayerischen Provinznest Niederkaltenkirchen, ist noch lange nicht so weit, erwachsen zu werden. Und das, obwohl er im letzten Teil („Sauerkrautkoma“) Papa wurde. Die On-Off-Beziehung mit seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) schlägt aber wieder Richtung off aus, Eberhofer muss nun eine Woche lang auf seinen einjährigen Sohn aufpassen. Allein. Ausgerechnet in der Woche gibt es aber einen Mordfall zu lösen: Im Haus der Nachbarin Mooshammer (Eva Mattes) findet sich die Leiche einer Frau. Viel schlimmer für den Eberhofer ist, dass der Arzt absurd hohe Cholesterin-Werte feststellt und ihn auf Leberkäse-Entzug setzt. Gemeinsam mit Detektiv-Freund Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) beginnt er zu ermitteln und soll früher oder später bei einem homosexuellen Pärchen (Manuel Rubey und Robert Stadlober!) in Landshut an die Tür klingeln … [Mehr zum Film „Leberkäsjunkie“ (2019) lesen Sie hier!]

PLATZ 3 der besten Eberhofer-Krimis: „Winterkartoffelknödel“ (2014)

Trailer von „Winterkartoffelknödel“ (2014) © Video: Constantin Film Verleih / ARD Degeto / BR / YouTube

„Winterkartoffelknödel“ (2014) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Winterkartoffelknödel“ (2014) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Winterkartoffelknödel“ (2014) – worum es in dem Film geht?

Mieses Karma, sagen die Dörfler im bayerischen Niederkaltenkirchen, wenn es um die Familie Neuhofer geht. Da stirbt zunächst der Vater an einem Stromschlag, dann wird einer der Söhne von einem herabfallenden Container zerquetscht, schließlich erhängt sich die depressive Mama an einem Baum. Polizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) glaubt als Einziger nicht an Unfälle und Selbstmord, was ihm Kumpel und Möchtegern-Detektiv Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) auch bestätigt: „Das ist ein Dreifach-Mord. Gratuliere zum Triple.“ Hier hat offenbar jemand eine Rechnung mit den Neuhofers offen. Aber wer steckt dahinter? Gar der einzig überlebende Neuhofer, der plötzlich mit einem grellgrünen Mustang durch die Gegend rast, den er sich eigentlich gar nicht leisten dürfte? Und was hat es mit der ebenso attraktiven wie mysteriösen Kanadierin Mercedes (Jeanette Hain) auf sich, die vor kurzem ein geerbtes Gut bezogen hat und der männlichen Bevölkerung in Niederkaltenkirchen den Kopf verdreht – allen voran dem Eberhofer höchstpersönlich und seinem Spezi Flötzi (Daniel Christensen)? [Mehr zum Film „Winterkartoffelknödel“ (2014) lesen Sie hier!]

PLATZ 2 der besten Eberhofer-Krimis: „Kaiserschmarrndrama“ (2021)

Trailer von „Kaiserschmarrndrama“ (2021) © Video: Constantin Film Verleih / ARD Degeto / BR / YouTube

„Kaiserschmarrndrama“ (2021) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Kaiserschmarrndrama“ (2021) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Kaiserschmarrndrama“ (2021) – worum es in dem Film geht?

Wieder einmal hat sich die ganze Welt gegen Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) verschworen. Sein Detektiv-Freund Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) kriegt in der katholischen Krankenpflegeanstalt cholerische Wutanfälle, weil er dort im Rollstuhl sitzt, von – wie er meint – sadistischen Schwestern gequält und mit ungenießbarem Kaiserschmarrn („Viel zu viele Rosinen!“) vollgestopft wird. Schuld daran ist natürlich der Eberhofer, weil sie gemeinsam einen Autounfall hatten, den der Franz unbeschadet, der Rudi aber ziemlich malträtiert überstand. So was zupft natürlich am Gewissen, und als der Rudi zwar geheilt, aber immer noch gehunfähig entlassen wird, beschließt der Vier-Generationen-Eberhofer-Clan, den Rudi vorübergehend bei sich am Hof aufzunehmen. Der Hof ist überhaupt ein nicht versiegender Quell der Unruhe, weil Franzls On-Off-Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff), Bruder Leopold (Gerhard Wittmann) und die Oma (Enzi Fuchs) sich zusammengetan haben und neben dem alten Hof ein potthässliches Doppelhaus bauen lassen (mit Gemeinschaftssauna im Keller!), damit die Susi, Söhnchen Paul und der Franz endlich ein schönes Haus haben, Wand an Wand mit dem Leopold und seiner Familie. Ein Albtraum für den Polizisten – und auch für Papa Eberhofer (Eisi Gulp), der von einem einjährigen Spanienaufenthalt zurückkehrt und dieses Schandprojekt sofort aktionistisch zu bekämpfen beginnt. Als ob das nicht genug wäre, hat sich Eberhofers Spezl Flotzi (Daniel Christensen), frisch von seiner Frau verlassen, im Rausch mit Rockergattin Frau Beischl (Maria Hofstätter) eingelassen, was natürlich Selbstmord mit Anlauf ist. Schließlich muss sich in all dem Chaos der arme Eberhofer auch noch große Sorgen um seinen treuen Hund Ludwig machen, der in die Jahre gekommen ist und dessen Uhr langsam abläuft. Ach ja, und dann gibt’s noch einen Mord an einer Joggerin: erschlagen im Wald. Als sich herausstellt, dass die unauffällige Mona als Online-Erotikerin gearbeitet hat, ist der Kreis der Verdächtigen um die besten Freunde des Eberhofer erweitert. Bis noch eine Tote im Wald liegt … [Mehr zum Film „Kaiserschmarrndrama“ (2021) lesen Sie hier!]

PLATZ 1 der besten Eberhofer-Krimis: „Grießnockerlaffäre“ (2017)

Trailer von „Grießnockerlaffäre“ (2017) © Video: Constantin Film Verleih / ARD Degeto / BR / YouTube

„Grießnockerlaffäre“ (2017) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Grießnockerlaffäre“ (2017) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Inhaltsangabe von „Grießnockerlaffäre“ (2017) – worum es in dem Film geht?

Franz Eberhofers (Sebastian Bezzel) arroganter Vorgesetzter Barschl (Francis Fulton-Smith) wurde ermordet! Mit einem Messer im Rücken liegt er mitten auf der Straße, hübsch eingraviert auf der Tatwaffe ist Eberhofers Name, es ist ja auch sein Messer. Nun müsste man annehmen, dass nicht mal der lasche Bulle aus Niederkaltenkirchen so blöd wäre, einen Mord quasi zu signieren. Doch es gibt Zeugen und ein Video – gefilmt auf einer Hochzeit –, auf dem er Barschl die Nacht davor mit dem Tod bedrohte. Eberhofers Rechtfertigung, dass er sich an einen Mord doch erinnern könnte, zählt nicht. Denn er war total betrunken, Kommentar der internen Ermittlerin „Thin Lizzy“ Mayerhofer (Nora Waldstätten): „Mit so viel Promille im Blut hätten sie halb Niederkaltenkirchen auslöschen können, ohne sich daran zu erinnern.“ Er muss aber nur kurz hinter Gitter, weil ihm sein Papa (Eisi Gulp) ein falsches Alibi verschafft. Aber wer ist der wahre Killer? Eberhofers Detektiv-Kumpel Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) steht ihm natürlich wieder zur Seite und gemeinsam beginnen sie zu ermitteln … [Mehr zum Film „Grießnockerlaffäre“ (2017) lesen Sie hier!]

