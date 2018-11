In Invictus setzt Präsident Nelson Mandela auf Rugby, um einen Bürgerkrieg in Südafrika zu versöhnen. Wird das gelingen?

Die 20 besten Sport-Filme mit Trailer, Kurzbeschreibung und IMDb-Rating.

Boxen, laufen, Football, gewürzt mit einer Prise Pathos: aus der Filmgeschichte sind Sportfilme nicht wegzudenken. Viele Sportarten und größere wie kleinere Sportereignisse dienen als Vorlage für Spielfilme, Dokumentationen oder historische Filme.

Sport ansich ist voller Emotionen, Spannung und Drama. Alles Elemente, die in Filmen selbst enthalten sind. Klar also, dass die meisten Geschichten für uns als Zuschauer und für Filmemacher interessant sind.

BESTENLISTE: 20 TOP-SPORTFILME, DIE MAN GESEHEN HABEN MUSS

1) Rush - Alles für den Sieg (2013)

Sportart: Formel 1

IMDb-Rating: 8,1

Zu Beginn der 70er-Jahre drängen der junge Österreicher Niki Lauda (Daniel Brühl) und der Engländer James Hunt (Chris Hemsworth) als hochbegabte Fahrertalente in den Profi-Motorsport. Während Lauda ein ungewöhnliches Verständnis für Autos und Motoren besitzt und sein großes Ziel mit eiserner Disziplin verfolgt, präsentiert sich der Brite James Hunt als Playboy, der sich die Zeit nach den Rennen gerne mit Partys, Alkohol und Frauen vertreibt. Als Ferrari den Österreicher unter Vertrag nimmt und Lauda 1975 Weltmeister wird, setzt Hunt in der Folge alles daran, seinem Rivalen im Jahr darauf den Titel abzujagen. Das ist ein Formel-1-Duell! Vettel gegen Hamilton würde nicht einmal für einen Kurzfilm reichen.

Einfach auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Rush anzusehen © Universum Film AG

2) The Wrestler (2008)

Sportart: Wrestling

IMDb-Rating: 7,9

In den 80ern war Randy "The Ram“ Robinson (Mickey Rourke) ein Wrestlingstar. 20 Jahre später hält er sich mit drittklassigen Kämpfen in schäbigen Turnhallen und einem Job als Lagerarbeiter über Wasser. Nach einem Herzinfarkt will Randy einen Neustart wagen: Er beschließt, aus dem Wrestling-Geschäft auszusteigen und nimmt Kontakt zu seiner ihm entfremdeten Tochter auf … Dichte Milieustudie, Oscarnominierung für Mickey Rourke!

Einfach auf’s Bild klicken, um den Trailer zu The Wrestler anzusehen © Fox Searchlight Pictures

3) Gegen jede Regel (Remember the Titans, 2000)

Sportart: Football

IMDb-Rating: 7,8

Coach Boone (Denzel Washington) übernimmt 1971 in Virginia ein "schwarz-weißes" Footballteam. Ein harter Job im rassistischen Süden - zumal er selbst Afroamerikaner ist... Nach Fakten, mitreißend.

Einfach auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Gegen jede Regel anzusehen © Buena Vista Pictures

4) Vier irre Typen (Breaking Away, 1979)

Sportart: Radfahren

IMDb-Rating: 7,7

Der Film handelt von den vier jungen Männern Dave, Mike, Cyril und Moocher, die gerade die Highschool abgeschlossen haben und große Fans eines italienischen Radrennteams sind. Sie wollen ihren Vorbildern nacheifern und nehmen aus diesem Grund sogar die italienische Lebensweise an. Aber sie trainieren auch hart, und schon bald zeigen sich in ihrem sportlichen Engagement die ersten Erfolge. Von Regisseur Peter Yates mit dem jungen Dennis Quaid und Daniel Stern (in seiner ersten Filmrolle).

Einfach auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Vier irre Typen anzusehen © 20th Century Fox

5) I, Tonya (2017)

Sportart: Eiskunstlauf

IMDb-Rating: 7,5

Biographischer Film mit Elementen einer schwarzen Komödie und eines Krimis: Die Geschichte der Eiskunstläuferin Tonya Harding, die ihrer härtesten Konkurrentin Nancy Kerrigan mit einer Eisenstange das Knie zertrümmern lässt … Harter Sport. Drastische Maßnahmen. Charakterliche Untiefen. Eislaufmütter. Tolle Margot Robbie in der Hauptrolle, Nebenrollen-Oscar für Allison Janney.

6) Das größte Spiel seines Lebens (The greatest game ever played, 2005)

Sportart: Golf

IMDb-Rating: 7,5

Arbeitersohn Francis (Shia LaBeouf) spielt leidenschaftlich gern Golf und ist auch überaus talentiert. Trotzdem will sein traditionell denkender Vater nichts von einer möglichen Karriere als Golfprofi hören. Francis ist schon knapp davor, seinen Traum endgültig ad acta zu legen, als er völlig überraschend zu den US-Open eingeladen wird. Weil dort auch sein großes Idol, der arrogante britische Champion Harry Vardon antritt, bricht Francis das Wort seinem Vater gegenüber und ergreift die Chance ...

Solide inszenierte, unterhaltsame Sportler-Erfolgsgeschichte nach Tatsachen und stimmiges Sittenbild zugleich.

Einfach auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Das größte Spiel seines Lebens anzusehen © Disney

7) Feld der Träume (Field of Dreams, 1989)

Sportart: Baseball (Herren)

IMDb-Rating: 7,5

„Wenn du es baust, werden sie kommen …“ – Einer Vision folgend, legt Farmer Ray (Kevin Costner) auf seinem Maisfeld einen Baseballplatz an und schafft so einen magischen Ort. Bald taucht der längst verblichene Spieler "Shoeless Joe" Jackson (Ray Liotta) auf und mit ihm weitere Baseball-Legenden, die einst in einen Bestechungsskandal verwickelt waren und nun endlich wieder spielen können. Doch die mysteriöse Stimme ruft den Farmer zu weiteren Taten auf. Nach und nach wird klar, was die tatsächliche Aufgabe des Feldes ist. Ein warmherziges, stark besetztes Märchen über Seelenfrieden. Oscarnominiert!

Einfach auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Feld der Träume anzusehen © TriStar Pictures/Carolco Pictures

8) Eddie the Eagle - Alles ist möglich (2015)

Sportart: Skispspringen

IMDb-Rating: 7,4

True-Story über den britischen Skispringer Michael Edwards (Taron Egerton), der von klein auf den Traum hatte, einmal an Olympischen Spielen teilzunehmen - egal in welcher Sportart. Der Film von Regisseur Dexter Fletcher hat das Herz am rechten Fleck, und wurde mit sehr viel Liebe zum Detail und mit großartigen Nebendarstellern (Hugh Jackman, Christopher Walken u.a.) in Szene gesetzt. Kingsman-Star Taron Egerton verkörpert Skisprung-Original Eddie nicht als Deppen, sondern als sympathischen Underdog.

Trailer zu Eddie the Eagle © Video: Centfox

9) Invictus (2009)

Sportart: Rugby

IMDb-Rating: 7,3

1994 wird Nelson Mandela (Morgan Freeman) zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt. Das Land ist von einem halben Jahrhundert Apartheid zerrissen, Bürgerkrieg droht. Mandela setzt auf Rugby, um die Nation zu versöhnen: Wenn es gelingt, dass das einst als Symbol des rassistischen Regimes verhasste Nationalteam bei der Heim-WM von den weißen und den schwarzen Südafrikanern angefeuert wird, könnte dies helfen, die Wunden der Vergangenheit zu heilen. Teamkapitän Pienaar (Matt Damon) ist auf seiner Seite. Beeindruckend!

Einfach auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Invictus anzusehen © Warner Bros. Pictures

10) Eine Klasse für sich (A League of Their Own, 1992)

Sportart: Baseball (Damen)

IMDb-Rating: 7,2

Weil im Jahr 1943 die meisten US-Männer im Zweiten Weltkrieg dienen und man auf Profi-Baseball nicht verzichten will, wird die erste Damen-Baseball-Liga mit vier Mannschaften gegründet. Als einer der Trainer fungiert der abgehalfterte frühere Baseball-Star Jimmy Dugan (Tom Hanks), in dessen Team unter anderen die resolute Dotti (Geena Davis) und die attraktive Mae (Madonna) landen. Anfangs interessieren sich weder Jimmy noch die Baseball-Fans für die Spiele, doch das ändert sich schnell ...

Charmante, fein besetzte Komödie nach wahrer Begebenheit.

Einfach auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Eine Klasse für sich anzusehen © Columbia Pictures

11) Erik & Erika (2018)

Sportart: Ski Alpin

IMDb-Rating: 7,2

Erik(a) Schinegger - die Skisensation, die zur Pressesensation wurde. Als Erika wurde sie gefeiert, als neu entdeckter Erik verstoßen und des Betrugs bezichtigt. Eine Geschichte aus dem Leben, über die Ungerechtigkeit der Natur, die Tabuthemen der 1970er-Gesellschaft und den ÖSV. Regie: Reinhold Bilgeri.

Trailer zu Erik & Erika

12) Die Stunde des Siegers (Chariots of Fire, 1981)

Sportart: Leichtathletik

IMDb-Rating: 7,2

Wem nicht sofort bei dem Titel die Musik von Vangelis als Ohrwurm heimsucht, muss nur den Trailer anschauen … Diese Szene mit den Läufern am Strand ist untrennbar mit der oscarprämierten Filmmusik verbunden und diese wird bis heute in vielen Filmen bei Zeitlupen-Sequenzen eingesetzt. Die Story beruht auf einer wahren Begebenheit und handelt von zwei britischen Leichtathleten, die an den Olympischen Sommerspielen 1924 in Paris teilnehmen.

Einfach auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Die Stunde des Siegers anzusehen © 20th Century Fox

13) Borg McEnroe - Duell zweier Gladiatoren (2017)

Sportart: Tennis

IMDb-Rating: 7,0

Fans erinnern sich an eines der größten Matches der Tennisgeschichte: Das Wimbledon-Finale Björn Borg gegen den jungen, wilden John McEnroe anno 1980. Schweden hat daraus einen Sport-Thriller gemacht -mit Sverrir Guðnason als Borg und Hollywood-Aussteiger Shia LaBeouf als McEnroe. Regie führte Metz Pedersen, der schon True Detective inszenierte.

Trailer zu Borg McEnroe © Video: Filmladen

14) Cool Runnings (1993)

Sportart: Bobfahren

IMDb-Rating: 6,9

Eigentlich will Jamaika-Sprinter Derice (Leon Robinson) zu den Olympischen Sommerspielen. Als das nicht klappt, nimmt er die Winterspiele in Calgary 1988 ins Visier und gründet das erste Bobteam seines Landes... Köstlicher Spaß!

Einfach auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Cool Runnings anzusehen © Buena Vista Pictures

15) Das Wunder von Bern (2003)

Sportart: Fussball (Herren)

IMDb-Rating: 6,8

Sönke Wortmanns Hommage an das deutsche Fussballwunder: Während 1954 die Fußball-WM in der Schweiz stattfindet, sekkiert Kriegsheimkehrer Richard (Peter Lohmeyer) seine Familie mit autoritärem Gehabe. Darunter leidet vor allem sein schüchterner Sohn Matthias (Louis Klamroth). Stimmig.

Trailer zu Das Wunder von Bern © Video: YouTube

16) ALI (2001)

Sportart: Boxen

IMDb-Rating: 6,8

Michael Mann widmet sich in zweieinhalb episch breiten, emotionalen Stunden nicht dem gesamten Leben des Jahrhundert-Boxers, sondern nur einem Jahrzehnt; der Film endet 1974, als sich Ali den Schwergewichtstitel gegen George Foreman zurückholt. Der schwer auftrainierte Will Smith erspielte sich wie Jon Voight als Sportkommentatoren-Legende Howard Cosell eine Oscarnominierung.

Einfach auf’s Bild klicken, um den Trailer zu ALI anzusehen © Initial Entertainment Group / Columbia Pictures

17) Kick it like Beckham (Bend it like Beckham, 2002)

Sportart: Fussball (Damen)

IMDb-Rating: 6,7

Die 17-jährige Jess (Parminder Nagra) ist eine talentierte Fußballspielerin und wird von Jules (Keira Knightley) für ein Damen-Team entdeckt. Doch davon will die indische traditionsbewusste Familie von Jess nichts wissen... Sympathischer und warmherziger Culture-Clash-Spaß.

Einfach auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Kick it like Beckham anzusehen © Redbus Film Distribution

18) Mighty Ducks (1992)

Sportart: Eishockey

IMDb-Rating: 6,5

Yuppie-Anwalt muss wegen Trunkenheit am Steuer 500 Stunden gemeinnützige Arbeit als Jugend-Eishockeytrainer ablesiten. Anfangs ist er wenig begeistert, dann packt ihn der Ehrgeiz … Mit Emilio Estevez und dem jungen Joshua Jackson (Fringe, Dawsons Creek). Sportlergeschichte für die Kleinen, die mit den typischen Motiven des Genres aufwartet: Läuterung, Teamgeist und Willen zum Erfolg.

Trailer zu Mighty Ducks © Video: YouTube

19) SpaceJam (1996)

Sportart: Basketball

IMDb-Rating: 6,4

Fantasy-Spaß: Aliens wollen Bugs Bunny und Co entführen. Doch die Comic-Stars handeln einen Deal aus: Ein Basketballspiel soll über ihr Schicksal entscheiden. Um gegen die E.T.s zu punkten, brauchen sie aber die Hilfe von Michael Jordan. Lustig.

Einfach auf’s Bild klicken, um den Trailer zu SpaceJam anzusehen © Warner Bros.

20) Swimming with men (2018)

Sportart: Synchronschwimmen

IMDb-Rating: 6,4

Brit-Komödie um sechs Männer, die ihre Erfüllung im ,unmännlichsten' Sport der Welt finden und trotzdem ganze Kerle werden: beim Synchronschwimmen! Tolles Remake des Schwedenfilms „Männer im Wasser“ (2008). Übrigens, falls Ihnen die Synchronschwimmer Luke und Ted bekannt vorkommen: Rupert Graves spielt bei Sherlock immer den Inspektor Lestrade, Jim Carter ist Butler Carson in Downtown Abbey.