Kung Fu Panda 4

Viele Jahre lang ging im Tal des Friedens alles seinen eher gemütlichen Gang: Die Kung-Fu-Bösewichte aus der Vergangenheit (etwa Schneeleopard Tai Lung, Pfau Lord Shen und Stier Kai) sind nur noch Erinnerungen, und abgesehen von hungrigen fliegenden Mantas, die sich gelegentlich unvorsichtige Ferkel einverleiben wollen und vom großen, allwachenden Drachenkrieger vermöbelt werden, gibt es keine Feinde mehr.

Der große Drachenkrieger ist natürlich kein anderer als Riesenpanda Po (Stimme im US-Original: Jack Black; deutscher Synchronsprecher: Hape Kerkeling), der im Laufe der Zeit trotz seines hohen Status nicht wirklich leichtgewichtiger geworden ist.

Ganz im Gegenteil – wenn er meditiert, dann schieben sich unbremsbar Mandelkekse, Zuckerschoten und natürlich kleine Knödelchen in seine Gedankenwelt. Dafür hat er in relativ friedlichen Zeiten viel Raum für profane Beschäftigungen wie jede Menge (blitzschnell gemalte) Selfies mit den Fans und Werbung für den familieneigenen Imbiss, betrieben von seinem Adoptiv-Gänsepapa Mr. Ping (James Hong/Lutz Mackensy) und seinem echten Panda-Dad Li Shan (Bryan Cranston/Bert Franzke). Ganz klar, dass es hier eine Weiterentwicklung geben muss!

Plötzlich steht der weise Meister Shifu (Dustin Hoffman/Reinhard Kuhnert) auf der Türmatte und hat doppelt schlechte Nachrichten: erstens ist es an der Zeit, als Drachenkrieger abzutreten und den Stab der Weisheit an einen würdigen Nachfolger weiterzureichen. Es liegt an Po, den oder die richtige auszuwählen. Aber der mit seiner Rolle als Drachenkrieger verschmolzene Panda schafft es nicht loszulassen.

Also muss er sich auch um das zweite große Problem kümmern: in der fernen, aber in Wirkweite liegenden Großstadt Juniper City strebt eine neue Superschurkin nach allen Kräften des Kung Fu und damit der absoluten Macht über das Reich, das gnadenlose Chamäleon (Viola Davis/Martina Treger). Die kann sich in alles verwandeln, was ihr nützlich scheint, sogar in den mächtigen, aber von Po und den Furiosen Fünf besiegten Tai Lung (Ian McShane/Klaus Dieter Klebsch).

Apropos Furious Five: Die aus den Vorgängerfilmen bekannten und auch beim Publikum beliebten Figuren – das waren in der Vergangenheit: Tigerin Tigress (Angelina Jolie/Bettina Zimmermann), Affe Monkey (Jackie Chan/Stefan Gossler), Kranich Crane (David Cross/Ralf Schmitz), Schlange Viper (Lucy Liu/Cosma Shiva Hagen) und Gottesanbeterin Mantis (Seth Rogen/Tobias Kluckert) – werden ihrem Freund und Ex-Schüler in „Kung Fu Panda 4“ nicht beistehen können, weil anderweitig unabkömmlich.

Da lernt Po auf raue Art die durchtriebene und diebische Füchsin Zhen (Awkwafina/Maria Hönig) kennen. Um sich lange Haft zu ersparen, verspricht sie dem Panda, ihm beim Finden des Chamäleons zu helfen. Klar, dass sich dieses Paar im wahrsten Sinn des Wortes zusammenraufen muss, ehe ihm die Bossgegnerin gegenübersteht …