Everwood, Fairview oder Capeside: Sie klingen wie reale Orte und sehen in den Serien auch wie solche aus – und doch gibt es sie nicht! Dennoch würden wir gerne im einen oder anderen Serienort wohnen. Die 21 schönsten Serienstädte, die es gar nicht gibt, findet ihr hier.

Ein Bauernhäuschen in Dorf Ilm, eine schicke Wohnung in Rosewood oder ein rustikales Pensionszimmer in Hengasch gesucht? An diesen Serienorten fühlen sich Fans besonders wohl.

DIE 21 SCHÖNSTEN FIKTIVEN SERIENORTE:

1) Winterfell, Westeros aus Game of Thrones

Im Zentrum des Nordens gelegen, einer Region der Sieben Königslande, ist Winterfell die Hauptfestung. In ihren Mauern befindet sich ein kleiner Götterhain mit dem wunderschönen Herzbaum der Gattung Wehrholzbaum, welche sich durch weiße Borke und dunkelrote Blätter auszeichnet.

Auch der Königsweg führt an Winterfell vorbei. Die Burg ist ganzjährig gut bewohnbar: Sie wurde auf heißen Quellen errichtet, welche sie sogar in den härtesten Wintern warm halten.

Zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert: Burg Winterfell © Video: YouTube

IMDb-Rating der Serie: 9,5

Genre(s) der Serie: Action, Abenteuer, Drama

Handlung der Serie:

Der Winter naht. Er kann ein Leben lang andauern. Und der Kampf um den Eisernen Thron hat eben begonnen. Er wird sich vom Süden, wo die Hitze den Nährboden für Intrigen, Affären und Komplotte bereitet, über den ausgedehnten Osten hin zum kalten Norden erstrecken, dort, wo eine Mauer aus Eis das Königreich vor den dunklen Mächten schützt. Könige und Königinnen, Ritter und Abrünnige – sie alle spielen das „Spiel um den Thron“, bei dem man gewinnt – oder stirbt.

Game of Thrones Staffel 1 © Video: YouTube

Game of Thrones (2011–2019) gibt’s hier*

2) Hawkins, Indiana aus Stranger Things

Die Kleinstadt im US-Bundesstaat Indiana führte bisher ein beschauliches Dasein. Eine Besonderheit ist das Hawkins National Laboratory, eine Forschungseinrichtung. Daneben gibt es eine Polizeistation, eine High- sowie eine Middleschool und den Düsterwald.

Hawkins bietet Wohnqualität und Erholungswert © Video: YouTube

IMDb-Rating der Serie: 8,9

Genre(s) der Serie: Drama, Fantasy, Horror

Handlung der Serie:

Als der zwölfjährige Will Byers in der Kleinstadt Hawkins in Indiana verschwindet, machen sich seine Freunde Mike, Lucas und Dustin auf die Suche nach ihm. Bei ihrer Reise begegnet ihnen ein merkwürdiges Mädchen mit ominösem „11”-Tattoo auf ihrem Handgelenk und einem rasierten Kopf. Sie freunden sich mit ihm an, um mehr über seine Hintergründe zu erfahren … Erfolgreiche Netflix-Mystery, vierfach Golden-Globe-nominiert.

Stranger Things Offizieller Trailer © Video: YouTube

Stranger Things (2016–) gibt’s hier*

3) Twin Peaks, Washington aus Twin Peaks

Idyllische amerikanische Kleinstadt mit charmant-antiquiertem Flair. Immer einen Besuch wert!

IMDb-Rating der Serie: 8,8

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Mystery

Handlung der Serie:

Nach dem brutalen Mord an Twin Peaks’ Schönheitskönigin Laura Palmer entdeckt FBI-Agent Cooper (Kyle MacLachlan), dass diese kleine Stadt voll ist von tödlichen Geheimnissen und möderischen Süßigkeiten. Cooper interpretiert einen Traum über den Mörder, trinkt Tee mit der Log Lady, findet den makabren Ort eines Verbrechens im Wald und ist erwählt, das Rätsel zu lösen. Der David-Lynch-Straßenfeger der 1990er-Jahre ist einfach Kult.

Twin Peaks (Serie) © Video: YouTube

Twin Peaks (1990–1991) gibt’s hier*

4) Springfield aus The Simpsons

Typische amerikanische Kleinstadt, von der nicht ganz klar ist, wo sie liegt – möglicherweise an der Küste, in Wüstennähe oder am Gebirgsrand. Laut Ned Flanders grenzen Ohio, Nevada, Maine und Kentucky an sie.

Ihren Höhepunkt erreichte die Stadt Springfield gegen Mitte des 20. Jahrhunderts. Zu jener Zeit beheimatete sie die erste Fabrik für Amphibienautos der Welt.

Wenn Sie mal hingefunden haben, werden Sie Springfield lieben © Video: Fox / 20th Television / Disney–ABC Domestic Television / Gracie Films / YouTube

IMDb-Rating der Serie: 8,7

Genre(s) der Serie: Animation, Comedy

Handlung der Serie:

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, schrieb Hermann Hesse. Die erste Staffel der Simpsons macht da keine Ausnahme. Was schließlich könnte zauberhafter sein, als zu hören, wie Bart uns und die Welt zum ersten Mal auffordert „Friss meine Shorts!“? Oder die erste Itchy-&-Scratchy-Folge? Ganz zu schweigen von Barts erstem Telefonstreich bei Moes Taverne. Der Satansbraten verlangt nach Herrn Dünsch, worauf unser Lieblingsbartender brav ausruft: „Ist hier einer, der Dünsch heißt?“

Die Simpsons (seit 1989) © Video: Fox / 20th Television / Disney–ABC Domestic Television / Gracie Films / YouTube

Die Simpsons (1989–) gibt’s hier*

5) Charming, Kalifornien aus Sons of Anarchy

Laut dem Grußschild am Stadtrand hat Charming eine Einwohnerzahl von 14.679 und das Motto der Stadt lautet: „Unser Name sagt alles.“

Charming umfasst 22,8 Quadratmeilen (59 km²) Fläche und befindet sich im San Joaquin County in Kalifornien, im oberen Bereich des Dreiecks: Bay Area, Stockton und Sacramento, genauer zwischen Lodi und Stockton.

Die Stadt liegt sowohl von San Jose als auch von Oakland 50 Meilen entfernt. Ihre Entfernung zu Stockton beträgt etwa 30 Meilen. Es gibt u. a. eine Autowerkstatt, ein Sägewerk, ein Restaurant, einen Fitnessclub, eine Apotheke und einen Friseur.

Charming ist ein Paradies für Biker © Video: YouTube

IMDb-Rating der Serie: 8,6

Genre(s) der Serie: Crime, Drama, Thriller

Handlung der Serie:

Bikerdrama mit Anleihen an Shakespeare: Die Sons of Anarchy sind seit mehr als zwei Dekaden ein fester Bestandteil von Charming. Sie führen nach außen hin eine Werkstatt, im Verborgenen jedoch verdienen sie den Großteil ihres Einkommens durch Waffen- und Marihuanaschmuggel nach Nordkalifornien. Wie oftmals im organisierten Verbrechen fungieren die Sons aber auch als Beschützer der Mitglieder ihrer Gemeinde, indem sie etwa das Dealen mit härteren Drogen unterbinden oder mit Sexualverbrechern kurzen Prozess machen.

Sons of Anarchy (2014-2018) © Video: YouTube

Sons of Anarchy (2008–2014) gibt’s hier*

6) Hengasch (Kreis Liebernich, Eifel), Deutschland aus Mord mit Aussicht

Hengasch ist ein verschlafenes Dorf in der schönen Eifel, das immerhin eine Polizeiwache, den Gasthof Aubach, die Eifelbank, ein gewisses Forsthaus, das Waldhaus Amore und natürlich ein Gemeindehaus beheimatet. Der Name des Städtchens leitet sich von Hängearsch ab, weil die Stadt von oben so aussehe, sagen die Einwohner. Der Nachbarort heißt Dümpelbach.

In Hengasch genießt man seine wohlverdiente Ruhe © Video: YouTube

IMDb-Rating der Serie: 8,2

Genre(s) der Serie: Comedy, Crime, Drama

Handlung der Serie:

Die erfolgreichste deutsche Serie der letzten Jahre: Als die Kölner Kommissarin Sophie Haas (Caroline Peters) ins Eifel-Kaff Hengasch versetzt wird, gleicht das für sie der Verbannung. Doch die forsche Kriminalerin fügt sich in ihr Schicksal, und prompt pflastern Leichen die Straßen von Hengasch.

Jeder neue Fall entlockt der dauerunterforderten Großstadt-Ermittlerin Entzückensschreie, und gemeinsam mit den mehr oder weniger motivierten Dorfpolizisten Dietmar Schäffer (Bjarne Mädel) und Bärbel Schmied (Meike Droste) geht sie mit großer Energie auf Mörderjagd – natürlich immer unter der kritischen Beobachtung der gesamten Hengascher Bevölkerung, allen voran der pensionierte ehemalige Revierleiter Hans Zielonka (Michael Hanemann) und Schäffers immer bestens informierte Ehefrau Heike (Petra Kleinert).

Mord mit Aussicht (2008-2014) © Video: YouTube

Mord mit Aussicht (2008–2014) gibt’s hier*

7) Stars Hollow, Connecticut aus Gilmore Girls

Stars Hollow ist rund eine halbe Stunde von Hartford enfernt. Es handelt sich um eine kleine Stadt, in deren Zentrum sich ein Stadtplatz mit Pavillon und die Statue von Casimir Pulaski befinden.

Die Infrastruktur ist ziemlich vielfältig. So gibt es neben Luke’s Diner zahlreiche andere Möglichkeiten, seinen Hunger zu stillen, etwa das Hungry Diner, das Independence Inn, das Jojo’s, das Kirk’s Diner, die Al’s Pancake World, Antonioli’s Restaurant oder das Dragonfly Inn. Weiters finden sich ein Buchgeschäft mit Kino, eine Kirche für christliche und jüdische Messen, eine Post, eine Bank, ein Reisebüro, ein Vintage-Fashion-Store und ein Marktladen im Ort.

IMDb-Rating der Serie: 8,2

Genre(s) der Serie: Comedy, Drama

Handlung der Serie:

Lorelei ist 16, als sie Tochter Rory zur Welt bringt. 16 Jahre später kehrt sie zurück in ihre kleine Heimatstadt in Connecticut, um Rory die Möglichkeit zu geben, zu studieren. Mehr Freundinnen denn Mutter und Tochter versuchen Rory und Lorelai ihren Platz in der Stadt zu finden – und jeweils den Mann ihres Herzens. Mit viel Herz und Humor inszenierte TV-Serie, die zum Quotenrenner avancierte und auf Netflix ihre Fortsetzung fand.

Gilmore Girls (2000-2007) © Video: YouTube

Gilmore Girls (2000–2007) gibt’s hier*

8) Sunnydale, Kalifornien aus Buffy – Im Bann der Dämonen

Eine sehr ruhige Stadt, in der vor allem die Sunnydale Highschool von Bedeutung ist. Sie steht nämlich direkt über dem Höllenschlund.

Sunnydale – eine beschauliche Kleinstadt © Video: YouTube

IMDb-Rating der Serie: 8,2

Genre(s) der Serie: Action, Drama, Fantasy

Handlung der Serie:

Buffy (Sarah Michelle Gellar) geht im beschaulichen Städtchen Sunnydale zur Schule. Nachts jagt sie Vampire und andere Dämonen. Als Einzige ihrer Generation ist Buffy auserwählt, das Böse zu bekämpfen. Freunde helfen ihr dabei. Es gibt viel zu tun in Sunnydale – dem Tor zur Hölle.

Buffy - Im Bann der Dämonen (1997-2003) © Video: YouTube

Buffy – Im Bann der Dämonen (1997–2003) gibt’s hier*

9) Bikini Bottom, Pazifischer Ozean aus SpongeBob Schwammkopf

Bikini Bottom liegt auf dem Grund des Pazifischen Ozeans, direkt unter dem Bikini-Atoll.

Das Klima in Bikini Bottom entspricht dem typischer nordamerikanischer Städte: Ein kühler Winter wechselt sich mit einem warmen Sommer ab. Manchmal fällt auch Schnee.

In Bikini Bottom leben die vielfältigsten Kreaturen wie Schwämme, Seesterne, Tintenfische, Krabben, Hummer, Eichhörnchen, Seepferdchen, Menschen und Muscheln.

Sehenswürdigkeiten sind die Goo Lagoon, die Quallenfelder, der Sandberg, die Seenadel, der Seetangwald, der Wald, die Schwefelfelder oder der Streichelzoo.

Bikini Bottom ist ein wahres Taucherparadies © Video: YouTube

IMDb-Rating der Serie: 8,1

Genre(s) der Serie: Animation, Comedy, Family

Handlung der Serie:

Die Serie erzählt die Abenteuer des immer gut gelaunten Seeschwammes SpongeBob, der am Bikini-Atoll mit seiner Hausschnecke in einer Ananas lebt und im Fastfood-Restaurant Krosse Krabbe arbeitet. Mit seiner Gutmütigkeit und überbordenden Begeisterung für alles und jeden hält er die anderen Bewohner und seine besten Freunde Patrick und Thaddäus ziemlich auf Trab.

SpongeBob Schwammkopf (1999- ) © Video: YouTube

SpongeBob Schwammkopf (1999–) gibt’s hier*

10) Agrestic, Kalifornien aus Weeds

Eine Siedlungsanlage am Rande von Los Angeles, die Bewohner der Luxusparzellen entstammen der oberen Mittelklasse. Es gibt auch eine eigene Volksschule.

Beste Standards mit eigener Volksschule: Agrestic © Video: YouTube

IMDb-Rating der Serie: 8,0

Genre(s) der Serie: Comedy, Crime, Drama

Handlung der Serie:

AIs der Mann von Nancy Botwin (Mary-Louise Parker) überraschend stirbt, sucht diese einen Ausweg aus ihrer persönlichen und finanziellen Krise. Doch dann scheinen sich die Probleme ganz einfach zu lösen. Die verwitwete Mutter aus der Vorstadt nimmt einen neuen „Nebenjob" an: Sie beginnt mit dem Verkauf von Marihuana. Alle Nachbarn kaufen bei ihr ihren Stoff, sogar der Stadtrat. Unterstützung und Trost findet sie bei einer afroamerikanischen Familie, von der sie auch ihre Ware bezieht. Ihre beiden Kinder Silas (Hunter Parrish) und Shane (Alexander Gould) dürfen von ihrem Geschäft jedoch nichts wissen, und auch ihre beste Freundin Celia Hodes (Elizabeth Perkins) ist mit dem neuen Business ihrer Freundin nicht vertraut.

Weeds © Video: YouTube

Weeds (2005–2012) gibt’s hier*

11) Storybrooke, Maine aus Once Upon a Time

Der Name der Stadt spielt mit dem Begriff „story book“ (Märchenbuch), worin die Geschichten der Bewohner gefunden werden können. Viele Gebäude haben im Inneren Dekorationen, die an den Wald aus dem Märchenland erinnern: So haben Granny’s Diner, das Rathaus, Reginas Büro und Jeffersons Haus eine Baumtapete und die Wände in Archies Büro haben eine Bordüre mit Baummotiven. Mr. Golds Pfandleihhaus, Jeffersons Wohnzimmer und das Tierheim benutzen Birkenstämme zur Dekoration.

Storybrookes Wappen ist ein Apfelbaum, die Postleitzahl ist 04815. Es gibt eine Hauptstraße, ein Blumengeschäft, das Rathaus und eine Volksschule.

Jedes Haus hat seine Geschichte in Storybrooke © Video: YouTube

IMDb-Rating der Serie: 7,8

Genre(s) der Serie: Abenteuer, Fantasy, Romance

Handlung der Serie:

Storybrooke ist ein verschlafenes kleines Städtchen, wo Märchenfiguren als Opfer eines bösen Fluches in der Zeit feststecken und zwischen zwei Welten gefangen sind. An ihrem 28. Geburtstag begegnet Emma Swan (Jennifer Morrison) ihrem Sohn Henry (Jared S. Gilmore), den sie vor zehn Jahren zur Adoption freigegeben hat. Henry glaubt, dass Emma die Tochter von Snow White und Prince Charming ist und dazu vorbestimmt ist, den mächtigen Fluch zu brechen. Emma glaubt Henry nicht und bringt ihn zurück nach Storybrooke. Dort begegnet sie dem geheimnisvollen Mr. Gold (Robert Carlyle) und legt sich mit der Bürgermeisterin Regina Mills an. Regina ist Henrys Adoptivmutter und laut dem Buben niemand Geringerer als die böse Königin höchstpersönlich!

Once upon a time – Es war einmal ... (2011-2018) © Video: YouTube

Once upon a Time (2011-2018) gibt’s hier*

12) Bluebell, Alabama aus Hart of Dixie

Die Kleinstadt wurde 1702 von Cyrus Lavinius Jermiah Jones gegründet. Bürgermeister ist der ehemalige Football-Profi Lavon Hayes. Die Einwohner des kleinen Ortes sind größtenteils sehr stolz auf ihre Herkunft und versuchen stets, die alten Werte und Traditionen aufrechtzuerhalten. Zu diesem Zweck wurden zum Beispiel die Belles gegründet, eine Gruppe von jungen Frauen, die sich genau das zur Aufgabe gemacht haben.

In Bluebell wird Tradition großgeschrieben © Video: YouTube

IMDb-Rating der Serie: 7,7

Genre(s) der Serie: Comedy, Drama, Romance

Handlung der Serie:

Die ehrgeizige New Yorker Chirurgin Zoe Hart (Rachel Bilson) hat nach ihrer Ankunft in Alabama mit den eigenwilligen Bewohnern des beschaulichen Örtchens Bluebell zu kämpfen, aber eine resolute, bodenständige Krankenschwester (Nancy Travis) steht ihr zur Seite. Der konkurrierende Arzt Brick Breeland (Tim Matheson) macht Zoe das Leben besonders schwer. Doch da gibt es auch noch den sympathischen jungen Anwalt George (Scott Porter), der leider eine Verlobte hat: die zickige Arzttochter Lemon Breeland (Jaime King).

Hart of Dixie (2011-2015) © Video: YouTube

Heart of Dixie (2011–2015) gibt’s hier*

13) Everwood, Colorado aus Everwood

Die wunderschöne Bilderbuchstadt in den Rockys liegt am Fuße einer großartigen Bergkulisse und lebt (wahrscheinlich) vom Tourismus. Die medizinische Versorgung ist top: Es gibt dort zwei Ärzte.

IMDb-Rating der Serie: 7,5

Genre(s) der Serie: Drama

Handlung der Serie:

Everwood in Colorado ist ein bezauberndes kleines Städtchen versteckt inmitten der verschneiten Spitzen der Rocky Mountains. Lange Zeit schien es, als würde sich niemals etwas in Everwood ändern – bis zu dem Tag, an dem die Familie Brown anreist, auf der Suche nach einem Platz, an dem all ihre Wunden heilen können und an dem sie für sich selber herausfinden, ob Kleinstadtwerte in einer Welt, die sich so schnell ändert, noch zählen. Was noch niemand zu ahnen scheint, ist, dass die Ankunft der New Yorker Familie Brown das Leben jedes Einwohners verändern wird. Mit Chris Pratt, Emily VanCamp, Treat Williams, Gregory Smith u. a.

Everwood (2000-2006) © Video: YouTube

Everwood (2000–2006) gibt’s hier*

14) Smallville, Kansas aus Smallville

Der Ort wurde vom Pelztierjäger und -händler Ezra Small in den 1840er-Jahren als Handelsniederlassung gegründet. Ankommende Siedler nannten die von Small errichteten Hütten „Smallville“. Verschont im Bürgerkrieg, entstand in den Weiten Kansas’ eine Gemeinde, hauptsächlich bestehend aus Farmen, deren Hauptwirtschaftszweige Getreideanbau (v. a. Mais und Weizen) und Mastviehhaltung wurden.

Smallville wird in den Herbst- und Wintermonaten – in den Great Plains nicht ungewöhnlich – von starken Tornados und Blizzards heimgesucht. Auch Meteoritenregen sind der Stadt nicht fremd.

Es gibt eine Highschool mit Football-Mannschaft und eine Farm, auf welcher ein ziemlich bekannter Promi bei seinen Zieheltern aufwuchs.

Smallville: Kleine Stadt mit großen Persönlichkeiten © Video: YouTube

IMDb-Rating der Serie: 7,5

Genre(s) der Serie: Abenteuer, Drama, Romance

Handlung der Serie:

Sie erzählt die Geschichte des jungen Clark Kent (Tom Welling), der mit seinem Raumschiff im Jahr 1989 während eines Meteoritenregens in der namensgebenden Kleinstadt im US-Bundesstaat Kansas landet. Aufgenommen wird er von Martha und Jonathan Kent, die selbst keine Kinder bekommen können und ihn adoptieren und großziehen, als ob er ihr leiblicher Sohn wäre. Allmählich entdeckt Clark, dass er ganz besondere Kräfte besitzt, schließlich wird er an einem Punkt in der Zukunft einmal zum berühmten Helden Superman werden. Doch für ihn ist es nicht leicht, seine Fähigkeiten zur Rettung seiner Mitmenschen einzusetzen und gleichzeitig wie ein normaler Teenager, der zur Highschool geht, zu wirken.

Smallville (2001-2011) © Video: YouTube

Smallville (2001–2011) gibt’s hier*

15) Midnight, Texas aus Midnight, Texas

Eine bemerkenswerte Kleinstadt, in der Vampire, Hexen, Engel, Auftragskiller, Werwölfe und andere übersinnliche Gesellen sowie Außenseiter friedlich nebeneinander leben.

IMDb-Rating der Serie: 7,5

Genre(s) der Serie: Drama, Fantasy, Mystery

Handlung der Serie:

Die Serie basiert auf der Bestseller-Buchreihe von Charlaine Harris. Beschrieben wird das Ganze als Mischung aus Twin Peaks und True Blood. Midnight ist eine Kleinstadt voller Vampire, Hexen, Werwölfe und Engel. Dort leben Menschen und das Übernatürliche nebeneinander und jeder hat ein Geheimnis.

Midnight, Texas (2017-2018) © Video: YouTube

Midnight, Texas (2017–2018) gibt’s hier*

16) Rosewood, Pennsylvania aus Pretty Little Liars

Rosewood ist ein Vorort von Philadelphia und dennoch eine eigene Stadt mit eigener Zeitung, dem Rosewood Observer. Es gibt ein Community College und die meisten der 7.988 Einwohner entstammen der mittleren bis oberen Einkommensschicht.

Die Infrastruktur ist gut: In Rosewood findet man ein Krankenhaus, einen Friedhof, einen Country Club, eine Mall, ein Kino, eine Polizeistation und jede Menge Shops und Restaurants auf der Main Street.

Gediegene Nachbarschaft und 1a-Infrastruktur findet man in Rosewood © Video: YouTube

IMDb-Rating der Serie: 7,5

Genre(s) der Serie: Drama, Mystery, Romance

Handlung der Serie:

Im idyllischen Städtchen Rosewood werden viele Geheimnisse gehütet – die hässlichsten betreffen die vier schönsten Mädchen des Ortes: die Freundinnen Aria, Spencer, Hanna und Emily, deren dunkle Machenschaften jetzt ans Licht kommen. Vor einem Jahr ist die Cliquen-Queen Alison verschwunden – die Gruppengemeinschaft zerbrach daraufhin –, doch es scheint so, als wäre sie nun wieder da …

Pretty Little Liars (2010-2017) © Video: YouTube

Pretty Little Liars (2010–2017) gibt’s hier*

17) Fairview, Eagle State aus Desperate Housewives

Auf Deutsch heißt Fairview Schöne Aussicht. Sie ist eine mittelgroße Stadt und wurde von Edward Sibley gegründet, der damals noch als Pferdedieb und Schmuggler bekannt war. Jedoch scheint die Geschichte gnädig zu sein, und keiner erinnert sich mehr daran.

Der letzte Bürgermeister von Fairview war Mayor Johnson, der Freunden und Verwandten gerne gewisse Vorteile gönnte. Mayor Johnson wurde jedoch 2007 von Victor Lang herausgefordert, der die Wahl dann auch gewann und damit bis zu seinem Tod Bürgermeister der Stadt wurde.

The Fairview Herald ist offenbar eine beliebte Tageszeitung.

Schöne Aussichten und Architektur genießt man in Fairview © Video: YouTube

IMDb-Rating der Serie: 7,5

Genre(s) der Serie: Comedy, Drama, Mystery

Handlung der Serie:

Die großen und kleinen Geschichten der Bewohner der Wisteria Lane in Fairview entfalten sich im Gegensatz zur perfekten Vorstadtidylle. Nach dem Selbstmord von Mary Alice Young kommentiert sie aus dem Off das Leben ihrer ehemals besten Freundinnen. Und schnell wird klar: Jeder Mensch hat irgendwo mindestens ein schmutziges Geheimnis.

Desperate Housewives (2004-2012) © Video: YouTube

Desperate Housewives (2004–2012) gibt’s hier*

18) Elmo, Alaska aus Men in Trees

Manche sagen Provinznest, andere Kleinstadt. Elmo ist ein Fischerdorf in einer pittoresken, aber rauen Gegend. Wer das Leben in der Natur und spezielle Nachbarn mag, ist hier richtig.

IMDb-Rating der Serie: 7,3

Genre(s) der Serie: Comedy, Drama, Romance

Handlung der Serie:

Anderen gute Ratschläge geben ist leicht, sich selbst daran halten dagegen weniger – diese Erfahrung macht auch die erfolgreiche Buchautorin und Lebensratgeberin Marin Frist (Anne Heche), als sie feststellen muss, dass ihr Verlobter sie betrügt und ihre scheinbar so perfekte Welt mit einem Mal in sich zusammenstürzt. Hatte sie bis dahin klare Vorstellungen, wie ein erfülltes Liebesleben funktioniert, sieht sie sich nun plötzlich gezwungen, ihre Ideen von der Beziehung zwischen Mann und Frau neu zu überdenken – und das Ganze auch noch im kleinen Städtchen Elmo in Alaska …

Men in Trees (2006-2008) © Video: YouTube

19) Dorf Ilm, Österreich aus Vier Frauen und ein Todesfall

Der Name des idyllischen Ortes hat eine besondere Geschichte: Dorf Ilm wurde nämlich von der österreichischen Filmproduktionsfirma Dor Film hergeleitet. Sehenswürdigkeiten in Dorf Ilm sind der Dorfplatz unter den Linden, die Kirche und der angrenzende Friedhof.

IMDb-Rating der Serie: 7,3

Genre(s) der Serie: Comedy, Crime

Handlung der Serie:

Julie, Maria, Sabine und Henriette sind vier bemerkenswerte Frauen, die sich eine Leidenschaft teilen: Kriminalfälle. Ihre Spürnasen halten das idyllische Dorf, indem sie wohnen, ganz schön auf Trab, denn scheinbare Todesfälle ohne Fremdverschulden entpuppen sich immer wieder als verzwickte Mordfälle. Der regelmäßige Besuch auf örtlichen Trauerfeiern darf daher nicht fehlen, um wieder einmal für Gerechtigkeit zu sorgen ...

Vier Frauen und ein Todesfall © Video: YouTube

Vier Frauen und ein Todesfall (2005–) gibt’s hier*

20) Chatswin, New York aus Suburgatory

Chatswin liegt im Westchester County, einem wohlhabenden Vorort vor New York City. Die Telefonvorwahl lautet 914, die Postleitzahl 10805.

IMDb-Rating der Serie: 7,3

Genre(s) der Serie: Comedy

Handlung der Serie:

Teenie Tessa (Jane Levy) hat den Großstadtdschungel ihrer Heimat New York City fest im Griff. Doch als ihr besorgter Dad George (Jeremy Sisto) mit ihr ins Grüne zieht, erlebt Tessa einen Kulturschock. Für viele sind die Villenvororte der Himmel auf Erden, doch Tessa empfindet sie als Luxusversion der Hölle. Sie und George erwachen in einer 08/15-Welt schillernder Vorstadtbewohner wie der hilfsbereiten Mutter Dallas, die möglicherweise ein Auge auf George geworfen hat, und ihrer Minirock tragenden Tochter Dalia (Carly Chaikin) – Tessas liebster neuer Feindin. So kommt es zu Reibungen, die in dieser amüsanten satirischen Komödienserie mit Intelligenz und Humor ausgefochten werden, als Tessa und ihr Dad auf den blitzsauberen Straßen des Speckgürtels ihre eigene Überlebensstrategie entwickeln.

Suburgatory (2011-2014) © Video: YouTube

Suburgatory (2011–2014) gibt’s hier*

21) Capeside, Massachusetts aus Dawson’s Creek

An der Ostküste der USA gelegen, bietet die pittoreske Hafenstadt zwar schöne Ausblicke, aber nicht besonders viel Entertainment für die jüngere Generation. Immerhin gibt es einen Videoverleih, ein gutes Seafood-Restaurant und ein kleines Kino.

Junge und Junggebliebene fühlen sich im malerischen Capeside wohl © Video: YouTube

IMDb-Rating der Serie: 6,6

Genre(s) der Serie: Drama, Romance

Handlung der Serie:

Für Dawson (James van der Beek) und seine Freunde ist die Zeit der Schule endlich vorbei. Das bedeutet aber auch, das vertraute Capeside zu verlassen und sich andernorts zurechtzufinden. Während Dawson in Los Angeles sein Filmstudium beginnt, gehen Joey (Katie Holmes), Jen (Michelle Williams) und Jack (Kerr Smith) in Boston aufs College. Der Kontakt zwischen den Freunden bleibt trotz der räumlichen Entfernung bestehen, und Rückschläge und Glücksmomente sorgen auch weiterhin für unerwartete Wendungen in ihrem Leben.

Dawsons Creek (1998-2003) © Video: YouTube

Dawsons Creek (1998–2003) gibt’s hier*

