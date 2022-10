80er-Kinohit Can't buy me love: Wie ist Außenseiter Ronald (Patrick Dempsey) bloß an die Schulschönheit Cindy (Amanda Peterson) herangekommen?

Romantischer und nostalgischer geht es nicht: Viele Liebesfilme der 80er-Jahre sind kultige Rom-Coms, also romantische Komödien. Die 24 besten Liebeskomödien mit Stars wie Emilio Estevez, Molly Ringwald, John Cusack, Cher, Meg Ryan oder Rob Lowe gibt es hier auf einen Blick.

DIE 24 BESTEN ROMANTIC COMEDYS DER 1980ER-JAHRE:

Romantische Kult-Komödien: Kann es noch nostalgischer werden?

1) Der Frühstücksclub (The Breakfast Club, 1985)

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Worum geht's?

Samstagmorgen in der Schulbibliothek: Fünf grundverschiedene Highschool-Kids (u. a. Emilio Estevez und Molly Ringwald), die einander gar nicht kennen, müssen nachsitzen und einen Aufsatz darüber schreiben, wer sie sind. Es ist still – bis das Schweigen bricht, weil sie sich durch Provokation, Streit und Streiche allmählich näherkommen. Gelockert durch mehrere Joints stoßen sie auf tiefgründige Gemeinsamkeiten: Alle leiden unter vielen Ängsten und suchen verzweifelt nach Individualität, zwischen einigen entwickeln sich sogar zarte Bande. Fesselnd und einfühlsam.

Der Frühstücksclub (The Breakfast Club, 1985) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Der Frühstücksclub (The Breakfast Club, 1985) gibt es hier*

2) Die Braut des Prinzen (The Princess Bride, 1987)

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum geht's?

Der Opa (Peter Falk) des kranken Alan erzählt seinem Enkel ein Märchen: Der arme Knecht Westley (Cary Elwes) verliebt sich in die reiche Buttercup (Robin Wright). Um sie heiraten zu können, zieht Westley in die Welt hinaus, um als reicher Mann zurückzukehren. Eines Tages erhält sie die Nachricht, Westley sei tot. Daraufhin soll sie den bösen Prinzen Humperdinck heiraten. Ironisches, abenteuerliches Märchen von Rob Reiner (Harry & Sally).

Die Braut des Prinzen (1987) © Video: 20th Century Fox / Vestron Pictures / Act III Communications / Buttercup Films / The Princess Bride Ltd. / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Braut des Prinzen (The Princess Bride, 1987) gibt es hier*

3) Harry & Sally (When Harry met Sally, 1989)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum geht's?

Für Harry (Billy Crystal) ist sonnenklar: Zwischen Frauen und Männern kann es keine Freundschaft geben, Sex wird immer zwischen ihnen stehen. Sally (Meg Ryan), die sich seine Ausführungen während einer endlos langen Autofahrt anhören muss, sieht die Sache anders. In den folgenden zwölf Jahren begegnen sie sich immer wieder, wobei der spitzzüngige Geschlechterkampf jedes Mal neu aufflammt. Werden sie kapieren, dass sie eigentlich ein Superpaar abgeben würden? Zeitgeist-Kultwerk der dämmernden 90er. Der gespielte Orgasmus im Diner schrieb Filmgeschichte!

Harry & Sally (1989) © Video: Columbia Pictures / Castle Rock Entertainment / Nelson Entertainment / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Harry & Sally (When Harry met Sally, 1989) gibt es hier*

4) Teen Lover (Say Anything, 1989)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Worum geht's?

Der liebenswerte Lloyd Dobler (John Cusack) geht auf die Highschool, macht Kickboxen und ist ansonsten eher der Durchschnittstyp. Ausgerechnet in die begehrte Diane Court (Ione Skye) hat er sich verschaut, das hübscheste und intelligenteste Mädchen der ganzen Schule. Sie stammt aus einer angesehenen Familie und soll nach der Highschool zum Studieren nach England. Zu seiner Überraschung erwidert Diane seine Avancen bald, doch ihr strenger Vater James Court (John Mahoney), der das Leben seiner Tochter bereits perfekt geplant hat, ist damit ganz und gar nicht einverstanden. Er möchte die Beziehung mit allen Mitteln unterbinden. Aber nicht nur deswegen hängt der Haussegen schief: Dem Vater wird vorgeworfen, seine Patienten im Altersheim bestohlen zu haben ...

Teen Lover (1989) © Video: 20th Century Fox / Gracie Films / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Teen Lover (Say Anything, 1989) gibt es hier*

5) Annies Männer (Bull Durham, 1988)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum geht's?

Was Annie (Susan Sarandon) noch lieber mag als Baseball, sind die Baseballspieler, vor allem jene von den Durham Bulls aus North Carolina. Sie ist ihr Groupie, jedoch ein besonderes: Annie lebt jede Saison mit einem anderen der – bis zu ihrem Handanlegen – grünen Jungs und trainiert sie dadurch auf ihre Weise. Dieses Jahr ist es der hochtalentierte Ebby (Tim Robbins). Allerdings findet Annie diesmal auch dessen Mentor Crash (Kevin Costner) sehr interessant, der dem faulen Ebby auf die Sprünge helfen will. Sexy, bestens besetzt, ungemein unterhaltsam!

Annies Männer (1988) © Video: Orion Pictures / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Annies Männer (Bull Durham, 1988) gibt es hier*

6) Das darf man nur als Erwachsener (Sixteen Candles, 1984)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum geht's?

Totalfrust bei Samantha (Molly Ringwald): Ihre Familie hat ihren 16. Geburtstag vergessen, ihr Schwarm ignoriert sie, und der Schulfreak (Anthony Michael Hall) läuft ihr hinterher ... Süß und warmherzig!

Das darf man nur als Erwachsener (Sixteen Candles, 1984) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Das darf man nur als Erwachsener (Sixteen Candles, 1984) gibt es hier*

7) Mondsüchtig (Moonstruck, 1987)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum geht's?

Die rassige New Yorker Witwe Loretta (Cher) und der biedere Johnny (Danny Aiello) passen eigentlich gar nicht zusammen, doch aus Vernunft nimmt sie seinen Heiratsantrag an. Als der Ehemann in spe wegen seiner kranken Mama nach Sizilien abreist, bittet er Loretta, seinen Bruder Ronny (Nicolas Cage) zur Hochzeit einzuladen. Ein fataler Fehler, denn das impulsive Wesen des Bäckers wirkt äußerst anziehend auf sie.

Die bezaubernde Romanze voller Dialogwitz war neben Der letzte Kaiser der erfolgreichste Oscar-Film 1988: drei Goldmänner, u. a. für Hauptdarstellerin Cher.

Mondsüchtig © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Mondsüchtig (Moonstruck, 1987) gibt es hier*

8) Ist sie nicht wunderbar? (Some Kind of Wonderful, 1987)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum geht's?

Der passionierte Maler Keith Nelson (Eric Stoltz) und die Schlagzeugerin Watts (Mary Stuart Masterson) sind Außenseiter an ihrer Highschool. Die beiden sind richtig gute Freunde, doch diese Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt, als Keith sich in die beliebte Amanda Jones (Lea Thompson) verknallt. Watts muss feststellen, dass sie Gefühle für Keith hegt. Trotzdem hilft sie ihm bei der Eroberung Amandas, die von ihrem Freund schlecht und respektlos behandelt wird. Als sie ihm tatsächlich den Laufpass gibt und beginnt, sich mit Keith zu treffen, ist Hardy gekränkt und sinnt auf Rache. Auf einer Party im Haus seiner Eltern will er Keith mit der Hilfe seiner Kumpels eine Lektion erteilen. Doch auch Keith zweifelt an den Gefühlen Amandas und ist sich selbst nicht mehr sicher, was er eigentlich will ...

Ist sie nicht wunderbar? (1987) © Video: Paramount Pictures / Hughes Entertainment / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Ist sie nicht wunderbar? (Some Kind of Wonderful, 1987) gibt es hier*

9) Der Volltreffer (The Sure Thing, 1985)

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Worum geht's?

Student Walter Gibson (John Cusack), kurz Gib, hat kaum Erfolg bei den Mädels in seinem College in Neuengland. Umso glücklicher ist er, als ihm ein Kumpel in den Winterferien eine heiße Nacht mit einer Bikinischönheit in Los Angeles in Aussicht stellt. Um günstig nach Kalifornien zu kommen, nutzt Gib eine Fahrgemeinschaft und landet im selben Auto wie die prüde Allison (Daphne Zuniga). Auf ihrer langen gemeinsamen Reise haben die beiden viel Zeit, sich zu streiten – und zu verlieben ... Ein kleines, spaßiges 80er-Genrejuwel mit sympathischen Darstellern.

Der Volltreffer (1985) © Video: Embassy Pictures / Monument Productions / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Der Volltreffer (The Sure Thing, 1985) gibt es hier*

10) Dirty Dancing (1987)

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Worum geht's?

Arzttochter Baby (Jennifer Grey) verliebt sich im Sommer 1963 beim Cluburlaub in Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze), ihr Papa ist gegen die Beziehung. So bekannt wie der Plot: der Ohrwurmsoundtrack, der Song The Time of my Life kassierte 1988 einen Oscar! Mit nur sechs Millionen Dollar Budget realisiert, avancierte die Romanze zum Überraschungshit schlechthin, begeistert bis heute eine riesige Fangemeinde – und unterhält immer wieder bestens.

DIRTY DANCING © Video: YOUTUBE

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Dirty Dancing (1987) gibt es hier*

11) Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser (1987)

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Worum geht's?

Als die eingebildete Millionärin Joanna (Goldie Hawn) nach einem Sturz über die Reling ihrer Luxusjacht mit Amnesie aus dem Wasser gefischt wird, schlägt die Stunde von Tischler Dean (Kurt Russell): Weil sich ihr echter Ehemann nicht darum reißt, sie zurückzuholen, gibt sich der Handwerker, der von Joanna um seinen Lohn geprellt wurde, als ihr Mann aus. Fortan hat die verwöhnte Schnepfe alle Hände voll zu tun, Deans marode Bleibe und seine vier frechen Söhne auf Vordermann zu bringen. Hinreißend gespielter Spaß.

Overboard © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser (1987) gibt es hier*

12) Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten (Romancing the Stone, 1984)

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Worum geht's?

Schnulzenautorin Joan (Kathleen Turner) ereilt aus Kolumbien ein Hilferuf ihrer Schwester: Sie ist entführt worden! Um sie auszulösen, soll Joan die Schatzkarte, die ihr zugeschickt wurde, nach Südamerika bringen. Bis zum Flughafen Cartagena schafft es die Schriftstellerin, dann jedoch steigt sie in den falschen Bus und steht allein im Urwald. Dort trifft sie auf den verwegenen Abenteurer Jack (Michael Douglas), der ihr hilft – natürlich nicht ganz uneigennützig. Gelungener 80er-Mix aus Action und Lovestory, der immer noch großen Spaß macht.

Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten © Video: 20th Century Fox / El Corazon Producciones S.A. / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten (Romancing the Stone, 1984) gibt es hier*

13) Pretty in Pink (1986)

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Worum geht's?

College-Studentin Andie (Molly Ringwald) kommt aus ärmlichen Verhältnissen, was in ihrer Schule eher eine Seltenheit ist. Sie begegnet Mitschüler Blane (Andrew McCarthy), der reiche Eltern hat und schon länger ein Auge auf das Mädel geworfen hat. Er lädt sie zum Abschlussball ein, zieht aber unter Druck seiner präpotenten Freunde wieder zurück. Andie erscheint trotzdem und sieht im selbstgeschneiderten rosa Kleidchen einfach hinreißend aus ... Dieser Film beweist, dass Teeniekomödien nicht unbedingt idiotisch sein müssen – vielleicht hatte sein Erfolg auch damit zu tun.

Psychedelic Furs - Pretty in Pink © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Pretty in Pink (1986) gibt es hier*

14) Die Waffen der Frauen (Working Girl, 1988)

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Worum geht's?

Tess McGill (Melanie Griffith) arbeitet als Sekretärin in einer New Yorker Börsenmakler-Firma, hat viel auf dem Kasten, ist lernbegierig, kommt auf der Karriereleiter aber trotzdem nicht weiter. Ihre neue Chefin Katherine Parker (Sigourney Weaver) scheint ihre Talente zu erkennen – doch dann klaut sie Tess deren Geschäftsidee! Unverhofft bietet sich die Möglichkeit zur Vergeltung: Als Katherine sich beim Skifahren das Bein bricht, gibt Tess sich als Karrierefrau aus, zieht ins Büro der abwesenden Chefin und bringt einen lukrativen Deal unter Dach und Fach. Deren Liebhaber, der smarte Finanzmakler Jack Trainer (Harrison Ford), findet die clevere Blondine gut und wird zu ihrem Verbündeten. 80er-Hit. Nicht nur die Föhnfrisuren der Damen atmen den Geist der 80er – auch die märchenhafte Aufsteigerstory ist schwer retro. Das tut dem Amüsement aber keinen Abbruch, noch dazu, wo man es mit einem äußerst spielfreudigen Star-Ensemble zu tun hat. Bei fünf Nominierungen gab es leider nur einen Oscar für den besten Song (Let the river Run von Carly Simon).

Die Waffen der Frauen © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Die Waffen der Frauen (Working Girl, 1988) gibt es hier*

15) Can’t buy me love (1987)

IMDb-Bewertung: 6,8/10

Worum geht's?

Ronald Miller (Patrick Dempsey) will nicht länger ein Außenseiter an seiner Highschool sein, sondern zu den beliebten und bewunderten Typen gehören. Deswegen packt er eine günstige Gelegenheit beim Schopf und nutzt die Notlage der schicken Cheerleaderin Cindy Mancini (Amanda Peterson) aus. Mit seinem Geld ersetzt er ein teures Kleid, das Cindy ihrer Mutter entwendet und ruiniert hat. Dafür spielt Cindy einen Monat lang Ronalds Freundin, ohne dass ihre Abmachung bekannt werden soll. Der Plan des vormaligen Nerds geht auf, sodass er durch die Beziehung zu Cindy nun in die angesagtesten Highschoolkreise aufsteigt. Seine alten Freunde serviert er ab. Aber Ronalds Veränderung steht auf wackeligen Füßen, weil die ganze Chose jederzeit auffliegen kann.

Can’t buy me love (1987) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Can’t buy me love (1987) gibt es hier*

15) Das Geheimnis meines Erfolges (The Secret of My Success, 1987)

IMDb-Bewertung: 6,5/10

Worum geht's?

Provinzbubi Brantley (Michael J.Fox) will in New York sein Glück finden. Auch wenn er vorerst nur als Bürobote in der Firma seines Onkels jobbt, zweifelt er nicht daran, dass er es ganz nach oben schaffen wird. Als er im Konzerngebäude ein leeres Zimmer entdeckt, hängt er kurzerhand ein Namensschild an die Tür, bestellt PC und Maßanzug und gibt sich als Manager aus. Damit macht er nicht nur auf Christy (Helen Slater), seine Angebetete, nachhaltigen Eindruck. Schön altmodische Rom-Com, ganz auf 80er-Star Michael J. Fox zugeschnitten.

Das Geheimnis meines Erfolges (The Secret of My Success, 1987) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Das Geheimnis meines Erfolges (The Secret of My Success, 1987) gibt es hier*

16) Ein himmlischer Liebhaber (Chances are, 1989)

IMDb-Bewertung: 6,5/10

Worum geht's?

Nachdem Staatsanwalt Louie bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, kehrt er als Alex (Robert Downey jr.) auf die Erde zurück, um zu Ehefrau Corinne (Cibyll Shepherd) zurückzukehren. Zwar mit komplett neuem Körper ausgestattet, ist sein Gedächtnis das alte geblieben. Er schafft es nicht, die alte Beziehung einfach so fortzuführen, und überlässt stattdessen dem verliebten Philip das Feld, während sich – nachdem er seine Erinnerungen verliert – etwas zwischen Alex und Miranda anbahnt.

Ein himmlischer Liebhaber (Chances are, 1989 © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Ein himmlischer Liebhaber (Chances are, 1989) gibt es hier*

17) St. Elmo’s Fire – Die Leidenschaft brennt tief (1985)

IMDb-Bewertung: 6,4/10

Worum geht's?

Dreizehn Jahre haben die sieben Mädchen und Jungen auf diesen Moment gewartet – jetzt ist es endlich so weit: Die Schulzeit ist vorbei. Für immer. Die Kindheit ist vorüber, der Drahtseilakt beginnt. Ohne Netz und doppelten Boden, ohne die Geborgenheit von Familie und College-Alltag. Aber jetzt kann man sich auch endlich dranmachen, Pläne und Träume zu verwirklichen. Alle sieben haben ihre Vorstellungen von der Zukunft, wollen Karriere machen: als Politiker, Schriftsteller, Architektin, Jurist, Musiker, Sozialarbeiterin und Bankerin. So unterschiedlich ihre Wege auch sind, die Gefühle sind bei allen die gleichen. Eine Zeit der Leidenschaft, Gier und der Unsicherheit. Eine Zeit, in der man Freunde braucht.

St. Elmo's Fire (1985) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: St. Elmo’s Fire – Die Leidenschaft brennt tief (1985) gibt es hier*

18) Pizza Pizza – Ein Stück vom Himmel (Mystic Pizza, 1988)

IMDb-Bewertung: 6,2/10

Worum geht's?

Daisy (Julia Roberts), ihre Schwester Kat (Annaget Gish) und Jojo (Lili Taylor) jobben alle als Serviererinnen in einer Pizzeria der kleinen US-Hafenstadt Mystic. In dem verschlafenen Nest tut sich eigentlich nicht viel, den drei jungen Frauen wird aber dennoch nicht fad. Jojo hat nämlich Probleme mit ihrem Bräutigam Billy (Vincent D'Onofrio), Daisy macht zwiespältige Erfahrungen mit Feschak Charles (Adam Storke), der den Sommer mit seiner reichen Familie in Mystic verbringt, und die angehende Astronomin Kat verliebt sich in einen verheirateten Mann (Billy R. Moses).

Fun Fact: In Nebenrollen sind der blutjunge Matt Damon und die resche Haushälterin Berta (Conchata Ferrell) aus Two and a Half Men zu sehen.

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Pizza Pizza – Ein Stück vom Himmel (Mystic Pizza, 1988) gibt es hier*

19) Nochmal so wie letzte Nacht (About last night, 1986)

IMDb-Bewertung: 6,2/10

Worum geht's?

Nach ein paar Drinks in einer Bar in Chicago landen Danny (Rob Lowe) und Debbie (Demi Moore) in Dannys Appartment – es folgt ein One-Night-Stand. Die Affäre ist flüchtig und angeblich vorbei, als etwas Unerwartetes geschieht: Sie wollen sich wiedersehen. Die Beziehung die sich nun entwickelt, ärgert sowohl Danny besten Freund (James Belushi) als auch Debbies zynische Freundin (Elizabeth Perkins) …

Nochmal so wie letzte Nacht (About last night, 1986) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Nochmal so wie letzte Nacht (About last night, 1986) gibt es hier*

21) Mafiosi-Braut (Married to the Mob, 1988)

IMDb-Bewertung: 6,2/10

Worum geht's?

Angela (Michelle Pfeiffer) führt ein Luxusleben, doch sie kann es nicht genießen. Ihr Mann (Alec Baldwin) ist nämlich Killer bei der Mafia. Als dieser von Capo Tony Russo (Dean Stockwell) erschossen wird, ergreift Angela die Gelegenheit und flieht mit ihrem Sohn nach New York, um ein neues Leben zu beginnen. Doch Tony hat ein Auge auf die scharfe Witwe geworfen, und auch FBI-Agent Mike (Matthew Modine) hat es – zunächst nur beruflich – auf sie abgesehen Viel schwarzer Humor kennzeichnet den im Stil einer klassischen Screwball-Comedy gedrehten Krimispaß.

Die Mafiosi-Braut (1988) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Mafiosi-Braut (Married to the Mob, 1988) gibt es hier*

22) Blind Date – Verabredung mit einer Unbekannten (1987)

IMDb-Bewertung: 6,0/10

Worum geht's?

Auf Empfehlung eines Freundes nimmt Walter (Bruce Willis) die schöne Nadia (Kim Basinger) zum Geschäftsessen mit. Leider ignoriert er die Warnung, ihr keinerlei Alkohol zu geben: Schon nach dem ersten Drink flippt Nadia total aus ... Sehr witziger Starspaß.

Blind Date – Verabredung mit einer Unbekannten (1987) © Video: Tri-Star Pictures / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Blind Date – Verabredung mit einer Unbekannten (1987) gibt es hier*

23) She’s Having a Baby (1988)

IMDb-Bewertung: 5,9/10

Worum geht's?

Jake (Kevin Bacon) und Kristy Biggs (Elizabeth McGovern) sind ein frisch verheiratetes Paar, das sehr jung den Hafen der Ehe eingelaufen ist und nun feststellen muss, dass das Ganze nicht so einfach wie erwartet ist. So sehen sie sich auf komödiantische Weise mit den eigenen Erwartungen – und denen ihrer Eltern – an ein glückliches Leben konfrontiert und sind sich letzten Endes einig: Zum perfekten Glück fehlt ein Kind! Das Ganze gestaltet sich jedoch schwierig: Zunächst muss sich Jake erst mit dem Gedanken eines Babys anfreunden, dann scheitert Kristys Versuch, erfolgreich die Pille abzusetzen, und schließlich planen beide geradezu generalstabsmäßig die Zeugung – was letztendlich von Erfolg gekrönt ist. Doch bis zur Geburt ist es noch ein langer Weg ...

She's having a Baby (1988) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: She’s Having a Baby (1988) gibt es hier*

24) Mannequin (1987)

IMDb-Bewertung: 5,9/10

Worum geht's?

Eigentlich ist Jonathan (Andrew Mc-Carthy) Künstler. Doch weil man davon nicht leben kann, muss er nebenbei etwas verdienen. Schließlich landet er als Schaufensterdekorateur im Kaufhaus von Mrs. Timkin (Estelle Getty). Da wird nach Ladenschluss eine der Puppen plötzlich lebendig! Es handelt sich um die fesche Zeitreisende Emma (das spätere Sex-and-the-City-Biest Kim Cattrall), in die sich Jonathan Hals über Kopf verliebt. Dummerweise erstarrt die Schöne tagsüber aber immer wieder zu Plastik ... Einst ein Hit, heute für 80er-Nostalgiker unterhaltsam.

Mannequin © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: Mannequin (1987) gibt es hier*

*Die mit Sternchen gekennzeichneten Links zu Amazon-Prime-Titeln sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommt tv-media.at vom betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für den Benutzer bzw. Käufer verändert sich der Preis nicht.