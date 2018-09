Die gemeinsten Cliffhanger der TV-Geschichte

Manche Serien lassen ihre Zuschauer eiskalt im Regen stehen – und wurden bis heute nicht aufgelöst. Wir haben ein paar Highlights von sogenannten Cliffhangern herausgepickt, und streuen Serienjunkies Salz in ihre Wunden. Viel Spaß!

Nennung in alphabetischer Reihenfolge der Serientitel.

Alf

NBC © Warner Bros. Television

Bitte Taschentücher bereit halten: Zottel-Alien Alf soll am Ende der Sitcom eigentlich von seinen Artgenossen von der Erde abgeholt werden. Nach einem tränenreichen Abschied von Familie Tanner ist das Ufo auch schon da, als plötzlich die US-Behörden auftauchen. Das Raumschiff zieht unverrichteter Dinge ab und Alf ist umzingelt von fremden Menschen. Eigentlich sollte der Cliffhanger auf die 5. Staffel hinführen, diese wurde allerdings nie produziert! Der Fernsehfilm sollte später von Alfs Erlebnissen in Gefangenschaft erzählen, konnte den Charme der Serie allerdings nicht wirklich einfangen. Immer wieder im Gespräch ist auch ein richtiger Kinofilm, dessen Realisierung wohl nie passieren wird.

Deadwood

HBO © HBO

Obwohl die Western-Serie auch heute noch eine große Anhängerschaft um sich schert, konnte das vorzeitige Ende von Deadwood nach drei Staffeln nicht verhindert werden. Bis heute wissen wir nicht, ob Bordellbesitzer Al Swearengen (Ian McShane) für seinen Mord zur Rechenschaft gezogen wurde. Nach dem „Ende“ der Serie wurden übrigens sämtliche Set-Pieces und Requisiten zerstört, was eine Weiterarbeit zusätzlich finanziell erschwert hätte. Immerhin wird von Seiten HBOs seit mehreren Jahren an einem Film gewerkelt, dessen Produktion am 5. Oktober 2018 endlich Fahrt aufnehmen soll.

Game of Thrones

© HBO

Schmerzhaft in Erinnerung dürfte Fans der Fantasy-Erfolgsserie das Ende der fünften Staffel sein: Darin wurde Jon Snow (Jon Snow) in einer Hommage an Julius Caesar („Auch du, mein Sohn Brutus“) von seinen Kumpanen mit mehreren Messerstichen verletzt und liegt blutend im Schnee. Lange war nicht klar, ob der Fanliebling überleben wird, zumal es sich zu diesem Zeitpunkt bereits etabliert hat, dass just die beliebtesten Charaktere viel zu früh das Zeitliche segnen. Heute wissen wir, dass Jon überlebt und warten gespannt auf das Serienfinale im Jahr 2019.

Geister

© DR

Lars von Triers (u. a. Antichrist, Melancholia und Nymphomaniac) Ausflug ins Serienfach endete 1997 mit einem heftigen Cliffhanger, der die Geschichte in eine neue Richtung gelenkt hätte. Eigentlich sollte sein Krankenhaus-Grusler mehr als 11 Folgen auffahren, kam darüber aber leider nie hinaus. Grund hierfür war mitunter der Fakt, dass innerhalb kurzer Zeit gleich mehrere Darsteller der Serie starben. Schließlich vermachte der Däne seine bereits geschriebenen Drehbücher der dritten Staffel Horror-Erfolgsautor Stephen King, der den Stoff neu auflegte - dessen US-Version Kingdom Hospital wurde allerdings schon nach einer Staffel abgesetzt.

Hannibal

NBC © NBC

Beim Ende der dritten Hannibal-Staffel nahmen die Serienmacher den Begriff „Cliffhanger“ ziemlich wörtlich: Tatsächlich nämlich müssen wir in der finalen Folge mit ansehen, wie der Titelheld (Mads Mikkelsen) und der FBI-Ermittler Will Graham (Hugh Dancy) von der Klippe eines Berges in die Tiefe stürzen. Bis heute hat sich dieser Status nicht geändert und das, obwohl die Serie auch heute noch eine verdammt große Fangemeinde um sich schert. Zwar wollte Schöpfer Bryan Fuller schon Anfang 2017 eine vierte Staffel realisieren, die Verhandlungen sind jedoch gescheitert und die Fortsetzung der Hit-Serie nach wie vor ungewiss.

Heroes

Universal Pictures © NBC

Um die Serie Heroes war es zugegeben nie gut bestellt. Nach einem schnörkellosen Einstand fiel die zweite Staffel einem Autorenstreik zum Opfer, die Dritte war schließlich nur noch gehetzt und zusammengepresst und Season 4 konnte nur mehr Hardcore-Fans begeistern. Dass diese dann auch noch mit einem Cliffhanger endete, macht die ganze Sache auch nicht besser. Mit Heroes Reborn sollten die Fans in eine neue Heroes-Zukunft geleitet werden, was leider auch nur mäßig funktionierte. Unter anderem wurde ein Comic angekündigt, der die Geschichte fortführen soll, jedoch bis heute kein Veröffentlichungsdatum hat.

Marvel’s Agent Carter

ABC © ABC

Ein Opfer von zu niedrigen Einschaltquoten war die Superheldenserie Marvel’s Agent Carter, die zusätzliche Hintergrundinformationen zu Captain America und seinen Avengers-Kollegen lieferte. Auch das überraschende Aus nach zwei Staffeln hätte noch viel Gesprächsstoff gehabt: So wurde z. B. die geheime Kriegsakte von Titelheldin Peggy Carter (Hayley Atwell) entwendet und Ex-Soldat Jack Thompson (Chad Michael Murray) niedergeschossen. Die Ereignisse überschlugen sich im Staffelfinale, wurden allerdings nie aufgelöst. Schade, aber vielleicht macht Marvel ja noch etwas aus dem brisanten Stoff.

My Name is Earl

20th Century Fox Home Entertainment © NBC

Weil der Kleinkriminelle Earl Hickey (Jason Lee) plötzlich ans Karma glaubt, will er alle bösen Taten die er je begangen hat wiedergutmachen – und arbeitet sich dafür durch eine To-do-Liste. Unter anderem tat sich beim Publikum auch die Frage auf, wer der leibliche Vater von Earl Jr. (Trey Carlisle) ist. Nach vier Staffeln endete die Serie, ohne diese wichtige Frage zu klären. Sowohl Hauptdarsteller Lee als auch Serienschöpfer Greg Garcia (Raising Hope) haben nach der Absetzung zwar dafür gekämpft die Show fortzusetzen, doch leider war kein Sender bereit, das benötigte Geld auszugeben. Besonders bitter: Am Ende der Serie schwebt ein „Fortsetzung folgt“ durch die Luft …

Pushing Daisies

ABC © ABC

Wonderfalls, Dead Like Me, Hannibal … sämtliche Serienproduktionen von Bryan Fuller scheinen mit einem Fluch belegt zu sein und wurden vorzeitig abgestellt. Ein tragischer Verlust war die vorzeitige Einstellung von Pushing Daisies: Die Liebesgeschichte zwischen der eigentlich toten Chuck (Anna Friel) und dem Kuchenbäcker Ned (Lee Pace) wird noch heute von einer riesigen Fan-Gemeinde verehrt. Seit jeher grübelt Fuller über die Fortführung der Geschichte in allen möglichen Formen nach. Comics, Miniserie, Broadway-Stück: Alles stand bereits zur Diskussion, aber der Todeskampf ist noch immer nicht ausgestanden.

Reaper – ein teuflischer Job

The CW © The CW

Nach nur zwei Staffeln fiel 2009 der Vorhang für die Komödie. Weder bestellte The CW weitere Episoden, noch konnte die Serie bei einem anderen Sender untergebracht werden. Somit werden Fans nie erfahren, ob Sam (Bret Harrison) seine Seele zurückbekommt, die die Eltern des Taugenichts einst an den Teufel verkauft hatten. Und als wäre das nicht das alles, hat sich auch noch Sams Freundin Andi (Missy Peregrym) geopfert, deren Seele nun ebenfalls verloren scheint …

Sherlock

© BBC

Kaum eine Serie geht derart ans Nervenkostüm wie die Brit-Produktion Sherlock mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Zwar warten Fans aktuell auf die fünfte Staffel, doch das Ende der zweiten sorgte für eine Schockstarre unter Fans: Nachdem sich sein Erzrivale Moriarty (Andrew Scott) vor seinen Augen das Leben nimmt, stürzt sich der Titelheld von einem Gebäude in den Tod – man sieht den am Asphalt aufgeschlagenen Detektiv und literweise Filmblut. Konnte Sherlock wirklich so enden? Fast ein Jahr lang dauerte es, bis Fans endlich erlöst wurden und die dritte Staffel anlief – die mindestens genauso fies endete ;-)

Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark

ABC © ABC

Am Ende der vierten Staffel findet das titelgebende Serienpaar (Teri Hatcher und Dean Cain) ein mysteriöses Baby in seinem Wohnzimmer, welches mit dem Superman-Logo zugedeckt ist. Worauf wollten die Macher hinaus? Stammt das Kind etwa von Clark Kents Heimatplaneten Krypton oder haben wir es vielleicht sogar mit dem leiblichen Sohn des zentralen Helden zu tun? Zwar sagt uns eine beigefügte kryptische Notiz, das Baby gehöre zu Lois und Clark, doch das hilft nur bedingt weiter. Leider verlängerte ABC die Serie nicht um eine 5. Staffel, sodass die erhoffte Erleuchtung ausblieb.

Twin Peaks

Paramount Home Entertainment © ABC

Als Agent Cooper (Kyle MacLachlan) 1991 am Ende der zweiten Staffel seinen Kopf gegen einen Spiegel donnerte und sich lachend nach Annies Befinden erkundigte, war die Gesellschaft eindeutig noch nicht bereit für die verrückte Geschichte aus der geheimnisumwobenen Kleinstadt. Ein Happy End gab es für Twin Peaks dennoch: 26 Jahre später (also 2017) gab es beim Pay-TV-Sender Showtime eine Fortsetzung, die vom Publikum positiv aufgenommen wurde. Liegt wohl daran, dass sowohl Serienschöpfer David Lynch (Mulholland Drive) wie auch ein Großteil der Originalbesetzung wieder mit an Bord waren.

Willkommen im Leben

ABC © ABC

Heute gilt die Serie als Kult, Mitte der 90er schaffte es Willkommen im Leben allerdings nur auf gerade einmal 19 Episoden. Die letzte Folge des Teenager-Dramas endet damit, dass Angela (Claire Danes) zu ihrem Schwarm Jordan (Jared Leto) ins Auto springt, obwohl ein zuvor erhaltener Liebesbrief von ihrem guten Freund Brian (Devon Gummersall) stammt. Viele Fans wollen besagte Wendung bis heute einfach nicht hinnehmen! Zum einen gelten zu geringe Quoten als Todesurteil für die Serie, zum anderen schiebt Sender ABC Darstellerin Claire Dane die Schuld in die Schuhe, die angeblich nicht mehr in der Serie mitwirken wollte.