Die 17 kultigsten Serien-Ärzte aller Zeiten

Arztserien sind spannend, oft auch humorvoll, sie berühren und fesseln uns gleichermaßen – und manchmal kann man dabei auch noch etwas lernen. Neben den mehr oder weniger realistischen Plots sind vor allem die Hauptdarsteller*innen in Weiß Zuschauermagneten. Von Dr. House über den Bergdoktor bis zu Dr. Stefan Frank, dem Arzt, dem die Frauen vertrauen – diese Götter in Weiß sind Kult!

Platz 17) Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen

Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen © Video: RTL / Phoenix Film Karlheinz Brunnemann / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: 1995–2001

1995–2001 Staffeln/Episoden: 7/103

7/103 Unser Lieblingsarzt: Dr. Stefan Frank (Sigmar Solbach)

Dr. Stefan Frank (Sigmar Solbach) IMDb-Bewertung: 4,2/10

Wer Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen streamt:

JustWatch

Worum es in Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen geht:

Nach dem Tod seiner Frau Vera beschließt der Arzt Stefan Frank (Sigmar Solbach), ein neues Leben zu beginnen. Er zieht von Berlin nach München, um dort die Praxis seines Vaters (Hans Caninenberg) zu übernehmen und bei seinem alten Freund Ulrich Waldner (Hartmut Becker) in dessen Klinik zu arbeiten. Zunächst muss sich Stefan jedoch in der Villa Frank, in der sich auch seine Praxis befindet, einleben und der kratzbürstigen Haushälterin Martha (Erna Wassmer) beibringen, dass sich von nun an vieles ändern wird …

Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 16) Der Bergdoktor (Original)

Der Bergdoktor © Video: Sat.1 / Neue Deutsche Filmgesellschaft (NDF) / Kinowelt Home Entertainment / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: 1992–1997

1992–1997 Staffeln/Episoden: 6/96

6/96 Unser Lieblingsarzt: Dr. Thomas Burgner (Gerhart Lippert)

Dr. Thomas Burgner (Gerhart Lippert) IMDb-Bewertung: 4,3/10

Wer Der Bergdoktor (Original) streamt:

JustWatch

Worum es in Der Bergdoktor (Original) geht:

In der malerisch schönen Bergwelt Tirols lässt sich der verwitwete Dr. Thomas Burgner (Gerhart Lippert) mit seinem zehnjährigen Sohn Maxl (Manuel Guggenberger) im Örtchen Sonnenstein als Arzt nieder. Ob menschliche Schicksale, Krankheiten, Neid und Missgunst, Verrat, Leidenschaft, alte Feindschaften oder Missverständnisse – im idyllischen Örtchen Sonnenstein hat der warmherzige Bergdoktor immer ein offenes Ohr für die Probleme, Nöte und Wehwehchen der Dorfbewohner … Der Bergdoktor war eine der frühen Eigenproduktionen von Sat.1 und der erste ganz große Erfolg des Senders. Die Serie basierte auf der gleichnamigen 90er-Groschenroman-Reihe aus dem Bastei-Verlag und bot erwartungsgemäß Herz, Schmerz und Berge. Die einstündigen Folgen liefen montags um 20.15 Uhr und bis zu zehn Millionen Menschen sahen zu (in der Geschichte des Senders hatte nur eine Serie noch höhere Einschaltquoten: Anna Maria – Eine Frau geht ihren Weg mit Uschi Glas).

Der Bergdoktor (Original) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 15) Die Schwarzwaldklinik

Die Schwarzwaldklinik © Video: ORF / ZDF / Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: 1984–1988, 1991, 2005

1984–1988, 1991, 2005 Staffeln/Episoden: 3/70 + 1 Special + 2 Filme

3/70 + 1 Special + 2 Filme Unser Lieblingsarzt: Dr. Udo Brinkmann (Sascha Hehn)

Dr. Udo Brinkmann (Sascha Hehn) IMDb-Bewertung: 5,4/10

Wer Die Schwarzwaldklinik streamt:

JustWatch

Worum es in Die Schwarzwaldklinik geht:

Zurück in seinem Heimatort übernimmt Prof. Klaus Brinkmann (Klausjürgen Wussow) als Chefarzt die Leitung der Schwarzwaldklinik. Privat versucht er das angespannte Verhältnis zu seinem Sohn Udo (Sascha Hehn), einem Frauenschwarm und ebenfalls Arzt in seiner Klinik, zu verbessern. Pech nur, dass sie sich in dieselbe Frau – Schwester Christa (Gaby Dohm) – verlieben … Die Schwarzwaldklinik wurde mit unglaublichen Zuschauerzahlen zur deutschen Kultserie Nr. 1 der 80er-Jahre und war stilprägend für viele nachfolgende Arztserien. Weit über die Hauptrollen von Klausjürgen Wussow, Sascha Hehn und Gaby Dohm hinaus sind ihre Figuren um die rigide Oberschwester Hildegard (Eva Maria Bauer), den liebenswerten Pfleger Mischa (Jochen Schroeder) und Schwester Elke (Barbara Wussow) bis heute fester Bestandteil unserer Fernsehkultur.

Die Schwarzwaldklinik gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 14) Der Bergdoktor (Neuauflage)

Der Bergdoktor © Video: ORF / ZDF / Neue Deutsche Filmgesellschaft (NDF) / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: seit 2008

seit 2008 Staffeln/Episoden: 14/132 + 10 Specials

14/132 + 10 Specials Unser Lieblingsarzt: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl)

Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) IMDb-Bewertung: 6,4/10

Wer Der Bergdoktor (Neuauflage) streamt:

JustWatch

Worum es in Der Bergdoktor (Neuauflage) geht:

Zwar ebenfalls basierend auf der 90er-Groschenroman-Reihe, jedoch ohne Gerhart Lippert als titelgebenden Bergdoktor: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) verschlägt es von New York zurück nach Österreich, wo er am Hof seiner Mutter (Monika Baumgartner) sowie bei seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht) und Töchterlein Lilli (Ronja Forcher) unterkommt. Daheim in Tirol, genauer gesagt in Ellmau, ist es eh viel schöner und bald schon übernimmt er auf langersehnten Wunsch seines Kollegen Dr. Roman Melchinger (Traumschiff-Kapitän Siegfried Rauch) dessen Praxis. Kaum im Dienst, kettet sich ein (Un)fall an den nächsten, Dr. Gruber stets zur Stelle und mit Fachwissen glänzend. Ein simpler Beinbruch beim Skifahren? Fehlanzeige! Mit solchen Lappalien gibt sich der Bergdoktor nicht ab – hier müssen es Tumore, exotische Krankheiten aber schon auch ab und an viel Herzschmerz sein. Und scheint der Fall auch noch so ausweglos, der Wunderwuzzi findet am Ende doch die richtige Lösung. Besonders lustig wird’s, wenn er dafür unangemeldet im Klinikum Hall reinschneit und die OPs von Chefarzt Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) lahmlegt – ein sympathischer Running Gag … Der Hype um den Bergdoktor hat dank der Neuauflage von 2008 ungeahnte Sphären erreicht. Beliebt bei Jung und Alt, und seit Ende 2018 sogar als Wachsfigur bei Madame Tussauds in Wien verewigt, erreicht der Bergdoktor Woche für Woche zur besten Sendezeit sein Publikum. Ebenfalls sehr beliebt: Der Bergdoktor-Fantag, der einmal im Jahr in Tirol am Wilden Kaiser stattfindet und bei dem sich der Cast rund um Hans Sigl und Mark Keller persönlich einfindet, um mit Anhängern der Serie zu wandern, zu plaudern und Autogramme zu verteilen. Auch für den Tourismus in Tirol zahlt es sich aus, denn u. a. stehen der Gruberhof und die Arztpraxis für Besichtigungen zur Verfügung, so an den Originalsets nicht gerade neue Episoden gedreht werden.

Der Bergdoktor (Neuauflage) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 13) Doogie Howser, M.D.

Doogie Howser, M.D. © Video: ABC / 20th Television / Steven Bochco Productions / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: 1989–1993

1989–1993 Staffeln/Episoden: 4/97

4/97 Unser Lieblingsarzt: Douglas „Doogie“ Howser (Neil Patrick Harris)

Douglas „Doogie“ Howser (Neil Patrick Harris) IMDb-Bewertung: 6,5/10

Worum es in Doogie Howser, M.D. geht:

Douglas „Doogie“ Howser (Neil Patrick Harris) ist ein Genie und Wunderkind. Denn mit gerade mal 16 Jahren praktiziert er bereits im Eastman Medical Center in Los Angeles als jüngster Arzt des Landes. Obwohl er fast täglich Menschenleben rettet, hat Doogie doch oft mit den ganz normalen pubertären Problemen eines Teenagers zu kämpfen, und sein bester Freund Vinnie Delpino (Max Casella) ist da meist auch keine große Hilfe. Alle Dummheiten und Erlebnisse der beiden Freunde, Erfahrungen als Arzt und mit der ersten Liebe hält Doogie in seinem elektronischen Tagebuch am Ende jeder Episode fest.

Doogie Howser, M.D. gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 12) Trapper John, M.D.

Trapper John, M.D. © Video: CBS / 20th Century-Fox Television / Frank Glicksman Productions / Don Brinkley Productions / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: 1979–1986

1979–1986 Staffeln/Episoden: 7/151

7/151 Alternativtitel: Chefarzt Trapper John

Chefarzt Trapper John Unsere Lieblingsärzte: Dr. John „Trapper“ McIntyre (Pernell Roberts) & Dr. George Alonzo „Gonzo“ Gates (Gregory Harrison)

Dr. John „Trapper“ McIntyre (Pernell Roberts) & Dr. George Alonzo „Gonzo“ Gates (Gregory Harrison) IMDb-Bewertung: 6,6/10

Worum es in Trapper John, M.D. geht:

Dr. John McIntyre (Pernell Roberts), genannt Trapper, ist der Chefarzt des San Francisco Memorial Hospital. Einst diente er im Koreakrieg in einem Feldlazarett, aus dieser Zeit stammt auch sein Spitzname. Sein engster Mitarbeiter und bester Freund ist Dr. George Alonzo Gates (Gregory Harrison), genannt Gonzo. Unterstützt von zahlreichen Ärzten und Schwestern haben sie viele dramatische, aber auch humorvolle Situationen zu meistern.

Platz 11) Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft

Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft © Video: CBS / CBS Broadcast International / The Sullivan Company / CBS Productions / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: 1993–1998

1993–1998 Staffeln/Episoden: 6/150

6/150 Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman

Dr. Quinn, Medicine Woman Unsere Lieblingsärztin: Dr. Michaela Quinn (Jane Seymour)

Dr. Michaela Quinn (Jane Seymour) IMDb-Bewertung: 6,8/10

Worum es in Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft geht:

Der neue Arzt, der Mitte des 19. Jahrhunderts die Stadt Colorado Springs betritt, wird von den Bewohnern mit argwöhnischen Augen empfangen – denn Dr. Michaela Quinn (Jane Seymour) ist eine Frau, die man sich im unwirtlichen Wilden Westen nicht wirklich in einem Männerberuf vorstellen kann. Die Ärztin aus Leidenschaft bleibt aber hart und wird in insgesamt 150 Episoden (in 6 Staffeln) zur Heldin, die ihren Mitbürgern auch bei persönlichen Belangen eine unersetzliche Ratgeberin wird.

Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 10) Chicago Hope – Endstation Hoffnung

Chicago Hope – Endstation Hoffnung © Video: CBS / 20th Television / David E. Kelley Productions / 20th Century Fox Television / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: 1994–2000

1994–2000 Staffeln/Episoden: 6/141

6/141 Originaltitel: Chicago Hope

Chicago Hope Unser Lieblingsarzt: Dr. Jeffrey Geiger (Mandy Patinkin)

Dr. Jeffrey Geiger (Mandy Patinkin) IMDb-Bewertung: 6,8/10

Worum es in Chicago Hope – Endstation Hoffnung geht:

Im Mittelpunkt der Serie steht das hochmoderne Chicago Hope Hospital, in dem talentierte, aber auch problembeladene Ärzte arbeiten. Einer von ihnen ist Dr. Jeffrey Geiger (Mandy Patinkin), ein genialer Chirurg mit emotionalen Problemen, die in der psychischen Verfassung seiner Frau begründet liegen. Dr. Geigers bester Freund ist der Neurochirurg Dr. Aaron Shutt (Adam Arkin), der unter seiner Scheidung und unter der schlechten Beziehung zu seinem Vater leidet. Zum Team gehört auch die talentierte Herzchirurgin Dr. Kate Austin (Christine Lahti), die mit ihrer feministischen Einstellung und ihrem Ehrgeiz oft aneckt und mit Dr. Geiger um den Posten des Chefchirurgen konkurriert.

Chicago Hope – Endstation Hoffnung gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 9) Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy © Video: ABC / Buena Vista Television / Disney–ABC Domestic Television / Shondaland / The Mark Gordon Company / Entertainment One Television / Touchstone Television / ABC Studios / ABC Signature / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: seit 2005

seit 2005 Staffeln/Episoden: 18/384

18/384 Alternativtitel: Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte

Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte Unser Lieblingsarzt: Dr. Derek Christopher Shepherd aka „McDreamy“ (Patrick Dempsey)

Dr. Derek Christopher Shepherd aka „McDreamy“ (Patrick Dempsey) IMDb-Bewertung: 7,5/10

Wer Grey’s Anatomy streamt:

JustWatch

Worum es in Grey’s Anatomy geht:

Wichtigste Regel: Nimm deinen Boss ernst, aber nicht mit nach Hause! Fünf junge, unerfahrene Ärzte zwischen Klinikfrust und Liebeslust – Meredith Grey (Ellen Pompeo ) und ihre vier Kollegen und Kolleginnen Cristina (Sandra Oh), Izzie (Katherine Heigl), George (T. R. Knight) und Alex (Justin Chambers) starten ihr erstes Lehrjahr als Assistenzärzte der Chirurgie im renommierten Seattle Grace Hospital. Von nun an fordern Konkurrenzkämpfe und Versagensängste, medizinische Herausforderungen und Skandale, 48-Stunden-Schichten und heikle Liebesaffären ihre ganze Kraft. Doch bevor sie Leben retten, müssen sie erst mit ihrem eigenen Leben klarkommen …

Grey’s Anatomy gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 8) Nip/Tuck – Schönheit hat ihren Preis

Nip/Tuck – Schönheit hat ihren Preis © Video: FX / Warner Bros. Television Distribution / Hands Down Entertainment / Ryan Murphy Productions / Stu Segall Productions / The Shephard/Robin Company / Warner Bros. Television / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: 2003–2010

2003–2010 Staffeln/Episoden: 6/100

6/100 Originaltitel: Nip/Tuck

Nip/Tuck Unsere Lieblingsärzte: Dr. Sean McNamara (Dylan Walsh) & Dr. Christian Troy (Julian McMahon)

Dr. Sean McNamara (Dylan Walsh) & Dr. Christian Troy (Julian McMahon) IMDb-Bewertung: 7,6/10

Wer Nip/Tuck – Schönheit hat ihren Preis streamt:

JustWatch

Worum es in Nip/Tuck – Schönheit hat ihren Preis geht:

Schwarz, böse, dramatisch, traurig und urkomisch: Der offensive Umgang mit Sex und die ungewöhnlich drastische Darstellung der Operationen machten Nip/Tuck zum Renner im US-Fernsehen. Schönheit, sagt man, liegt an der Oberfläche und wahre Schönheit käme von innen. Dabei seziert die Serie u. a. die Schönheitsindustrie, und Themen wie Schönheitswahn und Eitelkeiten. Christian Troy (Julian McMahon) und Sean McNamara (Dylan Walsh), alte Studienfreunde, betreiben eine gutgehende Praxis in Miami. Christian, der charmante Frauenheld, der aufstrebende Models nach einer gemeinsamen Nacht gerne mal ein paar chirurgische „Verbesserungsvorschläge“ unterbreitet, ist bereit, für Geld alles zu tun, während Sean stets bemüht ist, Menschen wirklich zu helfen und seine Familie zusammenzuhalten.

Nip/Tuck – Schönheit hat ihren Preis gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 7) Emergency Room – Die Notaufnahme

Emergency Room – Die Notaufnahme © Video: NBC / Warner Bros. Domestic Television Distribution / Constant c Productions / Amblin Television / Warner Bros. Television / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: 1994–2009

1994–2009 Staffeln/Episoden: 15/331

15/331 Originaltitel: ER

ER Unser Lieblingsarzt: Dr. Doug Ross (George Clooney)

Dr. Doug Ross (George Clooney) IMDb-Bewertung: 7,8/10

Wer Emergency Room – Die Notaufnahme streamt:

JustWatch

Worum es in Emergency Room – Die Notaufnahme geht:

Chicago, County General Hospital, Notaufnahme. Hier spielt sich eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten ab (u. a. 124 Emmy-Nominierungen!). Zwischenmenschliche Beziehungen nehmen ihren Lauf, medizinische Wunder werden versucht und manchmal auch vollbracht und mittdendrin gibt es eine ganze Menge wunderbarer Schauspieler zu begutachten, allen voran Kinderarzt Dr. Ross, gespielt von George Clooney. Doch auch der restliche Stab muss sich nicht verstecken, alle Schauspieler liefern hier Höchstleistungen ab.

Emergency Room – Die Notaufnahme gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 6) Notruf California

Notruf California © Video: NBC / NBCUniversal Syndication Studios / Mark VII Limited / Universal Television / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: 1972–1979

1972–1979 Staffeln/Episoden: 6/123

6/123 Originaltitel: Emergency!

Emergency! Unser Lieblingsarzt: Dr. Kelly Brackett (Robert Fuller)

Dr. Kelly Brackett (Robert Fuller) IMDb-Bewertung: 7,8/10

Worum es in Notruf California geht:

Die Abenteuer der Feuerwehr Einheit 51-1 und ihrer Sanitäter 51-2 von Los Angeles County: Wer moderne Serien wie Chicago Fire und Chicago Med mag, sollte durchaus auch mal einen Ausflug zurück in die 70er-Jahre wagen und sich diese Serie zu Gemüte führen.

Notruf California gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 5) The Good Doctor

NEU NEU NEU NEU © Video: ABC / Disney–ABC Domestic Television / Sony Pictures Television / Shore Z Productions / 3AD / EnterMedia / ABC Studios / ABC Signature / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: seit 2017

seit 2017 Staffeln/Episoden: 5/82

5/82 Unser Lieblingsarzt: Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore )

Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore ) IMDb-Bewertung: 8,1/10

Wer The Good Doctor streamt:

JustWatch

Worum es in The Good Doctor geht:

Das San Jose St. Bonaventure Hospital in Kalifornien, USA. Jungchirurg Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) ist zwar um ein Eckhaus jünger als seine Kollegen und Kolleginnen, jedoch ein genialer Meister seines Fachs – mit einem ganz speziellen Problem: er ist Autist und soziale Interaktionen fallen ihm leider sehr schwer. Nach seinem Wechsel in die pädiatrische Abteilung kommen der Belegschaft Zweifel auf, ob er aufgrund seiner Einschränkung wirklich der richtige Mann dafür ist, Leben zu retten, wenn er für seine Patienten keine Empathie empfinden kann …

The Good Doctor gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 4) Scrubs – Die Anfänger

Scrubs – Die Anfänger © Video: NBC / ABC / Disney–ABC Domestic Television / Doozer Productions / ABC Studios / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: 2001–2010

2001–2010 Staffeln/Episoden: 9/182

9/182 Originaltitel: Scrubs

Scrubs Unser Lieblingsarzt: Dr. John Michael „J. D.“ Dorian (Zach Braff)

Dr. John Michael „J. D.“ Dorian (Zach Braff) IMDb-Bewertung: 8,3/10

Wer Scrubs – Die Anfänger streamt:

JustWatch

Worum es in Scrubs – Die Anfänger geht:

Sehr erfolgreiche Comedy-Arztserie, die hingebungsvoll mit dem Bild von TV-Krankenhäusern à la Emergency Room und Chicago Hope aufräumt: Drei angehende Ärzte (Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison) kämpfen sich durch den Alltag eines fiktven Krankenhauses. Vor allem Chefarzt Dr. Kelso (Ken Jenkins) und Stationsarzt Dr. Cox (John C. McGinley) lassen keine Gelegenheit aus, den Neulingen das Leben schwer zu machen. Neurotische Patienten und zickige Schwestern erledigen den Rest.

Scrubs – Die Anfänger gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 3) M*A*S*H*

M*A*S*H* © Video: CBS / 20th Television / 20th Century Fox Television / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: 1972–1983

1972–1983 Staffeln/Episoden: 11/256

11/256 Unser Lieblingsarzt: Captain Benjamin Franklin „Hawkeye“ Pierce (Alan Alda)

Captain Benjamin Franklin „Hawkeye“ Pierce (Alan Alda) IMDb-Bewertung: 8,4/10

Wer M*A*S*H* streamt:

JustWatch

Worum es in M*A*S*H* geht:

M*A*S*H (Mobile Army Surgical Hopsital) ist die Serie um ein mobiles Feldlazarett an der koreanischen Front in den 50er-Jahren. Basierend auf dem Roman von Richard Hooker zeigt M*A*S*H den Korea-Krieg von einer etwas anderen Seite – manchmal tragisch und rührend, immer aber auch irgendwie witzig. Tote und Verletzte sind an der Tagesordnung, und die Sinnlosigkeit des Krieges zermürbt das Durchhaltevermögen von Ärzten, Pflegern und Schwestern, die um das Leben der Verwundeten kämpfen. Natürlich trotzt man allen Widrigkeiten mit Herz und Humor – das Hospital gleicht auch einem Irrenhaus, denn die Chirurgen Trapper (Wayne Rogers), Duke (Tom Skerritt) und Hawkeye (Alan Alda) sorgen mit ungewöhnlichen Methoden für die Truppenunterhaltung. So verführen sie gnadenlos Krankenschwestern auf dem OP-Tisch, ziehen mittels Narkose unliebsame Vorgesetzte aus dem Verkehr oder therapieren Potenzprobleme. In M*A*S*H überleben wirklich nur die Stärksten, was die lange Existenz der Serie eindrucksvoll bestätigt. Nach wie vor sind die Helden des Lazaretts – vor allem aber ihr grenzenloser Sarkasmus – überaus lebendig.

M*A*S*H* gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 2) Der Doktor und das liebe Vieh

Der Doktor und das liebe Vieh © Video: BBC1 / BBC / A+E Networks / Australian Broadcasting Commission / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: 1977–1990

1977–1990 Staffeln/Episoden: 7/87

7/87 Originaltitel: All Creatures Great and Small

All Creatures Great and Small Unser Lieblingsarzt: James Herriot (Christopher Timothy)

James Herriot (Christopher Timothy) IMDb-Bewertung: 8,4/10

Wer Der Doktor und das liebe Vieh streamt:

JustWatch

Worum es in Der Doktor und das liebe Vieh geht:

Der Doktor und das liebe Vieh gehört zu den absoluten Klassikern unter den TV-Serien und ist bei Jung und Alt bekannt und beliebt. Es geht um die authentischen Geschichten aus dem Leben eines Tierarztes – gewürzt mit traumhaft britischem Humor. In der britischen Familienserie nach den autobiografischen Erzählungen von James Herriot („All Creatures Great and Small“) gibt es immer viel zu tun – sowohl bei den vierbeinigen als auch bei den zweibeinigen Patienten.

Der Doktor und das liebe Vieh gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 1) Dr. House

Dr. House © Video: Fox / NBCUniversal Television Distribution / Heel and Toe Films / Shore Z Productions / Bad Hat Harry Productions / NBC Universal Television Studio / Universal Media Studios / Universal Television / YouTube

Ausstrahlungszeitraum: 2004–2012

2004–2012 Staffeln/Episoden: 8/177

8/177 Originaltitel: House, M.D.

House, M.D. Unser Lieblingsarzt: Dr. Gregory House (Hugh Laurie)

Dr. Gregory House (Hugh Laurie) IMDb-Bewertung: 8,7/10

Wer Dr. House streamt:

JustWatch

Worum es in Dr. House geht:

Dr. Gregory House (Hugh Laurie) leitet die Abteilung für Diagnostische Medizin in einem Krankenhaus in New Jersey. Aufgrund eines Blutgerinnsels im Bein dauerhaft eingeschränkt, nimmt er starke Schmerzmittel, was sich mittlerweile zur Sucht ausgeweitet hat. Seine ruppige Art steht in krassem Gegensatz zu seiner fachlichen Kompetenz, die auch seine Vorgesetzte Dr. Lisa Cuddy (Lisa Edelstein) immer wieder anerkennen muss. Gemeinsam mit seinem Team kommt Dr. House den seltensten Krankheiten auf die Spur und stellt schlussendlich die richtige Diagnose.

Dr. House gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*