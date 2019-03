Matthew McConaughey und Woody Harrelson sind Rustin Cole und Marty Hart in der ersten Staffel von True Detective

Die besten Ermittler-Duos der besten Krimiserien. Mit Bild, Trailer, IMDb-Bewertung und Begründung, warum das Team in der Bestenliste ist.

BESTENLISTE: DIE 31 BESTEN SERIENKRIMI-DUOS ALLER ZEITEN

Oft tragen zwei Charaktere eine ganze Serie - oder machen sie zu etwas Besonderem. Hier haben wir großartige TV-Duos aufgelistet, die aus Krimiserien bekannt sind.

31) Steve McGarrett und Danno Williams aus Hawaii Five-0 (1968-1980 bzw. seit 2010)

Lieutenant Commander Steven John „Steve“ McGarrett und Detective Sergeant Daniel „Danny“/„Danno“ Williams gespielt von: Jack Lord und James Mac Arthur (Originalserie) und Alex O'Loughlin und Scott Caan (Remake)

Warum wir sie mögen: Weil sie so eine schöne Bromance haben.

Steve und Danno aus Hawaii Five-0 © CBS Broadcasting

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung der Serien: Beide 7,4

Hawaii Five-0 (2011) © Video: YouTube

30) Benno und Sabrina aus Der Bulle von Tölz (1995-2009)

Hauptkommissar Benno Berghammer und Hauptkommissarin Sabrina Lorenz gespielt von: Ottfried Fischer und Katherina Jacob

Warum wir sie mögen: Weil er mit seiner Grantelei des ewigen Sohns von Mama Resi keine Chance hat gegen die resche Berlinerin Sabrina, die ihm seine bayrischen Wadeln nach vorne richtet.

Sabrina und Benno aus Der Bulle von Tölz © Sat.1

Genre(s) der Serie: Comedy, Crime

IMDb-Bewertung der Serie: 7,3

Der Bulle von Tölz © Video: YouTube

29) Benson und Stabler aus Law & Order: Special Victims Unit (seit 1999)

Det./Sgt./Lt. Olivia „Liv“ Benson und Det. Elliot „El“ Stabler gespielt von: Mariska Hargitay und Christopher Meloni

Warum wir sie mögen: Weil sich da von Anfang an etwas zwischen den beiden entwickelt - ist es Romantik?

Benson und Stabler aus Law & Order: Special Victims Unit © NBC Universal, Inc.

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung der Serie: 8,0

Law & Order SVU © Video: YouTube

28) Hanson und Penhall aus 21 Jump Street – Tatort Klassenzimmer (1987-1991)

Officer Tom Hanson und Officer Doug Penhall gespielt von: Johnny Depp und Peter DeLuise

Warum wir sie mögen: Weil die beiden endlich mal coole (und fesche) Ermittler und nicht langweilige, uniformierte Cops waren.

Hanson und Penhall aus 21 Jump Street – Tatort Klassenzimmer © LBS Communications / 20th Television

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung der Serie: 7,3

21 Jump Street (Serie) © Video: YouTube

27) Jake Peralta und Charles Boyle Brooklyn Nine-Nine (seit 2013)

Detective Jacob „Jake“ Peralta und Detective Charles Boyle gespielt von: Andy Samberg und Joe Lo Truglio

Warum wir sie mögen: Weil Jake ein ziemlicher Schussel ist und zusammen mit Charles alles ziemlich chaotisch wird.

Jake Peralta und Charles Boyle Brooklyn Nine-Nine © NBCUniversal

Genre(s) der Serie: Comedy, Crime

IMDb-Bewertung der Serie: 8,4

Brooklyn Nine-Nine © Video: YouTube

26) Michael und K.I.T.T. aus Knight Rider (1982-1986)

Michael Knight und K.I.T.T. gespielt von: David Hasselhoff und K.I.T.T.

Warum wir sie mögen: Weil der eine zum anderen „Kumpel“ sagt!

Michael und K.I.T.T. aus Knight Rider © MCA TV / NBCUniversal

Genre(s) der Serie: Action, Crime, Drama

IMDb-Bewertung der Serie: 6,9

Knight Rider © Video: YouTube

25) Jane und Maura aus Rizzoli & Isles (2010-2016)

Jane Clementine Rizzoli und Dr. Maura Dorthea Isles gespielt von: Angie Harmon und Sasha Alexander

Warum wir sie mögen: Weil uns die sozialen und intellektuellen Unterschiede zwischen den zwei besten Freundinnen zum Schmunzeln bringen.

Jane und Maura aus Rizzoli & Isles © Warner Bros.

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung der Serie: 7,6

Rizzoli & Isles © Video: YouTube

24) Stetson und Amanda aus Agentin mit Herz (Scrarecrow and Mrs. King, 1983-1987)

Lee Stetson alias „Scarecrow“ und Amanda King gespielt von: Bruce Boxleitner und Kate Jackson

Warum wir sie mögen: Weil die Geschichte der Hausfrau-Spionin an der Seite des Superagenten so unglaublich ist, dass sie schon wieder Spaß macht. Und weil wir unbedingt wissen wollen, ob die beiden letztlich zusammenkommen.

Stetson und Amanda aus Agentin mit Herz © Warner Bros.

Genre(s) der Serie: Abenteuer

IMDb-Bewertung der Serie: 7,1

Agentin mit Herz © Video: YouTube

23) Linden und Holder aus The Killing (2011-2014)

Detective Sarah Linden und Detective Stephen Holder gespielt von: Mireille Enos und Joel Kinnaman

Warum wir sie mögen: Weil die beiden ein kauziges Dreamteam sind und nie aufgeben.

Linden und Holder aus The Killing © AMC / Netflix

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung der Serie: 8,2

The Killing © Video: YouTube

22) Magnum und Higgins aus Magnum (Magnum, P.I., 1980-1988)

Thomas Sullivan Magnum IV und Jonathan Quayle Higgins III gespielt von: Tom Selleck und John Hillerman

Warum wir sie mögen: Wegen ihrer kurzen Hosen - einer trägt sie gerne bunt, der andere liebt Khaki.

Magnum und Higgins aus Magnum © NBCUniversal

Genre(s) der Serie: Action, Abenteuer, Crime

IMDb-Bewertung der Serie: 7,5

‚Magnum‘ - Theme © Video: YouTube

21) Rick Castle und Kate Beckett aus Castle (2009-2016)

Richard „Rick“ Edgar Castle und Kate Beckett gespielt von: Nathan Fillion und Stana Katić

Warum wir sie mögen: Weil Rick sowas von sympathisch-tollpatschig ist und durch die taffe Polizistin Kate perfekt ergänzt wird. Man muss sie einfach gernhaben.

Rick Castle und Kate Beckett aus Castle © Disney-ABC

Genre(s) der Serie: Comedy, Crime, Drama

IMDb-Bewertung der Serie: 8,2

Castle © Video: YouTube

20) Maddie und David aus Das Model und der Schnüffler (Moonlightning, 1985-1989)

Madelyn „Maddie“ Hayes und David Addison gespielt von: Cybill Shepherd und Bruce Willis

Warum wir sie mögen: Weil es Vergnügen bereitet, ihnen dabei zuzusehen, wie sie sich 66 Folgen lang sehr unterhaltsam bemühen, nicht zusammenzukommen.

Maddie und David aus Das Model und der Schnüffler © Disney-ABC

Genre(s) der Serie: Comedy, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung der Serie: 7,6

Das Model und der Schnüffler © Video: YouTube

19) Sonny Crockett und Rico Tubbs aus Miami Vice (1984-1990)

James „Sonny“ Crockett und Ricardo „Rico“ Tubbs gespielt von: Don Johnson und Philip Michael Thomas

Warum wir sie mögen: Weil die beiden mit ihrem sockenlosen Mokassin-Style und den hochgeschobenen, pastellfarbenen Sakkoärmeln inkl. Mega-Schulterpolstern eine ganze Modebewegung gestartet haben - und weil sie Elvis, das Krokodil hatten.

Sonny Crockett und Rico Tubbs aus Miami Vice © NBCUniversal

Genre(s) der Serie: Action, Crime, Drama

IMDb-Bewertung der Serie: 7,5

Miami Vice (Serie) © Video: YouTube

18) Jennifer und Jonathan aus Hart aber herzlich (Hart to Hart, 1979-1984)

Jennifer und Jonathan Hart gespielt von: Stefanie Powers und Robert Wagner

Warum wir sie mögen: Weil immer alles gut wird. Wie heißt es so schön: Es wird immer wieder Tag für Hart und Hart. Und selbst wenn die Kugeln tieffliegen, hält die Fönwelle perfekt.

Jennifer und Jonathan aus Hart aber herzlich © Columbia Pictures

Genre(s) der Serie: Action, Abenteuer, Crime

IMDb-Bewertung der Serie: 6,7

Hart aber herzlich © Video: YouTube

17) Boerne und Thiel aus Tatort (seit 1970)

Kriminalhauptkommissar Frank Thiel und Professor Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne gespielt von: Axel Prahl und Jan Josef Liefers

Warum wir sie mögen: Unter den Tatort-Teams gibt es ja einige bemerkenswerte, Thiel und Boerne stechen jedoch besonders heraus. Da ist der knorrig-unwirsche St. Pauli-Fan Thiel mit seinem kiffenden Taxler-Vater und auf der anderen Seite der aus adeligem Hause stammenden, bornierten und blasierten Boerne. Wenn die beiden aufeinandertreffen, gibt es großes Tennis.

Boerne und Thiel aus Tatort © WDR / Thomas Kost

Genre(s) der Serie: Crime, Drama

IMDb-Bewertung der Serie: 7,2

Tatort - Schlangengrube © Video: YouTube

16) Jimmy McNulty und The Bunk Moreland aus The Wire (2002-2008)

Det. James „Jimmy“ McNulty und Det. William „The Bunk“ Moreland gespielt von: Dominic West und Wendell Pierce

Warum wir sie mögen: Weil sie in der legendäre F*ck-Szene fünf Minuten miteinander kommuniziert haben, indem sie lediglich das Wort „Fuck“ in unterschiedlicher Betonung und Aussprache benutzten.

Jimmy McNulty und The Bunk Moreland aus The Wire © Warner Bros. / HBO

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Thriller

IMDb-Bewertung der Serie: 9,3

The Wire © Video: YouTube

15) Agent Cooper und Sheriff Truman aus Twin Peaks (1990-1991)

Dale Bartholomew Cooper und Harry S. Truman gespielt von: Kyle MacLachlan und Michael Ontkean

Warum wir sie mögen: Douglastannen und Kirschkuchen sind nicht die einzigen Zutaten für den Erfolg dieses Duos. Auch die mystische kanadische Landschaft und die sphärische Musik von Angelo Badalamenti tragen zum ungewöhnlichen Gesamtbild bei, ebenso wie die Gegensätze zwischen dem geschliffenen Großstadt-Agenten Cooper und dem wortkargen Kleinstadt-Sheriff Truman.

Agent Cooper und Sheriff Truman aus Twin Peaks © CBS

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung der Serie: 8,8

Twin Peaks (Serie) © Video: YouTube

14) Derrick und Harry Klein aus Derrick (1974-1998)

Stephan Derrick und Inspektor Harry Klein gespielt von: Horst Tappert und Fritz Wepper

Warum wir sie mögen: Nicht weil einer dem anderen den Wagen holt, nein, deswegen nicht. Vielmehr weil die beiden so schön gelassen und ohne Stress ihre Fälle lösen.

Derrick und Harry Klein aus Derrick © ZDF / ORF / SF

Genre(s) der Serie: Crime, Drama

IMDb-Bewertung der Serie: 6,6

Derrick © Video: YouTube

13) Dave und Ken Hutch aus Starsky & Hutch (1975-1979)

Detective Sergeant David „Dave“ Michael Starsky und Detective Sergeant Kenneth „Ken Hutch“ Hutchinson gespielt von: Paul Michael Glaser und David Soul

Warum wir sie mögen: Weil sie uns die 70er-Jahre in all ihren bunten Facetten wiederbringen - vom Auto bis zur Frisur.

Dave und Ken Hutch aus Starsky & Hutch © Columbia Pictures

Genre(s) der Serie: Action, Crime, Drama

IMDb-Bewertung der Serie: 7,0

Starsky & Hutch (Original) © Video: YouTube

12) Alec und Ellie aus Broadchurch (2013-2017)

Alec Hardy und Ellie Miller gespielt von: David Tennant und Olivia Coleman

Warum wir sie mögen: Weil sie britisch-schnörkellos und authentisch daherkommen und das Glück haben, in einer wunderschönen Landschaft zu ermitteln.

Alec und Ellie aus Broadchurch © ITV

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung der Serie: 8,3

BROADCHURCH © Video: YouTube

11) Hubert und Staller aus Hubert und Staller (2011-2018)

Polizeiobermeister Johannes Staller und Polizeiobermeister Franz Hubert gespielt von: Christian Tramitz und Helmfried von Lüttichau

Warum wir sie mögen: Weil die beiden liebenswerten, naiven und tollpatschigen Bayern immer in Schwierigkeiten geraten und sie dennoch - wenn auch auf ungewöhnlichen Ermittlungswegen – meistern.

Hubert und Staller aus Hubert und Staller © Das Erste

Genre(s) der Serie: Comedy, Crime, Drama

IMDb-Bewertung der Serie: 7,5

Hubert und Staller © Video: YouTube

10) Cagney und Lacey aus Cagney & Lacey (1981 - 1988)

Det./Sgt./Lt. Christine Cagney und Det. Mary Beth Lacey gespielt von: Sharon Gless und Tyne Daly

Warum wir sie mögen: Weil sie uns zeigen, wie man als Frau in einem männlichen Arbeitsumfeld bestehen kann.

Cagney und Lacey aus Cagney & Lacey © MGM Television

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung der Serie: 6,8

Cagney und Lacey © Video: YouTube

9) Richard Moser und Rex aus Kommissar Rex (1994-2008)

Kriminalinspektor Richard Moser und Rex bzw. Reginald von Ravenhorst gespielt von: Tobias Moretti und Schäferhund B.J.

Warum wir sie mögen: Weil Rex der eigentliche Star – und das für Richard Moser total ok ist. Und weil sie Pioniere auf dem Gebiet „Cop-Serie mit Hund“ waren.

Richard Moser und Rex aus Kommissar Rex © ORF

Genre(s) der Serie: Crime, Action, Mystery

IMDb-Bewertung der Serie: 7,2

Kommissar Rex © Video: YouTube

8) Rustin Cohle und Martin Hart aus True Detective (2014-2019)

Detective Rustin Spencer „Rust“ Cohle und Detective Martin Hart gespielt von: Matthew McConaughey und Woody Harrelson

Warum wir sie mögen: Wegen ihrer wortgewaltigen, provokanten und aufrüttelnden Dialoge, die zur schauerlichen Grundstimmung der Serie führt. Rusty Cohle und Marty Hart können eigentlich nicht miteinander, zusammen sind sie aber ein großartiges Team.

Rustin Cohle und Martin Hart aus True Detective © HBO (Screenshot)

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung der Serie: 8,9

True Detective Main Title © Video: Vimeo

7) Holden und Ford aus Mindhunter (seit 2017)

Special Agent Holden Ford und Special Agent Bill Tench gespielt von: Jonathan Groff und Holt McCallany

Warum wir sie mögen: Der erfahrene Special Agent Tench unterstützt seinen jungen, ehrgeizigen Kollegen Ford, auch wenn dieser mal übers Ziel hinausschießt. Spannend ist, wie die beiden sich auf das neue Gebiet der Kriminalpsychologie einlassen und dabei den Begriff der Serienkiller prägen.

Holden und Ford aus Mindhunter © Netflix

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Thriller

IMDb-Bewertung der Serie: 8,5

Mindhunter (Serie) © Video: YouTube

6) Sherlock und John Watson aus Sherlock (seit 2010)

Sherlock Holmes und Dr. John Hamish Watson gespielt von: Benedict Cumberbatch und Martin Freeman

Warum wir sie mögen: Der exzentrische, arrogante, snobistische „hochfunktionale Soziopath“ und der selbstbewusste Militärarzt werden trotz aller Unterschiede enge Freunde. Der Weg dahin führt über viele spannende Fälle.

Sherlock und John Watson aus Sherlock © BBC

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung der Serie: 9,2

‚Sherlock‘ - Season 4 (Official Teaser) © Video: YouTube

5) Lord Sinclair und Danny Wilde aus Die 2 (The Persuaders!, 1971-1972)

Danny Wilde und Lord Brett Sinclair gespielt von: Roger Moore und Tony Curtis

Warum wir sie mögen: Zwei reiche Playboys, einer lockerer Öl-Millionär aus den USA, der andere ein eher steifer, britischer Lord haben ein besonderes Hobby: Sie lösen Kriminalfälle und das mit feiner Ironie und frechem Witz. Tipp: Hier lohnt es sich, die deutsche Version anzusehen, weil die Synchro Kult ist.

Lord Sinclair und Danny Wilde aus Die 2 © ITC Entertainment

Genre(s) der Serie: Action, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung der Serie: 8,1

Die 2 - The Persuaders! © Video: YouTube

4) Columbo und Hund aus Columbo (1971-2003)

Inspektor Columbo und Hund gespielt von: Peter Falk und Bassett „Hund“

Warum wir sie mögen: Gut, sie ermittlen nicht wirklich im Team, aber Columbos Bassett „Hund“ ist immer mal wieder in einer Art Partnerrolle zu sehen.

Columbo und Hund aus Columbo © Universal Television / NBCUniversal

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung der Serie: 8,2

Columbo © Video: YouTube

3) Dana Scully und Fox Mulder aus Akte X (The X Files, seit 1993)

Special Agent Fox William Mulder und Special Agent Dana Katherine Scully gespielt von: Gillian Anderson und David Duchovny

Warum wir sie mögen: Der besondere Reiz dieses Duos besteht in der wissenschaftlichen Haltung Scullys und der diametral entgegengesetzten „I want to believe“-Attitüde Mulders.

Dana Scully und Fox Mulder aus Akte X © 20th Television

Genre(s) der Serie: Drama, Mystery, Sci-Fi

IMDb-Bewertung der Serie: 8,7

Akte X © Video: YouTube

2) Saga Norén und Martin Rohde aus Die Brücke - Transit in den Tod (Bron/Broen, 2011-2018)

Kriminalkommissarin Saga Norén und Kriminalkommissar Martin Rohde gespielt von: Sofia Helin und Kim Bodnia

Warum wir sie mögen: Die zwei bieten ein spannendes Wechselspiel: Die aufgrund ihrer Biografie nahezu entemotionalisierte Saga aus Schweden trifft auf den empathischen und saloppen Martin aus Dänemark. Trotz ihrer Unterschiedlichkeiten schaffen sie es, die komplexe Ermittlungsarbeit zu meistern.

Saga Norén und Martin Rohde aus Die Brücke - Transit in den Tod © ZDF

Genre(s) der Serie: Crime, Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung der Serie: 8,7

Die Brücke Staffel 1 © Video: YouTube

1) Batman und Robin aus Batman (1966-1968)

Batman und Robin gespielt von: Adam West und Burt Ward

Warum wir sie mögen: Genialere Dialoge (und natürlich auch Kampfszenen) gibt es in der Serienwelt einfach nicht. Beispiel gefällig?

Batman: ...oh, ich steck besser 5 Cent in die Parkuhr

Robin: Kein Polizist verpasst dem Batmobil eine Anzeige!

Batman: Egal, Robin. Diese Paar Cent sind für den Bau besserer Straßen, wir müssen alle dafür aufkommen, weißt Du, das ist Bürgerpflicht.

Robin: Heilige Steuer, da hast Du mal wieder recht, Batman!

Batman und Robin aus Batman © 20th Century Fox / Warner Bros.

Genre(s) der Serie: Action, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung der Serie: 7,5

Batman (1966, Serie) © Video: YouTube

