Ranking: Alle Pokémon-Filme nach Qualität gereiht!

Die japanischen Taschenmonster (eng. „Pocket Monsters“) begleiten uns seit den späten 90er-Jahren, haben bis heute nichts von ihrem Charme verloren und sind aus der Film- und Videospielwelt nicht mehr wegzudenken. Das Pokémon-Universum umfasst neben Games (hier liegen die Ursprünge der Franchise) auch jede Menge Spielfilme und Spin-off-Movies – die entweder im Kino gezeigt und/oder als TV-Special im Fernsehen ausgestrahlt wurden –, sowie eine überaus erfolgreiche TV-Serie – mit über 24 Staffeln und über 1.100 Episoden! In diesem Artikel fokussieren wir uns auf die Filme und ranken sie vom schlechtesten zum besten.

Platz 25) Pokémon – Der Film: Genesect und die wiedererwachte Legende (2013)

Pokémon – Der Film: Genesect und die wiedererwachte Legende (2013) © Video: Toho / OLM, Inc. / OLM Digital / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon the Movie: Genesect and the Legend Awakened

Pokémon the Movie: Genesect and the Legend Awakened Pokémon-Generation: Pocket Monsters: Best Wishes!

Pocket Monsters: Best Wishes! Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 16

Pokémon-Film Nr. 16 IMDb-Bewertung: 5,5/10

Wer Pokémon – Der Film: Genesect und die wiedererwachte Legende (2013) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Der Film: Genesect und die wiedererwachte Legende geht:

Ein riesiges Pokémon-Habitat inmitten des geschäftigen Treibens einer Metropole sollte sich eigentlich als perfektes neues Heim für eine Gruppe Genesect eignen, aber die Ankunft dieser fünf mysteriösen Pokémon entwickelt sich schnell zu einem Problem. Zum einen bedroht ihr Nest das Umspannwerk der Stadt und zum anderen greifen sie jeden an, der sich ihrem Nest auch nur ansatzweise nähert. Hinzu kommt, dass ihre Anwesenheit die Aufmerksamkeit des legendären Pokémon Mewtu geweckt hat, das sich gut in die Genesect hineinversetzen kann, denn seine Ursprünge lassen sich ebenfalls auf menschliches Einwirken zurückverfolgen. Der Anführer der Gruppe der Heimatlosen, ein rotes Genesect, ist Mewtu gegenüber sehr misstrauisch eingestellt, sodass die Situation schnell außer Kontrolle gerät. Können Ash und seine Freunde den zerstörerischen Kräften dieser beiden mächtigen Pokémon Einhalt gebieten, bevor sie die Stadt dem Erdboden gleichmachen?

Pokémon – Der Film: Genesect und die wiedererwachte Legende gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 24) Pokémon – Der Film: Diancie und der Kokon der Zerstörung (2014)

Pokémon – Der Film: Diancie und der Kokon der Zerstörung (2014) © Video: Toho / OLM, Inc. / OLM Digital / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction

Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction Pokémon-Generation: Pocket Monsters: XY

Pocket Monsters: XY Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 17

Pokémon-Film Nr. 17 IMDb-Bewertung: 5,6/10

Wer Pokémon – Der Film: Diancie und der Kokon der Zerstörung (2014) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Der Film: Diancie und der Kokon der Zerstörung geht:

Das mysteriöse Pokémon Diancie herrscht über das Diamantenreich, in dem sehr viele Rocara leben. Das Leben des Herz-Diamanten, der das Land mit seiner Energie versorgt, neigt sich dem Ende zu und Diancie ist noch nicht stark genug, einen neuen zu erschaffen. Diancie macht sich auf die Suche nach dem legendären Pokémon Xerneas, um es um Hilfe zu bitten. Unterwegs gerät Diancie an eine Gruppe von Dieben, die seine Fähigkeit, Diamanten zu schaffen, kontrollieren will. Die Diebe wecken jedoch versehentlich das legendäre Pokémon Yveltal in seinem Kokon auf. Können Ash und seine Freunde Diancie zu seiner wahren Kraft verhelfen, Yveltals Aggression ein Ende setzen und das Diamantenreich retten?

Pokémon – Der Film: Diancie und der Kokon der Zerstörung gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 23) Pokémon – Der Film: Kyurem gegen den Ritter der Redlichkeit (2012)

Pokémon – Der Film: Kyurem gegen den Ritter der Redlichkeit (2012) © Video: Toho / OLM, Inc. / OLM Digital / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon the Movie: Kyurem vs. the Sword of Justice

Pokémon the Movie: Kyurem vs. the Sword of Justice Pokémon-Generation: Pocket Monsters: Best Wishes!

Pocket Monsters: Best Wishes! Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 15

Pokémon-Film Nr. 15 IMDb-Bewertung: 5,6/10

Wer Pokémon – Der Film: Kyurem gegen den Ritter der Redlichkeit (2012) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Der Film: Kyurem gegen den Ritter der Redlichkeit geht:

Auf einer Zugreise entdecken Ash und seine Freunde ein verletztes Pokémon, das ihnen völlig unbekannt ist. Sie wollen dem Pokémon helfen, doch plötzlich wird der Zug vom legendären Kyurem angegriffen! Ash und seine Gefährten können das unbekannte Pokémon in Sicherheit bringen und erfahren seine spannende Geschichte: das mysteriöse Pokémon Keldeo ist unterwegs, um seine Freunde – die legendären Pokémon Kobalium, Terrakium und Viridium, zusammen bekannt als die „Ritter der Redlichkeit“ – aus den eisigen Fängen von Kyurem zu befreien …

Pokémon – Der Film: Kyurem gegen den Ritter der Redlichkeit gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 22) Pokémon: Mewtu schlägt zurück – Evolution (2019)

Pokémon: Mewtu schlägt zurück – Evolution (2019) © Video: Toho / OLM / OLM Digital / Sprite Animation Studios / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution

Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution Pokémon-Generation: Pocket Monsters: Sun & Moon

Pocket Monsters: Sun & Moon Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 22 / computeranimiertes Remake des 1. Pokémon-Films (Mewtu gegen Mew)

Pokémon-Film Nr. 22 / computeranimiertes Remake des 1. Pokémon-Films (Mewtu gegen Mew) IMDb-Bewertung: 5,7/10

Wer Pokémon: Mewtu schlägt zurück – Evolution (2019) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon: Mewtu schlägt zurück – Evolution geht:

Als Wissenschaftler ein Fossil des mysteriösen Pokémon Mew entdecken, erschaffen sie daraus ein Wesen, das gegen die Gesetze der Natur verstößt: Mewtu, ein legendäres Pokémon, das als Instrument der Zerstörung dienen soll. Aber als Mewtu sich seiner Existenz bewusst wird, beginnt es sich gegen seine menschlichen Erschaffer aufzulehnen und wütende Rachepläne zu schmieden, in die Ash, Pikachu und ihre Freunde hineingezogen werden! Die Zukunft der Welt der Pokémon steht auf dem Spiel …

Pokémon: Mewtu schlägt zurück – Evolution gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 21) Pokémon – Der Film: Schwarz – Victini und Reshiram / Weiß – Victini und Zekrom (2011)

Pokémon – Der Film: Schwarz – Victini und Reshiram / Weiß – Victini und Zekrom (2011) © Video: Toho / OLM, Inc. / OLM Digital / Production I.G / Xebec / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon the Movie: Black – Victini and Reshiram / White – Victini and Zekrom

Pokémon the Movie: Black – Victini and Reshiram / White – Victini and Zekrom Pokémon-Generation: Pocket Monsters: Best Wishes!

Pocket Monsters: Best Wishes! Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 14 / Zweiteiler mit gleicher Grundhandlung aber versionsspezifischen Unterschieden

Pokémon-Film Nr. 14 / Zweiteiler mit gleicher Grundhandlung aber versionsspezifischen Unterschieden IMDb-Bewertung: 5,8/10

Wer Pokémon – Der Film: Schwarz – Victini und Reshiram (2011) streamt:

JustWatch

Wer Pokémon – Der Film: Weiß – Victini und Zekrom (2011) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Der Film: Schwarz – Victini und Reshiram / Weiß – Victini und Zekrom geht:

Als Ash und seine Freunde in Eindoak Town an einem Kampfturnier teilnehmen, treffen sie auf das mysteriöse Pokémon Victini und schließen Freundschaft mit ihm. Aber kurz darauf kommt es zur Katastrophe, als der fehlgeleitete Wanderer Damon das Victini für seine eigenen Zwecke entführt! Kann sich Ash als wahrer Held erweisen und zur Befreiung von Victini und Rettung von Eindoak Town die Unterstützung des legendären Pokémon Reshiram/Zekrom gewinnen?

Pokémon – Der Film: Schwarz – Victini und Reshiram / Weiß – Victini und Zekrom gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 20) Pokémon 4 – Die zeitlose Begegnung (2001)

Pokémon 4 – Die zeitlose Begegnung (2001) © Video: Toho / OLM, Inc. / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon 4Ever – Celebi: Voice of the Forest

Pokémon 4Ever – Celebi: Voice of the Forest Pokémon-Generation: Pocket Monsters (Originalserie)

Pocket Monsters (Originalserie) Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 4

Pokémon-Film Nr. 4 IMDb-Bewertung: 5,8/10

Wer Pokémon 4 – Die zeitlose Begegnung (2001) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon 4 – Die zeitlose Begegnung geht:

Für Ash, Pikachu und die anderen Freunde beginnt eines der aufregendsten Abenteuer ihres Lebens, als sie dem seltenen und geheimnisumwitterten Pokemon Celebi im Wald begegnen – das die besondere Fähigkeit besitzt, zwischen den Zeiten zu reisen. Um sich vor einem gefährlichen Pokémon-Jäger in Sicherheit zu bringen, war Celebi mit einem Jungen namens Sammy aus der Vergangenheit in die Gegenwart geflohen und ahnte nicht, dass hier ein noch erbarmungsloser Feind lauert. Mit Hilfe spezieller Pokebälle, den sogenannten Dark Balls, verwandelt dieser die Minimonster in teuflische Kreaturen. Als Celebi gefangen genommen wird, hängt von seiner Rettung das Schicksal des ganzen Waldes ab. Die letzte Hoffnung ruht nun auf Suicune, einem mysteriösen Pokemon, das mit Ash, Pikachu und den anderen gegen das Böse kämpft …

Pokémon 4 – Die zeitlose Begegnung gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 19) Pokémon 6 – Jirachi: Wishmaker (2003)

Pokémon 6 – Jirachi: Wishmaker (2003) © Video: Toho / OLM, Inc. / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon: Jirachi – Wish Maker

Pokémon: Jirachi – Wish Maker Pokémon-Generation: Pocket Monsters: Advanced Generation

Pocket Monsters: Advanced Generation Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 6

Pokémon-Film Nr. 6 IMDb-Bewertung: 5,8/10

Worum es in Pokémon 6 – Jirachi: Wishmaker geht:

Nur alle 1000 Jahre ist für einen Zeitraum von sieben Tagen der Millennium-Komet am nächtlichen Himmel zu sehen. Gleichzeitig erwacht auch das legendäre Pokémon Jirachi aus seinem tausendjährigen Schlaf, um die Energie des Kometen in sich aufzunehmen. Diese Energie gibt es dann wieder an die Erde weiter, um den Ort Forina wachsen zu lassen. Dieses Mal aber hat ein Magier namens Butler gemeinsam mit seiner langjährigen Freundin Diane den Stein ausgegraben, in den Jirachi eingeschlossen war, und ihn aus Forina weggebracht. Schnell wird klar, was Butler plant: Er war frührer Forscher im Team Magma und möchte das legendäre Pokémon Groudon wieder auferwecken. Butler hat sich das perfekte System entwickelt, konnte aber keine Energiequelle finden, die stark genug gewesen wäre, es in der Praxis umzusetzen. Deshalb hofft er, die von Jirachi aufgenommene Energie für seine Zwecke nutzen zu können. Als Butler dann aber seinen Plan in die Tat umsetzt, wird ein falscher Groudon geschaffen, der Forina in ein Ödland verwandelt und sofort beginnt, die Lebenskraft aller Lebewesen in seiner Nähe aufzusaugen. Können Jirachi und seine Freunde, die er bei diesem Abenteuer kennenlernt, den Magier aufhalten oder kommt es zu einer unausweichlichen Katastrophe?

Pokémon 6 – Jirachi: Wishmaker gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 18) Pokémon 3 – Im Bann der Icognito (2000)

Pokémon 3 – Im Bann der Icognito (2000) © Video: Toho / OLM, Inc. / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama Alternativtitel: Pokémon 3 – Im Bann des Unbekannten

Pokémon 3 – Im Bann des Unbekannten US-Titel: Pokémon 3: The Movie – Spell of the Unown: Entei

Pokémon 3: The Movie – Spell of the Unown: Entei Pokémon-Generation: Pocket Monsters (Originalserie)

Pocket Monsters (Originalserie) Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 3

Pokémon-Film Nr. 3 IMDb-Bewertung: 5,9/10

Wer Pokémon 3 – Im Bann der Icognito (2000) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon 3 – Im Bann der Icognito geht:

Eine kristallene Katastrophe hat Greenfield befallen. Ash, Pikachu und ihre Freunde versuchen, den Schaden an dem einst wunderschönen Städtchen zu beheben. Aber dann passiert das Undenkbare: Ashs Mutter wird von dem mächtigen Entei entführt – einem Pokémon, das eigentlich nur in Legenden existiert. Jetzt muss Ash zu ihrer Rettung eilen, ohne zu wissen, wer die eigentliche Kraft hinter diesen Vorkommnissen ist: ein kleines Mädchen, dessen Traumwelt durch die mysteriösen und unaufhaltbaren Icognito zur furchtbaren Wirklichkeit wird!

Pokémon 3 – Im Bann der Icognito gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 17) Pokémon – Der Film: Hoopa und der Kampf der Geschichte (2015)

Pokémon – Der Film: Hoopa und der Kampf der Geschichte (2015) © Video: Toho / OLM, Inc. / OLM Digital / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon the Movie: Hoopa and the Clash of Ages

Pokémon the Movie: Hoopa and the Clash of Ages Pokémon-Generation: Pocket Monsters: XY

Pocket Monsters: XY Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 18

Pokémon-Film Nr. 18 IMDb-Bewertung: 6,0/10

Wer Pokémon – Der Film: Hoopa und der Kampf der Geschichte (2015) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Der Film: Hoopa und der Kampf der Geschichte geht:

In einer Wüstenstadt am Meer treffen Ash, Pikachu und ihre Freunde das mysteriöse Pokémon Hoopa, das die Fähigkeit besitzt, alle möglichen Dinge, einschließlich Menschen und Pokémon, durch seine magischen Ringe herbeizurufen. Das kleine Schabernack-Pokémon setzt dieses Talent gerne dazu ein, Menschen harmlose Streiche zu spielen. Aber wenn seine wahre Macht entfesselt wird, verliert es die Kontrolle und verwandelt sich in das furchterregende entfesselte Hoopa! Vor langer Zeit gelang es einem mutigen Helden, seiner Zerstörungswut Einhalt zu gebieten und es in eine besondere Flasche zu verbannen. Nun, da die Flasche wiederentdeckt wurde, muss sich Hoopa seiner größten Angst stellen! Kann Ash seinem neuen Freund helfen, seine dunkle Seite zu bezwingen, oder wird sich ein gefährliches Geheimnis in einem legendären Kampf entladen?

Pokémon – Der Film: Hoopa und der Kampf der Geschichte gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 16) Pokémon – Der Film: Volcanion und das mechanische Wunderwerk (2016)

Pokémon – Der Film: Volcanion und das mechanische Wunderwerk (2016) © Video: Toho / OLM, Inc. / OLM Digital / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon the Movie: Volcanion and the Mechanical Marvel

Pokémon the Movie: Volcanion and the Mechanical Marvel Pokémon-Generation: Pocket Monsters: XY

Pocket Monsters: XY Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 19

Pokémon-Film Nr. 19 IMDb-Bewertung: 6,0/10

Wer Pokémon – Der Film: Volcanion und das mechanische Wunderwerk (2016) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Der Film: Volcanion und das mechanische Wunderwerk geht:

Ash begegnet dem mysteriösen Pokémon Volcanion, als es plötzlich vom Himmel stürzt und eine riesige Staubwolke aufwirbelt – und wird durch eine geheimnisvolle Kraft mit ihm verbunden! Volcanion misstraut der Menschheit und flieht, wobei es aber Ash mitschleppen muss. Sie erreichen eine Stadt voller Zahnräder und Getriebe, wo ein korrupter Minister die Erfindung aller Erfindungen gestohlen hat: das Künstliche Pokémon Magearna! Er hat vor, mit dessen mysteriösen Kräften das mechanische Königreich zu kontrollieren! Können Ash und Volcanion zusammenarbeiten, um Magearna zu retten?

Pokémon – Der Film: Volcanion und das mechanische Wunderwerk gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 15) Pokémon Ranger und der Tempel des Meeres (2006)

Pokémon Ranger und der Tempel des Meeres (2006) © Video: Toho / OLM, Inc. / OLM Digital / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon Ranger and the Temple of the Sea

Pokémon Ranger and the Temple of the Sea Pokémon-Generation: Pocket Monsters: Advanced Generation

Pocket Monsters: Advanced Generation Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 9

Pokémon-Film Nr. 9 IMDb-Bewertung: 6,0/10

Wer Pokémon Ranger und der Tempel des Meeres (2006) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon Ranger und der Tempel des Meeres geht:

Eine alte Legende berichtet von einem Meerestempel, der von den Wassermenschen erbaut wurde. Darin soll die Meereskrone aufbewahrt werden. Niemand hat diese Krone bisher gesehen und nur wenige Menschen kennen die Geschichte über den Tempel, ausgenommen einige Wassermenschen. Das alles ändert sich, als ein Pokémon Ranger namens Jack ein Manaphy-Ei vor dem gierigen Piraten Phantom rettet! Nach einer zufälligen Begegnung mit den Wassermenschen finden sich Ash, Pikachu & Co mitten im Getümmel wieder. Maike geht eine ganz besondere Beziehung mit dem Legendären Manaphy ein während sich Phantom seinem Ziel nähert! Gemeinsam müssen sie den Meerestempel finden, bevor Phantom dort ankommt, und das Geheimnis um Manaphy und den Tempel entschlüsseln!

Pokémon Ranger und der Tempel des Meeres gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 14) Pokémon – Giratina und der Himmelsritter (2008)

Pokémon – Giratina und der Himmelsritter (2008) © Video: Toho / OLM, Inc. / OLM Digital / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon: Giratina & the Sky Warrior

Pokémon: Giratina & the Sky Warrior Pokémon-Generation: Pocket Monsters: Diamond & Pearl

Pocket Monsters: Diamond & Pearl Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 11

Pokémon-Film Nr. 11 IMDb-Bewertung: 6,1/10

Wer Pokémon – Giratina und der Himmelsritter (2008) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Giratina und der Himmelsritter geht:

Giratina ist das einzige Pokémon, das in der Gegenwelt lebt, einem unbekannten Nachbarbereich unserer Welt. Voller Wut über Palkias und Dialgas Störung von Raum und Zeit zerrt es Dialga in die Gegenwelt, um mit ihm zu kämpfen. Aber der Konflikt wird vom winzigen Shaymin, dem Dankbarkeits-Pokémon, beigelegt! Nachdem Shaymin die Gegenwelt verlassen und Ash und dessen Freunde getroffen hat, bittet Shaymin telepathisch um Hilfe, denn es möchte mit den anderen Shaymin im Blumengarten zusammen sein. Kurz nachdem Ash und seine Freunde zugestimmt haben, Shaymin zu helfen, werden sie in die Gegenwelt entführt und treffen dort auf Professor Newton, der dieses geheimnisvolle Reich erforscht. Sie ahnen nicht, dass Newtons ehemaliger Assistent, Zero, die Macht von Giratina nutzen will, um sich zum Herrscher der Gegenwelt aufzuschwingen …

Pokémon – Giratina und der Himmelsritter gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 13) Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen (1999)

Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen (1999) © Video: Toho / OLM, Inc. / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon The Movie 2000: The Power of One

Pokémon The Movie 2000: The Power of One Pokémon-Generation: Pocket Monsters (Originalserie)

Pocket Monsters (Originalserie) Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 2

Pokémon-Film Nr. 2 IMDb-Bewertung: 6,1/10

Wer Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen (1999) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen geht:

Weit südlich von Kanto, im Orange-Archipel, schmiedet ein Trainer namens Lawrence üble Pläne: Er will die drei Legendären Pokémon Arktos, Zapdos und Lavados fangen, um so Lugia, den Wächter der Meere, zu erwecken! Als Ash und seine Freunde auf einer der Orange-Inseln ankommen, schicken die Inselbewohner Ash los, um drei Elementarkugeln auf verschiedenen Inseln zu finden. Als das Wetter weltweit wilde Kapriolen schlägt, wird klar, dass die Gefangenschaft der drei Legendären Pokémon der Grund für dieses Chaos ist! Kann Ash mit Lugias Hilfe die Kugeln finden, das Gleichgewicht wiederherstellen und sich als der „Auserwählte“ beweisen?

Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 12) Pokémon 7 – Destiny Deoxys (2004)

Pokémon 7 – Destiny Deoxys (2004) © Video: Toho / OLM, Inc. / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon: Destiny Deoxys

Pokémon: Destiny Deoxys Pokémon-Generation: Pocket Monsters: Advanced Generation

Pocket Monsters: Advanced Generation Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 7

Pokémon-Film Nr. 7 IMDb-Bewertung: 6,1/10

Worum es in Pokémon 7 – Destiny Deoxys geht:

Ein seltsamer Komet stürzt auf der Erde ab, in ihm verborgen Deoxys – ein Pokémon aus dem Weltall. Beim Eintritt in die Atmosphäre wird Rayquaza der bekannte Himmelswächter fast verwundet. Es kommt zu einem spektakulären Kampf mit knappem Ausgang. Vier Jahre später: Ash, Pikachu & Co reisen in die Hightech-Stadt Larousse City, wo sie Tory begegnen, einen Jungen, mit einem mysteriösen Freund – einer Lichtgestalt. Tory hat große Angst vor Pokémon, da er den Kampf zwischen Rayquaza und Deoxys gesehen hat. Während es im Duellturm von Larousse City zum Doppelkampf zwischen Ash und Tory gegen Rafe und Sid kommt, bahnt sich weiteres Unheil an: Ein weiteres Deoxys wurde gesichtet und ist auf der Suche nach Artverwandten …

Pokémon 7 – Destiny Deoxys gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 11) Pokémon – Zoroark: Meister der Illusionen (2010)

Pokémon – Zoroark: Meister der Illusionen (2010) © Video: Toho / OLM, Inc. / OLM Digital / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon: Zoroark: Master of Illusions

Pokémon: Zoroark: Master of Illusions Pokémon-Generation: Pocket Monsters: Diamond & Pearl

Pocket Monsters: Diamond & Pearl Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 13

Pokémon-Film Nr. 13 IMDb-Bewertung: 6,2/10

Wer Pokémon – Zoroark: Meister der Illusionen (2010) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Zoroark: Meister der Illusionen geht:

Die Massen fiebern der Basketbolz-Weltmeisterschaft in Coronia City entgegen. Zu Hunderten strömen die Leute in die Stadt, um live beim Spektakel dabei zu sein. Auch Ash, Pikachu und Freunde sind vor Ort und entdecken sogar ein geheimnisvolles neues Pokémon, dass sie noch nie zuvor gesehen haben. Als dann auch noch plötzlich die drei legendären Pokémon Raikou, Entei und Suicune durch die Straßen toben, bricht Chaos aus. Können Ash und seine Gefährten mithilfe ihres neuen Pokémon-Freundes Zorua eine Erklärung für diese mysteriösen Vorfälle finden und Licht ins Dunkel bringen?

Pokémon – Zoroark: Meister der Illusionen gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 10) Pokémon Heroes – Der Film (2002)

Pokémon Heroes – Der Film (2002) © Video: Toho / OLM, Inc. / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon Heroes: Latios and Latias

Pokémon Heroes: Latios and Latias Pokémon-Generation: Pocket Monsters (Originalserie)

Pocket Monsters (Originalserie) Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 5

Pokémon-Film Nr. 5 IMDb-Bewertung: 6,2/10

Worum es in Pokémon Heroes – Der Film geht:

Einer Legende zufolge wurde eine Stadt vor langer Zeit durch böse Monster bedroht. Niemand konnte sie aufhalten. Doch da verwandelten sich zwei Kinder in die Pokémon Latios und Latias und vertrieben mit ihren Freunden das Böse aus der Stadt. Damit nie wieder das Böse zurückkehren konnte, hinterließen sie in der Stadt einen Kristall namens „Herztropfen“. Zusätzlich besuchten sie immer wieder den Ort, wo sich dieser Kristall aufhielt. Seit dem tauchten nie wieder böse Monster auf der Insel auf …

Pokémon Heroes – Der Film gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 9) Pokémon – Der Film (1998)

Pokémon – Der Film (1998) © Video: Toho / OLM, Inc. / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama Alternativtitel: Pokémon – Der Film: Mewtu gegen Mew

Pokémon – Der Film: Mewtu gegen Mew US-Titel: Pokémon The First Movie: Mewtwo Strikes Back

Pokémon The First Movie: Mewtwo Strikes Back Pokémon-Generation: Pocket Monsters (Originalserie)

Pocket Monsters (Originalserie) Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 1

Pokémon-Film Nr. 1 IMDb-Bewertung: 6,3/10

Wer Pokémon – Der Film (1998) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Der Film geht:

In diesem explosiven Abenteuer lernen wir Mewtu kennen, den mächtigen Klon von einem der seltensten Pokémon überhaupt: Mew. Mewtu entkommt aus dem Labor, in dem es geschaffen wurde, und schmiedet Pläne für seine Weltherrschaft. Es lädt einige ausgewählte Pokémon-Trainer zum ultimativen Pokémon-Kampf ein. Ash und seine Freunde können da natürlich nicht fehlen! Ashs anfängliche Freude über die Einladung schlägt schnell in Angst und Ärger um, als Mewtu enthüllt, dass es große Macht anstrebt. Es erschafft mächtige Klone aus den Pokémon der Trainer, um das Verhältnis zwischen Pokémon und Trainern „auszugleichen“. Ash kann Mewtu nicht überzeugen, dass Pokémon und Menschen Freunde sein können. Aber im Angesicht der Entschlossenheit eines jungen Trainers muss Mewtu seine Meinung vielleicht noch einmal überdenken – nicht zuletzt, weil sich ihm das geheimnisvolle Mew entgegenstellt!

Pokémon – Der Film (1998) gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 8) Pokémon – Der Film: Die Macht in uns (2018)

Pokémon – Der Film: Die Macht in uns (2018) © Video: Toho / OLM / OLM Digital / Wit Studio / YouTube

Regie: Tetsuo Yajima

Tetsuo Yajima US-Titel: Pokémon the Movie: The Power of Us

Pokémon the Movie: The Power of Us Pokémon-Generation: Pocket Monsters: Sun & Moon

Pocket Monsters: Sun & Moon Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 21

Pokémon-Film Nr. 21 IMDb-Bewertung: 6,3/10

Wer Pokémon – Der Film: Die Macht in uns (2018) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Der Film: Die Macht in uns geht:

Einmal pro Jahr findet das Wind-Festival in Fula City statt, wo die Menschen gemeinsam mit dem Wind leben. Sie halten noch immer am dem uralten Glauben fest, dass das legendäre Pokémon Lugia am letzten Festivaltag den heiligen Wind bringen wird. Als jedoch eine Reihe von Vorfällen nicht nur das Festival bedroht, sondern auch alle Menschen und Pokémon in Fula City in Gefahr bringt, können Ash und Pikachu die Situation allein nicht retten. Werden alle trotz ihrer Unterschiede zusammenfinden, um ihren Ort zu retten? Oder wird alles zerstört werden?

Pokémon – Der Film: Die Macht in uns gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 7) Pokémon – Der Film: Du bist dran! (2017)

Pokémon – Der Film: Du bist dran! (2017) © Video: Toho / OLM / OLM Digital / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon the Movie: I Choose You!

Pokémon the Movie: I Choose You! Pokémon-Generation: Pocket Monsters: Sun & Moon

Pocket Monsters: Sun & Moon Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 20

Pokémon-Film Nr. 20 IMDb-Bewertung: 6,3/10

Wer Pokémon – Der Film: Du bist dran! (2017) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Der Film: Du bist dran! geht:

Dieses große Kinoabenteuer zeigt die Anfänge einer der beliebtesten Pokémon-Freundschaften: Ash und Pikachu begegnen einander zum ersten Mal und machen sich gemeinsam auf die Suche nach dem legendären Pokémon Ho-Oh. Dabei laufen sie sogar dem geheimnisvollen Pokémon Marshadow über den Weg. Es wird eine gefährliche Reise voller spannender Herausforderungen, die Ash und Pikachu fest zusammenschweißt …

Pokémon – Der Film: Du bist dran! gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 6) Pokémon – Arceus und das Juwel des Lebens (2009)

Pokémon – Arceus und das Juwel des Lebens (2009) © Video: Toho / OLM Inc. / OLM Digital / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon: Arceus and the Jewel of Life

Pokémon: Arceus and the Jewel of Life Pokémon-Generation: Pocket Monsters: Diamond & Pearl

Pocket Monsters: Diamond & Pearl Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 12

Pokémon-Film Nr. 12 IMDb-Bewertung: 6,4/10

Wer Pokémon – Arceus und das Juwel des Lebens (2009) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Arceus und das Juwel des Lebens geht:

Vor langer Zeit lieh das Götter-Pokémon Arceus Michina Town in einer Zeit der Not einen Teil seiner Macht in Form des Juwels des Lebens. Doch als es diese Macht zurückerhalten sollte, wurde es betrogen. Nach vielen Jahren ist Arceus nun wütend und voller Rachsucht zurückgekehrt, um das gestohlene Juwel mit scheinbar unaufhaltsamer Macht zurückzufordern. Noch nicht einmal die gemeinsame Kraft von Dialga, Palkia und Giratina kann Arceus davon abhalten, die Welten mehrerer Dimensionen zu zerstören. Aber Ash und seine Freunde haben gemeinsam mit ihrer neuen Freundin Shiina vielleicht die einzige Möglichkeit gefunden, den Betrug der Vergangenheit wiedergutzumachen …

Pokémon – Arceus und das Juwel des Lebens gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 5) Pokémon – Der Aufstieg von Darkrai (2007)

Pokémon – Der Aufstieg von Darkrai (2007) © Video: Toho / OLM, Inc. / OLM Digital / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon the Movie: The Rise of Darkrai

Pokémon the Movie: The Rise of Darkrai Pokémon-Generation: Pocket Monsters: Diamond & Pearl

Pocket Monsters: Diamond & Pearl Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 10

Pokémon-Film Nr. 10 IMDb-Bewertung: 6,5/10

Wer Pokémon – Der Aufstieg von Darkrai (2007) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Der Aufstieg von Darkrai geht:

Auf dem Weg zu einem Pokémon-Wettbewerb kommen unsere Abenteurer durch Alamos Town, wo sich die Raum-Zeit-Türme erheben. Gemeinsam mit der hübschen Alice entdecken Ash und seine Freunde, dass irgendetwas sowohl den Pokémon, als auch den Menschen schreckliche Alpträume bereitet! Baron Alberto, ein ebenso eleganter wie eingebildeter Zeitgenosse, schiebt sofort die Schuld auf das mysteriöse Pokémon Darkrai. Als hätte es das gehört, erscheint Darkrai und stellt sich unseren Helden in den Weg!

Pokémon – Der Aufstieg von Darkrai gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 4) Pokémon: Mewtu kehrt zurück (2000)

Pokémon: Mewtu kehrt zurück (2000) © Video: TV Tokyo / OLM, Inc. / Shogakukan Production / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama, Masamitsu Hidaka

Kunihiko Yuyama, Masamitsu Hidaka US-Titel: Pokémon: Mewtwo Returns

Pokémon: Mewtwo Returns Pokémon-Generation: Pocket Monsters (Originalserie)

Pocket Monsters (Originalserie) Anmerkung: TV-Special in Spielfilmlänge

TV-Special in Spielfilmlänge IMDb-Bewertung: 6,5/10

Worum es in Pokémon: Mewtu kehrt zurück geht:

Nach einem Vorspann, der die Entstehung und den Werdegang Mewtus erzählt, reisen wir mit Pokémon-Trainer Ash Ketchum und seinen Freunden zum geheimnisvollen Tal der Reinheit. Ein beschwerlicher Weg, der eigentlich nur mit dem einmal monatlich fahrenden Bus zu überwinden ist. Sie verpassen diesen, doch lernen sie dafür Domino kennen (auch als schwarze Tulpe bekannt), die allerdings als Agentin für das Team Rocket arbeitet. Im Tal leben zurückgezogen der zur Freundlichkeit bekehrte Mewtu, der von herrschsüchtigen Menschen erschaffene Klon, nebst den anderen Pokémon-Klons. Das Team Rocket möchte allerdings zeitgleich Mewtu gefangen nehmen, um zur Erlangung der Weltherrschaft dessen Kräfte einzusetzen. Selbstverständlich lässt Ash nichts unversucht, die Pläne der Rockets zu vereiteln. Doch wird das Team Rocket jemals aufhören, krumme Sachen zu drehen?

Pokémon: Mewtu kehrt zurück gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 3) Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels (2020)

Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels (2020) © Video: Toho / OLM, Inc. / OLM Digital / YouTube

Regie: Tetsuo Yajima

Tetsuo Yajima US-Titel: Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle Pokémon-Generation: Pokémon Journeys

Pokémon Journeys Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 23

Pokémon-Film Nr. 23 IMDb-Bewertung: 6,6/10

Wer Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels (2020) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels geht:

Auf ihrer Reise treffen Ash und Pikachu im Wald Okoya auf einen Jungen namens Koko, der als Kind in der Wildnis aufwuchs und vom mystischen Pokémon Zarude aufgezogen wurde. Schnell freunden sich Ash und Koko an, obwohl sich letzterer aufgrund seiner wilden Erziehung nicht für einen Menschen, sondern für ein Pokémon hält. Doch der Dschungel, in dem der unzivilisierte Junge lebt, ist in Gefahr: Dr. Zed, ein machtbesessener Wissenschaftler, möchte bis zum großen Baum in der Mitte des Waldes vordringen – ein geschützter Ort, an dem Menschen der Zutritt verboten ist. Mithilfe schwerer Maschinen setzt er seinen Plan dennoch in die Tat um. Während sich Zarude und die restlichen Tiere des Waldes gegen die technischen Verwüstungsmaschinen stemmen, eilen auch Ash, Koko und Pikachu zur Hilfe …

Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 2) Pokémon Meisterdetektiv Pikachu (2019)

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu (2019) © Video: Warner Bros. Pictures / Toho / Legendary Pictures / The Pokémon Company / YouTube

Regie: Rob Letterman

Rob Letterman US-Titel: Pokémon Detective Pikachu

Pokémon Detective Pikachu Anmerkung: erster Pokémon-Realfilm

erster Pokémon-Realfilm IMDb-Bewertung: 6,6/10

Wer Pokémon Meisterdetektiv Pikachu (2019) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon Meisterdetektiv Pikachu geht:

Der Vater von Tim (Justice Smith), der bekannte Detektiv Harry Goodman, ist mit seinem Auto verunglückt und seither verschwunden. Tim, der bei seiner Mutter aufwuchs, will nicht warten, bis sein Vater von allein auftaucht. Er muss sofort herausfinden, was mit ihm passiert ist. In Daddys Wohnung trifft er auf dessen Ex-Pokémon-Partner Detective Pikachu (Stimme im Original: Ryan Reynolds) – ein ebenso komisches wie anbetungswürdiges Pokémon, das eine Deerstalker-Mütze trägt und sich für einen Superdetektiv hält. Also machen sich Tim und Pikachu auf die Suche nach Harry, erleben dabei das Abenteuer ihres Lebens und decken nebenbei eine Verschwörung auf … Die erste Realverfilmung des populären Videospiels ist ein locker-flockiger, lustiger Minimonster-Krimi mit viel Fan-Herz für die ganze Familie!

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *

Platz 1) Pokémon – Lucario und das Geheimnis von Mew (2005)

Pokémon – Lucario und das Geheimnis von Mew (2005) © Video: Toho / OLM, Inc. / YouTube

Regie: Kunihiko Yuyama

Kunihiko Yuyama US-Titel: Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew

Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew Pokémon-Generation: Pocket Monsters: Advanced Generation

Pocket Monsters: Advanced Generation Anmerkung: Pokémon-Film Nr. 8

Pokémon-Film Nr. 8 IMDb-Bewertung: 6,9/10

Wer Pokémon – Lucario und das Geheimnis von Mew (2005) streamt:

JustWatch

Worum es in Pokémon – Lucario und das Geheimnis von Mew geht:

Es wird erzählt, dass Sir Aaron, der Hüter der Aura, vor vielen Jahren die Bewohner des Cameran-Palastes und des umliegenden Königreichs rettete. Alljährlich findet nun im Königreich ein großes Fest zu Ehren dieses Helden statt. Ash und seine Freunde treffen gerade rechtzeitig ein, um an den in diesem Jahr stattfindenden Festivitäten teilzunehmen! Mit Pikachus Hilfe gewinnt Ash vor Ort einen Pokémon-Wettbewerb. Er wird zum diesjährigen Hüter der Aura gekürt und bekommt den Stab des Hüters überreicht. Als die Siegesfeier für Ash und Pikachu beginnt, erscheint plötzlich das mysteriöse Pokémon Mew und schnappt sich Pikachu! Als wäre das nicht genug, erwacht auch noch das Aura-Pokémon Lucario, das im zeremoniellen Stab eingeschlossen war. Wo ist Pikachu und warum hat Mew es entführt? Warum ist Lucario erwacht? Und was steckt wirklich hinter der Legende von Sir Aaron?

Pokémon – Lucario und das Geheimnis von Mew gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen *