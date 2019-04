In Hart of Dixie findet sich eine New Yorker Chirurgin plötzlich als Landärztin in Alabama – und in diversen Dreiecksgeschichten wieder ...

BESTENLISTE: 46 TOP-SERIEN, DIE SICH UM LIEBE UND ROMANTIK DREHEN – GEORDNET NACH IMDb-BEWERTUNG:

1) Stolz und Vorurteil (Pride and Prejudice, 1995)

Genre(s): Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 8,9

Worum geht es in der Serie:

Zahlreiche Verfilmungen haben versucht, diesem Werk gerecht zu werden. Laut einhelliger Meinung der weltweiten Jane Austen-Fangemeinde, zählt diese von Andrew Davies geschriebene Fassung zu den Besten.

Mutter Bennett (Alison Steadman) hat nur eine Sorge: All ihre fünf Töchter sind im heiratsfähigen Alter, doch wo sind die passenden Männer? Tochter Elizabeth (Jennifer Ehle) will aber nichts von Heirat wissen.

Als neue Nachbarn einziehen, ist Mrs. Bennett ganz aus dem Häuschen. Darunter sind zwei Junggesellen! Sofort werden Kontakte zu Mr. Bingley (Crispin Bonham-Carter) und Mr. Darcy (Colin Firth) hergestellt. Werden sie das Familienglück besiegeln? Der Plan geht erst mal gründlich schief. Denn Elizabeth und Mr. Darcy prallen wie zwei Rammböcke aufeinander ...

Eine unterhaltsame Mini-Serie aus dem Hause BBC, die tiefe Einblicke in die gesellschaftlichen Strukturen des vergangenen Englands gibt, aufwändig produziert und wunderschön ausgestattet. Jane-Austen-Fans aus aller Welt beurteilen diese Version als die bisher gelungenste. Sie erhielt zahlreiche Preise weltweit, darunter sogar einen Emmy.

Stolz und Vorurteil (Pride And Prejudice, 1995) © Video: YouTube

Stolz und Vorurteil (Pride and Prejudice, 1995) gibt es hier*

2) This is Us (2016-)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 8,7

Worum geht es in der Serie:

Im Mittelpunkt der Serie stehen Menschen, die am gleichen Tag Geburtstag haben. Die Geschichte umfasst mehrere Jahrzehnte im Leben von Jack und Rebecca Pearson (Milo Ventimiglia und Mandy Moore). Während sich die Handlung entfaltet, überspannt sie zahlreiche Zeitebenen und verflechtet die Geschichten von Menschen, deren Leben sich auf unerwartete Weise verbinden. "This is us - Das ist das Leben" ist gespickt mit clever formulierten Dialogen und dem unvergesslichen Schauspiel ihrer gefeierten Darsteller. In weiteren Rollen dieser smarten, berührenden Dramedy sind Sterling K. Brown, Chrissy Metz und Justin Hartley zu sehen.

This is Us (2016) © Video: YouTube

This is Us (2016-) gibt es hier*

3) Downton Abbey (2010-2015)

Genre(s): Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 8,7

Worum geht es in der Serie:

Liebe, Macht und Intrigen in England Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Mitglieder der Familie Crawley und ihre Bediensteten - untrennbar miteinander verbunden - leben, lieben und leiden in einer Welt, die in Aufruhr ist, auch wenn der Luxus im großen Haus und die Schönheit der englischen Landschaft unvergänglich scheinen. Eine vollständige Kollektion von Downton Abbey und damit ein absolutes Muss für alle Liebhaber und Sammler: Die Version enthält nicht nur alle 52 Folgen und sämtliche Weihnachtsspecials, sondern auch jede Menge zusätzliches Bonusmaterial auf 3 Bonus DVDs.

Downton Abbey © Video: YouTube

Downton Abbey (2010-2015) gibt es hier*

4) Grand Hotel (Gran Hotel, 2011-2013)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 8,5

Worum geht es in der Serie:

Jede Zeit hat ihren Inbegriff des höchsten Luxus. Im Spanien des Jahres 1905 ist es das Grand Hotel. Dort residieren die Adligen und Reichen in einem von der Familie Alarcón mit strenger Hand und viel Disziplin geleiteten Edelhotel, das Eleganz, Komfort und modernen Luxus samt dienstbeflissenen Angestellten verbindet. Doch auch hier ist Schein nicht immer Sein, und so liegt manches im Argen. Als der junge Julio Omedo (Yon González) nach seiner verschwundenen Schwester sucht, stößt nicht nur er auf zahlreiche Geheimnisse. Auch die älteste Tochter der Alarcóns ist gerade erst ins Grand Hotel zurückgekehrt und wird nun überrascht von den Dingen, die sie über ihre Familie erfährt.

Grand Hotel © Video: YouTube

Grand Hotel (Gran Hotel, 2011-2013) gibt es hier*

5) Outlander (2014)

Genre(s): Drama, Fantasy, Romance

IMDb-Bewertung: 8,5

Worum geht es in der Serie:

Die britische Kriegskrankenschwester Claire Randall wird nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder mit ihrem Ehemann vereint. Auf ihrer zweiten Hochzeitsreise geht sie durch einen alten Steinkreis und befindet sich plötzlich im Jahre 1743 im kriegszerrütteten Schottland der Highland-Clans. Welche Mächte sie auf diese Zeitreise voller Intrigen und Gefahren geschickt haben, weiß Claire nicht. Sie wird als Spionin bezichtigt und muss einen verfolgten Highlander heiraten, in den sie sich auch noch verliebt. Claire ist zwischen zwei Männern, der Vergangenheit und ihrer Zukunft hin- und hergerissen. Dabei stehen ihr Leben und ihr Herz auf dem Spiel. Die aufwendig produzierte Serie basiert auf der sog. Highland-Saga der amerikanischen Erfolgsautorin Diana Gabaldon.

Outlander © Video: YouTube

Outlander (2014) gibt es hier*

6) Poldark (2015)

Genre(s): Drama, History, Romance

IMDb-Bewertung: 8,4

Worum geht es in der Serie:

Im Jahr 1783 kehrt Ross Poldark (Aidan Turner) vom Unabhängigkeitskrieg zurück und muss feststellen, dass in Cornwall nichts mehr ist, wie es war: Sein Vater ist tot, der Familienbesitz mitsamt der dazugehörigen Minen heruntergewirtschaftet und verschuldet, und seine Jugendliebe Elisabeth (Heida Reed) wird in wenigen Wochen seinen Cousin Francis (Kyle Soller) heiraten. Trotz dieser Rückschläge möchte Ross seine Heimat nicht verlassen. Er ist fest dazu entschlossen, sein Erbe anzutreten und die Zinnminen seiner Familie wieder in Betrieb zu nehmen. Ross ist ein Mann von Ehre mit starkem Sinn für soziale Gerechtigkeit und so liegt ihm auch das Wohl der ehemaligen Minenarbeiter am Herzen. Schon bald gerät er deswegen in Konflikt mit dem Adel. Und auch sein Privatleben ist ein großes Chaos. Er rettet das junge Mädchen Demelza (Eleanor Tomlinson) aus den Fängen ihres alkoholkranken und brutalen Vaters und stellt sie als Dienstmädchen ein. Mit der Zeit wird sie unentbehrlich für ihn. Er verliebt sich heftig, doch mit einem Teil seines Herzens hängt er immer noch an der schönen Elisabeth. So ist Poldark hin- und hergerissen zwischen zwei Frauen und zwei sozialen Schichten.

Poldark (2015) © Video: YouTube

Poldark (2015) gibt es hier*

7) Willkommen im Leben (My So-Called Life, 1994-1995)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 8,4

Worum geht es in der Serie:

Großartige Jugend-Drama-Serie mit Claire Danes und Jared Leto. Die 15-jährige Angela lebt mit ihren Eltern und der kleinen Schwester Danielle in Three Rivers, einem Vorort von Pittsburgh. Plötzlich erscheint der Teenagerin mit den pubertätsbedingten Gefühlsschwankungen ihr bisheriges Leben als unerträglich. Sie färbt sich die Haare knallrot, bricht mit den alten Freunden und schließt sich der flippigen Rayanne und dem schwulen Ricky an. Zu allem Überfluss ist sie hoffnungslos in den coolen Schulschönling Jordan Catalano verliebt.

Willkommen im Leben (My So-Called Life, 1994-1995) © Video: YouTube

Willkommen im Leben (My So-Called Life, 1994-1995) gibt es hier*

8) Coal Valley Saga (When Calls the Heart, 2014-)

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 8,4

Worum geht es in der Serie:

Die Coal Valley Saga ist eine humorvoll romantische Reise, der es nicht an Spannung fehlt. Sie erzählt die mitreißende Geschichte der jungen Lehrerin Elizabeth Thatcher, die ihren gewohnt hohen Lebensstandard hinter sich lässt, um tief im Westen Kanadas ihre erste Stelle als Lehrerin anzutreten.

Coal Valley Saga (When Calls the Heart, 2014-) © Video: YouTube

Coal Valley Saga (When Calls the Heart, 2014-) gibt es hier*

9) Pushing Daisies (2007-2009)

Genre(s): Comedy, Drama, Fantasy

IMDb-Bewertung: 8,4

Worum geht es in der Serie:

Der einsame Konditor Ned (Lee Pace) kann durch seine Berührung Tote zu neuem Leben erwecken. Echt cool - aber die Sache hat einen Haken: Wenn Ned diese Person ein weiteres Mal berührt, wird das Wunder rückgängig gemacht. Doch tut er dies nicht, muss ein Unbeteiligter dran glauben. Was soll er also machen? Ganz einfach: Ned tut sich mit einem Privatdetektiv zusammen, belebt Mordopfer lange genug, um die Täter zu identifizieren und kassiert die Belohnung. Alles läuft bestens, bis eines Tages auch Neds Jugendliebe zu den Verblichenen zählt. Er kann sich nicht verkneifen, sie auf Dauer zurückzuholen! Witz, Eleganz und eine völlig abgedrehte Lovestory. Wer darüber nicht lachen kann, den sollte Ned wohl einmal besuchen...

Pushing Daisies (2007-2009) © Video: YouTube

Pushing Daisies (2007-2009) gibt es hier*

10) Meteor Garden (2018-)

Genre(s): Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 8,3

Worum geht es in der Serie:

Dong Shancai möchte an der Universität ihrer Träume unbedingt brillieren. Dabei trifft sie auf eine Clique gut aussehender und beliebter Elite-Studenten … und die Liebe.

Meteor Garden (2018-) © Video: YouTube

Meteor Garden (2018-) gibt es hier

11) A Discovery of Witches (2018-)

Genre(s): Drama, Fantasy, Romance

IMDb-Bewertung: 8,2

Worum geht es in der Serie:

britische Fernsehserie, die auf Deborah Harkness’ Roman-Trilogie All Souls basiert. Diane Bishop, eine Historikerin, ist eine Hexe, die aber ihre Wurzeln verleugnet. Eines Tages entdeckt sie zufällig ein geheimnisvolles Buch, das jahrelang von allen magischen Wesen gesucht wird. Die Entdeckung von Diana interessiert auch Matthew Clairmont, einen uralten Vampir - der interessiert sich aber nicht nur für das Buch ...

A Discovery of Witches (2018-) © Video: YouTube

A Discovery of Witches (2018-) gibt es hier*

12) Krieg & Frieden (War & Peace, 2016)

Genre(s): Drama, History, Romance

IMDb-Bewertung: 8,2

Worum geht es in der Serie:

Aufwendige BBC-Neuverfilmung des Tolstoi-Romans. Russland im Jahr 1805: Während die französische Armee unter Führung von Napoleon Bonaparte unaufhaltsam an die russische Grenze vorrückt, verändert sich das Leben dreier junger Menschen grundlegend: Pierre Besúchow (Paul Dano), unehelicher Sohn eines reichen, aber todkranken Grafen aus St. Petersburg, möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Sein bester Freund Andréj Bolkónski (James Norton), ein stattlicher und angesehener Mann, Sohn eines Fürsten, erhofft sich wiederum im heran nahenden Krieg eine höhere Bestimmung, um der Oberflächlichkeit des gesellschaftlichen Alltags entsagen zu können. Währenddessen sucht die ebenso hübsche wie lebhafte Natáscha Rostówa (Lily James) in Moskau nach der wahren Liebe …

Krieg & Frieden (War & Peace, 2016) © Video: YouTube

Krieg & Frieden (War & Peace, 2016) gibt es hier*

13) Velvet (2013-2016)

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 8,2

Worum geht es in der Serie:

Ende der 1950er Jahre, in der Blütezeit der Haute Couture, gibt es in Madrid ein Modehaus, in dem jeder wenigstens einmal in seinem Leben einkaufen möchte: die Galerías Velvet. Ein Hort des Luxus für eine erlesene Kundschaft. Doch hinter der prachtvollen Fassade verbergen sich nicht nur Träume aus Samt und Seide, sondern auch die Sorgen, Nöte und Hoffnungen der einfachen Schneiderinnen.

In einer großen Modenschau will Don Rafael Márquez (Tito Valverde) seinen Kunden die neue Kollektion präsentieren. Zugleich hat Don Rafael große Pläne mit seinem Sohn Alberto (Miguel Ángel Silvestre), der nach Jahren des Studiums in London nach Madrid zurückkehrt. Doch Alberto verfolgt eigene Vorstellungen. Vor allem aber gibt es für ihn ein Wiedersehen mit seiner Jugendliebe Ana (Paula Echevarría), die inzwischen als Schneiderin in dem Modehaus arbeitet. Ana und Alberto kämpfen um ihr Glück, doch in einer Welt des Luxus und des Glamours scheint wenig Platz zu sein für die aufrichtige Liebe eines Unternehmenserben und einer einfachen Schneiderin.

Velvet (2013-2016) © Video: YouTube

Velvet (2013-2016) gibt es hier*

14) Gilmore Girls (2000-2007)

Genre(s): Comedy, Drama

IMDb-Bewertung: 8,2

Worum geht es in der Serie:

Lorelei ist 16 als sie Tochter Rory zur Welt bringt. 16 Jahre später lebt sie in der Kleinstadt Stars Hollow in Connecticut. Mehr Freundinnen denn Mutter und Tochter versuchen Rory und Lorelai den Kontakt zu Lorelais Eltern wiederzubeleben, ihre beruflichen und schulischen Karrieren voranzutreiben - und jeweils den Mann ihres Herzens zu finden. Mit viel Herz und Humor inszenierte TV-Serie, die mittlerweile Kultstatus erreicht hat.

Gilmore Girls (2000-2007) © Video: YouTube

Gilmore Girls (2000-2007) gibt es hier*

15) The End of the F***ing World (2017-)

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Drama

IMDb-Bewertung: 8,1

Worum geht es in der Serie:

Britische Dramedy-Serie, die auf der Comic-Reihe The End of the Fucking World von Charles S. Forsman basiert.

Der 17-jährige James hält sich selbst für einen Psychopathen und plant seinen ersten Mord an einem Menschen – da kommt es ihm gerade recht, dass die neue Schülerin Alyssa ihn unvermittelt anspricht. Alyssa hält es bei ihrer Mutter und deren neuem Lebensgefährten nicht mehr aus und überzeugt James kurzerhand, mit ihr wegzulaufen. So finden sich die beiden auf einem Roadtrip wieder, der rasch aus dem Ruder läuft und ihnen ein Zurück schon bald unmöglich macht.

The End of the F***ing World (2017-) © Video: YouTube

The End of the F***ing World (2017-) gibt es hier

16) You're the Worst (2014-)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 8,1

Worum geht es in der Serie:

Witzige und sympathische US-Comedy, in der sich zwei egozentrische Menschen ineinander verlieben:

Nachdem Jimmy, ein erfolgloser Autor, auf der Hochzeit seiner Exfreundin wegen negativen Kommentaren rausgeworfen wurde, trifft er vor der Tür auf Gretchen, eine PR-Managerin, welche ein Hochzeitsgeschenk gestohlen hat. Obwohl beide eigentlich nur einen One-Night-Stand möchten, treffen sie sich in den folgenden Wochen öfters. Beide haben jedoch keine Ahnung, wie man eine erfolgreiche Beziehung führt, da sie sich hauptsächlich nur auf sich fokussieren.

You're the Worst (2014-) © Video: YouTube

You're the Worst (2014-) gibt es hier*

17) Gavin & Stacey (2007-)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 8,0

Worum geht es in der Serie:

Gavin aus Essex und Stacey aus Wales führen ihre Romanze seit sechs Monaten online und per Telefon. Jetzt wollen sie zusammen sein, aber werden ihre Familien das zulassen?

Gavin & Stacey (2007-) © Video: YouTube

Gavin & Stacey (2007-) gibt es hier*

18) The Affair (2014-)

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 8,0

Worum geht es in der Serie:

Es sollte ein schöner, entspannter Urlaub mit der Familie in Montauk werden. Doch als Noah, seine Frau Helen und die vier gemeinsamen Kinder in einem Restaurant die Kellnerin Allison kennenlernen, ahnen sie noch nicht, inwieweit ihr aller Schicksal miteinander verbunden ist ...

The Affair (2014-) © Video: YouTube

The Affair (2014-) gibt es hier*

19) True Blood (2008-2014)

Genre(s): Drama, Fantasy, Mystery

IMDb-Bewertung: 7,9

Worum geht es in der Serie:

Die Bevölkerung der Kleinstadt Bon Temps/Louisiana ist bunt zusammengewürfelt: Da ist zum Beispiel die liebenswerte und naive Kellnerin Sookie Stackhouse, die niemandem verrät, dass sie Gedanken lesen kann; der 173 Jahre alte Vampir Bill Compton, der gerade in die Stadt zurückgekehrt ist; Sookies Bruder Jason, ein Frauenheld; die hart gesottene Tara, Sookies beste Freundin; Sam, Besitzer der Bar Merlotte's, der Sookie nie gesteht, was er für sie empfindet; Lebemann Lafayette, der ständig neue Coups plant; und weitere skurrile Bewohner, die das Dunkel der Nacht vorziehen, weil sie alle etwas zu verbergen haben.

True Blood (2008-2014) © Video: YouTube

True Blood (2008-2014) gibt es hier*

20) Doctor’s Diary – Männer sind die beste Medizin (2008-)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 7,9

Worum geht es in der Serie:

Doctor’s Diary – Männer sind die beste Medizin (2008-) © Video: YouTube

Doctor’s Diary – Männer sind die beste Medizin (2008-) gibt es hier*

21) Die Abenteuer des David Balfour (Kidnapped, 1978)

Genre(s): Abenteuer, Drama, History

IMDb-Bewertung: 7,9

Worum geht es in der Serie:

Nach einem Beziehungsdesaster landet die Chirurgin Dr. Gretchen Haase wieder im Haus ihrer Eltern, einem Professor für Chirurgie und einer patenten Übermutter. Gretchens Ziel: endlich Karriere machen. Und die Männer vergessen. Charmant und selbstlos meistert sie berufliche Abenteuer - und gerät privat dann doch wieder ins Liebeschaos. Ihr neuer Oberarzt Dr. Marc Meier ist nämlich nicht nur der mieseste Macho in der Chirurgie, sondern auch zufällig Gretchens ewiger Jugendschwarm. Oder hat der sanftmütige Gynäkologe Dr. Mehdi Kaan vielleicht die bessern Karten?

Das ist der Beweis: Ärzte sind auch nur Menschen. Sie lügen, lieben und leiden. Und gegen Liebeskummer und Übergewicht gibt es immer noch keine Medizin.

Die Abenteuer des David Balfour (Kidnapped, 1978) © Video: YouTube

Die Abenteuer des David Balfour (Kidnapped, 1978) gibt es hier*

22) Revenge (2011-2015)

Genre(s): Drama, Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,9

Worum geht es in der Serie:

Wohlstand, Schönheit und Macht definieren das Leben von New Yorks exklusivster Gesellschaft. Doch eine Frau schreckt vor nichts zurück, um sich an denjenigen zu rächen, die das Leben ihres Vaters ruinierten. Werden Sie Zeuge bei Emily Thornes (Emily VanCamp) rachsüchtiger Verschwörung gegen Victoria Grayson (Madeleine Stowe), die regierende Königin der Hamptons, und alle anderen, die ihre Familie zerstörten. Doch selbst der raffinierteste Plan kann scheitern, wenn sich eine unerwartete Dreiecksbeziehung zwischen Emily, dem Sohn ihrer Erzfeindin und einer fast vergessenen Person aus ihrer Vergangenheit entwickelt.

Revenge (2011-2015) © Video: YouTube

Revenge (2011-2015) gibt es hier*

23) Once upon a time – Es war einmal ... (2011-2018)

Genre(s): Abenteuer, Fantasy, Romance

IMDb-Bewertung: 7,8

Worum geht es in der Serie:

Das Leben der jungen Frau Emma Swan ändert sich schlagartig, als sie dem zehnjährigen Henry begegnet, der behauptet, ihr Sohn zu sein, den sie kurz nach der Geburt zur Adoption freigegeben hat. Henry bittet sie, mit in seine Heimatstadt zu kommen und ihn vor dem Zugriff seiner bösen Stiefmutter zu bewahren. Als wäre das nicht genug beteuert er, dass es in Storybrooke nicht mit rechten Dingen zugehe. Die Einwohner der Stadt seien allesamt verfluchte Märchenfiguren, die sich an ihr Leben in der Märchenwelt jedoch nicht mehr erinnern können...

Once upon a time – Es war einmal ... (2011-2018) © Video: YouTube

Once upon a time – Es war einmal ... (2011-2018) gibt es hier*

24) Chesapeake Shores (2016-)

Genre(s): Drama, Family

IMDb-Bewertung: 7,8

Worum geht es in der Serie:

Abby O'Brien Winters kehrt aus New York in ihre Heimatstadt Chesapeake Shores, Maryland, zurück und trifft dort nicht nur Familienchaos und Geldnöte, sondern auch ihre erste Liebe, Trace Riley, wieder ...

Chesapeake Shores (2016-) © Video: YouTube

Chesapeake Shores (2016-) gibt es hier*

25) Jane the Virgin (2014-)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 7,8

Worum geht es in der Serie:

Janes Großmutter Alba (Ivonne Coll) wollte immer, dass ihre Enkelin erkennt, was wirklich wichtig ist im Leben: Die Jungfräulichkeit einer Frau und Telenovelas! Und die angehende Lehrerin Jane Villanueva (23) möchte auch auf keinen Fall den gleichen Fehler begehen wie ihre eigene Mutter Xiomara (Andrea Navedo), die schon im Alter von 16 Jahren schwanger wurde.

Bisher lief für Jane auch alles genau nach Plan. Ihr attraktiver Verlobter Michael (Brett Dier) akzeptiert ihre Wünsche und will auf jeden Fall auf sie warten. Doch dann stellt sich Janes geregeltes Leben in Miami komplett auf den Kopf, als ihre tollpatschige Frauenärztin sie bei einem Routine-Check versehentlich künstlich befruchtet ...

Jane the Virgin (2014-) © Video: YouTube

Jane the Virgin (2014-) gibt es hier*

26) Love (2016-2018)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,7

Worum geht es in der Serie:

In dieser Comedyserie des Co-Autors Judd Apatow kämpfen sich die Rebellin Mickey und ein netter Kerl namens Gus durch das Auf und Ab moderner Beziehungen.

Love (2016-2018) © Video: YouTube

Love (2016-2018) gibt es hier

27) The Vampire Diaries (2009-2017)

Genre(s): Drama, Fantasy, Horror

IMDb-Bewertung: 7,7

Worum geht es in der Serie:

Ein nebeliger Friedhof. Ein trauriges Mädchen. Eine mysteriöse Krähe. Dann taucht ein schöner Jüngling aus dem Nichts auf … Im Gruselfilm würde der Fremde nun was richtig Grausiges anstellen. In der neuen Teeniekultserie The Vampire Diaries steht zwar ein Blutsauger vor der holden Maid, doch Stefan (Paul Wesley) ist einer von den Guten. Vegetarier, quasi. Er will der hübschen Elena (Nina Dobrev) nichts antun, sie nicht beißen. Höchstens ganz zärtlich am Ohr knabbern. Die verwaiste Schülerin fühlt sich von dem Neuankömmling in der Kleinstadt Mystic Falls natürlich sofort magisch angezogen. Sehr zum Missfallen ihrer eifersüchtigen Mitschüler und auch Stefans durchtriebenem Stiefbruder Damon (Ian Somerhalder). Fortan kämpfen die ungleichen Brüder also um die Gunst der rehäugigen Elena …

The Vampire Diaries (2009-2017) © Video: YouTube

The Vampire Diaries (2009-2017) gibt es hier*

28) Hart of Dixie (2011-2015)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,7

Worum geht es in der Serie:

Rachel Bilson, bekannt aus O.C. California, steht an der Spitze eines großen Staraufgebots in dieser Serie. Als die New Yorker Chirurgin Dr. Zoe Hart wider Erwarten als Landärztin im kleinen Städchen BlueBell in Alabama landet, muss sie lernen, wie sie eine bessere Ärztin und ein besserer Mensch wird und vielleicht wird sie sich dabei sogar verlieben. Als überzeugte Großstädterin fühlt sie sich in einer spießigen Kleinstadt wie ein Fisch auf dem Trockenen und gerät dabei in einige komplizierte Dreiecksgeschichten.

Hart of Dixie (2011-2015) © Video: YouTube

Hart of Dixie (2011-2015) gibt es hier*

29) One Tree Hill (2003-2012)

Genre(s): Drama, Romance, Sport

IMDb-Bewertung: 7,7

Worum geht es in der Serie:

Tree Hill ist eine Kleinstadt. Vielleicht zu klein für die Halbbrüder Lucas und Nathan Scott, die außer ihrem Vater nicht viel gemein haben. Nathan ist der privilegierte Stammhalter, Lucas der uneheliche Sohn und Außenseiter – jetzt spielen sie beide im selben Highschool-Basketballteam.

Im Mittelpunkt der schicksalhaften Beziehung von Lucas (Chad Michael Murray) und Nathan (James Lafferty) stehen die sportlichen Herausforderungen ebenso wie die Herzensangelegenheiten zwischen Liebe und Lüge. Allein schon durch ihre Herkunft stehen die Zeichen für eine Einigung der beiden denkbar schlecht. Hinzu kommen dann auch noch die romantischen Verwicklungen, die drei attraktive Girls auslösen – ganz zu schweigen vom Psychostress der Erwachsenen, die frühere Entscheidungen oft genug bedauern, aber trotzdem ausbaden müssen. Kein Wunder also, dass so unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen immer wieder handfest kollidieren.

One Tree Hill (2003-2012) © Video: YouTube

One Tree Hill (2003-2012) gibt es hier*

30) Grey's Anatomy: Die jungen Ärzte (2005-)

Genre(s): Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,6

Worum geht es in der Serie:

Meredith Grey und ihre vier Kollegen Cristina, Izzie, George und Alex starten ihr erstes Lehrjahr als Assistenzärzte der Chirurgie im renommierten Seattle Grace Hospital. Von nun an fordern Konkurrenzkämpfe und Versagensängste, medizinische Herausforderungen und Skandale, 48-Stunden-Schichten und heikle Liebesaffären ihre ganze Kraft. Doch bevor sie Leben retten, müssen sie erst mit ihrem eigenen Leben klarkommen...

Grey's Anatomy: Die jungen Ärzte (2005-) © Video: YouTube

Grey's Anatomy: Die jungen Ärzte (2005-) gibt es hier*

31) Ich heirate eine Familie (1983-1986)

Genre(s): Comedy, Drama

IMDb-Bewertung: 7,6

Worum geht es in der Serie:

Diese großartige ZDF-Fernsehserie aus den 80ern, die zu den erfolgreichsten ihres Genres zählt, begeistert auch heute noch alle Zuschauer. Die rührende Geschichte um die Patchwork-Familie Schumann zählt zu den ganz großen Fernsehklassikern.

Angie (Thekla Carola Wied) ist Boutiquenbesitzerin, Mutter von drei Kindern und geschieden. Auf einer Party lernt sie den eingefleischten Junggesellen und Grafiker Werner Schumann (Peter Weck) kennen. Obwohl es nicht die Liebe auf den ersten Blick ist, werden sie ein Paar und - nach einigen Turbulenzen in denen Angie ihm schonend beibringen muss, dass sie drei Kinder hat - heiraten die beiden. Angie zieht mit Kindern, Hund Lulu und Meerschweinchen Bommel bei Werner ein und krempelt so sein Leben komplett um...

Ich heirate eine Familie (1983-1986) © Video: YouTube

Ich heirate eine Familie (1983-1986) gibt es hier*

32) London Spy (2015)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 7,5

Worum geht es in der Serie:

Als sein Geliebter, ein gesellschaftsscheuer Bankier, spurlos verschwindet, taucht der junge Partylöwe Danny auf Wahrheitssuche in die gefährliche Welt der Spionage ein. Emotionaler Thriller, der die romantische Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Charakteren erzählt.

London Spy © Video: YouTube

London Spy (2015) gibt es hier*

33) Dates (2013)

Genre(s): Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,5

Worum geht es in der Serie:

Die britische Fernsehserie stellt die Geschichte einer Gruppe von Menschen dar, die mittels Online-Dating versuchen die wahre Liebe zu finden. Sie spielt in der Metropole London. Entwickelt wurde die Serie vom Skins-Macher Bryan Elsley.

Jede Folge beinhaltet ein Treffen zwischen zwei Personen, dabei steht allein das Gespräch und Zusammentreffen im Vordergrund.

Dates (2013) © Video: YouTube

Dates (2013) gibt es hier

34) 10 Dinge, die ich an dir hasse (10 Things I Hate About You, 2009-2010)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 7,4

Worum geht es in der Serie:

Kat Stratford ist unabhängig und alternativ. Sie hast Gedankenlosigkeit und Mainstream, interessiert sich jedoch für den undurchschaubaren Außenseiter Patrick. Ihre Schwester Bianca hingegen versucht Anschluss bei den beliebtesten Mitschülern ihrer Highschool zu finden, allen voran Cheerleaderin Chastity, und bemerkt dabei nicht, dass der schüchterne Cameron ein Auge auf sie geworfen hat.

10 Dinge, die ich an dir hasse (10 Things I Hate About You, 2009-2010) © Video: YouTube

10 Dinge, die ich an dir hasse (10 Things I Hate About You, 2009-2010) gibt es hier*

35) After the Rain (Koi wa Ameagari no You ni, 2018-)

Genre(s): Animation, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,4

Worum geht es in der Serie:

Anime-Serie, die auf Mangas von Jun Mayuzuki basiert.

Tachibana Akira, eine 17-jährige Gymnasiastin war einst Mitglied des Leichtathletik-Clubs. Allerdings kann sie aufgrund einer Verletzung keinen Sport mehr betreiben. Durch ihre neu gewonnene Freizeit beginnt sie auf Teilzeit in einem kleinen Familienrestaurant zu arbeiten. Dort verliebt sie sich in den Manager, einen fünfundvierzigjährigen geschieden Mann mit einem jungen Sohn. Akira kämpft, um herauszufinden, warum sie sich in Masami verliebt hat und ob sie ihm ihre Gefühle offenbaren soll oder nicht.

After the Rain (Koi wa Ameagari no You ni, 2018-) © Video: YouTube

After the Rain (Koi wa Ameagari no You ni, 2018-) gibt es hier*

36) Dracula (2013-2014)

Genre(s): Drama, Horror, Romance

IMDb-Bewertung: 7,4

Worum geht es in der Serie:

Dracula kommt Ende des 19. Jahrhunderts, als charmanter amerikanischer Unternehmer Alexander Grayson getarnt, ins viktorianische London. In der Öffentlichkeit behauptet er, die moderne Wissenschaft in die viktorianische Gesellschaft einführen zu wollen. Doch sein wirklicher Plan ist Rache – an all denen, die ihn vor Jahrhunderten verraten und sein Leben ruiniert haben – allen voran, die Mitglieder des Geheimbunds Der Orden des Drachen.

Seit jener Zeit ist er dazu verflucht, als Vampir sein Dasein zu fristen. Bei diesem perfiden Vorhaben steht ihm kein geringerer, als sein altern Verbündeter, Professor Abraham Van Helsing – der ebenfalls noch eine Rechnung mit den Ordensmitgliedern offen hat - zur Seite. Doch gerade als Dracula seine Pläne in die Tat umsetzten will, begegnet er der schönen wie auch klugen Medizinstudentin Mina Murray, die eine Reinkarnation seiner verstorbenen Frau sein könnte und verliebt sich hoffnungslos in sie. Wird diese Liebe das blutrünstige Vorhaben zum Scheitern bringen?

Dracula (2013-2014) © Video: YouTube

Dracula (2013-2014) gibt es hier*

37) Men in Trees (2006-2008)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,3

Worum geht es in der Serie:

US-amerikanische Fernsehserie mit Anne Heche in der Hauptrolle. Alles dreht sich um Marin Frist, einer Buchautorin und Lebensratgeberin, die sich von ihrem untreuen Verlobten trennt und nach Elmo in Alaska zieht, um einen Neuanfang zu starten.

Elmo ist voller Single-Männer, sie sind an jeder Ecke zu finden und leben sogar in den Bäumen ...

Men in Trees (2006-2008) © Video: YouTube

38) Beauty and the Beast (2012-2016)

Genre(s): Drama, Horror, Romance

IMDb-Bewertung: 7,2

Worum geht es in der Serie:

Die New Yorker Polizistin Catherine Chandler hat den gewaltsamen Tod ihrer Mutter, den sie als Teenager mit ansehen musste, bis heute nicht verkraftet. Noch immer sucht sie die Mörder, die damals von einem merkwürdigen Wesen in die Flucht geschlagen wurden. Im Rahmen von Ermittlungen in einem anderen Mordfall trifft Catherine auf Vincent Keller.

Keller gilt als in Afghanistan gefallen, doch in Wahrheit wurde er das Opfer eines geheimen militärischen Experiments, das ihn zum Supersoldaten machen sollte und ihm übermenschliche Fähigkeiten verlieh. Allerdings kann der Ex-Soldat seine Kräfte nur schwer kontrollieren. Immer wenn er wütend wird, verwandelt er sich in ein Grauen erregendes Monster.

Beauty and the Beast (2012-2016) © Video: YouTube

Beauty and the Beast (2012-2016) gibt es hier*

39) Twentysomething (2011-2013)

Genre(s): Comedy

IMDb-Bewertung: 7,2

Worum geht es in der Serie:

Jess (Jess Harris) und Josh (Josh Schmidt) sind beste Freunde, Mitbewohner und irgendwas um die zwanzig. Während all ihre Freunde gerade ihr Leben in geregelte Bahnen lenken, ihren Abschluss machen und sesshaft werden, leben Jess und Josh nur für das nächste Wochenende.

Als die beiden aber arbeitslos werden, müssen sie sich mit der Frage auseinandersetzen: „Was soll man mit seinem Leben anfangen?“ Die beiden sind sich einig, sie werden ihr eigener Boss. Also suchen sie nach ihrer großen Chance.

Twentysomething (2011-2013) © Video: YouTube

Twentysomething (2011-2013) gibt es hier*

40) Mistresses (2013-2016)

Genre(s): Drama, Romance, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,1

Worum geht es in der Serie:

In der BBC-Miniserie dreht sich alles um das Beziehungsleben von vier Freundinnen in den Dreißigern. Das größte Problem der Damen ist, dass sie immer die falsche Person zur falschen Zeit wollen. Zum einen wäre da Katie, eine fantastische Ärztin. Sie verliebt sich in John, einen todkranken Patienten. Nach seinem Tod trifft Katie auf Sam, Johns Sohn. Er weiß von der Affäre seines Vaters und ist nun auf der Suche nach der anderen Frau.

Trudi hat ihren Mann bei dem Anschlag auf das World Trade Center am 9.11. verloren und versucht nun zusammen mit ihren zwei Kindern ihr Leben in den Griff zu bekommen. Siobhan ist eine hart arbeitende Anwältin. Sie und ihr Ehemann Harry versuchen verzweifelt schwanger zu werden, was ihnen leider nicht gelingt. Als sie Dominic trifft, stellt dies ihre Ehe, die sich inzwischen dramatisch abgekühlt hat, auf eine harte Prüfung. Und für Jessica, nymphoman und beziehungsunfähig, steht der Spaß am Leben (und der Lust) an die erste Stelle. Zurzeit steckt sie mitten in einer sorglosen Affäre mit ihrem Boss und glaubt nicht daran, dass es so was wie Liebe wirklich gibt. Bis sie sich auf einer von ihr ausgerichteten lesbischen Hochzeit in Alex, eine der Bräute, verguckt. Prompt landet Jessica mit ihr im Bett ... und von da an ist irgendwie alles anders ...

Mistresses (2013-2016) © Video: YouTube

Mistresses (2013-2016) gibt es hier*

41) The Carrie Diaries (2013-2014)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 7,1

Worum geht es in der Serie:

Prequel zu Sex and the City, das auf dem Roman von Candace Bushnell basiert: Die Serie zeigt Carrie Bradshaw (AnnaSophia Robb) in den frühen 1980er-Jahren während ihres Highschool-Abschlussjahres und ihren Anfängen in New York als Autorin.

The Carrie Diaries (2013-2014) © Video: YouTube

42) Sex and the City (1998-2004)

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,1

Worum geht es in der Serie:

Der New York Star hat eine der fähigsten Kolumnistinnen: Carrie Bradshaw. Sie liebt es, über Sex, die Liebe und Männer zu schwadronieren und probiert ihre Kolumnentipps auch gerne vorher in privaten Feldversuchen aus. Mit ihren Freundinnen Miranda, Charlotte und Samantha macht die Schuhfetischistin so manches Mal Manhattan unsicher ...

Sex and the City (1998-2004) © Video: YouTube

Sex and the City (1998-2004) gibt es hier*

43) Marvel’s Cloak & Dagger (2018-)

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 6,9

Worum geht es in der Serie:

Tandy Bowen (Olivia Holt) und Tyrone Johnson (Aubrey Joseph) sind nicht nur durch ein gemeinsames tragisches Schicksal verbunden, sondern auch durch ihre spektakulären Kräfte: Denn Tandy hat die Fähigkeit, Licht zu Dolchen formen, während Tyrone andere Menschen in undurchdringliche Dunkelheit hüllen kann. Erst im Zusammenspiel als "Cloak & Dagger" entfalten sie dabei ihr volles Potenzial, das durch aufkeimende Gefühle füreinander allerdings bald schon gefährdet wird ...

Marvel’s Cloak & Dagger (2018-) © Video: YouTube

Marvel’s Cloak & Dagger (2018-) gibt es hier*

44) Verrückt nach dir (Mad About You, 1992-1999)

Genre(s): Comedy, Romance

IMDb-Bewertung: 6,6

Worum geht es in der Serie:

Paul und Jamie sind frisch verheiratet und beginnen nun, sich mit den Tücken des Ehelebens auseinanderzusetzen. Das genaue Gegenteil der beiden sind ihre Freunde Fran und Mark, deren Ehe langsam aber sicher die Puste ausgeht. Pauls und Jamies Versuche, ein Kind zu bekommen, bleiben zunächst erfolglos, doch dann bringt die kleine Mabel ihr Leben zusätzlich ganz schön durcheinander.

Verrückt nach dir (Mad About You, 1992-1999) © Video: YouTube

Verrückt nach dir (Mad About You, 1992-1999) gibt es hier*

45) Lipstick Jungle (2008-2009)

Genre(s): Comedy, Drama

IMDb-Bewertung: 6,5

Worum geht es in der Serie:

Die drei Freundinnen Wendy, Nico und Victory haben es geschafft: Sie gehören zum elitären Kreis der 50 einflussreichsten Frauen New Yorks. Doch das allein macht noch nicht glücklich: Wendy ist nicht nur Boss einer Filmproduktionsfirma, sondern hat auch als Ehefrau und Mutter alle Hände voll zu tun. Nico, Chefin eines erfolgreichen Modemagazins, lässt sich auf eine Affäre mit einem viel jüngeren Liebhaber ein. Und Modedesignerin Victory kämpft mit einer mittleren Lebens- und einer handfesten Geschäftskrise ...

Lipstick Jungle (2008-2009) © Video: YouTube

Lipstick Jungle (2008-2009) gibt es hier*

46) Sturm der Liebe (2005-)

Genre(s): Romance

IMDb-Bewertung: 4,0

Worum geht es in der Serie:

Deutsche Kult-Telenovella mit mehr als 3.100 Episoden.

Mit der romantischen Liebesgeschichte zwischen der Dessertköchin Laura Mahler und Alexander Saalfeld, Juniorchef des oberbayerischen Nobelhotels Fürstenhof, fängt alles an.

Danach ist das Hotel immer wieder Schauplatz für große Romanzen. Doch das Schicksal macht es den Liebespaaren am Fürstenhof wahrlich nicht leicht. Vor allen Liebenden liegt ein steiniger Weg, gepflastert mit furchtbaren Schicksalsschlägen und bösen Intrigen ...

Sturm der Liebe (2005-) © Video: YouTube

Sturm der Liebe (2005-) gibt es hier*

