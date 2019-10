Wie kommen Menschen an Geld, was tun sie alles dafür und was machen sie dann damit? Um diese Fragen drehen sich zahlreiche Serien. Sie spielen an Börsen, in Familien, in armen sozialen Verhältnissen oder auch im gut situierten Mittelstand. Doch welche sind die besten Serien über Geld, Finanzen, Reichtum und Erfolg? In unserer Bestenliste haben wir 21 Top-Serien nach IMDb-Bewertung gereiht. Zu jedem Titel gibt es den Trailer sowie eine spoilerfreie Kurzbeschreibung.

Manche jagen dem Geld nach, andere versuchen es durch Tricks ihren Mitmenschen abzuluchsen und wieder andere kommen ganz per Zufall an das große Vermögen. Wie Menschen mit Geld bzw. Reichtum privat oder in der Finanzwelt umgehen, zeigen diese 21 Serien in verschiedener Art, nämlich als Drama, Comedy, Doku oder im Crime-Format.

BESTENLISTEN: DIE 21 TOP-SERIEN ÜBER GELD, FINANZEN, REICHTUM UND ERFOLG (gereiht nach IMDb-Bewertung)

Hinweis: Bei älteren oder exotischeren Serien kann es vorkommen, dass sie nicht auf dem üblichen Weg via Amazon oder Streaming verfügbar sind. Wir empfehlen daher einen Blick auf YouTube, hier findet man oft ganze Staffeln.

21) 2 Broke Girls (2011-2017)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Comedy

Was man über die Serie wissen muss:

Liebenswerte Sitcom rund um zwei unterschiedliche junge Frauen, die völlig pleite sind und sich plötzlich in einer gemeinsamen Wohnung finden. Sie werden Freundinnen und wollen eine eigene Konditorei gründen. Dafür brauchen sie aber 250.000 Dollar ...

20) Capital – Wir sind alle Millionäre (2015)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Drama

Was man über die Serie wissen muss:

Britisches Gesellschaftsporträt von Dr. Who- und Happy-Valley-Macher Euros Lyn nach der Romanvorlage „Kapital“ von John Lanchester: Bislang ist die Pepys Road von Gentrifizierung und Immobilienboom nur gestreift worden. Doch nun dämmert es den Bewohnern der einstigen Arbeiterhäuser, dass sie zu Millionären aufgestiegen sind. Der Schock erreicht die Eigenheimbesitzer, vom Banker über den pakistanischen Kioskbetreiber bis zur einsamen Witwe.

19) Nur ein Bankraub (Enkelstöten, 2017-2019)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Comedy, Crime

Was man über die Serie wissen muss:

Die Freundinnen Cecilia und Jenny stecken beide tief in der Bredouille: Lehrerin Jenny muss im Scheidungskrieg feststellen, dass sie im Ehevertrag extrem schlecht wegkommt. Ärztin Cecilia hingegen hat in chinesische Aktien investiert und alles verloren. Da unterbreitet einer ihrer Patienten, der krebskranke Stellan, Cecilia einen Vorschlag: Er hat den Plan für einen Bankraub, wird aber nicht mehr lange genug leben, um ihn selbst auszuführen. Amüsanter schwedischer Sechsteiler mit Lotta Tejle (Jenny) und Sissela Kyle (Cecilia).

18) Morgen hör ich auf (2016)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Crime, Drama

Was man über die Serie wissen muss:

Jochens (Bastian Pastewka) Druckerei schreibt längst tiefrote Zahlen, die Gattin steigt mit einem Jüngeren ins Bett, Nesthäkchen Nadine demütigt Gleichaltrige, und Teenager-Sohn Vincent sorgt, betrunken und per "geborgtem" Mofa, für einen teuren Blech- und Zaunschaden. Weil Jörgs kreditbedingter Termin in der Bankfiliale seines Tennis-Kumpels Werner (Uwe Preuss) zum Debakel gerät und ihm nun endgültig finanziell die Felle davonzuschwimmen drohen, trifft er eine folgenschwere Entscheidung: Der gelernte Drucker stellt eine 50-Euro-Blüte her! Das Ergebnis ist verblüffend gut, weshalb Jörg in der Folge regelmäßig nachts die Druckmaschinen surren lässt - natürlich ohne Wissen seiner Lieben. Dass das Doppelleben à la Walter White nicht lange gutgehen kann, ahnt der Seher schnell.

17) Black Monday (2019)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Comedy

Was man über die Serie wissen muss:

Das Comedy-Dreamteam Seth Rogan und Evan Goldberg (Superbad) kreierte eine Satire über den 19.10.1987, den schlimmsten Tag in der Geschichte der Wall Street: Don Cheadle spielt einen unfähigen Broker, der für den Börsencrash verantwortlich ist.

16) Madoff – Der 50-Milliarden Dollar Betrug (2016)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Biografie, Crime, Drama

Was man über die Serie wissen muss:

Miniserie über den wahren Fall des Anlagebetrügers Bernie Madoff. Die Serie basiert auf den Recherchen „The Madoff Chronicles“ des investigativen Journalisten Brian Ross.

15) Helden am Herd – Bankrott und abgebrüht (Bankerot, 2014)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Comedy, Drama

Was man über die Serie wissen muss:

Schwarzhumoriger Comedyhit aus Dänemark mit skurrilen Charakteren: Dion ist ein Ex-Hipster-Koch, der gerade aus dem Knast entlassen wurde. Er ist drogensüchtig und schuldet den falschen Leuten eine ganze Menge Geld. Um an Kohle zu kommen, schlägt er seinem Freund Thomas vor, endlich ihren Traum vom eigenen Restaurant zu verwirklichen. Thomas ist ein Spitzen-Sommelier mit einem Alkoholproblem, der nie über den Tod seiner Frau hinweggekommen ist. Nun droht man ihm, das Sorgerecht für seinen Sohn Niklas zu entziehen, der seit dem Tod seiner Mutter kein Wort mehr gesprochen hat. Zunächst sieht nichts nach einer rosigen Zukunft aus - auf die beiden wartet jede Menge Ärger. Doch trotz aller Widrigkeiten setzen Thomas und Dion alles daran, ihren Traum zu verwirklichen…

14) House of Lies (2012-2016)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Comedy, Drama

Was man über die Serie wissen muss:

Satire rund um Korruption, Lügen und Sex: Die Geschäftspraktiken des smarten Unternehmensberaters Marty Kaan (Don Cheadle) und seines Teams von Galweather & Stearn sind mehr als fragwürdig, aber sehr erfolgreich. Und so machen sich Marty, Jeannie (Kristen Bell), Clyde und Doug Woche für Woche auf, um einem weiteren von der Finanzkrise gebeutelten Unternehmen Krisenmanagement und Gewinnoptimierungsstrategien nahe zu bringen - und natürlich um selbst ein großes Stück vom Kuchen abzubekommen.

Denn die abgezockten Unternehmensberater sind eindeutig die großen Gewinner in der Krise und genießen das in vollen Zügen und ohne jede Reue. Einziger Wermutstropfen: Trotz allen Engagements rangiert Galweather & Stearn nach wie vor hinter der Consulting-Firma von Martys Ex-Frau und Konkurrentin Monica.

13) Die Lottosieger (2009)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Comedy

Was man über die Serie wissen muss:

Das Glück ist ein Vogerl, sagt der Volksmund. Und eines Tages flattert es in die Gemeindewohnung der Familie Deschek, und zwar in Form eines Lottoscheins mit sechs Richtigen. Aber wie geht man richtig mit diesem Reichtum (12 Millionen Euro) um? Mithilfe des zur Seite gestellten Gewinnberaters und Psychologen Dr. Rössler (Alexander Pschill) sollen die Neureichen versuchen, ihren Gewinn so diskret wie möglich zu genießen. Denn Neider und Schnorrer lauern an jeder Ecke …

12) Altes Geld (2015)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Comedy

Was man über die Serie wissen muss:

Der milliardenschwere Patriarch Rolf Rauchensteiner (Udo Kier) braucht dringend eine Leber. Seine Frau Liane (Sunnyi Melles) trommelt daraufhin die überworfene Familie zusammen. Wer dem Alten eine Leber besorgt, bekommt das ganze Vermögen – der Beginn eines Familienkrieges ohne moralische Grenzen.

11) Weeds – Kleine Deals unter Nachbarn (2005-2012)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): Comedy, Crime, Drama

Was man über die Serie wissen muss:

Die preisgekrönte Dramedy ist eine skurril-tragische Bestandsaufnahme des US-Vorstadtlebens in Zeiten der Krise: Die Witwe Nancy Botwin (Mary-Louise Parker), zweifache Mutter und verzweifelte Hausfrau, verkauft das Cannabis nämlich nur, um ihre finanziell unterversorgte Familie über die Runden zu bringen.

10) Startup (2016-2018)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): Crime, Thriller

Was man über die Serie wissen muss:

„Sherlock“-Star Martin Freeman gerät in ein Netz aus Intrigen rund um die globalen Finanzmärkte in diesem hochspannenden Thriller-Kommentar auf das Silicon Valley-Zeitalter und den Aufstieg der Kryptowährungen.

9) Bad Banks (2018)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

Was man über die Serie wissen muss:

Die deutsche Serie Bad Banks begleitet eine junge Frau (Paula Beer), mit der wir die Innenansichten einer skrupellosen, profitorientierten Finanzwelt kennenlernen.

8) Hustle – Unehrlich währt am längsten (2004-2012)

IMDb-Bewertung: 8,1

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Was man über die Serie wissen muss:

Die fünf Trickbetrüger, darunter Filmlegende Robert Vaughn, sind darauf spezialisiert, ihre Opfer um Millionen zu erleichtern. Körperliche Gewalt ist dabei aber tabu. Stattdessen legen die Gentleman-Gauner ihre Opfer mit schier unglaublichen Bluffs aufs Kreuz. Unter ihren Scoops leiden jedoch keine Armen, vielmehr handelt es sich immer um die Großen der Londoner Unterwelt. Denn die Trickser haben einen Ehrenkodex, dessen erste Regel lautet: „You can't cheat an honest man!"

7) Dirty Money – Geld regiert die Welt (2018)

IMDb-Bewertung: 8,1

Genre(s): Doku

Was man über die Serie wissen muss:

True-Crime-Dokuserie über Gier, Korruption und Kriminalität in der globalen Wirtschaft. Die in den jeweiligen Episoden thematisierten Skandale behandeln ausschließlich wahre Begebenheiten.

6) Braunschlag (2012)

IMDb-Bewertung: 8,3

Genre(s): Drama

Was man über die Serie wissen muss:

Gerri Tschach (Robert Palfrader) ist der verhassteste Bürger des Waldviertler Ortes Braunschlag - dabei ist er der Bürgermeister. Er hat das ganze Budget der Gemeinde in eine Ufo-Landestätte mit angeschlossenem Ausflugslokal investiert, um japanische Touristen anzulocken – natürlich totale Fehlanzeige.

Jetzt ist der Ort so pleite, dass die Politfreunde in St. Pölten (köstlich: Simon Schwarz) nervös werden. Mitten in dieser Misere hat Gerri zusammen mit seinem einzigen Freund, dem dauernd blunzenfetten Discobesitzer Pfeisinger (zum Niederknien: Nicholas Ofczarek), eine Idee. Die beiden türken ein Wunder, eine Marienerscheinung, die sie dem angesäuselten Matussek nachts im Wald verpassen. Prompt wird Braunschlag zu einem Hotspot der Marienverehrung ...

5) Capital City (1989-1990)

IMDb-Bewertung: 8,3

Genre(s): Drama

Was man über die Serie wissen muss:

London: Finanzmanipulationen, Machtkämpfe, Ehrgeiz, Liebschaften und Spielerglück sind in der Finanzwelt der britischen Hauptstadt alltäglich. Die Mitarbeiter der Shane-Longman-Bank stehen mitten im Brennpunkt des Geschehens. Mit vollem Einsatz kämpfen sie dafür, auf dem glatten Parkett der Finanzwelt zu überleben ... Packende Finanz-Serie im Stil von Wall Street.

4) Billions (2016-2019)

IMDb-Bewertung: 8,4

Genre(s): Drama

Was man über die Serie wissen muss:

Dem scharfsinnigen Staatsanwalt Chuck Rhoades (Paul Giamatti) ist jedes Mittel recht, um den ehrgeizigen Hedgefonds-Manager Bobby "Axe" Axelrod (Daniel Day Lewis) krimineller Machenschaften zu überführen...

Paul Giamatti und Damian Lewis liefern sich in dieser, im New Yorker Hochfinanz-Milieu angesiedelten Drama-Serie, einen explosiven Schlagabtausch.

3) Silicon Valley (2014-2019)

IMDb-Bewertung: 8,5

Genre(s): Comedy

Was man über die Serie wissen muss:

Comedy-Serie (vom Beavis- und Butthead-Macher Mike Judge) vor dem Hintergrund des modernen Goldrauschs im Silicon Valley, wo die Menschen, die am meisten Potential für große Dinge haben, am wenigsten mit Erfolg umgehen können

2) Haus des Geldes (2017)

IMDb-Bewertung: 8,5

Genre(s): Action, Crime, Mystery

Was man über die Serie wissen muss:

Emmy-prämierte Dramaserie aus Spanien: Ein mysteriöser Mann, der sich selbst nur als Professor bezeichnet, organisiert mit Hilfe von acht Spezialisten den größten Raubüberfall in der Geschichte Spaniens.

Gemeinsam wollen sie die Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, die Banknotendruckerei Spaniens, infiltrieren, um sich somit selbst Geldscheine zu drucken.

1) Breaking Bad (2008-2013)

IMDb-Bewertung: 9,5

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

Was man über die Serie wissen muss:

Der an Lungenkrebs erkrankte Walter White (Bryan Cranston) will für den Fall seines Todes Geld für seine Familie hinterlassen. Was tut er also? Er sattelt um vom Chemielehrer zum Drogenkoch.

