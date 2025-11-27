Gewinnspiel: Ein märchenhaftes Buch für Groß und Klein!

Ein Märchenbuch für Kinder und Erwachsene? Ja, das gibt es! Dieses außergewöhnliche Werk nimmt Leserinnen und Leser mit auf eine besondere Reise in die Welt der Buchstaben. In deutscher, italienischer und slowenischer Sprache erzählt, begleitet man eine fröhliche Buchstabenfamilie, die lange Zeit friedlich zusammenlebt. Doch eines Tages beschließt das „D“, mit dem „C“ den Platz zu tauschen – und löst damit einen gewaltigen Streit aus. Erst ein überraschendes Ereignis bringt die Buchstaben wieder zusammen und führt zu einer lehrreichen Versöhnung.

Dieses Buch ist jedoch viel mehr als ein Märchen: Es ist ein Plädoyer für Fantasie, Kreativität und die Kraft des Lesens. Anders als digitale Inhalte, die oft schnell konsumiert werden, regt das Lesen die Vorstellungskraft an, lässt innere Bilder entstehen und fördert ganz nebenbei Denk- und Lernprozesse. Genau deshalb ist das Buch bewusst abstrakt gestaltet – damit beim Lesen Raum für eigene Gedanken, Ideen und Interpretationen bleibt.