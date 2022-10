Nicole Kidman und Reese Witherspoon sind nicht die einzigen Oscarpreisträgerinnen, die in der Erfolgsserie Big Little Lies mitspielen!

Wer sagt, dass eine Schauspielerin oder ein Schauspieler mit Oscar nur in Kinofilmen mitspielen darf? Auch in Serien machen sich Oscarpreisträger hervorragend. Big Little Lies, The Kominsky Method, Downton Abbey und Co beweisen, dass die Oscar-Stars auch im Serienformat überzeugen und die Serien durch ihre Präsenz vergolden.

1) Jane Fonda

Jane Fonda ist zweifache Oscarpreisträgerin (1972 für Klute und 1979 für Coming Home – Sie kehren heim), seit 2015 ist sie in der Netflix-Comedy Grace and Frankie höchst erfolgreich.

Grace and Frankie (Serie) © Video: YouTube

2) Louise Fletcher

Ihre wohl bekannteste Rolle spielte Fletcher als tyrannische Oberschwester Ratchet in Einer flog über das Kuckucksnest, wofür sie auch den Oscar für die beste Hauptdarstellerin bekam. Als Kai Winn brillierte sie dann in den 90er-Jahren in Star Trek: Deep Space Nine, und 2011 sah man sie in der Serie Shameless.

Shameless (seit 2011) © Video: YouTube

3) Sally Field

Zwei Oscars hat auch Sally Field (1980: Norma Rae – Eine Frau steht ihren Mann, 1985: Ein Platz im Herzen) bekommen, die von 2006 bis 2011 in Brothers & Sisters als Mutter der fünf Kinder zu sehen ist.

Brothers & Sisters (2006) © Video: YouTube

4) Kathy Bates

Für Ihre Rolle in der Stephen-King-Verfilmung Misery wurde sie mit einem Oscar für die beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Heute erfreut uns Kathy Bates in Serien wie Harrys Law, American Horror Story oder oder mit Gastauftritten in ebensolchen (Two and a Half Men, Mike & Molly)

American Horror Story © Video: YouTube

5) Maggie Smith

1970 ein Oscar als beste Hauptdarstellerin (Die besten Jahre der Miss Jean Brodie) und 1979 noch einer als beste Nebendarstellerin (Das verrückte California-Hotel) für die britische Ausnahmeschauspielerin Maggie Smith, die nicht nur in Filmen und auf der Theaterbühne, sondern auch in Serien glänzt. Unter anderem als Violet Crawley in Downton Abbey.

Trailer von „Downton Abbey“ (2010–2015) © Video: ITV / Carnival Films / WGBH-TV / YouTube

6) Timothy Hutton

Für seine Rolle in Eine ganz normale Familie bekam Hutton 1981 den Oscar als bester Nebendarsteller. Von 2008 bis 2012 war er dann der Nathan Ford in der TV-Serie Leverage.

Leverage (2008) © Video: YouTube

7) Cliff Robertson

Der inzwischen verstorbene Cliff Robertson erhielt 1968 den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Film Charly. So mancher erinnert sich wohl auch an ihn als Dr. Michael Ranson in der legendären Serie Falcon Crest.

Falcon Crest © Video: YouTube

8) Jon Voight

Sie kennen Ray Donovans Vater, Micky (Jon Voight)? Er wurde 1979 als bester Hauptdarsteller für Coming Home – Sie kehren heim mit dem Oscar ausgezeichnet.

Ray Donovan © Video: YouTube

9) Marlee Matlin

Matlin, die 1987 den Oscar als beste Hauptdarstellerin in Gottes vergessene Kinder erhielt, war später in Switched at Birth, The L Word und in My Name is Earl zu sehen.

My Name Is Earl (2005-2009) © Video: NBC / 20th Television / Amigos de Garcia Productions / 20th Century Fox Television

10) William Hurt

William Hurt wurde 1986 mit dem Oscar für seine Hauptrolle in Kuß der Spinnenfrau ausgezeichnet. Im TV veredelt er die Serien Damages, Humans und Goliath.

DAMAGES © Video: YOUTUBE

11) Kevin Spacey

Gleich zwei Oscars gab es bereits für Kevin Spacey; 1996 für Die üblichen Verdächtigen (bester Nebendarsteller) und 2000 für American Beauty (bester Hauptdarsteller). Für seine schauspielerische Leistung als Serien-Hauptdarsteller (Francis Underwood) in House of Cards erhielt er einen Golden Globe.

House of Cards © Video: YouTube

12) Sean Penn

Madonnas skandalumwitterter Ex-Mann Sean Penn wurde zweimal bei den Awards als bester Hauptdarsteller geehrt: Für Mystic River und Milk erhielt er die goldene Statuette. Serientechnisch hatte er Auftritte in Friends und Two and a Half Men.

Two and a Half Men © Video: YouTube

13) Julia Roberts

Den Oscar bekam Julia Roberts im Jahr 2001 für ihre Darstellung der Erin Brockovich. In der Serie Today will be different spielt sie die Hauptrolle Eleanor Flood, die ihr chaotisches Leben umkrempeln will, und in Homecoming, Staffel 1, eine Psychologin mit speziellem Aufgabengebiet.

Homecoming (seit 2018) © Video: YouTube

14) Diane Keaton

1978 schnappte sich Diane Keaton für ihre Rolle in Woody Allens Der Stadtneurotiker einen Oscar für die beste Hauptdarstellerin. Serientechnisch ist sie in The Young Pope zu sehen.

The Young Pope Teaser © Video: YouTube

15) Meryl Streep

Die mehrfache Oscarpreisträgerin (Kramer gegen Kramer, Sophies Entscheidung, Die Eiserne Lady) kommt in der Erfolgsserie Big Little Lies zum Einsatz.

Big Little Lies Staffel 2 © Video: YouTube

16) Jessica Lange

Zwei Oscars hat Jessica Lange für ihre Rollen in Tootsie und Operation Blue Sky geholt. In The Politician und American Horror Story hat sie Serienrollen.

The Politician © Video: YouTube

17) Gwyneth Paltrow

Oscar als beste Hauptdarstellerin in Shakespeare in Love für Gwyneth Paltrow, die wie Jessica Lange in The Politician mitspielt.

The Politician Staffel 2 © Video: YouTube

18) Nicole Kidman

Die Hollywood-Diva und Oscarpreisträgerin (The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit, beste Hauptdarstellerin) kann man in der hochkarätig besetzten Serie Big Litte Lies bewundern.

Trailer von „Big Little Lies“ (2017–2019) © Video: HBO / Warner Bros. Television Distribution / Hello Sunshine / Blossom Films / David E. Kelley Productions / Crazyrose / YouTube

19) Reese Witherspoon

An der Seite von Joaquin Phoenix spielte sich Reese Witherspoon in der Johnny-Cash-Bio Walk the Line zum Oscar-Erfolg, in Big Litte Lies zum Serienerfolg.

Trailer von „Big Little Lies“ (2017–2019) © Video: HBO / Warner Bros. Television Distribution / Hello Sunshine / Blossom Films / David E. Kelley Productions / Crazyrose / YouTube

20) Olivia Colman

2019 holte Olivia Colman einen Oscar für The Favourite (beste Hauptdarstellerin), auf Netflix bzw. Amazon ist sie in den Serien The Crown und Fleabag zu sehen.

The Crown Staffel 3 bzw. 4 © Video: YouTube

21) F. Murray Abraham

Für seine Rolle im Film Amadeus bekam F. Murray Abraham den Oscar in der Kategorie Bester Hauptdarsteller. In The Orville gibt es ein Serien-Wiedersehen mit ihm.

The Orville © Video: YouTube

22) Michael Douglas

1988 wurde der Megastar Michael Douglas mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller in Wall Street ausgezeichnet. Auf Netflix sieht man ihn in The Kominsky Method, einer herrlichen Komödie über das Schauspieler-Dasein.

The Kominsky Method (Serie 2018-19) © Video: YouTube

23) Jeremy Irons

Der Kultschauspieler Jeremy Irons überzeugte die Academy 1991 im Film Die Affäre der Sunny von B. und bekam den Oscar als bester Hauptdarsteller. Wer sich die Serie Watchmen ansieht, wird ihn auch dort antreffen.

Watchmen (Serie, 2019) © Video: YouTube

24) Anthony Hopkins

Für seine grenzgeniale Darstellung des kannibalischen Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer wurde Anthony Hopkins 1992 die goldene Statuette in der Kategorie Bester Hauptdarsteller überreicht. In der Kultserie Westworld wertet er das Genre massiv auf.

Westworld © Video: YouTube

25) Rami Malek

Schon vor seinem ersten Oscar (bester Hauptdarsteller, Bohemian Rhapsody) sorgte Rami Malek mit der Amazon-Serie Mr. Robot für Furore.

Mr. Robot (2015-) © Video: YouTube

26) Frances McDormand

Für ihre Rolle in Fargo erhielt Frances McDormand 1997 den Oscar als beste Hauptdarstellerin. In den Serien Olive Kitteridge und Good Omens überzeugt sie wie gewohnt.

Good Omens © Video: YouTube

27) Brie Larson

Für ihre Schauspielleistung im Filmdrama Raum wurde Brie Larson mit zahlreichen Filmpreisen ausgezeichnet, so unter anderem mit einem Academy Award (Oscar), einem Golden Globe, einem SAG-Award sowie einem BAFTA-Award. Serientechnisch kennen wir sie aus Taras Welten und Community.

Taras Welten (United States of Tara, 2009-2011 © Video: YouTube

28) Emma Thompson

Emma Thompson hält einen Rekord bei den Academy Awards: Sie ist die bislang einzige Person, die sowohl einen Oscar für Schauspiel (Beste Hauptdarstellerin für Wiedersehen in Howards End, 1992) als auch für ein Drehbuch (Bestes adaptiertes Drehbuch für Sinn und Sinnlichkeit, 1995) gewinnen konnte. In der Dystopie-Serie Years and Years kann man regelrecht Angst bekommen vor der sonst so freundlichen Grande Dame.

Years and Years (Serie, 2019) © Video: YouTube

