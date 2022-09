Die 42 besten Filme über Rassismus

Rassismus ist ein gesellschaftliches Problem, das weltweit auftritt und für unfassbar viel Leid sorgt. Auch in der Kunst wird Rassismus oft thematisiert und angeprangert. So gibt es auch zahlreiche Filme, die sich mit Rassismus beschäftigen oder wichtige Beiträge zur Diskussion über Vorurteile und Diskriminierung liefern. Viele sind von tragischen wahren Begebenheiten inspiriert, aber es finden sich auch Komödien, Animations- und Superheldenfilme darunter. Hier unsere Bestenliste mit Trailer, IMDb-Bewertung und Kurzinhalt.

Platz 42) The Rape of Recy Taylor (2017)

Regisseur: Nancy Buirski

Nancy Buirski IMDb-Bewertung: 6,0/10

6,0/10 Genre(s): Dokumentation, History

Im Jahr 1944 wurde Recy Taylor von sechs weißen Männern vergewaltigt. Obwohl die Männer die Vergewaltigung gestanden, entschieden zwei Grand-Jurys hintereinander, die Männer nicht anzuklagen. Der Fall führte zu landesweiten Protesten und gilt als einer der Auslöser der Bürgerrechtsbewegung. Rosa Parks und viele weitere kämpften mit Recy Taylor für Gerechtigkeit. Diese Dokumentation erzählt ihre Geschichte.

The Rape of Recy Taylor gibt es hier*

Platz 41) Harriet (2019)

Hier sehen Sie den Trailer von Harriet - Der Weg in die Freiheit (2020) © Video: Perfect World Pictures / Focus Features / Youtube

Regisseur: Kasi Lemmons

Kasi Lemmons IMDb-Bewertung: 6,4/10

6,4/10 Genre(s): Action, Biografie, Drama

Die Organisation Underground Railroad half geflüchteten Sklaven im 19. Jahrhundert, aus den Südstaaten der USA in den Norden zu fliehen. Harriet Tubman (Cynthia Erivo) ist die bekannteste Fluchthelferin der Organisation. Sie entkam selbst der Sklaverei und kehrte danach unter einem neuen Namen in die Südstaaten zurück, um anderen Sklaven zur Flucht zu verhelfen. Heute gilt Harriet Tubman als eine der bekanntesten historischen Persönlichkeiten in den USA. 2019 bekam sie endlich ihren eigenen Film!

Harriet gibt es hier*

Platz 40) The Birth of a Nation – Aufstand zur Freiheit (2016)

Hier sehen Sie den Trailer von The Birth of a Nation (2017) © Video: Bron Studios / Fox Searchlight Pictures / Youtube

Regisseur: Nate Parker

Nate Parker IMDb-Bewertung: 6,4/10

6,4/10 Genre(s): Biographie, Drama, History

Nat Turner war ein Sklavenanführer zu Beginn des 19. Jahrhunderts, der einen Aufstand organisierte. Der Film basiert auf dieser historischen Figur, nimmt sich aber handlungstechnisch einige Freiheiten. In Sundance hochgelobt und für eine Rekordsumme verkauft, ging der Film wegen Skandalen um den Regisseur und Hauptdarsteller Nate Parker weltweit jedoch ein wenig unter.

The Birth of a Nation gibt es hier*

Platz 39) Da 5 Bloods (2020)

Hier sehen Sie den Trailer von Da 5 Bloods (2020) © Video: 40 Acres and a Mule Filmworks / Netflix / Youtube

Regisseur: Spike Lee

Spike Lee IMDb-Bewertung: 6,6/10

6,6/10 Genre(s): Abenteuer, Drama, Krieg

Spike Lee ist immer für einen großartigen Film über die Lebenswelt von AfroamerikanerInnen gut. In seinem ersten Film für Netflix erzählt er die Geschichte von vier afroamerikanischen Vietnam-Veteranen, die Jahre später zurückkehren, um die Überreste ihres damaligen Anführers und einen Goldschatz zu finden. Die Vermischung von Spielfilm und Archivmaterial gelingt niemandem so gut wie Spike Lee.

Da 5 Bloods gibt es hier*

Platz 38) Becoming – Meine Geschichte (2020)

Hier sehen Sie den Trailer von Becoming - Meine Geschichte (2020) © Video: Higher Ground Productions / Netflix / Youtube

Regisseur: Nadia Hallgren

Nadia Hallgren IMDb-Bewertung: 6,8/10

6,8/10 Genre(s): Dokumentation

Barack Obama war der erste schwarze Präsident der USA. An seiner Seite als First Lady war für zwei Amtszeiten Michelle Obama, die eine wichtige Rolle einnahm und heute von vielen als zukünftige Präsidentin gehandelt wird. 2019 veröffentlichte sie ein Buch, das biografisch ihren Werdegang schildert. Der gleichnamige Dokumentarfilm auf Netflix begleitet Michelle auf ihrer Buchtour und zeigt private Einblicke in ihr Leben.

Becoming – Meine Geschichte gibt es hier*

Platz 37) Queen & Slim (2019)

Hier sehen Sie den Trailer von Queen & Slim (2019) © Video: Bron Creative / Universal Pictures / Youtube

Regisseur: Melina Matsoukas

Melina Matsoukas IMDb-Bewertung: 7,0/10

7,0/10 Genre(s): Crime, Drama, Romance

Slim (Daniel Kaluya) und Queen (Jodie Turner-Smith) gehen auf ein Date, aber nichts läuft so, wie sie es erwartet haben. Als ein Polizist sie aufhält, eskaliert die Situation und die beiden müssen fliehen. Ihr Schicksal wird zum Symbol und Queen und Slim zu Helden. Der Film greift die Lebensrealität vieler AfroamerikanerInnen auf und erzählt eine fiktive Geschichte über Polizeigewalt, Rassismus und Liebe.

Queen & Slim gibt es hier*

Platz 36) Loving (2016)

Hier sehen Sie den Trailer von Loving (2016) © Video: Big Beach / Focus Features / Youtube

Regisseur: Jeff Nichols

Jeff Nichols IMDb-Bewertung: 7,0/10

7,0/10 Genre(s): Biografie, Drama, Romance

Mildred (Ruth Nega) und Richard (Joel Edgerton) Loving leben in den 1960er-Jahren in Virginia. Sie wollen heiraten und eine Familie gründen. Doch nach der Hochzeit werden sie verhaftet, da gemischtrassige Ehen in ihrem Bundesstaat verboten sind. Basierend auf einer wahren Geschichte, die in einem historischen Urteil des Supreme Court endete. Toll besetzt und gespielt!

Loving gibt es hier*

Platz 35) Beale Street (2018)

Hier sehen Sie den Trailer von Beale Street (2019) © Video: Plan B Entertainment / Annapurna Pictures / Youtube

Regisseur: Barry Jenkins

Barry Jenkins Originaltitel: If Beale Street Could Talk

If Beale Street Could Talk IMDb-Bewertung: 7,1/10

7,1/10 Genre(s):Drama, Romance

Liebesdrama von Moonlight-Regisseur Barry Jenkins. Das junge Paar Tish (Kiki Layne) und Fonny (Stephan James) erwartet ein Kind. Doch Fonny wird zu Unrecht einer Vergewaltigung beschuldigt und eingesperrt. Wunderschöne Bilder und Oscar für Regina King als beste Nebendarstellerin!

Beale Street gibt es hier*

Platz 34) Der Butler (2013)

Hier sehen Sie den Trailer von Der Butler (2013) © Video: Laura Ziskin Productions / The Weinstein Company / Youtube

Regisseur: Lee Daniels

Lee Daniels IMDb-Bewertung: 7,2/10

7,2/10 Genre(s):Biografie, Drama

Forest Whitaker spielt den Butler Cecil Gaines (inspiriert vom Leben von Eugene Allen), der unter acht verschiedenen Präsidenten im Weißen Haus arbeitete. Während seiner Zeit dort erlebt er viele politische und persönliche Umbrüche, wie den Vietnamkrieg oder die Bürgerrechtsbewegung. Starkes Drama mit guter Besetzung.

Der Butler gibt es hier*

Platz 33) Fences (2016)

Hier sehen Sie den Trailer von Fences (2017) © Video: Escape Artists / Paramount Pictures / Youtube

Regisseur: Denzel Washington

Denzel Washington IMDb-Bewertung: 7,2/10

7,2/10 Genre(s):Drama

Troy und Rose Maxson (Denzel Washington, Viola Davis) leben mit ihrem Sohn in den 1950er-Jahren in den USA. Sie sind eine Arbeiterfamilie und glücklich verheiratet, doch Troy hängt vergangenen Chancen nach und will seinen Sohn dazu bringen, das nachzuholen, was er selbst verpasst hat. Der Film basiert auf einem Broadway-Stück, das 2010 schon einmal hocherfolgreich mit Washington und Davis in den Hauptrollen aufgeführt wurde. Regie in der Filmadaption führte Denzel Washington selbst und es gab einen Oscar für Viola Davis als beste Nebendarstellerin!

Fences gibt es hier*

Platz 32) Amistad – Das Sklavenschiff (1997)

Hier sehen Sie den Trailer von Amistad - Das Sklavenschiff (1997) © Video: HBO Pictures / DreamWorks Pictures / Youtube

Regisseur: Steven Spielberg

Steven Spielberg IMDb-Bewertung: 7,3/10

7,3/10 Genre(s):Biografie, Drama, History

Basierend auf einem wahren Ereignis, erzählt der Film die Geschichte eines Sklavenschiffs im Jahr 1839. Auf dem Weg nach Kuba übernehmen die Sklaven durch einen Aufstand das Schiff, werden aber, als sie die USA erreichen, eingesperrt. Ihre Lage scheint aussichtslos, doch der Fall gelangt zum Supreme Court und ein Anwalt nimmt sich ihrer Sache an. Toll besetztes Drama von Regie-Legende Steven Spielberg unter anderen mit Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Dijmon Hounsou und Matthew McConaughey.

Amistad – Das Sklavenschiff gibt es hier*

Platz 31) Black Panther (2018)

Hier sehen Sie den Trailer von Black Panther (2018) © Video: Marvel Studios / Walt Disney Motion Pictures / Youtube

Regisseur: Ryan Coogler

Ryan Coogler IMDb-Bewertung: 7,3/10

7,3/10 Genre(s):Action, Abenteuer, Sci-Fi

T'Challa, der Prinz des Königreichs Wakanda, muss den Thron besteigen und sein Königreich, das technologisch fortschrittlicher ist als der Rest der Welt, anführen. Ein Herausforderer aus den eigenen Reihen macht ihm das nicht so leicht. Zwar hat der Film Rassismus nicht direkt als Thema, aber Black Panther war der erste Superheldenfilm mit einem afroamerikanischen Cast. In dieser Hinsicht also ein Meilenstein für den Kampf gegen Rassismus, der auch gleich drei Oscars gewann. Eine unglaublich gute Besetzung und komplexe Figuren lassen über die etwas klassische Handlung hinwegsehen.

Black Panther gibt es hier*

Platz 30) Detroit (2017)

Hier sehen Sie den Trailer von Detroit (2017) © Video: First Light Productions / Annapurna Pictures / Youtube

Regisseur: Kathryn Bigelow

Kathryn Bigelow IMDb-Bewertung: 7,3/10

7,3/10 Genre(s):Crime, Drama, History

Basierend auf den Ereignissen des Sommers 1967 in Detroit, erzählt Oscar-Gewinnerin Kathryn Bigelow (The Hurt Locker) die Geschichte brutaler Auseinandersetzungen auf den Straßen der Stadt. Die Durchsuchung eines Nachtclubs resultiert in einem der größten Straßenkämpfe zwischen Polizisten und der afroamerikanischen Bevölkerung. Der Film fokussiert sich auf die Geschehnisse in Alters Motel, wo drei Männer zu Tode kamen. Das Thema der ungerechten und voreingenommenen Polizeigewalt stellt dieser beklemmende Film in den Mittelpunkt.



Detroit gibt es hier*

Platz 29) The Hate U Give (2018)

Hier sehen Sie den Trailer von The Hate U Give (2019) © Video: Fox 2000 Pictures / 20th Century Fox / Youtube

Regisseur: George Tillman Jr.

George Tillman Jr. IMDb-Bewertung: 7,4/10

7,4/10 Genre(s):Crime, Drama

Die Schülerin Starr Carter wird Zeugin des schrecklichen Mordes an ihrem besten Freund Khalil, als die beiden von der Polizei angehalten werden und der Polizist Khalil erschießt. Traumatisiert muss Starr, die aus einer armen afroamerikanischen Familie kommt, aber auf eine größtenteils weiße reiche Schule geht, in dieser schwierigen Situation ihre eigene Stimme finden. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Angie Thomas und thematisiert die rassistische Polizeigewalt in den USA.

The Hate U Give gibt es hier*

Platz 28) Mudbound (2017)

Hier sehen Sie den Trailer von Mudbound (2017) © Video: Elevated Films / Netflix / Youtube

Regisseur: Dee Rees

Dee Rees IMDb-Bewertung: 7,4/10

7,4/10 Genre(s):Drama, Krieg

In Mississippi nach dem Zweiten Weltkrieg teilen sich eine weiße und eine schwarze Familie dasselbe Land. Als von jeder Familie ein Mann aus dem Krieg heimkehrt, formt sich eine Freundschaft. Doch die Gesetze in Mississippi sehen die Rassentrennung vor, und schwache Ernten sowie struktureller Rassismus machen die Situation gefährlich. Für das Netflix-Drama gab es vier Oscarnominierungen.

Mudbound gibt es hier*

Platz 27) Moonlight (2016)

Hier sehen Sie den Trailer von Moonlight (2016) © Video: A24 / Plan B Entertainment / Youtube

Regisseur: Barry Jenkins

Barry Jenkins IMDb-Bewertung: 7,4/10

7,4/10 Genre(s):Drama

In drei Zeitabschnitten erzählt, zeigt Moonlight die Geschichte von Chiron, der in schwierigen Verhältnissen aufwächst und noch als junger Mann mit seiner Identität und Vergangenheit kämpft. Drei Oscars (u. a. bester Film) gab es für dieses gefühlvolle und schön gefilmte Drama.

Moonlight gibt es hier*

Platz 26) BlacKkKlansman (2018)

Hier sehen Sie den Trailer von BlacKkKlansman (2018) © Video: 40 Acres and a Mule Filmworks / Focus Features / Youtube

Regisseur: Spike Lee

Spike Lee IMDb-Bewertung: 7,5/10

7,5/10 Genre(s):Biografie, Crime, Drama

Unglaublich, aber wahr! Der afroamerikanische Polizist Ron Stallworth (John David Washington) infiltrierte den Ku-Klux-Klan – am Telefon. Wegen seiner Hautfarbe konnte er sich den Klan-Mitgliedern nicht zeigen, also musste sein Kollege Flip (Adam Driver) diesen Part übernehmen. Zusammen gelangten sie bis an die Spitze des Klans. Witzig und absurd, aber gleichzeitig erschreckend! Für das Drehbuch gab es den ersten Oscar für Spike Lee.

BlacKkKlansman gibt es hier*

Platz 25) Selma (2014)

Hier sehen Sie den Trailer von Selma (2014) © Video: Plan B Entertainment / Paramount Pictures / Youtube

Regisseur: Ava DuVernay

Ava DuVernay IMDb-Bewertung: 7,5/10

7,5/10 Genre(s):Biografie, Drama, History

Dr. Martin Luther King Jr. organisiert eine Kampagne für das gleiche Wahlrecht für alle. Trotz brutaler Proteste veranstaltet er einen Marsch von Selma nach Montgomery, der historische Folgen hat. Drama von Regisseurin Ava DuVernay, die auch mit der Netflix-Serie When They See Us den Rassismus in den USA angeprangert hat.

Selma gibt es hier*

Platz 24) Fruitvale Station (2013)

Hier sehen Sie den Trailer von Fruitvale Station (2013) © Video: Significant Productions / The Weinstein Company / Youtube

Regisseur: Ryan Coogler

Ryan Coogler IMDb-Bewertung: 7,5/10

7,5/10 Genre(s):Biografie, Crime, Drama

Der Debüt-Langfilm von Ryan Coogler (Black Panther) über das Schicksal des 22-jährigen Oscar Grant (Michael B. Jordan), der am letzten Tag des Jahres 2018 in der Zugstation Fruitvale Station Opfer einer schrecklichen Tat wird. Stark gespielt, erzählt auch dieser Film von der Willkür der Polizeigewalt in den USA. Ein unglaubliches Debüt, mit dem sich Coogler gleich einen Namen machte.

Fruitvale Station gibt es hier*

Platz 23) 42 (2013)

Hier sehen Sie den Trailer von 42 (2013) © Video: Legendary Pictures / Warner Bros. / Youtube

Regisseur: Brian Helgeland

Brian Helgeland IMDb-Bewertung: 7,5/10

7,5/10 Genre(s):Biografie, Drama, Sport

Branch Rickey (Harrison Ford) rekrutiert Jackie Robinson (Chadwick Boseman) als ersten afroamerikanischen Baseballspieler in der American Major League. Dieser historische Schritt hat persönliche Folgen für Jackie, der sich vielen rassistischen Anfeindungen aussetzen muss – die er normalerweise schlagkräftig zurückweist. Doch jetzt steht er im Rampenlicht ...

42 gibt es hier*

Platz 22) Die Jury (1996)

Hier sehen Sie den Trailer von Die Jury (1996) © Video: Regency Enterprises / Warner Bros. / Youtube

Regisseur: Joel Schumacher

Joel Schumacher Originaltitel: A Time to Kill

A Time to Kill IMDb-Bewertung: 7,5/10

7,5/10 Genre(s):Crime, Drama, Thriller

Die Tochter von Carl Lee Hailey (Samuel L. Jackson) wird von zwei Weißen vergewaltigt. Carl nimmt Rache und tötet die beiden, woraufhin sich ein Prozess entspinnt. Doch in Mississippi ist der Rassismus groß und der Ku-Klux-Klan stark. Der junge Anwalt Jake Brigance (Matthew McConaughey) versucht eine faire Verhandlung für Carl zu garantieren. Mit Kevin Spacey und Sandra Bullock.

Die Jury gibt es hier*

Platz 21) Just Mercy (2019)

Hier sehen Sie den Trailer von Just Mercy (2019) © Video: Participant Media / Warner Bros. Pictures / Youtube

Regisseur: Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton IMDb-Bewertung: 7,6/10

7,6/10 Genre(s):Biografie, Crime, Drama

Der junge Anwalt Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) nimmt sich des Falls von Walter McMillian (Jamie Foxx) an. McMillian wurde 1987 zum Tode verurteilt, weil er eine 18-Jährige getötet haben soll. Die Beweislage dafür ist aber dünn, und so kämpft Stevenson gegen ein rassistisches System und für Walter. Mit Brie Larson, nach einer wahren Geschichte.

Just Mercy gibt es hier*

Platz 20) Get Out (2017)

Hier sehen Sie den Trailer von Get Out (2017) © Video: Blumhouse Productions / Universal Pictures / Youtube

Regisseur: Jordan Peele

Jordan Peele IMDb-Bewertung: 7,7/10

7,7/10 Genre(s):Horror, Mystery, Thriller

Chris (Daniel Kaluuya) fährt mit seiner Freundin Rose (Allison Williams) zu ihren Eltern. Aufgrund seiner Hautfarbe hat er zuerst Bedenken, doch Rosa versichert ihm, dass ihre Eltern keinesfalls rassistisch seien. Dort angekommen, wird Chris herzlich empfangen, doch nach und nach häufen sich seltsame Ereignisse – und bald ist klar, dass hier etwas nicht stimmt. Für den fantastischen Debütfilm von Jordan Peele gab es gleich vier Oscarnominierungen und den Preis für das beste Drehbuch!

Get Out gibt es hier*

Platz 19) Malcolm X (1992)

Hier sehen Sie de nTrailer von Malcolm X (1992) © Video: 40 Acres and a Mule Filmworks / Warner Bros. / Youtube

Regisseur: Spike Lee

Spike Lee IMDb-Bewertung: 7,7/10

7,7/10 Genre(s):Biografie, Drama, History

Malcolm X ist ein Biopic über den gleichnamigen Bürgerrechtler und Aktivisten. Von seinen Anfängen als Kleinkrimineller über seinen Beitritt zum Islam bis zu seinem Tod erzählt Spike Lee die Geschichte eines umstrittenen, aber einflussreichen Mannes. Denzel Washington glänzt in der Hauptrolle.

Malcolm X gibt es hier*

Platz 18) Boyz n the Hood (1991)

Hier sehen Sie den Trailer von Boyz n the Hood (1991) © Video: Columbia Pictures / Youtube

Regisseur: John Singleton

John Singleton IMDb-Bewertung: 7,7/10

7,7/10 Genre(s):Crime, Drama

Boyz n the Hood ist die Geschichte von drei jungen Männern, die mit ihren Problemen ganz unterschiedlich umgehen. Alle drei wachsen in der „Hood” auf, aber finden andere Antworten auf die Gewalt, die Drogen und die Kriminalität um sie herum. Toll besetztes Drama (Ice Cube, Laurence Fishburn), das wichtige Themen behandelt.

Boyz n the Hood gibt es hier*

Platz 17) Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen (2016)

Hier sehen Sie den Trailer von Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen (2016) © Video: Fox 2000 Pictures / 20th Century Fox / Youtube

Regisseur: Theodore Melfi

Theodore Melfi IMDb-Bewertung: 7,8/10

7,8/10 Genre(s):Biografie, Drama, History

Kaum jemand wusste, welch wichtige Rolle drei afroamerikanische Frauen in den Anfängen des Space Programmes der NASA gespielt haben. Hidden Figures zeigt die Geschichte dieser drei Mathematikerinnen (Taraji P. Henson, Octavia Spencer und Janelle Monáe), die einen entscheidenden Anteil am Erfolg der NASA hatten. Dabei hatten sie aufgrund ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts immer wieder mit Gegenwind zu kämpfen. Dank ihrer Kompetenzen leisteten sie entgegen aller Widerstände aber Großartiges. Dieser Film setzt den drei Frauen endlich ein Denkmal und macht darauf aufmerksam, dass nicht alle Heldentaten von Weißen vollbracht wurden. Drei Oscarnominierungen.

Hidden Figures gibt es hier*

Platz 16) L.A. Crash (2004)

Hier sehen Sie den Trailer von L.A. Crash (2004) © Video: DEJ Productions / Lionsgate Films / Youtube

Regisseur: Paul Haggis

Paul Haggis IMDb-Bewertung: 7,8/10

7,8/10 Genre(s):Crime, Drama, Thriller

Der großartig geschriebene (Oscar für das Drehbuch), verzahnt erzählte Episodenfilm beginnt mit einem Auffahrunfall in L. A., in den der farbige Detective Waters (Don Cheadle) und seine Latino-Kollegin Ria verwickelt sind. Die folgenden Szenen blicken auf den Tag zurück und lassen ein Dutzend Personen – vom Ghetto-Gangster bis zum Staatsanwalt – mit ihren Ängsten, Aggressionen und Vorurteilen aufeinanderprallen. Drei Oscars (u. a. bester Film)!

L.A. Crash gibt es hier*

Platz 15) Mississippi Burning – Die Wurzeln des Hasses (1988)

Hier sehen Sie den Trailer von Mississippi Burning - Die Wurzeln des Hasses (1988) © Video: Orion Pictures / Youtube

Regisseur: Alan Parker

Alan Parker IMDb-Bewertung: 7,8/10

7,8/10 Genre(s):Crime, Drama, History

Zwei FBI-Agenten mit sehr verschiedenen Ansätzen untersuchen das Verschwinden dreier junger afroamerikanischer Bürgerrechtler. Im Mississippi der 1960er-Jahre herrschen der Rassismus und die Trennung von Schwarz und Weiß. Ihre Ermittlungen werden zusätzlich von den lokalen Behörden blockiert. Der Film basiert auf wahren Ereignissen und ist toll besetzt: Gene Hackmann, Willem Dafoe und Frances McDormand.

Mississippi Burning gibt es hier*

Platz 14) Die Farbe Lila (1985)

Hier sehen Sie den Trailer von Die Farbe Lila (1985) © Video: Amblin Entertainment / Warner Bros. / Youtube

Regisseur: Steven Spielberg

Steven Spielberg Originaltitel: The Color Purple

The Color Purple IMDb-Bewertung: 7,8/10

7,8/10 Genre(s):Drama

Nach dem gleichnamigen Roman von Alice Walker. Der Film handelt von der Afroamerikanerin Celie, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Südstaaten an einen Farmer verkauft wird. Sie soll seine Ehefrau sein und wird unterdrückt und gedemütigt. Es scheint keinen Ausweg für Celie zu geben ... Der von Steven Spielberg inszenierte Film wurde für elf Oscars nominiert.

Die Farbe Lila gibt es hier*

Platz 13) I Am Not Your Negro (2016)

Hier sehen Sie den Trailer von I Am Not Your Negro (2016) © Video: Velvet Film / Amazon Studios / Youtube

Regisseur: Raoul Peck

Raoul Peck IMDb-Bewertung: 7,9/10

7,9/10 Genre(s):Dokumentation

Ein unvollendetes Manuskript von James Baldwin, vorgetragen von Samuel L. Jackson, bildet die Basis für diesen Dokumentarfilm. Dazu arrangiert der Regisseur Raoul Peck eine filmische Collage aus der Berichterstattung von Medien. Der Film ist gleichzeitig eine Biografie von Baldwin und eine Dokumentation über Rassismus und Diskriminierung in den USA. Dafür gab es eine Oscarnominierung als bester Dokumentarfilm.

I Am Not Your Negro gibt es hier*

Platz 12) In der Hitze der Nacht (1967)

Hier sehen Sie den Trailer von In der Hitze der Nacht (1967) © Video: The Mirisch Corporation / United Artists / Youtube

Regisseur: Norman Jewison

Norman Jewison Originaltitel: In the Heat of the Night

In the Heat of the Night IMDb-Bewertung: 7,9/10

7,9/10 Genre(s):Crime, Drama, Mystery

Sidney Poitier spielt den Polizisten Virgil Tibbs, der irrtümlicherweise als Verdächtiger in einem Mordfall festgenommen wird. Wie sich herausstellt, soll aber genau er helfen, diesen Mordfall aufzuklären. Der örtliche Polizeichef ist jedoch ein Rassist und muss erst lernen, die Qualitäten von Virgil Tibbs zu schätzen. Bei sieben Nominierungen gewann der Film fünf Oscars (u. a. bester Film).

In der Hitze der Nacht gibt es hier*

Platz 11) Do the Right Thing (1989)

Hier sehen Sie den Trailer von Do the Right Thing (1989) © Video: 40 Acres and a Mule Filmworks / Universal Pictures / Youtube

Regisseur: Spike Lee

Spike Lee IMDb-Bewertung: 7,9/10

7,9/10 Genre(s):Comedy, Drama

Der Film spielt an einem der heißesten Tage des Jahres in Brooklyn. Sal Fragione betreibt seit über 25 Jahren eine Pizzeria in einem Viertel, in dem vor allem Afroamerikaner leben. Als sich ein Kunde über die Bilder von Italoamerikanern an der Wand wundert, eskaliert die Situation langsam und endet in Gewalt. Spike Lees einflussreicher Film war für zwei Oscars nominiert.

Do the Right Thing gibt es hier*

Platz 10) Straight Outta Compton (2015)

Hier sehen Sie den Trailer von Straight Outta Compton (2015) © Video: Legendary Pictures / Universal Picture / Youtube

Regisseur: F. Gary Gray

F. Gary Gray IMDb-Bewertung: 7,9/10

7,9/10 Genre(s):Biografie, Drama, History

Im Jahr 1986 gründeten fünf Rapper die Hip-Hop-Gruppe NWA, die enormen Einfluss auf den Ganster-Rap und die Hip-Hop-Szene hatte. Der Film ist nach dem gleichnamigen Album der Gruppe benannt und erzählt den Werdegang der Rapper nach. Der Film war hocherfolgreich und konnte auch die Kritiker überzeugen.

Straight Outta Compton gibt es hier*

Platz 9) Zoomania (2016)

Trailer von „Zoomania“ (2016) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Walt Disney Animation Studios / YouTube

Regisseur: Bryan Howard, Rich Moore

Bryan Howard, Rich Moore Originaltitel: Zootopia

Zootopia IMDb-Bewertung: 8,0/10

8,0/10 Genre(s):Animation, Abenteuer, Komödie

Sicherlich nicht der erste Film, der einem einfällt, wenn man an die Thematisierung von Rassismus denkt. Doch genau darum geht es in diesem Animationsfilm, der sowohl für Kinder als auch für Erwachsene einiges zu bieten hat. Die Geschichte handelt von einer von Säugetieren bewohnten Welt, in der die Häsin Judy Hopps in die Stadt Zoomania zieht, um als Polizistin anzufangen. Um ihren ersten großen Fall zu lösen, braucht sie sie Hilfe des Fuchses Nick Wilde. Tolle Botschaft, Oscar für den besten Animationsfilm!

Zoomania gibt es hier*

Platz 8) 12 Years a Slave (2013)

Hier sehen Sie den Trailer von 12 Years a Slave (2013) © Video: Regency Enterprises / Fox Searchlight Pictures / Youtube

Regisseur: Steve McQueen

Steve McQueen IMDb-Bewertung: 8,1/10

8,1/10 Genre(s):Biographie, Drama, History

Das Werk, das einst den Oscar als bester Film abräumte, basiert auf der gleichnamigen Autobiografie von Solomon Northup. Chiwetel Ejiofor spielt Solomon, der als freier Afroamerikaner lebte, bis er unter Drogen gesetzt und in die Sklaverei verkauft wurde. Zwölf furchtbare Jahre folgten ... Bedrückendes und hartes Drama mit Star-Besetzung: Benedict Cumberbatch, Michael Fassbender, Brad Pitt und Lupita Nyong'o.

12 Years a Slave gibt es hier*

Platz 7) The Help (2011)

Hier sehen Sie den Trailer von The Help (2011) © Video: DreamWorks Pictures / Walt Disney Studios Motion Pictures / Youtube

Regisseur: Tate Taylor

Tate Taylor IMDb-Bewertung: 8,1/10

8,1/10 Genre(s):Drama

Nach dem Studium kehrt Skeeter (Emma Stone) in den 1960er-Jahren in ihre Heimatstadt in Mississippi zurück. Sie beschließt, ein Buch aus der Sicht der afroamerikanischen Hausmädchen zu schreiben, die sich um die Familien der weißen Oberschicht kümmern. Ihr Vorhaben stößt jedoch auf viel Widerstand ... U. a. mit Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Octvia Spencer und Jessica Chastain.

The Help gibt es hier*

Platz 6) Gran Torino (2008)

Hier sehen Sie den Trailer von Gran Torino (2008) © Video: Village Roadshow Pictures / Warner Bros. Pictures / Youtube

Regisseur: Clint Eastwood

Clint Eastwood IMDb-Bewertung: 8,1/10

8,1/10 Genre(s):Drama

Die Schauspiel- und Regielegende Clint Eastwood übernimmt in diesem Film auch die Hauptrolle des Kriegsveteranen Walt Kowalski. Seine konservativen Ansichten werden durch sein soziales Umfeld sowie seine Nachbarn durcheinandergeworfen. Alles beginnt damit, dass der Nachbarssohn versucht, Walts Ford Gran Torino zu stehlen.

Gran Torino gibt es hier*

Platz 5) Wer die Nachtigall stört (1962)

Hier sehen Sie den Trailer von Wer die Nachtigall stört (1962) © Video: Brentwood Productions / Universal Pictures / Youtube

Regisseur: Robert Mulligan

Robert Mulligan Originaltitel: To Kill a Mockingbird

To Kill a Mockingbird IMDb-Bewertung: 8,2/10

8,2/10 Genre(s):Crime, Drama

Der Anwalt Atticus Finch (Gregory Peck) wird zum Pflichtverteidiger des Afroamerikaners Tom Robinson, dem vorgeworfen wird, ein weißes Mädchen vergewaltigt zu haben. Starkes, erfolgreiches Gerichtsdrama nach dem gleichnamigen Roman von Harper Lee.

Wer die Nachtigall stört gibt es hier*

Platz 4) Green Book (2018)

Hier sehen Sie den Trailer von Green Book (2018) © Video: Participant Media / Universal Pictures / Youtube

Regisseur: Peter Farrelly

Peter Farrelly IMDb-Bewertung: 8,2/10

8,2/10 Genre(s):Biografie, Komödie, Drama

Der Jazz-Pianist Don Shirley (Mahershala Ali) plant eine Konzert-Tournee in den USA, die auch durch die Südtsaaten führt. Da Shirley Afroamerikaner ist, engagiert er Tony Lip (Viggo Mortensen), der als sein Fahrer fungiert, aber ihm auch Ärger und rassistische Anfeindungen vom Hals halten soll. Auf ihrer Reise durch die Südstaaten erleben die beiden Höhen und Tiefen und können immer wieder gegenseitig voneinander lernen. Nach einer wahren Begebenheit, drei Oscars (u. a. bester Film).

Green Book gibt es hier*

Platz 3) Der 13. (2016)

Hier sehen Sie den Trailer von Der 13. (2016) © Video: Kandoo Films / Netflix / Youtube

Regisseur: Ava DuVernay

Ava DuVernay IMDb-Bewertung: 8,3/10

8,3/10 Genre(s):Dokumentation, Crime, News

Wichtige und starke Netflix-Doku über das Gefängnissystem in den USA und den strukturellen Rassismus, der damit einhergeht. Oscarnominierung!

Der 13. gibt es hier*

Platz 2) Django Unchained (2012)

Regisseur: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino IMDb-Bewertung: 8,4/10

8,4/10 Genre(s):Drama, Western

Der deutsche Kopfgeldjäger Dr. King Schultz (Christoph Waltz) befreit den Sklaven Django (Jamie Foxx), der ihm bei einem Auftrag helfen soll. Danach werden sie Partner und suchen die Frau von Django, die an den Plantagenbesitzer Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) verkauft wurde. Ein Western von Tarantino mit Anleihen an die gesamte Filmgeschichte.

Django Unchained gibt es hier*

Platz 1) American History X (1998)

Hier sehen Sie den Trailer von American History X (1998) © Video: New Line Cinema / Youtube

Regisseur: Tony Kaye

Tony Kaye IMDb-Bewertung: 8,5/10

8,5/10 Genre(s):Drama

Der Neonazi Derek Vonyard (Edwart Norton) bringt auf brutalste Weise zwei Afroamerikaner um, wofür er ins Gefängnis wandert. Nach seiner Haftstrafe hat er sich verändert, doch sein Bruder ist zum Anhänger der Neonazi-Szene geworden. Hartes Drama, das auf zwei Zeitebenen erzählt wird.

American History X gibt es hier*