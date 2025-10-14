Logo
Hulu kommt also doch noch zu uns!

Der US-Streamer startet bei uns nur als „Button"

Hulu

Hulu

© Disney + / Screenshot

Ab dieser Woche schon wird das „STAR“­ Banner bei Disney+ bei uns ver­schwinden – und durch einen neuen Button er­setzt: Hulu! In den USA gibt es Hulu schon seit 2007 als eigenständigen Streamingdienst, der seine 55 Mio. Abonnen­ten u. a. mit ,Originals‘ wie „Only Murders in the Building“ und „Alien: Earth“ sowie mit „erwachsenen“ Serien von ABC und FX wie „Tracker“, „Shogun“, „Will Trent“ und „High Potential“ versorgt. Ab 2026 wird Hulu auch in den USA bei Disney+ integriert.

Im Zuge eines „Refreshs“ der Disney+­App hält Hulu ab 8. Oktober nun also auch bei uns Einzug, wenn auch nur als eige­nes „Label“ innerhalb der Disney+­App. Inhaltlich ändert sich für uns gar nichts. Dafür sind seit 1. Oktober die Abopreise für Neukunden teurer ge­worden. Das wiederum ist sehr wohl zu spüren ...

