Alle „Tribute von Panem“-Filme in der richtigen Reihenfolge

Im Jahr 2020, also fünf Jahre nach dem Filmfinale, publizierte Suzanne Collins mit dem Werk „Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange“ eine Vorgeschichte ihrer Romantrilogie, die chronologisch betrachtet 64 Jahre vor deren Ereignissen angesiedelt ist und den – aus den ursprünglichen Geschichten bekannten – späteren Präsidenten von Panem, Coriolanus Snow (in den Filmen gespielt von Donald Sutherland), in den Mittelpunkt stellt.

Auch diese Geschichte wird als Film adaptiert und soll im November 2023 unter dem Titel „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes“ in die Kinos kommen.