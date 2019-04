Von Alabama bis Wyoming: Zu jedem US-Bundesstaat gibt es mindestens einen Film oder eine Serie. In dieser Bestenliste gibt finden sich Movies, die bereits im Titel den Bundesstaat haben - oder zumindest eine dort gelegene Stadt. Auch dabei, wo vorhanden: Die besten Serien mit Namen von Bundesstaaten oder Städten im Titel.

BESTENLISTE: DIE 50 US-BUNDESSTAATEN UND 50 FILME bzw. SERIEN, DIE DORT SPIELEN:

1) ALABAMA

FILM: Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen (2002)

IMDb-Bewertung: 6,2

Genre(s) des Films: Comedy, Romance

Worum es im Film geht:

Die erfolgreiche New Yorker Modedesignerin Melanie (Reese Witherspoon) ist überglücklich, als Andrew (Patrick Dempsey), Sohn der Bürgermeisterin, um ihre Hand anhält. Einziges Problem: Die Südstaatlerin ist bereits verheiratet: mit ihrer einstigen Highschool-Liebe Jake (Josh Lucas). Also muss sie nach sieben Jahren wieder in die Heimat zurückkehren, um Letzteren zur Scheidung zu überreden. Der liebt Melanie allerdings noch immer. Klingt herzig und ist es auch.

Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen © Video: YouTube

Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen (2002) gibt’s hier*

2) ALASKA

SERIE: Ausgerechnet Alaska! (Northern Exposure, 1990-1995)

IMDb-Bewertung: 8,3

Genre(s) der Serie: Comedy, Drama, Fantasy

Worum es in der Serie geht:

Dr. Joel Fleischman (Rob Morrow), frisch graduierter Arzt aus New York, hat das Kleingedruckte in seiner Studienförderung nicht gelesen. Um die finanzielle Unterstützung seiner Ausbildung durch den Staat Alaska zurückzuzahlen, wird er in die Kleinstadt Cicely versetzt, wo er die nächsten Jahre seine Schulden abarbeiten soll. Alles andere als begeistert, wird er von den knapp 200 Einwohnern herzlich willkommen geheißen. Schnell lernt Joel vor allem die Ticks und seltsamen Verhaltensweisen seiner neuen Bekannten kennen, die trotz allem sein Herz erobern … Zeitloser Serienklassiker mit herrlich schrägen Typen, jeder Menge Humor und tollem Soundtrack zum Immer-mal-Wiedersehen. (Der Quasi-Nachfolger Men in Trees ist ebenfalls empfehlenswert).

Ausgerechnet Alaska! (Northern Exposure, 1990-1995) © Video: YouTube

Ausgerechnet Alaska! (Northern Exposure, 1990-1995) gibt’s hier*

3) ARIZONA

FILM: Arizona Junior (Raising Arizona, 1987)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s) des Films: Comedy, Crime

Worum es im Film geht:

Was macht ein glücklich verheiratetes Paar (Holly Hunter & Nicolas Cage), wenn sich der ersehnte Nachwuchs nicht einstellen will? Man besorgt sich ein Baby - da, wo es nicht auffällt. Wo? Bei dem Mogelmodul Nathan Arizona. Der ist immerhin stolzer Vater von Fünflingen. Aber statt trauter Familienfreude sind plötzlich alle hinter Arizona Junior her: seine Familie, zwei entflohene Amateurgangster, ein brutaler Kopfgeldjäger.... Die Coen-Brüder legten mit dieser schrägen Komödie den Grundstein zur Weltkarriere.

Arizona Junior (Raising Arizona, 1987) © Video: YouTube

Arizona Junior (Raising Arizona, 1987) gibt’s hier*

4) ARKANSAS

SERIE: Ozark (2017-)

IMDb-Bewertung: 8,3

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Thriller

Worum es in der Serie geht:

Der selbstständige Finanzberater Marty Byrde (Jason Bateman) sieht sich gezwungen, mit seiner Frau Wendy (Laura Linney) und den Kindern Charlotte und Jonah von Chicago in ein Sommerresort in das Gebiet der Ozarks (Arkansas/Missouri) zu ziehen. Um sich und seine Familie vor der Rache eines Drogenbosses zu schützen, verspricht er diesem, 500 Millionen US-Dollar in fünf Jahren zu waschen. In Ozark angekommen, muss er bald erkennen, dass er nicht der Einzige mit kriminellen Geschäften ist. Ozark entpuppt sich als kleine Welt des Drogenhandels und der Geldwäsche.

Ozark (Serie) © Video: YouTube

Ozark (2017-) gibt’s hier

5) COLORADO

FILM: Das Leben nach dem Tod in Denver (Things to do in Denver when you’re dead, 1995)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s) des Films: Crime, Drama

Worum es im Film geht:

Vom Gangsterleben hat Jimmy "The Saint" Tosnia (Andy Garcia) genug. Mit einem ausgefallenen Videoservice versucht er nun seinen Lebensunterhalt auf legale Art zu verdienen. Doch da zwingt sein krimineller Ex-Chef ihm einen letzten Auftrag auf. Zusammen mit einer Handvoll ehemaliger Kumpanen schreitet Jimmy zur Tat, aber die sorgfältig geplante Aktion geht völlig schief. Das verstimmt den Mafia-Boss derart, daß er einen Profi-Killer auf die Versager-Bande ansetzt.

Das Leben nach dem Tod in Denver (Things to do in Denver when you’re dead, 1995) © Video: YouTube

Das Leben nach dem Tod in Denver (Things to do in Denver when you’re dead, 1995) gibt’s hier*

6) CONNECTICUT

FILM: Christmas in Connecticut (1992)

IMDb-Bewertung: 4,8

Genre(s) des Films: Comedy, Romance

Worum es im Film geht:

Der Terminator kann auch anders. Mit "Schuld war nur der Weihnachtsmann" lieferte Action-Held Arnold Schwarzenegger 1999 sein Regie-Debüt ab und schenkte der Welt damit einen zuckersüßen Wohlfühl-Weihnachtsfilm. Leider reicht das TV-Remake mit Dyan Cannon und Kris Kristofferson in den Hauptrollen in keiner Beziehung an die romantisch-komische Vorlage aus dem Jahr 1945 heran, in der Hollywood-Legende Barbara Stanwyck als Kochbuch-Autorin zu sehen war.

Christmas in Conneticut (1992) © Video: YouTube

Christmas in Connecticut (1992) gibt’s hier*

7) DELAWARE

FILM: Delaware Shore (2018)

IMDb-Bewertung: 9,3

Genre(s) des Films: Drama

Worum es im Film geht:

Agnes, eine Holocaust-Überlebende, flieht nach New York City und dann weiter nach Delaware. Sie findet Zuflucht am Slaughter Beach. Ihre einzige Tochter, Frances, lädt ihre Zwillingsbabies bei ihr ab und sie trägt auf einmal die Verantwortung, Tasha und Gallagher großziehen zu müssen. Agnes findet heraus, dass sie von einem israelischen Agenten verfolgt wird, der ihrer Spur nach Delaware gefolgt ist…

Delaware Shore (2018) © Video: YouTube

8) FLORIDA

SERIE: Miami Vice (1984-1990)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s) der Serie: Action, Crime, Drama

Worum es in der Serie geht:

Die Sonne Floridas wirft dunkle Schatten: In der Unterwelt Miamis werden mit Drogen und Waffen tagtäglich Millionen von Dollars verdient. Um ein mächtiges Rauschgift-Kartell auffliegen zu lassen, schleusen sich die smarten Undercover-Cops Sonny Crockett und Ricardo Tubbs in die Szene ein …

Diese Serie machte Don Johnson zum Weltstar und veränderte das Fernsehen zum Erzählmedium für rasante, knallharte Verbrecherjagd. Die Abenteuer um Crockett und Tubbs produzierte Starregisseur Michael Mann ("Collateral", "Heat"), der mit "Miami Vice" eine der erfolgreichsten TV-Serien der 80er Jahre schuf.

Miami Vice (Serie) © Video: YouTube

Miami Vice (1984-1990) gibt’s hier*

FILM: Key Largo (1948)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s) des Films: Action, Crime, Drama

Worum es im Film geht:

Ein gewaltiges Unwetter schneidet die Insel Key Largo vor der Küste Floridas von der Außenwelt ab. In einem abgeschiedenen Hotel hält der Sturm den Ex-Offizier Frank McCloud, den Hotelbesitzer und seine Familie und den berüchtigten Gangster Johnny Rocco gefangen. Während der Hurrikan die Insel verwüstet, kommt es zwischen McCloud und Rocco zu einer dramatischen Konfrontation ... Einer der großen Klassiker der "schwarzen Serie", mit Humphrey Bogart und Lauren Bacall unter der meisterhaften Regie John Hustons (Der Malteser Falke).

Key Largo (1948) © Video: YouTube

Key Largo (1948) gibt’s hier*

9) GEORGIA

SERIE: Atlanta (2016-)

IMDb-Bewertung: 8,6

Genre(s) des Films: Comedy, Drama, Musik

Worum es im Film geht:

Die mit Golden Globe und Emmy ausgezeichnete Dramedy-Serie handelt von zwei Cousins, die sich ihren Weg in die Rap-Szene von Atlanta bahnen. Neben Donald Glover („Community”, aka Childish Gambino) spielen Brian Tyree Henry, Keith Stanfield und Zazie Beetz.

Atlanta (2016-) © Video: YouTube

Atlanta (2016-) gibt’s hier*

10) HAWAII

SERIE: Hawaii Five-0 (2010-)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s) der Serie: Action, Crime, Drama

Worum es in der Serie geht:

Das abgebrühte Spezialteam der Actionserie setzt alles daran in Staffel 1-7, das Verbrechen zu bekämpfen, das an der Küste der sonnenverwöhnten Trauminsel angespült wird. Es geht um Mord, die Mafia, Spionage und Entführung... mit: Scott Caan, Alex O’Loughlin, Michelle Borth, Grace Park u.a.

Hawaii Five-0 (2011) © Video: YouTube

Hawaii Five-0 (2010-) gibt’s hier*

11) IDAHO

FILM: Private Idaho (My own private Idaho, 1991)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s) des Films: Drama

Worum es im Film geht:

Mike (River Phoenix) und Scott (Keanu Reeves) schlagen sich als Stricher durch die Straßen von Portland. Scott ist der eigensinnige Sohn des Bürgermeisters und Mikes Objekt der Begierde. Mike ist ein Straßenkind, immer auf der Suche nach seiner Mutter. Die beiden Gestrandeten verbindet eine innige Freundschaft. Durch die unberechenbare Welt der Junkies, Diebe und Freier führt die Suche von den schäbigen Gassen zu den weiten Highways im Nordwesten. In der Hoffnung Mikes Mutter zu finden, machen sich Mike und Scott auf den Weg nach Idaho.…

Private Idaho (My own private Idaho, 1991) © Video: YouTube

Private Idaho (My own private Idaho, 1991) gibt’s hier*

12) ILLINOIS

FILM: Chicago (2002)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s) des Films: Comedy, Crime, Musical

Worum es im Film geht:

Die Tänzerin Roxie (Renee Zellweger) verfolgt ein heiß ersehntes Ziel: Sie will mindestens so erfolgreich werden wie der schillernde Nachtclubstar Velma (Catherine Zeta-Jones). Als Roxie jedoch erfährt, dass ihr Geliebter sie nur ausnutzt, wird sie zur Mörderin. Das Schicksal will es, dass ihr Idol Velma zur gleichen Zeit einen Doppelmord begeht und sie im Gefängnis aufeinander treffen. Roxie fasst einen raffinierten Plan: Sie engagiert Velmas Verteidiger, den gerissenen Staranwalt Billy Flynn (Richard Gere), und setzt alles auf die Macht der Presse, um endlich genauso berühmt zu werden wie Velma...

2002 – mit Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones und Richard Gere © Video: YouTube

Chicago (2002) gibt’s hier*

SERIE: Ein Mountie in Chicago (1994-1999)

IMDb-Bewertung: 8,1

Genre(s) des Films:

Worum es im Film geht:

Zunächst war Ein Mountie in Chicago nur als Fernsehfilm geplant gewesen. Doch dank des großen Zuschauerinteresses und Lob seitens der Kritik entschloss man sich zur Serienproduktion. Sie spielt nicht nur mit dem Kontrast des nüchternen und abgeklärten Großstadtpolizisten zum bescheidenen und leicht naiv wirkenden Mountie welcher vom Land kommt und über erstaunliche Instinkte verfügt. Sie ist in weiten Teilen auch eine Parodie auf das Genre Krimi. Schräger Humor kommt auf jeden Fall nicht zu kurz. So wurde die toughe, karrieregeile Chefin in der Serie kurzerhand Margaret Thatcher getauft. Nach der ehemaligen britischen Premierministerin (1979-1990). Die Serie hat insgesamt 17 Preise gewonnen und wurde 32 mal nominiert.

Ein Mountie in Chicago (TV-Serie 1994-1999) © Video: YouTube

Ein Mountie in Chicago (1994-1999) gibt’s hier*

13) INDIANA

FILM: Indianapolis (Winning, 1969)

IMDb-Bewertung: 6,1

Genre(s) des Films: Action, Drama, Sport

Worum es im Film geht:

Frank Capua (Paul Newman) ist ein erfolgsverwöhnter Rennfahrer. Auch in seinem Privatleben scheint nach der Hochzeit mit der äußerst attraktiven Elora (Joanne Woodward) alles bestens zu laufen. Wäre da nicht Franks Rennfahrer-Rivale Luther Erding (Robert Wagner), der ihn nicht nur immer wieder beim Rennen überholt, sondern ihm auch die Frau ausspannt...

Indianapolis (Winning, 1969) © Video: YouTube

Indianapolis (Winning, 1969) gibt’s hier*

14) IOWA

FILM: Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa (What’s Eating Gilbert Grape, 1993)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s) des Films: Drama

Worum es im Film geht:

Ein kleines Kaff in Iowa. Seit dem Tod des Vaters ist dessen ältester Sohn Gilbert (Johnny Depp) - wenn auch ungewollt - in die Rolle des Familienoberhaupts geschlüpft. Für eigene Interessen bleibt wenig Zeit, denn der Junge muß sich um seinen geistig behinderten Bruder (Leonardo DiCaprio) und seine extrem fettleibige Mutter kümmern. Als Gilbert eines Tages die aufgeweckte Becky (Juliette Lewis) kennenlernt, packt er die Gelegenheit, seinem tristen Alltag für einige Stunden zu entkommen, beim Schopf … Wunderbares Drama von Regiemeister Lasse Hallström.

Gilbert Grape © Video: YouTube

Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa (What’s Eating Gilbert Grape, 1993) gibt’s hier*

15) KALIFORNIEN

FILM: Leben und lieben in L.A. (Playing by heart, 1998)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s) des Films: Comedy, Drama, Romance

Worum es im Film geht:

Elf Menschen, jeder auf der Suche nach seiner persönlichen Vorstellung von Liebe und Glück. Sechs Beziehungen, jede auf ihre Art und Weise verworren. Acht Tage und Nächte wird die schillernde Metropole Los Angeles zum Schauplatz für Beziehungsängste, Ehekrisen, sexuelle Verwirrspiele, Lebenslügen und die Suche nach dem Traumpartner. Unterschiedliche Generationen und Lebensstile, verschiedene Schicksale - aber dennoch wird letztendlich jede einzelne Geschichte auf wundersame Weise doch wieder Teil eines großen Ganzen. Mit: Sean Connery, Gena Rowlands, Dennis Quaid, Angelina Jolie, Ryan Philippe, Gillian Anderson, Jon Stewart u.a.

Leben und lieben in L.A. (Playing by heart, 1998) © Video: YouTube

Leben und lieben in L.A. (Playing by heart, 1998) gibt’s hier*

FILM: 2 Tage in L.A. (2 Days in the Valley, 1996)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s) des Films: Comedy, Crime, Thriller

Worum es im Film geht:

Der Profikiller Lee Woods (James Spader) tötet den Ex-Mann der Skirennläuferin Becky Foxx (Teri Hatcher) und will sich während der Durchführung dieses Auftrags auch gleich seines Partners Dosmo Pizzo (Danny Aiello) entledigen. Dosmo entgeht dem Anschlag jedoch und flüchtet sich ins Haus des Kunsthändlers Hopper, wo er sich verschanzt und mit dessen Sekretärin Susan anfreundet. Derweil versucht Woods, an sein Honorar zu gelangen, das sich noch am Tatort befindet. Dort hält sich aber der übereifrige Polizist Wes Taylor auf, der den verzwickten Fall unbedingt lösen will...

2 Tage in L.A. © Video: YouTube

2 Tage in L.A. (2 Days in the Valley, 1996) gibt’s hier*

FILM: San Francisco (1936)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s) des Films: Drama, Musical, Romance

Worum es im Film geht:

Silvester 1905 sucht die junge Sängerin Mary Blake Arbeit in Blackie Nortons Tanzlokal. Norton engagiert sie, jedoch nicht nur aufgrund ihrer Stimme, sondern vor allem aufgrund ihres Aussehens. Marys Auftritte erfreuen sich schnell großer Beliebtheit und obwohl ihr Norton sehr gefällt, möchte sie sich nicht auf eine Affäre mit ihrem Chef einlassen. Dagegen freundet sie sich eng mit dem Jugendfreund Nortons an, dem Priester Tim Mullin. Mit: Clark Gable, Jeanette McDonald, Spencer Tracy u.a.

San Francisco (1936) © Video: YouTube

San Francisco (1936) gibt’s hier*

SERIE: Die Straßen von San Francisco (The Streets of San Francisco, 1972-77)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s) des Films: Action, Crime, Drama

Worum es im Film geht:

Die in den 70er Jahren entstandene Krimiserie verhalf Michael Douglas zu großem Ruhm. An der Seite des schon damals berühmten Oscarpreisträgers Karl Malden ging er als Inspector Steve Keller, der erst in der fünften Staffel von Richard Hatch abgelöst wurde, jedem noch so kniffligen Verbrechen auf den Grund. Die Serie widmete sich aber nicht nur kriminellen Aspekten, auch das besondere Flair, das die 70er Jahre über die Metropole um die Golden Gate Bridge hereinbrachte, findet in den Episoden seinen Platz. Atmosphärisch trug dazu auch der Soundtrack bei, der uns noch heute in den Ohren klingt.

Die Straßen von San Francisco (The Streets of San Francisco, 1972-77) © Video: YouTube

Die Straßen von San Francisco (The Streets of San Francisco, 1972-77) gibt’s hier*

16) KANSAS

FILM: Kansas (1988)

IMDb-Bewertung: 5,4

Genre(s) des Films: Crime, Drama, Romance

Worum es im Film geht:

Wade Corey (Andrew McCarthy) will als blinder Passagier in einem Güterzug nach New York. Unterwegs begegnet er dem jungen Doyle Kennedy (Matt Dillon). Er ahnt nicht, dass dieser schon einiges auf dem Kerbholz hat, und lässt sich von ihm in einem Bankraub hineinziehen. Spannendes Outlaw-Drama.

Kansas (1988) © Video: YouTube

Kansas (1988) gibt’s hier*

17) KENTUCKY

FILM: Elizabethtown (2005)

IMDb-Bewertung: 6,4

Genre(s) des Films: Comedy, Drama, Romance

Worum es im Film geht:

Drew Baylor (Orlando Bloom) hat das, wovon Männer träumen: Einen gut bezahlten Job und eine Affäre. Als er beides verliert, ist sein Leben ein Trümmerhaufen. Kurz bevor er seinem Leben ein Ende setzen möchte stirbt sein Vater. Um ihm seinen letzten Willen zu erfüllen, bucht er kurzerhand einen Flug in die Vergangenheit. Jedoch gestaltet sich die Reise nach Elizabethtown als Flug in die Zukunft. Denn Hals über Kopf verliebt er sich in die Flugbegleiterin Claire Colburn (Kirsten Dunst), und als er sie wieder trifft, erkennt er endlich, wie sich Glück anfühlt...

Elizabethtown (2005) © Video: YouTube

Elizabethtown (2005) gibt’s hier*

18) LOUISIANA

FILM: The Big Easy - Der große Leichtsinn (1986)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s) des Films: Comedy, Crime, Drama

Worum es im Film geht:

Tief im Süden der USA - New Orleans (=The Big Easy) - Mafia-Territorium, eine korrupte Stadt, beherrscht von Gangstern. Es beginnt mit einem Toten auf der Piazza d'Italia. Remy McSwain (Dennis Quaid), Inspektor der Mordkommission, steht plötzlich mitten in einem Drogenkrieg. Die Verwicklungen scheinen bis ins Hauptquartier der Polizei zu reichen. In diesem Hexenkessel gibt es eine Überlebensregel: Vertraue niemandem!

THE BIG EASY - Der große Leichtsinn (1987) © Video: YouTube

The Big Easy - Der große Leichtsinn (1986) gibt’s hier*

19) MAINE

FILM: Manchester by the Sea (2016)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s) des Films: Drama

Worum es im Film geht:

Wenn du alles gibst und doch die, die du liebst, nicht beschützen kannst... was macht das mit dir - als Mensch? Lee Chandler (Oscar für Casey Affleck) ist ein schweigsamer Einzelgänger, der als Handwerker eines Wohnblocks in Boston arbeitet. An einem feuchtkalten Wintertag erhält er einen Anruf, der sein Leben auf einen Schlag verändert. Das Herz seines Bruders Joe (Kyle Chandler) steht still.

Lee muss sich seiner Vergangenheit stellen © Video: Universal Pictures

Manchester by the Sea (2016) gibt’s hier*

20) MARYLAND

FILM: Maryland (1940)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s) des Films: Drama

Worum es im Film geht:

Eine seit dem Jagdtod ihres Mannes verbitterte Frau verbietet ihrem Sohn, etwas mit Pferden geschweige denn mit Jagen zu tun zu haben. Als er sich in die Tochter des Trainers seines Vaters verliebt, widersetzt er sich dem Wunsch seiner Mutter, und nimmt an einer großen Jagd teil. Von Henry King mit Walter Brennan, Fay Bainter, u.a..

Maryland (1940) © Video: YouTube

Maryland (1940) gibt’s hier*

21) MASSACHUSETTS

SERIE: Boston Legal (2004-2008)

IMDb-Bewertung: 8,4

Genre(s) der Serie: Comedy, Crime, Drama

Worum es in der Serie geht:

Juristerei und Wahnsinn liegen nah beieinander - besonders in der Bostoner Kanzlei "Crane, Poole und Schmidt". Im Mittelpunkt stehen der senile Staranwalt Denny Crane (William Shatner) und sein Kollege, der brillante Zyniker und Womanizer Alan Shore (James Spader). Skurriler gehts kaum - schräge Unterhaltung mit spielfreudigen Stars. Sehenswert!

Boston Legal (2004-2008) © Video: YouTube

Boston Legal (2004-2008) gibt’s hier*

22) MICHIGAN

FILM: Detroit (2017)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s) des Films: Crime, Drama, History

Worum es im Film geht:

Sommer 1967. Während der Bürgerrechtsaufstände in Detroit werden von einem Motel Pistolenschüsse gemeldet. Die Polizei rückt an. Statt sachlich zu ermitteln, kommt es zu einer von Gewalt geprägten Razzia. Ein lebensbedrohliches Machtspiel beginnt. Von Kathryn Bigelow mit: John Boyega, Will Poulter, Algee Smith u.a.

Detroit (2017) © Video: YouTube

Detroit (2017) gibt’s hier*

23) MINNESOTA

FILM: Feeling Minnesota (1996)

IMDb-Bewertung: 5,7

Genre(s) des Films: Comedy, Crime, Drama

Worum es im Film geht:

Freddie, eine junge "toughe" Frau, träumt von einem besseren Leben in Las Vegas. Aber dieser Traum findet ein jähes Ende. Ausgerechnet Red, einem miesen Ganoven, soll sie eine große Menge Geld gestohlen haben. Red erpreßt sie und zwingt das Mädchen seinen zwielichtigen Partner Sam zu heiraten. Bereits auf der Hochzeit lernt sie Sams Bruder Jaks kennen und es kommt wie es kommen mußte - die beiden verlieben sich ineinander. Die Hölle, die sich in Freddies Leben aufgetan hatte, fängt jetzt erst richtig an zu brennen. Mit Keanu Reeves, Cameron Diaz, Vincent D’Onofrio u.a.

Feeling Minnesota (1996) © Video: YouTube

24) MISSISSIPPI

FILM: Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses (1988)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s) des Films: Crime, Drama, History

Worum es im Film geht:

1964. Zwei FBI-Agenten werden in den rassistischen Süden gesandt, um das spurlose Verschwinden von drei Bürgerrechtlern zu untersuchen. Von Alan Parker mit: Gene Hackman, Willem Dafoe, Brad Dourif u.a.

Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses (1988) © Video: YouTube

Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses (1988) gibt’s hier*

25) MISSOURI

FILM: Meet me in St. Louis (1944)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s) des Films: Comedy, Drama, Familie

Worum es im Film geht:

St. Louis, 1903. Familie Smith gerät in die Krise, als Vater Alonzo nach New York umziehen will. Jeder hat seine Gründe, in St. Louis zu bleiben, und die Weltausstellung steht vor der Tür. Musical-Klassiker von Vincente Minnelli. Mit: Judy Garland, Mary Astor, Margaret O’Brien u.a.

Meet me in St. Louis (1944) © Video: YouTube

Meet me in St. Louis (1944) gibt’s hier*

FILM: Kansas City (1996)

IMDb-Bewertung: 6,3

Genre(s) des Films: Crime Drama, Musik

Worum es im Film geht:

Weil ihr Ehemann Johnny, ein kleiner Ganove, eine große Dummheit begangen hat, begeht die Telegrafistin Blondie O'Hara aus lauter Liebe noch eine größere: Sie kidnappt Caroly Stilton, die drogenabhängige Ehefrau eines einflussreichen Politikers, um ihren Mann aus den Händen des legendären Gangster-Bosses und Jazzclub-Besitzer "Seldom Seen" zu befreien.

Am Vorabend der Wahlen und zu den pulsierenden Klängen einer Non-Stop-Jam-Session der besten Musiker der Stadt, beginnt die tragisch-komische Odyssee von zwei ungleichen Frauen, die fast zu Komplizinnen werden.

Kansas City (1996) © Video: YouTube

Kansas City (1996) gibt’s hier*

26) MONTANA

FILM: Montana (1950)

IMDb-Bewertung: 6,2

Genre(s) des Films: Western

Worum es im Film geht:

Der Star, der bereits in Dodge City und San Antonio aufgeräumt hatte, zieht in diesem Westernepos durch die Weiten von Montana und löst einen unerbittlichen Territorialkrieg aus. Errol Flynn spielt einen Australier, der Weideland kaufen will, doch die Viehzüchter verkaufen nicht an Neulinge und erst recht nicht, wenn diese Schafe züchten wollen … Mit: Errol Flynn, Alexis Smith u.a.

Montana (1950) © Video: YouTube

Montana (1950) gibt’s hier*

27) NEBRASKA

FILM: Nebraska (2013)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s) des Films: Abenteuer, Comedy, Drama

Worum es im Film geht:

Academy Award-Gewinner Alexander Payne erzählt die Geschichte eines Vaters (Bruce Dern), der mit seinem Sohn (Will Forte) eine Reise antritt, um einen Millionen-Dollar-Gewinn abzuholen. Was als vergeblicher Road-Trip beginnt, wird zur Suche nach einem Weg zur Wiedergutmachung.

Nebraska (2013) © Video: YouTube

Nebraska (2013) gibt’s hier*

28) NEVADA

FILM: Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s) des Films: Abenteuer, Comedy, Drama

Worum es im Film geht:

Völlig durchgeknallter Drogentrip mit Johnny Depp: Der Sportjournalist Raoul Duke (Depp) soll über ein Motorradrennen in der Wüste bei Las Vegas berichten. Doch bereits die Fahrt dorthin, bei der ihn sein skurriler Freund und Anwalt Dr. Gonzo (Benicio del Toro) begleitet, verläuft in einem bizarren Drogenrausch. Komplett zugedröhnt tauchen sie im Hotel auf, wo Duke aufgrund seiner Halluzinationen Reptilien an der Bar sichtet -erst der Anfang ihrer psychedelischen Reise ...

Kompromisslose und fantasievolle Abrechnung mit dem amerikanischen Traum.

Fear and Loathing in Las Vegas (1998) © Video: YouTube

Fear and Loathing in Las Vegas (1998) gibt’s hier*

FILM: Leaving Las Vegas – Liebe bis in den Tod (1995)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s) des Films: Drama, Romance

Worum es im Film geht:

Der Suff hat ihn um alles gebracht: Ex-Drehbuchautor Ben Sanderson (Nicolas Cage: Oscar!) hat genug von seinem gescheiterten Leben. Er verbrennt sein ganzes Hab und Gut und fährt ins Alkoholparadies Las Vegas -mit dem festen Vorsatz, sich dort zu Tode zu trinken. Um der Einsamkeit zu entgehen, nimmt er die Prostituierte Sera (Elisabeth Shue) zu sich, nur zum Reden. In ihr findet er eine Seelenverwandte - und sie lässt ihn weitertrinken...

Blendend gespieltes, bitteres Säuferdrama, das wegen seiner Ausweglosigkeit berührt.

Leaving Las Vegas – Liebe bis in den Tod (1995) © Video: YouTube

Leaving Las Vegas – Liebe bis in den Tod (1995) gibt’s hier*

SERIE: Las Vegas (2003-2008)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s) der Serie: Crime, Drama

Worum es in der Serie geht:

Das Montecito Casino ist eine der ersten Adressen in Las Vegas, der pulsierenden Welthauptstadt des Glücksspiels. Doch die gepflegte Glitzeratmosphäre und die Aussicht auf Millionengewinne locken nicht nur ehrliche Spieler an, sondern auch Glücksritter, Diebe und Betrüger. Ihnen machen Ex-CIA-Mann "Big" Ed Deline und seine professionelle Sicherheitscrew das kriminelle Leben so schwer wie möglich... Mit James Caan, Josh Duhamel, u.a.

Las Vegas (2003-2008) © Video: YouTube

Las Vegas (2003-2008) gibt’s hier*

29) NEW HAMPSHIRE

FILM: Hotel New Hampshire (1984)

IMDb-Bewertung: 6,0

Genre(s) des Films: Comedy, Drama

Worum es im Film geht:

Verfilmung des turbulenten Romans von John Irving, in der Regisseur Tony Richardson nicht darauf verzichtet, zwischen allen haarsträubend komischen Situationen auch ironisch Zeitkritik zu üben und sich damit dem literarischen Kosmos Irvings zu nähern. Während einer Kampfszene brach sich Hauptdarsteller Rob Lowe die Nase.

Hotel New Hampshire (1984) © Video: YouTube

Hotel New Hampshire (1984) gibt’s hier*

30) NEW JERSEY

FILM: Jersey Girl (2004)

IMDb-Bewertung: 6,2

Genre(s) des Films: Comedy, Drama, Romance

Worum es im Film geht:

Der beste Presseagent von New York ist Ollie (Ben Affleck), seine Frau ist schwanger. Doch dann stirbt sie, und er muss seine Tochter alleine erziehen. Er verliert seinen Job und übersiedelt zu seinem Vater Nach New Jersey. Erst Jahre später lernt er die Videothekenangestellte Maya (Liv Tyler) kennen, die sein Leben ebenso durcheinander wirbelt wie seine siebenjährige Gertie.

Jersey Girl (2004) © Video: YouTube

Jersey Girl (2004) gibt’s hier*

31) NEW MEXICO

SERIE: Roswell (1999-2002)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s) der Serie: Drama, Mystery, Sci-Fi

Worum es in der Serie geht:

Roswell, New Mexico: Beim Kellnern im Crashdown Cafe ihres Vaters wird Liz Parker niedergeschossen. Max Evans, ein Klassenkamerad, rettet ihr Leben auf mysteriöse Weise durch Auflegen seiner Hand. Als Liz erfährt, dass Max, seine Schwester Isabel und sein Freund Michael Nachkommen der Aliens sind, die 1947 bei dem berühmten UFO-Absturz auf die Erde kamen, gerät die bisher wohl behütete Identität der drei Aliens in große Gefahr. Aber auch das Leben von Liz und ihrer Freundin Maria ändert sich - für immer... Mit Shiri Appleby, Jason Behr und Katherine Heigl.

Roswell (1999-2002) gibt’s hier*

32) NEW YORK

FILM: New York, New York (1977)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s) des Films: Drama, Musik, Musical

Worum es im Film geht:

Kriegsende 1945. In New York, während einer rauschenden Siegesfeier, beginnt die ungewöhnlich turbulente Love-Story zwischen Jimmy und Francine. Sie heiraten, denn beide haben etwas gemein: ihre Liebe und die Musik. Jimmy, der Saxophonist und Francine, die Sängerin, gehen mit einer Band auf Tour und werden sehr erfolgreich. Das aber bringt Probleme in der Ehe. Bald merken sie, dass Karriere und privates Glück nicht vereinbar sind. Martin Scorsese ("Taxi Driver") inszenierte mit den Stars Robert de Niro und Liza Minnelli ein Musical der Superlative.

New York, New York (1977) © Video: YouTube

New York, New York (1977) gibt’s hier*

FILM: Gangs of New York (2002)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s) des Films: Crime, Drama

Worum es im Film geht:

Historiendrama: Hunger in Irland 1846 führt zu einem stetigen Strom von Auswanderern, in der dreckigen Lower Eastside New Yorks geraten sie an "Alteingesessene", die sie hassen. Bei einem Gemetzel tötet Bill the Butcher (fies: Daniel Day-Lewis) den irischen Anführer Vallon (Liam Neeson), 16 Jahre später kennt dessen Sohn Amsterdam (Leonardo DiCaprio) nur ein Ziel: Rache! Er schleicht sich beim Feind ein, erobert die schöne Taschendiebin Jenny (Cameron Diaz) und bereitet sich auf den "Endkampf" vor. Durchschaut ihn der Butcher?

Zehnfach oscarnominiert. Nicht Martin Scorseses bester Film, aber als starbesetzter Bilderrausch unbedingt sehenswert. Blieb trotz zehn Nominierungen ohne Oscar.



Gangs of New York (2002) © Video: YouTube

Gangs of New York (2002) gibt’s hier*

33) NORTH CAROLINA

FILM: Unterwegs nach Cold Mountain (2003)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s) des Films: Abenteuer, Drama, History

Worum es im Film geht:

North Carolina um 1860: Die Pfarrerstochter Ada und der einfache Handwerker Inman sind ein ungleiches Paar, aber ihre Liebe entflammt in Sekunden. Nur einen einzigen leidenschaftlichen Kuss können sie austauschen, bevor der Ausbruch des Bürgerkriegs sie auseinander reißt. Drei Jahre lang kämpft Inman und hütet in all dem Grauen das einzige Foto von Ada wie einen Schatz. Nur ihre Briefe halten ihn am Leben. Als Ada ihn bittet, zu ihm zurückzukehren, wagt der verwundete Inman den schwierigen Weg nach Hause. Mit Jude Law, Nicole Kidman, Renee Zellweger, Donald Sutherland, Eileen Atkins u.a.

Unterwegs nach Cold Mountain (2003) © Video: YouTube

Unterwegs nach Cold Mountain (2003) gibt’s hier*

34) NORTH DAKOTA

FILM UND SERIE: Fargo (Film 1996 / TV-Serie 2014-)

IMDb-Bewertung: 8,1 / 9,0

Genre(s) des Films & der Serie: Crime, Drama, Thriller

Worum es im Film geht:

Preisgekröntes Meisterwerk der Coen-Brüder mit Frances McDormand (Oscar!), Steve Buscemi, William H. Macy: Jerry Lundegaard, ein glückloser, in finanziellen Schwierigkeiten befindlicher Autohändler, engagiert zwei Verbrecher, damit diese seine Frau entführen. Der reiche, arrogante Schwiegervater soll in der Folge das Lösegeld bereitstellen, das das Trio untereinander aufzuteilen gedenkt.

Fargo (1996) © Video: YouTube

Fargo (Serie) © Video: YouTube

Fargo (Film, 1996) gibt’s hier*

Fargo (Serie, 2014-) gibt’s hier*

35) OHIO

SERIE: Hot in Cleveland (2010-2015)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s) der Serie: Comedy

Worum es in der Serie:

US-Sitcom vom Feinsten:Vier sexy Ladies stellen die Männerwelt von Cleveland auf den Kopf! Die drei Freundinnen mittleren Alters Melanie, Joy und Victoria aus Los Angeles freuen sich auf einen Urlaub in Paris - bis ihr Flugzeug in Cleveland, Ohio notlanden muss. Die Damen beschließen spontan, sich in Cleveland niederzulassen und mieten sich bei der rüstigen Elka (Betty White) ein.

Hot in Cleveland (2010-2015) © Video: YouTube

Hot in Cleveland (2010-2015) gibt’s hier*

36) OKLAHOMA

FILM: Oklahoma! (1955)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s) des Films: Comedy, Drama, Musical

Worum es im Film geht:

Oklahoma, Anfang 1900. Die Cowboys Curly und Jud lieben beide die hübsche Laurey Williams. Laurey hat sich zwar schon für Curly entschieden, will ihn aber noch etwas zappeln lassen... Schwungvoller Klassiker von Altmeister Fred Zinnemann.

Oklahoma! (1955) © Video: YouTube

Oklahoma! (1955) gibt’s hier*

37) OREGON

SERIE: Salem (2014-2017)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s) der Serie: Drama, Fantasy, Thriller

Worum es in der Serie geht:

Salem spielt in der gleichnamigen Stadt im ausgehenden 17. Jahrhundert. Kurz bevor der junge John Alden in den Krieg zieht, schwängert er seine große Liebe. Als die von der ungewollten Schwangerschaft erfährt, ist John längst verschwunden...

Salem (2014-2017) © Video: YouTube

Salem (2014-2017) gibt’s hier*

38) PENNSYLVANIA

FILM: Philadelphia (1993)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s) des Films: Drama

Worum es im Film geht:

Andrew Beckett (Oscar für Tom Hanks) ist ein erfolgreicher junger Anwalt bei einer renommierten Firma, und er hat Aids. Als erste Spuren der Krankheit sichtbar werden, wird er aus fadenscheinigen Gründen entlassen. Andrew will seinen ehemaligen Arbeitgeber verklagen, doch der einzige Anwalt, der ihn vertreten will, ist der nach eigenem Bekunden homophobe Joe Miller (Denzel Washington). Gemeinsam ziehen sie vor Gericht.

Philadelphia (1993) © Video: YouTube

Philadelphia (1993) gibt’s hier*

SERIE: It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)

IMDb-Bewertung: 8,8

Genre(s) der Serie: Comedy

Worum es in der Serie geht:

Ob es um Besäufnisse Minderjähriger, Homophobie oder die Rechte von Rauchern geht - der herrlich durchgeknallte Haufen in Paddys Pub kennt keine Tabus, im Gegenteil: Die Belegschaft in dieser Eckkneipe in Philadelphia treibt in dieser erfrischend rauen und spannungsgeladenen Comedyserie kranke Ideen und politische Inkorrektheiten auf die Spitze - und das extrem böse und urkomisch...

It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-) © Video: YouTube

It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-) gibt’s hier*

39) RHODE ISLAND

FILM: Providence (1977)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s) des Films: Drama

Worum es im Film:

Der alternde und gesundheitlich angeschlagene Schriftsteller Clive Langham (John Gielgud) lebt abgeschieden in seinem Haus in Providence, Rhode Island. Seine Einsamkeit ertränkt er in Alkohol. In seinem aktuellen Roman, an dem er während der durchzechten Nächte schreibt, geht es um seine eigene Familie, um seine Ehefrau Sonia (Ellen Burstyn) und um die beiden Söhne Claude (Dirk Bogarde) und Kevin (David Warner). Unter dem Einfluss des Alkohols fantasiert Clive sich seine eigene Realität zusammen, die jedoch nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Dies wird ihm auf schmerzhafte Weise bewusst, als die Familie ihn zu seinem Geburtstag besucht.

Providence (1977) © Video: YouTube

Providence (1977) gibt’s hier*

SERIE: Providence (1999-2004)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s) der Serie: Drama, Romance

Worum es in der Serie:

Eine Familienkrise führt die Schönheitschirurgin Dr. Sydney Hansen von Los Angeles zurück in ihre Heimat – nach Providence, Rhode Island. Nach dem Tod ihrer Mutter beschließt Syd, dort als Allgemeinärztin an einer kleinen Klinik zu praktizieren und sich um ihre Familie zu kümmern. Mit: Melina Kanakaredes, Mike Farell, Seth Peterson, Paula Cale, Concetta Tomei u.a.

Providence (1999-2004) © Video: YouTube

Providence (1999-2004) gibt’s hier*

40) SOUTH CAROLINA

FILM: Milltown Pride (2011)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s) des Films: Drama, Sport

Worum es im Film geht:

Will Wright träumt davon, Baseball in den großen Ligen zu spielen, und ist bereit, alles zu opfern, um dies zu schaffen. In South Carolina in den 1920er-Jahren führt der einzige Weg zum Profi-Baseball über das lokale Textilfabrik-Team. Gegen den Wunsch seines wohlhabenden Vaters lässt Will seine Familie und sein privilegiertes Leben zurück, um unter den harten Bedingungen in Newton Mill zu arbeiten. Sein Naturtalent auf dem Feld macht ihn zum aufsteigenden Stern der Mannschaft - und bringt ihm auch einen gefährlichen Rivalen ein.

Milltown Pride (2011) © Video: YouTube

Milltown Pride (2011) gibt’s hier*

41) SOUTH DAKOTA

SERIE: Deadwood (2004-2006)

IMDb-Bewertung: 8,7

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, History

Worum es in der Serie:

Die Serie spielt in Deadwood/South Dakota im Jahr 1876, kurz nach der Schlacht am Little Bighorn. Zu dieser Zeit ist Deadwood noch kein richtiges Dorf, sondern mehr ein improvisiertes Lager von Abenteurern und Goldsuchern, die von dem Gerücht angelockt wurden, in den Black Hills seien reiche Goldvorkommen vorhanden. Genau wie die Ereignisse um die Entstehung des Dorfes basieren auch viele der Charaktere auf historischen Figuren, wie beispielsweise Wild Bill Hickok, Seth Bullock, Calamity Jane oder Al Swearengen. Die Handlung der Serie vermischt historische Erkenntnisse mit fiktiven Elementen. Mit: Timothy Olyphant, Ian McShane, Molly Parker u.a.

Deadwood (2004-2006) © Video: YouTube

Deadwood (2004-2006) gibt’s hier*

42) TENNESSEE

SERIE: Nashville (2012-2018)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s) der Serie: Drama, Music, Romance

Worum es in der Serie geht:

Rayna James (Clare Bowen) ist eine seit Jahren erfolgreiche Country-Sängerin. Als ihre Plattenfirma sie plötzlich mit Nachwuchstalent Juliette Barnes (Hayden Panettiere) auf Tour schicken will sieht Rayna ihren Platz als unangefochtene Nummer eins gefährdet...

Nashville (2012-2018) © Video: YouTube

Nashville (2012-2018) gibt’s hier*

43) TEXAS

FILM: Paris, Texas (1984)

IMDb-Bewertung: 8,1

Genre(s) des Films: Dram

Worum es im Film geht:

Wim Wenders’ begeisterndes Meisterwerk: Vier Jahre nach seinem Verschwinden taucht der tot geglaubte Travis (Harry Dean Stanton) in einer Steinwüste nahe der mexikanischen Grenze auf. Ein Arzt benachrichtigt seinen Bruder Walt, der den erinnerungslosen Mann in seinem noblen Haus in L.A. aufnimmt. Bei Walt trifft Travis auch auf seinen siebenjährigen Sohn Hunter, der seit der Trennung seiner Eltern bei seinem Onkel lebt. Zögerlich kehren Travis' Erinnerungen zurück und auch sein zurückhaltender Sohn fasst langsam Vertrauen. Gemeinsam mit Hunter begibt sich Travis auf die Suche nach seiner verschollenen Frau Jane (Nastassja Kinski): Der Beginn einer abenteuerlichen Odyssee durch den kargen Südwesten Amerikas...

Paris, Texas (1984) © Video: YouTube

Paris, Texas (1984) gibt’s hier*

FILM: Dallas Buyers Club (2013)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s) des Films: Biografie, Drama

Worum es im Film geht:

Texas, 80er-Jahre: Macho Ron (Matthew McConaughey) liebt Drogen, Drinks und Sex. Da erfährt er, dass er HIV-positiv ist und bald sterben wird. Doch Ron ist ein Kämpfer: Weil ihm ein nicht ausgereiftes Medikament mehr schadet als hilft, sucht er nach Alternativen - und wird in Mexiko fündig. Leider ist die Einfuhr der Präparate verboten. Kurzerhand schmuggelt Ron sie mithilfe des Transsexuellen Rayon (Jared Leto) ins Land und verkauft sie auch an Leidensgenossen. Was Ärger gibt.

Ein schweres Thema durchaus humorvoll erzählt - zu Recht mit drei Oscars gekrönt.

Dallas Buyers Club (2013) © Video: YouTube

Dallas Buyers Club (2013) gibt’s hier*

SERIE: Dallas (1978–1991)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s) der Serie: Drama, Romance

Worum es in der Serie geht:

Die Kultserie handelt von den familiären Verwicklungen und Intrigen der Familie Ewing um Geld, Macht und Öl. Der größte Teil der Familie lebt auf der Southfork Ranch, einem großen Anwesen in der Nähe von Dallas. Dazu gehören Jock und Miss Ellie, die Eltern der Söhne J.R., Gary und Bobby. J.R. ist der älteste Sohn und Firmenchef des Unternehmens Ewing Oil, das sein Vater vor langer Zeit gegründet hat. J.R. Ewing ist mit der alkoholabhängigen Sue Ellen verheiratet.

Bobby, der jüngste Sohn der Familie, heiratet Pamela Barnes, die Schwester von Cliff Barnes, dem größten Konkurrenten und Erzfeind von J.R. Lucy, Garys Tochter, die mit ihren Eskapaden ihrer Familie oft Sorgen bereitet, wächst bei ihren Großeltern auf der Ranch auf.

Dallas (1978–1991) © Video: YouTube

Dallas (1978–1991) gibt’s hier*

44) UTAH

FILM: Grand Canyon (1991)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s) des Films: Crime, Drama

Worum es im Film geht:

Mack gerät in eine brenzlige Situation, als sein Wagen ausgerechnet in einem Schwarzenviertel von Los Angeles stehenbleibt. Der schwarze Mechaniker Simon erweist sich als rettender Engel. Aus Dankbarkeit verschafft Mack dem alleinerziehenden Vater ein Rendezvous. Macks Frau Claire findet indes beim Joggen in einem Gebüsch ein Baby, das sie behalten will, um damit die Leere in ihrem Leben zu füllen, die das Erwachsenwerden ihres Sohnes mit sich bringt. Macks Freund Davis, ein Produzent ultrabrutaler Actionfilme, überdenkt sein Leben, als er bei einem Überfall angeschossen wird. Bei einem gemeinsamen Besuch des Grand Canyons versuchen Mack und Simon Abstand von ihrer täglichen Lebensangst im urbanen Moloch L.A. zu gewinnen.

Grand Canyon (1991) © Video: YouTube

Grand Canyon (1991) gibt’s hier*

45) VERMONT

FILM: Moonlight in Vermont (2017)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s) des Films: Comedy, Romance

Worum es im Film geht:

Fiona (Lacey Chabert) zieht für ein paar Tage nach Vermont zu ihrer Familie. Dort taucht auch ihr Ex auf, den Fiona natürlich zurückerobern will. Romantischer Film aus dem Hause Hallmark.

Moonlight in Vermont (2017) © Video: YouTube

Moonlight in Vermont (2017) gibt’s hier*

46) VIRGINA/DISTRICT OF COLUMBIA bzw.WASHINGTON D.C

FILM: Mr. Smith goes to Washington (1939)

IMDb-Bewertung: 8,2

Genre(s) des Films: Comedy, Drama

Worum es im Film geht:

James Stewart, Jean Arthur und Claude Rains sind die Stars in diesem preisgekrönten Klassiker von 1939, der von einem idealistischen Kleinstadtsenator handelt. Der macht sich auf den Weg nach Washington und befindet sich plötzlich allein im Kampf gegen skrupellose Politiker, die ihn zerstören wollen.

Mr. Smith goes to Washington (1939) © Video: YouTube

Mr. Smith goes to Washington (1939) gibt’s hier*

47) WASHINGTON

FILM: Schlaflos in Seattle (Sleepless in Seattle, 1993)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s) des Films: Comedy, Drama, Romance

Worum es im Film geht:

Tom Hanks & Meg Ryan: Sam, Architekt und Witwer, wird über Nacht zum Star. Seit Sohn Jonah ihn dazu animierte, in einer Radio-Show sein trauriges, einsames Dasein zu beklagen, kann Sam sich vor Briefen und Anrufen nicht mehr retten. Frauen aus ganz Amerika wollen Sam und Sohnemann kennenlernen. Besonders der Journalistin Annie bricht Sams Story das Herz. Völlig aufgelöst fliegt sie ins dreitausend Meilen entfernte Seattle - und in das Abenteuer ihres Lebens...

Schlaflos in Seattle © Video: YouTube

Schlaflos in Seattle (Sleepless in Seattle, 1993) gibt’s hier*

48) WEST VIRGINIA

FILM: West Virginia Stories (2016)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s) des Films: Drama

Worum es im Film geht:

Drei Geschichten die dem Sinn des Lebens aus verschiedenen Blickwinkeln und Lebensumständen der Protagonisten in der rauen Landschaft von West Virginia auf den Grund gehen.

West Virginia Stories (2016) © Video: YouTube

West Virginia Stories (2016) gibt’s hier

49) WISCONSIN

FILM: Oconomowoc (2013)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s) des Films: Comedy, Drama

Worum es im Film geht:

Absurde Komödie über Lonnie Washington, einem planlosen Mitdreißiger, der zu seiner trinkenden Mutter im Kaff Oconomowoc zurückkehrt und sich - weil es nichts anderes zu tun gibt - am schlecht laufenden T-Shirt-Geschäft seines Freundes beteiligt, um endlich irgendwas Sinnvolles auf die Reihe zu bekommen … derb schräg.

Oconomowoc (2013) © Video: YouTube

50) WYOMING

FILM: Wyoming - Reiter auf verbrannter Erde (The Jack Bull, 1999)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s) des Films: Drama, Western

Worum es im Film geht:

Myrl Redding (John Cusack), ein Pferdehändler aus Wyoming, vertraut auf die Prinzipien Ehrlichkeit und harte Arbeit. Als der Rancher Henry Ballard zwei seiner Pferde und seinen indianischen Helfer Billy misshandelt, fordert Myrl Redding Gerechtigkeit. Aber weder Richter Wilkens noch Richter Tolliver sind daran wirklich interessiert. Redding schwört Rache und beginnt einen Krieg mit Ballard, den er zwingen will, die Pferde gesund zu pflegen. Unrecht und Selbstjustiz eskalieren in einer gnadenlosen Menschenjagd und Mord, die das ganze Land erschüttern und Wyomings Status als neuer Bundesstaat der Union gefährden. Mit: John Cusack, John Goodman, John C. McGinley und Miranda Otto.

Für alle Literaturinteressierten: Dieser Film ist die kongeniale Umsetzung der Novelle Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist.

Wyoming - Reiter auf verbrannter Erde (The Jack Bull, 1999) © Video: YouTube

Wyoming - Reiter auf verbrannter Erde (The Jack Bull, 1999) gibt’s hier*

