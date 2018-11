In Gorillas im Nebel verkörpert Sigourney Weaver die große Zoologin und Verhaltensforscherin Dian Fossey, welche ihr Leben den Berggorillas widmete

Bestenliste: Große Forscherinnen und Forscher, waghalsige Entdecker und mutige Pioniere des Fortschritts: Hier gibt es die 30 besten Filme und Serien, die auf wahren Begebenheiten basieren – mit Trailer, Kurzsynopsis und IMDb-Rating.

Neugier uns Menschen alle an, vor allem aber Forscher, Entdecker und Pioniere. Für den antiken Historiker Herodot war die Neugier nach geschichtlichen Zusammenhängen das Hauptmotiv dafür, Geschichtsschreiber zu werden. Für die griechischen Naturphilosophen war sie der Antrieb, „hinter die Dinge“ schauen zu wollen, ebenso für Platon, für den das „Staunen“ den Anfang aller Philosophie darstellte.

Seit jeher machen wir Menschen ja die Erfahrung, dass die Erkundung von Neuem oft mit Gefahren verbunden ist, aber auch Chancen eröffnet. Und genau dieses Phänomen macht Filme über Forscher, Entdecker und Pioniere so spannend. Denn nicht immer ist der Weg ins Neue geradlinig und unkompliziert ...

BESTENLISTE: DIE 30 TOP-FILME UND -SERIEN ÜBER ENTDECKER, FORSCHER UND PIONIERE

1) Temple Grandin - Du gehst nicht allein (2010)

Genre(s): Biografie, Drama

IMDb-Rating: 8,3

Temple (Claire Danes) ist Autistin. Als ihr die Diagnose Anfang der 50er gestellt wird, ist sie vier Jahre alt, und das Krankheitsbild in den USA so gut wie unbekannt. Statt Temple in ein Heim zu stecken, schickt sie ihre Mutter (Julia Ormond) auf Privatschulen und erarbeitet Methoden für den Umgang mit ihrer Tochter. Dank ihres Lehrers Dr. Carlock (David Strathairn) gelingt Temple der Schulabschluss, und so avanciert sie zur führenden Expertin auf dem Feld der Verhaltensbiologie von Nutztieren und auch auf dem Gebiet des Autismus … Vielfach prämiierte, grandios agierte Filmbiografie einer brillanten Außenseiterin.

Trailer zu Temple Grandin © Video: YouTube

Temple Grandin – Du gehst nicht allein gibt’s hier*

2) A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn (2001)

Genre(s): Biografie, Drama

IMDb-Rating: 8,2

Princeton, 1947: An der Uni kennt man John Forbes Nash jr. (Russell Crowe) als Sonderling mit enormen mathematischen Fähigkeiten. Zum Glück kann der Exzentriker, gerade als man ihn rauswerfen will, mit einer genialen Wirtschaftstheorie punkten. Doch Nash leidet an Verfolgungswahn und zeigt schizophrenes Verhalten. Weshalb er alles zu verlieren droht: den Job, die Ehefrau (Jennifer Connelly) und seinen Verstand...Bewegend und vierfach oscargekrönt.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu A Beautiful Mind anzusehen © DreamWorks Pictures

A Beautiful Mind gibt’s hier*

3) Wind und Sterne (Captain James Cook, 1988)

Genre(s): Biografie, Drama

IMDb-Rating: 8,2

Der britische Forscher James Cook (Keith Michell) macht während seiner drei großen Reisen Ende des 18. Jh. zahlreiche Entdeckungen, darunter Australien. Der biografische Film blieb nah an den historischen Fakten und verschwieg auch die Schattenseiten der Entdeckungsreisen nicht. 4-teilige TV-Miniserie, die an Originalschauplätzen in Australien und Tahiti gedreht wurde.

Trailer zu Wind und Stern © Video: YouTube

Wind und Sterne (Captain James Cook) gibt’s hier*

4) Marco Polo (2014)

Genre(s): Abenteuer, Drama, History

IMDb-Rating: 8,1

Netflix-Serie von John Fusco mit Lorenzo Richelmy und Chin Han über die jungen Jahre Marco Polos, der allein bei seiner Tante lebt. Sein Vater ist als Händler, Forscher und Abenteurer ständig auf Reisen, bis er ihn eines Tages auf eine mehrjährige Reise durch Asien mitnimmt. Am Hof von Kublai Khan läßt er ihn als Pfand zurück, um nicht verbannt zu werden …

Trailer zu Marco Polo © Netflix

Marco Polo gibt’s hier*

5) The Imitation Game (2014)

Genre(s): Biografie, Drama, Thriller

IMDb-Rating: 8,0

London, WK II: Der junge Mathematiker Alan Turing (Benedict Cumberbatch) bewirbt sich bei der Royal Navy. Er will den Code der deutschen Enigma-Maschine, der den Nachrichtenverkehr der Nazis verschlüsselt, knacken ... Mitreißende und genial dargebotene Charakterstudie.

Trailer zu The Imitation Game © The Weinstein Company

The Imitation Game gibt’s hier*

6) Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen (2016)

Genre(s): Biografie, Drama, History

IMDb-Rating: 7,8

Der Film erzählt von drei afroamerikanischen Mathematikerinnen, die maßgeblich am Mercury- und am Apollo-Programm der NASA beteiligt waren, ohne dafür Anerkennung zu erfahren. Obwohl das Frauentrio Anfang der 1960er-Jahre hart mit dem alltäglichen Rassismus in den USA zu kämpfen hatte, schuf Regisseur und Drehbuchautor Theodore Melfi ein schön nostalgisches, exzellent gespieltes Drama nach wahrer Begebenheit, das für drei Oscars nominiert wurde.

Trailer zu Hidden Figures © Video: 20th Century Fox

Hidden Figures – Unerkante Heldinnen gibt’s hier*

7) The Social Network (2010)

Genre(s): Biografie, Drama

IMDb-Rating: 7,7

Die Facebook-Story: Der Harvard-Student Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) will in eine Uni-Verbindung. Freundin Erica (Rooney Mara) hält das für uncool, es kommt zum Streit, sie verlässt ihn. Beleidigt setzt sich Mark vor den Computer und entwirft die Website Facemash, auf der er über das Aussehen von Studentinnen abstimmen lässt. Mit Erfolg: Innerhalb kurzer Zeit kollabiert das Uni-Netzwerk. Wenig später spinnt er die Idee weiter und erfindet die Internetplattform Facebook, unterstützt u. a. von seinem Kumpel Eduardo Saverin (Andrew Garfield). Bald rollt der Rubel, aber es gibt auch Reibereien ... Stark gespielt.

Trailer zu The Social Network © Columbia Pictures

The Social Network gibt’s hier*

8) Die Entdeckung der Unendlichkeit (The Theory of Everything 2014)

Genre(s): Biografie, Drama, Romance

IMDb-Rating: 7,7

Drama basierend auf dem Leben des theoretischen Physikers Stephen Hawking. Es zeigt dessen außergewöhnliche Karriere und Beziehung zu seiner Ehefrau Jane Hawking. Eddie Redmayne erhielt dafür Oscar und Golden Globe als bester Hauptdarsteller.

Trailer zu Die Entdeckung der Unendlichkeit © Universal Pictures

Die Entdeckung der Unendlichkeit (The Theory of Everything) hier*

9) Apollo 13 (1995)

Genre(s): Abenteuer, Drama, History

IMDb-Rating: 7,6

Knapp ein Jahr, nachdem die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin am 21. Juli 1969 als erste Menschen den Mond betraten, sind Weltraummissionen keine große Sache mehr. Als sich Jim Lovell (Tom Hanks), Fred Haise (Bill Paxton) und Jack Swigert (Kevin Bacon) mit Apollo 13 auf den Weg zum Mond machen, zeigen die Medien kaum Interesse. Bis ein Sauerstofftank der Apollo-Kapsel 55 Stunden nach dem Start explodiert. "Houston, wir haben ein Problem!" Lovells Funkspruch wird zum größten Understatement der Raumfahrtgeschichte. Unter Flugdirektor Gene Kranz (Harris) setzen die NASA-Mitarbeiter alles daran, die hilflos im All treibenden Astronauten zu retten...Neunfach oscarnominierte, superb inszenierte und toll gespielte Rekonstruktion der Beinahe-Tragödie.

Trailer zu Apollo 13 © Universal Pictures

Apollo 13 gibt’s hier*

10) The Aviator (2004)

Genre(s): Biografie, Drama, History

IMDb-Rating: 7,5

Howard Hughes (1905-1976) warFlugpionier, Frauenheld, steinreicher Geschäftsmann und Hollywood-Magnat. Das exzentrische Genie war der Mann an der Seite von Katharine Hepburn und Ava Gardner, hatte Affären mit Bette Davis, Ginger Rogers und Rita Hayworth -und verbrachte einen Großteil seines Lebens in geistiger Umnachtung. Die Handlung setzt 1927 ein, als der 22-jährige Erbe einer Ölfirma sein erstes Kinoprojekt realisiert -den WK-I-Fliegerfilm Hell's Angels Perfekt ausgestattet, toll gespielt (Leonardo di Caprio in der Titelrolle). Oscars für Cate Blanchett und die Kamera!

Trailer zu Aviator © Warner Bros

The Aviator gibt’s hier*

11) Das Geheimnis des Nikola Tesla (Tajna Nikole Tesle, 1980)

Genre(s): Biografie, Drama

IMDb-Rating: 7,5

Der kanadisch-jugoslawische Film hat hauptsächlich realen Hintergrund. Es werden die prägenden Ereignisse aus dem Leben von Nikola Tesla relativ realitätsnah dargestellt. Der Film beschreibt vor allem die Zeit zwischen 1884 und 1913. Neben den Protagonisten bzw. ihren Antagonisten treten auch weitere bekannte Persönlichkeiten der Geschichte auf, z. B. Mark Twain und der einflussreiche US-amerikanische Unternehmer und Bankier J.P. Morgan, der von Orson Welles dargestellt wird.

Trailer zu Das Geheimnis des NIkola Tesla © Video: YouTube

Das Geheimnis des Nikola Tesla gibt’s hier*

12) Geniale Göttin - Die Geschichte von Hedy Lamarr (Bombshell: The Hedy Lamarr Story, 2017)

Genre(s): Doku, Biografie, History

IMDb-Rating: 7,4

Der aus Wien stammende Hollywood-Star Hedy Lamarr galt einst als weltweit schönste Frau. Ihr Dasein als Wissenschaftlerin und ihre Pionierarbeit im Bereich der Mobilfunktechnik ist hingegen nie richtig gewürdigt worden. Als österreichische Jüdin, die in die USA emigrierte, erfand sie ein störungsgesichertes Fernmeldesystem, das zur Niederlage des Dritten Reiches hätte beitragen können. Sie wurde aber von der amerikanischen Marine abgewiesen. Erst kurz vor ihrem Tod entdeckten Wissenschaftler ihre Erfindung, die als Basis der heutigen Kommunikationstechnik dient. Das turbulente Leben der Hedy Lamarr wird 2019 zum Serien-Projekt: Keine Geringere als Wonder Woman Gal Gadot soll die Diva geben.

Trailer zu Genial Göttin © Zeitgeist Films / Kino Lorber

Geniale Göttin – Die Geschichte von Hedy Lamarr (Bombshell: The Hedy Lamarr Story) gibt’s hier*

13) Steve Jobs (2015)

Genre(s): Biografie, Drama

IMDb-Rating: 7,2

Porträt des 2011 verstorbenen Apple-Co-Gründers Steve Jobs, inszeniert von Danny Boyle (Slumdog Millionär), stark gespielt von Michael Fassbender. In weiteren Rollen: Kate Winslet, Jeff Daniels, Seth Rogen.

Trailer zu Steve Jobs © Universal Pictures

Steve Jobs gibt’s hier*

14) Lindbergh - Mein Flug über den Ozean (The Spirit of St. Louis, 1957)

Genre(s): Abenteuer, Biografie, Drama

IMDb-Rating: 7,2

Regie-Genie Billy Wilder schildert den steinigen Weg zum Erfolg des Flugpioniers Charles A. Lindbergh. Lindbergh-Fan James Stewart (selbst Pilot) wurde zunächst abgelehnt, verfolgte aber gegen alle Widerstände sein Ziel und setzte sich schlußendlich durch: Lindy zählt heute zu Stewarts Galerie unvergesslicher amerikanischer Heldenrollen. Gemeinsam mit Wilder schuf er im Cockpit ein ebenso ergreifendes wie unterhaltsames Epos.

Trailer zu Lindbergh – Mein Flug über den Ozean © Warner Bros.

Lindbergh – Mein Flug über den Ozean (The Spirit of St. Louis) gibt’s hier*

15) Kon-Tiki (2012)

Genre(s): Abenteuer, History

IMDb-Rating: 7,2

Der Abenteuerfilm Kon-Tiki zeigt die wahre Geschichte einer Gruppe Norweger, die sich auf einem primitiven Floß von Peru bis nach Polynesien treiben ließen. Thor Heyerdahls Pazifik-Floßfahrt anno 1947 als oscarnominierter atemberaubender Bilderrausch von Joachim RØnning.

Trailer zu Kon-Tiki © Nordisk Film

Kon-Tiki gibt’s hier*

16) Kinsey (2004)

Genre(s): Biografie, Drama, Romance

IMDb-Rating: 7,1

Engagierte Filmbio über Alfred Kinsey, den ersten Sexforscher Amerikas, mit Liam Neeson und Laura Linney in den Hauptrollen. 20 Jahre lang betreibt Kinsey Insektenstudien, bis er auf ein komplexeres, von der Wissenschaft sträflich ignoriertes Forschungsgebiet stößt. Erstaunt über das sexuelle Informationsdefizit seiner Studenten, beginnt er die menschliche Sexualität mit Hilfe eines engagierten Teams und einer ausgefeilten Interviewtechnik akribisch zu untersuchen. Nachdem er über 18.000 Amerikaner befragt hat, veröffentlicht Kinsey 1948 sein Buch Das sexuelle Verhalten des Mannes. Das Buch wird zu einem riesigen Erfolg und macht den Sexualexperten weltberühmt.

Trailer zu Kinsey © Fox Searchlight Pictures

Kinsey gibt’s hier*

17) Der große Edison (Edison, the Man, 1940)

Genre(s): Biografie, Drama

IMDb-Rating: 7,1

Biographischer Film über das Leben des Erfinders Thomas Alva Edison mit dem großen Spencer Tracy in der Titelrolle. Der Film begleitet Edison durch sein Leben, angefangen bei seiner Ankunft in New York, wo er einige Jahre als Telegraph gearbeitet hat, bis ins hohe Alter, in dem er auf eine Vielzahl wichtiger Erfindungen zurückblicken kann, die er im Laufe der Jahre gemacht hat. Oscarnominierung für Tracy.

Trailer zu Der große Edison © Video: YouTube

Der große Edison gibt’s hier*

18) Das rote Zelt (Krasnaya Palatka, 1969)

Genre(s): Abenteuer, Drama

IMDb-Rating: 7,1

Die Handlung des Films basiert zu großen Teil auf Tatsachen. So brach Roald Amundsen am 18. Juni 1928 als Leiter einer Rettungsexpedition für Umberto Nobile auf, dessen Luftschiff in der Arktis abgestürzt war, und kam dabei ums Leben. Mit: Sean Connery (Roald Amundsen), Peter Finch (Nobile), Mario Adorf, Hardy Krüger, Claudia Cardinale u.a.

Trailer zu Das rote Zelt © Mosfilm

Das rote Zelt gibt’s hier*

19) Gorillas im Nebel (Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey, 1988)

Genre(s): Biografie, Drama

IMDb-Rating: 7,0

1967 bricht die amerikanische Anthropologin Dian Fossey (Sigourney Weaver) alle Brücken hinter sich ab, um sich im Kongo für die vom Aussterben bedrohten Berggorillas einzusetzen. Sie entwickelt eine starke Beziehung zu den Menschenaffen, denen sie sogar ihre Liebe zum Fotografen Bob Campbell (Bryan Brown) opfert. Fast 20 Jahre lebt sie unter den Tieren, lernt ihre "Sprache" und Gestik und erwirbt ihr Vertrauen. Ihr Kampf gegen Wilderer wird ihr 1985 jedoch zum Verhängnis… Ambitioniert. Weitgehend authentische, fantastisch inszenierte und fesselnde Filmbiografie. Golden Globe und Oscarnominierung für Sigourney Weaver!

Trailer zu Gorillas im Nebel © Warner Bros.

Gorillas im Nebel (Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey) gibt’s hier*

20) Flash of Genius (2008)

Genre(s): Biografie, Drama

IMDb-Rating: 7,0

Robert Kearns (Greg Kinnear), ein Tüftler und Universitätsprofessor für Maschinenbau, entwickelt in den frühen Sixties den Intervall-Scheibenwischer. Ford und weitere Autohersteller nutzen seine patentierte Erfindung - allerdings ohne Kearns dafür zu würdigen oder gar zu bezahlen. Der Betrogene geht vor Gericht. Es kommt zu einem jahrelangen David-gegen-Goliath-Kampf, der die Ehe des Erfinders zerbröselt und ihm einen Nervenzusammenbruch beschert … Intensives Porträt eines Besessenen, der ohne jegliche Rücksicht auf Verluste um Gerechtigkeit kämpft.

Trailer zu Flash of Genius © Universal Pictures

Flash of Genius gibt’s hier*

21) Margarete Steiff (2005)

Genre(s): Biografie, Drama

IMDb-Rating: 7,0

Mitte des 19. Jahrhunderts: Durch Willensstärke und Unterstützung ihres Bruders Fritz (Felix Eitner) schafft es die körperbehinderte Margarete (Heike Makatsch), die Menschen für ihre Ideen zu begeistern - die von ihr produzierten Stofftiere werden ein Welthit.

Trailer zu Margarete Steiff © Video: YouTube

Margarete Steiff gibt’s hier*

22) Tucker - Ein Mann und sein Traumauto (Tucker: The Man and His Dream, 1988)

Genre(s): Biografie, Drama

IMDb-Rating: 6,9

Der Tüftler und Ingenieur Preston Tucker (Jeff Bridges) will nach Ende von WK I einen futuristischen und gleichzeitig günstigen Wagen für seine amerikanischen Landsleute erschaffen. Doch das von ihm gebaute Fahrzeug ist den drei großen Automobilkonzernen General Motors, Chrysler und Ford ein Dorn im Auge… Regisseur Francis Ford Coppola sah im visionären Autobauer eine verwandte Seele, der er mit dieser Hommage ein eindrucksvolles Denkmal setzte.

Trailer zu Tucker © MGM

Tucker – Ein Mann und sein Traumauto gibt’s hier*

23) Carl & Bertha (2011)

Genre(s): Drama, History

IMDb-Rating: 6,7

Deutschland, 1870: Der Erfinder Benz (Ken Duken) will ein Gefährt bauen, das nicht auf Pferde oder Schienen angewiesen ist. Man hält ihn für einen Spinner, nur die emanzipierte Bertha (Felicitas Woll) unterstützt ihn …

Trailer zu Carl & Bertha © Video: YouTube

Carl & Bertha gibt’s hier*

24) Jacques – Entdecker der Ozeane (L’Odyssey, 2016)

Genre(s): Abenteuer, Biografie

IMDb-Rating: 6,6

Das Biopic mit Lambert Wilson und Audrey Tautou erinnert an den bekanntesten Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau, der mit einem ausgemusterten englischen Minenräumschiff die Meere erkundete. Das Leben des weltberühmten Forschers wurde schon – wenn auch etwas eigenwillig – in Wes Andersons Komödie Die Tiefseetaucher (2004) verfilmt. In der Hauptrolle ist Bill Murray als Cousteau mit roter Wollmütze zu sehen.

Trailer zu Jacques - Entdecker der Ozeane © Wild Bunch

Jacques – Entdecker der Ozeane (L’Odyssey) gibt’s hier*

25) Die versunkene Stadt Z (The Lost City of Z, 2016)

Genre(s): Abenteuer, Biografie, Drama

IMDb-Rating: 6,6

Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) als britischer Soldat und Forscher Percy Fawcett, der einst mit der Suche nach einer versunkenen Stadt in Südamerika die englische Gesellschaft spaltete. Basierend auf David Granns gleichnamigem Sachbuch-Bestseller schuf Regisseur James Gray ein im besten Sinne altmodisches, bildgewaltiges und intensives Abenteuerdrama nach realen Vorkommnissen.

Trailer zu Die versunkene Stadt Z © Amazon Studios

Die versunkene Stadt Z (The Lost City of Z) gibt’s hier*

26) 1492 - Die Eroberung des Paradieses (Conquest of Paradise, 1992)

Genre(s): Abenteuer, Biografie, Drama

IMDb-Rating: 6,5

Christoph Kolumbus (Gerard Depardieu) will einen neuen Seeweg nach Indien finden, als Investor hat er die spanische Krone im Auge. In Königin Isabella I. (Sigourney Weaver) findet der Visionär eine Verbündete ... Optisch spitze, mit Vangelis-Musik.

Trailer zu 1492 © Video: YouTube

1492 – Die Eroberung des Paradieses (Conquest of Paradise) gibt’s hier*

27) Amelia (2009)

Genre(s): Abenteuer, Biografie, Drama

IMDb-Rating: 5,8

Amelia Earhart war weltweit eine der ersten Frauen mit Pilotenlizenz und die allererste, die den Atlantik in einem Flugzeug überquerte: 1928 als Passagierin, vier Jahre später im Alleinflug, was zuvor nur Charles Lindbergh gelungen war. Das nostalgisch angehauchte filmische Denkmal der Vagabundin der Lüfte beginnt im Jahr 1928, als Amelia (Hilary Swank) den New Yorker Verleger George Putnam (Richard Gere) kennenlernt, ihren späteren Ehemann und Förderer. Das Herz der freigeistigen Abenteurerin gehört aber dem jungen Fliegertalent Gene Vidal (Ewan McGregor).

Trailer zu Amelia © Fox Searchlight Pictures

Amelia gibt’s hier*

28) Die Vermessung der Welt (2012)

Genre(s): Biografie, Drama, History

IMDb-Rating: 5,8

Daniel Kehlmanns Bestseller aus dem Jahr 2005 gehört zu den bestverkauften Büchern der Nuller-Jahre. Die Verfilmung dieses Stoffes ist eine einfallsreiche Komödie über Alexander von Humboldt (Albrecht Schuch), der auszieht, die Welt zu vermessen, und Carl Friedrich Gauß (Florian David Fitz), der es vorzieht, zu Hause zu bleiben, und sie zu berechnen. Zwei Arten, die Welt zu erfahren und zu verstehen. Was die beiden sehr unterschiedlichen Männer verbindet ist die Neugier.

Trailer zu Die Vermessung der Welt © Video: YouTube

Die Vermessung der Welt gibt’s hier*

29) Queen of the Desert - Königin der Wüste (2015)

Genre(s): Abenteuer, Biografie, Drama

IMDb-Rating: 5,7

Gertrud Bell (Nicole Kidman), eine gebildete Engländerin aus reichem Hause, erlangte im frühen 20. Jahrhundert Bekanntheit als Forschungsreisende, Historikerin und Spionin und spielte auch eine wichtige Rolle bei der Neuaufteilung des Nahen Ostens nach WK I. Sie galt als eine Art weiblicher Lawrence von Arabien. Werner Herzogs Verfilmung ihrer Lebensgeschichte beginnt damit, wie sie als selbstbewusste junge Frau nach Teheran kommt, wo eine tragische Liebe zum Botschaftssekretär Henry Cadogan (James Franco) anhebt.

Trailer zu Königin der Wüste © IFC Films

Queen of the Desert – Königin der Wüste gibt’s hier*

30) Marie Curie: The Courage of Knowledge (2016)

Genre(s): Biografie, Drama, Romance

IMDb-Rating: 5,6

1903 erhält die aus Polen stammende Forscherin Marie Curie (Karolina Gruszka) gemeinsam mit ihrem Mann Pierre den Nobelpreis für Physik. Als ihr geliebter Gemahl bei einem Kutschenunfall stirbt, setzt die zweifache Mutter unbeirrt ihre wissenschaftliche Arbeit über die Radioaktivität fort und erhält gegen alle Widerstände seitens verzopfter männlicher Kollegen einen Lehrstuhl an der Pariser Sorbonne. Kurz vor der Verleihung des Nobelpreises für Chemie 1911 löst sie durch eine Affäre einen Skandal aus. Gediegen, fein bebildert.

Trailer zu Marie Curie © NFP

Marie Curie gibt’s hier*