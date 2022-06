Dass man sich besser nicht mit Keanu Reeves anlegt, zeigen die „John Wick“-Filme eindrucksvoll. Als reaktivierter Profikiller, dem sein Auto gestohlen und sein Hund abgemurkst wurde, macht er kurzen Prozess mit jedem, der sich ihm in den Weg stellt – famos in Szene gesetzt und vom Schlag in die Magengrube bis zum Kopfschuss perfekt choreografiert. Selten sah Action besser aus! Auch dem Publikum gefällt die „John Wick“-Reihe und weitere Kapitel, Spin-offs und gar Serien sind in Planung. Doch welcher Teil der Saga ist der beste?

PLATZ 3 der besten „John Wick“-Filme: „John Wick: Kapitel 3“ (2019)

Originaltitel: John Wick: Chapter 3 – Parabellum

John Wick: Kapitel 3 – Parabellum Regie: Chad Stahelski

Chad Stahelski IMDb-Bewertung: 7,4/10

Inhaltsangabe von „John Wick: Kapitel 3“ (2019) – worum es in dem Film geht?

Auch die Handlung des dritten Teils knüpft nahtlos an den Vorgängerfilm („John Wick: Kapitel 2“) an: Weil er wenig zuvor seinen Widersacher Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio) in der heiligen No-Kill-Zone des Nobelhotels Continental beseitigte – dort logieren hauptsächlich Auftragskiller, jedoch dürfen keine Geschäfte gemacht und schon gar keine Morde begangen werden! –, wird ein Kopfgeld von 14 Millionen Dollar auf Ex-Profikiller John Wick (Keanu Reeves) ausgesetzt. Der hat nur eine Stunde Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen, danach ist es in keiner Gasse mehr sicher für ihn. Trügerische Sicherheit findet er just da, wo er aufgewachsen ist: in einem russischen Balletttheater, geführt von einer eisenharten Direktorin (Anjelica Huston), doch Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht viel. Über Umwege, durch die marokkanische Continental-Filiale und mithilfe einer früheren Kollegin (Halle Berry), will es Wick bis zum obersten Boss der Syndikate schaffen, der ihm vielleicht einen Deal zur Rettung seiner Haut in Aussicht stellen kann. Wäre da nicht der durchgeknallte Martial-Arts-Killer Zero (Mark Dacascos), der John und Sofia dicht auf den Fersen ist … [Mehr zum Film „John Wick: Kapitel 3“ (2019) lesen Sie hier!]

PLATZ 2 der besten „John Wick“-Filme: „John Wick“ (2014)

Inhaltsangabe von „John Wick“ (2014) – worum es in dem Film geht?

Jonathan „John“ Wick (Keanu Reeves) erhält Post von seiner jüngst verstorbenen Frau Helen (Bridget Moynahan). Inhalt des Pakets: ein Beagle-Welpe und ein Brief von Helen. Er brauche wieder etwas, das er lieben könne, schreibt sie, der Hund sei ein Anfang. Doch bevor John ihrem Wunsch nachkommen kann, ist das Tier tot – erschlagen von Josef Tarasov (Alfie Allen) und seiner Bande. Der Psychopath wollte John eine Lektion erteilen, weil der das Kaufangebot für seinen alten Ford Mustang ausgeschlagen hatte. Nun macht er sich mit dem Oldtimer aus dem Staub, der rechtmäßige Eigentümer bleibt verprügelt, aber lebendig zurück. Ein Fehler, denn was Josef nicht ahnt: John Wick war früher ein berüchtigter Auftragskiller – u. a. für Josefs Mafioso-Dad Viggo (Mikael Nyqvist). Dass man ihm mit dem Hund ein Stück Erinnerung an seine Frau nahm, schreit förmlich nach Rache … [Mehr zum Film „John Wick“ (2014) lesen Sie hier!]

PLATZ 1 der besten „John Wick“-Filme: „John Wick: Kapitel 2“ (2017)

Originaltitel: John Wick: Chapter 2

John Wick: Chapter 2 Regie: Chad Stahelski

Chad Stahelski IMDb-Bewertung: 7,5/10

Inhaltsangabe von „John Wick: Kapitel 2“ (2017) – worum es in dem Film geht?

Die Handlung des zweiten „John Wick“-Films knüpft nahtlos an das Erstlingswerk von 2014 („John Wick“) an und spielt vier Tage nach dem fulminanten Schusswechsel mit Viggo Tarasov (Mikael Nyqvist) – deshalb eine kurze Rückblende: Ex-Profikiller John Wick (Keanu Reeves) musste mit ansehen, wie sein Hund erschossen wurde. Was folgte, war ein Rachefeldzug, der seinesgleichen sucht. Danach wollte er eigentlich nur noch sein Auto – einen 1969er Ford Mustang – holen und sich dann endgültig mit seinem neuen Hund in den Ruhestand verabschieden – ganz ohne blutige Jobs und tödliche Schusswechsel. Der Waffenstillstand endet jedoch, als Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio) mit einer blutbesiegelten Schuldmünze vor seiner Tür steht. Damit will Letzterer die Gegenleistung für einen Gefallen einfordern: John soll seine Schwester Gianna D’Antonio (Claudia Gerini) töten. Der lehnt zunächst ab, doch als seine Villa in Trümmern liegt, willigt er ein. Aber nach Erledigung des Jobs, der die Struktur des globalen Verbrechersyndikats erschüttert, setzt Santino sieben Millionen Dollar auf Wicks Kopf aus – angeblich, um seine Schwester zu rächen. Und Killer aus aller Welt sind natürlich brennend daran interessiert, John Wick alias „Baba Yaga“ unter die Erde zu befördern – allen voran Giannas Leibwächter Cassian (gespielt vom US-Rapper Common) sinnt auf Rache … [Mehr zum Film „John Wick: Kapitel 2“ (2017) lesen Sie hier!]

