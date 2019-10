Susan Sarandon glänzt in jedem Genre von Thriller über Drama bis zu Comedy, Märchen und Fantasy. Aber welche sind ihre 10 besten Filme? Hier gibt’s die Top 10 von Susan Sarandon inklusive IMDb-Bewertung, Trailer und kurzer Inhaltsangabe – ganz ohne Spoilergefahr.

Susan Sarandon wurde als Susan Abigail Tomalin am 4. Oktober 1946 in New York City geboren. Mit 8 jüngeren Geschwistern aufgewachsen, heiratete sie mit 21 Jahren ihren Schauspielkollegen Chris Sarandon (Die Braut des Prinzen). Die Ehe wurde 1979 geschieden.

Sie bewarben sich meist gemeinsam für Film- oder Theaterproduktionen, und bei Susan klappte die Sache recht schnell sehr gut. Nach ein paar Serienrollen im TV gelang ihr mit der Rocky Horror Picture Show 1975 der Durchbruch.

Die vleiseitige Actrice ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, an Demos teilzunehmen (und auch mal verhaftet zu werden) und auch bei scheinbar harmlosen Talkshow-Interviews politisch zu werden. Das hat aber ihrem Erfolg nie geschadet. Sie bekam 1996 einen Oscar (Dead Man Walking) und ist bis dato 5 mal nominiert worden.

Sie probierte nahezu jedes Genre (Thriller, Komödie, Drama, Märchen, Fantasy ..) aus und brillierte in allen Rollen - denn wo Sarandon draufsteht, ist 100 Prozent Sarandon drin.

Seit 2017 zeigt sie in der Serie Feud als Joan Crawford an der Seite von Jessica Lange (als Bette Davis) wieder ihr umwerfendes Talent - und dafür gab es auch schon eine Golden Globe Nominierung.

Nach einer langjährigen Beziehung mit Tim Robbins (1988-2009), aus der zwei Söhne hervorgingen, lebt sie als Single in New York, schaut aber gerne bei ihrer Tochter Eva Amurri (geb. 1985) vorbei, die sie mittlerweile zur zweifachen Großmutter gemacht hat. Was für eine coole Oma!

Platz 10: The Rocky Horror Picture Show (1975)

1975 – mit Richard O'Brien, Tim Curry und Susan Sarandon © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,4

Handlung:

Dank einer Autopanne landet das extrem biedere Pärchen Brad (Barry Bostwick) und Janet (Susan Sarandon) mitten im Nirgendwo im Schloss des Transvestiten Dr. Frank N. Furter (Curry) - und erlebt eine unvergessliche Nacht: Der Hausherr in Strapsen feiert nämlich eine schräge Party mit skurrilen Gästen und bastelt nebenbei an einem blonden, muskelbepackten künstlichen Sklavenmenschen. Das schräge Sexgrusical ist heute Kult, inklusive der Songs (u. a. The Time Warp).

Bei Kinostart galt das Grusical aber noch als Totalflop. Erst als die berüchtigten Mitternachtsvorstellungen an Popularität gewannen, wendete sich das Blatt. Nachts waren die Vorstellungen plötzlich voll, der Rest ist Geschichte!

Platz 9: Pretty Baby (1978)

Pretty Baby (1978) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,6

Handlung:

New Orleans, 1917: Die 12-jährige Violet (Brooke Shields) lebt mit ihrer Mutter Hattie (Susan Sarandon) in einem Bordell, wo eines Tages auch Violets Unschuld an den Meistbietenden versteigert wird. Als ihre Mutter den Unternehmer Fuller heiratet, um ein bürgerliches Leben zu führen, wird Violet die Geliebte des Fotografen F. J. Bellocq (Keith Carradine).

- Der erste amerikanische Film von Louis Malle entstand 1978 nach authentischen Dokumenten.

Platz 8: Der Sturm (Tempest, 1982)

Der Sturm (Tempest, 1982) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,5

Handlung:

Vor berauschend fotografierter griechischer Landschaft wuchern wundersam die widersprüchlichsten Tonlagen, während eine leidenschaftliche Darstellerriege unter der Führung des Duos Cassavetes-Rowlands Glanzlichter setzt. Von der Midlife-Crisis gepackt, lässt Erfolgsarchitekt Philip Dimitrius (John Cassavetes) seine Schauspielergattin (Gena Rowlands) in Manhattan sitzen, um mit seiner Tochter (Molly Ringwalds Kinodebüt) auf einer Insel in Griechenland neu anzufangen. Am Hafen in Athen lernen sie die hübsche Aretha (Susan Sarandon) kennen, die das Vater-Tochter-Gespann begleitet. Die Idylle findet ein jähes Ende, als in Folge eines Unwetters ausgerechnet auf ihrem kleinen Eiland alle wichtigen Menschen aus jenem Leben, das Philip hinter sich lassen wollte), nach einem Schiffbruch landen.

Platz 7: Der Klient (1994)

Der Klient (1994) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,7

Handlung:

Problemkind Mark (Brad Renfro), 11, raucht heimlich im Wald und wird dabei in den Suizid eines Mafia-Anwalts involviert. Kurz bevor sich der Mann in den Kopf schießt, vertraut er dem Buben brisante Informationen an. Schlimm für den Kleinen, denn zwischen FBI und ehrenwerter Gesellschaft hebt nun ein Wettlauf um den jungen Kronzeugen an. Der karrieregeile Staatsanwalt Foltrigg (Tommy Lee Jones) will Mark zur Aussage zwingen. Doch die couragierte Juristin Reggie (Susan Sarandon) hält dagegen, da sonst das Leben des Buben keinen Cent mehr wert wäre.

Fesselnde Grisham-Adaption mit Top-Cast.

Platz 6: Feud (Serie 2017)

Feud (Serie 2017) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 8,5

Handlung:

In Feud widmet sich der Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Ryan Murphy (American Horror Story) berühmten Konflikten großer Persönlichkeiten. Und zum Auftakt geht es in Staffel eins um zwei ganz große Namen der Filmgeschichte: Die beiden Leinwand-Diven Joan Crawford und Bette Davis, die 1962 im Aufreger-Drama Was geschah wirklich mit Baby Jane? gemeinsam vor der Kamera standen und eine legendäre Dauerfehde laufen hatten.

Dargestellt werden diese besten Feindinnen von zwei Großen ihres Fachs: Die Oscarpreisträgerinnen Jessica Lange und Susan Sarandon verkörpern Crawford und Davis. Die restliche Besetzung kann sich aber auch sehen lassen. Neben Sarandon und Lange agieren preisgekrönte Hochkaräter wie Alfred Molina, Stanley Tucci,, Catherine Zeta-Jones als Olivia de Havilland sowie die beiden Murphy-Wegbegleiterinnen Kathy Bates und Sarah Paulson.

Platz 5: Frühstück bei ihr (White Palace, 1990)

Frühstück bei ihr (White Palace, 1990) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,5

Handlung:

Der junge Werbeexperte und Witwer Max (James Spader) lernt die um Jahre ältere Kellnerin Nora (Susan Sarandon) kennen und verliebt sich. Doch nicht nur der Altersunterschied macht die Beziehung der beiden kompliziert ... weitgehend kitschfreie 90er-Romanze.

Platz 4: Die Hexen von Eastwick (1987)

Die Hexen von Eastwick (1987) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,5

Handlung:

Die frisch geschiedene Cellolehrerin Jane (Susan Sarandon), Bildhauerin Alex (Cher) und die für die Lokalzeitung schreibende Journalistin Sukie (Michelle Pfeiffer) leben unbefriedigt in einem Nest in Neuengland: Mit Männern sieht's dort traurig aus. Da bezieht der extravagante Daryl Van Horne (Jack Nicholson) das Château nebenan - ein schmieriger Kerl, aber von zähnefletschendem Charme, der es schafft ,die drei Freundinnen der Reihe nach zu verführen. Bald munkeln die puritanischen Bürger von Eastwick von Orgien mit dem Teufel persönlich - und liegen gar nicht mal so falsch damit.

Die mehrfach preisgekrönte Verfilmung des Romans von John Updike: ein diabolisches Vergnügen, grandios dargeboten und ebenso inszeniert von George Miller (Mad Max).

Platz 3: Dead Man Walking (1995)

Dead Man walking (1995) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,5

Handlung:

Matthew Poncelet (Sean Penn) sitzt wegen Mordes in der Todeszelle, und an seiner Schuld besteht auch kein Zweifel. Einige Tage vor der Vollstreckung bittet er um seelischen Beistand. Nonne Helen (Oscar für Susan Sarandon) ist dazu bereit. Auch sie ist von seinen Taten entsetzt, doch steht für sie fest: Zu einer Hinrichtung darf es nicht kommen. Verzweifelt kämpft sie um seine Seele und seine Begnadigung.

So aufwühlendes wie menschliches Drama.

Platz 2: Annies Männer (Bull Durham, 1988)

Annies Männer (1988) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,1

Handlung:

Was Annie (Susan Sarandon) noch lieber mag als Baseball, sind die Baseballspieler, vor allem jene von den Durham Bulls aus North Carolina. Sie ist ihr Groupie, jedoch ein besonderes: Annie lebt jede Saison mit einem anderen der - bis zu ihrem Handanlegen - grünen Jungs und trainiert sie dadurch auf ihre Weise. Dieses Jahr ist es der hochtalentierte Ebby (Tim Robbins). Allerdings findet Annie diesmal auch dessen Mentor Crash (Kevin Costner) sehr interessant, der dem faulen Ebby auf die Sprünge helfen will.

Sexy, bestens besetzt, ungemein unterhaltsam!

Platz 1: Thelma & Louise (1991)

Thelma & Louise (1991) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,4

Handlung:

Bei einem Wochenendausflug in die Berge wollen Kellnerin Louise (Susan Sarandon) und Hausfrau Thelma (Geena Davis) ihren tristen Alltag kurz mal vergessen. Aber schon bei der ersten Rast gibt's Ärger: Ein besoffener Cowboy will Thelma vergewaltigen - woraufhin Louise den Wüstling kurzerhand über den Haufen ballert. Fortan sind die beiden Frauen Outlaws und genießen ein bislang nie gekanntes Gefühl von Freiheit...

Der erste große Frauenfilm der 90er Jahre: rasant, frech, spannend und mit viel trockenem Humor von Ridley Scott in Szene gesetzt.

Oscar für das beste Skript, fünf weitere Nominierungen.

