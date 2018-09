Es ist angerichtet: Diese Küchenszenen sind von geschmackvoll über lustig bis hin zu grausig-ungenießbar. Kennen Sie alle?

1) BANDITEN! (Bandits, 2001)

Cate Blanchetts leidenschaftliche Schnippel-Tanzszene zu Bonnie Tylers „I need a hero“ wird wohl jedem in Erinnerung geblieben sein, der diese Krimikomödie mit Bruce Willis und Billy Bob Thornton gesehen hat. Im Andersfall: Dringende Empfehlung ( „Total Eclipse of the Heart“ wird auch noch zum Mitträllern eingearbeitet)!

Küchenszene in Banditen! © Video: YouTube

2) DIE FRAU VON DER MAN SPRICHT (Woman of the Year, 1942)

Tracy/Hepburn-Screwball-Klassiker mit einer dialoglosen, genial choreografierten Frühstücksszene: Tess will ihrem Mann beweisen, dass sie nicht nur eine Top-Journalistin, sondern auch eine fähige Hausfrau ist. Nicht.

Küchenszene in Die Frau von der man spricht © Video: YouTube

3) DER GROSSE LEICHTSINN (The Big Easy, 1987)

Die Kühlschrank-Szene beginnt ca. ab Minute 2:00: Die ansonsten recht zugeknöpfte Anne (Ellen Barkin) ist nach ihrer Liebesnacht mit Cop Remy (Dennis Quaid) einfach zu Scherzen aufgelegt … und bereut das nach dem „Küchenvorfall“ sofort wieder. Großartiger Soundtrack, übrigens.

Küchenszene in Der große Leichtsinn © Video: YouTube

4) KRAMER GEGEN KRAMER (1979, Kramer vs. Kramer)

Wenn das plötzlich von der Mutter verlassene Vater-Sohn-Duo (Dustin Hoffmann & Justin Henry) selbst Frühstück machen muss, nimmt das French-Toast-Desaster seinen Lauf … aber mit der Zeit werden die zwei ja ein eingeschworenes Team und schaffen das ganz wunderbar (Taschentuchalarm!).

Küchenszene in Kramer gegen Kramer © Video: YouTube

5) 9 1/2 WOCHEN (Nine 1/2 Weeks 1986)

Lange vor Fifty Shades of Grey war das der ultimative (und viele meinen, der bessere) Erotikfilm: Sexy Verführungsspiele mit der heißen Kim Basinger und dem unverschämt gutaussehenden Mickey Rourke (ja, tatsächlich, der war mal ein richtiger Feschak!). Die wohl berühmteste Szene daraus ist der Strip vor dem Küchenrollo, und der Kühlschrank wurde auch mit in die Performance eingebaut - den passenden Titel dazu gabs von Joe Cocker: You Can Leave Your Hat On!

Küchenszene in 9 1/2 Wochen © Video: YouTube

6) ANNIES MÄNNER (Bull Durham, 1988)

Ein Romcom-Klassiker aus den Achtzigern, der trotzdem zeitlos gut geblieben ist: Annie (Susan Sarandon) sucht sich jedes Jahr einen Spieler der Bull Durhams aus, um ihn während der Saison zu „betreuen“. Doch kaum hat sie sich diesmal den naiven Nuke (Tim Robbins) geangelt, taucht der abgehalfterte Ex-Profispieler Crash (Kevin Costner) als Trainer bei den Durhams auf und es knistert sofort gewaltig zwischen den beiden … und die ungestüme Küchenszene ist Beweis dafür!

Küchenszene in Annies Männer © Video: YouTube

7) GREMLINS (1984)

Also, wie war das nochmal? Teenager Billy bekommt für die Haltung des flauschig-süßen Mogwai Gizmo vom Händler in Chinatown drei Regeln: Gizmo darf nicht nass werden, Füttern nach Mitternacht ist tabu, und Sonnenlicht tötet ihn – und was davon hat er nicht beachtet, wenn wir uns die Küchenszene ansehen?

Küchenszene in Gremlins © Video: YouTube

8) MEERJUNGFRAUEN KÜSSEN BESSER (Mermaids, 1990)

Jedes Mal, wenn eine Beziehung in die Brüche geht, tippt die alleinerziehende Mrs. Flax (Cher) mit dem Finger blind auf die Landkarte und zieht mit ihren Töchtern dorthin. Während die kleine Kate (Christina Ricci) sich bei all dem Trubel nur auf ihre Schwimmkarriere konzentriert, reagiert die 15-jährige Charlotte (Winona Ryder) zunehmend bockig und will ins Kloster gehen. Aber was machen die drei Damen, wenn sie gut drauf sind? Sie tanzen und singen in der Küche!

Küchenszene in Meerjungfrauen küssen besser © Video: YouTube

9) SHINING (1980)

Ein echter Genre-Klassiker! Mit starken Bildern und einer unvergessenen irren One-Man-Show von Jack Nicholson - und wer hat eigentlich die Tür zur Speisekammer offengelassen????

Küchenszene in Shining © Video: YouTube

10) JURASSIC PARK (1993)

Alle Dino-Fans können sich garantiert noch an die Nägelbeisser-Szene erinnern, als die „kleinen“ Raptors die Küche durchforsten und einer von ihnen ungeduldig mit den Krallen auf dem Fußboden trommelt …