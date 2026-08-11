Gewinne Tickets für die „Starnacht aus der Wachau“

Die „Starnacht“ im Herzen der Weinromantik: Zwischen steilen Weinbergen, historischen Städtchen und dem beeindruckenden Flusslauf der Donau erwartet dich ein ganz besonderes Show-Erlebnis. Die Wachau bietet nicht nur Weltkulturerbe-Flair, sondern auch das einzigartige Ambiente für die „Starnacht aus der Wachau“, die seit 14 Jahren ein Fixpunkt im TV-Show-Kalender ist.

Am 18. und 19. September 2026 ist es wieder so weit: In Rossatzbach an der Donau steigt das große Finale des STARnacht-Jahres 2026 – direkt gegenüber der pittoresken Burg Dürnstein. Auf der Bühne sorgen Stars wie Unheilig, Lucas Fendrich, Thorsteinn Einarsson, Nino de Angelo & Marina Marx, Josh. oder Julia Buchner für unvergessliche Momente.

Infos: www.starnacht.tv

Teilnahmeschluss ist der 10. 9. 2026