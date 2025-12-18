Logo
Veröffentl. am / Aktualisiert am

Gewinne eines von zwei „Checker Tobi 3 - Goodiebags“

TV-MEDIA verlost zum Film „Checker Tobi 3“ zwei Goodiebags.

Tobi Krell im mexikanischen Dschungel vor einer Maya-Pyramide

TV-MEDIA Gewinnspiel

© megaherz GmbH

Beim Aufräumen des Kellers entdecken Tobi und Marina eine alte Videoaufnahme: Der achtjährige Tobi moderiert darin eine selbst erfundene Show über die Erde in unseren Böden – und stellt seine allererste “Checker-Frage”: Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich?

Doch die Antwort darauf hat Tobi wieder vergessen. Er begibt sich auf Spurensuche, und damit auf sein bislang größtes Abenteuer. Dieses führt ihn in die Tier- und Pflanzenwelt Madagaskars, in die Permafrostregion Spitzbergens und zu den Spuren der alten Maya in Mexiko. Erst als er erkennt, was alle Böden verbindet und was das mit uns zu tun hat, kann er seinem größten Herausforderer, sich selbst, antworten.

Goodiebag 1: 2x Tickets, 1x Buch zum Film, 1x DVD von Teil 1, 1x DVD von Teil 2

Goodiebag 2: 2x Tickets, 1x Brettspiel zum Film, 1x DVD von Teil 1, 1x DVD von Teil 2

Ab 8. 1. 2026 nur im Kino

Teilnahmeschluss: 10. 1. 2026

Trailer: Checker Tobi 3

