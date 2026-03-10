Streamer-Vergleich: So viel kosten Netflix, Prime und Co

Mit HBO Max gibt es seit Kurzem einen neuen Streamer in Österreich, um 5,99 € monatlich ist man dabei. Was die wichtigsten Streamer in Österreich für reguläre Abomodelle verlangen, zeigt der folgende Überblick. Die teureren Abos unterscheiden sich dabei von den günstigen (mit Werbung) generell in der Qualität (HD, Full HD, 4K), in der Möglichkeit, mit mehreren Geräten gleichzeitig zu streamen, und beim Herunterladen von Content.

Netflix: monatlich: 8,99 € (mit Werbung) / 13,99 € Standard / 19,99 € Premium

Amazon Prime: monatlich: 8,99 € (Werbung inkludiert; werbefrei +2,99 €)

jährlich: 89,99 (Werbung inkludiert; werbefrei +2,99 € monatlich)

Testzeitraum 30 Tage

Disney+: monatlich: 10,99 € Standard / 15,99 € Premium

jährlich: 109,99 € Standard / 159,99 € Premium

Apple TV: monatlich: 9,99 €

Testzeitraum 7 Tage

Paramount+: monatlich: 5,99 € mit Werbung / 9,99 € Standard / 12,99 € Premium

jährlich: 52,99 € mit Werbung / 88,99 € Standard/ 115,99 € Premium

Testzeitraum 7 Tage

HBO Max: monatlich: 5,99 € mit Werbung / Bundle mit RTL+ 9,99 €

RTL+: monatlich: 9,99 € Premium / 9,99 € Bundle mit HBO Max /

12,99 € Premium werbefrei / 14,99 € Musik werbefrei

6 Monate: (monatlich 8,49 € Premium / 10,99 € Premium werbefrei /

12,49 Musik werbefrei)

Testzeitraum 30 Tage



Canal+: monatlich: Filme & Serien 8,99 € / Kombi (Sport & Unterhaltung) 7,50 € für die ersten 6 Monate, dann 14,99 € / Total 12,50 € für die ersten 6 Monate, dann 24,99 €

Sky X: monatlich: Filme & Serien 19,99 € / Sport 35,99 € / Filme, Serien & Sport 40,99 €

12 Monate: Filme & Serien monatlich 12,50 € / Sport 15 € / Filme, Serien & Sport 30 €

Sky Stream: monatlich (12 Monate Mindestvertragslaufzeit): Alle Filme & der gesamte Live- Sport 35 € / Der gesamte Live-Sport 35 € / Alle Filme & alle Serien (inkl. Netflix) 30 € / Alle Filme, Serien & der gesamte Live-Sport (inklusive Netflix) 45 €

DAZN: monatlich: 19,99 €

12 Monate: 9,99 € monatlich