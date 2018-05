Dwayne „The Rock“ Johnson ist der einzige US-Star, der aus einem drohendem Flop einen Superhit machen kann. Der Ex-Profiwrestler ist eine wahre Geldmaschine, wie seine Top-10-Filme zeigen.

Groß, sportlich, attraktiv und sympathisch: Dwayne „The Rock“ Johnson ist der geborene Actionstar. Er begann seine Karriere als Profiwrestler, doch schon 2002 wurde Hollywood auf ihn aufmerksam. Da ergatterte er im Fantasyabenteuer ‚The Scorpion King‘ seine erste Kinohauptrolle.

„The Rock“ macht die meisten Stunts selbst

Dank seines eindrucksvollen Körpers und seiner Sportlichkeit absolviert der charismatische Schauspieler (er feierte am 2.Mai seinen 46. Geburtstag) viele Stunts einfach selbst. Auf ein Genre lässt er sich nicht festlegen: Wurscht, ob Action, Komödie oder Fantasy – „The Rock“ überzeugt in fast jeder Rolle. Kein Wunder also, dass er letzten Dezember auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood einen eigenen Stern bekommen hat.

Star File Dwayne Johnson © Video: Glomex

Erfolgsgarant: Wo Dwayne Johnson mitspielt, fließt das Geld in die Kinokassen

Dank weltweiter Superhits wie ‚Fast & Furious‘, ‚San Andreas‘ oder ‚Jumanji‘ zählt „The Rock“ seit Jahren zu den bestverdienenden und populärsten Filmstars. Und: Egal wie schwach der Film ist, er wird ein Erfolg.

„The Rock“-Top-Ten: Die zehn erfolgreichsten Filme mit Dwayne Johnson

Aktuell ist Dwayne Johnson in ‚Rampage‘ im Kino zu sehen – wieder mal als einsamer Held, der die Welt gleich vor drei Monstern retten muss. Der Film ist gerade mal im Kino angelaufen und hat so viel Geld eingespielt, dass er schon unter den „The Rock“-Top-Ten gelandet ist:

10) Die Reise zur geheimnisvollen Insel

Erscheinungsjahr: 2012

Eingespielt: 335,3 Mio. $

Die Reise zur Geheimnisvollen Insel © Video: YouTube

9) G.I. Joe: Die Abrechnung

Erscheinungsjahr: 2013

Eingespielt: 375,7 Mio. $

G.I. Joe: Die Abrechnung © Video: YouTubw

8) Rampage

Erscheinungsjahr: 2018 (läuft noch in den Kinos)

Eingespielt: 377,9 Mio. $

Rampage Trailer 2 © Video: YouTube

7) San Andreas

Erscheinungsjahr: 2015

Eingespielt: 474 Mio. $

San Andreas © Video: YouTube

6) Fast & Furious Five

Erscheinungsjahr: 2011

Eingespielt: 626,1 Mio. $

Fast & Furious Five © Video: YouTube

5) Vaiana

Erscheinungsjahr: 2016

Eingespielt: 643,3 Mio. $

Vaiana © Video: YouTube

4) Fast & Furious 6

Erscheinungsjahr: 2013

Eingespielt: 788,7 Mio. $

Fast & Furious 6 © Video: YouTube

3) Jumanji: Welcome to the Jungle

Erscheinungsjahr: 2017

Eingespielt: 957,7 Mio. $

Jumanji: Willkommen im Dschungel © Video: YouTube

2) Fast & Furious 8

Erscheinungsjahr: 2017

Eingespielt: 1,236 Mrd. $

Fast & Furious 8 © Video: YouTube

1) Fast & Furious 7

Erscheinungsjahr: 2015

Eingespielt: 1,516 Mrd. $