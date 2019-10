Man kennt ihn als Nigel in Der Teufel trägt Prada oder als Ceasar Flickerman in Tribute von Panem: Stanley Tucci ist einfach genial in Nebenrollen. Aber welche sind seine 10 besten Filme? Hier gibt’s die Top 10 von Stanley Tucci inklusive IMDb-Bewertung, Trailer und kurzer Inhaltsangabe – ganz ohne Spoilergefahr.

Stanley Tucci, der König der Nebendarsteller wurde am 11. November 1960 in Peekskill/N.Y. geboren. Tucci ist einer dieser Darsteller, ohne die seine großen Kollegen in den Hauptrollen gar nicht glänzen könnten. Er ist keine Rampensau, aber auch keine Randerscheinung - wenn er die Szene betritt, tut sich was!

Seine Bewegungen, seine Unaufgeregtheit mit gleichzeitig ausdrucksvoller Mimik hinterläßt Eindruck. Es mag sein, dass nicht jeder seinen Namen kennt - aber die Rollen, die er spielt, mit Sicherheit: Ob als Nigel in Der Teufel trägt Prada, oder als Dr. Kevin Moretti in ER, ob als Caesar Flickermann in den Tributen von Panem, oder als Jack Warner in Feud.

Stanley Tucci ist ein Charakterkopf erster Güte und erhielt für seine beeindruckende Darstellung des Mörders George Harvey in Peter Jacksons The Lovely Bones (In meinem Himmel, 2009) eine Oscar-Nominierung für die - na klar - beste Nebenrolle. Es wird Zeit, dass man ihm auch mal Hauptrollen gibt - tragen kann er sie mit Sicherheit!

Verheiratet ist er übrigens (in zweiter Ehe) mit der Schwester seiner Der Teufel trägt Prada-Kollegin Emily Blunt, die die beiden auch miteinander bekanntgemacht hat.

Platz 10: Kindeswohl (2017)

IMDb-Bewertung: 6,7

Handlung:

Die Verfilmung eines Romans des britischen Erfolgsautors Ian McEwan erzählt von einer erfahrenen Richterin (Emma Thompson), deren Ehe mit Jack (Stanley Tucci) in eine tiefe Krise geraten ist. Gleichzeitig muss sie einen überaus komplizierten Fall lösen: Der 17-jährige Adam (Fionn Whitehead) ist an Leukämie erkrankt. Nur eine Bluttransfusion kann ihn retten, doch die verweigern seine Eltern aus religiösen Gründen - sie gehören zu den Zeugen Jehovas. Da der junge Mann noch nicht ganz 18 Jahre alt ist, gilt er vor dem Gesetz als Kind. Das Spital hat Klage eingereicht. Und nun muss Fiona entscheiden, ob Adam gegen seinen Willen und den seiner Eltern behandelt werden darf.

Platz 9: Die Wannseekonferenz (Conspiracy, 2001)

IMDb-Bewertung: 7,7

Handlung:

Am 20. Jänner 1942 treffen sich am Wannsee in Berlin 15 hochrangige Nazifunktionäre auf Grund einer Einladung von SS-Obergruppenführer und Vorsitzender des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich (hier dargestellt von Kenneth Branagh), der zusammen mit seinem Stellvertreter SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann (Stanley Tucci) die geheime Konferenz auf den Weg brachte In weniger als zwei Stunden lassen sie sich von den dreizehn weiteren Männern das bestätigen, was in Berlin von Hitler und Göring eh schon beschlossen war: Die Vernichtung aller Juden in Europa.

Platz 8: Feud (Serie, 2017)

IMDb-Bewertung: 8,5

Handlung:

In Feud (Fehde) widmet sich der Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Ryan Murphy (American Horror Story) berühmten Konflikten großer Persönlichkeiten. Und zum Auftakt geht es in Staffel eins um zwei ganz große Namen der Filmgeschichte: Die beiden Leinwand-Diven Joan Crawford und Bette Davis, die 1962 im Aufreger-Drama Was geschah wirklich mit Baby Jane? gemeinsam vor der Kamera standen und eine legendäre Dauerfehde laufen hatten. Dargestellt werden diese besten Feindinnen von zwei Großen ihres Fachs: Die Oscarpreisträgerinnen Jessica Lange und Susan Sarandon verkörpern Crawford und Davis.

Die restliche Besetzung kann sich aber auch sehen lassen. Neben Sarandon und Lange agieren preisgekrönte Hochkaräter wie Alfred Molina, Stanley Tucci, Catherine Zeta-Jones als Olivia de Havilland sowie die beiden Murphy-Wegbegleiterinnen Kathy Bates und Sarah Paulson.

Platz 7: In meinem Himmel (Lovely Bones, 2009)

IMDb-Bewertung: 6,7

Handlung:

Die 14-jährige Susie (Saoirse Ronan) wird von ihrem unscheinbaren Nachbarn George (Stanley Tucci) vergewaltigt und ermordet. Die Cops tappen im Dunkeln, und ihre Leiche bleibt verschwunden. Susie landet nach ihrem Tod in einer Art Zwischenwelt. Hier, in "ihrem Himmel", erinnert sich das Mädel an glückliche Kindheitstage und die ersten Gefühle für einen Buben. Während die Familie am Verlust zu zerbrechen droht, versucht Susie, ihren Vater (Mark Wahlberg) mit Zeichen auf die Spur des Täters zu bringen. Berührender Mix aus Suspense, Drama und poetischem Märchen.

Platz 6: Captain America (2011)

IMDb-Bewertung: 6,9

Handlung:

1943 stehen die USA im Krieg. Überall melden sich junge Männer freiwillig zum Kriegsdienst. Steve Rogers (Chris Evans) aus Brooklyn ist einer davon. Weil er zu klein und zu schmächtig ist, wird er aber ständig abgelehnt. Dann wird Forscher Dr. Erskine (Stanley Tucci) auf Steve aufmerksam und lässt ihm ein Geheimserum injizieren, das ihn in einen Supersoldaten verwandelt. In Europa durchkreuzt er die Pläne des irren Nazischurken Red Skull (Hugo Weaving).

Fetzig, mit feiner Ironie und Retrocharme, zwei Fortsetzungen folgten.

Platz 5: Der Teufel trägt Prada (2006)

IMDb-Bewertung: 6,9

Handlung:

Wenn sie einreitet, herrscht Alarm im Büro: Sekretärinnen tauschen eilig Hauslatschen gegen High Heels, Redakteurinnen überprüfen ihr Make-up, nervöse Assistentinnen beeilen sich, den vorbestellten Kaffee zu besorgen. Sie -das ist Miranda Priestly (Meryl Streep), als Herausgeberin des Magazins Runway die mächtigste Frau im internationalen Modezirkus. Wer für die selbstherrliche Furie tätig ist, braucht ein dickes Fell. Da engagiert Miranda überraschend die unscheinbare Provinzuni-Abgängerin Andy (Anne Hathaway) als zweite Assistentin.

Witzig-entlarvend. Herrliche Nebendarsteller: Emily Blunt, Stanley Tucci.

Platz 4: Spotlight (2015)

IMDb-Bewertung: 8,1

Handlung:

Die Journalisten des Boston Globe, eine der größten US-Tageszeitungen, erhalten mit Marty Baron (Liev Schreiber) einen neuen Chefredakteur. Anfangs herrscht unter der Belegschaft noch Nervosität. Doch Baron erweist sich als besonnener Mann, der das titelspendende Spotlight-Team, die Einheit investigativer Journalisten des Boston Globe, auf einen neuen Fall ansetzt. Es geht um Anschuldigungen bezüglich des sexuellen Missbrauchs durch den Priester John Geoghan. Im Zuge ihrer Recherchen finden Abteilungsleiter Robinson (Michael Keaton) und seine Kollegen Rezendes (Mark Ruffalo), Pfeiffer (Rachel McAdams) und Carroll (Brian d'Arcy James) Hinweise auf dreizehn Priester, die sich an Kindern vergangen haben sollen.

Das Plädoyer für Investigativ-Journalismus basiert auf Fakten, gewann 2016 den Oscar für den Besten Film!

Platz 3: Margin Call - Der große Crash (2011)

IMDb-Bewertung: 7,1

Handlung:

New York 2008: In einer Investmentbank an der Wall Street kommt es zu Entlassungen, auch der Risikoanalyst Dale (Stanley Tucci) muss gehen. Zuvor steckt er seinem Kollegen Peter (Zachary Quinto) noch brisante Infos: Aufgrund falsch bewerteter Immobilienkredite steht die Firma offenbar vor der Pleite! Die Chefetage zieht die Reißleine und will die wertlosen Papiere möglichst schnell loswerden, nur Manager Rogers (Kevin Spacey) hat moralische...Bedenken. Der Beginn der Finanzkrise aus Sicht der Vertuscher. Stark!

Platz 2: Tribute von Panem (2012)

IMDb-Bewertung: 7,2

Handlung:

In einer nicht näher bestimmten Zukunft der USA: Das Land ist von Naturkatastrophen verwüstet, wird Panem genannt und besteht aus einem Machtzentrum - Kapitol - und zwölf Distrikten. Einst wurde ein Aufstand der Distrikte vom Kapitol blutig niedergeschlagen, seitdem finden die Hunger Games statt: Jeder Distrikt hat ein Mädchen und einen Burschen zwischen zwölf und 18 Jahren für ein Open-Air-Gladiatorenspiel zu stellen. Live im TV übertragen, müssen sich die 24 Kandidaten gegenseitig killen, bis nur ein/e Sieger/in übrig bleibt. In der 74. Auflage des grausamen Spektakels gibt es mit Katniss (Jennifer Lawrence) erstmals eine freiwillige Teilnehmerin, da eigentlich ihre kleine Schwester ausgewählt wurde. Definitiv unfreiwillig ist Peeta (Josh Hutcherson) dabei: Der Bäckerssohn komplettiert das Duo, das für Distrikt 12 antreten wird... Kitschfrei, unsentimental, hart.

Platz 1: Fortitude (2015)

IMDb-Bewertung: 7,4

Handlung:

Sky-Eigenproduktion, von US-Kritikern als "Twin Peaks in der Arktis" bezeichnet. Für sein Prestigeprojekt hat Sky nicht nur ein Traumbudget von kolportierten 30 Millionen Euro für 12 Episoden locker gemacht, sondern auch einen internationalen Spitzen-Cast engagiert: An der Seite von Stanley Tucci agieren u. a. Sofie Gråbøl (Kommissarin Lund), Michael Gambon (Harry Potter) und Christopher Eccleston (Doctor Who). Auch die Story aus der Feder von Simon Donald kann sich sehen lassen: Fortitude ist ein Kaff in der Arktis, in dem sich alle kennen und wo noch nie ein Verbrechen passierte. - Bis zwei Kinder eine mysteriöse Entdeckung machen und infolge dessen ein grausamer Mord passiert.... DCI Morton (Tucci) will der Sache auf den Grund gehen, und stößt auf eisiges Grauen ...

Spannend, beklemmend, extrem coole Optik, man sieht, dass hier ordentlich Geld in die Hand genommen wurde.

