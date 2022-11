Diese 24 Weihnachtsfilme bringen Sie in Festtagsstimmung!

Zur stillsten Zeit im Jahr sitzen Familie und Freunde oft und gerne gemeinsam vor dem Fernseher. Damit man sich hierbei auch nur mit der besten Filmauswahl befasst, haben wir die renommiertesten und beliebtesten X-mas-Movies aller Zeiten gesammelt, die Sie garantiert in Festtagsstimmung bringen werden. – Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten schöne Feiertage!

Hektik, Stress, Shoppingwahnsinn und/oder Corona-Lockdown – all das kann einem die Vorfreude auf das Fest der Liebe verderben. Das ultimative Mittel dagegen: Weihnachtsfilme. Die kann man sich nämlich auch schon vor Heiligabend anschauen und dabei in besinnliche Stimmung kommen. Denn zu Weihnachten soll es ja nicht (ausschließlich) um Konsum und Streit gehen, sondern um Menschlichkeit, Herzlichkeit, Wärme und Geborgenheit. Also schnappen Sie sich ein gutes Heißgetränk (Inhalt freilich nach Wahl), packen Sie sich mitsamt Kuscheldecke auf die Couch und tauchen Sie in die Welt der Weihnachtsfilme ein!

Platz 24) Versprochen ist versprochen (1996)

Versprochen ist versprochen (1996) © Video: 20th Century Fox / 1492 Pictures / Fox Family Films / YouTube

Originaltitel: Jingle All the Way

Jingle All the Way Regie: Brian Levant

Brian Levant IMDb-Bewertung: 5,6/10

Wer Versprochen ist versprochen (1996) streamt:

Worum es in Versprochen ist versprochen geht:

Geschäftsmann Howard (Arnold Schwarzenegger) verspricht seinem Junior das ultimative Bubenweihnachtsgeschenk – die Actionfigur Turbo Man! Natürlich vergisst er darauf und das heißbegehrte Spielzeug ist sofort ausverkauft. Doch Howard lässt sich nicht beirren und stürzt sich am Vormittag vor Heiligabend in die Konsumhölle, um noch eine letzte Puppe in der Stadt zu ergattern. Dabei muss er sich nicht nur mit narrischen Eltern, sondern auch mit einem rabiaten Postler (Sinbad) matchen, die allesamt noch einen Turbo Man brauchen … Zwischen ganz vielen Actionfilmen in den 90ern spielte Arnie auch in dieser Weihnachtskomödie mit, die zu Unrecht von der US-Kritik vernichtet wurde. Absolut kurzweilig!

Platz 23) Der Grinch (2000)

Der Grinch (2000) © Video: Universal Pictures / Imagine Entertainment / YouTube

Originaltitel: How the Grinch Stole Christmas

How the Grinch Stole Christmas Regie: Ron Howard

Ron Howard IMDb-Bewertung: 6,2/10

Wer Der Grinch (2000) streamt:

Worum es in Der Grinch geht:

Im Städtchen Whoville freuen sich die Einwohner wie jedes Jahr leidenschaftlich auf Weihnachten – eine Zeit der Feierlichkeit und Freude. Nur der Grinch (Jim Carrey), ein stets mürrisches und giftgrünes Zottelmonster, das in einer Berghöhle lebt, kann das X-mas-Fest nicht ausstehen. Glückliche Menschen sind ihm ein Graus. Er plant, die Feierlichkeiten zu sabotieren, indem er die Weihnachtsgeschenke stiehlt. Dabei hat er aber nicht mit der kleinen Cindy Lou (Tylor Momsen) gerechnet, die ihn ertappt und beschließt, den Grinch zu bekehren und ihm dabei zu helfen, seine schlechten Kindheitserfahrungen zu verarbeiten … Herrlich überdrehter, knallbunter Spaß nach einer Kinderbuchvorlage von Dr. Seuss (Horton hört ein Hu!), erhielt zu Recht einen Oscar für das beste Make-up.

Platz 22) Die Familie Stone – Verloben verboten! (2005)

Die Familie Stone – Verloben verboten! (2005) © Video: 20th Century Fox / Fox 2000 Pictures / YouTube

Originaltitel: The Family Stone

The Family Stone Regie: Thomas Bezucha

Thomas Bezucha IMDb-Bewertung: 6,3/10

Wer Die Familie Stone – Verloben verboten! (2005) streamt:

Worum es in Die Familie Stone – Verloben verboten! geht:

Everett (Dermot Mulroney) will die Weihnachtsfeiertage nützen, um Freundin Meredith (Sarah Jessica Parker) endlich seiner reichlich schrägen Familie vorzustellen. Doch von Anfang an jagt ein Missverständnis das nächste, und schon bald zieht die steife Fettnäpfchen-Treterin aus New York ins Hotel. Blöd, denn eigentlich wollte Everett zu Weihnachten um die Hand seiner Liebsten anhalten. Kann Merediths Schwester Julia (Claire Danes) die verfahrene Situation noch retten? … Vergnügliche Weihnachts-Turbulenzen mit starkem Ensemble.

Platz 21) Santa Clause – Eine schöne Bescherung (1994)

Santa Clause – Eine schöne Bescherung (1994) © Video: Buena Vista Pictures / Walt Disney Pictures / Hollywood Pictures / Outlaw Productions / YouTube

Originaltitel: The Santa Clause

The Santa Clause Regie: John Pasquin

John Pasquin IMDb-Bewertung: 6,5/10

Wer Santa Clause – Eine schöne Bescherung (1994) streamt:

Worum es in Santa Clause – Eine schöne Bescherung geht:

Der geschiedene Werber Scott (Tim Allen) feiert mit dem Sohn Weihnachten, als er auf seinem Dach Geräusche hört. Scott eilt nach draußen und erschreckt die Gestalt auf dem Dach, sodass sie zu Boden fällt: Es war der Weihnachtsmann, der sich in Luft auflöst! Zurück bleibt sein roter Anzug, in den Scott hineinschlüpft – so wird er hochoffiziell zum neuen Santa Claus … Den liebenswerten Spaß kann man sich jedes Jahr zu Weihnachten anschauen.

Platz 20) Das Wunder von Manhattan (1994)

Das Wunder von Manhattan (1994) © Video: 20th Century Fox / Hughes Entertainment / Fox Family Films / YouTube

Originaltitel: Miracle on 34th Street

Miracle on 34th Street Regie: Les Mayfield

Les Mayfield IMDb-Bewertung: 6,6/10

Wer Das Wunder von Manhattan (1994) streamt:

Worum es in Das Wunder von Manhattan geht:

Der nette Kaufhaus-Weihnachtsmann Kriss Kringle (Richard Attenborough) ist einer wie aus dem Bilderbuch: alt, gutmütig, mit weißem Bart und in roter Montur. Doch damit nicht genug: Kringle hält sich tatsächlich für den echten Weihnachtsmann. Die Kinder sind sich da ganz sicher, die Erwachsenen sehen die Sache aber anders. Sie halten den guten Mr. Kringle einfach für senil – und wollen ihn mithilfe einer Intrige ins Altersheim bringen … Kitschiges Remake des gleichnamigen Klassikers aus dem Jahr 1947.

Platz 19) Der Polarexpress (2004)

Der Polarexpress (2004) © Video: Warner Bros. Pictures / Castle Rock Entertainment / Shangri-La Entertainment / ImageMovers / Playtone / Golden Mean Productions / YouTube

Originaltitel: The Polar Express

The Polar Express Regie: Robert Zemeckis

Robert Zemeckis IMDb-Bewertung: 6,6/10

Wer Der Polarexpress (2004) streamt:

Worum es in Der Polarexpress geht:

Santa Claus? Den gibt’s doch gar nicht, ist sich ein kleiner namenloser Bub in der Nacht vor Weihnachten sicher. Da hört er vorm Schlafengehen das Heranbrausen eines Zugs: Es ist der titelgebende Polarexpress, der genau vor dem Fenster des Buben zum Stehen kommt. Ein Schaffner (Tom Hanks, so wie alle anderen Darsteller via Performance-capture-Verfahren „digitalisiert“) bittet den staunenden Knirps einzusteigen. Aber wohin geht die Reise eigentlich? Erraten: in die Heimat des Weihnachtsmanns … Der flotte Spaß beruht auf der vor allem in den USA berühmten Vorlage von Chris Van Allsburg.

Platz 18) Während du schliefst (1995)

Während du schliefst (1995) © Video: Buena Vista Pictures Distribution, Inc. / Hollywood Pictures / Caravan Pictures / YouTube

Originaltitel: While You Were Sleeping

While You Were Sleeping Alternativtitel: Während du schliefst – Liebe auf den zweiten Blick

Während du schliefst – Liebe auf den zweiten Blick Regie: Jon Turteltaub

Jon Turteltaub IMDb-Bewertung: 6,7/10

Wer Während du schliefst (1995) streamt:

Worum es in Während du schliefst geht:

Als zu Weihnachten der fesche Anwalt Peter (Peter Gallagher) von Rowdys beraubt und aufs Gleis gestoßen wird, rettet Kartenverkäuferin Lucy (Sandra Bullock) ihn vor einem heranbrausenden Zug. Im Spital wird sie von der Familie des Komapatienten irrtümlich für dessen Verlobte gehalten und mit offenen Armen aufgenommen. Nur Peters Bruder Jack (Bill Pullman) begegnet Lucy mit Skepsis. Das ändert sich, als die beiden sich näher kennenlernen … Warmherzig, witzig und klug. Nach Speed (1994) der zweite große Hit für die damals 30-jährige Sandra Bullock.

Platz 17) Liebe braucht keine Ferien (2006)

Liebe braucht keine Ferien (2006) © Video: Sony Pictures Releasing / Universal Pictures / Columbia Pictures / Universal Pictures / Relativity Media / Waverly Films / YouTube

Originaltitel: The Holiday

The Holiday Regie: Nancy Meyers

Nancy Meyers IMDb-Bewertung: 6,9/10

Wer Liebe braucht keine Ferien (2006) streamt:

Worum es in Liebe braucht keine Ferien geht:

Amanda Wood (Cameron Diaz) lebt in Los Angeles und produziert hocherfolgreich Kinotrailer. Weil ihr Freund sie betrogen hat, setzt sie ihn vor die Tür. Iris (Kate Winslet) ist in Surrey zu Hause, Kolumnistin bei einer Londoner Zeitung und seit drei Jahren unglücklich in einen Kollegen verliebt, der jetzt seine Verlobung mit einer anderen bekanntgibt. Um ihren Liebeskummer über die Weihnachtsfeiertage ohne männliche Interferenz zu kurieren, tauschen die beiden via Internetplattform ihre Häuser. Während Iris vom sonnigen Kalifornien und ihrer neuen Luxusbleibe begeistert ist, bereut Amanda den Trip ins verschneite England anfangs … Bezaubernde Liebeskomödie von Genre-Spezialistin Nancy Meyers (Was das Herz begehrt).

Platz 16) Bad Santa (2003)

Bad Santa (2003) © Video: Miramax Films / Columbia TriStar Film Distributors International / Columbia Pictures / Dimension Films / Tryptich Pictures / YouTube

Originaltitel: Bad Santa

Bad Santa Regie: Terry Zwigoff

Terry Zwigoff IMDb-Bewertung: 7,0/10

Wer Bad Santa (2003) streamt:

Worum es in Bad Santa geht:

Willie T. Stokes (Billy Bob Thornton) verdingt sich als Kaufhaus-Santa-Claus, benimmt sich aber voll daneben. Er säuft wie ein Loch, raucht und beschimpft Kinder, die sich auf seinen Schoß setzen. Dennoch macht der verdorbene Rüpel den Job alle Jahre wieder – und zwar aus monetären Gründen: Am Heiligen Abend will er nämlich mithilfe des kleinwüchsigen, als Elf verkleideten Marcus (Tony Cox) den Ladensafe ausräumen. Doch diesmal funken die fesche Sue (Lauren Graham) und ein übergewichtiger Bub (Brett Kelly) dazwischen … Herrlich respektlose Groteske!

Platz 15) Buddy – Der Weihnachtself (2003)

Buddy – Der Weihnachtself (2003) © Video: New Line Cinema / Guy Walks Into a Bar Productions / YouTube

Originaltitel: Elf

Elf Regie: Jon Favreau

Jon Favreau IMDb-Bewertung: 7,0/10

Wer Buddy – Der Weihnachtself (2003) streamt:

Worum es in Buddy – Der Weihnachtself geht:

Der Weihnachtsmann liefert Geschenke ab und packt versehentlich einen Säugling ein. Am Nordpol wächst das Baby unter Elfen und Papa Elf (Bob Newhart) auf – der ihm den Namen Buddy gibt. Mit zunehmendem Alter offenbart Papa Elf seinem viel zu groß geratenen Ziehsohn (Will Ferrell) seine wahre Herkunft und dass sein leiblicher Vater (James Caan), ein kaltherziger Zyniker, in New York lebt. So macht sich Buddy auf in die unbekannte Stadt und sorgt dort für Chaos … Amüsant-weihnachtliche Familienunterhaltung für Jung und Alt.

Platz 14) Die Geister, die ich rief … (1988)

Die Geister, die ich rief … (1988) © Video: Paramount Pictures / Mirage Productions / YouTube

Originaltitel: Scrooged

Scrooged Regie: Richard Donner

Richard Donner IMDb-Bewertung: 7,0/10

Wer Die Geister, die ich rief … (1988) streamt:

Worum es in Die Geister, die ich rief … geht:

Zu Weihnachten interessiert den hartherzigen TV-Sender-Chef Frank (Billy Murray) nur eins: die Einschaltquote. Das Programm muss mit blutiger Action gespickt sein. Als ein Mitarbeiter deswegen aufmuckt, wird er kurzerhand gefeuert. Da nehmen sich drei Geister den Ungustl zur Brust und führen ihm bei Ausflügen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sein gemeines Verhalten und die üblen Konsequenzen vor Augen … Ein amüsanter, ganz auf Bill Murray zugeschnittener Läuterungsspaß mit viel 80er-Charme, sehr frei nach dem Festtagsklassiker A Christmas Carol von Charles Dickens.

Platz 13) Arthur Weihnachtsmann (2011)

Arthur Weihnachtsmann (2011) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Sony Pictures Animation / Aardman Animations / YouTube

Originaltitel: Arthur Christmas

Arthur Christmas Regie: Sarah Smith, Barry Cook

Sarah Smith, Barry Cook IMDb-Bewertung: 7,1/10

Wer Arthur Weihnachtsmann (2011) streamt:

Worum es in Arthur Weihnachtsmann geht:

Mit Schlitten und Rentieren hat die Arbeit des Weihnachtsmanns heute gar nichts mehr zu tun. Die Verteilung der Geschenke an zwei Milliarden Kinder wird von einem riesigen Hightech-Raumschiff aus organisiert. Trotz des enormen Aufwands passiert ein Malheur: Ein Geschenk ist übriggeblieben, für ein kleines Mädchen fällt die Bescherung also ins Wasser! Der Weihnachtsmann und sein Sohn Steve, der Einsatzleiter, sehen darin nicht mehr als ein lästiges Missgeschick. Nur Arthur, der patscherte jüngere Sohn von Santa Claus, weigert sich, den Fehler zu akzeptieren und macht sich mit seinem Opa auf, das Geschenk auszuliefern … Der von Aardman Animations (Wallace & Gromit, Shaun, das Schaf) super animierte Streifen hat das Herz am rechten Fleck, bietet aber auch richtig fiese Erwachsenen-Gags.

Platz 12) Das ewige Lied (1997)

Das ewige Lied (1997) © Video: Media Cooperation One / Film-Line Produktion / Film-Line Productions GmbH / YouTube

US-Titel: Silent Night

Silent Night Regie: Franz Xaver Bogner

Franz Xaver Bogner IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum es in Das ewige Lied geht:

Anno 1820 in Oberndorf an der Salzach: Der junge Geistliche Joseph Mohr (Tobias Moretti), der dem örtlichen Pfarrer Nöstler (Erwin Steinhauer) helfen soll, wird in den Konflikt zwischen den verarmten Fluss-Schiffern und den reichen Kaufleuten verwickelt. Idealist Mohr setzt sich für die Schiffer ein, was Nöstler, der sich mit Unternehmer Burgschwaiger verbündet hat, nicht gern sieht. Dorflehrer Franz Gruber (Heio von Stetten) hingegen hält zu ihm … Die Geschichte von Joseph Mohr (1792-1848), der den Text zu „Stille Nacht, heilige Nacht“ geschrieben hat.

Platz 11) Wunder einer Winternacht – Die Weihnachtsgeschichte (2007)

Wunder einer Winternacht – Die Weihnachtsgeschichte (2007) © Video: Sandrew Metronome Distribution / Anchor Bay Entertainment / Attraction Distribution / Snapper Films Oy / Canal+ / MEDIA Programme of the European Union / Soundtrack New York / Suomen Elokuvasäätiö / YouTube

Originaltitel: Joulutarina

Joulutarina US-Titel: Christmas Story

Christmas Story Regie: Juha Wuolijoki

Juha Wuolijoki IMDb-Bewertung: 7,1/10

Wer Wunder einer Winternacht – Die Weihnachtsgeschichte (2007) streamt:

Worum es in Wunder einer Winternacht – Die Weihnachtsgeschichte geht:

Als der kleine Nikolas (Hannu-Pekka Björkman) seine Eltern verliert, ziehen ihn die selbst bitterarmen Menschen eines Fischerdorfes in Lappland gemeinsam auf. Jedes Jahr verbringt er in der Obhut einer anderen Familie. Zum Dank schnitzt er seinen Gastgebern jedes Jahr zu Weihnachten kleine Geschenke. Als er später die Werkstatt des brummigen Schreiners Isaaki (Kari Väänänen) erbt, legt Nikolaus mit dem Schenken erst so richtig los … Die Legende von der Kindheit und Jugend des Weihnachtsmannes, nach einem Roman des Finnen Marko Leino, warmherzig und nostalgisch erzählt.

Platz 10) Single Bells (1997)

Single Bells (1997) © Video: ORF / BR / Telepool / TeamFilm Produktion / LISTO MediaServices Cine + TV Postproduction / YouTube

Regie: Xaver Schwarzenberger

Xaver Schwarzenberger IMDb-Bewertung: 7,2/10

Wer Single Bells (1997) streamt:

Worum es in Single Bells geht:

Werbeprofi Kati (Martina Gedeck), 35, mit Kinderarzt Jonas (Gregor Bloéb) zeit gemäß locker liiert, will zu Weihnachten nicht mehr nur „Ihr Kinderlein kommet“ singen, sondern den Liedtext in die Tat umsetzen. Sie wünscht sich eine eigene Familie – und das bitte möglichst bald! Ganz anders Jonas: Ihm reichen die Gschroppen aus seiner Praxis vollauf. Es kommt zum Streit, woraufhin Kati auf den geplanten Mauritius-Urlaub pfeift und stattdessen zu ihrer Schwester Luise (Mona Seefried) und deren Mann Joe (Erwin Steinhauer) aufs verschneite Land fährt, um ein Lichterlfest wie früher zu begehen. Die dort versammelten Verwandten sind jedoch alles andere als besinnlich drauf, für Spannungen (und herrlich gemeine Sprüche) sorgt vor allem Luises Schwiegermama (Inge Konradi) … Regisseur Xaver Schwarzenbergers wunderbar schräge Weihnachtskomödie genießt dank pointierter Dialoge und unvergesslicher Figuren, die von hochkarätigen Schauspielern verkörpert werden, nicht nur in Österreich Kultstatus. Mittlerweile ein Klassiker des (vor-)weihnachtlichen TV-Programms. Im Jahr 2000 folgte mit O Palmenbaum ein nicht minder amüsanter Nachschlag!

Platz 9) A Christmas Carol – Die Nacht vor Weihnachten (1999)

A Christmas Carol – Die Nacht vor Weihnachten (1999) © Video: TNT / Warner Bros. Domestic Pay TV Cable & Network Features / RHI Entertainment / TNT Productions / Turner Television / Hallmark Entertainment / YouTube

Originaltitel: A Christmas Carol

A Christmas Carol Alternativtitel: A Christmas Carol – Die drei Weihnachtsgeister / Eine Weihnachtsgeschichte

A Christmas Carol – Die drei Weihnachtsgeister / Eine Weihnachtsgeschichte Regie: David Hugh Jones

David Hugh Jones IMDb-Bewertung: 7,4/10

Wer A Christmas Carol – Die Nacht vor Weihnachten (1999) streamt:

Worum es in A Christmas Carol – Die Nacht vor Weihnachten geht:

Heiligabend, 1850. Der geizige Ebenezer Scrooge (Patrick Stewart) lässt auch an Weihnachenten seine Mitmenschen unter seiner schlechten Laune leiden. Bob Cratchit (Richard E. Grant), der bei dem Geizhals angestellt ist, wird immer wieder das Opfer von dessen herzlosen Boshaftigkeiten. Doch in der Weihnachtsnacht bekommt Scrooge unerwarteten Besuch – vom Geist seines verstobenen Partners Jacob Marley … Eine der unzähligen Versionen der Dickens-Geschichte, aber mit dem brillanten Patrick Stewart in der Hauptrolle bekommt das Ganze einen „Touch of Shakespeare“.

Platz 8) Der kleine Lord (1980)

Der kleine Lord (1980) © Video: CBS / ViacomCBS / EuroVideo / Norman Rosemont Productions / YouTube

Originaltitel: Little Lord Fauntleroy

Little Lord Fauntleroy Regie: Jack Gold

Jack Gold IMDb-Bewertung: 7,5/10

Wer Der kleine Lord (1980) streamt:

Worum es in Der kleine Lord geht:

Der 8-jährige Cedric (Ricky Schroder) lebt zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seiner verwitweten Mama in einem New Yorker Armenviertel. Eines Tages taucht ein Abgesandter von Cedrics Opa, dem Earl von Dorincourt (Alec Guinness), auf – mit spannenden Nachrichten: Cedric hat Anspruch auf Erbe und Titel des Earl! Daraufhin reist der Kleine mit seiner Mutter nach England, um auf die kommenden Aufgaben vorbereitet zu werden. Doch Cedrics Großvater ist alles andere als ein Menschenfreund. Vorerst … Herzerwärmender Weihnachtsklassiker, immer wieder ein Vergnügen.

Platz 7) Kevin – Allein zu Haus (1990)

Kevin – Allein zu Haus (1990) © Video: 20th Century Fox / Hughes Entertainment / YouTube

Originaltitel: Home Alone

Home Alone Regie: Chris Columbus

Chris Columbus IMDb-Bewertung: 7,6/10

Wer Kevin – Allein zu Haus (1990) streamt:

Worum es in Kevin – Allein zu Haus geht:

Bei der Abreise nach Paris in die Weihnachtsferien wird der achtjährige Kevin (Macaulay Culkin) von seinen Eltern daheim vergessen! Ihm ist’s recht: endlich fernsehen und Fast Food bis zum Abwinken! So richtig aufregend wird es, als die zwei Volltrottel-Diebe Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern) das scheinbar verlassene Haus plündern wollen. Knirps Kevin zeigt aber Courage und bekämpft die dümmlichen Gauner mit viel Köpfchen und wohldosierten Brutalitäten aus dem Hinterhalt … Witziger 90er-Hit und längst ein Weihnachtsprogramm-Klassiker. Insgesamt zog die Saga vier Fortsetzungen nach sich, wobei die nennenswerteste von 1992 stammt und Kevin nach New York verfrachtet. 2021 erschien beim Streamingdienst Disney+ ein Reboot des Franchise: unter dem Namen Nicht schon wieder allein zu Haus, mit Archie Yates (Jojo Rabbit) in der Hauptrolle.

Platz 6) Schöne Bescherung (1989)

Schöne Bescherung (1989) © Video: Warner Bros. / Hughes Entertainment / YouTube

Originaltitel: National Lampoon’s Christmas Vacation

National Lampoon’s Christmas Vacation Alternativtitel: Hilfe, es weihnachtet sehr

Hilfe, es weihnachtet sehr Regie: Jeremiah S. Chechik

Jeremiah S. Chechik IMDb-Bewertung: 7,6/10

JustWatch

Worum es in Schöne Bescherung geht:

Bei Clark Griswold (Chevy Chase) und seinen Liebsten (u. a. Beverly D’Angelo) regiert schon vor Weihnachten das Chaos – beim Stehlen des Baums, beim Aufstellen und beim Versuch, am Haus 25.000 Lampen anzubringen. Auch die Schwiegereltern nerven, und als dann noch Prolo-Cousin Eddie (Randy Quaid) mit Sippe und Rottweiler Rotzi kommt, ist das Durcheinander perfekt … Ein Muss im vorweihnachtlichen Spaßprogramm, mit Slapstick und Gags am laufenden Band. Clarks Sohn Rusty spielt übrigens Johnny Galecki (Leonard aus The Big Bang Theory).

Platz 5) Tatsächlich… Liebe (2003)

Tatsächlich… Liebe (2003) © Video: Universal Pictures / Mars Distribution / StudioCanal / Working Title Films / DNA Films / YouTube

Originaltitel: Love Actually

Love Actually Regie: Richard Curtis

Richard Curtis IMDb-Bewertung: 7,6/10

Wer Tatsächlich… Liebe (2003) streamt:

Worum es in Tatsächlich… Liebe geht:

Gehört zu Recht zu den Fixpunkten im weihnachtlichen TV-Programm. Es geht um neun mehr oder weniger romantische Episoden im vorweihnachtlichen London: Der frisch gewählte britische Premierminister (Hugh Grant) verliebt sich in seine Hausangestellte, Autor Jamie (Colin Firth) verschaut sich in Südfrankreich in seine portugiesische Haushälterin, der verheiratete Harry (Alan Rickman) flirtet mit seiner Sekretärin. Außerdem ist da noch der Alt-Rocker Billy (Bill Nighy), der nach spätem Charterfolg erkennt, wie wichtig ihm sein Manager Joe ist … Einfach zurücklehnen, lachen und weinen!

Platz 4) Weiße Weihnachten (1954)

Weiße Weihnachten (1954) © Video: Paramount Pictures / YouTube

Originaltitel: White Christmas

White Christmas Regie: Michael Curtiz

Michael Curtiz IMDb-Bewertung: 7,6/10

Wer Weiße Weihnachten (1954) streamt:

Worum es in Weiße Weihnachten geht:

Im Zweiten Weltkrieg sind die Freunde Bob Wallace (Bing Crosby) und Phil Davis (Danny Kaye) in Europa stationiert. Als ihr Lager während einer Weihnachtsfeier angegriffen wird, rettet Phil Bob das Leben. Nach Kriegsende verdienen die begabten Tänzer und Sänger ihr Geld am Broadway und produzieren sogar selbst Musical-Revuen. Als sie in Betty (Rosemary Clooney) und Judy (Vera-Ellen) Haynes, den Schwestern eines Kriegskameraden, zwei künstlerische Talente entdecken, reisen sie ihnen nach Vermont hinterher, wo die zwei Damen ein Engagement über die Weihnachtsfeiertage haben. Besitzer des Veranstalterhotels ist ausgerechnet General Waverly (Dean Jagger), ehemals Vorgesetzter von Bob und Phil. Die Freude über das Wiedersehen wird von der Tatsache getrübt, dass Waverlys Hotel in argen finanziellen Schwierigkeiten steckt. Um zu helfen, beschließen Bob und Phil, ihre erfolgreiche Revue Kunterbunt vor Ort aufzuführen … Zugegeben, die Story ist dünn. Dafür glänzt der Fifties-Musical-Evergreen mit spielfreudigem Ensemble, mitreißender Musik (das von Irving Berlin komponierte „White Christmas“ zählt zu den berühmtesten Weihnachtsliedern überhaupt) und perfekt choreografierten Tanzeinlagen. Ein Weihnachtsklassiker durch und durch!

Platz 3) Die Muppets-Weihnachtsgeschichte (1992)

Die Muppets-Weihnachtsgeschichte (1992) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Jim Henson Productions / YouTube

Originaltitel: The Muppet Christmas Carol

The Muppet Christmas Carol Regie: Brian Henson

Brian Henson IMDb-Bewertung: 7,7/10

Wer Die Muppets-Weihnachtsgeschichte (1992) streamt:

Worum es in Die Muppets-Weihnachtsgeschichte geht:

Jim Hensons populäre Puppen Kermit, Miss Piggy & Co in einer entzückenden Variation des Charles-Dickens-Klassikers A Cristmas Carol. Die Hauptrolle spielt aber ein Darsteller aus Fleisch und Blut: Oscarpreisträger Michael Caine glänzt als mürrischer Geizkragen Ebenezer Scrooge, der mit drei Geistern durch seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft reist und sich dabei wieder der wahren Bedeutung von Weihnachten bewusst wird … Schöne und stellenweise arg traurige Adaption des Stoffs.

Platz 2) Nightmare Before Christmas (1993)

Trailer von „Nightmare Before Christmas“ (1993) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Touchstone Pictures / Skellington Productions / YouTube

Originaltitel: The Nightmare Before Christmas

The Nightmare Before Christmas Regie: Henry Selick

Henry Selick IMDb-Bewertung: 8,0/10

Wer Nightmare Before Christmas (1993) streamt:

Worum es in Nightmare Before Christmas geht:

Jack Skellington, dem spindeldürren Kürbis-König des Halloween-Reiches, ist es langsam zu fad, Jahr für Jahr das gleiche Gruselfest vorbereiten zu müssen. Da öffnet er zufällig eine Zaubertür, die ihn direkt in die Weihnachtsstadt bringt. Sofort ist Jack begeistert von all den Farben und dem fröhlichen Treiben dort. Wieder zurück beschließt er kurzerhand, dass Halloween-Town dieses Jahr das Fest der Liebe organisiert, und der Weihnachtsmann beurlaubt wird … Weihnachtlich-schräges Gruselmusical (das auch zu Halloween perfekt funktioniert), erdacht von – wie könnte es anders sein – Genremeister Tim Burton, gedreht in aufwendiger Stop-Motion-Technik. Kann man immer wieder sehen!

Platz 1) Ist das Leben nicht schön? (1946)

Ist das Leben nicht schön? (1946) © Video: RKO Radio Pictures / Liberty Films / YouTube

Originaltitel: It’s a Wonderful Life

It’s a Wonderful Life Regie: Frank Capra

Frank Capra IMDb-Bewertung: 8,6/10

Wer Ist das Leben nicht schön? (1946) streamt:

Worum es in Ist das Leben nicht schön? geht:

Ausgerechnet George Bailey (James Stewart), der Mann, der praktisch jedem Einwohner von Bedford Falls auf die eine oder andere Weise geholfen hat, beschließt, sich das Leben zu nehmen. Gott will das verhindern und beauftragt den Engel Clarence (Henry Travers), sich des Verzweifelten anzunehmen. Zuvor muss der Himmelsbote (und wir Zuseher) aber wissen, was dem armen George widerfahren ist: Wir sehen in Rückblenden, wie George als junger Bursch seinem Bruder das Leben rettet und später zu dessen Gunsten auf einen Studienplatz verzichtet. Wie er die Bank seines Vaters übernimmt und immer zuerst auf seine Kunden und dann aufs Geld schaut. Wie er mit Mary (Donna Reed) seine große Liebe heiratet und Vater wird – und wie der fiese Mr. Potter (Lionel Barrymore) ihn austrickst und so in die Verzweiflung treibt. Bevor es aber zum Äußersten kommt, führt Clarence George vor Augen, wie Bedford Falls ohne ihn aussehen würde … Pflichtprogramm zu Weihnachten. Wer beim Finale des perfekt inszenierten, zeitlos schönen Klassikers von Frank Capra nicht zumindest ein Lächeln im Gesicht hat oder feuchte Augen bekommt, muss wie der fiese Mr. Potter ein Herz aus Stein haben!

