Düstere Drama-, Thriller- und Crime-Serien ziehen viele in ihren Bann. Hier gibt es die 82 besten Düster-Serien inklusive Trailer, IMDb-Rating, Genre-Info und Kurz-Synopsis.

Mord, Verschwinden und eine dunkle Welt sind beliebte Themen in Serien. Warum fühlen wir uns davon so angezogen? Eine mögliche Erklärung: Film und Fernsehen leben von zwei großen Themen: Liebe und Sexualität einerseits, Gewalt und das Böse andererseits. Jeder ist mit solchen Gefühlen schon in Berührung gekommen. Und gerade Gewalt ist etwas, das uns ängstigt und fasziniert. Wir alle müssen lernen, damit umzugehen – Filme und Serien geben uns dafür eine Plattform der Auseinandersetzung.

Und ja, Angst und Gefahr machen uns Spaß. Das kennt man auch z. B. von einem Besuch im Prater, wenn man mit einer Attraktion fährt, die der totale Horror ist. Mit Serien ist das viel einfacher: Wir begeben uns nicht in reale Gefahr, sondern schauen nur zu und identifizieren uns mit den Figuren.

BESTENLISTE: 82 DÜSTERE SERIEN, DIE EINEN NICHT MEHR LOSLASSEN

1) Breaking Bad (2008-2013)

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 9,5

Drama mit schwarzem Humor: Ein biederer, an Lungenkrebs erkrankter Chemielerer (Bryan Cranston, vier Emmys für seine Leistung) wandelt sich zum rücksichtslosen Kriminellen.

2) Game of Thrones – Das Lied von Eis und Feuer (seit 2011)

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

Schauplatz: Westeros, Essos

IMDb-Rating: 9,5

Düstere Kult-Fantasy: Die sieben Königreiche von Westeros ähneln dem europäischen Mittelalter und sind durch eine riesige Mauer von einem Gebiet des ewigen Winters im Norden abgeschirmt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter können mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte andauern, ihre Länge ist variabel und nicht vorhersehbar. Die Geschichte beginnt am Ende eines langen Sommers und wird in drei Handlungssträngen weitgehend parallel erzählt. Zwischen den mächtigen Adelshäusern des Reiches bauen sich Spannungen auf, die schließlich zum offenen Thronkampf führen. Der Winter bahnt sich an und es zeichnet sich im hohen Norden von Westeros, wo die Nachtwache an der Mauer die Königreiche schützen soll, eine Gefahr durch eine fremde Rasse ab. In Essos ist Daenerys Targaryen als Mitglied der vor Jahren abgesetzten Königsfamilie von Westeros bestrebt, wieder an die Macht zu gelangen.

3) Spuk in Hill House (Haunting of Hill House, seit 2018)

Genre(s): Drama, Horror, Mystery

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 9,1*

Packendes Horror-Drama: Die Serie erzählt die Geschichte von fünf erwachsenen Geschwistern, die gemeinsam in einem der bekanntesten Spukhäuser des Landes aufwuchsen. Nach einer Tragödie wird die Familie wiedervereint und sieht sich plötzlich von Geistern ihrer Vergangenheit bedroht.

4) Fargo (seit 2014)

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 9,0

Morbider, frostig-grotesker Crime-Thriller: Die Serie ist sowohl eine lose Adaption als auch ein Spin-Off des gleichnamigen Films von Ethan und Joel Coen aus dem Jahr 1996. In jeder Staffel wird eine neue Geschichte mit neuen Figuren erzählt, die zudem jeweils in einer anderen Zeitperiode spielt. Es gibt jedoch immer wieder Anknüpfungspunkte, die die unterschiedlichen Geschichten miteinander verbinden. In der ersten Staffel trifft der abgehalfterte Versicherungsvertreter Lester Nygaard (Martin Freeman) in der Kleinstadt Duluth in Minnesota auf den Kopfgeldjäger Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) und gerät durch ihn in einen Sog aus Gewalt, Rache und Verrat ...

5) True Detective (seit 2014)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 9,0

Dunkles Crime-Drama: Zwei Mordermittler suchen einen Serienmörder. Besonders die erste Staffel mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson ist zu empfehlen!

6) House of Cards (2013-2018)

Genre(s): Drama

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,9

Düsterer, packender Politthriller mit viel Drama: Der durchtriebene Abgeordnete Francis „Frank“ Underwood kreiert gemeinsam mit seiner ähnlich machthungrigen Ehefrau ein System von Intrige, Korruption und Mord, um in höhere politische Ämter aufzusteigen und somit seinen Machteinfluss zu vergrößern. Sehenswert auch das BBC-Original The House of Cards (Miniserie aus dem Jahr 1990).

7) Black Mirror (seit 2011)

Genre(s): Drama, Sci-Fi, Thriller

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,9

Dunkle Zukunftsvisionen: Die britische Science-Fiction-Anthologie-Serie (jede Folge ist abgeschlossen) thematisiert die verschiedenartigen Auswirkungen der Verwendung von Technik und Medien auf die Gesellschaft.

8) Narcos (2015-2017)

Genre(s): Bio, Crime, Drama

Schauplatz: Kolumbien

IMDb-Rating: 8,9

Kriminal- und Historien-Dramaserie über Drogenkartelle in den 1980er und 1990er Jahren in Kolumbien. Die ersten beiden Staffeln erzählen die Geschichte von Pablo Escobar und dem Medellín-Kartell und die dritte Staffel die des Cali-Kartells.

9) Westworld (seit 2016)

Genre(s): Drama, Mystery, Sci-Fi

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,9

Sci-Fi über die Auswüchse der Unterhaltungsindustrie: In einer unbestimmten Zukunft ist es möglich, in freizeitparkähnlichen Einrichtungen mit dem Namen Delos in verschiedene Rollen zu schlüpfen, z. B. Revolverheld, Ritter oder römischer Herrscher. Damit den dekadenten Ausschweifungen der Gäste keine Grenzen gesetzt sind, bestehen die Statisten aus Androiden. Durch einen Systemfehler kommt es zu Störungen bei den Robotern ...

10) Die Brücke – Transit in den Tod (Bron/Broen, 2011-2018)

Genre(s): Crime, Mystery, Thriller

Schauplatz: Dänemark, Schweden

IMDb-Rating: 8,7

Superdüsterer Crime-Thriller aus Europa: Eine tote Frau wird in der Nacht während eines Stromausfalls auf der Öresundbrücke mitten zwischen Schweden und Dänemark abgelegt. Der dänische Kommissar Martin Rohde von der Kriminalpolizei Kopenhagen und die schwedische Kommissarin Saga Norén von der Kriminalpolizei Malmö nehmen gemeinsam die Ermittlungen auf.

11) Gomorrah (Gomorra: La serie, seit 2014)

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

Schauplatz: Italien

IMDb-Rating: 8,7

Realistisch, knallhart, packend: Es geht um die Geschichte der Gangsterfamilie Savastano und die blutige Welt der Mafia. Der Serientitel spielt einerseits auf die biblische Stadt der Sünde an, andererseits auf das organisierte Verbrechen in und um Neapel, die Camorra.

12) Dark (seit 2017)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Deutschland

IMDb-Rating: 8,6

Mystery-Puzzle: Dark ist die erste Serie von Netflix, die in Deutschland entwickelt, produziert und gefilmt wurde. Die Geschichte beginnt in der fiktiven deutschen Kleinstadt Winden am 21. Juni 2019 mit dem Suizid von Michael Kahnwald. Er hinterlässt einen Brief mit dem Hinweis, ihn nicht vor dem 4. November um 22:13 Uhr zu öffnen. Die Handlung setzt sich dann am Morgen dieses Tages fort.

13) Mindhunter (seit 2017)

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,6

Psychothriller, extrem spannend: Die David-Fincher-Serie spielt im Jahr 1977, in einer Zeit, in der die Kriminalpsychologie noch in den Kinderschuhen steckt, und handelt von den FBI-Agenten Holden Ford und Bill Tench, die sich mit der ausführlichen Befragung von Serienkillern befassen und, indem sie deren Vorgehensweise analysieren, Rückschlüsse auf deren Verhalten ziehen wollen. So hoffen sie, bei der Ermittlung unaufgeklärter Mordfälle zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.

14) Mr. Robot (seit 2015)

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,6

Cyber-Thriller: Die Serie handelt von einem jungen IT-Sicherheitsspezialisten mit einer dissoziativen Identitätsstörung, gespielt von Rami Malek. Er wird vom mysteriösen Mr. Robot für eine anarchistische Hackergruppe rekrutiert, um die Weltwirtschaft ins Schwanken zu bringen.

15) The Handmaid’s Tale – Report der Magd (seit 2017)

Genre(s): Drama, Sci-Fi

Schauplatz: Fiktionales Amerika

IMDb-Rating: 8,6

Dunkle Dystopie: 2017 wurde die Serie in mehreren Kategorien mit dem Emmy Award (Beste Dramaserie sowie Elisabeth Moss und Ann Dowd als beste Darstellerinnen) sowie zwei Golden Globe Awards (Beste Dramaserie und Moss) ausgezeichnet.

Im Amerika einer dystopischen Zukunft haben atomare Katastrophen, Umweltzerstörung und Geschlechtskrankheiten zu weitgehender Unfruchtbarkeit geführt. Es bildet sich der totalitäre, christlich-fundamentalistische Staat Gilead heraus. Frauen werden brutal unterjocht und es ist ihnen nicht erlaubt ist zu arbeiten, Eigentum und Geld zu besitzen oder zu lesen. Die letzten fruchtbaren Frauen sind Eigentum bestimmter Männer und werden Mägde genannt. Sie leben im Hause der wohlhabenden Herren und müssen deren Kinder reihenweise austragen ...

16) Happy Valley – In einer kleinen Stadt (seit 2014)

Genre(s): Crime, Drama

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 8,5

Zynischer Düster-Krimi: Die Polizistin Catherine Cawood aus Yorkshire ist auf der Jagd nach dem Vergewaltiger ihrer Tochter – unwissend, dass er nun Teil eines geheimen Entführungskomplotts ist.

17) Taboo (seit 2017)

Genre(s): Drama, Mystery, Thriller

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 8,5

Anno 1814: Der Brite James Delaney (Tom Hardy) kehrt nach einem zehnjährigen Aufenthalt in Afrika zurück nach London, um das Erbe seines Vaters anzutreten. Im Gepäck hat er 14 gestohlene Diamanten. Er lehnt das Angebot der Britischen Ostindien-Kompanie ab, den Fjord Nootka Sound, welcher sich im Besitz seines verstorbenen Vaters befand, an diese zu verkaufen. Der Fjord stellt ein strategisch wichtiges Landstück im Britisch-Amerikanischen Krieg dar, von dem die gewinnende Konfliktpartei profitieren würde. Delaney gründet nunmehr eine eigene Handelsgesellschaft und beteiligt sich am Krieg.

18) Hannibal (2013-2015)

Genre(s): Crime, Drama, Horror

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,5

Mads Mikkelsen auf Anthony Hopkins Spuren: Zu Beginn der Serie wird der Psychiater Dr. Hannibal Lecter gebeten, den FBI-Agenten Will Graham bei der Ermittlung gegen Serienmörder zu unterstützen. Dass Dr. Lecter selbst ein Serienmörder ist, der Organe seiner Opfer verzehrt, wird von Will Graham zunächst nicht bemerkt ...

19) Line of Duty (seit 2012)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 8,5

Aus dem Tagebuch der Antikorrupitions-Einheit: Die AC-12 betreibt ihre Untersuchungen innerhalb der britischen Polizei. Was sie dabei findet, ist selten schön, jedoch extrem spannend.

20) Luther

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 8,5

Detective John Luther von der Londoner Polizei legt eine außergewöhnliche Genialität bei der Lösung verschiedener Kriminalfälle an den Tag legt, ist jedoch für seine unkonventionelle Vorgehensweise berüchtigt. Für seine Darstellung der Titelfigur gewann Schauspieler Idris Elba einen Golden Globe Award.

21) Ozark (seit 2017)

Genre(s): Drama, Crime, Thriller

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,4

Der selbstständige Finanzberater Marty Byrde (Jason Bateman) sieht sich gezwungen, mit seiner Frau Wendy (Laura Linney) und den Kindern Charlotte und Jonah von Chicago in ein Sommerresort in den Missouri Ozarks zu ziehen. Um sich und seine Familie vor der Rache eines Drogenbosses zu schützen, verspricht er diesem, 500 Millionen US-Dollar in fünf Jahren zu waschen. In Ozark angekommen, muss er bald erkennen, dass er nicht der Einzige mit kriminellen Geschäften ist.

22) Broadchurch (2013-2017)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 8,4

Berührend, packend, mehrfach ausgezeichnet: In Broadchurch geht es um den Tod eines elfjährigen Jungen, die anschließenden Mordermittlungen und deren Auswirkungen auf den Ort Broadchurch, eine fiktive Kleinstadt in Südwestengland. Der Umgang mit Dannys Tod wird über mehrere Jahre hinweg aus einer Vielzahl verschiedener Perspektiven geschildert. In den Staffeln zwei und drei rückt jeweils ein weiteres Verbrechen in den Mittelpunkt.

David Tennant spielt die Hauptrolle des Detective Inspector Alec Hardy. Olivia Colman verkörpert Hardys Kollegin Ellie Miller.

23) Prison Break (2005-2007)

Genre(s): Action, Crime, Drama

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,4

Prison Break handelt von einem Ausbruch, der anschließenden Flucht aus dem Gefängnis Fox River State Penitentiary und dem Kampf gegen eine Organisation von internationalen Konzernen und Regierungen, der Company. Michael Scofield versucht dabei, seinen unschuldig zum Tode verurteilten Bruder Lincoln Burrows aus dem Gefängnis zu befreien.

24) Homeland (seit 2011)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: USA, Irak

IMDb-Rating: 8,4

Die Schattenseiten von Amerikas Krieg gegen den Terror: Nicholas Brody (Damian Lewis) wurde acht Jahre lang im Irak vermisst und taucht nun unversehrt wieder auf. Er gibt an, die Zeit in Gefangenschaft von Terroristen verbracht zu haben, doch die CIA-Angestellte Carrie Mathison (Claire Danes) glaubt seiner Darstellung nicht. Ihrer Ansicht nach könnte Brody geplant haben, einen Anschlag in den USA auszuführen. Auch seine Frau Jessica (Morena Baccarin) merkt, dass ihr Mann sich verändert hat.

25) Kommissarin Lund (Forbrydelsen, 2008-2012)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Dänemark

IMDb-Rating: 8,4

Inhaltlich und optisch sehr dunkel: Die erste Staffel der Serie behandelt einen einzigen Mordfall in Kopenhagen, dessen Aufklärung sich über 20 Tage erstreckt: Die 19-jährige Schülerin Nanna Birk Larsen wird tot in einem Auto aufgefunden, das in einem Fluss versenkt wurde. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass die Tote misshandelt und vergewaltigt wurde. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht die Kommissarin Sarah Lund (Sofie Gråbøl), der dieser Fall an ihrem eigentlich letzten Arbeitstag bei der Kopenhagener Mordkommission übertragen wird ...

Die Serie diente der US-Produktion The Killing (siehe weiter unten) als Vorlage.

26) The Last Kingdom (seit 2015)

Genre(s): Action, Drama, History

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 8,3

Düstere History-Saga: In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts fallen Wikinger in die angelsächsischen Königreiche Englands ein. Wessex ist schließlich das einzige Königreich, das nicht von den Dänen besetzt oder beherrscht wird. Uhtred wird als Kind von Wikingern entführt und wächst als einer der ihren auf. Als junger Erwachsener wird sein Ziehvater Ragnar jedoch von eigenen Leuten verraten und ermordet. Uhtred kann fliehen. Er stellt Ansprüche auf sein Recht, Ealdorman von Bebbanburg zu sein.

27) Sharp Objects (seit 2018)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,3

Psychothriller-Miniserie: Die Kriminalreporterin Camille Preaker, die an Alkoholmissbrauch leidet und vor kurzem aus einem psychiatrischen Krankenhaus nach Jahren der Selbstverletzung entlassen wurde, kehrt in ihre Heimatstadt Wind Gap, Missouri zurück, um die Morde an zwei jungen Mädchen zu untersuchen. Die Aufgabe führt sie zurück in ihr Elternhaus unter das kritische Auge ihrer Mutter Adora, einer kleinstädtischen Persönlichkeit, die Preaker dazu zwingt, einige persönliche Dämonen zu konfrontieren.

28) The Fall – Tod in Belfast (seit 2013)

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

Schauplatz: Nordirland

IMDb-Rating: 8,2

Finster und bedrückend: Stella Gibson (gespielt von Gillian Anderson), Detective Superintendent, wird von London in Nordirlands Hauptstadt Belfast versetzt, um dort die Suche nach einem Serienmörder zu leiten. Der Serienmörder scheint Paul Spector zu sein, ein Familientherapeut, welcher ein harmonisches Familienleben mit seiner Frau Sally-Ann und seinen zwei Kindern Liam und Olivia führt. Mit Intuition und kriminologischem Handwerk beginnt Gibson ihre Jagd auf Spector.

29) How To Get Away With Murder (seit 2014)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,2

Gnadenlos mitreißend: Im Mittelpunkt Serie steht die mysteriöse und gerissene Professorin an der Middleton Law School, Annalise Keating (gespielt von Viola Davis), die nebenbei als erfolgreiche Strafverteidigerin tätig ist. Sie lehrt an der Universität den Kurs „Einführung in das Strafrecht“ oder wie Annalise ihn nennt: „Wie man mit Mord davonkommt“ (im Original: „How to get away with murder“). Die äußerst charismatische und manipulative Keating setzt im Hör- und Gerichtssaal ihre Talente gnadenlos ein. Von den Studenten in ihrer Klasse wählt sie fünf aus, die sie als höchst ambitioniert einschätzt, damit diese sie bei der Verteidigung ihrer Klienten unterstützen. Die Auserwählten sind Wes Gibbins, Michaela Pratt, Laurel Castillo, Connor Walsh und Asher Millstone – hochintelligente Studenten, die bereit sind, alles zu tun, um Keating zu beeindrucken und um deren berühmte Trophäe zu gewinnen, die demjenigen überreicht wird, der Annalise am meisten beeindruckt und kritische Informationen liefert, die die Gerichtsverfahren positiv beeinflussen.

30) The Night Manager (2016-2018)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Ägypten, Schweiz, Großbritannien

IMDb-Rating: 8,2

Tom Hiddleston vs. Hugh Laurie: The Night Manager (nach einem Roman von John le Carré) dreht sich um den Nachtportier eines Hotels, der vom britischen Nachrichtendienst auf einen international tätigen Waffenhändler angesetzt wird.

31) Fauda (seit 2015)

Genre(s): Action, Drama, Thriller

Schauplatz: Israel

IMDb-Rating: 8,2

Fauda ist arabisch und bedeutet Chaos, Durcheinander, Tohuwabohu, Unordnung bzw. Anarchie oder Planlosigkeit. Der israelisch-palästinensische Konflikt bietet den Hintergrund für die Geschehnisse um eine Mista’aravim-Spezialeinheit der israelischen Militär- und Polizeibehörden. Diese ist auf der Jagd nach dem Hamas-Terroristen Abu-Ahmed, genannt "Der Panther". Auf der anderen Seite befasst sich die Serie mit den Handlungen der Familie des Abu-Ahmed und der Entstehung ihres Kampfes gegen den Staat Israel.

32) The Killing (2011-2014)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: Crime, Drama, Mystery

Nicht minder finstere US-Neuverfilmung der dänischen Krimiserie Kommissarin Lund (siehe weiter oben).

33) The Missing (seit 2014)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Frankreich, Deutschland

IMDb-Rating: 8,2

Bedrückend: Wegen einer Autopanne auf dem Weg in den Urlaub müssen Tony, Emily und ihr fünfjähriger Sohn Ollie in einer Stadt im Norden Frankreichs Zwischenstation machen. Während der Live-Übertragung des Viertelfinales der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in einer Poolbar verschwindet Ollie inmitten einer Schar Fußballfans. Trotz einer umfassenden Suche bleibt der Junge spurlos verschwunden. Die örtliche Polizei betraut einen der renommiertesten Ermittler Frankreichs, Julien Baptiste, mit dem Fall. Die Verzweiflung der Eltern wird dabei von den Medien bis ins kleinste Detail verfolgt ...

34) Buffy – Im Bann der Dämonen

Genre(s): Action, Drama, Fantasy

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,2

Die Kultserie dreht sich um die mit mystischen Kräften ausgestattete Vampirjägerin Buffy (gespielt von Sarah Michelle Gellar), die gemeinsam mit ihren Freunden gegen dunkle Mächte – darunter besonders Vampire und Dämonen – und die Probleme des Erwachsenwerdens kämpft. Die Serie brachte sieben Staffeln, einen Spin-Off (Angel) und mehrere Comicserien hervor.

35) The Terror (seit 2018)

Genre(s): Drama, History, Abenteuer

Schauplatz: Arktis, Großbritannien

IMDb-Rating: 8,1

Beängstigend, frostig, düster: Es ist das Jahr 1846. Die beiden britischen Schiffe HMS Erebus und HMS Terror sollen im Auftrag der Royal Navy die Gewässer nördlich von Kanada erkunden. Ihr Ziel ist es, eine sogenannte Nordwestpassage zu finden, also einen Seeweg, der nördlich des amerikanischen Kontinents den Atlantischen Ozean mit dem Pazifischen Ozean verbindet. Als die beiden Schiffe im Packeis stecken bleiben, wird die Besatzung von einem unbekannten Wesen in Form eines riesigen Eisbären angegriffen. Die Forschungsreise wird für die Besatzung zum Kampf ums Überleben.

36) Bloodline (2015-2017)

Genre(s): Drama, Thriller

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,1

Dunkle Geheimnisse, Mord und Liebe – langsam erzählt aber mit starkem Magnetismus: Als das schwarze Schaf einer angesehenen Familie mit der Enthüllung dunkler Geheimnisse droht, werden die Loyalitäten unter den Geschwistern auf die Probe gestellt.

37) Jessica Jones (seit 2015)

Genre(s): Action, Crime, Drama

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,1

Trostlos und trotzig: Jessica Jones betreibt im Alleingang die heruntergekommene Alias-Privatdetektei in New York City. Aus ihrer Zeit als Superheldin verfügt sie noch über weit überdurchschnittliche Körperkräfte und gewisse Flug- beziehungsweise eher Sprungfähigkeiten. Ihre Karriere als Superheldin endete, als sie eine Marionette des Superschurken Kilgrave wurde. Dieser kann beliebigen Menschen seinen Willen aufzwingen und ließ Jessica einst einen Mord begehen. Seitdem ist sie schwer traumatisiert und hat ein Alkoholproblem.

38) Tote Mädchen lügen nicht (13 Reasons Why, seit 2017)

Genre(s): Drama, Mystery

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,1

Schockierend und berührend: Zwei Wochen nach dem Selbstmord seiner Mitschülerin Hannah Baker erhält der High-School-Schüler Clay Jensen ein Päckchen. In diesem findet er sieben Audiokassetten vor, auf denen Hannah 13 Gründe für ihren Selbstmord nennt und Personen aus ihrem Umfeld die Mitschuld dafür gibt. Während Clay die Kassetten hört, kommt er den dunklen Geheimnissen von Hannah und vielen anderen Mitschülern auf die Spur.

39) Suburra: Blood on Rome (2017)

Genre(s): Action, Crime

Schauplatz: Italien

IMDb-Rating: 8,1

Hoffnungslose Jugend in einer trostlosen Welt: Der Verkauf von Grundstücken in Rom legt ein Geflecht von Politik, Verbrechen und Kirche offen und führt drei junge Kriminelle zusammen, die mit allen Mitteln an dem Geschäft teilhaben wollen.

40) American Gods (seit 2017)

Genre(s): Drama, Fantasy, Mystery

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,1

Shadow Moon sitzt wegen eines missglückten Raubüberfalls für drei Jahre im Gefängnis. Drei Tage vor dem Ende seiner Haftzeit wird er überraschend früher entlassen, nachdem seine Frau Laura zu Tode kam. Bald trifft er auf einen Mann namens Mr. Wednesday, der ihm einen Job als sein Bodyguard anbietet. Dadurch erhält er Einblick in eine Welt, in der alte und neue Götter durch den Glauben der Menschen real geworden sind. Die alten Götter, die sich in das amerikanische Leben integriert haben, werden nun wieder von Mr. Wednesday versammelt, um gegen die erstarkenden neuen Götter bestehen zu können.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Neil Gaiman aus dem Jahr 2001, welcher Elemente der Fantasy, verschiedene Aspekte klassischer und moderner Mythologie sowie amerikanischer Folklore miteinander verbindet.

41) River

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 8,1

Unheimlich, beklemmend: Der Sechsteiler River handelt von einem Kommissar, der sieht und hört, was andere nicht wahrnehmen. In den Hauptrollen sind Charakterdarsteller Stellan Skarsgård und Nicola Walker zu sehen.

42) The Bletchley Circle (2012-2014)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 8,0

Britische Krimiserie über vier Frauen, die im Zweiten Weltkrieg am englischen Landsitz Bletchley Park, Sitz der damaligen zentralen militärischen Dienststelle, als Kryptoanalytikerinnen an der Entschlüsselung des deutschen Nachrichtenverkehrs gearbeitet haben. ls die Polizei das Muster einer Mordserie nicht erkennt, ermitteln die früheren Kolleginnen auf eigene Faust – der Beginn des „Bletchley Circle“ …

43) The Sinner (seit 2017)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 8,0

Stimmungsvoll und rätselhaft: Eine junge Mutter (Jessica Biel) begeht eine schwere Straftat, indem sie einen ihr anscheinend völlig unbekannten Mann am Strand ersticht. Jedoch weiß sie selbst nicht, was sie dazu getrieben hat. Obwohl ihre Täterschaft für die Justiz außer Zweifel steht, ermittelt ein hartnäckiger Kriminalpolizist die sie entlastenden Hintergründe des Falls.

44) Whitechapel (2009-2013)

Genre(s): Crime, Mystery, Thriller

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 8,0

Niveauvoll, schaurig: Joe Chandler, ein junger Absolvent der Polizeiakademie, genießt die wohlwollende Protektion von Commander Anderson, dem Chef der Londoner Polizei. Vor seinem geplanten Aufstieg in die höheren Etagen soll er sich in einem Mordfall bewähren, der sich in Whitechapel, einem eher proletarischen Stadtviertel der britischen Hauptstadt, zugetragen hat. Doch die Einheit, der er nun vorsteht, erweist sich als ziemlich unkooperativ und wenig diszipliniert. Und dem Mordfall, den er lösen soll, folgt bald ein zweiter bestialischer Mordanschlag auf eine junge Frau.

Der „Ripperologe“ Edward Buchan macht Chandler auf verblüffende Parallelen zu der Mordserie des legendären Jack the Ripper aufmerksam. Chandler kommt zu der Überzeugung, die Fälle seien Nachahmungen der nie aufgeklärten Morde von 1888. Vor seinen Kollegen steht Chandler nun als ahnungsloser und unbedarfter Spinner da. Und auch höheren Ortes droht er in Misskredit zu geraten.

45) Doctor Foster (seit 2015)

Genre(s): Drama

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 7,8

Bitter, abgründig: Eine renommierte Ärztin, Dr. Gemma Foster, führt mit ihrem Mann und ihrem Sohn ein ruhiges und glückliches Leben. Aber alles ändert sich, als sie erfährt, dass ihr Mann seit mehreren Monaten eine Affäre mit einer jungen Frau hat. Gemma ist zwischen der Idee gespalten, ihre Ehe zu retten oder sich an ihrem untreuen Ehemann zu rächen.

46) Die Einkreisung (The Alienist, seit 2018)

Genre(s): Drama, Mystery, Crime

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 7,8

Unheilvoll, abgründig, dämmrig: In New York fallen im Jahr 1896 junge, männliche Prostituierte, die sich als junge Mädchen verkleidet Männern anbieten, einer grausamen Mordserie zum Opfer. Der neu ernannte Polizeichef Theodore Roosevelt will mit der Korruption innerhalb seiner Behörde aufräumen und betraut heimlich den Psychologen Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) und den Zeitungs-Illustrator John Moore (Luke Evans) mit den Ermittlungen. Ihnen zur Seite stehen Sara Howard (Dakota Fanning), die Sekretärin Roosevelts und erste weibliche Angestellte des New York City Police Department, und die Zwillinge und Kriminalbeamten Marcus und Lucius Isaacson.

Die Serie basiert auf dem Roman Die Einkreisung (in Original The Alienist) von Caleb Carr.

47) Grimm (2011-2017)

Genre(s): Drama, Fantasy, Horror

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 7,8

Grimm erzählt die Geschichte von Nick Burkhardt, der als Detective in Portland (Oregon) arbeitet. Er ist plötzlich in der Lage, manchmal in einigen Mitmenschen Kreaturen – sogenannte Wesen – zu erkennen, die er teilweise aus Märchenerzählungen zu kennen glaubte. Nachdem seine Tante Marie ihn besucht und kurz darauf von einem ihm unbekannten Wesen attackiert und verletzt wird, wird Nick bewusst, dass er ein besonderes Erbe in sich trägt und es seine Berufung ist, die Menschheit vor gefährlichen Wesen zu beschützen.

48) The Five (2016)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 7,7

Dunkles Crime-Drama mit viel Mystery aus der Feder von Autor Harlan Coben. Es geht um die vier Teenager-Freunde Mark Wells (Tom Cullen), Danny Kenwood (O. T. Fagbenle), Slade (Lee Ingleby) and Pru Carew (Sarah Solemani), die traumatisiert sind, nachdem Marks fünfjähriger Bruder Jesse spurlos verschwindet.

49) Black Spot (Zone Blanche, 2017)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Frankreich, Belgien

IMDb-Rating: 7,7

Black Spot (OT: Zone Blanche) ist eine französisch-belgische Krimi-Drama-Serie von Profiling-Schöpfer Mathieu Missoffe. Die Handlung entführt in die kleine Grenzstadt Villefranche, in der Smartphones nicht nur keinen Empfang haben, sondern in der auch die Kriminalitätsrate sechs Mal so hoch ist wie normal.

50) Bordertown (Sorjonen, seit 2016)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: 7,6

IMDb-Rating:

Finnisch-Noir: Der Top-Ermittler der nationalen finnischen Kriminalpolizei Kari Sorjonen zieht mit seiner Frau Pauliina und seiner Tochter Janina nach Lappeenranta, einer Stadt nahe der finnisch-russischen Grenze, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Er fängt einen neuen Job bei der Sondereinheit Schwerkriminalität der örtlichen Polizei an.

51) Mankells Wallander (2005-2013)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Schweden

IMDb-Rating: 7,6

Kriminalserie, die überwiegend in Ystad (Südschweden) spielt und auf der Figur des Kurt Wallander von Henning Mankell basiert. Als Vorlage für die erste Folge der ersten Staffel diente ein Wallander-Roman Mankells. Für die meisten der anderen Folgen hat Mankell das Drehbuch entweder selbst verfasst oder daran mitgearbeitet.

52) Marcella (seit 2016)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 7,5

Nachdem ihr Ehemann sie und die zwei gemeinsamen Kinder verlassen hat, kehrt Sergeant Marcella Backland nach Jahren in den Londoner Polizeidienst zurück. Sie wird mit einem ungelösten alten Fall konfrontiert, bei dem ein Serienkiller wieder aktiv geworden zu sein scheint.

53) Luke Cage (seit 2016)

Genre(s): Action, Crime, Drama

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 7,5

Ein sabotiertes Experiment verleiht Luke Cage übermenschliche Stärke und eine undurchdringbare Haut. Er versucht im heutigen Harlem, New York, ein unauffälliges Leben als Friseurgehilfe zu führen. Dann wird allerdings sein Freund und Arbeitgeber Pop von einem Kriminellen erschossen, der den Gangsterboss Cornell „Cottonmouth“ Stokes beeindrucken will. Luke nimmt den Kampf gegen den Gangsterboss und dessen korrupte Cousine, Mariah Dillard, eine einflussreiche Kommunalpolitikerin, auf. Dabei muss er sich seiner Vergangenheit stellen, welche er zu vergessen versuchte.

54) La Mante (2017)

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

Schauplatz: Frankreich

IMDb-Rating: 7,5

In Paris ist die Polizei auf der Suche nach einem Psychopathen, dessen Morde von Jeanne Deber, bekannt als „La Mante“, inspiriert wurde. Jeanne Deber, eine bekannte Serienmörderin, die das Land vor 25 Jahren terrorisierte, befindet sich seit ihrer Festnahme in Einzelhaft und bietet der Polizei beim Fall eines Nachahmungstäters ihre Hilfe an. „La Mante“ hat eine Bedingung: Sie will nur mit ihrem entfremdeten Sohn Damien Carrot arbeiten. Damien hat keine Wahl, denn ein Serienmörder ist auf freiem Fuß und könnte jederzeit und überall in Paris zuschlagen.

55) Legends (2014-2015)

Genre(s): Action, Crime, Drama

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 7,5

Die Serie handelt vom FBI-Agenten Martin Odum (Sean Bean), der für die Deep Cover Operations Task Force des FBI arbeitet und die unglaublich gut entwickelte Fähigkeit besitzt, sich je nach Auftrag in eine andere Person zu verwandeln. Seine eigene Identität wird jedoch kompromittiert, als ihm ein mysteriöser Fremder nahelegt, dass er nicht der ist, der er zu sein glaubt.

56) London Spy (2015)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 7,5

Nach einer durchfeierten Nacht und noch unter Drogeneinfluss stehend lernt der Londoner Lagerarbeiter Danny einen morgendlichen Jogger namens Alex kennen. Die beiden Männer freunden sich an und beginnen eine Liebesbeziehung. Für den hochintelligenten, aber einsamen Alex ist Danny der erste Mensch, dem er wirklich nahekommt. Danny wiederum hat eine wilde Vergangenheit mit zahlreichen Sexualpartnern hinter sich, ist aber gerade darum umso überzeugter, in Alex den Richtigen gefunden zu haben. Von einem Tag auf den anderen verschwindet Alex ...

57) The Following (2013-2015)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 7,5

Die Serie erzählt von dem verurteilten Serienmörder Joe Carroll (James Purefoy) und dem ehemaligen FBI-Agenten Ryan Hardy (Kevin Bacon). Carroll romantisiert den Tod und tötete vor seiner Verhaftung durch Hardy Studentinnen, die seine Literaturvorlesungen besuchten. Die Inspiration zu seinen Morden lieferten ihm die Werke des berühmten amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe. Nachdem Carroll jedoch ein Ausbruch aus dem Gefängnis gelingt, er aber recht schnell wieder gefasst wird, stoßen die Ermittler auf einen Kult, den er aus dem Gefängnis heraus über das Internet aufgebaut hat und um die Aktivitäten seiner Anhänger, die in seinem Namen Verbrechen begehen.

58) Secret City (2016-2018)

Genre(s): Mystery, Thriller

Schauplatz: Australien

IMDb-Rating: 7,4

Ein Regierungsskandal infolge einer studentischen Protestaktion bringt eine der hartnäckigsten Reporterinnen Australiens in eine persönliche und berufliche Bredouille.

59) The Frankenstein Chronicles (seit 2015)

Genre(s): Crime, Drama, Fantasy

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 7,4

Inspector John Marlott (Sean Bean) muss sich mit Morden beschäftigen, die vermutlich ein Wissenschaftler begeht, der versucht, Tote wieder zum Leben zu erwecken.

60) Safe (2018)

Genre(s): Drama, Crime

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 7,4

Aus der Feder von Erfolgsautor Harlan Coben: Tom Delaney ist ein angesehener Arzt in einer durch einen hohen Zaun abgeschotteten Luxussiedlung in England. Er hat gerade seine Frau Rachel auf Grund einer Krebserkrankung verloren und kämpft mit Selbstzweifeln. Nach einer ausufernden Party im Haus von Sia Marshall ist seine älteste Tochter Jenny verschwunden. Gemeinsam mit Detective Sergeant Sophie Mason, seiner jetzigen Freundin, und seinem besten Freund Pete Mayfield versucht er, seine Tochter wiederzufinden. Doch jeder in seiner Nachbarschaft hat ein dunkles Geheimnis ...

61) Die Zeugen (Witnesses, Les témoins, 2014)

Genre(s): Crime, Mystery

Schauplatz: Frankreich

IMDb-Rating: 7,3

Die junge Polizistin Sandra Winckler untersucht zusammen mit ihrem Kollegen Justin einen mysteriösen Fall im französischen Küstenort Tréport, bei dem sechs Leichen von Mordopfern aus ihren Gräbern freigelegt wurden. Bei den Ermittlungen stoßen sie auf ein schreckliches Geheimnis.

62) Absentia (seit 2017)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 7,3

Die FBI-Agentin Emily Byrne, die auf der Suche nach dem berüchtigtsten Serienmörder Bostons ist, verschwindet spurlos und wird für tot erklärt. Der Banker Conrad Harlow, der Hauptverdächtige in ihrem Fall, dem sie jedoch nichts nachweisen konnte, wird für ihren Tod verantwortlich gemacht und wegen Mordes inhaftiert. Sechs Jahre später wird Emily schwer verletzt in einer Waldhütte gefunden ...

63) Blutsbande (Tjockare än vatten, seit 2014)

Genre(s): Drama, Crime

Schauplatz: Schweden

IMDb-Rating: 7,3

Düstere Familiengeheimnisse: Eine alternde Pensionswirtin zwingt ihre entfremdeten Kinder dazu, ein Jahr lang das Familiengeschäft zu betreiben, bevor sie ihr Erbe erhalten.

64) Der Wald (La forêt, seit 2017)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz:

IMDb-Rating:

Mysteriöse Miniserie: Jennifer verschwindet im Wald nahe dem kleinen Dorf Montfaucon in den Ardennen, nahe Verdun. Die Ermittlungen der Polizei werden durch die Lehrerin Eva Mendel unterstützt, die als Kind im Wald ein traumatisches Erlebnis hatte.

65) Ghul (Ghoul, seit 2018)

Genre(s): Drama, Fantasy, Horror

Schauplatz: Indien

IMDb-Rating: 7,2

Hart, düster, erschreckend: Das Verhalten des neuen Gefangenen im Militärgefängnis ist mehr als unheimlich und für eine junge Vernehmungsbeamtin wird die Wahrheitssuche zum Überlebenskampf.

66) Deadwind (Karppi, 2018-2019)

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

Schauplatz: Finnland

IMDb-Rating: 7,2

Nordic Noir: Nur wenige Monate nach einem tragischen Todesfall untersucht die Kommissarin Sofia Karppi den Mord an einer Frau mit Verbindungen zu einer Baufirma in Helsinki.

67) Frontier (seit 2016)

Genre(s): Abenteuer

Schauplatz: Kanada

IMDb-Rating: 7,2

Jason Momoa als skrupelloser Jäger und Fellhändler Declan Harp: Der Sohn eines Iren und einer Indianerin, Harp, führt seinen eigenen Rachefeldzug gegen einen hohen Beamten der Hudson Bay Company und die dazugehörigen englischen Soldaten. Seine Herkunft ermöglicht Harp den Zugang zu indianischen Fellen und er versucht, die englische Konkurrenz auszustechen. Auch Franzosen, Amerikaner und Schotten versuchen, auf dem hart umkämpften Markt mitzumischen. Ein junger Ire, der als blinder Passagier in die neue Welt kam, läuft zu Declan Harp über und unterstützt ihn bei seinem Plan.

68) Aquarius (2015-2016)

Genre(s): Bio, Crime, Drama

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 7,1

1967 beginnt LAPD-Sergeant Sam Hodiak (David Duchovny) mit der Suche nach der Sechzehnjährigen Emma Karn, die seit einem Partybesuch von ihren Eltern vermisst wird. Seine Ermittlungen führen ihn bald zu einer Hippie-Kommune, bestehend aus jungen Frauen und Männern, die von Charles Manson angeführt wird. Um die Gruppe auszuspionieren, beauftragt Hodiak den Undercover-Polizisten Brian Shafe mit dem Auftrag, sich inkognito dort einzuschleusen. Die Ermittler entdecken dabei, dass die Kommune, von Drogen beeinflusst, immer mehr sektenartige und rassistische Züge annimmt.

69) The Team (2015)

Genre(s): Crime, Drama

Schauplatz: Belgien, Deutschland, Dänemark

IMDb-Rating: 7,0

Alles beginnt mit den Morden an drei Prostituierten in Antwerpen, Berlin und Kopenhagen. Allen Frauen wurde durch das linke Auge geschossen und ein Finger abgetrennt. Aufgrund des gleichen Musters und des kurzen Zeitraumes erkennt Europol einen Zusammenhang und stellt ein internationales Ermittlerteam zusammen: die Belgierin Alicia Verbeeck, die Deutsche Jackie Müller und den Dänen Harald Bjørn. Bereits im Prolog erfährt der Zuschauer, dass die Zusammenarbeit zwischen Jackie und Harald aufgrund eines früheren gemeinsamen Einsatzes emotional belastet ist.

70) Weinberg (The Valley, 2015)

Genre(s): Drama, Mystery, Thriller

Schauplatz: Deutschland

IMDb-Rating: 7,0

Ein Mann (Friedrich Mücke) wacht mitten im Nebel auf einem Weinberg auf. Offensichtlich war er bewusstlos, ihm ist außerdem jegliche Erinnerung an sein bisheriges Leben abhanden gekommen, auch sein Name fällt ihm nicht mehr ein. Neben dem Mann hängt die Leiche einer jungen, festlich gekleideten Frau in den Weinreben ...

71) Le Chalet (seit 2017)

Genre(s): Drama, Mystery, Thriller

Schauplatz: Frankreich

IMDb-Rating: 6,9

Eine Gruppe von Freunden trifft sich in einem Chalet in den französischen Alpen. Doch als ein düsteres Geheimnis zutage tritt, wird der Aufenthalt zur tödlichen Falle.

72) Marseille (seit 2016)

Genre(s): Drama

Schauplatz: Frankreich

IMDb-Rating: 6,9

Der langjährige Bürgermeister von Marseille (Gérard Depardieu) will das Ruder an seinen Protegé abgeben. Doch dann bricht plötzlich ein skrupelloser Kampf um die Macht über die Stadt aus.

73) Lava (The Lava Field, Hraunið, 2014)

Genre(s): Crime

Schauplatz: Island

IMDb-Rating: 6,8

Beklemmendes aus Island: Als der scheinbare Selbstmord eines wohlhabenden Mannes allmählich nach Mord riecht, werden die Ermittlungen vom Privatleben eines Kommissars überschattet.

74) Paranoid (seit 2016)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 6,8

Verschwörungsthriller: In der britischen Kleinstadt Marshwel müssen die Detectives Nina Suresh (Indira Varma) und Bobby Day (Robert Glenister) den Mord an Dr. Angela Benton aufklären, die getötet wurde, als sie ihren Dreijährigen zum Spielplatz brachte.

75) Modus – Der Mörder in uns (seit 2015)

Genre(s): Crime, Thriller

Schauplatz: Schweden

IMDb-Rating: 6,7

Während der Weihnachtszeit ereignet sich eine Reihe verstörender Todesfälle in Schweden. Als Stina, die autistische Tochter der ehemaligen FBI-Profilerin Inger Johanne Vik, unfreiwillig zur Zeugin eines Mordes in einem Hotel wird, gerät sie ins Visier des Killers.

76) Quantico (2015-2018)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: USA

IMDb-Rating: 6,7

In Vorausblenden wurde im Grand Central Terminal der größte Anschlag auf New York seit den Terroranschlägen am 11. September 2001 verübt. Dem FBI liegen Informationen vor, dass der Anschlag von einem der ehemaligen FBI-Rekruten aus Quantico begangen werden sollte. In Quantico befindet sich die FBI-Akademie, in der die sogenannten New Agents in Training (kurz NAT) ausgebildet werden. Die mittlerweile ausgebildete Agentin Alex Parrish ist zunächst die Hauptverdächtige, doch sie beteuert vehement ihre Unschuld.

77) The Break (La Treve, 2016)

Genre(s): Drama, Crime

Schauplatz: Belgien

IMDb-Rating: 6,7

Kommissar Peeters kehrt nach einem schweren Verlust in seine ruhige Heimatstadt zurück und wird dort in einen Mordfall verwickelt, der bittere Geheimnisse zutage bringt.

78) Requiem (2018)

Genre(s): Drama, Fantasy, Mystery

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 6,5

Nach einer Tragödie deckt eine Londoner Cellistin Geheimnisse auf, die ihre Mutter mit einem vermissten Mädchen aus einer Kleinstadt in Wales in Verbindung bringen.

79) Kommisar Winter (Kommissarie Winter, 2010)

Genre(s): Crime, Thriller

Schauplatz: Schweden

IMDb-Rating: 6,4

Düster und kühl: Der schwedische Kommissar Winter macht seinem Namen alle Ehre. Eine Mordserie konfrontiert ihn mit seiner eigenen Vergangenheit.

80) Glacé – Ein eiskalter Fund (Glacé, seit 2016)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Frankreich

IMDb-Rating: 6,3

In diesem eisigen Thriller liefert sich Kommissar Martin Servaz nach einem grausigen Fund in den französischen Pyrenäen ein Katz-und-Maus-Spiel mit einem Serienkiller.

81) The Rain (seit 2018)

Genre(s): Sci-Fi, Thriller

Schauplatz: Dänemark

IMDb-Rating: 6,3

Sechs Jahre nachdem ein Virus den Großteil Skandinaviens ausgerottet hat, suchen zwei Geschwister mit einer Gruppe junger Überlebender nach Sicherheit – und Antworten.

82) Rellik (2017)

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

Schauplatz: Großbritannien

IMDb-Rating: 6,3

Rellik erzählt die Geschichte der Jagd auf einen Serienmörder, der seine Opfer stets mit Säure verätzt, durch den Polizisten Gabriel Markham, der selbst Opfer des Täters wurde, den Angriff aber überleben konnte. Schon bei Ergreifung des mutmaßlichen Täters, bzw. dessen Erschießung kommen erste Zweifel auf, ob jener überhaupt für die Verbrechen verantwortlich war.

* Erst relativ kurz auf IMDb gelistet