Hulu kommt also doch noch zu uns!
Der US -Streamer startet bei uns nur als „Button“
Ab dieser Woche schon wird das „STAR“ Banner bei Disney+ bei uns verschwinden – und durch einen neuen Button ersetzt: Hulu! In den USA gibt es Hulu schon seit 2007 als eigenständigen Streamingdienst, der seine 55 Mio. Abonnenten u. a. mit ,Originals‘ wie „Only Murders in the Building“ und „Alien: Earth“ sowie mit „erwachsenen“ Serien von ABC und FX wie „Tracker“, „Shogun“, „Will Trent“ und „High Potential“ versorgt. Ab 2026 wird Hulu auch in den USA bei Disney+ integriert.
Im Zuge eines „Refreshs“ der Disney+App hält Hulu ab 8. Oktober nun also auch bei uns Einzug, wenn auch nur als eigenes „Label“ innerhalb der Disney+App. Inhaltlich ändert sich für uns gar nichts. Dafür sind seit 1. Oktober die Abopreise für Neukunden teurer geworden. Das wiederum ist sehr wohl zu spüren ...
