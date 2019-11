Bestenliste mit den 38 Top-Serien über Regenten, Königshäuser, Monarchien und alte Adelsgeschlechter – von Großbritannien über Spanien bis Russland. Zu jedem Serientitel gibt es einen Trailer sowie eine Kurzbeschreibung samt Genreangaben, IMDb-Bewertung und allem was man über die Royals-Serien wissen muss.

Bestenliste: Die 38 königlichsten Serien über Royals und Monarchie

Hinweis: Wir haben die Serien aufsteigend nach der Höhe der IMDb-Bewertung geordnet.

38) Catherine the Great (Miniserie, 2019)

Catherine the Great (seit 2019) © Video: YouTube

Genre(s): Biografie, Drama, History

IMDb-Bewertung: 6,1/10

Was man über die Serie wissen muss:

Ladogasee, 1762. Katharina (Helen Mirren) begutachtet den "Gefangenen Nr. 1" (Codewort für Ivan VI.) in der Festung Schlüsselburg. Wachsamkeit, Angst und der Wille zur Macht lauern im kühlen Blick der aufgeklärten Despotin. Später wird ihr Minister Palin (Rory Kinnear) den Militärputsch gegen den rechtmäßigen Thronfolger Ivan nach dem Sturz Peters des III. beim Lunch vorschlagen. Kaltschnäuzig und eloquent wimmelt diese kaiserliche Frohnatur jeden ab, der ihren Herrscherwillen untergräbt. Scharfzüngig. Langsam und unaufgeregt entwickelt Regisseur Philip Martin die Liebe Katharinas zu Grigori Potemkin (Jason Clarke) - als gelungene Gratwanderung zwischen politischem Kalkül und echtem Empfinden.

Fazit: Ein dichter, bunter Zusammenschnitt der letzten Regierungsjahre von Kaiserin Katharina II., der durch scharfzüngige, kurzweilige Dialoge besticht. Und Helen Mirren agiert einmal mehr fulminant!

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Catherine the Great gibt’s hier*

37) Gunpowder (Miniserie, 2017)

Gunpowder (2017) © Video: YouTube

Genre(s): Drama, History

IMDb-Bewertung: 6,6/10

Was man über die Serie wissen muss:

Der knallharte BBC-Dreiteiler erzählt über den "Gunpowder Plot", bei dem britische Katholiken während der Parlamentseröffnung am 5. November 1605 versuchten, den protestantischen König Jakob I., seine Familie und alle Parlamentarier zu töten. Mit Kit Harington und Liv Tyler.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Gunpowder gibt’s hier*

36) The Spanish Princess (seit 2019)

The Spanish Princess (seit 2019) © Video: YouTube

Genre(s): Drama, History

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Was man über die Serie wissen muss:

Lebendige und fesselnde Serie über Katharina von Aragons Geschichte, die historisch von ihrer berüchtigten Ehe mit König Heinrich (2. Henry) VIII überschattet wurde.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: The Spanish Princess gibt’s hier*

35) Knightfall (2017-2019)

Knightfall (2017-2019) © Video: YouTube

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 6,7/10

Was man über die Serie wissen muss:

History-Channel-Produktion mit Tom Cullen (Downton Abbey), die sich mit dem mittelalterlichen Orden der Tempelritter, der 1118 im Königreich Jerusalem gegründet wurde, beschäftigt.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Knightfall gibt’s hier*

34) The Windsors (seit 2016)

The Windsors (seit 2016) © Video: YouTube

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Was man über die Serie wissen muss:

Die Irrungen und Wirrungen von Englands Königsfamilie werden hier in einer etwas überspannten Comedy-Soap neu interpretiert.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: The Windsors gibt’s hier*

33) Die Romanoffs (2018)

Die Romanoffs (2018) © Video: YouTube

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Was man über die Serie wissen muss:

Gedreht wurde in sieben Ländern auf drei Kontinenten - und sowohl vor als auch hinter der Kamera stehen Könner ihres Faches: Die 50-Millionen-Dollar-Dramaserie The Romanoffs stammt von Mad Men-Schöpfer Matthew Weiner, der bei dem Amazon-Aristo-Drama als Autor, Regisseur und ausführender Produzent fungiert und ein erlesenes Ensemble zusammengetrommelt hat.

Neben den Mad Men-Stars Christina Hendricks und John Slattery zählen u. a. Isabelle Huppert, Aaron Eckhart, Diane Lane, Amanda Peet, Corey Stoll, Janet Montgomery und Paul Reiser zum Hauptcast.

Als Gäste sind bekannte Seriendarsteller wie Noah Wyle, Kathryn Hahn, Ron Livingston und Jon Tenney dabei. Legendäre Zaren. Inhaltlich geht es in The Romanoffs um verschiedenste Menschen, die glauben oder vorgeben, Nachfahren der russischen Zarenfamilie zu sein. Jede der acht einstündigen Episoden fokussiert sich auf eine andere Person.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Die Romanoffs gibt’s hier*

32) The Palace (2008)

The Palace (2008) © Video: YouTube

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Was man über die Serie wissen muss:

Nach dem Tod des Königs muss sein ältester Sohn Richard (Rupert Evans) im zarten Alter von 24 Jahren den Thron übernehmen. Während die Presse nur auf sein Scheitern wartet, kann Richard innerhalb seiner Familie nicht auf Unterstützung hoffen: Seine Mutter Charlotte (Jane Asher) wendet sich in ihrer Trauer ihrem Diener Jeremy zu und seine Schwester Eleanor (Sophie Winkleman) spinnt Intrigen gegen ihn, da sie sich bei der Thronfolge übergangen fühlt.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: The Palace gibt’s hier*

31) Tut - der größte Pharao aller Zeiten (2014-2015)

Tut - der größte Pharao aller Zeiten (2014-2015) © Video: YouTube

Genre(s): Biografie, Drama, History

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Was man über die Serie wissen muss:

Aufwendige, zweiteilige TV-Seifenoper über das Leben des berühmten ägyptischen Herrschers Tutanchamun im Ränkespiel um Macht, Intrigen, Liebe und Verrat:

Nach dem Tod des Vaters wird der neunjährige Tutanchamun Pharao von Ägypten. Doch in den ersten Jahren werden praktisch alle Entscheidungen von Wesir Ay (Ben Kingsley), Heerführer Horemheb (Nonso Anozie) und Hohepriester Amun (Alexander Siddig) getroffen. Bis Tut erkennt, dass es Zeit ist, selbst zu regieren. Er beschließt, in den Krieg zu ziehen, um sein Land vor den Mitanni zu beschützen.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Tut - der größte Pharao aller Zeiten gibt’s hier*

30) Disenchantment (2018)

‚Disenchantment‘ – Teaser © Video: YouTube

Genre(s): Animation, Action, Abenteuer

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Was man über die Serie wissen muss:

Matt Groening, Schöpfer der Simpsons, hat Disenchantment für den Netflix kreiert: Disenchantment (deutsch: Enttäuschung) ist eine animierte Fantasy-Sitcom für Erwachsene.

Inhaltlich dreht sich Disenchantment um das heruntergekommene mittelalterliche Königreich Beanlandia. Dort bestehen die dem Alkohol zugetane Prinzessin Bean, deren streitlustiger Freund Elfo und ihr Privat-Dämon Luci diverse Abenteuer, in denen es das exzentrische Trio mit Menschenfressern, Kobolden, Harpyien, Zwergen, Trollen und Walrössern zu tun bekommt.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Disentchantment gibt’s hier

29) Anna und der König von Siam (1972)

Anna und der König von Siam (1972) © Video: YouTube

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Was man über die Serie wissen muss:

Kultserie aus den 70er-Jahren:

Anna Owens (Samantha Eggar) wird eine große Aufgabe übertragen. Die amerikanische Lehrerin soll in der siamesischen Hauptstadt Bangkok als Erzieherin der Königskinder arbeiten.

Das entpuppt sich als schwierige Aufgabe, denn der königliche Harem hat dem Herrscher eine große Anzahl an Töchtern und Söhnen beschert. Anna, die mit ihrem Sohn Louis im königlichen Palast leben soll, weigert sich und will nach einem Tag bereits alles hinschmeißen.

König Mongkut (Yul Brunner) ist nämlich ein herrischer Tyrann, schätzt jedoch Annas Verdienste und schenkt ihr wertvollen Schmuck, während die Lehrerin dem Herrscher klar macht, dass er Frauen besser behandeln soll. Das versteht der König gänzlich falsch und denkt, die Erzieherin sei in ihn verliebt. Es gilt fortan als beschlossene Sache, dass Anna die Frau des Herrschers wird ...

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Anna und der König von Siam gibt’s hier*

28) Die letzten Zaren (The Last Czars, 2019)

Die letzten Zaren (The Last Czars, 2019) © Video: YouTube

Genre(s): Doku, Drama, History

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Was man über die Serie wissen muss:

Die Netflix-Serie erzählt über den Untergang der Romanow-Dynastie.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Die letzten Zaren (The Last Czars) gibt’s hier

27) Elizabeth I (Miniserie, 2017)

Elizabeth I (2017) © Video: YouTube

Genre(s): Drama, History

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Was man über die Serie wissen muss:

Dreiteiliges Dokudrama über die titelgebende Monarchin (Lily Cole), die im Laufe ihres Lebens einige schwere Kämpfe auszufechten hatte.

Elisabeth (auch als The Virgin Queen bzw. The Maiden Queen bekannt) war die Tochter von Heinrich VIII. und das fünfte und letzte Mitglied der Tudor-Dynastie auf dem englischen Thron. Ihre Mutter war Anne Boleyn. Ihre Regierungszeit als Königin von England und Irland von 1558 bis 1603 wird als Elisabethanisches Zeitalter bekannt.

In jener Zeit erhielt die Anglikanische Kirche ihre endgültige Ausprägung, es entstanden zahlreiche künstlerische Werke von Dramatikern wie William Shakespeare, Christopher Marlowe oder Ben Jonson, Lyrik mit Sonetten und Liedgedichten, es wurden die modernen Wissenschaften mit Francis Bacon begründet und die Welt von Francis Drake umsegelt. Die erste englische Kolonie in Amerika wurde in dieser Zeit gegründet und zu ihren Ehren Virginia benannt.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Elizabeth I (2017) gibt’s hier*

26) Maximilian (2017)

Maximilian (2017) © Video: YouTube

Genre(s): Drama, History

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Was man über die Serie wissen muss:

Historiendrama, made in Austria: Als Karl der Kühne von Burgund 1477 stirbt, erbt Tochter Maria (Christa Théret) das Herzogtum. Für Friedrich III. (Tobias Moretti) in Wiener Neustadt, Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, gute Nachrichten; er möchte, dass sein Sohn Maximilian (Jannis Niewöhner) um Marias Hand anhält, um so am Reichtum Burgunds teilhaben zu können. Doch auch Ludwig XI. von Frankreich (Anglade) will seinen Sohn mit ihr verheiraten.

Andreas Prochaska (Das finstere Tal, Das Boot) gab dem düster-epischen Dreiteiler Kinoanmutung.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Maximilian gibt’s hier*

25) The Royals (2015-2018)

The Royals (2015-2018) © Video: YouTube

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 6,5/10

Was man über die Serie wissen muss:

Intrigen, Skandale und ausschweifende Partys – der Inbegriff des britischen Königshauses? The Royals erzählt ein etwas anderes Leben am Hof – sexy Prinzen, Party-Prinzessinen, jede Menge Liebesdrama und über allem herrscht Liz Hurley als machtbesessene Queen Helena.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: The Royals gibt’s hier*

24) The Royal House of Windsor (2017)

The Royal House of Windsor (2017) © Video: YouTube

Genre(s): History

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Was man über die Serie wissen muss:

Für die Serie bekamen die Macher exklusiven Zugang zu den Royal Archives in Windsor Castle, was diese einzigartig macht. Die sechsteilige Serie zeigt die Gründer für das lange Bestehen des Hauses Windsor anhand von sechs Schlüsselereignissen.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: The Royal House of Windsor gibt’s hier*

23) Reign (2013-2017)

Reign (2013-2017) © Video: YouTube

Genre(s): Drama, Fantasy

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Was man über die Serie wissen muss:

Schon in der frühesten Jugend der schottischen Königin Mary Stuart haben die Engländer Ansprüche auf ihr Land und ihre Krone angemeldet. Als Jugendliche wird Mary nach Frankreich geschickt, um dort den künftigen König zu heiraten und dadurch sich selbst und ihr Volk zu retten.

Am französischen Hof erwarten sie der attraktive Prinz Francis, sein unehelicher Halbbruder Sebastian, ein fast wahnsinniger König, eine intrigante Königin und der Wahrsager Nostradamus, der Schreckliches prophezeit. Während in den dunklen Winkeln des Schlosses königliche Verschwörungen, sexuelle Intrigen und geheimnisvolle dunkle Mächte lauern, bemüht sich Mary, ihre eigenen widersprüchlichen Leidenschaften in den Griff zu bekommen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich auf ihre Herrschaft als Königin vorzubereiten.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Reign gibt’s hier*

22) Edward und Mrs. Simpson (1978)

Edward und Mrs. Simpson (1978) © Video: YouTube

Genre(s): Drama, History, Romance

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Was man über die Serie wissen muss:

Die siebenteilige Miniserie mit Edward Fox und Cynthia Harris, die 1979 von der British Academie of Film and Television Arts den Preis für The Best Drama Series erhielt, erregte in England beträchtliches Aufsehen. Vergeblich versuchte die Herzogin von Windsor, die damals in Paris lebte, durch ihre Rechtsanwälte eine Ausstrahlung der Produktion zu verhindern.

Als 1930 Prinz Edward mit einer seiner damaligen Favoritinnen, Mrs. Dudley Ward, eine Landpartie unternimmt, entdeckt er Fort Belvedere, verliebt sich in das Herrenhaus und kauft es. Mrs. Dudley Ward war während der gesamten zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts des Prinzen Geliebte. Nur wenige Monate später, nachdem er Fort Belvedere gekauft hat, trifft der Prinz die schöne, junge und reiche Amerikanerin Lady Furness und hat sehr bald eine Affäre mit ihr. Sie übernimmt für den Prinzen die Rolle der Gastgeberin in Fort Belvedere und bringt Mrs. Wallis Simpson in sein Leben. Im Januar 1934 fährt Lady Furness nach Amerika. Am Tag vor ihrer Abreise bittet sie Wallis, sich um den Prinzen zu kümmern. In den Vereinigten Staaten hat Lady Furness eine Romanze mit Ali Khan und muss, als sie nach England zurückkehrt, feststellen, dass Wallis inzwischen ihren Platz als Favoritin des Prinzen eingenommen hat.

Edward und Mrs. Simpson ist nicht nur gute Unterhaltung, das Historiendrama zeichnet auch ein minutiöses Bild der britischen Oberschicht der Zeit.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Edward und Mrs. Simpson gibt’s hier*

21) The Virgin Queen (Miniserie, 2005)

The Virgin Queen (2005) © Video: YouTube

Genre(s): Biografie, Drama, History

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Was man über die Serie wissen muss:

Anne-Marie Duff verkörpert in der 4-teiligen BBC-Bio Elisabeth I, Tom Hardy steht ihr in der Rolle dessen Kindheitsfreund, Robert Dudley, bei. Bemerkenswert ist, dass man sich bei dieser Verfilmung besonders genau an die historischen Gegebenheiten gehalten hat.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: The Virgin Queen gibt’s hier*

20) The White Queen (2013)

The White Queen (2013) © Video: YouTube

Genre(s): Drama, History, Romance

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Was man über die Serie wissen muss:

England, anno 1464: Als King Edward IV. (Max Irons) sich in Elizabeth Woodville (Rebecca Ferguson) verliebt, entbrennt der Kampf um die Krone. Denn: Edward stammt aus dem Haus York und Elizabeth gehört zu den rivalisierenden Lancasters. - Starz/BBC-Zehnteiler nach den Romanen von Philippa Gregory.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: The White Queen gibt’s hier*

19) Der Kurier der Kaiserin (1970-1971)

Der Kurier der Kaiserin (1970-1971) © Video: YouTube

Genre(s): Action, Abenteuer, Family

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Was man über die Serie wissen muss:

Die Kultserie von ORF und ZDF spielt in der Zeit der österreichischen Kaiserin Maria Theresia (Marianne Schönauer) während des Siebenjährigen Krieges, also in den Jahren 1756–1763. Wahrscheinlich war die Adelsfamilie des Prominenten Karl von Rotteck aus Freiburg, damals Vorderösterreich, Vorbild für die Rolle des adeligen Kuriers, welcher in der Serie von Klausjürgen Wussow (Die Schwarzwaldklinik) verkörpert wird.

Die Hauptrolle sollte nach den Vorstellungen der ZDF-Verantwortlichen eigentlich Peter Kraus angeboten werden. Als Klausjürgen Wussow die Rolle angeboten wurde, konnte er kaum reiten und zu Drehbeginn hatte er erst vier Reitstunden hinter sich.

Auch bei gefährlichen Szenen ließ sich der Hauptdarsteller übrigens nicht doubeln. Gedreht wurde überwiegend in Wien sowie in dessen Umland und an der österreichisch-tschechischen Grenze.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Der Kurier der Kaiserin gibt’s hier*

18) Versailles (2015-2018)

Versailles (2015-2018) © Video: YouTube

Genre(s): Biografie, Drama, History

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Was man über die Serie wissen muss:

Im opulenten Historienspektakel Versailles dreht sich alles um Liebe, Laster und Intrigen am Hofedes Sonnenkönigs Ludwig XIV.

Frankreich anno 1667: Der junge König Ludwig XIV. (George Blagden) arbeitet am Ausbau seiner Macht, und um diese standesgemäß zu repräsentieren, lässt der 28-Jährige vor den Toren von Paris den größten Palast der Welt errichten. Der Umbau des Jagdschlösschens von Versailles zum Barock-Château der Superlative ist allerdings ein ebenso langwieriges wie teures Unterfangen, das in 15 Jahren Bauzeit an finanziellen Nöten und politischen Intrigen zu scheitern droht.

Doch der Sonnenkönig schafft es, den aufmüpfigen Adel -inklusive seines Bruders Philippe I., Herzog von Orléans - im Zaum zu halten. Louis pflegt sogar eine Affäre mit der Frau seines homosexuellen Bruders, wobei Philippes Gemahlin freilich nicht die einzige Liebelei von "Louis le Grand" ist. Obwohl er mit Marie-Thérèse d'Autriche verheiratet ist, hat der Monarch zig Affären, mit seiner offiziellen Mätresse Marquise de Montespan (Anna Brewster) zeugt er sechs Kinder. Insgesamt bringt es der umtriebige Bourbone auf 13 (legitime und illegitime) Nachkommen.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Versailles gibt’s hier

17) Die Borgias – Sex. Macht. Mord. Amen (The Borgias, 2011-2013)

Die Borgias – Sex. Macht. Mord. Amen (The Borgias, 2011-2013) © Video: YouTube

Genre(s): Crime, Drama, History

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Was man über die Serie wissen muss:

Oscarpreisträger Jeremy Irons in der Hauptrolle, das Drehbuch von Oscargewinner Neil Jordan: Als die Showtime-Serie Die Borgias 2011 startete, rissen sich Sender um das Historienspektakel über den berüchtigten ruchlosen Renaissance-Klan. Auch heute noch ist die Skandalserie durchaus empfehlenswert.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Die Borgias – Sex. Macht. Mord. Amen (The Borgias) gibt’s hier*

16) Ein Jahr mit der Queen (Monarchy: The Royal Family at Work, 2007-2008)

Ein Jahr mit der Queen (Monarchy: The Royal Family at Work, 2007-2008) © Video: YouTube

Genre(s): Doku

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Was man über die Serie wissen muss:

"Ein Jahr mit der Queen - wie das Königshaus arbeitet" bietet einen außergewöhnlichen Einblick in die Arbeit der britischen Königin und ihrer Familie. Von großen Staatsbesuchen und königlichen Stippvisiten bis hin zu Treffen im kleinen Kreis zeichnet die dreiteilige Dokumentarreihe ein beeindruckendes Bild davon, wie die britische Monarchie funktioniert.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Ein Jahr mit der Queen (Monarchy: The Royal Family at Work) gibt’s hier*

15) Elizabeth I (Miniserie, 2005)

Elizabeth I (2005) © Video: YouTube

Genre(s): Biografie, Drama, History

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Was man über die Serie wissen muss:

Historiendrama: Helen Mirren glänzt als jungfräuliche Königin, Jeremy Irons gibt Robert Dudley.

England, 1579: "Virgo intacta!", rufen die Gutachter durch den Palast, nachdem sie Elizabeth I. (Helen Mirren) zwischen die Beine geschaut haben. Die intakte Jungfräulichkeit der 43-jährigen Monarchin ist insofern staatspolitisch bedeutsam, als sie den Herzog von Anjou heiraten soll, der nur eine unberührte Frau als Gemahlin akzeptieren kann.

Die Verbindung mit dem französischen Hof wäre für Britannien von großem Nutzen: Zum einen wegen der Thronfolge, zum anderen, weil die Spanier gerade ihre Armada aufstocken... Psychologisch überzeugend und 1a gespielt.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Elizabeth I (2005) gibt’s hier*

14) Die Tudors (2007-2010)

Die Tudors (2007-2010) © Video: YouTube

Genre(s): Drama, History, Romance

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Was man über die Serie wissen muss:

Golden-Globe-Preisträger Jonathan Rhys Meyers übertrifft sich selbst in der Rolle des bekanntesten englischen Königs: König Heinrich VIII. tut alles, um England auf den Rang einer Weltmacht zu erheben und seine Thronfolge zu sichern. Nach sechs bewegten Ehen und einem leichtsinnigen Krieg mit Frankreich steht Heinrich VIII. der Platz als weltweit charismatischster, brutalster und zugleich menschlichster König zu.

Zur Star-Besetzung der legendären History-Serie zählen Sam Neill, Peter O’Toole, Joely Richardson und Henry Cavill.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Die Tudors gibt’s hier*

13) Die Wölfe (Wolf Hall, 2015)

Die Wölfe (Wolf Hall, 2015) © Video: YouTube

Genre(s): 8,1

IMDb-Bewertung: Biografie, Drama, History/10

Was man über die Serie wissen muss:

Fantastisch geschrieben, opulent ausgestattet und ebenso großartig inszeniert wie gespielt: Bei der Miniserie Wölfe, im englischen Originaltitel Wolf Hall, sind sich Kritiker und Zuschauer zur Abwechslung mal einig. - Diese BBC-Produktion, die auf einer preisgekrönten Romantrilogie der Engländerin Hilary Mantel basiert, ist ein absolut hochwertiges Stück Serienunterhaltung.

Zentraler Handlungsstrang der von Regisseur Peter Kosminsky fürs Fernsehen minutiös inszenierten Dramaserie ist der Aufstieg des Anwalts Thomas Cromwell (gespielt von Shakespeare-Darsteller Mark Rylance) zum einflussreichen Staatsmann am Hofe Heinrichs VIII. (Homeland-Star Damian Lewis): England im Jahr 1529 - Thomas Cromwells Dienstherr Kardinal Wolsey (Jonathan Pryce, Brazil, Game of Thrones) wird von König Henry VIII. als Lordkanzler abgesetzt und muss fliehen.

Die Adelsfamilien hatten lange auf diesen Moment der Machtübernahme gewartet. König Henry, der nach 20 Jahren Ehe mit Katharina von Aragon keinen männlichen Erben hat, wartet seit längerem auf die Annullierung der Ehe durch den Papst. Henry, der sich mit seiner Mätresse Anne Boleyn (Claire Foy, The Crown) tröstet, wird immer ungeduldiger, während Cromwell Anne davon zu überzeugen versucht, dass nur Wolsey ihre Krönung zur neuen Königin ermöglichen kann.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Die Wölfe (Wolf Hall) gibt’s hier*

12) Sturz der Adler (Fall of Eagles, 1974)

Sturz der Adler (Fall of Eagles, 1974) © Video: YouTube

Genre(s): Drama, History, Krieg

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Was man über die Serie wissen muss:

Klassisches, starbesetztes BBC-Historiendrama über den Niedergang der Habsburger, Romanwos und Hohenzoller.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Sturz der Adler (Fall of Eagles) gibt’s hier*

11) Victoria (seit 2016)

Victoria (seit 2016) © Video: YouTube

Genre(s): Biografie, Drama, History

IMDb-Bewertung: 8,2/10

Was man über die Serie wissen muss:

England, 1837: Nach dem überraschenden Tod ihres Onkels Wilhelm IV muss Victoria im Alter von nur 18 Jahren den Thron besteigen. Hin- und hergerissen zwischen Gefühlen und Verpflichtungen, muss die junge Königin (Jenna Coleman, Doctor Who) an einem intriganten Hof und gegen den Willen der eigenen Familie in die Rolle der Herrscherin hineinwachsen.

Nur ihr engster Berater und innigster Vertrauter, Lord Melbourne (Rufus Sewell, The Man in the High Castle) steht ihr zur Seite, was am Hof schon bald Anlass zu skandalösen Spekulationen bietet. Das ändert sich, als der deutsche Prinz Albert (Tom Hughes, Silk) auftaucht und äußerst unwillig anfängt, um Victorias Hand anzuhalten…

Daisy Goodwin hat sich beim Schreiben des Drehbuchs die ausführlichen Tagebücher von Queen Victoria zur Vorlage genommen – und damit ein detailliertes Abbild jener Ära und der Königin erschaffen, die ein Imperium geprägt hat.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Victoria gibt’s hier*

10) Kings (2009)

Kings (2009) © Video: YouTube

Genre(s): Drama, Sci-Fi

IMDb-Bewertung: 8,2/10

Was man über die Serie wissen muss:

Kings spielt im von König Silas Benjamin (angelehnt an den biblischen Saul, gespielt von Ian McShane) geführten fiktiven Staat Gilboa, einer totalitären Monarchie, die sich in einem langen und blutigen Konflikt mit ihrem nördlichen Nachbarn, der Republik Gath, befindet. In Kampf gegen feindliche Truppen zerstört der junge Soldat David Shepherd (Christopher Egan) einen „Goliath“-Panzer und rettet das Leben des Kronprinzen Jack Benjamin. Zum Dank nimmt ihn der König bei Hofe auf und macht ihn zum Verbindungsoffizier für die Medien.

Die Serie beruht in Ansätzen auf der Erzählung vom biblischen König David, spielt aber in einem Staat, der den Vereinigten Staaten der Gegenwart entspricht.

Im Verlauf der ersten Staffel treten eine Reihe von Gaststars auf, darunter Brian Cox, Macaulay Culkin und Saffron Burrows.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Kings gibt’s hier*

9) The Last Kingdom (seit 2015)

The Last Kingdom © Video: YouTube

Genre(s): Action, Drama, History

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Was man über die Serie wissen muss:

The Last Kingdom ist eine britische Serie aus dem Jahr 2015, die auf der Romanreihe Die Uhtred-Saga (The Saxon Stories) von Bernard Cornwell basiert.

England im Jahr 872: Das in mehrere Königreiche zersplitterte Land leidet unter der Besetzung durch die Dänen. Uhtred (Alexander Dreymon), der Sohn eines sächsischen Adligen, wird als Kind von den Wikingern entführt und in ihre Reihen aufgenommen. Doch eines Tages geschieht das Ungeheuerliche: Sein Ziehvater Ragnar (Tobias Santelmann) wird von seinen eigenen Männern verraten und ermordet. Uhtred muss fliehen doch um seinen rechtmäßigen Platz in der Ahnenfolge zurückzuerobern, lässt er sich auf eine gefährliche Allianz ein...

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: The Last Kingdom (seit 2015) gibt’s hier*

8) Isabel (2011-2014)

Isabel (2011-2014) © Video: YouTube

Genre(s): Biografie, History

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Was man über die Serie wissen muss:

Spanisches Historiendrama über die Königin von Kastilien, Isabella die Katholische (gespielt von Michelle Jenner), deren Werdegang von der Kindheit bis hin zur Krönung nachgezeichnet wird.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Isabel gibt’s hier*

7) The Hollow Crown (2012)

The Hollow Crown (2012) © Video: YouTube

Genre(s): Drama, History

IMDb-Bewertung: 8,4/10

Was man über die Serie wissen muss:

The Hollow Crown wurde 2012 von Oscar-Preisträger Sam Mendes (James Bond 007: Skyfall und Spectre, American Beauty) für die BBC produziert und bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

In dem Königsdram vereinigt sich die Creme de la Creme der britischer Schauspielkunst wie Jeremy Irons, John Hurt, Tom Hiddleston und Ben Whishaw vereinen.

Alles beginnt mit Richard II. (Ben Whishaw). Dieser ist ein eitler Emporkömmling, der sich unfähig und respektlos gegenüber der Staatsraison und seiner wichtigsten Berater zeigt. Seine Hauptgegner sind hier vor allem irische Rebellen. Zudem hat er großen Ärger mit John of Gaunt (Patrick Stewart), dem Duke von Lancaster, da er dessen Sohn aus dem Königreich verbannt hat und der Duke sich nun gegen den König wendet und ihn sogar gefangen nimmt.

Als Richard dann endlich lernt, was es heißt, König zu sein, ist es bereits zu spät: sein eigener Cousin beraubt ihn all seiner Würden und besteigt den Thron als Henry IV (Jeremy Irons). Dessen Regentschaft ist geprägt von der Schuld an Richards Tod, Bürgerkrieg und der nagenden Furcht, dass sein Sohn Hal (Tom Hiddleston), der sich lieber im Wirtshaus herumtreibt als bei Hofe, ein Taugenichts ist und der Krone nicht wert. Als er schließlich dennoch als Henry V. die Geschicke Englands führt, muss er sich seiner Vergangenheit entledigen, während er sowohl gegen Frankreich, als auch seine ganz eigenen Dämonen zu Felde zieht...

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: The Hollow Crown gibt’s hier*

6) Die sechs Frauen von Heinrich VIII (The Six Wives of Henry VIII, 1970)

Die sechs Frauen von Heinrich VIII (The Six Wives of Henry VIII, 1970) © Video: YouTube

Genre(s): Drama, History, Romance

IMDb-Bewertung: 8,4/10

Was man über die Serie wissen muss:

Heinrich VIII., Mitglied der englischen Adelsfamilie Tudor, wurde nach dem Sieg der Tudors über das konkurrierende Haus Lancaster im sogenannten Rosenkrieg König. Doch sein Machtanspruch war höchst umstritten. Daher galt es für Heinrich, seine Macht zu festigen, um die absolute Gewalt über das Land zu erhalten. Mord und Bestechung waren für ihn Optionen, den Machtanspruch durchzusetzen und auszubauen.

Auf dem Sterbebett erinnert sich der Monarch an seine sechs Ehefrauen: Seine erste Frau war Katharina von Aragón, Mutter seiner Tochter Maria. Die Scheidung von ihr führte zum Bruch Heinrichs mit der katholischen Kirche. Ihr folgte Anne Boleyn, die Heinrich wie die vierte Gemahlin, Catharine Howard, hinrichten ließ. Seine dritte Frau, Jane Seymour, die kurz nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes starb. Bei Nummer fünf, Anna von Kleve, gab es wieder eine Scheidung. Nur die sechste im Bunde, Catherine Parr, überlebte ihn ...

Die für die britische BBC produzierte Serie Die sechs Frauen Heinrichs VIII gilt unter Kennern als weltweit beste Verfilmung über das Leben und die Zeit des britischen Monarchen.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Die sechs Frauen von Heinrich VIII (The Six Wives of Henry VIII) gibt’s hier*

5) House of Cards Trilogy (Miniserie, 1990)

House Of Cards Trilogy © Video: YouTube

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 8,5/10

Was man über die Serie wissen muss:

Die Serien-Trilogie (basierend auf den Romanen von Michael Dobbs) mit Ian Richardson als machthungriger, intriganter und gewissenloser Torie Francis Urquhart erhielt 14 BAFTA-Nominierungen und zwei BAFTA-Gewinne; sie wurde als 84. Best British Show in History gewählt.

Ein Kartenhaus ist der erste Teil einer Trilogie von Miniserien. 1993 folgte der zweite Teil Um Kopf und Krone (engl. To Play the King), im Jahr 1995 der letzte Teil Schach dem König (engl. The Final Cut). Alle Teile der Trilogie bestehen jeweils aus vier Episoden.

Obwohl sich die Serie in weiten Teilen um die Machenschaften von Urquhart dreht, kommt das englische Königshaus nicht zu kurz!

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: House of Cards Trilogy gibt’s hier*

4) Vikings (seit 2013)

Vikings © Video: YouTube

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 8,6/10

Was man über die Serie wissen muss:

Die Serie basiert lose auf der Geschichte des legendären Wikingerkönigs Ragnar Lodbrok und der Schildmaid Lagertha.

Die Serie thematisiert unter anderem die ersten Wikingerfahrten und die folgenden militärischen Auseinandersetzungen in England, diverse Sitten und Bräuche (z. B. Menschenopfer, nordgermanische Religion, nordische Mythologie) sowie politische Machtkämpfe. Die Serie beschäftigt sich auch mit der Begegnung der Wikinger mit dem Christentum und den Auswirkungen der Christianisierung Skandinaviens.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Vikings gibt’s hier*

3) Ich, Claudius, Kaiser und Gott (1976)

Ich, Claudius, Kaiser und Gott (1976) © Video: YouTube

Genre(s): Biografie, Drama, History

IMDb-Bewertung: 8,7/10

Was man über die Serie wissen muss:

Allein in seinem Studienzimmer schreibt der alternde Kaiser Claudius (Derek Jacobi) seine Memoiren. Er beginnt mit einem Ereignis vor seiner Geburt, jenem Bankett, das Kaiser Augustus (Brian Blessed) und dessen Ehefrau Livia (Sian Phillips) zur Feier des 7. Jahrestags der Schlacht von Actium veranstalten. Es ist der Ausgangspunkt von Intrigen, Verrat und Mord.

Die BBC2-Serie, basierend auf zwei historischen Romanen von Robert Graves, erwies sich als eine der erfolgreichsten Fernsehserien aller Zeiten. Mit dabei auch John Hurt und Patrick Stewart.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Ich, Claudius, Kaiser und Gott gibt’s hier*

2) The Crown (seit 2016)

The Crown © Video: YouTube

Genre(s): Drama, History

IMDb-Bewertung: 8,7/10

Was man über die Serie wissen muss:

Mit 10-12 Millionen Dollar Budget pro Episode zählt The Crown ohne Zweifel zu den derzeit teuer sten Fernsehserien - und seit ihrer Premiere im Jahr 2016 auch zu den mit Abstand beliebtesten auf Netflix.

In der ersten Staffel der hochklassigen Serie The Crown geht es um die Zeitspanne im Leben von Elizabeth Alexandra Mary Windsor - der ganzen Welt spätestens seit dem 6. Februar 1952, dem Tag ihrer Thronbesteigung, als Königin Elisabeth II. bekannt - zwischen ihrer Hochzeit 1947 und der Krönung im Juni 1953.

Als am frühen Morgen des 6. Februar 1952 ein Kammerdiener dem englischen König Georg VI. das Frühstück bringen wollte, erfüllte sich das Schicksal einer 25 Jahre jungen Frau 6.900 Kilometer entfernt: Der Monarch, der die Briten durch den 2. Weltkrieg geleitet hatte, lag friedlich, aber tot im Bett. Und damit war seine älteste Tochter Elisabeth, die sich zu diesem Zeitpunkt in Kenia zu einem offiziellen Besuch aufhielt, über Nacht zur Königin des Vereinigten Königreichs, Oberhaupt des (nach heutigem Stand) 53 Staaten umfassenden Commonwealth of Nations sowie weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche geworden.

Die weiteren Staffeln widmen sich je weiteren 10 Jahren im Leben von Queen Elizabeth II.

Idee, Konzept und Buch zur Serie stammen von Peter Morgan, der auch schon The Queen schrieb.

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: The Crown gibt’s hier

1) Game of Thrones (2011-2019)

Game of Thrones Staffel 1 © Video: YouTube

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 9,4/10

Was man über die Serie wissen muss:

Gleichum sieben Königreiche in einer mittelalterlichen Epoche geht es in der von Kritikern gelobten und finanziell megaerfolgreichen Fantasy-Serie, die auf den Büchern von George R. R. Martin basiert.

Politik, Machtkämpfe, Gesellschaftsverhältnisse, Kriege und Religionen werden thematisiert.

Die Geschichte beginnt am Ende eines langen Sommers und wird in zunächst drei Handlungssträngen weitgehend parallel erzählt. Zwischen den mächtigen Adelshäusern des Reiches bauen sich Spannungen auf, die schließlich zum offenen Thronkampf führen. Der Winter bahnt sich an und es zeichnet sich im hohen Norden von Westeros, wo die Nachtwache an der Mauer die Königreiche schützen soll, eine Gefahr durch eine fremde Macht ab. In Essos ist Daenerys Targaryen als Erbin der vor Jahren abgesetzten Königsfamilie von Westeros bestrebt, wieder an die Macht zu gelangen ...

KAUFEN, STREAMEN, LEIHEN: Game of Thrones gibt’s hier*

