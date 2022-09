Die 35 besten Serien über Magie, Hexen, Zauberer und Dämonen

Serien über magische Wesen faszinieren uns spätestens seit Bezaubernde Jeannie oder Verliebt in eine Hexe, beides Titel aus den 1960er-Jahren. Seitdem hat sich am Gebiet der TV-Hexen und -Zauberer einiges getan: Witzige Sitcoms wie Sabrina – Total verhext erfreuten uns im Vorabendprogramm ebenso wie etwas ernstere Kultserien à la Buffy – Im Bann der Dämonen oder Charmed. Die heutigen Serien mit Magie, Hexen, Zauberwesen und Dämonen sind oft gleichermaßen blutrünstig und faszinierend, man denke an American Horror Story oder Salem. Die Romantik darf freilich auch nicht fehlen, siehe Vampire Diaries und Co. Welche sind nun aber die besten Serien über Magie? Wir haben eine Liste der Top-Titel mit dem Thema Zauberkunst, Hexen und magische Kreaturen zusammengestellt.

DIE 35 BESTEN SERIEN ÜBER MAGIE, ZAUBERKUNST UND HEXEREI

Sehenswerte Serien, die uns in die Welt der Magie und Hexenkunst eintauchen lassen – wir haben die Titel nach ihrer IMDb-Bewertung gereiht:

35) Einmal Hexe ... (seit 2019)

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Worum geht's?

Die junge Hexe Carmen (Angely Gaviria), eigentlich eine kolumbianische Sklavin aus dem 17. Jahrhundert, reist mit der Hilfe eines Magiers durch die Zeit und ihre Heimat Cartagena, um den Mann zu retten, den sie liebt. Sie entkommt dabei ihrer Verbrennung auf dem Scheiterhaufen, begegnet bisher unbekannten Herausforderungen und erkennt: Wenn man einmal eine Hexe ist, dann ist man immer eine Hexe.

Einmal Hexe ... (seit 2019) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Einmal Hexe ... (seit 2019) gibt es hier

34) Shadowhunters (2016–2019)

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Worum geht's?

Die auf der Buchreihe Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare basierende Fantasyserie Shadowhunters: Chroniken der Unterwelt dreht sich um Clary Fray (Katherine McNamara), 18, die als Mensch-Engel-Hybrid ein sogenannter Shadowhunter und als solcher dazu bestimmt ist, die Menschheit vor blutrünstigen Dämonen zu beschützen.

Shadowhunters (2016-2019) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Shadowhunters (2016–2019) gibt es hier*

33) Sabrina – Total verhext (1996–2003)

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Worum geht's?

Kult-Sitcom: Die Serie handelt von der Jugendlichen Sabrina Spellman, die bei ihren Tanten Hilda und Zelda wohnt und an ihrem 16. Geburtstag von ihnen erfährt, dass sie eine Halbhexe ist. Von diesem Zeitpunkt an muss sie lernen, ihre Zauberkräfte unter Kontrolle zu bekommen und Verantwortung zu übernehmen. Dabei stehen ihr neben ihren Tanten der sprechende Kater Salem und viele Verwandte und Freunde aus dem „Anderen Reich“ zur Seite. In der ersten Staffel ist sie neu in der Schule, freundet sich mit einer Sterblichen namens Jennifer „Jenny“ Kelley an und lernt den Footballspieler Harvey Kinkle kennen, in den sie sich verliebt. Die Cheerleaderin Libby Chessler wird zu Sabrinas Rivalin, da sie versucht, Sabrina das Leben schwer zu machen.

Sabrina – Total Verhext! (1996) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sabrina – Total verhext (1996–2003) gibt es hier*

32) Die Zauberer vom Waverly Place (2007–2012)

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Worum geht's?

Bezaubernde Comedy: Jerry (David DeLuise) und Theresa Russo (Maris Canals Barrera) besitzen seinen Sandwichladen names Waverly Sub Station und versuchen ihre Teenagerkinder Justin (David Henrie), Alex (Selena Gomez) und Max (Jake. T. Austin) zu guten Kindern und noch besseren Zauberern zu erziehen.

Die Zauberer vom Waverly Place (2007) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Zauberer vom Waverly Place (2007–2012) gibt es hier*

31) The Order (seit 2019)

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Worum geht's?

Um den Tod seiner Mutter zu rächen, tritt Jack Morton einer Geheimgesellschaft bei, die ihn in eine düstere Welt voll schwarzer Magie katapultiert.

The Order (seit 2019) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Order (seit 2019) gibt es hier

30) Charmed – Zauberhafte Hexen (1998–2006)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum geht's?

Vielgeliebte Hexen-Mystery:

Die drei hübschen Schwestern Prue, Piper und Phoebe Halliwell beziehen nach dem Tod ihrer Großmutter gemeinsam das alte Familienanwesen in San Francisco. Als Phoebe, die jüngste der Geschwister, auf dem Dachboden ein antikes Buch findet und einen Vers daraus vorliest, entfesselt sie damit ungeahnte Kräfte und verwandelt sich und ihre Geschwister in die mächtigsten Hexen aller Zeiten. Von da an sind die drei dazu verdammt, das Böse zu bekämpfen und Unschuldige zu beschützen, während sie gleichzeitig ihr normales Leben als junge Frauen in einer ansonsten normalen Welt weiterleben. Phoebe ist in der Lage, in die Zukunft zu sehen, Prue kann mit ihrer Willenskraft Gegenstände bewegen, und Piper ist es sogar möglich, die Zeit anzuhalten und durch Berührung einzelne Personen aus dem erstarrten Raum-Zeit-Gefüge herauszulösen. Im Laufe der acht Staffeln umfassenden Serie kommen immer wieder neue magische Fähigkeiten hinzu, mit denen die drei zauberhaften Schwestern ihre ebenfalls mit mächtigen Kräften ausgestatteten dämonischen Gegner aus der Unterwelt bekämpfen.

Charmed © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Charmed - Zauberhafte Hexen (1998–2006) gibt es hier*

29) Salem (2014–2017)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum geht's?

Salem spielt in der gleichnamigen Stadt im ausgehenden 17. Jahrhundert. Kurz bevor der junge John Alden in den Krieg zieht, schwängert er seine große Liebe. Als die von der ungewollten Schwangerschaft erfährt, ist John längst verschwunden, und so treibt sie das Kind ab – in einem Klima ständiger Angst und umgeben von strenggläubigen Puritanern, die hinter jeder Frau eine Hexe vermuten. Wie sich allerdings schnell herausstellt, liegen sie damit in den meisten Fällen nicht einmal falsch ...

Salem (2014-2017) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Salem (2014–2017) gibt es hier*

28) Good Witch (seit 2015)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Worum geht's?

Good Witch ist eine Fortführung der erfolgreichen Filmreihe über die zauberhafte Welt der modernen Hexe Cassandra „Cassie“ Nightingale und ihrer Tochter Grace. Zu Beginn der Serie bekommen die beiden neue Nachbarn: Sam und sein Teenagersohn sind auf Anhieb vom zauberhaften Duo begeistert. Doch ist es tatsächlich Zufall, dass sie genau dort einziehen?

Good Witch (seit 2015) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Good Witch (seit 2015) gibt es hier

27) Sanctuary – Wächter der Kreaturen (2008–2011)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Worum geht's?

Als „Wächter der Kreaturen“ haben es sich die knapp 160 Jahre alte Wissenschaftlerin Dr. Helen Magnus, das Physikgenie Nikola Tesla, James Watson und der „wahre“ Jack The Ripper zur Aufgabe gemacht hat, den abnormen Kreaturen und Geschöpfen, welche die Erde mit uns teilen, Unterschlupf zu bieten – oder aber sie zu vernichten, wenn sie zur Gefahr für die Menschheit werden.

Sanctuary - Wächter der Kreaturen (2008-2011) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Sanctuary – Wächter der Kreaturen (2008–2011) gibt es hier*

26) Wynona Earp (seit 2016)

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Worum geht's?

Im Zentrum der Serie steht Wynonna Earp, Urahnin des bekannten Wyatt Earp, der in der Geschichte des Wilden Westens als eigenwilliger Gesetzeshüter im wilden Tombstone (Arizona) berühmt wurde. Wynonna (Melanie Scrofano) bringt nun mit ihren besonderen Gaben und ihren dysfunktionalen Gefährten im modernen Calgary Dämonen und andere übernatürliche Wesen zur Strecke.

Wynona Earp (seit 2016) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Wynona Earp (seit 2016) gibt es hier*

25) Midnight, Texas (2017–2018)

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Worum geht's?

Basierend auf der beliebten Buchreihe von Charlaine Harris, der Autorin von HBOs True Blood, folgt dieses übernatürliche Drama Manfred (François Arnaud), einem Hellseher, auf der Flucht vor seiner dunklen Vergangenheit. In der abgelegenen Stadt Midnight, Texas, findet er Zuflucht. Hier ist der Schleier zwischen der Welt der Lebenden und der der Toten besonders dünn, was es zum perfekten Zuhause für Vampire, Hexen und andere ungewöhnliche Wesen macht. Umgeben von Übernatürlichem hat Manfred endlich den Ort gefunden, wo er hingehört. Aber aufdringliche Polizisten, aggressive Bikerbanden und ein Mordmysterium drohen den Frieden im übernatürlichen Zufluchtsort zu stören.

Midnight, Texas (2017-2018) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Midnight, Texas (2017–2018) gibt es hier*

24) Eine lausige Hexe (seit 2017)

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Worum geht's?

Remake der gleichnamigen Jugendserie aus den 90ern:

Für Mildred, die nichts von ihren Zauberkräften ahnt, beginnt alles mit einem schicksalhaften Ereignis: Das Mädchen Maude verunglückt mit ihrem Hexenbesen auf Mildreds Balkon. Maude ist verzweifelt, da ihre Brille beim Sturz zerstört wurde. Und ohne diese wird sie es nicht rechtzeitig zur Aufnahmeprüfung der Hexenakademie schaffen. Langsam dämmert den beiden jedoch, dass auch Mildred magische Fähigkeiten besitzen muss, also kommen beide zur Hexenakademie.

Obwohl Mildred immer gute Vorsätze hat, schlittert sie von einem Unglück ins nächste. Sie ist wahrhaftig die schlechteste Schülerin auf der Graustein-Akademie ...

Eine lausige Hexe (seit 2017) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Eine lausige Hexe (seit 2017) gibt es hier*

23) Bezaubernde Jeannie (1965–1970)

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Worum geht's?

Die Serie um den blonden Flaschengeist (Barbara Eden), der sich in Astronaut Tony (Larry Hagman, Dallas) verliebt, war in de 60ern Kult und begeistert noch heute die Zuseher:

Astronaut Tony Nelson findet nach einer missglückten Landung auf einer einsamen Insel eine geheimnisvolle Flasche. Als er zu Hause das Gefäß öffnet, befreit er damit einen seit 2000 Jahren eingesperrten Flaschengeist, der ihm in Gestalt einer attraktiven Blondine jeden Wunsch erfüllt. Da die liebenswürdige, aber auch chaotische Jeannie dabei jedoch oft ein bisschen übereifrig zu Werke geht, muss Nelson immer wieder Schäden, Irrtümer und Pannen korrigieren.

Bezaubernde Jeannie (1965) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Bezaubernde Jeannie (1965–1970) gibt es hier*

22) Legacies (seit 2018)

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Worum geht's?

Die Helden und Bösewichte von The Vampire Diaries und The Originals hinterließen ein Vermächtnis aus Liebe und Familie, das in Legacies weiterlebt, wo es um die nächste Generation übernatürlicher Wesen geht. Werden diese Hexen, Vampire und Werwölfe die Helden werden, die sie sein wollen – oder die Bösewichte, zu denen sie geboren wurden?

Legacies © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Legacies (seit 2018) gibt es hier*

21) Verliebt in eine Hexe (1964–1972)

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Worum geht's?

Darrin und seine Frau Samantha führen eigentlich eine ganz normale Ehe – wäre da nicht eine kleine Besonderheit: Samantha ist eine Hexe!

Mittlerweile hat Darrin zwar die Fähigkeiten seiner Frau akzeptiert, unter der Bedingung, dass ihr Alltag ohne jeglichen Hokuspokus auskommt, aber das erweist sich als nicht so einfach. Zudem hat auch Töchterchen Tabitha die Kunst ihrer Mutter geerbt. Chaos und turbulente Verwicklungen sind bei dieser bezaubernden Comedyserie garantiert!

Der gleichnamige Film mit Jack Nicholson basiert auf der Kultserie.

Verliebt in eine Hexe (1964-1972) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Verliebt in eine Hexe (1964–1972) gibt es hier*

20) Haven (2010–2015)

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Worum geht's?

Das kleine Städtchen Haven scheint auf den ersten Blick eine normale Ortschaft an der Küste Neuenglands zu sein. FBI-Agentin Audrey Parker will hier eigentlich nur in einem Routinefall ermitteln. Gemeinsam mit dem Polizisten Nathan versucht sie den mysteriösen Tod eines entflohenen Sträflings aufzuklären. Schon bald stellt sie fest, dass in dieser Stadt nichts ist, wie es scheint ...

Haven (2010-2015) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Haven (2010–2015) gibt es hier*

19) Witches of East End (2013–2014)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum geht's?

Die Hexe Joanna Beauchamp und ihre beiden Töchter Freya und Ingrid leben gemeinsam im verschlafenen Küstenstädtchen East Haven. Freya und Ingrid stellen die nächste Hexengeneration dar, wissen anfangs allerdings nichts von ihrem Glück, mit übersinnlichen Fähigkeiten gesegnet zu sein. Doch als plötzlich Joannas böse Schwester Wendy wieder auftaucht und ihr droht, überstürzen sich die Ereignisse und Joanna entschließt sich, ihre Töchter in das Familiengeheimnis einzuweihen.

Witches of East End (2013-2014) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Witches of East End (2013–2014) gibt es hier*

18) Chilling Adventures of Sabrina (seit 2018)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum geht's?

Halbhexe Sabrina Spellman lebt als sterblicher Teenager und Nachfahrin der Kirche der Nacht zwischen zwei Welten. Magie und Unheil sind eine spannende Mischung.

Die Netflix-Serie hat nur sehr wenig mit dem beliebten Original aus den 90ern (siehe Platz 33) zu tun und ist viel düsterer.

Chilling Adventures of Sabrina (seit 2018) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Chilling Adventures of Sabrina (seit 2018) gibt es hier

17) The Magicians (2015–2020)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum geht's?

Die Serie basiert auf dem Bestseller The Magicians von Lev Grossman. Sie erzählt die Geschichte von Quentin Coldwater, einem hochintelligenten, aber etwas eigenbrötlerischen Studenten. Seine Leidenschaft gilt den Fantasybüchern seiner Kindheit, deren Handlung in einem Land namens Fillory stattfindet. Ansonsten ist Quentins Leben ziemlich langweilig – bis er auf merkwürdige Weise an einem geheimen College aufgenommen wird. Dort studiert man Magie, und Quentin erhält eine harte Ausbildung in moderner Hexerei. Doch der Student muss feststellen, dass Zaubern allein auch nicht glücklich macht. Das ändert sich erst, als er und seine Freunde entdecken, dass Fillory tatsächlich existiert.

The Magicians (2015-2020) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Magicians (2015–2020) gibt es hier*

16) The Vampire Diaries (2009–2017)

IMDb-Bewertung: 7,7/10

Worum geht's?

Elena Gilbert (Nina Dobrev) und ihr jüngerer Bruder Jeremy (Steven R. McQueen) sind zwei normale Teenager, die aber ein tragisches Ereignis verarbeiten müssen: Bei einem Autounfall haben sie ihre Eltern verloren. Während Elena Trost bei ihren Freundinnen und ihrem Ex-Freund sucht, rutscht Jeremy in die Drogenszene ab. Als das neue Schuljahr beginnt, trifft Elena auf Mitschüler Stefan Salvatore (Paul Wesley) – und spürt sofort eine enge Verbindung. Doch Stefan verbirgt ein tödliches Geheimnis: Er ist ein Vampir. Das Chaos beginnt, als Vicky (Kayla Ewell) auf einer Schulparty attackiert und schwer verletzt wird. Stefan weiß sofort, wer für diese Tat verantwortlich ist: sein Bruder Damon (Ian Somerhalder). Damon lebt sein Vampirleben aus, während Stefan versucht, gegen seinen Blutdurst anzukämpfen. Als Damon Elena zum ersten Mal begegnet, versteht er den Grund: Elena sieht aus wie die Frau, die Stefan vor langer Zeit über alles geliebt hat. Von nun an kämpfen der gute und der böse Bruder um die Liebe von Elena.

The Vampire Diaries (2009-2017) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Vampire Diaries (2009–2017) gibt es hier*

15) Once Upon a Time – Es war einmal ... (2011–2018)

IMDb-Bewertung: 7,7/10

Worum geht's?

Emma Swan (Jennifer Morrison) ist eine auf sich allein gestellte 28-jährige Frau, deren Leben sich grundlegend ändert, als sich ihr der zehnjährige Henry (Jared Gilmore) als ihr Sohn vorstellt. Henry benötigt Emmas Hilfe: Er glaubt, seine vermeintliche Mutter sei die verschollene Tochter vom Märchenprinzen (Josh Dallas) und von Schneewittchen (Ginnifer Goodwin). Nach Angaben seines Märchenbuches wurde sie einst weggeschickt, um sie vor einem Fluch zu schützen, mit dem die böse Königin (Lana Parilla) die gesamte Märchenwelt belegt hat. Natürlich glaubt Emma ihm kein Wort, aber sie bringt ihn zurück nach Storybrooke und findet schnell Gefallen an dem ungewöhnlichen Buben und der seltsamen Stadt in New England, in der die Magie noch immer zu spüren ist.

Once upon a time – Es war einmal ... (2011-2018) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Once Upon a Time – Es war einmal ... (2011–2018) gibt es hier*

14) Grimm (2011–2017)

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Worum geht's?

Die Arbeit von Detective Nick Burkhardt (David Guintoli) als Mordermittler in Portland, Oregon, nimmt eine unerwartete Wendung. Er sieht in Visionen immer mehr Dinge, die er sich nicht erklären kann: eine wunderschöne Frau, die sich plötzlich in ein Monstrum verwandelt, oder einen gewöhnlichen Passanten, der zu einem gewalttätigen Troll wird.

Schließlich findet Nick heraus, dass er von einer Elite-Gruppe von Jägern abstammt. Die Aufgabe der „Grimms“ war es seit jeher, die Ausbreitung übernatürlicher Kreaturen zu stoppen. So beginnt Nick ein zweites Leben als letzter noch existierender „Grimm“. Gleichzeitig klärt er noch immer Verbrechen auf, doch sein Partner bemerkt schnell, dass er nicht mehr der Alte ist. Vielleicht weil Nick plötzlich die Märchenverbindungen in den Kriminalfällen erkennt? Unerwartete Unterstützung erhält Nick bei seiner neuen Aufgabe durch Eddy Munroe (Silas Weir Mitchell). Hinter dem scheinbaren Normalo verbirgt sich ein großer, böser Wolf.

Grimm (2011-2017) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Grimm (2011–2017) gibt es hier*

13) Titans (seit 2018)

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Worum geht's?

Die Serie Titans handelt von dem jungen Helden Dick Grayson (Brenton Thwaites), der als Sidekick Robin dem Superhelden Batman den Rücken gekehrt hat und als Polizist in Detroit arbeitet. Dennoch kann er von nächtlichen Einsätzen als Robin nicht lassen. Gemeinsam mit weiteren jungen Superhelden gründet er die Teen Titans, die gemeinsam den Kampf gegen das Böse aufnehmen. Zu den Mitgliedern gehören Kory Anders/Starfire (Anna Diop), Rachel Roth/Starfire (Teagan Croft), Garfield Logan/Beast Boy (Ryan Potter), Jason Todd/Robin (Curran Walters), Donna Troy/Wonder Girl (Conor Leslie), Dawn Granger/Dove (Minka Kelly), Hank Hall/Hawk (Alan Ritchson), Rose Wilson (Chelsea Zhang) und Conner/Superboy (Joshua Orpin).

Titans (seit 2018) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Titans (seit 2018) gibt es hier*

12) Carnival Row (seit 2019)

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Worum geht's?

Orlando Bloom und Cara Delevingne sind in Carnival Row, einer viktorianischen Fantasiewelt voller mythologischer Migrantenwesen, zu sehen. Von Menschen gefürchtet, dürfen sie nicht in Freiheit leben. Doch im Dunkeln gibt es Hoffnung, als ein menschlicher Detektiv und eine Fee sich aufeinander einlassen. Plötzlich wird die Stadt von einer Mordserie erschüttert – und das wahre Monster zeigt sich.

Carnival Row (seit 2019) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Carnival Row (seit 2019) gibt es hier*

11) Merlin – Die neuen Abenteuer (2008–2012)

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Worum geht's?

Die opulente Fantasyserie Merlin – Die neuen Abenteuer erzählt von den Jugendjahren der weltbekannten Sagenfigur. Der junge Merlin ist mit einer besonderen Gabe zur Welt gekommen: Er ist ein Zauberer, dessen Bestimmung es ist, den Königssohn Arthur zu beschützen und der mächtigste Magier aller Zeiten zu werden.

Merlin - Die neuen Abenteuer (2008-2012) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Merlin – Die neuen Abenteuer (2008–2012) gibt es hier*

10) True Blood (2008–2014)

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Worum geht's?

In naher Zukunft müssen Vampire das Licht der Öffentlichkeit nicht länger scheuen, denn sie sind nicht mehr von menschlichem Blut abhängig. Aber kann eine junge Kellnerin aus Louisiana (Anna Paquin) mit einem Blutsauger ihr Liebesglück finden?

True Blood (2008-2014) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: True Blood (2008–2014) gibt es hier*

9) A Discovery of Witches (seit 2018)

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum geht's?

Basierend auf der All-Souls-Trilogie von Deborah Harkness erzählt der achtteilige Serienhit über Hexen, Vampire und Dämonen, die heimlich mitten unter den Menschen leben: am Campus der Uni Oxford. Für Twilight-Fans!



A Discovery of Witches (2018-) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: A Discovery of Witches (seit 2018) gibt es hier*

8) American Horror Story (seit 2011)

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum geht's?

American Horror Story ist eine Anthologie-Miniserie von Ryan Murphy und Brad Falchuk, die jede Season neue furchterregende Geschichten erzählt. Dabei kehrt ein Großteil der Besetzung (Stars wie Jessica Lange, Kathy Bates, Lady Gaga, Sarah Paulson etc.) stets wieder, und zwischen allen Staffeln gibt es Verbindungen.

American Horror Story © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: American Horror Story (seit 2011) gibt es hier*

7) Penny Dreadful (2014–2016)

IMDb-Bewertung: 8,2/10

Worum geht's?

Aufreizend, aufwühlend und in höchstem Maße furchteinflößend: Penny Dreadful ist die Serien-Reinkarnation der größten und unheimlichsten Figuren der Literaturgeschichte. Dorian Gray, Victor Frankenstein und die unsterblichen Vampire aus Dracula ringen mit ihren eigenen dunklen Dämonen und bilden das nervenaufreibende Personal einer dramatischen Seelenrettung.

Penny Dreadful (2014-2016) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Penny Dreadful (2014–2016) gibt es hier*

6) Buffy – Im Bann der Dämonen (1977–2003)

IMDb-Bewertung: 8,2/10

Worum geht's?

Die Kultserie dreht sich um die mit mystischen Kräften ausgestattete Vampirjägerin Buffy (gespielt von Sarah Michelle Gellar), die gemeinsam mit ihren Freunden gegen dunkle Mächte – darunter Vampire und Dämonen – und die Probleme des Erwachsenwerdens kämpft. Die Serie brachte sieben Staffeln, ein Spin-off (Angel) und mehrere Comicserien hervor.

Buffy - Im Bann der Dämonen (1997-2003) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Buffy – Im Bann der Dämonen (1977–2003) gibt es hier*

5) The Originals (2013–2018)

IMDb-Bewertung: 8,2/10

Worum geht's?

In diesem Spin-off der erfolgreichen Blutsaugerserie Vampire Diaries kehren die drei mächtigen Vampirgeschwister Klaus, Elijah und Rebekah Mikaelson (Joseph Morgan, Daniel Gillies und Claire Holt) in ihre alte Heimat New Orleans zurück. Klaus hat die Stadt einst mitbegründet und will dort seinen ehemaligen Schützling Marcel, der jetzt Herrscher über die dortige Dämonenwelt ist, vom Thron stürzen und selbst die Macht übernehmen.

The Originals (2013-2018) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Originals (2013–2018) gibt es hier*

4) The Witcher (seit 2019)

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Worum geht's?

Superman Henry Cavill zieht als Geralt von Riva mit einem Schwert am Rücken als Monsterjäger gegen Bezahlung durchs düstere Land. Eines Tages trifft er auf die mächtige Zauberin Yennefer (Anya Chalotra) und die magische Prinzessin Ciri (Freya Allan). Deren Schicksal ist verbunden und heftet das ungleiche Trio zusammen. Gelungene Adaption der Fantasybücher des polnischen Autors Andrzej Sapkowski mit jeder Menge Action, Gewalt und Sex. Super!

The Witcher (seit 2019) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: The Witcher (seit 2019) gibt es hier*

3) Das geheimnisvolle Kochbuch (seit 2015)

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Worum geht's?

Amazon-Serie, nicht nur für Kids unterhaltsam: Die Serie dreht sich um Kelly Quinn und ihre beiden besten Freundinnen Darbie und Hannah. Sie finden auf dem Dachboden das geheimnisvolle Kochbuch von Kellys Großmutter und entdecken darin interessante Rezepte für magische Naschereien. Als diese dafür sorgen, dass Kellys lästiger kleiner Bruder endlich mal still ist oder Darbies Knöchel im Handumdrehen heilt, sind sich die Mädchen sicher: Jetzt besitzen sie die Macht der Magie.

Das geheimnisvolle Kochbuch (seit 2015) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Das geheimnisvolle Kochbuch (seit 2015) gibt es hier*

2) Supernatural (seit 2005)

IMDb-Bewertung: 8,4/10

Worum geht's?

Die Mutter haben sie durch einen mysteriösen Brand schon im frühen Kindesalter verloren. Fortan werden die Brüder Sam (Jared Padalecki) und Dean Winchester (Jensen Ackles) von ihrem Vater John zu Soldaten erzogen.

Doch obwohl sie das gleiche Schicksal teilen, könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Sam, der sich ein normales Leben fernab vom Familiengeschäft wünscht, verlässt die Familie, um aufs College zu gehen, während es sein vier Jahre älterer Bruder Dean liebt, mit dem Vater gegen Dämonen, Geister und andere übernatürliche Erscheinungen zu kämpfen. Als dieser jedoch von einer Jagd nicht zurückkehrt, machen sich die Brüder gemeinsam auf die Suche.

Mit einem Chevrolet Impala quer durch das ganze Land reisend, bekämpfen sie das Übernatürliche und verlieren die Suche nach dem Vater dabei nicht aus den Augen.

Jensen Ackles ist Dean Winchester in Supernatural © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Supernatural (seit 2005) gibt es hier*

1) Game of Thrones (2011–2019)

IMDb-Bewertung: 9,3/10

Worum geht's?

In den sieben Königreichen von Westeros zieht Ärger herauf. Für die ehrgeizigen Bewohner dieser Fantasywelt verheißt der Eiserne Thron von Westeros Herrschaft über die anderen Königshäuser. Doch in einem Land, in dem Jahreszeiten ein ganzes Leben lang anhalten können, naht der Winter – und jenseits der großen Schutzmauer ist eine unheilvolle alte Macht zurückgekehrt.

Die Dramaserie von HBO basiert auf der erfolgreichen Fantasysaga Das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin und spielt auf einem fiktiven Kontinent, auf dem sich adlige Familien einen tödlichen Machtkampf liefern.

Zur Magie in Game of Thrones: Magie (im Original: Magic), auch als Höhere Mysterien bezeichnet, ist eine starke, aber kaum verstandene Macht in der Welt. In Westeros wird angenommen, vorwiegend von den Maestern der Zitadelle, dass die Magie, wenn sie jemals existierte, nun von der Welt verschwunden sei. Im Gegensatz zu Westeros wird in Essos die Magie immer noch praktiziert, vor allem im äußersten Osten des Kontinents, auch wenn die tatsächliche Wirkung dort ebenfalls angezweifelt wird. Allerdings sind Drachen ein Zeichen für das Bestehen von Magie ...

Game of Thrones Staffel 1 © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Game of Thrones (2011–2019) gibt es hier*

*Die mit Sternchen gekennzeichneten Links zu Amazon-Prime-Titeln sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommt tv-media.at vom betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für den Benutzer bzw. Käufer verändert sich der Preis nicht.