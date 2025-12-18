Veröffentl. am / Aktualisiert am
Gewinne 3x2 Tickets für Vienna Capitals vs. KAC!
Eishockey-Highlight zum Jahresende! TV-MEDA verlost 3x2 Tickets für das mit Spannung erwartete Spiel der Vienna Capitals gegen den KAC am 28.12. in der STEFFL Arena Wien. Sei live dabei und erlebe packende Action auf dem Eis!
Zum Abschluss des Jahres wartet ein echtes Eishockey-Topspiel auf dich: Die Vienna Capitals treffen in der STEFFL Arena auf den KAC – Emotionen, Tempo und Gänsehautstimmung garantiert. Mit etwas Glück bist du live dabei, denn TV-MEDA verlost 3x2 Tickets für dieses Duell.
Die Teilnahme ist ganz einfach: Nimm am Onlinegewinnspiel von TV-MEDA teil und sichere dir die Chance auf unvergessliche Eishockey-Momente in Wien.
