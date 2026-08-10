Wir verlosen 2x2 Tickets für „Maschek XX – 28 Jahre Drüberreden“

Seit nunmehr 28 Jahren nimmt Maschek die Tagespolitik mit einem humorvoll-scharfsinnigen Blick aufs Korn. Peter Hörmanseder und Robert Stachel haben in zahllosen TV-Auftritten und Bühnenprogrammen ihr einzigartiges Talent unter Beweis gestellt, Politikern und prominenten Persönlichkeiten Worte in den Mund zu legen, die diese nie gesagt haben. Für so manchen Karikierten gilt es inzwischen sogar als Auszeichnung, bei Maschek aufzutauchen – und wenn eine Situation besonders skurril wird, fällt schnell der Satz: „Das ist ja wie bei Maschek!“

Mit diesem Best-of tourt das Duo bereits seit vielen Jahren erfolgreich durchs Land: eine Rückschau auf mehr als 25 Jahre österreichische Politik, auf zwei Jahrzehnte TV-Geschichte sowie auf denkwürdige Höhepunkte.

Teilnahmeschluss ist der 27. 8. 2026