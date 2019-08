Die Top 10 von Steven Spielberg

Selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass man seinen Namen nicht kennt, hat man zumindest einen seiner Filme schon einmal gesehen: Steven Spielberg gilt als einer der einflussreichsten und besten Filmemacher seiner Zeit, welcher auf eine überaus beeindruckende Filmografie zurückblicken kann!

Platz 10) Das Reich der Sonne (1987)

Das Reich der Sonne (1987) - Trailer © Video: YouTube

Genre: Kriegsdrama

Originaltitel: Empire of the Sun

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Der elfjährige Jamie (Christian Bale) lebt zusammen mit seinen Eltern im britischen Viertel Shanghais ein Leben voller Privilegien und Luxus. Als die Japaner die Stadt während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges besetzen, gerät die wohlgeordnete und perfekte Welt aus den Fugen. Als sich die englische Familie im Flüchtlingsstrom aus den Augen verliert, ist Jamie auf sich allein gestellt. Dabei gerät er an die Amis Basie (John Malkovich) und Frank (Joe Pantoliano). Nach einem erfolglosen Versuch, den verwöhnten Buben zu verkaufen, landen alle drei in einem Kriegsgefangenenlager. Ob des täglichen Überlebenskampfes träumt sich Jamie in die Welt der Fliegerei …

Basierend auf J. G. Ballards Vorlage schuf Steven Spielberg ein packendes, zutiefst humanistisches und lange unterschätztes Kriegsepos.

Das Reich der Sonne gibt’s hier *

Platz 9) Die Farbe Lila (1985)

Die Farbe Lila (1985) - Trailer © Video: YouTube

Genre: Drama

Originaltitel: The Color Purple

IMDb-Bewertung: 7,8/10

In den US-Südstaaten im frühen 20. Jahrhundert: Die 14-jährige Celie (als Teenager: Desreta Jackson, dann Whoopi Goldberg) wird von ihrem Stiefvater geschwängert und danach zur Ehe mit dem jähzornigen Ungustl Albert (Danny Glover) gezwungen. Sie wird schikaniert und misshandelt und muss ihren Gatten und Herrn mit „Mister“ anreden. Erst nach Jahren beginnt sie – angestachelt von Blues-Sängerin Shug (Margaret Avery) –, sich gegen die Demütigungen aufzulehnen …

Steven Spielbergs famoses Südstaaten-Frauenporträt nach dem Briefroman von Alice Walker war für elf Oscars nominiert, ging zwar völlig leer aus, verdient sich aber sehr wohl einen Platz auf dieser Liste!

Die Farbe Lila gibt’s hier *

Platz 8) E.T. – Der Außerirdische (1982)

E.T. – Der Außerirdische (1982) - Trailer © Video: YouTube

Genre: Science-Fiction

Originaltitel: E.T. the Extra-Terrestrial

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Ein Raumschiff landet auf einer Waldlichtung nahe Los Angeles. Eine Rampe öffnet sich, kleine runzelige Wesen mit großen Augen steigen aus, um Pflanzenproben zu sammeln. Neugierige Erdlinge verschrecken die Kerlchen, schnell machen sie sich also wieder aus dem Staub, und lassen in der Hektik einer der ihren in Kalifornien zurück. Der zehnjährige Elliott (Henry Thomas) und seine Geschwister (u. a. Drew Barrymore als herzige Gertie) sorgen für den süßen Alien – der jedoch bald schon die Begierden der nüchternen Wissenschaft weckt –

Herzzerreißendes Traumfabrikat vom Allerbesten! Manch Kritiker goss damals Hohn über Steven Spielbergs „infantiles Werk“. Der hatte übrigens Angst, man könnte ihm die zuckersüße Story stehlen, also ließ er niemanden ohne Ausweis auf das Drehgelände.

E.T. – Der Außerirdische gibt’s hier *

Platz 7) Der weiße Hai (1975)

Der weiße Hai (1975) - Trailer © Video: YouTube

Genre: Thriller

Originaltitel: Jaws

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Eine junge Frau krault mit kräftigen Zügen durchs nächtliche Meer. Plötzlich ein verzweifeltes Zappeln, Schreie und sie wird in die Tiefe gezerrt. Tags darauf werden die sterblichen Überreste der Frau auf dem Strand der Ferieninsel Amity entdeckt. Sheriff Brody (Roy Scheider) will den Strand sperren lassen. Der Bürgermeister bockt, will die Touristen nicht verschrecken. Als aber zwei weitere Opfer zu beklagen sind, bläst Brody mit Fischer Quint (Robert Shaw) und Meeresbiologe Hooper (Richard Dreyfuss) zum Halali auf die Bestie …

Der Urvater des Hai-Horrors entpuppt sich auch heute noch als zeitloser, brillant inszenierter Thriller, welcher zwar oft kopiert aber nie erreicht wurde.

Der weiße Hai gibt’s hier *

Platz 6) Catch Me If You Can (2002)

Catch Me If You Can (2002) - Trailer © Video: YouTube

Genre: Biografie

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Noch vor seinem 19. Geburtstag schafft e es der echte Trickbetrüger Frank Abagnale in den 60ern als jüngster Verbrecher auf die „Most Wanted“-Liste des FBI. Steven Spielbergs Gaunerkomödie hält sich lose an die Memoiren des Hochstaplers: Dass er der geborene Schwindler ist, stellt Frank (Leonardo DiCaprio) schon im Alter von 16 Jahren fest, als er an seiner neuen Highschool in die Rolle des Aushilfslehrers schlüpft und Gleichaltrige in Französisch unterrichtet. Nach der Scheidung der Eltern legt der gewitzte Teenager einen Gang zu. Er erschwindelt sich eine Uniform der Fluglinie „Pan Am“ und macht auf Pilot. Später narrt er die Welt als Arzt und Anwalt. Noch keine 19, hat er dank gefälschter Schecks ein Vermögen angehäuft. Doch der FBI-Mann Hanratty (Tom Hanks) ist ihm längst auf den Fersen …

Der flotte Gaunerspaß (sehr cool auch die Intro-Sequenz) besticht mit Stars, Charme und Eleganz und spiegelt Zeitgeist und Stil der Swinging Sixties überzeugend wider. Die Musik sowie Nebendarsteller Christopher Walken waren osarnominiert.

Catch Me If You Can gibt’s hier *

Platz 5) Jurassic Park (1993)

Jurassic Park (1993) - Trailer © Video: YouTube

Genre: Action

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Dank einer in Bernstein konservierten Gelse und der in ihr enthaltenen Dino-DNA gelingt es Milliardär Hammond, Urzeittiere für seinen Spezialzoo Jurassic Park zu klonen. Vor der Eröffnung lädt er den Paläontologen Dr. Grant (Sam Neill), Paläobotanikerin Dr. Sattler (Laura Dern), Mathematiker Dr. Malcolm (Jeff Goldblum) sowie seine Enkel als Testbesucher ein. Der anfangs faszinierende Ausflug gerät zum Albtraum, als nach einem Sabotageakt das Alarmsystem versagt und die Dinos aus ihren Gehegen ausbrechen.

Mithilfe revolutionärer Tricktechnik gelang Steven Spielberg mit Jurassic Park ein Actionspektakel, welches selbst nach mehreren Jahren und unzähligen mittlerweile älteren aber auch moderneren Fortsetzung immer noch der König der Dinofilme ist.

Jurassic Park gibt’s hier *

Platz 4) Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (1989)

Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (1989) - Trailer © Video: YouTube

Genre: Action-Abenteuer

Originaltitel: Indiana Jones and the Last Crusade

IMDb-Bewertung: 8,2/10

In einer furiosen Intro-Sequenz im Utah des Jahres 1912 begegnen wir dem noch jungen Indiana Jones (Phoenix), der sein erstes Abenteuer erlebt. In einer Höhle jagt er vermeintlichen Schatzsuchern das berühmte Kreuz von Coronado ab. Weiter geht’s anno 1938: Dr. Jones (Harrison Ford) erfährt, dass sein Vater Henry (Sean Connery), ebenfalls ein Archäologe, in Venedig bei einer vom Industriellen Donovan (Julian Glover) finanzierten Suche nach dem „Heiligen Gral“ verschwunden sein soll. Gemeinsam mit Freund Marcus Brody (Denholm Elliott) reist er mit Vaters akribischen „Gral“-Notizen in die Lagunenstadt, wo er tatsächlich bald Hinweise auf Henrys Verbleib sowie die Lage des Grals findet …

Zündende Running Gags, spitze Wortgefechte, furiose Action: Perfekt inszenierte Abenteueraction, die für viele als bester Teil der Kultreihe gilt!

Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gibt’s hier *

Platz 3) Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes (1981)

Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes (1981) - Trailer © Video: YouTube

Genre: Action-Abenteuer

Originaltitel: Raiders of the Lost Ark

IMDb-Bewertung: 8,5/10

Wir schreiben das Jahr 1936: Der amerikanische Archäologie-Professor Henry Jones alias Indiana (Harrison Ford) ist ein echter Abenteurer und begibt sich bei der Suche nach wertvollen Artefakten oft in große Gefahr. Eben erst ist er in Peru bei der Jagd nach einer goldenen Götzenfigur wieder einmal nur knapp dem Tod entronnen. Kaum zurück am heimischen College, steht auch schon die US-Regierung vor der Tür, die einen wichtigen Auftrag für ihn hat. In Ägypten haben die Nazis die versunkene Stadt Tanis entdeckt. Dort soll sich die sagenumwobene Bundeslade befinden, in der die Hebräer einst die zehn Gebote aufbewahrten. Laut Überlieferung ist eine Armee, die das Behältnis vor sich herträgt, unbesiegbar. Klar, dass Adolf Hitler sie haben will. Indiana Jones macht sich auf den Weg, um das zu verhindern …

Zeitloser Auftakt der Kult-Saga: Witzig, spannend, actionreich und mit vier Oscars ausgezeichnet – der Klassiker von Steven Spielberg, der Harrison Fords Superstarruhm zementierte. Auch in der tausendsten Wiederholung großes Kino!

Indiana Jones – Jäger des verlorenen Schatzes gibt’s hier *

Platz 2) Der Soldat James Ryan (1998)

Der Soldat James Ryan (1998) - Trailer © Video: YouTube

Genre: Kriegsdrama

Originaltitel: Saving Private Ryan

IMDb-Bewertung: 8,6/10

Im Morgengrauen des 6. Juni 1944 beginnt die Invasion der Alliierten: Die GIs, die sich der Küste der Normandie nähern, beten, weinen und übergeben sich vor Angst. Als sich die Klappen der Landungsboote öffnen, beginnt ein unfassbares Gemetzel, hunderte Soldaten fallen dem Sperrfeuer der Nazis zum Opfer. Im Film dauert die Schlacht 20 Minuten und bringt das Grauen des Krieges mit enormer Drastik und Intensität auf den Punkt. Nach der Landung soll US-Captain Miller (Tom Hanks) mit seiner Einheit hinter den feindlichen Linien den Gefreiten James Ryan (Matt Damon) finden und in Sicherheit bringen. Drei seiner Brüder sind gefallen, und die Mutter soll nicht auch noch ihren letzten Sohn verlieren …

Das fünffach oscargekrönte Meisterwerk ist allein aufgrund der erschütternden Eröffnungssequenz ein Film, den man nicht so schnell vergisst. Danach gibt’s zwar reichlich Pathos, was dem humanistischen Kriegsepos aber in keiner Weise etwas anhaben kann.

Der Soldat James Ryan gibt’s hier *

Platz 1) Schindlers Liste (1993)

Schindlers Liste (1993) - Trailer © Video: YouTube

Genre: Kriegsdrama

Originaltitel: Schindler’s List

IMDb-Bewertung: 8,9/10

Die Handlung hebt im Herbst 1939 an, als sich die Krakauer Juden bei ihren deutschen Besatzern registrieren müssen – der Auftakt zum Völkermord! Zeitgleich macht sich der Industrielle Oskar Schindler (Liam Neeson) für einen Empfang fertig. Dass just der Unternehmer, der Mitglied der NSDAP ist, zum Retter von fast 1.200 Juden wird, will man anfangs gar nicht glauben. Die brutale Räumung des Warschauer Ghettos, die Schindler miterlebt, lässt ihn aber umdenken. Zunächst darf er 100 Juden aus dem KZ holen, damit sie in seiner Email-Fabrik arbeiten. Dann erstellt er mithilfe seines Buchhalters Itzhak Stern (Ben Kingsley) die schon berühmte titelgebende Liste, um weiteren Juden das Leben zu retten …

Steven Spielbergs mit sieben Oscars prämiertes filmisches Mahnmal katapultiert sich zurecht auf den ersten Platz dieser Liste. Spielberg behandelt den sensiblen Stoff mit meisterhafter Sorgsamkeit und schafft so einen zeitlosen Nachruf an eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte.

Schindlers Liste gibt’s hier *