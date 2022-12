Indiana Jones ist Kult! US-Schauspieler Harrison Ford wusste bereits in den 80er-Jahren zu begeistern und zementierte mit seiner wohl ikonischsten Rolle neben Han Solo aus der „Star Wars“-Saga seine Filmkarriere. Bis heute unerreicht, bietet die Abenteuerreihe mit einem perfekten Mix aus Spannung, Charme und coolen Sprüchen grandiose Unterhaltung aus der Feder des legendären Regisseur Steven Spielberg und sucht innerhalb des Genres ihresgleichen. Ursprünglich als Trilogie ausgelegt, mutierten die drei Originalfilme (1981, 1984 und 1989) zu waschechten Blockbustern, ehe 2008 überraschend ein vierter Teil in die Kinos kam. Dem nicht genug, soll 2023 mit einem fünften Kapitel der endgültige Abschied von Kinoikone „Indy“ folgen. Welcher „Indiana Jones“-Film tatsächlich der beste ist, zeigt das ultimative IMDb-Ranking!

Zum gewünschten Film springen:

So funktioniert das Ranking in unseren Bestenlisten

Die Reihenfolge der besten „Indiana Jones“-Filme basiert auf den Wertungen (0 bis 10 Punkte) der Internet Movie Database (kurz: IMDb) – eines international gültigen „Verzeichnisses“ von Rezensionen für Filme und Serien. Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!





PLATZ 4 der besten „Indiana Jones“-Filme: „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008)

Trailer von „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008) © Video: Paramount Pictures / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Steckbrief zu „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008)

Originaltitel: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull Regie: Steven Spielberg

Steven Spielberg IMDb-Bewertung: 6,2/10 *

6,2/10 * Kapitel in der „Indiana Jones“-Filmreihe: Teil 4 von 5

„Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008) – worum es in dem Film geht?

Die 1950er, zur Zeit des Kalten Kriegs: Hobbyarchäologe Dr. Henry Indiana Jones (Harrison Ford) bekommt es mit Sowjet-Amazone Irina Spalko (Cate Blanchett) zu tun, Stalins Frau fürs Grobe, die auf ein mumifiziertes Alien (!) in Area 51 scharf ist. Zwar kann er der humorlosen Dame zunächst entkommen, fad wird dem Mann mit Fedora-Hut aber nicht. Schuld daran ist Jungspund Mutt (Shia LaBeouf), der Indy informiert, dass dessen alter Freund Professor Oxley (John Hurt) verschwunden ist. Die Sache hat offensichtlich etwas mit einem mysteriösen Kristallschädel zu tun. Rasch ist Indys Neugier geweckt, und er macht sich mit Mutt auf die Suche nach Oxley, die die beiden nach Südamerika führt … [Mehr zum Film „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008) lesen Sie hier!]

„Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008) – jetzt für daheim kaufen!

„Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (2008) gibt es hier auf DVD zu kaufen **





PLATZ 3 der besten „Indiana Jones“-Filme: „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984)

Trailer von „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) © Video: Paramount Pictures / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Steckbrief zu „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984)

Originaltitel: Indiana Jones and the Temple of Doom

Indiana Jones and the Temple of Doom Regie: Steven Spielberg

Steven Spielberg IMDb-Bewertung: 7,5/10 *

7,5/10 * Kapitel in der „Indiana Jones“-Filmreihe: Teil 2 von 5

„Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) – worum es in dem Film geht?

In einem Nachtclub in Shanghai kann Archäologe Indiana Jones (Harrison Ford) dank der Hilfe der Sängerin Wilhelmina „Willie“ Scott (Kate Capshaw) und des vorlauten chinesischen Knirpses „Shorty“ (Jonathan Ke Quan) nur knapp dem Gifttod entrinnen. Doch die Flucht nach Delhi geht schief: Gerade noch rechtzeitig springen die drei aus dem Flugzeug, das die Ganovenpiloten auf einen Berg zusteuern. So landen sie unfreiwillig in einem indischen Dschungeldorf, dessen Einwohner um ihre verschleppten Kinder weinen. Zudem wurde der heilige Sankara-Stein entwendet, der das Dorf beschützt – seither gibt es im Brunnen kein Wasser mehr. Die Spur führt ins Schloss des Maharadschas und zu einer blutrünstigen Sekte, die selbst vor Menschenopfern nicht zurückschreckt … [Mehr zum Film „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) lesen Sie hier!]

„Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) – jetzt für daheim kaufen!

„Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) gibt es hier auf DVD zu kaufen **





PLATZ 2 der besten „Indiana Jones“-Filme: „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989)

Trailer von „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989) © Video: Paramount Pictures / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Steckbrief zu „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989)

Originaltitel: Indiana Jones and the Last Crusade

Indiana Jones and the Last Crusade Regie: Steven Spielberg

Steven Spielberg IMDb-Bewertung: 8,2/10 *

8,2/10 * Kapitel in der „Indiana Jones“-Filmreihe: Teil 3 von 5

„Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989) – worum es in dem Film geht?

Mehr als 20 Jahre, nachdem Hobby-Archäologe Dr. Henry „Indiana“ Jones (Harrison Ford) als abenteuerlustiger Teenie (in der Rückblende dargestellt vom viel zu jung verstorbenen River Phoenix) das Kreuz von Coronado unfreiwillig aus der Hand geben musste, holt er sich das Teil 1938 in einer waghalsigen Aktion zurück. Kaum wieder daheim, lässt Geschäftsmann Walter Donovan (Julian Glover) Indy zu sich holen – wegen eines besonderen Auftrags: Offenbar ist er kurz davor, den verschollenen Heiligen Gral aufzuspüren. Allerdings ist ihm der Gralsexperte abhandengekommen – Indys Vater (Sean Connery)! Mit dessen Tagebuch im Gepäck machen sich der „Junior“ und Museumsdirektor Marcus Brody (Denholm Elliott) nach Venedig auf, wo sie die schöne Elsa Schneider (Alison Doody) treffen und schnell in Lebensgefahr geraten … [Mehr zum Film „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989) lesen Sie hier!]

„Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989) – jetzt für daheim kaufen!

„Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989) gibt es hier auf DVD zu kaufen **





PLATZ 1 der besten „Indiana Jones“-Filme: „Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981)

Trailer von „Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981) © Video: Paramount Pictures / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Steckbrief zu „Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981)

Originaltitel: Raiders of the Lost Ark

Raiders of the Lost Ark Regie: Steven Spielberg

Steven Spielberg IMDb-Bewertung: 8,4/10 *

8,4/10 * Kapitel in der „Indiana Jones“-Filmreihe: Teil 1 von 5

„Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch

Inhaltsangabe von „Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981) – worum es in dem Film geht?

Wir schreiben das Jahr 1936: Der amerikanische Archäologie-Professor Dr. Henry Jones alias „Indiana Jones“ (Harrison Ford) ist ein echter Abenteurer und begibt sich bei der Suche nach wertvollen Artefakten oftmals in große Gefahr. Eben erst ist er in Peru bei der Jagd nach einer goldenen Götzenfigur wieder nur knapp dem Tod entronnen. Kaum zurück am heimischen College, bekommt er Besuch von Beamten der US-Regierung, die einen wichtigen Auftrag für ihn haben. In Ägypten haben die Nazis die versunkene Stadt Tanis entdeckt. Dort soll sich die sagenumwobene Bundeslade befinden, in der die Hebräer einst die zehn Gebote aufbewahrten. Laut Legende ist eine Armee, die die Lade vor sich herträgt, unbesiegbar. Klar, dass Adolf Hitler sie haben will. Indiana Jones macht sich auf den Weg, das zu verhindern … [Mehr zum Film „Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981) lesen Sie hier!]

„Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981) – jetzt für daheim kaufen!

„Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

Weitere Listicles und Bestenlisten