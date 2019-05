Will Smith ist im postapokalyptischen Sci-Fi-Horrordrama I Am Legend ziemlich einsam

Cast Away – Verschollen, I am Legend oder Buried – lebend begraben gehören dazu: Mono- bzw. Duodramen sind Filme, bei denen der Film zur Gänze oder hauptsächlich von einer oder zwei Personen getragen wird. Hier zeigen die Schauspieler genau, was sie können. Ganz besonders kompakt wird auch die Atmosphäre in solchen Solo-Filmen. Kein Wunder, dass viele einen oder mehrere Oscars abgeräumt haben. Die 21 besten Ein- und Zwei-Personen Filme aller Zeiten gibt es hier, gereiht nach Erscheinungsdatum und mit Trailer, Inhaltsangabe und IMDB-Bewertung.

MONO- UND DUO-DRAMEN: DIE 21 BESTEN EIN- UND ZWEI-PERSONEN-FILME ALLER ZEITEN:

1) Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (Who’s afraid of Virginia Woolf?, 1966)

Typ: Zwei-Personen-Drama (Duodrama)

Genre(s) des Films: Drama

IMDb-Bewertung des Films: 8,0

Handlung des Films:

Psychodrama: Liz Taylor und Richard Burton fetzen sich. Fast wie im echten Leben geht es in dieser kraftvollen Edward Albee-Adaption zwischen den zwei Hollywoodstars zu, die während ihrer zwei sehr "leidenschaftlichen“ Ehen regelmäßig für Schlagzeilen sorgten: Angesäuselt liefern sich Geschichtsprofessor George (Richard Burton) und seine Frau Martha (Liz Taylor) vor den Augen eines jungen Pärchens einen wüsten Ehestreit voller Erniedrigungen, in dem sich der gesamte, in 20 Ehejahren angestaute Frust entlädt … Mit fünf Oscars (u. a. für Liz Taylor) gekrönt.

2) Duell (Duel, 1971)

Typ: Ein-Personen-Drama (Monodrama)

Genre(s) des Films: Action, Horror, Thriller

IMDb-Bewertung des Films: 7,7

Handlung des Films:

Ursprünglicher TV-Thriller von Steven Spielberg: Truck jagt Pkw über den Highway.

Handelsvertreter David (Dennis Weaver) überholt auf einsamer Landstraße einen heruntergekommenen Sattelschlepper. Das hätte er lieber nicht tun sollen: Das Gefährt setzt ihm sofort nach – und geht zur Attacke über… Spielberg drehte in nur 12 Tagen den „ ,Weißen Hai des Asphalts” mit einem Budget von 450 000 Dollar für den Fernsehsender ABC. Wurde später für das Kino adaptiert. Ein Genreklassiker.

3) Die Katze (Le Chat, 1971)

Typ: Zwei-Personen-Drama (Duodrama)

Genre(s) des Films: Drama

IMDb-Bewertung des Films: 7,6

Handlung des Films:

Drama Nach einem Roman von 'Maigret'-Erfinder Georges Simenon: Die Ehe als krasser Psychokrieg. Kaum zu glauben, dass Julien (Jean Gabin) und Clémence (Simone Signoret) einst ein glückliches Paar waren, Rückblenden in die Vergangenheit beweisen es aber. In der Gegenwart bestimmen aber nur noch Kälte und Gemeinheiten den Alltag des alternden Ehepaars. Die beiden machen sich gegenseitig das Leben seit Jahren zur Hölle, ins Zentrum des Psychokriegs rückt schließlich die titelgebende Katze. Sie ist die Einzige, für die Julien etwas empfindet. Logisch also, dass Clémence es fortan auf den Stubentiger abgesehen hat...

4) Clarence Darrow (1974)

Typ: Ein-Personen-Drama (Monodrama)

Genre(s) des Films: Biografie, Drama

IMDb-Bewertung des Films: 8,4

Handlung des Films:

Biopic von John Rich mit Henry Fonda, der für die Rolle des liberalen Bürgerrechtsanwalts für den Tony Award nominiert wurde. Bei dem Film handelt es sich um eine Aufzeichnung der Bühnenshow für den TV-Sender NBC.

5) Give ’em Hell, Harry! (1975)

Typ: Ein-Personen-Drama (Monodrama)

Genre(s) des Films: Biografie, Comedy, Drama

IMDb-Bewertung des Films: 7,5

Handlung des Films:

One-Man-Show über den ehemaligen US-Präsidenten Harry S. Truman. Hauptdarsteller James Whitmore wurde für seine brillante Interpretation für einen Oscar nominiert.

6) Nächstes Jahr, selbe Zeit (Same Time, Next Year, 1978)

Typ: Zwei-Personen-Drama (Duodrama)

Genre(s) des Films: Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung des Films: 7,2

Handlung des Films:

George (Alan Alda) und Doris (Ellen Burstyn) sind glücklich verheiratet - nur nicht miteinander. Nach einer heißen gemeinsamen Nacht stehen sie vor dem Dilemma: Sie wollen ihre Partner nicht verlassen und sich dennoch wiedersehen. Es läuft darauf hinaus, dass sich die beiden jedes Jahr zur selben Zeit für ein Wochenende treffen … Großartige Schauspieler, einfallsreiche Verfilmung des Bühnenstücks von Bernard Slade.

7) A Sense of History - Ein Sinn für Geschichte (1992)

Typ: Ein-Personen-Drama (Monodrama)

Genre(s) des Films: Kurzfilm, Comedy, Drama

IMDb-Bewertung des Films: 8,2

Handlung des Films:

Ein Sinn für Geschichte ist eine Parodie (Kurzfilm) auf das britische Upperclass-Leben. Der Film erzählt vom Leben des (fiktiven) Earl of Leete. Regie: Mike Leigh, Buch und Darstellung: Jim Broadbent.

Typ: Zwei-Personen-Drama (Duodrama)

Genre(s) des Films: Crime, Drama

IMDb-Bewertung des Films: 7,7

Handlung des Films:

Über mehrere Wochen hinweg führte Prof. Ernst Schulte im Jahr 1924 mit dem berüchtigten Massenmörder Fritz Haarmann (Götz George) eine gerichtspsychiatrische Untersuchung. Diese Untersuchung zeichnet der Film auf der Grundlage der Originalprotokolle nach. Mit umfangreichen Fragen zu Haarmanns Person, seiner Entwicklung und seinen Tatmotiven verschafft Prof. Schulze (Jürgen Hentsch) sich ein Bild von der Zurechnungsfähigkeit des Massenmörders, der in Hannover 24 junge Männer umgebracht und ihre Leichen zerstückelt hat. Der ganze Film spielt in dem chefärztlichen Untersuchungszimmer, in dem sich nur die beiden Männer und der Stenograph befinden. Alle Dialoge sind authentisch.

9) Cast Away - Verschollen (2000)

Typ: Ein-Personen-Drama (Monodrama)

Genre(s) des Films: Abenteuer, Drama, Romance

IMDb-Bewertung des Films: 7,8

Handlung des Films:

Aus dem raschen Wiedersehen mit seiner Verlobten Kelly (Helen Hunt) wird nichts: Der Transportjet mit Fed-Ex-Controller Chuck (Tom Hanks) an Bord muss über dem Pazifik notwassern; er strandet als einziger Überlebender auf einer menschenleeren Insel. Im Kampf gegen die Einsamkeit wird ein Volleyball zu seinem besten "Kumpel" Die hochemotionale Robinsonade lebt vom oscarnominierten Spiel Tom Hanks', die Produktion ruhte monatelang, damit er abspecken konnte. Derweil drehte Regisseur Robert Zemeckis den Thriller Schatten der Wahrheit.

10) Ein ganz gewöhnlicher Jude (2005)

Typ: Ein-Personen-Drama (Monodrama)

Genre(s) des Films: Drama

IMDb-Bewertung des Films: 7,1

Handlung des Films:

Ein Monolog darüber, was es heutzutage bedeutet, ein Jude zu sein. Auf jeden Fall ein gewagtes Experiment, denn sehr unterhaltsam oder gar spannend hört sich das auf den ersten Blick nicht an. Weit gefehlt! Oliver Hirschbiegel (Der Untergang) komponiert mit Ein ganz gewöhnlicher Jude einen überraschenden Film mit Tiefgang wie Weitsicht. Natürlich ist ihm schon allein mit der Besetzung ein großer Coup gelungen, denn Ben Becker schafft es mit erstaunlicher Kraft, Ausdauer und Eloquenz den fulminanten Text so zu vermitteln, dass zu keinem Zeitpunkt Langeweile oder gar Anstrengung im Zuschauer entstehen.

Dabei erweckt der Protagonist (Ben Becker als Emanuel Goldfarb) keinesfalls Sympathie oder gar Antipathie. Er zeigt seine Wunden, Schwächen und Verletzlichkeit ohne dabei Mitleid zu erregen. So ergibt sich im Ganzen ein Drama von großer Würde und Intelligenz, das sich, einmal abgesehen von Anfang und Ende, in nur einer Wohnung abspielt, ohne dabei jemals räumliche Enge oder gar eine unangenehme Begrenztheit des Ortes auszustrahlen. Und abschließend rundet das geschickte Ende das Geschehen ungemein glücklich ab. Experiment gelungen! Fazit: Intelligent!

11) I am Legend (2007)

Typ: Ein-Personen-Drama (Monodrama)

Genre(s) des Films: Drama, Sci-Fi, Thriller

IMDb-Bewertung des Films: 7,2

Handlung des Films:

Ein als das ultimative Krebsheilmittel entwickeltes Virus hat die Menschheit fast völlig ausgerottet. Wer nicht sofort starb, wurde zum Zombie oder von einem solchen erledigt. Einzig Militärwissenschaftler Robert Neville (Will Smith) scheint immun. Er hat sich in Manhattan verbarrikadiert, forscht nach einem Gegenmittel, sucht via Funk Überlebende. Am Tag sucht er in der von der Natur zurückeroberten Stadt nach Vorräten. Bei Einbruch der Dunkelheit muss er zurück in seine Festung, denn dann rücken die Untoten aus. Beklemmend und visuell ein Hammer.

12) Moon (2009)

Typ: Ein-Personen-Drama (Monodrama)

Genre(s) des Films: Drama, Mystery, Sci-Fi

IMDb-Bewertung des Films: 7,9

Handlung des Films:

Ein Mann auf einem Laufband in futuristischer Umgebung: Sam Bell (Rockwell) ist für einen Energiekonzern allein auf einer Mondbasis stationiert. Mit Computer Gerty kann er zwar reden, trotzdem ist Sam kurz vor Ende der dreijährigen Mission nervlich fertig. Nach einem Unfall häufen sich seltsame Ereignisse.

Regiedebüt von David Bowies Sohn Duncan Jones (5 Mio. $ Budget): Sieht toll aus, ist clever konstruiert, und Sam Rockwell spielt super.

13) Buried - lebend begraben (2010)

Typ: Ein-Personen-Drama (Monodrama)

Genre(s) des Films: Drama, Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung des Films: 7,0

Handlung des Films:

Lkw-Fahrer Paul (Ryan Reynolds) arbeitet für eine US-Firma im Irak. Eines Tages erwacht der Familienvater in einem Holzsarg. Wie kam es dazu? Via Handy, neben einer Taschenlampe, einem Feuerzeug, zwei Leuchtstäben, einem Klappmesser und einem Flachmann der einzig nützliche Gegenstand in der Holztruhe, erfährt er, dass er von Einheimischen entführt wurde. Seine Kidnapper fordern ein Millionen-Dollar-Lösegeld, andernfalls droht Paul hilflos unter Wüstensand begraben zu verrecken. Ein fast schon unerträglich spannender, toll gespielter Psychoschocker.

14) 127 Hours (2010)

Typ: Ein-Personen-Drama (Monodrama)

Genre(s) des Films: Abenteuer, Biografie, Drama

IMDb-Bewertung des Films: 7,6

Handlung des Films:

Im April 2003 bricht Aron Ralston (James Franco) zu einer Klettertour im entlegenen Blue John Canyon in Utah auf. Bei einem eigentlich harmlosen Manöver rutscht er auf einem losen Fels aus und stürzt in eine Felsspalte, wo der Fels seinen rechten Arm einquetscht. Alle Versuche, sich zu befreien, scheitern. Hunger, Durst und Kälte rauben Ralston die Kraft…

15) Cordoba - Das Rückspiel (2010)

Typ: Ein-Personen-Drama (Monodrama)

Genre(s) des Stücks: Satire, Comedy

IMDb-Bewertung des Films: o.B.

Handlung des Films:

Eigentlich haben Florian Scheuba und Rupert Henning mit Cordoba - Das Rückspiel ein Filmdrehbuch geschrieben. Das wurde jedoch von den Fördergremien abgelehnt, über Umwege kam die Story der Moelkes im Jänner 2010 auf die Bühne des Rabenhof Theaters. Als Ein-Mann-Stück für ihren Freund Cornelius Obonya, der in zwei Stunden durch rund 25 Einzelrollen donnert, die er nur durch Änderung von Licht, Akzent, Mimik und Bewegung blitzschnell und fugenlos wechselt.

Vom Urwiener zum Paradesachsen, vom türkischen Greißler zur hessischen Tussi, vom Rapid-Funktionär bis zum Fiaker und zurück zu sich selbst. Ein Parforceritt "wie ein zweistündiges Cardiotraining", so Obonya im TV-MEDIA-Talk, der sich selbst nie gedacht hätte, mit Cordoba einen solchen Triumph zu feiern: "Natürlich hofft man, dass es jemandem gefällt. Aber so den Nerv des Publikums zu treffen und so lange vor ausverkauftem Haus zu spielen, das ist eine besondere Freude."

16) Amour (2012)

Typ: Zwei-Personen-Drama (Duodrama)

Genre(s) des Films: Drama, Romance

IMDb-Bewertung des Films: 7,9

Handlung des Films:

Preisgekröntes Drama von Michael Haneke:Anne (Emmanuelle Riva) und Georges (Jean-Louis Trintignant) sind über 80 und seit Jahrzehnten verheiratet. Eine Reihe von Schlaganfällen fesselt Anne schließlich ans Bett. Ihr Mann kümmert sich rührend um sie. Oscar als bester fremdsprachiger Film 2013!

17) Life of Pi (2012)

Typ: Ein-Personen-Drama (Monodrama)

Genre(s) des Films: Abenteuer, Drama, Fantasy

IMDb-Bewertung des Films: 7,9

Handlung des Films:

Ein junger Inder verbringt über 200 Tage mit einem hungrigen Tiger in einem Rettungsboot auf hoher See: Diese faszinierende Geschichte machte schon die Buchvorlage von Yann Martel zum Bestseller und auch die Verfilmung zum Kinohit. Dabei galt der Roman lange Zeit als unverfilmbar, doch der Taiwanese Ang Lee (Brokeback Mountain) sah das als Herausforderung und hielt sich einfach streng an das Buch. Dafür gab es zu Recht vier Oscars!

18) Gravity (2013)

Typ: Zwei-Personen-Drama (Duodrama)

Genre(s) des Films: Drama, Sci-Fi, Thriller

IMDb-Bewertung des Films: 7,7

Handlung des Films:

Mit sieben Oscars gekröntes Astronauten-Kammerspiel: Für Biomedizinerin Ryan Stone (Sandra Bullock) ist es der erste Trip ins All, für den coolen Weltraum-Veteranen Matt Kowalski (George Clooney) die letzte Mission vor dem Ruhestand. Die beiden sind mit dem NASA-Shuttle Explorer unterwegs, um Reparaturarbeiten am Hubble-Teleskop durchzuführen, doch während eines routinemäßigen Weltraumspaziergangs kommt es zum Drama: Ein schadhafter Satellit hat eine Kollision verursacht und so eine tödliche Kettenreaktion ausgelöst. Ganz großes Kino!

19) No Turning Back (Locke, 2013)

Typ: Ein-Personen-Drama (Monodrama)

Genre(s) des Films: Drama

IMDb-Bewertung des Films: 7,3

Handlung des Films:

Bauingenieur Ivan Locke (Tom Hardy) hat es weit gebracht. Als er sich aber eines Abends ins Auto setzt, um nach Hause zu fahren, droht ein Anruf sein Leben aus den Angeln zu heben: Bethan, eine Ex-Kollegin, die nach einem One-Night-Stand mit ihm schwanger wurde, liegt in den Wehen, und Ivan beschließt, der Geburt des Kindes beizuwohnen. Auf dem Weg von Birmingham nach London muss er so nicht nur seiner Frau via Telefon den Seitensprung gestehen, sondern auch Berufliches regeln. Intensive One-Man-Show. Von der Kritik gefeiertes, kammerspielartiges Ein-Mann-Echtzeit-Drama mit einigen Logik-Schwächen. Aber Hardy beherrscht die Kunst der beiläufigen Geste furios und füllt den engen SUV-Raum intensiv und glaubhaft aus.

20) All is Lost (2013)

Typ: Ein-Personen-Drama (Monodrama)

Genre(s) des Films: Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Bewertung des Films: 6,9

Handlung des Films:

Ein namenloser Segler (Robert Redford) befindet sich allein auf seiner Jacht inmitten des Indischen Ozeans, als ein auf hoher See treibender Stahlcontainer ein Loch in seinen Rumpf bohrt, durch das Wasser ins Innere strömt. Der in die Jahre gekommene Seebär kann das Leck zwar flicken, das Funkgerät sowie die Navigationseinrichtung sind durch den Crash aber unbrauchbar geworden. Dann zieht auch noch ein mächtiger Sturm auf, der den Segeltörn des alten Mannes endgültig in einen Kampf auf Leben und Tod verwandelt. Packende One-Man-Survival-Chronik.

21) By the Sea (2015)

Typ: Zwei-Personen-Drama (Duodrama)

Genre(s) des Films: Drama, Romance

IMDb-Bewertung des Films: 5,3

Handlung des Films:

70er-Jahre: Ex-Tänzerin Vanessa (Angelina Jolie) und Schriftsteller Roland (Brad Pitt) machen Urlaub am Mittelmeer. Allerdings keinen Liebesurlaub, denn das Paar steckt in einer tiefen Ehekrise (sic!). So langweilt man sich nebeneinander her. Bis Vanessa ein Loch in der Hotelzimmerwand entdeckt. Wurde in den USA von der Kritik als zu europäisch (!?) verrissen. Das stört uns natürlich nicht, allerdings ist die dritte Regiearbeit von Angelina Jolie schon sehr handlungsarm. Dafür gibt es wunderschöne Bilder vom österreichischen Kameramann Christian Berger.

Irgendwann einmal liebten sie sich...

