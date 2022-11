21 Filme und Serien, die in einem Motel spielen

Sie stehen am Straßenrand und wirken meist alles andere als einladend. Dennoch gibt es immer wieder Menschen, die in ihnen übernachten: Die Rede ist von Motels! Dass sich dort zumeist ein Horrorszenario abspielt oder es schlicht nicht mit rechten Dingen zugeht, weiß man in Hollywood spätestens seit Hitchcocks Psycho rund um Motelbesitzer Norman Bates. Doch es gibt auch andere Filme, die sich mit den mythenumrankten Raststätten auseinandersetzen. Die 21 besten haben wir für Sie zusammengefasst.

Platz 21) Terror Trap – Motel des Grauens (2010)

Terror Trap (2010) © Video: Dan Garcia Productions / DMG Holdings / Most Wanted Films / American World Pictures / YouTube

Regie: Dan Garcia

Genre: Thriller

Originaltitel: Terror Trap

IMDb-Bewertung: 3,7/10

Worum es in Terror Trap – Motel des Grauens geht:

Auf dem Weg in den Wochenendausflug hat das junge Paar Don (David James Elliot) und Nancy (Heather Marie Marsden) bei der Durchfahrt durch eine Kleinstadt in Louisiana einen Autounfall und strandet ungeplant im Nirgendwo. Bei der Unfallaufnahme erzählt der hiesige Sheriff dem Pärchen, dass sich wohl mitten in der Nacht niemand finden wird, der ihr Auto reparieren kann. Er empfiehlt ihnen ein nahegelegenes Motel, welches vom zwielichtigen Carter (Michael Madsen) geführt wird …

Platz 20) The Watcher: Willkommen im Motor Way Motel (2018)

The Watcher: Willkommen im Motor Way Motel (2018) © Video: Momentum Pictures / Kirk Shaw Productions / Prettybird / Silver State Production Services / YouTube

Regie: Tim Hunter

Genre: Mystery, Thriller

Originaltitel: Looking Glass

IMDb-Bewertung: 4,5/10

Worum es in The Watcher: Willkommen im Motor Way Motel geht:

Maggie (Robin Tunney) und Ray (Nicolas Cage), die neuen Pächter des Motor Way Motels, müssen bald entdecken, dass extrem mysteriöse Dinge in ihrem Motel vor sich gehen. Schon bald schweben nicht mehr nur ihre Gäste, sondern auch sie selbst in höchster Gefahr …

Platz 19) Motel Room 13 (2014)

Motel Room 13 (2014) © Video: Cinedigm / Universal Studios Home Entertainment / Red Granite Pictures / TinRes Entertainment / YouTube

Regie: David Grovic

Genre: Krimi, Drama, Thriller

Originaltitel: The Bag Man

IMDb-Bewertung: 5,2/10

Worum es in Motel Room 13 geht:

Klingt zunächst nach leicht verdientem Geld: Der Auftragskiller Jack (John Cusack) soll Unterweltboss Dragna (Robert De Niro) eine Tasche bringen, dann gibt’s Cash. Der Inhalt ist für den Boten und jeden anderen freilich tabu. Die Übergabe soll in einem abgelegenen Motel stattfinden, doch schon auf dem Weg dorthin gibt es Probleme und die erste Leiche. Vor Ort warten allerlei zwielichtige Figuren auf Jack, darunter die undurchsichtige Rivka (Rebecca Da Costa) … Ein paar nette Wendungen, überzogene Figuren und viel Blut – bleibt ein bisschen hinter den Erwartungen zurück.

Platz 18) Management (2008)

Management (2008) © Video: Samuel Goldwyn Films / Image Entertainment / SKE / Echo Films / Temple Hill Entertainment / YouTube

Regie: Stephen Belber

Genre: Dramödie, Romanze

Originaltitel: Management

IMDb-Bewertung: 5,9/10

Worum es in Management geht:

Mike (Steve Zahn) arbeitet in einem Kleinstadt-Motel in Arizona. Routine bestimmt den Arbeitsalltag im Familienbetrieb. Da taucht eines Tages Sue (Jennifer Aniston) auf – eine zugeknöpfte Person, die Gebrauchskunst verkauft – und mietet ein Zimmer. Hals über Kopf verliebt sich der liebenswerte Tölpel in sie, und in einem Moment der Schwäche gibt Sue seinen unbeholfenen Avancen nach. Für Sue ist der One-Night-Stand schnell vergessen …

Platz 17) The Motel Life (2012)

The Motel Life (2012) © Video: Random Media / Polsky Films / YouTube

Regie: Alan Polsky, Gabe Polsky

Genre: Animation, Drama, Mystery

Originaltitel: The Motel Life

IMDb-Bewertung: 6,0/10

Worum es in The Motel Life geht:

Es ist kalt in Reno, der kleinen Spielerstadt in Nevada. Das Glück hat Frank (Emile Hirsch) und Jerry Lee Flannigan (Stephen Dorff) längst im Stich gelassen. Die Mutter tot, der Vater ein versoffener Spieler, halten sie sich mit miesen Jobs über Wasser, und die paar Dollars, die ihnen bleiben, verprassen sie mit Alkohol und in Casinos. Und dann überfährt Jerry Lee im Dunkel der Nacht einen Buben. Er ist auf der Stelle tot. Am nächsten Morgen machen sich Frank und Jerry Lee aus dem Staub, eine Kiste Bier, eine Flasche Jim Beam und nicht einmal vierhundert Dollar im Gepäck. Es tobt ein Schneesturm, und sie hören Tapes von Willie Nelson.

Platz 16) Fleisch (1979)

Fleisch (1979) © Video: Pentagramma / ZDF / YouTube

Regie: Rainer Erler

Genre: Horror, Thriller

Originaltitel: Fleisch

IMDb-Bewertung: 6,1/10

Worum es in Fleisch geht:

Ein frisch verheiratetes Paar (Jutta Speidel, Herbert Herrmann) verbringt seine Flitterwochen im Südwesten der USA, sie schlagen Quartier in einem Motel in New Mexico auf. Plötzlich geschieht das Unfassbare: Der Ehemann wird von Sanitätern überfallen und in einen Krankenwagen entführt. Die Ehefrau entkommt in letzter Minute. Sie wird von einem Lkw-Fahrer vollkommen verstört aufgegriffen. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach dem Gekidnappten. Bei ihren Nachforschungen stoßen sie auf ein gefährliches und perfekt organisiertes Syndikat, das weltweit finanzkräftige Kunden mit Organen junger, gesunder Menschen beliefert … Deutscher TV-Thriller von Rainer Erler, der das Drehbuch ursprünglich zu einem Roman verarbeitete, der zum Bestseller avancierte. 2007 wurde im Auftrag von ProSieben ein TV-Remake inszeniert, das von Oliver Schmitz (u. a. Doctor’s Diary und Türkisch für Anfänger) inszeniert wurde.

Platz 15) Motel (2007)

Motel (2007) © Video: Screen Gems / Hal Lieberman Company / YouTube

Regie: Nimród Antal

Genre: Horror, Thriller

Originaltitel: Vacancy

IMDb-Bewertung: 6,2/10

Worum es in Motel geht:

Nach einer Panne tief in der Nacht im Nirgendwo sind Amy (Kate Beckinsale) und David (Luke Wilson) gezwungen, in einem grindigen Motel abzusteigen. Sie entdecken ein Video, in dem mehrere Leute brutalst ermordet werden – und das in ihrem Zimmer … Packend.

Platz 14) Bad Times at the El Royale (2018)

Bad Times at the El Royale (2018) © Video: 20th Century Fox / Goddard Textiles / TSG Entertainment / YouTube

Regie: Drew Goddard

Genre: Krimi, Drama, Mystery

Originaltitel: Bad Times at the El Royale

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum es in Bad Times at the El Royale geht:

Im El Royale, einem heruntergekommenem Hotel genau auf der Grenzlinie zwischen Kalifornien und Nevada, treffen vier Gäste ein: ein alternder Priester (Jeff Bridges), ein gesprächiger Staubsauger-Vertreter (Jon Hamm), eine schweigsame Background-Sängerin (Cynthia Erivo) und eine draufgängerische Femme fatale (Dakota Johnson). Keiner der vier Fremden ist, was er oder sie vorgibt zu sein. Und auch das Hotel hat eine düstere Vergangenheit, von der nur der Concierge (Lewis Pullman) etwas ahnt. In einer verregneten Nacht kreuzen sich ihre Wege auf ungeahnte und schicksalshafte Weise … Top besetzte Film-Noir-Hommage im coolen Tarantino-Stil – überraschend und spannend.

Platz 13) Crazy Heart (2009)

Crazy Heart (2009) © Video: Fox Searchlight Pictures / Informant Media / Butcher's Run Films / Dune Entertainment / YouTube

Regie: Scott Cooper

Genre: Drama, Romanze

Originaltitel: Crazy Heart

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Worum es in Crazy Heart geht:

Der Countrysänger Bad Blake (Oscar für Jeff Bridges) war einmal wer, füllte früher große Konzerthallen. Jetzt klappert er Amerikas Bowlingparadiese ab und gibt sich dem Alkohol hin. Als er die junge Journalistin Jean (Maggie Gyllenhaal) trifft und sich in sie verliebt, scheint der abgehalfterte Star wieder Tritt zu fassen. Dann kommt auch noch das Angebot, im Vorprogramm von Country-Schwergewicht Tommy Sweet (Colin Farrell), dessen Mentor Bad einmal war, aufzutreten. Gibt’s ein Happy End? … Stimmig gefilmt und authentisch, die Lieder im Film singt Jeff Bridges übrigens selbst!

Platz 12) Identität (2003)

Identität (2003) © Video: Columbia Pictures / Konrad Pictures / YouTube

Regie: James Mangold

Genre: Mystery, Thriller

Originaltitel: Identity

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Worum es in Identität geht:

Ein Unwetter führt zehn Menschen, die sich fremd sind, scheinbar zufällig in einem einsamen Motel zusammen. Darunter sind Chauffeur Ed (John Cusack), Polizist Rhodes (Ray Liotta), Verbrecher Maine, das frisch verheiratete Pärchen Ginny und Lou und die Schauspielerin Caroline (Rebecca De Mornay). Im Lauf der Nacht kommt es zu einer grausamen Mordserie. Währenddessen versucht zur selben Zeit an einem anderen Ort ein Psychiater (Alfred Molina), einen Serienkiller vor der Hinrichtung zu bewahren … Raffiniert verschachtelter Whodunit, der bis zum Schluss fesselt.

Platz 11) Monster (2003)

Monster (2003) © Video: Newmarket Films / Denver & Delilah Films / K/W Productions / YouTube

Regie: Patty Jenkins

Genre: Biografie, Krimi, Drama

Originaltitel: Monster

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Worum es in Monster geht:

Mit acht vergewaltigt und vom Vater dafür verprügelt, schlägt sich Aileen (Charlize Theron), nun erwachsen, als Prostituierte durchs Leben. Bergauf geht’s, als sie sich in die lesbische Hure Selby (Christina Ricci) verliebt. Bis sie einen Freier, der sie foltert und vergewaltigt, umbringt. Es folgen weitere Morde – und Aileen geht als erste Serienmörderin in die US-Geschichte ein … Komplex-bitteres Porträt einer verlorenen Seele, Oscar für die Hauptdarstellerin. Die echte Aileen Wuornos wurde übrigens 2002 hingerichtet.

Platz 10) Tape (2001)

Tape (2001) © Video: Lionsgate / Tape Productions / YouTube

Regie: Richard Linklater

Genre: Drama

Originaltitel: Tape

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Worum es in Tape geht:

Richard Linklaters Film erzählt in Echtzeit genau 86 Minuten. Alle 86 Minuten spielen sich in dem beengten Raum eines Motelzimmers ab. Dort empfängt Vincent (gespielt vom oft unterschätzten, aber stets eindringlichen Linklater-Stamm-Akteur Ethan Hawke) seinen alten Schulfreund Jon (Robert Sean Leonard). Es beginnt ein Gespräch und bald wird klar, dass sich der Schlüssel (Amy, gespielt von Uma Thurman) zu diesem Gespräch in ihrer Vergangenheit befindet.

Platz 9) Comeback der Liebe (1983)

Comeback der Liebe (1983) © Video: Universal Pictures / Associated Film Distribution / EMI Films / Antron Media Production / YouTube

Regie: Bruce Beresford

Genre: Drama

Originaltitel: Tender Mercies

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Worum es in Comeback der Liebe geht:

In einem Motelzimmer in Waxahachie, Texas, findet eines Tages das Leben des zum Alkoholiker gewordenen ehemaligen Country- und Western-Sängers Mac Sledge (Robert Duvalls Oscar-Performance) seinen beschämenden Tiefpunkt. Mithilfe einer Witwe und ihres Sohnes, mit denen er sich angefreundet hat, findet der merklich gealterte Mac Sledge langsam wieder zu sich. Sie inspirieren ihn dazu, die Arbeit wieder aufzunehmen. Er versöhnt sich mit der für immer verloren geglaubten Tochter und bringt sein Leben auf Vordermann. Mac Sledge fängt wieder zu singen an.

Platz 8) Out of Rosenheim (1987)

Out of Rosenheim (1987) © Video: Island Pictures / Bayerischer Rundfunk / Hessischer Rundfunk / Pelemele Film / Pro-ject Filmproduktion / YouTube

Regie: Percy Adlon

Genre: Dramödie

Originaltitel: Bagdad Café

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Worum es in Out of Rosenheim geht:

Jasmin Münchgstettners (Marianne Sägebrecht) Amerika-Trip endet abrupt, als sie ihr Mann mutterseelenallein in der Wüste nahe Las Vegas aus dem Auto wirft. Völlig erledigt landet sie im schäbigen Café Bagdad, in dem die hitzköpfige Afroamerikanerin Brenda (CCH Pounder) das Kommando führt. Die weiß mit der patenten Rosenheimerin im Lodenkostüm so gar nichts anzufangen – bis Jasmin das Bagdad allmählich auf Vordermann bringt und das Herz von Kunden und Nachbarn gewinnt … Fein gespielt, so komisch wie märchenhaft.

Platz 7) Ein Ticket für zwei (1987)

Ein Ticket für zwei (1987) © Video: Paramount Pictures / Hughes Entertainment / YouTube

Regie: John Hughes

Genre: Komödie

Originaltitel: Planes, Trains & Automobiles

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum es in Ein Ticket für zwei geht:

PR-Manager Neal (Steve Martin) kann es kaum erwarten, die Firma zu verlassen. Er hat seiner Familie versprochen, rechtzeitig zu Thanksgiving zu Hause zu sein – und darf seinen Flieger nach Chicago nicht verpassen. Der ist aber leider voll, und so muss Neal in der Touristenklasse reisen, wo er erstmals dem tölpeligen Del (John Candy) begegnet. Macht nichts, der Flug dauert ja nicht lange. Doch dann wird er wegen zu großen Schneeaufkommens nach Wichita umgeleitet. Und das ist erst der Anfang einer veritablen Odyssee … Zeitlos komischer 80er-Kultspaß!

Platz 6) The Florida Project (2017)

The Florida Project (2017) © Video: A24 / Cre Film / Freestyle Picture Company / Cinereach / June Pictures / YouTube

Regie: Sean Baker

Genre: Drama

Originaltitel: The Florida Project

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum es in The Florida Project geht:

Autos von Neuankömmlingen bespucken, Touristen um Kleingeld anbetteln, damit man sich Eis kaufen kann, ein bisschen herumzündeln in den leeren Gebäuden des Nachbargrundstücks: Das sind die Abenteuer, mit denen die sechsjährige Moonie ihre Ferien füllt. Ihr Zuhause ist ein billiges Motel vor den Toren von Disneyworld; ihre junge Mutter hat keinen festen Job. Was das für sie heißt, das testet Moonie mit so unerschöpflicher wie nervtötender Energie aus, indem sie ihre gleichaltrigen Freunde zu allerlei Missetaten anstiftet – trotzdem hat Hotelmanager Bobby (Willem Dafoe, oscarnominiert) ein Herz für die Kleine … Feines Indie-Drama.

Platz 5) Little Miss Sunshine (2006)

Little Miss Sunshine (2006) © Video: Fox Searchlight Pictures / Big Beach Films / Bona Fide Productions / Deep River Productions / Third Gear Productions / YouTube

Regie: Jonathan Dayton, Valerie Faris

Genre: Dramödie

Originaltitel: Little Miss Sunshine

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Worum es in Little Miss Sunshine geht:

Sheryl (Toni Collette) und Richard Hoover (Greg Kinnear) führen mit ihrer Tochter Olive (Abigail Breslin), ihrem schweigsamen Sohn Dwayne (Paul Dano) und mit dem unkonventionellen Großvater Edwin (Alan Arkin) in Albuquerque ein unspektakuläres Leben. Um Olive zu einem Schönheitswettbewerb nach L. A. zu schaffen, macht sich die Familie mit dem suizidgefährdeten Onkel (Steve Carrell) im Schlepptau in einem gelben VW-Bus auf den Weg. Die Reise ist geprägt von technischen Problemen und Reibereien, schweißt die brüchige Familie aber wieder zusammen.

Platz 4) Bates Motel (2013–2017)

Bates Motel (2013–2017) © Video: A&E / A&E Networks / NBCUniversal Television Distribution / American Genre / Carlton Cuse Productions / Cuse Productions / Kerry Ehrin Productions / Universal Television / YouTube

Showrunner: Anthony Cipriano, Carlton Cuse, Kerry Ehrin

Genre: Drama, Horror, Mystery

Originaltitel: Bates Motel

IMDb-Bewertung: 8,2/10

Worum es in Bates Motel geht:

Die unter mysteriösen Umständen verwitwete Norma Bates zieht mit Sohn Norman ins Küstenkaff White Pine Bay und übernimmt dort ein Motel … - 50 Episoden (in 5 Staffeln) über die Jugendjahre des legendären Serienmörders aus Hitchcocks Psycho, mit Freddie Highmore und Vera Farmiga in den Hauptrollen.

Platz 3) Schitt’s Creek (2015-2020)

Schitt’s Creek (2015-2020) © Video: CBC / Pop TV / ITV Studios Global Entertainment / Debmar-Mercury / Lionsgate Television / Anonymous Content / Not a Real Company Productions / Pop Media Group / YouTube

Showrunner: Dan Levy, Eugene Levy

Genre: Komödie

Originaltitel: Schitt’s Creek

IMDb-Bewertung: 8,2/10

Worum es in Schitt’s Creek geht:

Die superreiche Familie Rose ist pleite. Doch es bleibt ein Silberstreif am Horizont: Johnny Rose (Eugene Levy) hatte vor einigen Jahren seinem Sohn David (Daniel Levy) eine komplette Kleinstadt geschenkt – einfach so, aus Jux und Tollerei. Den Roses bleibt nichts anderes übrig, als in das Provinznest Schitt’s Creek zu ziehen – im einzigen Motel muss sich die Familie nun mit zwei Zimmern begnügen …

Platz 2) Memento (2000)

Memento (2000) © Video: Newmarket / Summit Entertainment / Team Todd / YouTube

Regie: Christopher Nolan

Genre: Mystery, Thriller

Originaltitel: Memento

IMDb-Bewertung: 8,5/10

Worum es in Memento geht:

Thrillerrätsel von Christopher Nolan (Interstellar): Leonard (Guy Pearce) jagt den Mörder seiner Frau. Problem: Ihm fehlt das Kurzzeitgedächtnis! Polaroids, Notizen und Tätowierungen am Körper sollen dieses Manko ausgleichen … Genial: Gewohnte Erzählstrukturen werden von Regisseur Christopher Nolan auf den Kopf gestellt. Seine Geschichte bewegt sich teils chronologisch (schwarz-weiß), teils rückwärts (in Farbe), wobei in diesem Erzählstrang jede Szene mit dem Anfang der zuvor gesehenen endet. Wer sich darauf einlässt, bekommt ein faszinierendes Film-Puzzle geboten.

Platz 1) Psycho (1960)

Psycho (1960) © Video: Paramount Pictures / Shamley Productions / YouTube

Regie: Alfred Hitchcock

Genre: Horror, Mystery, Thriller

Originaltitel: Psycho

IMDb-Bewertung: 8,5/10

Worum es in Psycho geht:

Sekretärin Marion (Janet Leigh) brennt mit dem Geld ihres Chefs durch und macht auf ihrer Flucht mit dem Auto im Motel des leicht verklemmt wirkenden Norman Bates (Anthony Perkins) Rast. Ein böser Fehler … Genreprägendes Meisterwerk von Alfred Hitchcock!

