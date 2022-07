Neben James Bond und Jason Bourne zählt Ethan Hunt wohl zu den bekanntesten Vorzeigebeispielen aus dem Agentenfilm- bzw. Spionagefilm-Genre. Keine Mission ist ihm zu wild, kein Stunt zu waghalsig – dafür bürgt Hauptdarsteller Tom Cruise nicht nur mit seinem Namen, sondern auch mit seinem Leben. Denn: Stuntdoubles kommen für den Adrenalinjunkie nicht in Frage! Ob an der Fassade des Burj Khalifa kletternd (mit einer Höhe von 828 Metern immer noch das höchste Bauwerk der Welt) oder in 1500 Metern Höhe an der Außenwand eines fliegenden Airbus A400M hängend, Cruise riskiert gerne alles um seinen Szenen bestmögliche Authentizität zu verleihen – ganz zum Leidwesen der Filmemacher und Versicherungsunternehmen, die bei jedem anstehenden Tom-Cruise-Film mit den Knien schlottern. Seine „Mission: Impossible“-Reihe ist aber genau deswegen so beliebt und avancierte nicht nur unter Cineasten zum Kult. Doch welche Mission war nun tatsächlich die „unmöglichste“ und welche die beste? Unser Auftrag: Die „Mission: Impossible“-Filme im ultimativen IMDb-Ranking miteinander zu vergleichen!

Zum gewünschten Film springen:

So funktioniert das Ranking in unseren Bestenlisten

Die Reihenfolge der besten „Mission: Impossible“-Filme basiert auf den Wertungen (0 bis 10 Punkte) der Internet Movie Database (kurz: IMDb) – eines international gültigen „Verzeichnisses“ von Rezensionen für Filme und Serien. Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!





PLATZ 6 der besten „Mission: Impossible“-Filme: „Mission: Impossible II“ (2000)

Trailer von „Mission: Impossible II“ (2000) © Video: Paramount Pictures / Cruise/Wagner Productions / YouTube

Steckbrief zu „Mission: Impossible II“ (2000)

Originaltitel: Mission: Impossible 2 / M:i-2

Mission: Impossible 2 / M:i-2 Regie: John Woo

John Woo IMDb-Bewertung: 6,1/10

„Mission: Impossible II“ (2000) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Mission: Impossible II“ (2000) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Mission: Impossible II“ (2000) – worum es in dem Film geht?

Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise) wird mitten im wohlverdienten Urlaub zu einem dringenden Einsatz gerufen. Eben noch in den USA beim (ungesicherten!) Klettern, muss er sich nun in Australien um einen neuerdings kriminellen Ex-Kollegen kümmern: Sean Ambrose (Dougray Scott) hat offenbar die Seiten gewechselt und ein tödliches Virus namens Chimera in seinen Besitz gebracht. Und bevor der geldgierige und gewissenlose Psychopath das tödliche Diebesgut an den Meistbietenden verscherbelt, sollen Hunt und sein Team ihm das Handwerk legen. Dazu benötigt Hunt aber vor allem die Hilfe von Hacker-Kumpel Luther (Ving Rhames) und der attraktiven Meisterdiebin – und Ex-Geliebten von Ambrose – Nyah (Thandie Newton). Sie soll sich wieder an ihn heranmachen, um Infos über die Käufer herauszufinden. Doch das Unternehmen droht zu scheitern, als Ambrose dahinterkommt, dass seine Freundin ein doppeltes Spiel treibt … [Mehr zum Film „Mission: Impossible II“ (2000) lesen Sie hier!]

„Mission: Impossible II“ (2000) – jetzt für daheim kaufen!

„Mission: Impossible II“ (2000) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Mission: Impossible II“ (2000) gibt es hier auf DVD zu kaufen *





PLATZ 5 der besten „Mission: Impossible“-Filme: „Mission: Impossible III“ (2006)

Trailer von „Mission: Impossible III“ (2006) © Video: Paramount Pictures / Cruise/Wagner Productions / YouTube

Steckbrief zu „Mission: Impossible III“ (2006)

„Mission: Impossible III“ (2006) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Mission: Impossible III“ (2006) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Mission: Impossible III“ (2006) – worum es in dem Film geht?

Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise) hat den aktiven Dienst der Impossible Mission Force (IMF) verlassen, ist nun Ausbildner für junge Agenten und hat sich mit der süßen Krankenschwester Julia (Michelle Monaghan) verlobt. Die ahnt natürlich nichts von Ethans wahrer Identität. Ob das gutgeht? Natürlich wird es zum Problem, als Hunt dem skrupellosen Waffenhändler Owen Davian (Philip Seymour Hoffman) in die Quere kommt – in dessen Gewalt sich auch Hunts ehemaliger Schützling Lindsey (Keri Russell) befindet. Die von Hunt geleitete Befreiungsaktion endet im Desaster – und Lindsey stirbt. Ehrensache, dass sich der Agent an Davians Fersen heftet. Tatsächlich kann er den Schurken – sowie eine Geheimwaffe, die sich in dessen Besitz befindet – im Vatikan festsetzen. Zurück in den USA wird Davian jedoch befreit – und plötzlich befindet sich ausgerechnet Julia in der Gewalt des Bösen … [Mehr zum Film „Mission: Impossible III“ (2006) lesen Sie hier!]

„Mission: Impossible III“ (2006) – jetzt für daheim kaufen!

„Mission: Impossible III“ (2006) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Mission: Impossible III“ (2006) gibt es hier auf DVD zu kaufen *





PLATZ 4 der besten „Mission: Impossible“-Filme: „Mission: Impossible“ (1996)

Trailer von „Mission: Impossible“ (1996) © Video: Paramount Pictures / Cruise/Wagner Productions / YouTube

Steckbrief zu „Mission: Impossible“ (1996)

Originaltitel: Mission: Impossible

Mission: Impossible Regie: Brian De Palma

Brian De Palma IMDb-Bewertung: 7,1/10

„Mission: Impossible“ (1996) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Mission: Impossible“ (1996) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Mission: Impossible“ (1996) – worum es in dem Film geht?

In CIA-Kreisen gibt es einen Verräter, der die Hälfte einer Liste besitzt, die die Decknamen aller Agentenkollegen in Osteuropa enthält. Zur endgültigen Entschlüsselung ist aber die zweite Hälfte der Liste mit den echten Namen der Spione nötig. Die soll aus der US-Botschaft in Prag angeblich gestohlen werden, was das Team der Impossible Mission Force (IMF) – unter der Leitung von Jim Phelps (Jon Voight) – verhindern soll. Die Mission um Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise) endet jedoch in einem Desaster, scheinbar sterben alle Teammitglieder. Als Hunt die CIA informiert, erfährt er, dass die Aktion nur dazu diente, den Maulwurf zu enttarnen. Und da Hunt die Mission überlebte, kann nur er das sein. Er flieht und verbündet sich mit verlässlichen alten Bekannten (Emmanuelle Béart, Ving Rhames, Jean Reno), um den wahren Verräter aufzuspüren … [Mehr zum Film „Mission: Impossible“ (1996) lesen Sie hier!]

„Mission: Impossible“ (1996) – jetzt für daheim kaufen!

„Mission: Impossible“ (1996) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Mission: Impossible“ (1996) gibt es hier auf DVD zu kaufen *





PLATZ 3 der besten „Mission: Impossible“-Filme: „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011)

Trailer von „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) © Video: Paramount Pictures / Skydance Productions / TC Productions / Bad Robot Productions / YouTube

Steckbrief zu „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011)

Originaltitel: Mission: Impossible – Ghost Protocol

Mission: Impossible – Ghost Protocol Regie: Brad Bird

Brad Bird IMDb-Bewertung: 7,4/10

„Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) – worum es in dem Film geht?

Eine gewaltige Explosion erschüttert Moskau, der halbe Kreml fliegt in die Luft. Nun droht ein Atomkrieg. Weil alles darauf hindeutet, dass das Team von Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise) hinter dem Terrorakt steckt, wird von den USA das sogenannte Phantom Protokoll initiiert und die gesamte Impossible Mission Force (IMF) zugedreht. Hunt und seine Mitstreiter, Amazone Jane Carter (Paula Patton), Technik-Tüftler Benji Dunn (Simon Pegg) und Analytiker William Brandt (Jeremy Renner), sind somit auf sich allein gestellt und müssen u. a. in Dubai und Mumbai improvisieren, um herauszufinden, wer hinter dieser Verschwörung steckt. In dem Nuklearwissenschaftler Kurt Cobalt Hendricks (Mikael Nyqvist) treffen sie dabei auf einen skrupellosen Gegner … [Mehr zum Film „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) lesen Sie hier!]

„Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) – jetzt für daheim kaufen!

„Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) gibt es hier auf DVD zu kaufen *





PLATZ 2 der besten „Mission: Impossible“-Filme: „Mission: Impossible – Rogue Nation“ (2015)

Trailer von „Mission: Impossible – Rogue Nation“ (2015) © Video: Paramount Pictures / Skydance Productions / TC Productions / Bad Robot Productions / YouTube

Steckbrief zu „Mission: Impossible – Rogue Nation“ (2015)

Originaltitel: Mission: Impossible – Rogue Nation

Mission: Impossible – Rogue Nation Regie: Christopher McQuarrie

Christopher McQuarrie IMDb-Bewertung: 7,4/10

„Mission: Impossible – Rogue Nation“ (2015) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Mission: Impossible – Rogue Nation“ (2015) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Mission: Impossible – Rogue Nation“ (2015) – worum es in dem Film geht?

In der spektakulären Eingangssequenz kann Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise) gerade noch verhindern, dass eine Ladung Biowaffen per Flugzeug aus einem Oststaat in ein dubioses Zielland transportiert wird. Dann verschlägt es den Agenten nach London – und mitten in eine Falle: Ein Unbekannter (Sean Harris) nimmt ihn gefangen. Zwar kann er mithilfe der mysteriösen Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) fliehen, doch die Freude währt nur kurz – denn daheim in den USA hat CIA-Direktor Hunley (Alec Baldwin) die Impossible Mission Force (IMF) in der Zwischenzeit aufgelöst. Während Hunts Mitstreiter Will Brandt (Jeremy Renner) und Benji Dunn (Simon Pegg) ab sofort der CIA unterstellt sind, wird Ethan als vermeintlicher Terrorist für vogelfrei erklärt. Auf der Flucht kommt er dem Terrornetzwerk „Syndikat“ auf die Spur … [Mehr zum Film „Mission: Impossible – Rogue Nation“ (2015) lesen Sie hier!]

„Mission: Impossible – Rogue Nation“ (2015) – jetzt für daheim kaufen!

„Mission: Impossible – Rogue Nation“ (2015) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Mission: Impossible – Rogue Nation“ (2015) gibt es hier auf DVD zu kaufen *





PLATZ 1 der besten „Mission: Impossible“-Filme: „Mission: Impossible – Fallout“ (2018)

Trailer von „Mission: Impossible – Fallout“ (2018) © Video: Paramount Pictures / Skydance Media / TC Productions / Bad Robot Productions / Alibaba Pictures / YouTube

Steckbrief zu „Mission: Impossible – Fallout“ (2018)

Originaltitel: Mission: Impossible – Fallout

Mission: Impossible – Fallout Regie: Christopher McQuarrie

Christopher McQuarrie IMDb-Bewertung: 7,7/10

„Mission: Impossible – Fallout“ (2018) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Mission: Impossible – Fallout“ (2018) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Mission: Impossible – Fallout“ (2018) – worum es in dem Film geht?

Nach den Ereignissen im Vorgänger („Mission: Impossible – Rogue Nation“), als Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise), seine Kollegen Luther Stickell (Ving Rhames) und Benji Dunn (Simon Pegg) sowie die MI6-Agentin Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) das fiese Genie Solomon Lane (Sean Harris) einkassierten, wurde die Impossible Mission Force (IMF) vorübergehend ruhend gestellt. Die neue CIA-Chefin Sloane (Angela Bassett) hält nicht viel von der Einheit. Diese Haltung wird gefestigt, als eine Terrorgruppe namens „Die Apostel“ auftaucht und versucht, drei Plutoniumkerne zu erwerben, die man leicht in Nuklearbomben umbauen kann. Denn Hunts Versuch, in Berlin an das Plutonium zu kommen, scheitert kläglich. Um sicherzustellen, dass er kein zweites Mal versagt, wird CIA-Agent August Walker (Henry Cavill) in Hunts Team beordert. Eine Spur führt Hunt & Co zur „weißen Witwe“ (Vanessa Kirby) … [Mehr zum Film „Mission: Impossible – Fallout“ (2018) lesen Sie hier!]

„Mission: Impossible – Fallout“ (2018) – jetzt für daheim kaufen!

„Mission: Impossible – Fallout“ (2018) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen *

„Mission: Impossible – Fallout“ (2018) gibt es hier auf DVD zu kaufen *

Weitere Listicles und Bestenlisten