Was passiert in dem rätselhaften Monster House nebenan?

Wenn die Kürbisse in den Supermarkt-Regalen liegen, weiß jedes Kind: Bald ist Halloween. Für die gruselige Zeit im Jahr haben wir die besten Halloween-Filme für kleinere und größere Kinder zusammengestellt. Zu jedem Film gibt es die FSK-Angabe – so ist sichergestellt, dass die Inhalte nicht zu schaurig oder erschreckend werden.

In dieser Liste finden sich Animationsklassiker sowie kultige Realfilme für die ganze Familie. Spaß, Spannung - und ein bisschen Horror garantiert! Wenn Sie die Filme noch nicht kennen, haben Sie die Gelegenheit, sich den Trailer anzusehen. Dazu gibt's die IMDb-Bewertung sowie eine Angabe der Genres. Wir wünschen viel Spaß in der Kürbiszeit und beim Schauen der besten Halloween-Filme für die Kleinen.

BESTENLISTE: 23 GRUSELIG-UNTERHALTSAME HALLOWEEN-FILME FÜR KINDER (gereiht nach aufsteigender IMDb-Bewertung)

23) Scooby-Doo (2002)

Genre: Abenteuer, Comedy, Family

IMDb-Bewertung: 5,0

FSK: 6

Gemeinsam mit seinem Herrl, Hippie Shaggy (Matthew Lillard), und dessen besten Freunden Fred (Freddie Prinze Jr.), Velma (Linda Cardellini) und Daphne (Sarah Michelle Gellar) war die sprechende dänische Dogge Scooby-Doo darauf spezialisiert, ungewöhnliche Fälle zu lösen - bis vor zwei Jahren: Da zerstritten sich die Mitglieder der Mysteria AG. Jetzt führt eine geheimnisvolle Einladung das Quintett wieder zusammen Die Realversion der Zeichentrickserie ist eine überdreht-schrille Angelegenheit.

Fantasykomödie mit Sarah Michelle Gellar und Rowan Atkinson: Kinder werden sich über den getricksten Hund und seine Freunde zerkugeln.

Scooby-Doo (2002) © Video: YouTube

22) Ghostbusters (2016)

Genre: Action, Comedy, Fantasy

IMDb-Bewertung: 5,2

FSK: 12

Endlich steht die Physikerin Erin (Kristen Wiig) vor ihrer lang erträumten Anstellung an einer New Yorker Spitzen-Uni, als sie die Vergangenheit einholt: Vor Ewigkeiten schrieb sie mit ihrer schrägen Freundin Abby (Melissa McCarthy) ein Buch über Gespenster - und nun ist dieses bei Amazon zu haben! Als sie Abby zur Rede stellt, lernt sie nicht nur deren nerdige Assistentin Jillian (Kate McKinnon) kennen, sondern wird gleich zu einem seltsamen Einsatz mitgeschleppt: In einem Herrenhaus soll es spuken! - Der viel gescholtene Fantasyspaß ist lustiger als sein Ruf.

Who you gonna call? Ghostbusters! © Video: Sony

21) Das kleine Gespenst (2013)

Genre: Family, Fantasy

IMDb-Bewertung: 5,7

FSK: 0

Burg Eulenstein beherbergt ein Geheimnis:Täglich zur Geisterstunde erwacht ein weißes Gespenst und zieht seine Runden durch das leere Gemäuer. Als eine Schulklasse eine Nachtwanderung durch die Ruine macht, kommt es in Kontakt mit Karl (Holdenrieder), dem diese Begegnung freilich keiner glaubt.Tags darauf erklingen die Glocken bereits mittags und der Geist stellt fest, warum er nachtaktiv ist: Die Sonnenstrahlen färben ihn schwarz! Ob ihm der Bub von letzter Nacht helfen kann?

Putzige Realverfilmung des Kinderbuchklassikers von Otfried Preußler aus 1966.

Das kleine Gespenst (2013) © Video: YouTube

20) Casper (1995)

Genre: Comedy, Family, Fantasy

IMDb-Bewertung: 6,1

FSK: 6

Der niedliche Casper und seine drei Gespensteronkel hausen seit ewigen Zeiten in der verlassenen Villa Whipstaff. Bis "Geistertherapeut“ Dr. Harvey (Bill Pullman) mit seiner Teenie-Tochter Kat (Christina Ricci) einzieht. Harvey wurde von der gierigen Erbin Carrigan (Cathy Moriarty) engagiert, um die lästigen Spukgesellen zu vertreiben, damit sie in Ruhe den im Haus versteckten Schatz bergen kann. Womit sie nicht gerechnet hat: Kat freundet sich mit Casper an und stellt sich auf die Seite der Geisterbande … Flotter Familienspaß mit herzigen Streichen und tollen Effekten.

Casper (1995) © Video: YouTube

19) Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub (2018)

Genre: Animation, Adventure, Comedy

IMDb-Bewertung: 6,3

FSK: 0

Eigentlich hätte sich das Leben von Graf Dracula, seinen monströsen Kumpeln sowie Tochter Mavis, dem menschlichen Schwiegersohn Johnny und natürlich Enkelsohn Dennis prächtig im transsilvanischen Schlosshotel eingespielt. Der alte Kasten in den Karpaten genießt unter Untoten, Freaks und Ungeheuern aller Art einen tollen Ruf als Hochzeitslocation und wird oft gebucht. Der Graf indes wirkt überarbeitet. Das entgeht seiner Tochter Mavis natürlich nicht, also verordnet sie Dracula eine Auszeit. Eine Kreuzfahrt soll die überfällige Erholung bringen. Anfangs ist Drac nicht begeistert. Das ändert sich erst, als Dracula Kapitän Ericka erblickt - und sofort für die Menschenfrau entbrennt

Die Kleinen werden sich bei dieser temporeichen, witzigen und überraschend einfallsreichen Fortsetzung prächtig amüsieren.

Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub (2018) © Video: YouTube

18) Die Geheimnisse der Spiderwicks (2008)

Genre: Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung: 6,5

FSK: 6

Helen (Mary-Louise Parker) zieht mit den Zwillingssöhnen Jared und Simon (Doppelrolle: Freddie Highmore) und Tochter Malory in die Villa des vor 80 Jahren verblichenen Urahnen Arthur Spiderwick. Ihr Mann hat sie wegen einer anderen verlassen - jetzt wagt Helen einen Neustart. Der rebellische Jared macht auf dem Dachboden des düsteren Hauses eine folgenschwere Entdeckung: ein verstaubtes altes Buch.Trotz Warnung liest er es, und los geht das Trara: Kobolde und Luftgeister tauchen auf!

Flottes Fantasyabenteuer, aber für ganz kleine Kinder etwas zu brutal.

Die Geheimnisse der Spiderwicks (2008) © Video: YouTube

17) Monster House (2006)

Genre: Animation, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung: 6,6

FSK: 6

DJ, 12, ist überzeugt, dass mit dem Haus des mürrischen Mr. Nebbercracker von gegenüber etwas faul ist. Ständig gehen dort auf mysteriöse Weise Bälle, Dreiräder, Spielzeug und jetzt sogar Haustiere verloren. Und auch Mrs. Nebbercracker wurde schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Als zu Halloween erneut ein Basketball im Haus verschwindet, hat DJ die Nase voll. Gemeinsam mit seinen Freunden, dem wohlgenährten Chowder und der cleveren Jenny, will der Bub das Geheimnis des unheimlichen Gemäuers lüften. Dabei erweist sich das Haus plötzlich als sehr viel lebendiger, als es dem Trio lieb ist.

1a-Motion-Capturing!

Monster House (2006) © Video: YouTube

16) Ghostbusters 2 (1989)

Genre: Action, Comedy, Fantasy

IMDb-Bewertung: 6,6

FSK: 12

Fünf Jahre nach dem Supererfolg des ersten Films herrscht Auftragsflaute bei den Geisterjägern um Dr. Venkman (Murray). Bis Fürst Igor, Vampirgeißel der Karpaten, in New Yorks Downtown einem alten Gemälde entsteigt. Eine der bösen Folgen: Grauslicher Buntschleim überzieht den Big Apple. Die Ghostbusters wissen, was zu tun ist: Waffen durchladen, und ran an den Feind! Das ungenierte Recycling vieler Gags aus dem Originalspaß stieß so manchem Kritiker sauer auf. Sei's drum, witzig ist auch der Nachfolger – und darauf kommt es ja wohl an.

Ghostbusters 2 (1989) © Video: YouTube

15) Hotel Transsilvanien 2 (2015)

Genre: Animation, Comedy, Family

IMDb-Bewertung: 6,7

FSK: 6

Nachdem sich Vampirin Mavis, Draculas Tochter, und der kalifornische Rucksacktourist Johnny im Hotel Transsilvanien näherkamen, läuten die Hochzeitsglocken. Johnnys Familie ist da, Menschen und Monster tanzen gemeinsam. Ein Jahr später stellt sich Nachwuchs ein, Mavis wird Mama des kleinen Dennis. Während Opa Dracula hofft, dass sein Enkel ein Vampir wird, zeigt sich bald, dass der Knabe in die väterliche Richtung zu tendieren scheint. Kein Problem, schließlich könnten dem Buben bis zum fünften Geburtstag noch die Vampirzähne wachsen.

Rasanter Animationsspaß für die ganze Familie.

Dracula will seinen Enkel Dennis zu einem Vampir machen © Video: Sony

14) Hexen hexen (1990)

Genre: Abenteuer, Comedy, Family

IMDb-Bewertung: 6,8

FSK: 6

Heimlich schleichen sich der neunjährige Luke und seine drei Freunde in die Hotelhalle. Was sie dort sehen, lässt sie schaudern: Ein als Schulung getarntes Frauentreffen entpuppt sich als Hexen-Kongress! Zitternd wollen sie schnell verschwinden, doch die Oberhexe (Anjelica Huston) und ihre Anhänger entdecken sie und verwandeln sie - Hokuspokus! - in Mäuse. Die zauberhaften Damen haben allerdings nicht mit der Raffinesse der Kinder gerechnet: Dank ihrer handlichen Größe können sie den wichtigen Zaubertrank stehlen.

Hochoriginell, spannend und witzig.

Hexen hexen (The Witches, 1990) © Video: YouTube

13) Hocus Pocus (1993)

Genre: Comedy, Family, Fantasy

IMDb-Bewertung: 6,8

FSK: 12

Drei Teenager erwecken zu Halloween aus Versehen ein garstiges Hexen-Trio (Midler, Parker, Najimy) zum Leben. Die bösen Ladys benötigen allerdings die Lebensenergie eines Kindes, um weiterleben zu können. Überdrehter Disney-Gruselspaß.

Hocus Pocus (1993) © Video: YouTube

12) Lemony Snicket – Rätselhafte Ereignisse (2004)

Genre: Abenteuer, Comedy, Family

IMDb-Bewertung: 6,8

FSK: 6

Gruselcomedy-Hit: Bei einem Brand kommen die Baudelaires ums Leben. Bis zur Großjährigkeit ihrer drei Kinder ist deren Onkel Olaf (Jim Carrey) der Vormund. Rasch zeigt sich, dass dieser die Kids beseitigen will, um das große Erbe selbst einzusacken. Die drei fliehen zu ihrer Tante Josephine (Meryl Streep) - doch Olaf pirscht sich in den abenteuerlichsten Verkleidungen stets aufs Neue an sie heran...Bizarre, skurrile und ungemein böse Mär nach einer US-Kinderbuchreihe mit einem ziemlich fiesen Jim Carrey. Den Oscar gab's für das beste Make-up!

Lemony Snicket – Rätselhafte Ereignisse (2004) © Video: YouTube

11) Die Addams Family (1991)

Genre: Comedy, Fantasy

IMDb-Bewertung: 6,9

FSK: 12

Die Addams sind eine seltsame Familie: Mama Mortica (Anjelica Huston) ist leichenblaß und köpft ihre Rosen, Papa Gomez (Raul Julia) simuliert mit der Modelleisenbahn Katastrophen, und die Kinder spielen Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl. Doch dann herrscht Aufregung im Hause Addams: Der verschollene Onkel Fester (Lloyd) ist zurück. Die Freude ist groß -bis Zweifel auftauchen, ob der Kerl nicht doch ein Hochstapler sein könnte.

Wer Sinn für Nonsense und schwarzen Humor hat, kommt bei dem makabren 90er-Klamauk auch heute noch auf seine Kosten.

Die Addams Family (1991) © Video: YouTube

10) Frankenweenie (2012)

Genre: Animation, Comedy, Family

IMDb-Bewertung: 6,9

FSK: 12

Auf den ersten Blick ist der zehnjährige Victor Frankenstein ein ganz normaler Bub: Er lebt mit seinen Eltern und seinem geliebten Hund Sparky in einem Nest namens New Holland und liebt alte Monsterfilme, die er mit seiner Super-8-Kamera nachdreht. In der Schule gilt Victor aber als Freak und hat keine Freunde. Dann wird auch noch Sparky von einem Auto überrollt. Victor ist am Boden zerstört. Ein Experiment im Sachunterricht, bei dem der Lehrer die Beine eines toten Frosches mit Hilfe von Elektroschocks zucken lässt, bringt Victor auf die Idee, seinen Vierbeiner so wieder ins Leben zurückzuholen. Mit Blitzeskraft gelingt ihm das auch, was monströse Auswirkungen hat.

Tolle Stop-Motion-Gruselkomödie von Tim Burton mit trockenem Humor und liebenswerten Figuren, die auch als bezaubernde Liebeserklärung ans frühe Hollywood-Horrorkino begeistert. Nicht nur für junge Gruselfans ein Hit!

Frankenweenie (2012) © Video: YouTube

9) Hotel Transsilvanien (2012)

Genre: Animation, Comedy, Family

IMDb-Bewertung: 7,1

FSK: 6

Weil auch Monster ab und zu Urlaub brauchen, hat Graf Dracula sein Schloss im hintersten Winkel Transsilvaniens in ein Luxushotel fürs Horrorvolk umgebaut. Als er für seine eben 118 Jahre alt gewordene (und damit "langsam" erwachsene) Tochter Mavis eine Geburtstagsfeier gibt, platzt zufällig der junge Weltenbummler Jonathan in die Party -der sich auf einem Kostümball wähnt! Dass es ihm dort taugt, okay. Dass Mavis sich für ihn interessiert, behagt ihrem Spitzzahn-Papa jedoch weniger.

Schrullige Gags, liebevoll gestaltete Charaktere.

Hotel Transsilvanien (2012) © Video: YouTube

8) Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche (2005)

Genre: Animation, Drama, Family

IMDb-Bewertung: 7,3

FSK: 6

Eigentlich wollte Victor nur das Jawort für seine anstehende Hochzeit üben, doch durch ein Missgeschick vermählt er sich mit Leiche Emily und findet sich lebendig im Reich der Toten wieder...Schwarzhumoriger Puppentrickgrusel á la Tim Burton.

Corpse Bride © Video: YouTube

7) Beetlejuice (1988)

Genre: Comedy, Fantasy

IMDb-Bewertung: 7,5

FSK: 12

Horrorjux von Tim Burton: Adam (Alec Baldwin) und Barbara (Geena Davis) bleiben nach einem tödlichen Autounfall zwischen Himmel und Hölle hängen und leben unsichtbar in ihrem geliebten Landhaus weiter. Als die nervigen neuen Besitzer (u. a. Winona Ryder) aus New York anfangen, die Bude modern umzustylen, versuchen die beiden, die Eindringlinge zu vertreiben -ohne Erfolg. In ihrer Verzweiflung heuern sie den Bio-Exorzisten Beetlejuice (Michel Keaton) an, der bald für sie selbst zur Plage wird.

Der makabre Spaß hat Kult-Charakter. Gerüchte um eine Fortsetzung geistern immer wieder herum.

Beetlejuice (1988) © Video: YouTube

6) Coraline (2009)

Genre: Animation, Drama, Fantasy

IMDb-Bewertung: 7,7

FSK: 6

Die elfjährige Coraline ist sauer, weil ihre Eltern kaum Zeit für sie haben. Und das neue Zuhause, ein altes Landhaus, kann sie auch nicht leiden. Doch dann entdeckt sie eine Geheimtür, die in eine wundersame Parallelwelt führt! Alles dort ist so ähnlich wie in ihrem echten Leben, nur bunter und netter. Die Eltern hier haben massig Zeit und die "andere" Mutter ist noch dazu eine Spitzenköchin. Nur komisch, dass alle Knopfaugen haben. Und ehe sich Coraline versieht, steckt sie auch schon mittendrin in einem gefährlichen Abenteuer.

Mit Coraline knüpfte Regisseur Henry Selick mittels klassischer Stop-Motion-Technik an seinen 90er-Erfolg mit The Nightmare Before Chrismas an.

Coraline (2009) © Video: YouTube

5) Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984)

Genre: Action, Comedy, Fantasy

IMDb-Bewertung: 7,8

FSK: 12

Dr. Venkman (Bill Murray), Dr. Stantz (Dan Aykroyd) und Dr. Spengler (Harold Ramis) - New Yorker Parapsychologen mit Faible fürs Übersinnliche - verlieren ihre Uni-Arbeitsplätze. Was nun? Das Trio macht sich selbständig, hat aber mit seiner Miet-Geisterjägerfirma zunächst wenig Erfolg -bis die von gruseligen Erscheinungen erzählende Dana (Sigourney Weaver) auf den Plan tritt.

Obwohl der Wortwitz des englischen Originals etwas verloren geht, macht der einst tricktechnisch perfekte 80er-Hit immer noch großen Spaß.

GHOSTBUSTERS (1984) © Video: YouTube

4) Die Munsters (Serie, 1964)

Genre: Comedy, Family, Fantasy

IMDb-Bewertung: 7,8

FSK: 6

Kultige Comedyserie aus den 1960er-Jahren: Sie sind die schrägste Familie der Welt – Papa Herman Munster ist bei einem Experiment entstanden, Mama Lily Munster und Grandpa Munster sind Vampire und Sohn Eddy ist ein kleiner Werwolf. Nur die Nichte Marylin ist mit ihrem adretten Aussehen und ihren blonden Haaren leider etwas aus der Art geschlagen. Frisch aus Transsilvanien in einen hübschen amerikanischen Vorort gezogen, kämpfen die Munsters mit den Tücken des modernen Lebens und haben so einige Schwierigkeiten, sich anzupassen.

Die Munsters (Serie, 1964) © Video: YouTube

3) Die Goonies (1985)

Genre: Abenteuer, Comedy, Family

IMDb-Bewertung: 7,8

FSK: 12

Die Häuser einer Siedlung sollen laut den Plänen eines Immobilienhais dem Bau eines elitären Country-Clubs weichen. Das wäre auch das Ende der Teenie-Clique "Goonies". Da findet Bandenmitglied Mikey (Sean Astin) auf dem Dachboden seines Vaters, eines Museumsarchivars, eine alte Schatzkarte -die zum Versteck des legendären Piraten "Einäugiger Willie" führen soll. Die Freunde müssen nicht lange überredet werden, um auf Schatzsuche zu gehen. Mit dem erhofften Reichtum könnte man vielleicht die Wohnsiedlung retten. Voll Tatendrang stürzen sich die Kids ins Abenteuer.

Steven Spielberg, von dem auch die Idee stammt, produzierte diese einfallsreiche Kinderaction und Ode an die Freundschaft, das Skript lieferte Chris Columbus (Gremlins), der später bei Kevin, Mrs. Doubtfire und Harry Potter Regie führte.

Die Goonies (1985) © Video: YouTube

2) Die Monster AG (2001)

Genre: Animation, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung: 8,0

FSK: 6

Das türkise Zottelvieh Sully und sein Kumpel Mike, ein giftgrünes Auge auf zwei Beinen, sehen zum Fürchten aus und nützen das auch. In der Nacht erschrecken sie Kinder, aus deren markerschütternden Schreien die fröhlich-bunte Ungeheuerwelt Monstropolis ihre ganze Energie bezieht. Da passiert dem haarigen Hünen eines Tages ein folgenschweres Missgeschick: Das Mädel Buh krallt sich in seinem Pelz fest und gelangt so in die Welt der beiden eigentlich gutmütigen Monster. Ein No-Go, weil doch jeder weiß, wie gefährlich der körperliche Kontakt mit Menschen ist! Wie die anhängliche Kleine wieder loswerden?

Skurril, witzig - und (für damalige Verhältnisse) top getrickst. Oscar für den Song If I Didn't Have You von Randy Newman.

Die Monster AG (2001) © Video: YouTube

1) Nightmare Before Christmas (1993)

Genre: Animation, Family, Fantasy

IMDb-Bewertung: 8,0

FSK: 6

Jack Skellington, dem spindeldürren König von Halloween, ist es langsam zu eintönig, die Gruselei Jahr für Jahr aufs Neue zu organisieren. Zufällig erfährt er vom Weihnachtfest, beschließt, es selbst auszurichten -und entführt frech Santa Claus Beim Stop-Motion-Verfahren werden Trickfiguren millimeterweise bewegt und Filmbild für Filmbild einzeln abfotografiert.

Welch erstaunlich flüssige und natürliche Bewegungsabläufe diese klassische (King Kong und die weiße Frau, 1932) Technik ermöglicht, unterstreicht Henry Selicks wunderbare Mischung aus Grusel und Musical schlicht genial!

Tim Burton’s The Nightmare before Christmas (1993) © Video: YouTube

