Bestenliste: 32 Animationsfilme und Horror- sowie Trash-Movies mit Mäusen und Ratten in der Hauptrolle. Mit Trailer, Kurzinhaltsangabe und gereiht nach IMDb-Bewertung.

Mäuse und Ratten haben in der Filmgeschichte schon lange Tradition. Vor allem im Trickfilmgenre verbuchten die Nager ihre bisher größten Erfolge. Aber auch im Horrorgenre sind sie stark vertreten.

Aber warum faszinieren uns die pelzigen Nager eigentlich so und warum haben manche Menschen Angst oder sogar Panik vor Mäusen und Ratten?

Fakten zu Mäusen und Ratten, die Sie noch nicht kannten:

Ratten und Mäuse lernen sehr schnell. Ratten können Probleme genauso schnell lösen wie Hunde. Außerdem: Ratten sich sehr freundliche Tiere. Sie können Freude und Angst empfinden, genau wie wir. Die Nager sind sehr reinliche Tiere – sie putzen sich mehrmals täglich. Die Kommunikation von Mäusen und Ratten erfolgt über Töne, die das menschliche Ohr nicht wahrnehmen kann. Aber: Wenn eine Ratte gekitzelt wird, macht sie ein piepsendes Geräusch, das dem menschlichen Lachen sehr ähnlich ist. Besonders beeindruckend ist auch, dass sich Ratten gegenseitig helfen. Wenn sie die Wahl haben, entweder einer anderen Ratte zu helfen oder Schokolade zu essen (ihre Leibspeise), helfen die meisten Ratten lieber ihren Freunden.

Was steckt hinter der Angst vor Mäusen und Ratten?

Die Murophobie, die Angst vor Mäusen und Ratten, liegt meistens darin begründet, so Experten, dass wir als Kinder das Verhalten unserer Eltern und Vertrauenspersonen gegenüber Mäusen adaptiert haben. Mäuse und auch Ratten gelten seit jeher als unrein und Überträger von Krankheiten, weil sie sich von Abfall ernähren und zum Teil in der Kanalisation leben. Immerhin waren Ratten und Mäuse damals Überträger des Pestbakteriums, wobei ebenso ihre Flöhe (und fairerweise muss man auch sagen Menschenflöhe) beteiligt waren. Die Angst vor Ansteckung ist heute in Österreich natürlich nicht mehr begründet, dennoch haben viele Menschen alte Ängste noch unbewusst „gespeichert“.

Leidet man sehr stark unter einer Mäuse- bzw. Rattenphobie, kann eine Psychotherapie helfen, die Behandlung von Ängsten wird inzwischen auch schon mit Hilfe von Virtueller Realität gemacht.

BESTENLISTE: 32 FILME MIT RATTEN UND MÄUSEN IN DER HAUPTROLLE – GEREIHT NACH IMDb-BEWERTUNG:

1) Ratatouille (2007)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

IMDb-Rating: 8,0

Ratte Remy ist ein Feinspitz und träumt davon, Haubenkoch zu werden wie sein Vorbild Gusteau - zum Missfallen seiner Abfall liebenden Nagetier-Sippe! Über Umwege landet er später im Pariser Lokal seines kürzlich verstorbenen Idols und beobachtet dort, wie Küchenjunge Linguini versucht, eine Suppe stümperhaft zu strecken.

Er greift heimlich ein und rettet die Brühe - ein kulinarisches Manöver, das nicht unbemerkt bleibt. Den Gästen schmeckt's, und Linguini und Rémy machen fortan gemeinsame Sache. Was die beiden auf die Teller zaubern, beeindruckt sogar den strengen Gastrokritiker Ego Regisseur Brad Bird (Die Unglaublichen) gelang ein rasantes, gescheites, witziges und famos getrickstes Meisterwerk des Animations-Genres. Verdienter Lohn: Oscar 2008 und 624 Mio. Dollar Einspiel.

Ratatouille

2) Der Rattenfänger (Krysar, 1986)

Genre(s): Animation, Fantasy, Horror

IMDb-Rating: 8,0

Tschechischer Horror: Jiri Bartas Version vom Rattenfänger von Hameln versetzt den Zuschauer in eine animierte Alptraumwelt der Korruption und Geldgier. In faszinierenden Stopp-Motion-Bildern erlebt man die bekannte Geschichte in neuer Form.

Leider ist der Film sehr schwer zu bekommen.

Der Rattenfänger

3) Mrs. Brisby und das Geheimnis von NIMH (The Secret of NIMH, 1982)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Drama

IMDb-Rating: 7,6

Kultcartoon um eine Mausdame, die sich seit dem Tod ihres Mannes um ihre Kleinen kümmert - und ein düsteres Geheimnis aufdeckt. Hat auch nach 36 Jahren nichts an Kraft verloren.

Mrs. Brisby

4) Die schnellste Maus von Mexiko (Speedy Gonzales, 1955)

Genre(s): Animation, Familie

IMDb-Rating: Animation, Familie

Mexikanische Mäuse stehen am Grenzzaun zu den USA und schauen sehnsüchtig auf die auf amerikanischem Gebiet liegende Käsefabrik AJAX. Zahlreiche Mäuse versuchten bereits, Käse aus der Fabrik zu holen, doch wurden sie stets durch die Wachkatze Sylvester getötet. Die mauslosen Sombreros stapeln sich bereits und als eine weitere ausgeloste Maus der Katze zum Opfer fällt, wird Speedy Gonzales, die „schnellste Maus von Mexiko“, als letzte Rettung zu Hilfe gerufen.

Speedy Gonzales kam am 17. September 1955 als Teil der Warner-Bros.-Trickfilmreihe Looney Tunes in die Kinos. Es war nach Cat-Tails for Two der zweite Film um die Maus Speedy Gonzales und der erste, in dem die Maus mit ihrem Erzfeind Sylvester zusammentraf. Speedy Gonzales gewann 1956 den Oscar in der Kategorie „Bester animierter Kurzfilm“.

Speedy Gonzales

5) Basil, der Mäusedetektiv (The Great Mouse Detective, 1986)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Familie

IMDb-Rating: 7,2

Er trägt eine karierte Deerstalker-Mütze, raucht Pfeife und lebt in Londons Baker Street: Die Rede ist in diesem Fall allerdings nicht von Meisterdetektiv Sherlock Holmes, sondern von der Maus Basil, die quasi zur Untermiete bei ihrem Idol wohnt. Die größte Leidenschaft des Nagers: Mit seinem Partner Dr. Wasdenn knifflige Kriminalfälle lösen. Aktuell hat es Basil wieder mal mit Erzfeind Dr. Rattenzahn zu tun. Der hat den genialen Spielzeugmacher Hampelmann entführt, um mit dessen Zutun die Macht über das gesamte Mäusereich zu erlangen: Mit einer von Hampelmann gefertigten Roboter-Kopie will der Schurke die Mäusekönigin stürzen. Kann der tierische Detektiv den Plan durchkreuzen?

Actionreich, einfallsreich, ironisch mit Spitzen gegen Britannien und sehr amüsant.

Basil

6) Dein Freund, die Ratte (Your Friend the Rat, 2007)

Genre(s): Animation, Comedy

IMDb-Rating: 7,1

Sozusagen das Vorspiel zu Ratatouille: Remy und sein Bruder erzählen in diesem Pixar-Kurzfilm die Geschichte der Ratten und deren Beziehung zum Menschen.

Dein Freund die Ratte

7) Bernard und Bianca – Die Mäusepolizei (The Rescurers, 1977)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

IMDb-Rating: 6,9

Im Keller der UNO in New York befindet sich die Zentrale der Mäusehilfsorganisation, in der sich Nager aus aller Welt zur Lagebesprechung treffen. Da sorgt der per Flaschenpost abgesetzte Hilferuf des Waisenmädchens Peggy für Aufregung. Die böse Madame Medusa hat das Kind in die Teufelssümpfe entführt, um es in einer Höhle nach einem Diamanten suchen zu lassen. Mäusedame Bianca und der patscherte Hausmeister Bernard wollen Peggy befreien... Zeitlos-liebevoller Klassiker vom Dschungelbuch-Macher Woldgang Reithermann.

Bernard und Bianca

8) Feivel, der Mauswanderer (An American Tail, 1986)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

IMDb-Rating: 6,9

Die Geschichte dreht sich um die jüdische Mäusefamilie Mousekewitz, die Ende des letzten Jahrhunderts in Weißrussland lebt. Bittere Armut sowie die ständige Bedrohung durch mörderische Katzen veranlasst sie, nach Amerika auszuwandern. Während der Überfahrt geht Feivel jedoch über Bord, seine Familie hält ihn für tot. Doch der kleine Mäuserich wird per Flasche nach New York gespült. Kaum an Land, begibt er sich sofort auf die Suche nach seinen Lieben Bezaubernd!

Regie führte der Disney-Abtrünnige Don Bluth, Steven Spielberg produzierte.

Feivel

9) Horror Infernal (Inferno, 1980)

Genre(s): Horror

IMDb-Rating: 6,7

Italienischer Horrorfilm von Dario Argento aus dem Jahr 1980. Es ist der zweite Teil von Argentos „Muttertrilogie“. Teil eins heißt Suspiria (1977) und Teil drei The Mother of Tears (2007). Die Trilogie handelt von drei mächtigen Hexen, deren langfristiges Ziel es ist, die Herrschaft über die Erde zu erlangen.

Manche sagen, dass Horror Infernal mit seinen in psychedelischen Farben beleuchteten Gängen, Fluren und Gassen die ultimative Version eines auf Film gebannten Alptraums ist.

Horror Infernal

10) Flutsch und weg (Flushed Away, 2006)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

IMDb-Rating: 6,6

Animationshit von den "Wallace und Gromit“-Machern: Ein Nager landet in der Londoner Unterwelt.

Nobelratte Roddy wird im Klo runtergespült und findet sich in der Kanalisation wieder. Er trifft auf die rothaarige Rita und stellt sich mit ihr gegen den schleimigen Capo Toad, der ihm an den Kragen will … Putzig und frech.

Flutsch und Weg

11) 1922 (2017)

Genre(s): Crime, Drama, Horror

IMDb-Rating: 6,3

Horror nach einer Kurzgeschichte von Stephen King.

Nebraska im Jahr 1922. Wilfred James lebt mit seiner Frau Arlette und seinem Sohn Henry in seinem Haus in Hemingford Home. Auf dieses ist Wilfred genauso stolz, wie auf das 30 Hektar große Land, das dieses umgibt und schon seit mehreren Generationen in Familienbesitz ist. Als Arlettes Vater stirbt und sie von ihm weitere 40 Hektar erbt, will sie in die Stadt ziehen und das mühselige Leben auf dem Land hinter sich lassen. Wilfred ist von der Idee nur wenig begeistert, denn er wollte das Land seiner Väter nie verlassen. Sie will sich von ihm scheiden lassen und ihn so dazu zwingen, das Haus zu verkaufen. Daraufhin ermordet er Arlette, indem er ihr eines Nachts die Kehle aufschlitzt. Gemeinsam mit Henry versteckt er die Leiche in einem Brunnen hinter der Scheune. Im Folgenden wird er von Ratten verfolgt, was ihn zunehmend in den Wahnsinn und womöglich am Ende zum Selbstmord treibt.

1922

12) Willard (1971)

Genre(s): Horror, Sci-Fi

IMDb-Rating: 6,2

Willard ist ein Außenseiter, hat keine Freunde und muß sich um seine unselbstständige, bettlägrige Mutter kümmern. Beruflich läuft es auch nicht gut, muß er doch für den Mann arbeiten, der die Firma seines Vaters übernommen hat. Willard will er loswerden, doch ein Versprechen an Willards Mutter hindert ihn daran. So schikaniert er Willard, wo es nur geht. Als Willard im Haus der Mutter ein paar Ratten töten soll, findet er hingegen neue Freunde und bereitet ihnen ein Rattenparadies im Keller, wo sie sich nach Lust und Laune vermehren können.

Nicht lange und der Keller wird von einer kleinen Rattennation bevölkert. Willard beginnt, sie für kleine, harmlose Racheaktionen einzusetzen. Besonders am Herzen liegt ihm Sokrates, eine weiße Ratte, die als einzige mit in sein Schlafzimmer und zur Arbeit darf. Das mißfällt Ben, dem Anführer der Ratten. Er will dieselben Privilegien wie Sokrates. Als eines Tages Sokrates im Büro von Willards Chef getötet wird, dreht Willard durch und begibt sich mit der Rattenarmee auf einen blutigen Rachefeldzug.

Kult-Ratten-Horror mit Sondra Locke und Ernest Borgnine

Willard

13) Unheimliche Begegnung (Of Unknown Origin, 1983)

Genre(s): Horror

IMDb-Rating: 6,2

Eine intelligente Ratte weckt das Tier in einem New Yorker Yuppie ­ und treibt Peter Weller (Bekannt aus RoboCop) in den Wahnsinn. Herrlich sarkastisch!

Unheimliche Begegnung

14) Despereaux – Der kleine Mäuseheld (The Tale auf Despereaux, 2008)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

IMDb-Rating: 6,1

Die Bewohner des Königreichs Dor versinken in Schwermut. Da wird Mäuserich Despereaux Tilling geboren und begegnet der Welt voller Zuversicht und Neugier. Das wird nicht gern gesehen … Märchen voller Poesie.

Desperaux

15) Stuart Little (1999)

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Familie

IMDb-Rating: 5,9

Für Mäuserich Stuart geht ein Traum in Erfüllung: Das New Yorker Ehepaar Little hat den aufgeweckten Nager vom Fleck weg adoptiert. Doch das gefällt nicht allen Familienmitgliedern. Putziger Real-und Animationsfilmmix.

Stuart Little

16) Mulberry Street (2006)

Genre(s): Horror, Sci-Fi, Thriller

IMDb-Rating: 5,6

Kulthorror: Eines Sommers greifen in Manhattan blutrünstige Ratten die Bewohner an. Wer gebissen wird, verändert sich und weist selbst bald Merkmale der gefährlichen Nager auf. Nachdem auch die Krankenhäuser der Lage nicht mehr Herr werden, droht die Situation zu eskalieren. Die letzten Überlebenden haben sich in einem Apartment in der Mulberry Street verschanzt und kämpfen nun um jeden Preis gegen die wild gewordenen Biester, deren einziges Ziel Menschenfleisch ist ...

Mulberry St

17) Wild Beasts (Belve feroci, 1984)

Genre(s): Horror

IMDb-Rating: 5,5

Italo-Horror: Irgendwie gelangt eine gefährliche Droge in das Wassersystem des Frankfurter Zoos, die Tiere drehen durch und brechen aus. Es beginnt ein blutiger Streifzug durch die nächtliche Stadt. Veterinär Rupert Berne und seine Freundin Laura suchen verzweifelt nach einem Weg, die mörderischen Bestien aufzuhalten ...

Wild Beasts

18) Tom & Jerry: Der Film (1992)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

IMDb-Rating: 5,3

Von einem Tag auf den anderen bricht die Katastrophe über Tom und Jerry herein: Sie werden obdachlos. Auf der Straße lernen sie die kleine Ausreißerin Robyn kennen, die ihren verschollenen Vater sucht. Robyns Vormund und ihr hinterlistiger Anwalt wollen um jeden Preis verhindern, dass die Kleine dies schafft, denn sie wollen Robyns Vermögen an sich bringen. Doch gegen das Duo Tom und Jerry haben auch die garstigsten Ganoven keine Chance.

Tom & Jerry Der Film

19) Ben (1972)

Genre(s): Horror, Thriller

IMDb-Rating: 5,3

In Los Angeles versetzt eine Rattenarmee unter der Führung der Ratte Ben die Stadt in Angst und Schrecken. Während die Polizei mit allen Mitteln versucht, der Plage Herr zu werden, freundet sich der kleine, herzkranke Junge Danny mit Ben an. Schon bald entwickelt sich eine enge Freundschaft zwischen den beiden. Bei seinem Versuch, die Ratten zu retten, verschwindet aber auch Danny spurlos in der weitläufigen Kanalisation von Los Angeles.

Ben

20) Ratten – Sie sind überall (The Rats, 2002)

Genre(s): Horror, Sci-Fi, Thriller

IMDb-Rating: 4,9

Nachdem eine Kundin ihres Nobelkaufhauses von einer Ratte auf die Intensivstation gebissen wurde, beauftragt auf Geheiß ihrerer vorrangig um Diskretion bemühten Geschäftsführung die charmante Public Relations Managerin Susan Castello (Mädchen Amick) den auch nicht ganz unattraktiven Ungeziefer-Exterminator Jack Carver mit der gewaltsamen Lösung des Nagerproblems. Letzteres gerät größer als erwartet, da man es wohl mit einem aggressiv mutierten, hochintelligenten Laborrattenbestand in millionenfacher Stärke zu tun hat.

Ratten – Sie sind überall

21) Stephen Kings Nachtschicht (Graveyard Shift, 1990)

Genre(s): Horror

IMDb-Rating: 4,8

Großartiger Creature-Grusel von Stephen King!

Nachtschicht

22) Ratten - Sie werden dich kriegen (2001)

Genre(s): Action, Horror, Thriller

IMDb-Rating: 4,6

Die Geschichte von Jörg Lühdorffs Horror- und Katastrophenszenario in Ratten hat etwas von einem Best Of des Genres. Beinahe all ihre Elemente kennt man aus dem einen oder anderen 70er-Jahre-Film. Hier ist es nun Frankfurt, das Banken- und Finanzzentrum am Main, das im heißesten Sommer seit 150 Jahren von Ratten, die einen überaus gefährlichen Krankheitserreger mitbringen, regelrecht überschwemmt wird.

Natürlich trägt die Politik in Gestalt einer rücksichtslosen Bürgermeisterin einen großen Teil der Schuld an dieser Situation. Und natürlich sind es am Ende einige klassische Individualisten wie der Pilot beim Sonderkommando Brandschutz Frank Dabrock (Ralph Herforth), der nach einem seiner typischen Alleingänge zum Dezernat für Schädlingsbekämpfung strafversetzt wird, und die junge Ärztin Katrin Elder (Anne Cathrin Buhtz), die das Schlimmste verhüten.

Ratten – Sie werden Dich kriegen

23) Night Eyes (Deadly Eyes, 1982)

Genre(s): Horror, Sci-Fi, Thriller

IMDb-Rating: 4,5

Ratten, die sich von mit Steroiden behandeltem Mais ernähren, werden riesig. Als der Mais vernichtet wird, brauchen die Tiere andere Nahrung - und sehen sie in den Menschen der Umgebung …

Night Eyes

24) Riffs III – Die Ratten von Manhattan (Rats - Notte di terrore, 1984)

Genre(s): Horror, Sci-Fi

IMDb-Rating: 4,5

Postapokalyptischer Sci-Fi-Streifen aus Italien: Ein Atomkrieg hat die Erdoberfläche zerstört, leben kann man nur noch unterirdisch. Dort suchen die Menschen in einem Versuchslabor nach Nahrung. Das Labor erforschte vor dem Krieg, wie die Menschen nach dem Atomkrieg weiterleben können und so sind Nahrung, Pflanzen und Frischwasser ausreichend vorhanden. Aber leider müssen sich die Überlebenden mit einem Rattenproblem herumschlagen. Die Tiere sehen das Labor als ihr Revier und die Besucher als Eindringlinge an. Energisch verteidigen die Ratten ihr Revier bis aufs Blut ...

Riffs III

25) Die Insel der Ungeheuer (Food of the Gods, 1976)

Genre(s): Abenteuer, Horror, Sci-Fi

IMDb-Rating: 4,4

Attacken von gigantischen Wespen, gefolgt von riesigen Killer-Hendln und obendrein noch megagroße (und hungrige) Ratten!

Die Insel der Ungeheuer

26) Ratpocalypse (2015)

Genre(s): Fantasy, Sci-Fi

IMDb-Rating: 4,1

Bizzarer Indie-Film, indem ein US-Senator im russischen Parlament davor warnt, dass Korruption Politiker in Ratten verwandelt. Gesagt, geschehen ...

Ratpocalypse

27) Nezulla – The Rat Monster (Saikyôjû tanjô Nezura, 2002)

Genre(s): Horror

IMDb-Rating: 3,8

In einem Forschungslabor geht etwas schief und das Ergebnis ist ein genmanipuliertes Wesen, halb Mensch und halb Ratte. Der Mutant infiziert die Mitarbeiter des Labors und bringt sie dazu, biologische Waffen herzustellen. Bald fordert das gefährliche Virus die ersten Opfer ...

Nezulla

28) Creepzone (Creepozoids, 1987)

Genre(s): Horror, Sci-Fi

IMDb-Rating: 3,6

Das Jahr 1998: Die Erde ist nach einem Atomkrieg vollkommen verwüstet. Fünf Überlebende des großen Knalls suchen vor dem giftigen Regen Zuflucht in einem alten Versuchslabor in dem früher mit menschlichen Genen experimentiert wurde. Und prompt tauchen auch schon kurz darauf die ersten Mutanten auf um ihren Blutdurst zu stillen...

Creepzone

29) Rats – Mörderische Brut (2003)

Genre(s): Horror, Sci-Fi, Thriller

IMDb-Rating: 3,4

Die abweisende Fassade des Brookdale-Instituts, einer Spezialklinik für Suchtkranke und gefährliche Psychopathen, birgt manch düsteres Geheimnis, die zu lüften eine investigative Jungjournalistin angetreten ist. Als Patientin in die Klinik eingewiesen, stellt Samantha bald fest, dass Pflege-Willkür und fragwürdige Suchttherapien noch das geringste Problem des Institutes sind: Experimente mit Ratten haben vormals friedfertige Labor-Tierchen zu hochintelligenten Killern mutieren lassen, die nun auf Abrechnung mit der Menschheit sinnen ...

Rats

30) Die Stunde der Ratte (Food of the Gods II, 1989)

Genre(s): Sci-Fi, Horror

IMDb-Rating: 3,4

Der Film basiert lose auf dem Roman von H. G. Wells Die Riesen kommen! (Originaltitel: The Food of the Gods and How It Came to Earth) und ist die Fortsetzung des Horror-Sci-Fi-Films von 1975: 'Die Insel der Ungeheuer'

Die Stunde der Ratte

31) The Rats Are Coming! The Werewolves Are Here! (1972)

Genre(s): Horror

IMDb-Rating: 3,4

Konfuser Trash zum Ablachen!

The Rats are Coming

32) Rodentz (Altered Species, 2001)

Genre(s): Horror, Sci-Fi, Thriller

IMDb-Rating: 2,4

Zwei Forscher glauben, den Schlüssel zur Regeneration geschädigter Zellen gefunden zu haben. Spät in der Nacht bemerken sie, dass die als Versuchstiere verwendeten Ratten sich verändert haben – und zwar ziemlich!

Rodentz

