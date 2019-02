Die Stewardessen aus Pan Am haben Spaß an ihrem Job

Jede Jobsuche beginnt mit der Frage: Welcher Job passt zu mir? Und bevor die Recherche in der Jobbörse beginnt, lohnt es sich einige Zeit in die Berufsorientierung zu investieren. Zum Glück gibt es massig Filme und Serien, die sich um Berufe oder Ausbildung drehen. Hier gibt es 65 Filme, die helfen können, den Traumjob zu finden.

FILME UND SERIEN MIT DEM BERUFSBILD ANWALT

Laws of Attraction (2004)

IMDb-Bewertung: 5,9

Genre(s): Comedy, Romance

Korrekt, zielstrebig und Männern gegenüber unterkühlt - so ist die erfolgreiche New Yorker Scheidungsanwältin Audrey Woods (Julianne Moore). Als sie vor Gericht von ihrem gerissenen Kollegen Daniel Rafferty (Pierce Brosnan) reingelegt wird, fasst sie das als Kampfansage auf. Fortan wird jeder Fall zur privaten Fehde zwischen den beiden - bis ein Rechtsstreit die Advokaten zur gemeinsamen Reise nach Irland zwingt...

Laws of Attraction

Laws of Attraction

Ein (un)möglicher Härtefall (Intolerable Cruelty, 2003)

IMDb-Bewertung: 6,3

Genre(s): Comedy, Crime, Romance

Miles Massey (George Clooney) gilt als Star unter allen Scheidungsanwälten. Der aalglatte Jurist setzt mit Vorliebe millionenschwere Eheverträge auf - und lässt vor Gericht keinen noch so miesen Trick aus, um seinen Klienten das meiste Vermögen zuzuschaufeln. Auch die fesche Marilyn Rexroth (Catherine Zeta-Jones) hat gegen Miles keine Chance und sieht von der Kohle ihres Ex keinen Cent. Damit zieht er sich aber den Zorn einer ebenbürtigen Gegnerin zu …

Ein (un)möglicher Härtefall

Ein (un)möglicher Härtefall

Natürlich blond! (Legally Blond, 2003)

IMDb-Bewertung: 6,3

Genre(s): Comedy, Romance

Elle Woods (Reese Witherspoon) ist der Inbegriff einer Blondine: Sie kleidet sich mit Vorliebe von Kopf bis Fuß in Pink, sagt, was sie denkt, und ist überhaupt ziemlich unbekümmert. Bis ihr Freund, der attraktive Warner, sie Knall auf Fall sitzen lässt, um in Harvard Jura zu studieren. Soll eine Frau ihre große Liebe einfach so gehen lassen? Für Elle steht die Antwort fest: nein! Gesagt, getan. Elle schreibt sich in Harvard ein. Jetzt müsste es ein Kinderspiel sein, Warner zurückzugewinnen.

Natürlich blond!

Natürlich blond!

Suits (TV-Serie, seit 2011)

IMDb-Bewertung: 8,6

Genre(s): Comedy, Drama

Topanwalt (Gabriel Macht) heuert Kleinganoven (Patrick J. Adams) mit fotografischem Gedächtnis als Assi an, um als Duo vor Gericht für Furore zu sorgen. Die etwas andere Anwaltsserie besticht durch originelle Figurenkonstellation und viel Witz.

Suits

Suits





FILME MIT DEM BERUFSBILD APOTHEKER

Die Apothekerin (1997)

IMDb-Bewertung: 6,0

Genre(s): Comedy, Crime, Drama

Rainer Kaufmanns Verfilmung des Bestsellers von Ingrid Noll: Die spröde Apothekerin Hella (Katja Riemann) führt ein reichlich tristes und unscheinbares Leben. Das ändert sich, als drei grundverschiedene Männer in ihr Leben treten: Levin, der Hallodri (Jürgen Vogel), Dieter, ein Ex-Sträfling mit häuslichen Ambitionen (Richy Müller) und Pawel (August Zirner), der Romantiker. Mit Letzerem will sie neu anfangen - für die anderen hat sie einen gut sortierten Giftschrank parat.

Die Apothekerin

Die Apothekerin





FILME MIT DEM BERUFSBILD BÄCKER BZW. KONDITOR

Das Brot des Bäckers (1976)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Drama

Im Herbst 1971 tritt Werner Wild in Hersbruck in Mittelfranken als Lehrling beim sympathischen Bäckermeister Georg Baum an. Er wird vertraut mit Feinheiten der Brot- und Gebäckherstellung, findet Aufnahme in der Familie, im Dorf und verliebt sich in das Mädchen Margot. Als ein Supermarkt öffnet, beginnt der Überlebenskampf. Die Bäckeridylle droht zu zerbröckeln….

Das Brot des Bäckers

Das Brot des Bäckers

Tot oder Torte (The Baker, 2007)

IMDb-Bewertung: 6,4

Genre(s): Comedy, Thriller

Profikiller Milo (Damian Lewis) liegt im Clinch mit Kollege Björn (Nikolaj Coster-Waldau) und muss abtauchen. Sein väterlicher Mentor Leo (Michael Gambon), eigentlich längst in Pension, vermittelt ihm einen sicheren Unterschlupf in einem walisischen Kaff. Dort lernt er zur Tarnung backen - und findet Gefallen daran. Auf dem Land eröffnen sich dem Hitman in der Sinnkrise neue Perspektiven, und die Liebe zu Tierärztin Rhiannon festigt seinen Entschluss: Das Töten muss aufhören. Dummerweise spricht sich seine blutige Vergangenheit herum. Pechschwarzer Krimi.

Tot oder Torte

Tot oder Torte

Mondsüchtig (Moonstruck, 1987)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

Die abgeklärte, nicht mehr an die Liebe glaubende, New Yorker Witwe Loretta (Cher) und der biedere Johnny (Danny Aiello) passen eigentlich gar nicht zusammen, doch aus Vernunft nimmt sie seinen Heiratsantrag an. Als der Ehemann in spe wegen seiner kranken Mama nach Sizilien abreist, bittet er Loretta, seinen Bruder Ronny (Nicolas Cage) zur Hochzeit einzuladen. Ein fataler Fehler, denn das impulsive Wesen des vom Leben enttäuschten Bäckers wirkt äußerst anziehend auf sie. Die bezaubernde Romanze voller Dialogwitz kassierte 1988 drei Goldmänner, u. a. für Hauptdarstellerin Cher.

Mondsüchtig

Mondsüchtig

Chocolat... ein kleiner Biss genügt (2000)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Drama, Romance

Der Nordwind ist Viannes (Juliette Binoche) Schicksal: Er treibt sie und ihre Tochter Anouk durchs Land, von Ort zu Ort. Im Jahr 1959 landen die zwei im französischen Provinznest Lansquenet, wo Vianne mitten in der Fastenzeit eine Chocolaterie eröffnet. Mit Charme, Menschenkenntnis, Herzlichkeit und ihren liebevoll zubereiteten Schokoladespezialitäten gelingt es ihr, die Menschen zu verzaubern. Ein Umstand, der dem biederen Bürgermeister (Alfred Molina) ein Dorn im Auge ist. Als sich Freigeist Vianne dann noch mit dem Roma Roux (Johnny Depp) anfreundet, ruft der Bürgermeister sogar zum "Boykott gegen die Unmoral" auf... Herzerwärmend. Ein modernes Märchen um Toleranz, Menschlichkeit, Sinnlichkeit und Lebensfreude von Lasse Hallström (Gilbert Grape). Großes Kino für Romantiker: 2001 für fünf Oscars nominiert!

Chocolat

Chocolat... ein kleiner Biss genügt





FILME UND SERIEN MIT DEM BERUFSBILD BESTATTER

Grabgeflüster (Plots with a view/Undertaking Betty 2002)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Comedy, Romance

Weil der Bestatter Boris (Alfred Molina) vor 30 Jahren zu schüchtern war, sie zum Tanzen aufzufordern, ist seine große Liebe Betty (Brenda Blethyn) nun mit dem unsympathischen Bürgermeister Hugh Rhys-Jones verheiratet. Doch das Schicksal hält für die beiden eine zweite Chance bereit, denn als Hughs tyrannische Mutter (endlich) an ihren Frühstücksflocken erstickt, beauftragt man Boris mit der Durchführung des Begräbnisses. Doch während Betty und Boris endlich beginnen, zarte Bande zu schließen, muss der sich seines amerikanischen Konkurrenten Frank (Christopher Walken) erwehren. Schwarzhumorig, zum Zerkugeln!

Grabgeflüster

Grabgeflüster

Six Feet Under (TV-Serie, 2001-2005)

IMDb-Bewertung: 8,7

Genre(s): Comedy, Drama

Die rabenschwarze TV-Serie um Familie Fisher und ihr nicht ganz alltägliches Familienunternehmen hat längst Kultstatus erreicht und wurde mit Preisen nur so überhäuft. Konzipiert von Alan Ball, Oscar-Preisträger und Autor von American Beauty, erzählt sie von Leben und Tod aus der Sicht der Fishers, die in Kalifornien ein Beerdigungsinstitut betreiben. Nachdem Familienoberhaupt Nathaniel Fisher auf dem Weg zum Flughafen, wo er seinen Sohn Nate abholen wollte, bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, gerät das nach außen hin heile Familienbild kräftig aus dem Lot … Vielleicht eines der genialsten Finali einer Serie - da bleiben keine Fragen offen. Prädikat: großartig!

Six Feet Under

Six Feet Under





FILME UND SERIEN MIT DEM BERUFSBILD BIBLIOTHEKAR

Der Buchladen der Florence Green (The Bookshop, 2017)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Drama

Um dem Andenken ihres früh verstorbenen, bibliophilen Ehemannes gerecht zu werden, beschließt die junge Witwe Florence Green (Emily Mortimer), in der kleinen Küstenstadt Hardborough im Osten Englands einen Buchladen zu eröffnen. Was heute eher angesichts der Konkurrenz durch Amazon & Co seltsam erschiene, ist in den späten 50er-Jahren, dort ist die Geschichte angesiedelt, ein kleiner Skandal: Frau! Alleinstehend!! Unternehmerin!!! Also weht ihr ein scharfer Wind der Skepsis entgegen, vor allem von der einflussreichen Societylady Violet Gamart (Patricia Clarkson), die mit dem Haus, in dem der Buchladen untergebracht ist, eigene Pläne hat. Ausgerechnet im alten Sonderling Brundish (Bill Nighy), der sein Haus nie verlässt, findet sie einen guten Kunden und noch besseren Verbündeten gegen die Spießigkeit im Städtchen.

Der Buchladen der Florence Green

Der Buchladen der Florence Green

You – Du wirst mich lieben (Serie, seit 2018)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): Crime, Drama, Romance

Buchhandlungsmanager Joe Goldberg (Gossip Girl-Star Penn Badgley) verliebt sich eines Tages in die Studentin Guinevere Beck (Elizabeth Lail), von allen nur Beck genannt. Weil er weder ihre Telefonnummer noch Mail-Adresse hat, sondern nur ihren Namen kennt, googelt er den. Und erfährt dabei so gut wie alles über Beck. Beim Stalken im Internet bleibt es aber nicht. Joe durchsucht Becks Wohnung und folgt ihr auf Schritt und Tritt. Er rechtfertigt sein Verhalten damit, dass er es ja nur tut, um sie besser kennenzulernen und für sie zu sorgen. Freilich muss er auch all ihre Freunde loswerden, die schlecht für sie sind Staffel 1. Die Lifetime-Serie (schon vor Ausstrahlung um eine zweite Staffel verlängert) basiert auf dem gleichnamigen Roman von Caroline Kepnes. Herausgekommen ist ein spannender und kurzweiliger Psychothriller mit überspitzter Figurenzeichnung, der für sehr gute Unterhaltung sorgt.

You – Du wirst mich lieben (Serie)

You - Du wirst mich lieben





FILME UND SERIEN MIT DEM BERUFSBILD BOTE UND KURIERFAHRER

Cast away - Verschollen (2000)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s): Abenteuer, Drama, Romance

Der Fed-Ex-Spezialist Nolan (Tom Hanks) stürzt mit dem Flugzeug auf dem Weg zu einem Auftrag ab. Er strandet als einziger Überlebender auf einer einsamen Insel. Dort muss sich der Mann beim Kampf ums Überleben an einen neuen Rhythmus gewöhnen. Nach vier Jahren wird er gerettet, doch wird er sich wieder an die Zivilisation gewöhnen können?

Cast away

Cast away – Verschollen

The King of Queens (TV-Serie 1998-2007)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Comedy

Ein Meister der königlichen Unterhaltung und der wohl charmanteste Kurierfahrer der Welt: Doug Heffernan ist "The King of Queens" und hat eigentlich alles, was Man(n) braucht: Seine liebevolle Frau Carrie, einen Breitbildfernseher und einen lockeren Spruch griffbereit. Doch als Carries verwitweter, leicht zerstreuter Vater Arthur sein eigenes Haus abfackelt und sich im Keller der beiden einnistet, ist es aus mit der Ruhe - und das Chaos beginnt.

The King of Queens

The King of Queens





FILME MIT DEM BERUFSBILD DOLMETSCHER

Die Dolmetscherin (The Interpreter, 2005)

IMDb-Bewertung: 6,4

Genre(s): Crime, Mystery, Thriller

Sylvia Broome (Nicole Kidman) ist als Dolmetscherin für die Vereinten Nationen in New York tätig. Ihr Leben steht kopf, als sie zufällig von einem Mordkomplott gegen einen afrikanischen Diktator erfährt.Intelligent-spannender Politthriller mit Stars wie Sean Penn.

Die Dolmetscherin

Die Dolmetscherin





FILME UND SERIEN MIT DEM BERUFSBILD FLEISCHHAUER UND SCHLACHTER

Der Schlachter (Le Boucher, 1970)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Drama, Thriller

Psychothriller von Claude Chabrol: Auf einem sommerlichen Schulausflug macht die Lehrerin Hélène (Stéphane Audran) eine grauenvolle Entdeckung: Am Wegesrand findet sie eine Frauenleiche und direkt daneben jenes Feuerzeug, das sie kürzlich Popaul Thomas geschenkt hatte, einem Fleischer, den sie auf der Hochzeit eines Kollegen kennen gelernt hatte. Sie gerät in Panik: Ist der sympathische Schlachter jener grausame Frauenmörder, der seit geraumer Zeit gesucht wird...?

Der Schlachter

Der Schlachter

Der Mann ihrer Träume (The Butcher’s Wife, 1991)

IMDb-Bewertung: 5,3

Genre(s): Comedy, Fantasy

Leo Lemke (George Dzundza), Schlachter aus dem Greenwich Village in New York, kommt mit einem ganz besonderen Fang von seinem Angelurlaub zurück: der bildhübschen Marina (Demi Moore), einer naiven Schönheit mit hellseherischen Fähigkeiten.

Leos Stolz auf seine junge Ehefrau verwandelt sich jedoch zunehmend in Sorge, als er bemerkt, dass die "übernatürlichen Fähigkeiten" von Marina selbst desillusionierte Zyniker in verliebte Jungs verwandeln. Der Psychiater Dr. Alex Tremor (Jeff Daniels) zweifelt an Marinas sogenannter "Gabe". Aber alles Wissen aus seinen Büchern kann nicht erklären, wieso sie so viele Freude um sich herum verbreitet - und er sich immer mehr zu ihr hingezogen fühlt.

Der Mann ihrer Träume

Der Mann ihrer Träume

Zur Freiheit (TV-Serie, 1987)

IMDb-Bewertung: 8,6

Genre(s): Family

Die Geschichte über die Schlachthofwirtin Paula (Ruth Drexel) wurde von Franz Xaver Bogner erdacht: Zur Freiheit wird der neue Name der alteingesessenen, aber heruntergekommenen Schlachthofwirtschaft im Schlachthof München; die Gäste sind zumeist Fleischhauer des Schlachthofs. Paula, die Besitzerin des Großmarkthallen-Kiosks wird von ihrem Konkurrenten zur Aufgabe gezwungen und pachtet dann das Gasthaus. Franz Xaver Bogner zeichnet ein feines Bild der Milieu-Charaktere und erzählt in jeder Folge neue Geschichten aus dem „Bauch von München“. Untrennbar damit verbunden ist auch wieder die Musik von Haindling (Titelsong: „Paula“).

Zur Freiheit

Zur Freiheit





FILME UND SERIEN MIT DEM BERUFSBILD FRISÖR

Über kurz oder lang (Blow Dry, 2001)

IMDb-Bewertung: 6,3

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

Phil Allen (Alan Rickman) war einst der Star unter den britischen Friseuren - bis ihn seine Frau verlassen hat. Doch nun soll die Meisterschaft im Haareschneiden ausgerechnet in dem Städtchen ausgetragen werden, in das er sich mit seinem kleinen Salon zurückgezogen hat. Unter den Teilnehmern ist auch Phils Erzrivale (Bill Nighy) aus alten Zeiten und dessen Tochter Christina (Rachael Leigh Cook), die Phils Sohn (Josh Hartnett) ganz schön den Kopf verdreht. So weckt der Wettbewerb altes Leid und neue Leidenschaften, es wird geschummelt und betrogen - und alle Beteiligen müssen feststellen: In der Liebe und beim Haareschneiden sind alle Mittel erlaubt. Schrill, bunt, mit leisen Tönen aber auch sehr lustig!

Über kurz oder lang

Über kurz oder lang

Der Mann der Friseuse (Le Mari de la Coiffeuse, 1990)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

Ein Juwel des französischen Kinos: Dem liebenswert schrulligem Coiffeur Antoine (Jean Rochefort) begegnet eines Tages in seinem pittoresken Heimatstädtchen die perfekte Frau in Gestalt von Anna Galiena … Melancholisch, feinhumorig, bildschön.

Der Mann der Friseuse

Der Mann der Friseuse

Der große Mackenzie (The Big Tease, 1999)

IMDb-Bewertung: 6,3

Genre(s): Comedy

Erfüllt von großer Erwartung und begleitet von einem BBC-Kamerateam reist der schottische Starfriseur Crawford Mackenzie (Craig Ferguson) von Glasgow nach L.A., von wo ihn eine Einladung zur alljährlich stattfindenden Coiffeur-Olympiade erreichte. Vor Ort ist seine Enttäuschung um so größer, als er erfährt, dass es sich bloß um eine Einladung ins Publikum und nicht für den Wettbewerb handelt. Crawford aber lässt sich nicht so schnell abwimmeln und schreckt vor keinerlei Trick zurück, um sich doch noch für den Contest zu qualifizieren. Köstlich, brit-humorig - und wen das noch nicht überzeugt: David Hasselhoff ist auch mit von der Partie.

Der große Mackenzie

Der große Mackenzie

Leg dich nicht mit Zohan an (You don’t mess with the Zohan, 2008)

IMDb-Bewertung: 5,3

Genre(s): Comedy

Israels Topagent Zohan (Adam Sandler) hat genug vom Terroristentöten. Er täuscht seinen Tod vor und fängt in New York ein neues Leben an - als Friseur im Salon der Palästinenserin Dalia. Bis ihn seine Vergangenheit einholt ... …selbst Leute, die mit Adam Sandler ein Problem haben, sagen: „… der Typ geht gar nicht, außer Zohan, der ist ok!”

Leg dich nicht mit Zohan an

Leg dich nicht mit Zohan an

Bis in die Spitzen (TV-Serie, 2005)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Drama

Niki und Philipp sind seit zehn Jahren glücklich miteinander verheiratet und führen zusammen einen Friseursalon in Berlin. Doch die Idylle bleibt nicht lang bestehen, denn Nikis Ex-Freund Finn taucht auf und versetzt Niki in ein Wechselbad der Gefühle. Dessen Frau Mia eröffnet einen Salon direkt gegenüber und verursacht damit einen Kleinkrieg, der mit allen Mitteln bestritten wird.

Bis in die Spitzen

Bis in die Spitzen





FILME UND SERIEN MIT DEM BERUFSBILD GÄRTNER

Die Gärtnerin von Versailles (A Little Chaos, 2014)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Drama, Romance

Frankreich, Ende des 17. Jahrhunderts. Die Landschaftsgärtnerin Sabine De Barra (Kate Winslet) erhält von André Le Notre (Matthias Schoenaerts), dem obersten Gartenarchitekten Königs Ludwig XIV. (Alan Rickman), den Auftrag, einen Barockgarten zu bauen. Ludwig XIV. wünscht einen Park in Versailles, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Keine leichte Aufgabe für die selbstbewusste Witwe, die fortan nicht nur gegen neidische männliche Kollegen und Hofintrigen zu kämpfen hat, sondern auch eine immer intensivere Leidenschaft für ihren Auftraggeber verspürt. Feine Regiearbeit des leider 2016 viel zu früh verstorbenen Alan Rickman.

Die Gärtnerin von Versailles

Die Gärtnerin von Versailles

Weeds (TV-Serie, 2005-2012)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): Comedy, Crime, Drama

Schräge Mixtur aus Desperate Housewives und Grasgeflüster: Was tun, wenn der Mann stirbt, Kids zu ernähren sind und man nichts G'scheites gelernt hat? Vorstadthausfrau Nancy Botwin hat die Lösung: Sie versorgt ihre gar nicht so biedere Nachbarschaft mit Marihuana! Für Fans kleiner, gemeiner Geschichten ein Hit.

Weeds

Weeds

Greenfingers (2000)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Comedy, Crime, Romance

Häftling Colin (Clive Owen) wird vom alten Fergus (David Kelly) in die Kunst des Gärtnerns eingeweiht und entpuppt sich als echtes Naturtalent. Zuerst entdeckt dies der Direktor, der ihn beauftragt, gemeinsam mit einigen anderen Insassen die triste Anstalt in eine blühende Landschaft zu verwandeln. Doch dann wird die berühmte Gartenexpertin Woodhouse (Helen Mirren) auf die kriminellen Botaniker aufmerksam. Sie ermöglicht ihnen, auch außerhalb des Gefängnisses zu arbeiten, und stellt Colin ihre Tochter vor ... Feelgood-Movie!

Greenfingers

Greenfingers





FILME MIT DEM BERUFSBILD GOLDSCHMIED

Der Laden des Goldschmieds (La Bottega Dell’Orefice, 1988)

IMDb-Bewertung: 6,3

Genre(s): Drama, Mystery, Romance

Ein junges Paar steht kurz vor seiner Hochzeit. Als die beiden Menschen, die sich dem lebenslangen Liebesbund verschrieben haben, beim Goldschmied, der die repräsentativen Ringe anfertigen soll, ankommen, tauschen sie sich aus über ihre Gedanken, über ihre Freude, aber auch über ihre Ängste, mit denen sie auf die Ehe, welche den kommenden Rest ihres Lebens prägen wird, blicken. Basiert auf dem Buch "Der Laden des Goldschmieds. Szenische Meditationen über die Liebe und Ehe" von Johannes Paul II.

Der Laden des Goldschmieds

Der Laden des Goldschmieds





FILME MIT DEM BERUFSBILD HUTMACHER

Die Fantome des Hutmachers (Les Fantomes du chapelier, 1982)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Crime, Mystery, Thriller

Ein Mörder hält eine Kleinstadt in Atem. „Man wird Ihnen nicht glauben." Kichernd zuckt Monsieur Labbé (Michel Serrault) die Schultern. Schneider Kachoudas hat Labbé dabei beobachtet, wie er eine Frau erdrosselt hat. Es war nicht sein erstes Opfer: Er ist der Würger, der die kleine Stadt schon seit geraumer Zeit in Angst versetzt. Kachoudas weiß, dass er gegen den angesehenen Hutmacher, der mit den Honoratioren der Stadt Karten spielt, nichts ausrichten kann. Ebenso angewidert wie fasziniert folgt er dem Psychopathen sogar auf dessen mörderischen Spaziergängen… Meisterlich dringt Regisseur Claude Chabrol in die dunklen Bereiche der menschlichen Psyche vor, die der belgische Schriftsteller Simenon in der Romanvorlage so wunderbar böse beschrieb.

Die Fantome des Hutmachers

Die Fantome des Hutmachers





FILME MIT DEM BERUFSBILD KOCH

Bella Martha (2001)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Comedy, Romance, Drama

Die Ausnahme-Köchin Martha schafft in der Küche alles, aber im Leben hat sie so ihre Schwierigkeiten. Da stellen der neue Koch Mario und die umständehalber bei ihr wohnende kleine Nichte Lina ihr Leben völlig auf den Kopf … Erfolgsfilm der ein paar Jahre später ein US-Remake erfuhr.

Bella Martha

Bella Martha

Rezept zum Verlieben (No Reservations, 2007)

IMDb-Bewertung: 6,3

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

Im Remake von Bella Martha ist in der Hauptrolle Catherine Zeta-Jones an den Pfannen, Aaron Eckhart schwingt den Kochlöffel und Abigail Breslin spielt die Nichte.

Rezept zum Verlieben

Rezept zum Verlieben

Kochen ist Chefsache (Comme un Chef, 2012)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Comedy

Alexandre Lagarde (Jean Reno) ist Frankreichs berühmtester Sternekoch - bewundert, erfolgreich, eine lebende Legende. Seit kurzem muss er sich aber mit Stanislas (Julien Boisselier) herumschlagen, dem neuen Boss der Finanzgruppe, der sein Gourmetrestaurant angehört. Der will Alexandre durch einen jüngeren Koch ersetzen… Eine lockerleichte Komödie über die französische Kochkunst, gewürzt mit anrührenden Lebensgeschichten der zwei gut besetzten Hauptdarsteller.

Kochen ist Chefsache

Kochen ist Chefsache





FILME MIT DEM BERUFSBILD KOSMETIKERIN UND BARBIER

Beauty Shop (2005)

IMDb-Bewertung: 5,5

Genre(s): Comedy

Im Nobelsalon des prätentiösen Jorge Christopher (Kevin Bacon) in Atlanta arbeitet Gina (Queen Latifah), bis sie von dessen überheblicher Art die Nase voll hat und sich selbständig macht. Sie renoviert einen heruntergekommenen Friseurladen im Schwarzenviertel und hat bald ein florierendes Geschäft, zu dem auch ihre alte gehobene Kundschaft den Weg findet...

Beauty Shop

Beauty Shop

Barbershop (2002)

IMDb-Bewertung: 6,3

Genre(s): Comedy, Drama

Der Barbershop von Calvin (Ice Cube) in Chicago ist Nachrichtenbörse und Herz der Nachbarschaft. Eher schlecht als recht halten sich der Chef und seine Mannschaft, der alte Eddie, der kleine Ganove Ricky, der Student Jimmy, die umschwärmte Terri und Isaac, der einzige Weiße, über Wasser. Da beschließt Calvin, mehr aus seinem Leben machen zu wollen und lässt sich auf einen windigen Deal mit dem Kredithai Lester Wallace ein.

Barbershop

Barbershop





FILME UND SERIEN MIT DEM BERUFSBILD LEHRER, SPRACHLEHRER UND FAHRLEHRER

Happy-go-lucky (2008)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

Poppy (Sally Hawkins) ist ein ewiger Sonnenschein, der zu keiner negativen Regung fähig zu sein scheint. Auch dass ihr Rad gestohlen wird, wirft die junge Lehrerin nicht aus der Bahn. Stattdessen beschließt die 30-Jährige, endlich den Führerschein zu machen - und lernt so ihr exaktes Gegenteil kennen: Fahrlehrer Scott (Eddie Marsan) ist ein Dauergrantler, wie er im Buche steht. Und Poppy macht es sich zur Aufgabe, den Mann davon zu überzeugen, dass die Welt nicht so schlecht ist.

Happy-go-lucky

Happy-go-lucky

Italienisch für Anfänger (Italiensk for begyndere, 2000)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

Dänischer Filmschatz von Lone Scherfig (Zwei an einem Tag): Eine Geschichte voll Scharfsinn, Charme und unterspieltem Humor, beschreibt das Leben sechs verletzlicher Menschen: Ein junger Priester trifft in einem Vorort ein, um eine Stelle in der örtlichen Kirche anzutreten. Der Kirchendiener überredet ihn, an einem Italienischkurs an der Abendschule teilzunehmen. Hier wird er sehr schnell Mittelpunkt einer Gruppe von Menschen, die alle ihr Päckchen zu tragen haben. Unter anderem die Frisörin Karen, die tollpatische Bäckereiverkäuferin Olympia und der Fussballtrainer Hal-Finn. Nach und nach schaffen es alle, diese Schläge zu überwinden, und am Ende des Kurses steht eine Reise nach Venedig an … Wunderbar anrührend, liebevoll gezeichnete Charaktere, toll gespielt.

Italienisch für Anfänger

Italienisch für Anfänger

Unser Lehrer Doktor Specht (TV-Serie, 1992-1999)

IMDb-Bewertung: 6,3

Genre(s): Comedy, Family

Dr. Markus Specht ist Lehrer an verschiedenen Schulen in ganz Deutschland. Sein außergewöhnliches Engagement für seine Schüler zeichnet ihn aus. Auch sein Privatleben wird thematisiert und spielt oft in den Schulalltag hinein.

Unser Lehrer Doktor Specht

Unser Lehrer Doktor Specht

Der Lehrer (TV-Serie, seit 2009)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Comedy

Die Serie handelt von Stefan Vollmer, einem Lehrer für Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaften und Sport. Nach zehn Jahren Abwesenheit kehrt er wieder in den Schuldienst zurück. Schon bald entpuppt sich sein neuer Arbeitsplatz, die Gesamtschule Georg Schwerthoff, als Problemzone. In den Fluren herrscht Anomie und Stefan Vollmer wird bald als Experte für den G-Kurs abgestellt, bei dem es sich um die chaotischste Klasse der ganzen Schule handelt. Mit alternativen, unkonventionellen Methoden und einer anderen Umgangsweise bringt er jedoch schon bald die Schüler hinter sich und schafft es, nach und nach deren Einstellung gegenüber der Schule zu verändern.

Der Lehrer

Der Lehrer

Rita (TV-Serie, seit 2012)

IMDb-Bewertung: 8,1

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

Die dänische Serie handelt von der 42-jährigen Mutter und Lehrerin Rita Madsen, die sehr eigensinnig und unkonventionell sowohl in ihrem Beruf als auch im sonstigen Leben ist.

Rita

Rita

Hjørdis (TV-Serie, seit 2012)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Family

Spin-off von Rita: Die Lehrerin Hjørdis steht im Mittelpunkt der Serie, die zusammen mit sozial schwachen Kindern während einer Anti-Mobbing-Woche ein Theaterstück auf die Beine stellen will. Diese Bemühungen werden durch die Ankündigung des Besuches der dänischen Prinzessin, die sich gegen Mobbing einsetzen will, beeinflusst.

Hjørdis

Hjørdis

Italienische Verführung (School for seduction, 2004)

IMDb-Bewertung: 5,2

Genre(s): Drama, Comedy, Romance

Aus dem fernen Neapel reist die schöne Sophia Rosselini (Kelly Brook) nach Newcastle, um einerseits Abstand zu Gatte Giovanni zu gewinnen, andererseits in der verregneten nordenglischen Diaspora Lehrstunden in Stilkunde und mediterraner Verführungskunst zu offerieren. Für Leute wie Clare, die ihren Ehemann an einen Alfa Spider verlor, Kelly, die gerne den Managerposten bekäme, die unter Ehestarre leidende Irene oder den wissbegierigen Frauendarsteller Toni kommt das Angebot zur rechten Zeit. Witzige britische Komödie.

Italienische Verführung

Italienische Verführung





FILME UND SERIEN MIT DEM BERUFSBILD POLIZIST

Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (2007)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): Action, Comedy, Mystery

Das Shaun of the Dead-Team zieht Actionhits wie Bad Boys und Lethal Weapon durch den Kakao: Nicholas Angel (Simon Pegg) ist mit Abstand der beste Polizist in London. Mit seiner 400-prozentigen Aufklärungsrate lässt er seine weniger fleißigen Kollegen ziemlich alt aussehen. Also wird er eines Tages einfach befördert - und ins im wahrsten Sinn verschlafene Provinznest Sandford abgeschoben, wo kleine Ladendiebstähle und ausgebüxte Schwäne zu den Highlights im Cop-Dienstalltag zählen. Gerade als Angel schon kurz davor ist, sich seinem Schicksal zu ergeben, erregt eine schwer nach Mord riechende Unfallserie seine Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit Neo-Partner Danny (Nick Frost), der nach mehr Action giert, beginnt er zu ermitteln - und kommt einer haarsträubenden Verschwörung auf die Schliche.

Hot Fuzz

Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis

Police Academy – Dümmer als die Polizei erlaubt (1984)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Comedy

Der Stadt mangelt es an Ordungshütern - da trifft Frau Bürgermeister eine fatale Entscheidung: Die Zulassungskriterien für die Polizeischule werden kurzerhand abgeschafft! Jeder, der will, kann sich im sechsmonatigen Schnellsiedekurs zum Cop ausbilden lassen. Und schon bald stehen die irrsten Typen Schlange: Großmaul Mahohey (Guttenberg), Geräuscheimitator Larvell (Winslow) und jede Menge Neurotiker und Psychopathen Einer der Kinoknüller der 1980er, dem noch sechs Fortsetzungen folgten. Der zweite Teil ist gleich im Anschluss zu sehen.

Police Academy

Police Academy – Dümmer als die Polizei erlaubt

Cop Land (1997)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

Üble Machenschaften im Blaulichtmilieu: Sylvester Stallone glänzt -15 Kilo über seinem damaligen Normalgewicht - als kreuzbraver und herzensguter Sheriff namens Freddy Heflin, der behäbig durch den verschlafenen New Yorker Vorort Garrison stapft. Hier leben fast nur Polizisten, die im Schutz der Provinzidylle dubiosen Geschäften mit der Mafia nachgehen. Fädenzieher dabei und heimlicher Dorfkaiser ist Ray Donlan (Harvey Keitel). Als sein Neffe aus Versehen zwei Schwarze erschießt, hilft man diesem unterzutauchen, um kurz darauf erst recht seine Beseitigung in die Wege zu leiten. Die Abteilung für interne Angelegenheiten und damit Ermittler Moe Tilden (Robert De Niro) treten auf den Plan. Nun muss sich der Sheriff entscheiden, auf welcher Seite er steht... Bis in die Nebenrollen hochkarätig besetzte, wohldosierte Mischung aus Action, Spannung und melancholischer Milieustudie, der man einige kleine Schwächen im Plot gerne nachsieht.

Cop Land

Cop Land

Blue Bloods (TV-Serie, seit 2010)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s): Crime, Drama

Frank Reagan kann als Chef der New Yorker Polizei auf vieles stolz sein ... sein größter Stolz allerdings ist die eigene Familie. Sein Sohn Danny ist ein gewiefter Detective, der jede Ermittlung abschließt – auch wenn er dabei die Dienstvorschriften manchmal großzügiger auslegt. Franks Tochter Erin müht sich währenddessen mit den Problemen einer alleinerziehenden Mutter ab und vertritt gleichzeitig als Staatsanwältin leidenschaftlich das Gesetz. Der jüngste Spross, Jamie, heuert gerade als Police Officer an – mit einem Harvard-Abschluss als Anwalt in der Tasche. Bei den Reagans ist der Kampf gegen das Verbrechen also Familientradition, aber auch die Tendenz dazu, Ärger zu machen. Bestes Beispiel dafür ist Franks Vater Henry: ehemaliger Polizeichef von New York, den seine unverblümte Art die Karriere gekostet hat.

Blue Bloods

Blue Bloods





FILME UND SERIEN MIT DEM BERUFSBILD SCHNEIDER UND MODEDESIGNER

Phantom Thread - Der seidene Faden (2017)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s): Drama, Romance

Niemand kann Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) in Sachen Mode und Schneiderkunst das Wasser reichen. Unterstützt von seiner Schwester Cyril (Lesley Manville) kleidet er Adlige, Filmstars, Erbinnen, Damen aus der Society und Debütantinnen im London der Nachkriegsjahre ein. Alle reißen sich um die unverwechselbaren Modelle des „House of Woodcock“. Frauen kommen und gehen im Leben des Modemachers, dienen dem überzeugten Junggesellen als Inspiration und leisten ihm Gesellschaft. Bis er Alma (Vicky Krieps) kennenlernt. Eine junge, natürliche und unbefangene Frau mit starkem Willen. Bald schon ist sie aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken. Als Muse. Als Geliebte. Und sein maßgeschneidertes Leben, kontrolliert und planvoll, beginnt sich an den Säumen aufzulösen...

Der Seidene Faden

Der seidene Faden

The Dressmaker - Die Schneiderin (2015)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Comedy, Drama

Als junges Mädchen wurde Myrtle "Tilly" Dunnage (Kate Winslet) aus ihrem australischen Heimatkaff vertrieben, weil sie angeblich am Tod eines Mitschülers schuld war. Nach Jahren in Europa kehrt die nunmehr erfolgreiche Schneiderin zurück ins tiefste Outback. Mit ihren Modekreationen und ihrem Wissen über Haute Couture wickelt sie die Provinzler geschickt um den Finger - und plant genüsslich ihre Rache. Etwas überspitzte, aber herrlich boshafte und originelle Kleinstadtgroteske voller Überraschungen.

Die Schneiderin

Die Schneiderin

Der Schneider von Panama (The Tailor of Panama, 2001)

IMDb-Bewertung: 6,2

Genre(s): Comedy, Drama, Thriller

Der arrogante wie intrigante Brit-Agent Andy Osnard (Pierce Brosnan) sorgt allerorts für Ärger und wird daher nach Panama strafversetzt. Dort lernt er Harry (Geoffrey Rush), den Schneider des Präsidenten, kennen. Als er entdeckt, dass dieser Geheimnisse vor seiner Frau (Jamie Lee Curtis) hat, beschließt er kurzerhand, ihn zu erpressen, um an Insiderinfos aus dem Präsidentenpalast zu kommen. Da es von dort aber nichts Aufregendes zu berichten gibt, erfindet Harry einfach etwas...

Herrlich bissige, fein besetzte Genrefarce.

Der Schneider von Panama

Der Schneider von Panama

Alles Betty! (Ugly Betty, TV-Serie, 2006-2016)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

Die 22-jährige Betty Suarez lebt mit ihrem mexikanischen Vater sowie ihrer älteren Schwester und deren minderjährigem Sohn Justin in Queens, New York. Sie ist äußerlich eher unattraktiv und hat kein Gespür für Mode und Styling. Betty hat gute Schulabschlüsse und will beruflich vorankommen, ist aber unerfahren, gutmütig und außerhalb ihres gewohnten Umfeldes manchmal auch leicht naiv. Sie erleidet einen abrupten Kulturschock, als sie einen Job bei „Mode“, einem trendigen Mode-Magazin in Manhattan bekommt ...

Alles Betty

Alles Betty!

The Collection (TV-Serie, seit 2016)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Drama, History, Romance

Packendes Familien-Drama, das sich um ein Pariser Haute-Couture-Haus dreht, welches am Ende des Zweiten Weltkriegs entstand.

The Collection

The Collection





FILME UND SERIEN MIT DEM BERUFSBILD SOMMELIER UND WINZER

Chardonnay Cowboys (Bottle Shock, 2008)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Comedy, Drama

In Amerika darf Mitte der 1970er-Jahre Wein nur aus Frankreich kommen. Ein Rebensaft aus den USA dagegen? Total unvorstellbar - bis sich der kalifornische Winzer Jim Barrett (Bill Pullman) in den Kopf setzt, den perfekten Chardonnay herzustellen. Weil niemand an ihn glaubt - auch nicht sein Hallodri-Sohn Bo (Chris Pine) - steht er vor dem Ruin. Da taucht der britische Sommelier Spurrier (Alan Rickman) auf, der eine Blindverkostung organisieren will - auch mit Barretts Chardonnay ... Wohlfühlfilm nach einer wahren Geschichte.

Bottle Shock

Bottle Shock

Weingut Wader (2018)

IMDb-Bewertung: 6,1

Genre(s): Drama

TV-Zweiteiler, der (neben der Handlung) viel über das Handwerk des Winzers zeigt: Die Pfälzer Winzerin Anne (Henriette Richter-Röhl) arbeitet mittlerweile als Verwalterin auf dem Weingut Roscher, da erfährt sie, dass es beim familieneigenen, von Mutter Käthe (Leslie Malton) geführten Gut Probleme gibt. Seit Rolf Scherer (Nils Brunkhorst) Betriebsleiter ist, verschwinden Weinbestände aus dem Keller. Und dann bricht auch noch ein Brand aus...

Trailer zu Weingut Wader © ARD

Der Winzerkönig (TV-Serie, seit 2005)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Drama

Nach Jahren als Topmanager kehrt Thomas Stickler (Harald Krassnitzer) in seine burgenländische Heimat Rust zurück, um eine Auszeit zu nehmen. Kurzerhand entscheidet er sich, das elterliche Weingut zu übernehmen - zum Missfallen einiger Einheimischer, die auf das Grundstück spitzen.

Trailer zu Der Winzerkönig © DOR Film

Der Winzerkönig

Moselbrück (TV-Serie, 1987-1993)

IMDb-Bewertung: 6,1

Genre(s): Drama

Das Weingut „Moselbrück“, welches seit drei Jahrhunderten im Besitz der Familie Zerfass ist und Weine von hoher Qualität herstellt, leidet unter der steigenden Nachfrage nach süßen Billigweinen. Unerwartet stirbt der Inhaber Roland Zerfass und hinterlässt seiner Witwe Hanna ein hoch verschuldetes Unternehmen. Sie scheint damit überfordert, obwohl ihr Sohn Gunther und Stiefsohn Martin tatkräftig zur Seite stehen. Als die Banken sich weigern, weitere Kredite zu vergeben, fordert der Weinhändler Ludwig, der Bruder des Verstorbenen, sein Darlehen in Höhe von 80.000 Mark zurück und hofft damit, dass Hanna „Moselbrück“ an ihn verkaufen muss.

Moselbrück © Video: YouTube

Moselbrück

Falcon Crest (TV-Serie)

IMDb-Bewertung: 6,2

Genre(s): Drama, Romance

Angela Channing (Jane Wyman) ist die unumstrittene Clanchefin und die despotische Herrscherin von Falcon Crest. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, dass Falcon Crest ganz Tuscany Valley beherrscht. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ihr fast jedes Mittel recht. Angela schmiedet immer wieder Intrigen gegen die anderen Winzer im Tal, um an ihr Land zu kommen. Selbst gegen ihre eigene Familie intrigiert sie, sei es auch nur, um ihnen klarzumachen, wer in der Familie und auf Falcon Crest das Sagen hat. Zu ihren Gegnern zählen ihr Neffe Chase Gioberti (Robert Foxworth) und Richard Channing (David Selby), der Sohn ihres verstorbenen Ex-Mannes.

Falcon Crest © Video: YouTube

Falcon Crest





FILME UND SERIEN MIT DEM BERUFSBILD STEWARDESS

Flight Girls (View from the Top, 2003)

IMDb-Bewertung: 5,2

Genre(s): Comedy, Romance

Manche Menschen tun alles für ihren Traum - so wie die hübsche Donna Jensen (Gwyneth Paltrow), die fest entschlossen ist, nicht in ihrer kleinen Heimatstadt in der Wüste Nevadas zu versauern. Sie will etwas von der großen Welt sehen. Mit unerschütterlichem Ehrgeiz, einer gehörigen Portion Witz und reichlich Sexappeal nimmt die smarte Blondine eine Karriere als Stewardess in Angriff. Der Weg von der schlecht bezahlten Saftschubse bei einer klapprigen Mini-Airline zur Erste-Klasse-Flugbegleiterin eines Interkontinental-Jets ist allerdings gespickt mit unzähligen verrückten Verwicklungen, fiesen Intrigen, kleinen und großen Katastrophen.

FLIGHT GIRLS

Flight Girls

Pan Am (TV-Serie, 2011-2012)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Drama, History, Romance

Die Serie spielt in den 1960er Jahren und handelt von der Arbeit der Pan Am-Flugbegleiterinnen Maggie, Kate, Laura und Colette, sowie der Piloten Dean und Ted. Auf ihren Flügen wird die Crew Zeuge verschiedener historischer Ereignisse einschließlich der legendären Rede von JFK in Berlin. Mit: Christina Ricci, Margot Robbie, Goran Visnjic u.a.

Pan Am

Pan Am

Mile High (TV-Serie, 2003-2005)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Drama, Comedy

Die Crew der Billigfluglinie „Fresh“ jettet zwischen Berufsalltag und Privatleben, durch Spannung, Dramatik, Humor und Erotik. Die skurrilen Charaktere, wie die impulsive Lehann, der extravagante Will und der schüchterne Marco, sorgen sich zwischen Start und Landung um das Wohl Ihrer Fluggäste und oft auch ein bisschen mehr …

Mile High

Mile High

Stewardessen (TV-Serie, ARD 1969)

IMDb-Bewertung: 8,2

Genre(s): Comedy, Drama, Family

Die im Mittelpunkt dieser Serie stehende Stewardess Dagmar Croner (Johanna von Koczian) kümmert sich während des Fluges um Sorgen und Wohl ihrer Passagiere und Kollegen. Sie rettet Ehen, spürt fehlgeleitetes Gepäck auf, hilft bei einer Geburt und betreut einen kleinen Jungen, dessen Eltern in Scheidung leben und der vom Vater zur Mutter geschickt wird.

Stewardessen

Stewardessen





FILME UND SERIEN MIT DEM BERUFSBILD TISCHLER

Pinocchio (1940)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s): Animation, Comedy, Family

Walt Disneys Meisterwerk "Pinocchio" entführt ins Land der Fantasie, in dem Träume wahr werden können. Der alte Geppetto wünscht sich nichts sehnlicher als einen kleinen Jungen. In einer wundervollen, sternklaren Nacht erfüllt eine gute Fee seinen Wunsch, indem sie die kleine Holzmarionette Pinocchio zum Leben erweckt. Trotz aller guten Vorsätze und der Warnungen der gewissenhaften Grille Jiminy zieht er voller Neugier und Abenteuerlust los, um die weite Welt zu erkunden. Eine aufregende Reise beginnt. Doch schon bald gerät Pinocchio von einem Schlamassel in den nächsten, bis er im Bauch eines riesigen Wals landet.

Pinocchio (1940)

Pinocchio (1940)

Pinocchio (1976-1977)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Animation, Comedy, Drama

Basierend auf dem Kinderbuch von Carlo Collodi gelang ORF und ZDF in Zusammenarbeit mit Nippon Animation die dritte große und erfolgreiche Serienadaption nach Wickie und die starken Männer (1974) und Die Biene Maja (1975).

Der Tischler Gepetto ist ein einsamer Mann und lebt mit seiner Katze Giulietta und dem Specht Rocco in einem bescheidenen Haus. Gepetto wünscht sich einen Sohn und nach kurzer Zeit erwacht eine Holzpuppe, an der gearbeitet hat, zum Leben. Sie kann ihre Gliedmaßen bewegen und spricht. Gepetto ist begeistert. Pinocchio soll direkt am nächsten Tag zur Schule gehen wie ein ganz normaler Junge. Auf dem Hinweg begegnen er und seine Freundin Gina, eine Ente, jedoch dem hinterlistigen Fuchs und dem räudigen Straßenkater. Damit beginnt eine fast epische Wanderung der Holzpuppe.

Pinocchio (1976)

Pinocchio (1976)

Meister Eder und sein Pumuckl (TV-Serie, 1982-1989)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Der rothaarige Pumuckl ist ein Kobold und stammt von den Klabautermännern ab. Für Menschen ist er unsichtbar - außer für den Tischlermeister Eder. Denn eines Tages blieb der Pumuckl am Leimtopf in dessen Werkstatt hängen. Seitdem lebt er in der Werkstatt und wird der beste Freund vom Meister Eder, der jedoch immer wieder in Erklärungsnot gerät, wenn der Pumuckl mal wieder einen seiner Streiche ausheckt. Liebenswert. Drollig. Zeitlos.

Meister Eder und sein Pumuckl

Meister Eder und sein Pumuckl

Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser (1987)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Comedy, Romance

Als die arrogante Millionärin Joanna (Goldie Hawn) nach einem Sturz über die Reling ihrer Luxusjacht mit Gedächtnisverlust aus dem Wasser gefischt wird, sieht der kernigen Tischler Dean (Kurt Russell) seine Chance auf Rache gekommen. Der Handwerker hatte nämlich kurz zuvor einen Schrank für die vornehme Dame angefertigt, den sie einfach nicht bezahlt hat. Und da sich ihr echter Ehemann nicht darum reißt, sie zurückzuholen, gibt sich kurzerhand Dean als ihr Mann aus. Sein Plan: Joanna soll ihre Schulden bei ihm im Haushalt abarbeiten, außerdem benötigt der alleinerziehende Vater von vier Söhnen gerade dringend ein Kindermädchen. Womit der Gauner allerdings nicht gerechnet hat: Joanna bemüht sich redlich, ist richtig nett, und langsam beginnt Dean, sich in seine falsche Frau zu verlieben

Der herzige Srewball-Spaß unterhält auch nach mehr als 30 Jahren noch prächtig mit witzigen Dialogen und spielfreudigen Stars.

Overboard

Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser





FILME MIT DEM BERUFSBILD UHRMACHER

Der Uhrmacher von St. Paul (L‘horloger de Saint-Paul, 1974)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Crime, Drama

Schock für Michel Descombes (Philippe Noiret), einen verwitweten Uhrmacher in Lyon: Sein Sohn Bernard, muss er von Kommissar Guilboud (Jean Rochefort) erfahren, hat einen Mann ermordet und ist nun mit seiner Freundin auf der Flucht. Reporter platzen in sein Leben. Er fragt sich, was er bei der Erziehung falsch gemacht hat. Da wird Bernard verhaftet. Langsam beginnt Michel, die Tat seines Sohnes zu verstehen …

Der Uhrmacher von St. Paul

Der Uhrmacher von St. Paul

Am Ende der Lüge (2013)

IMDb-Bewertung: 5,4

Genre(s): Drama

Die beiden Schwestern Susanne (Böhm) und Mia (Szyszkowitz) sind gänzlich unterschiedlich, weshalb sie sich auch längst aus den Augen verloren haben. Erst der Tod ihrer Mutter führt die zwei Frauen wieder zusammen, die ein Geheimnis verbindet: Susannes halbwüchsige Tochter Jenny (Fischer) ist Mias leibliches Kind, das diese nur auf Drängen Susannes gebar. Nun sucht Mia Jennys Nähe und mischt sich in Susannes geschäftliche Angelegenheiten ein Wandelt sich vom Drama zum Psychothriller.

Am Ende der Lüge

Am Ende der Lüge

