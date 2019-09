Die 10 besten Filme und Serien mit Michael Douglas inklusive IMDb-Bewertung, Trailer und kurzer Inhaltsangabe.

Michael Douglas wurde am 25. September 1944 als Sohn des Leinwandhelden Kirk Douglas (Spartacus) und der Schauspielerin Diana geboren. Schon als Kind wollte Michael mindestens genauso erfolgreich wie sein Vater werden.

Bereits 1964 gründete er seine erste Produktionsfirma. Für sein Leinwanddebüt 1969, Hail, Hero! wurde er für den Golden Globe nominiert, seine erste eigene Produktion, Einer flog über das Kuckucksnest wurde 1975 zum Supererfolg und erntete fünf Oscars.

Als Polizist spielte Douglas mehrere Jahre lang in Die Straßen von San Francisco (1972-1976) an der Seite von Karl Malden. Am besten standen Michael Douglas seine zahlreichen erfolgreichen Rollen als tougher, fieser Macho: Mit Wall Street holte er sich 1988 sogar den Oscar als bester Hauptdarsteller.

2000 lernte er die 25 Jahre jüngere Catherine Zeta-Jones kennen, kurz darauf heirateten sie und haben mittlerweile zwei Kinder. 2010 trat Douglas erneut erfolgreich in der Rolle des skrupellosen Maklers in Wall Street 2 auf. Im selben Jahr wurde bekannt, dass Douglas an Kehlkopfkrebs leidet. Nach intensiven Behandlungen gilt er heute als geheilt.

Kurz nach seiner Genesung dreht er den Film Behind The Candelabra mit Matt Damon. Dort mimt er den schwulen Pianisten Liberace so genial, dass er dafür mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Aktuell feiert er auch auf dem Streaming-Sektor mit der Serie The Kominsky Method große Erfolge.

Platz 10: Die Straßen von San Francisco (TV Serie 1972-1976)

Die Straßen von San Francisco (The Streets of San Francisco, 1972-77) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,2

Handlung:

San Francisco, die Stadt an der Bucht. Hier sind Cable-Cars, die Golden-Gate-Bridge ... und Mord zu Hause! Lieutenant Mike Stone (Karl Malden) ist ein erfahrener Polizist mit gut 20 Dienstjahren auf dem Buckel. Sein neuer Partner Steve Heller (Michael Douglas) ist gerade erst in den Polizeidienst eingetreten. Gemeinsam gehen die beiden in San Francisco auf Verbrecherjagd, was wegen ihrer unterschiedlichen Charaktere und Erfahrungen nicht immer ohne Konflikte abgeht. Am Anfang der fünften Staffel scheidet Heller wieder aus dem Polizeidienst aus, um als Lehrer ans örtliche College zu wechseln.

Platz 9: Basic Instinct (1992)

Basic Instinct (1992) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,9

Handlung:

Ex-Rocksänger Boz wurde beim Liebesakt mit einem Eispickel erstochen. Der San-Francisco-Cop Nick Curran (Douglas) übernimmt mit Partner Gus Moran (Dzundza) den Fall und hat bald die Freundin des Opfers im Visier: die hochintelligente Schriftstellerin Catherine Tramell (Stone), die in einem ihrer Romane einen Mord auf genau diese Weise beschrieben hatte. Der provokante 90er-Hit wartet nicht nur mit freizügigen Sexszenen auf, er lockt den Zuschauer auch gekonnt auf falsche Fährten. Drehbuchautor Joe Eszterhas kassierte für sein cleveres Skript drei Mio. Dollar.

Platz 8: Liberace (Behind the candelabra, 2013)

Liberace (Behind the candelabra, 2013) © Video: a

IMDb-Bewertung: 7,0

Handlung:

Michael Douglas und Matt Damon brillieren in Steven Soderberghs vielprämiertem Biopic über den legendären Las-Vegas-Showstar und seine letzte Liebe. Er spielt Klavier wie der Teufel, ,seine hochtoupierte Frisur sieht aus, als wäre sie kugelsicher. Und bei jedem seiner Auftritte steht auf dem Klavier ein Kronleuchter: Pianist und Entertainer Liberace, das Idol der amerikanischen Hausfrauen und früher Star des US-Fernsehens.

1977 hat der schräge Vogel seine besten Zeiten trotz immer noch gut besuchter Shows deutlich hinter sich, aber eine wahre Diva gesteht so etwas weder vor der Welt noch vor sich selbst ein. Ebenso, wie er sich verbissen weigert, in der Öffentlichkeit seine Homosexualität zuzugeben. Nun ist er 58 Jahre alt und einsam. Da lernt er den erst 17-jährigen Scott (Damon) kennen und verliebt sich. Damit niemand Verdacht schöpft, wird Scott in der Folge als Chauffeur des Meisters angestellt, so kann er immer in seiner Nähe sein. Eine intensive und zutiefst groteske Partnerschaft nimmt ihren Lauf.

Erstklassig, ohne Scheu vor höchst intimen homoerotischen Momenten ebenso wie vor Augenblicken unfassbarer Peinlichkeit und tiefer Tragik.

Platz 7: Der Rosenkrieg (1989)

Der Rosenkrieg (1989) © Video: a

IMDb-Bewertung: 6,8

Handlung:

Nach 17 Jahren ist die Ehe von Barbara (Kathleen Turner) und Oliver (Michael Douglas) am Ende. Also: Trennung! Ein erbarmungsloses Scharmützel um das gemeinsame Domizil hebt an und eskaliert bald in einer Schlacht auf Leben und Tod. Ätzende Star-Satire. Danny DeVito zelebriert genüsslich das Zerplatzen bürgerlichen Scheinglücks. Und zeigt mit rabenschwarzem Humor: Wenn sich Liebe zu Hass wandelt, wird mit harten Bandagen gekämpft.

Platz 6: The Kominsky Method (Serie 2018-19)

The Kominsky Method (Serie 2018-19) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 8,1

Handlung:

Sandy Kominsky (Michael Douglas) war einst ein gefeierter Schauspieler. Jetzt ist er ein beliebter Schauspieltrainer, der den Schülern eindrucksvoll dabei hilft, ihre Emotionen für diverse Rollen auszugraben und anzuwenden. In Sachen Gefühle braucht der Lehrer aber selbst Nachhilfe. Dabei unterstützt ihm sein Agent und bester Freund Norman Newlander (Alan Arkin), ein griesgrämiger & streitsüchtiger alter Mann, der sich aufopferungsvoll um seine todkranke Frau kümmert. Als diese ihren letzten Atemzug tut, müssen die beiden Sturköpfe mit der Trauer und ihren eigenen Ängsten vor dem Tod umgehen.

Die Serie von Two & A Half Men-Schöpfer Chuck Lorre ist eine Dramedy mit viel Witz (Prostata-Sprüche und flapsige Späße ums Älterwerden) und Herz (Trauerarbeit, Zwischenmenschliches).

Platz 5: Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten

Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,9

Handlung:

Schnulzenautorin Joan (Kathleen Turner) ereilt aus Kolumbien ein Hilferuf ihrer Schwester: Sie ist entführt worden! Um sie auszulösen, soll Joan die Schatzkarte, die ihr zugeschickt wurde, nach Südamerika bringen. Bis zum Flughafen Cartagena schafft es die Schriftstellerin, dann jedoch steigt sie in den falschen Bus und steht allein im Urwald. Dort trifft sie auf den verwegenen Abenteurer Jack (Michael Douglas), der ihr hilft - natürlich nicht ganz uneigennützig.

Gelungener 80er-Mix aus Action und Lovestory, der immer noch großen Spaß macht.

Platz 4: Traffic - Die Macht des Kartells (2000)

Traffic - Die Macht des Kartells (2000) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,6

Handlung:

Drei Handlungsstränge erzählen vom Kampf gegen Drogenkartelle und von deren Opfern: In Tijuana lässt sich der mexikanische Cop Javier (Benicio del Toro) auf ein riskantes Spiel mit einem General ein; der Richter Wakefield (Douglas) stürzt sich in Washington engagiert in seinen neuen Job als oberster Drogenfahnder; in San Diego fällt die hinreißende Helena (Zeta-Jones) aus allen Wolken, als sie von DEA-Agenten erfährt, worauf sich der Reichtum ihres Mannes in Wahrheit gründet ...

Packend und für Hollywood ungewohnt komplex, mit der für Steven Soderbergh typischen Bildsprache.

Platz 3: Wonder Boys (2000)

Wonder Boys (2000) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,3

Handlung:

Schriftsteller Grady Tripp (Michael Douglas) wurde einst durch seinen Debütroman zum Wunderknaben der Literaturszene erklärt. Doch das liegt Jahre zurück und seitdem bastelt der dauerkiffende Kauz, der an einem College in Pittsburgh kreatives Schreiben unterrichtet, vergeblich an einem Nachfolgewerk. Auch privat befindet sich Tripp nicht auf der Überholspur: Seine dritte Frau hat ihn gerade verlassen, die Geliebte (Frances McDormand) - die Frau des Uni-Rektors - ist schwanger von ihm, und sein bester Schüler James (Tobey Maguire) wirkt seit einiger Zeit suizidgefährdet. Gemeinsam mit ihm erlebt Grady ein turbulentes Wochenende, an dem sie unter anderem einen blinden Hund erschießen, eine wertvolle Jacke stehlen, Grady von seiner Untermieterin (Katie Holmes) angemacht wird, und sich sein Lektor (Robert Downey Jr.) in James verliebt...

Pointenreiche Satire auf den Literaturbetrieb in den USA und kauzige Männer in der Krise, nach dem gleichnamigen Roman von Michael Chabon.

Platz 2: Falling Down - Ein ganz normaler Tag (1993)

Falling Down - Ein ganz normaler Tag (1993) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,6

Handlung:

Ein heißer Sommertag in L. A., Stau am Highway, mittendrin ein Mann (Michael Douglas), schwitzend ans Lenkrad geklammert: Seine Ehe ist hin, der Job weg, die Klimaanlage im Auto kaputt, und eine Fliege summt unablässig um ihn rum. Entnervt steigt er aus und geht zu Fuß weiter, um seiner Tochter zum Geburtstag zu gratulieren. Erlebnisse in einem Fast-Food-Lokal und im Militarialaden geben ihm den Rest, schwer bewaffnet dreht der Biedermann durch und wird zur tickenden Zeitbombe.

Joel Schumachers (Die Jury) nicht unumstrittene, beklemmende Chronik eines Amoklaufs punktet mit Gesellschaftskritik, schwarzem Humor, konsequenter Kompromisslosigkeit und einem irre aufspielenden Hauptdarsteller.

Platz 1: Wall Street (1987)

Wall Street (1987) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,4

Handlung:

New York, Mitte der 80er-Jahre: Der junge Broker Bud Fox (Charlie Sheen) träumt wie viele vom großen Geld. Als er seinem Idol, dem eiskalten Finanzjongleur und Branchen-Star Gordon Gekko (Oscar für Michael Douglas), Insider-Informationen zusteckt, nimmt dieser ihn daraufhin unter seine Fittiche. Bud spioniert für den Meister erfolgreich die Konkurrenz aus, verdient sich dabei eine goldene Nase und genießt das Luxusleben in vollen Zügen. Erst als durch seine Mitschuld auch die Fluglinie, bei der sein gewerkschaftlich organisierter Dad (Martin Sheen) arbeitet, zum Transaktionsopfer werden soll, erkennt der Yuppie - spät, aber doch -, dass Kohle nicht alles ist...

2010 ließ Regisseur Oliver Stone die Fortsetzung Wall Street: Geld schläft nicht folgen, wieder mit Michael Douglas in Bestform als Finanzhai.

