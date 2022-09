Nach einer wahren Geschichte: In Das Streben nach Glück hievt sich Will Smith als obdachloser Vater wieder aus dem Sumpf des wirtschaftlichen Abstiegs

Jeder erlebt einmal Phasen, in denen es so gar nicht läuft. Für Situationen wie die gegenwärtige haben wir diese Bestenliste erstellt: Sie soll inspirieren und Hoffnung geben. In der Sammlung der besten Motivationsfilme finden sich zahlreiche persönliche Schicksale von Menschen und Beispiele dafür, wie sie aus ihren Krisen herausgekommen sind oder ihr Leben zum Positiven verändert haben.

DIE 25 BESTEN MOTIVATIONSFILME:

Sehenswerte Filme, die zeigen, wie sich Menschen in und aus schwierigen Lebenssituationen retten – wir haben die Titel nach ihrer IMDb-Bewertung gereiht:

1) DIE VERURTEILTEN (THE SHAWSHANK REDEMPTION, 1994)

IMDb-Bewertung: 9,3/10

Worum geht's?

Nach einem Indizienprozess wird Bankmanager Andy Dufresne (Tim Robbins) 1947 wegen Doppelmordes zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Von Anfang an passt der stille Finanzprofi so gar nicht in das berüchtigte Zuchthaus Shawshank. Man prügelt ihn, das Personal ist korrupt, einzig im schwarzen Mithäftling Red (Morgan Freeman) findet er einen Vertrauten. Nach und nach fügt sich Andy in den Gefängnisalltag ein und erträgt ihn mit stoischer Gelassenheit – zumindest nach außen hin. Bewegende Ausnahmeadaption nach Stephen King – für viele einer der besten Filme aller Zeiten (und auf Platz eins der IMDb).

DIE VERURTEILTEN (THE SHAWSHANK REDEMPTION, 1994) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: DIE VERURTEILTEN (THE SHAWSHANK REDEMPTION, 1994) gibt es hier*

2) FORREST GUMP (1994)

IMDb-Bewertung: 8,8/10

Worum geht's?

An einer Bushaltestelle sitzt der liebenswerte Forrest Gump (Tom Hanks) und erzählt seine Lebensgeschichte: Schon als Kind wird bei ihm ein Mangel an Intelligenz diagnostiziert, außerdem braucht er Gehhilfen. Die schüttelt er aber bald ab, und Forrest avanciert wegen seiner Schnelligkeit zum Footballstar. In Vietnam wird er zum Kriegshelden und später sogar zum Shrimps-Millionär. Nur in der Liebe hat er wenig Glück.

US-Zeitgeschichte zum Lachen und Weinen – ein Meisterwerk! Sechs Oscars, u. a. für Hauptdarsteller Tom Hanks und als bester Film.

Forrest Gump (1994) © Video: Paramount Pictures / The Tisch Company / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: FORREST GUMP (1994) gibt es hier*

3) IST DAS LEBEN NICHT SCHÖN? (IT’S A WONDERFUL LIFE, 1946)

IMDb-Bewertung: 8,6/10

Worum geht's?

Ausgerechnet George Bailey (James Stewart), der Mann, der praktisch jedem Einwohner von Bedford Falls auf die eine oder andere Weise geholfen hat, beschließt, sich das Leben zu nehmen. Gott will das verhindern und beauftragt den Engel Clarence (Henry Travers), sich des Verzweifelten anzunehmen. Zuvor muss der Himmelsbote (und der Zuseher) aber wissen, was dem armen George widerfahren ist: Wir sehen in Rückblenden, wie er als junger Bursch seinem Bruder das Leben rettet und später zu dessen Gunsten auf einen Studienplatz verzichtet. Wie er die Bank seines Vaters übernimmt und immer zuerst auf seine Kunden und dann aufs Geld schaut. Wie er mit Mary (Donna Reed) seine große Liebe heiratet und Vater wird – und wie der fiese Mr. Potter (Lionel Barrymore) ihn austrickst und so in die Verzweiflung treibt. Bevor es aber zum Äußersten kommt, führt Clarence George vor Augen, wie Bedford Falls ohne ihn aussehen würde.

Wer beim Finale des perfekt inszenierten, zeitlos schönen Klassikers von Frank Capra nicht zumindest ein Lächeln im Gesicht hat oder feuchte Augen bekommt, muss wie der fiese Mr. Potter ein Herz aus Stein haben!



Ist das Leben nicht schön? (1946) © Video: RKO Radio Pictures / Liberty Films / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: IST DAS LEBEN NICHT SCHÖN? (IT’S A WONDERFUL LIFE, 1946) gibt es hier*

4) WHIPLASH (2014)

IMDb-Bewertung: 8,5/10

Worum geht's?

Mit seinen 19 Jahren weiß Andrew (Miles Teller) schon genau, was er im Leben erreichen will: Er will als bester Jazz-Schlagzeuger in die Musikgeschichte eingehen. Die Aufnahme an einem renommierten New Yorker Musikkonservatorium bringt ihn seinem Traum ein großes Stück näher. Dort wird Musiklehrer Fletcher (J. K. Simmons) auf ihn aufmerksam und engagiert ihn als Ersatzschlagzeuger für die Schul-Jazzband. Anfangs gibt sich der alte Haudegen freundlich, doch bei den Proben fordert er von seinen Musikern mit Wutanfällen Höchstleistungen ein und treibt sie mit grausamen Psychospielchen an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Andrew aber gibt nicht auf.

Indie-Perle: geradlinig, wuchtig, nervenaufreibend und exzellent dargeboten.

WHIPLASH (2014) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: WHIPLASH (2014) gibt es hier*

5) ZIEMLICH BESTE FREUNDE (INTOUCHABLES, 2011)

IMDb-Bewertung: 8,5/10

Worum geht's?

Seit einem Paraglidingunfall ist der wohlhabende Pariser Philippe (Francois Cluzet) querschnittgelähmt und in allen Lebenslagen auf Hilfe angewiesen. Geldsorgen hat er zwar keine, Freude bereitet ihm sein Dasein aber auch nicht. Das ändert sich, als Ex-Sträfling Driss (Omar Sy) auf Geheiß des Arbeitsamts bei ihm hereinschneit und für einen Job als Pflegehelfer vorspricht. Er ist sicher, dass er von dem feinen Herrn eine Absage und die Unterschrift fürs Amt erhält. Doch das Gegenteil ist der Fall, und damit hebt eine außergewöhnliche Freundschaft an.

Berührend, kitschfrei und höchst lustig: Der Herzwärmer, der auf der Autobiografie des ehemaligen Pommery-Geschäftsführers Philippe Pozzo di Borgo basiert, ist ein echter Volltreffer – das US-Remake Mein Bester und ich kommt da nicht ran.

Ziemlich beste Freunde (2011) © Video: Gaumont / TF1 Films Production / Quad Productions / Chaocorp / Ten Films / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: ZIEMLICH BESTE FREUNDE (INTOUCHABLES, 2011) gibt es hier*

6) GOOD WILL HUNTING – DER GUTE WILL HUNTING (1997)

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Worum geht's?

Auf den ersten Blick unterscheidet sich Will Hunting (Matt Damon) kaum von anderen Gleichaltrigen. Doch der 20-Jährige aus dem Arbeitermilieu South Bostons, der die Gänge des renommierten Massachusetts Institute of Technology sauber hält, hat deutlich mehr drauf. Dass der ungestüme junge Mann, der in seiner Freizeit meist mit Kumpel Chuckie (Ben Affleck) durch die Bars zieht, ein Mathe-Genie ist, ahnt keiner. Als es ihm gelingt, ein in der Universität ausgehängtes, scheinbar unlösbares mathematisches Problem zu knacken, lässt ihn Professor Lambert (Stellan Skarsgard) ausfindig machen und setzt den Psychotherapeuten Sean McGuire (Robin Williams) auf den Außenseiter an.

Ebenso einfühlsame wie witzige Outsider-Story. Der Lohn: Oscars für Williams und das Skript, das Damon mit Kumpel Affleck verfasste.

GOOD WILL HUNTING – DER GUTE WILL HUNTING (1997) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: GOOD WILL HUNTING – DER GUTE WILL HUNTING (1997) gibt es hier*

7) BRAVEHEART (1995)

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Worum geht's?

Nachdem der schottische König im späten 13. Jahrhundert ohne Thronfolger gestorben ist, herrscht im Land totales Chaos. Der Adel ist zerstritten – und genau das nützt König Eduard I. von England (Patrick McGoohan), genannt Edward the Longshanks, aus: Er reißt es sich unter den Nagel. In den folgenden kriegerischen Konflikten kommen auch der Vater sowie der Bruder des achtjährigen William Wallace um. Sein Onkel Argyle, der in Irland lebt, nimmt ihn bei sich auf und lässt ihm eine angemessene Erziehung angedeihen. Jahre später kehrt Wallace (Mel Gibson) als erwachsener Mann in seine Heimat zurück, die unter den harten Gesetzen Eduards leidet, um heimlich Kindheitsliebe Murron (Catherine McCormack) zu heiraten. Als ein englischer Soldat Murron vergewaltigen will, kommt es zum Kampf. Wallace kann entkommen, Murron wird aber gefasst und vom Sheriff öffentlich hingerichtet. Worauf William sich aus Rachedurst zum Freiheitskämpfer aufschwingt und die Engländer Mores lehrt …

Für das historisch nicht immer korrekte, aber sonst in jeder Hinsicht exzellente Heldenepos gab's fünf Oscars. Das Drehbuch von Randall Wallace orientiert sich am Gedicht Wallace des Minnesängers Blind Harry, das William Wallace Anfang des 16. Jhdts. zum schottischen Freiheitshelden machte.

BRAVEHEART (1995) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: BRAVEHEART (1995) gibt es hier*

8) THE WOLF OF WALL STREET (2013)

IMDb-Bewertung: 8,2/10

Worum geht's?

Höhenflug und Fall eines Wall-Street-Zockers: Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), ein Emporkömmling und Strizzi, steigt in den 1990ern als Broker in den Handel mit kleinen Billig-Wertpapieren, sogenannten Penny-Stocks, ein, die von den Wall-Street-Schwergewichten nicht angerührt werden. Das Kleinvieh-Geschäft erweist sich aber als Goldgrube. Mit Geschäftspartner Donnie Azoff (Jonah Hill) scheffelt Belfort Millionen, indem er skrupellos Kurse manipuliert, seine Kunden zum Kauf fauler Papiere animiert, Schwarzgeld abzweigt und in die Schweiz schmuggeln lässt. Er fährt Ferrari, trägt teure Anzüge, feiert wilde Partys und Sex-Orgien und pumpt sich mit Drogen voll. Doch der Erfolgsbroker, der von allen bewundernd Wolf der Wall Street genannt wird, weckt bald auch das Interesse des FBI.

Martin Scorsese erzählt hier eine nicht jugendfreie Geschichte von hemmungsloser Gier in einem zutiefst kranken Finanzsystem. Der Regisseur, Film, adaptiertes Skript sowie Leo DiCaprio und Jonah Hill waren oscarnominiert, gingen aber leer aus. Der echte Belfort arbeitet heute übrigens als Motivationstrainer.

The Wolf of Wall Street © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: THE WOLF OF WALL STREET (2013) gibt es hier*

9) GRAN TORINO (2008)

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum geht's?

Walt Kowalski (Clint Eastwood) ist alt und verbittert – eben erst starb seine Frau, die Familie will ihn ins Heim abschieben, in der Nachbarschaft des Ex-Ford-Mitarbeiters und Koreakriegsveteranen wimmelt es vor „Schlitzaugen“,„Reisfressern“ und „Sumpfratten“. Genau mit denen muss er sich nun aber auseinandersetzen. Als eine asiatische Gang den koreanischen Teenager Thao attackiert, greift der Grantler ein. Die Dankbarkeit von Thaos Familie dafür nimmt berührende Ausmaße an.

Zutiefst humanistisches Plädoyer gegen Vorurteile und Gewalt.

GRAN TORINO (2008) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: GRAN TORINO (2008) gibt es hier*

10) MILLION DOLLAR BABY (2004)

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum geht's?

„Frauen trainier ich nicht“, sagt Frankie Dunn (Clint Eastwood), als ihn Kellnerin Maggie (Hilary Swank) um seine Dienste als Box-Coach bittet. Noch dazu sei sie mit Anfang 30 zu alt für den Ring. Doch als sich Frankies alter Freund Scrap (Morgan Freeman), der im Box-Studio als Hausmeister arbeitet, um Maggie kümmert, ist schließlich auch der Meister bereit, die ehrgeizige Dame zu trainieren. Unter Frankies Führung gelingt Maggie ein märchenhafter Aufstieg, schließlich trennt sie nur mehr ein Fight vom WM-Titel …

Beginnt als genretypischer Boxerfilm, wandelt sich dann aber zum ergreifenden Drama mit heftigem Finale: vier Oscars, u. a. für Hilary Swank.

Million Dollar Baby (2004) © Video: Warner Bros. Pictures / Lakeshore Entertainment / Malpaso Productions / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: MILLION DOLLAR BABY (2004) gibt es hier*

11) ROCKY (1976)

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum geht's?

Viele Legenden ranken sich um die Entstehung von Rocky, der Story des boxenden Schuldeneintreibers Rocky Balboa, der Schwergewichtsweltmeister Apollo Creed (Carl Weathers) herausfordern will, gegen den der Underdog eigentlich keine Chance hat.

Wahr ist: Sylvester Stallone war bettelarm, als er das Drehbuch schrieb; die Hauptrolle sollte an einen Star gehen, doch Sly weigerte sich, die Rechte an dem Skript zu verkaufen, wenn er nicht Rocky spielen durfte – der Rest ist Filmgeschichte ...

ROCKY (1976) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: ROCKY (1976) gibt es hier*

12) INTO THE WILD (2007)

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum geht's?

Mit dem Uni-Abschluss in der Tasche steht Chris McCandless (Emilie Hirsch) eine erfolgreiche berufliche Karriere bevor. Doch der 22-jährige Idealist pfeift auf den Konsumterror und die Lebenslügen seiner Eltern. Er überweist all seine Ersparnisse der Wohlfahrt, zerschnipselt seine Ausweise und begibt sich auf Wanderschaft quer durch Amerika. Zwei Jahre dauert seine Reise, auf der er u. a. mit einem alternden Hippie-Pärchen, einem von der Polizei gesuchten Farmarbeiter (Vince Vaughn) und einem einsamen Witwer (Hal Holbrook) Bekanntschaft macht. Bis er schließlich am Ziel seiner Sehnsüchte ankommt, dem unberührten, rauen Alaska …

Anfangs optimistische, gegen Ende zutiefst erschütternde Ballade von der Suche nach Glück und Freiheit nach einem Tatsachenroman von Jon Krakauer. Die Naturaufnahmen sind sensationell.

1_Into The Wild © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: INTO THE WILD (2007) gibt es hier*

13) DER CLUB DER TOTEN DICHTER (DEAD POETS SOCIETY, 1989)

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum geht's?

Lehrer John Keating (Robin Williams) kommt an die traditionsreiche Welton Academy, eine elitäre Privatschule für Burschen aus gehobenen Kreisen. Auf recht unkonventionelle Art und Weise entstaubt er auf eigene Faust den veralteten Lehrplan – und bringt seinen Schülern wie Neil (Robert Sean Leonard) und Todd (Ethan Hawke) auch die Magie der Poesie sowie die schönen Dinge des Lebens näher. Sehr zum Leidwesen seiner Kollegenschaft und des erzkonservativen Schulleiters Nolan (Lloyd), der alles dafür tut, die freigeistigen Auswüchse an seiner Bildungsstätte zu bekämpfen – was tragische Folgen hat.

Ein ebenso mitreißendes wie berührendes Schüler-Lehrer-Drama und ein intensiver Appell wider die Autoritätshörigkeit – mit einem famos aufspielenden Robin Williams!

DER CLUB DER TOTEN DICHTER (DEAD POETS SOCIETY, 1989) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: DER CLUB DER TOTEN DICHTER (DEAD POETS SOCIETY, 1989) gibt es hier*

14) SLUMDOG MILLIONÄR (SLUMDOG MILLIONAIRE, 2008)

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Worum geht's?

Nur noch eine Frage trennt den 18-jährigen Jamal (Dev Patel) in der indischen Variante der Millionenshow von 20 Millionen Rupien. Doch wie hat der ungebildete Waise aus den Slums Mumbais das nur geschafft? Für Quizmaster Kumar (Anil Kapoor) steht fest: Der „Slumdog“ betrügt! Als die Sirene am Ende der Show erklingt, wird die Entscheidung hinausgezögert. Jamal hat aber kaum Zeit, sich auf seinen nächsten Auftritt einzustellen, denn Polizisten nehmen ihn fest. Mit aller Gewalt wollen sie ein Geständnis erzwingen, doch statt zu gestehen, beginnt er, ausgehend von den Quizfragen seine Lebensgeschichte zu erzählen. Danny Boyles (Yesterday) berauschendes, teils in Rückblenden erzähltes Märchen um Liebe, Armut und Hoffnung wurde mit acht Oscars ausgezeichnet

SLUMDOG MILLIONÄR (SLUMDOG MILLIONAIRE, 2008) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: SLUMDOG MILLIONÄR (SLUMDOG MILLIONAIRE, 2008) gibt es hier*

15) DAS STREBEN NACH GLÜCK (THE PURSUIT OF HAPPYNESS, 2006)

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Worum geht's?

San Francisco, Anfang der 80er-Jahre: Mitten in der wirtschaftlichen Rezession kämpfen auch Handelsvertreter Chris Gardner (Will Smith) und seine Frau Linda mit finanziellen Sorgen. Als Linda dem Druck nicht mehr standhält, lässt sie Chris und ihren fünfjährigen Sohn Christopher (Jaden Smith) sitzen, um in New York neu anzufangen – eine Katastrophe, weil die zwei aus der Wohnung müssen und auf Obdachlosenunterkünfte angewiesen sind. Einziger Ausweg: ein – unbezahltes – Praktikum bei einer Investmentbank. Nach erfolgreichem Abschluss winkt eine Festanstellung.

Der sehenswerte Herzwärmer beruht auf der wahren Geschichte eines US-Börsenmaklers und rührt besonders bei den glaubwürdig gespielten Vater-Sohn-Szenen (Oscarnominierung für Will Smith!) zu Tränen!

Trailer von „Das Streben nach Glück“ (2006) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Relativity Media / Overbrook Entertainment / Escape Artists / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: DAS STREBEN NACH GLÜCK (THE PURSUIT OF HAPPYNESS, 2006) gibt es hier*

16) GANDHI (1982)

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Worum geht's?

Das monumentale, mit acht Oscars ausgezeichnete Epos beginnt mit der Ermordung des Mahatma („große Seele“) durch einen Hindu-Extremisten anno 1948 und blickt dann auf sein Leben und Wirken zurück. Im Jahr 1869 im indischen Bundesstaat Gujarat geboren, geht Mohandas Karamchand Gandhi (Ben Kingsley) 1888 nach Cambridge, um Jus zu studieren. Er verlässt England als Anwalt und verteidigt in Südafrika einen Landsmann gegen die strikten Apartheidgesetze. Dort soll sich auch sein weiteres Schicksal entscheiden, denn erstmals praktiziert er den passiven, gewaltlosen Widerstand.

Sehr aufwendig, mitreißend und ergreifend: top! Der bis dahin unbekannte Halbinder Ben Kingsley (oscargekrönt!) spielt den Befreier Indiens, als ob er nur für diese Rolle geboren wäre.

GANDHI (1982) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: GANDHI (1982) gibt es hier*

17) SCHIFFBRUCH MIT TIGER (LIFE OF PI, 2012)

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Worum geht's?

So schlicht die Prämisse von Yann Martels Weltbestseller von 2001 auch klingt – lange galt er als unverfilmbar: Ein junger Inder verbringt über 200 Tage mit einem hungrigen Bengalischen Tiger in einem Rettungsboot auf hoher See. Wie den Tiger realistisch darstellen? Wie die religiös-philosophischen Fragen in Filmform bringen? Jahrelang bissen sich Regisseure an dem Stoff die Zähne aus – bis der Taiwanese Ang Lee (Brokeback Mountain) kam und sich streng an die Vorlage hielt. Er lässt den erwachsenen Kanadier Piscine, genannt Pi, seine Geschichte erzählen: Pi spricht von seiner Kindheit in Indien, wie seine Familie einen Zoo unterhielt, dann nach Kanada übersetzen musste, wo am Meer die Tragödie geschieht: Das Schiff geht unter. Nur er und einige Tiere können sich retten, die Viecher zerfleischen sich, nur ein (computergetrickster) Tiger bleibt übrig

Wie der junge Inder das gefräßige Tier schließlich zähmt, was sie auf hoher See mitmachen bzw. wie sie überleben und was das alles mit Religion zu tun hat, erzählt Ang Lee unaufdringlich, aber eindrucksvoll. Dafür gab's (bei insgesamt elf Nominierungen) vier Oscars: für Regie, Kamera, visuelle Effekte und Filmmusik.

Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: SCHIFFBRUCH MIT TIGER (LIFE OF PI, 2012) gibt es hier*

18) BILLY ELLIOT – I WILL DANCE (2000)

IMDb-Bewertung: 7,7/10

Worum geht's?

Nordengland 1984, zur Zeit des Bergarbeiterstreiks: Billy (Jamie Bell), 11, soll auf Wunsch des strengen Vaters Faustkampf trainieren. In derselben Sporthalle erhalten die Mädchen auch Ballettunterricht – und der fasziniert Billy viel mehr. Bald hängt er seine Boxhandschuhe an den Nagel und übt sich im Tanzen – natürlich heimlich. Seine Ballettlehrerin Mrs. Wilkinson erkennt sein Talent und beschließt, es nach Kräften zu fördern und Billy dazu zu bewegen, bei der Royal Ballet School in London vorzutanzen. Als sein verbitterter Papa davon erfährt, ist die Hölle los.

Das Spielfilmdebüt von Theaterregisseur Stephen Daldry (The Hours, Der Vorleser): ein herzerwärmendes Plädoyer, auch gegen sämtliche Vorurteile und Widerstände seinen eigenen Weg zu gehen – realistisch erzählt, authentisch gespielt, für drei Oscars nominiert.

BILLY ELLIOT © Video: YOUTUBE

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: BILLY ELLIOT – I WILL DANCE (2000) gibt es hier*

19) 50/50 – FREUNDE FÜRS (ÜBER)LEBEN (2011)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum geht's?

US-amerikanische Komödie aus dem Jahre 2011 von Regisseur Jonathan Levine mit Joseph Gordon-Levitt und Seth Rogen in den Hauptrollen. Der Film, der auf den persönlichen Erfahrungen des Drehbuchautors Will Reiser basiert, karikiert, wie unbeholfen das Umfeld mit einer schweren Krankheit wie Krebs umgeht.

50/50 – FREUNDE FÜRS (ÜBER)LEBEN (2011) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: 50/50 – FREUNDE FÜRS (ÜBER)LEBEN (2011) gibt es hier*

20) SIEBEN LEBEN (SEVEN POUNDS, 2008)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum geht's?

„Gott brauchte sieben Tage, um die Welt zu erschaffen. Ich habe sieben Sekunden gebraucht, um meine zu zerstören“, erzählt der Finanzbeamte Ben (Will Smith) in Rückblenden aus dem Off. Welches traumatische Erlebnis auf den Schultern des Mannes lastet, erfährt man später, schon davor aber, dass er sich sieben Menschen mit tragischen Schicksalen ausgesucht hat, in die er eingreift – darunter die herzkranke Emily (Rosario Dawson).

Mal verwirrend, mal vorhersehbar, mal knietief im Kitsch – die Schuld-und-Sühne-Story hat ihre Schwächen, geht aber gekonnt ans Herz.

Sieben Leben (2008) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Relativity Media / Overbrook Entertainment / Escape Artists / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: SIEBEN LEBEN (SEVEN POUNDS, 2008) gibt es hier*

21) 127 HOURS (2010)

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum geht's?

Nach einer wahren Geschichte: James Franco als übermütiger Abenteuersportler, der sich in eine schier ausweglose Situation bringt.

Es gibt eine eiserne Regel unter Bergsteigern: Sag zumindest einem Menschen, wo du klettern gehst, damit man im Fall der Fälle weiß, wo man suchen muss. Aron Ralston (James Franco) kennt die Regel, missachtet sie aber und lässt obendrein das Handy zurück. Im April 2003 gerät der Kletterer bei einer Tour durch den Blue-John-Canyon in Utah dann in eine überaus missliche Lage. Der 28-Jährige stürzt in eine Felsspalte und klemmt sich seinen rechten Unterarm unter einem Felsen ein. Die nächsten fünf Tage verbringt Ralston in dieser Situation, rationiert seine mickrigen Wasservorräte und dokumentiert sein bevorstehendes Ende mit der Videokamera. Den Tod vor Augen mobilisiert er aber schließlich seine letzten Kräfte, um sein Leben zu retten ...

Einem Mann, der sich nicht bewegen kann, fünf Tage in einer Felsspalte beim Verzweifeln zusehen – kann das wirklich packend sein? Dank Rückblenden, spektakulären Bildern und einem fantastisch aufspielenden Franco sehr wohl. 2011 gab's für das ungewöhnliche Survival-Drama dann auch sechs Oscarnominierungen.

127 Hours (2010) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: 127 HOURS (2010) gibt es hier*

22) FELD DER TRÄUME (FIELD OF DREAMS, 1989)

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Worum geht's?

Einer Vision folgend, legt Farmer Ray (Kevin Costner) auf seinem Maisfeld einen Baseballplatz an und schafft so einen magischen Ort. Bald taucht der längst verblichene Spieler „Shoeless Joe“ Jackson (Ray Liotta) auf und mit ihm weitere Baseball-Legenden, die einst in einen Bestechungsskandal verwickelt waren und nun endlich wieder spielen können. Doch die mysteriöse Stimme ruft den Farmer zu weiteren Taten auf. Nach und nach wird klar, was die tatsächliche Aufgabe des Feldes ist.

Ein warmherziges, stark besetztes Märchen über Seelenfrieden. Oscarnominiert!

FELD DER TRÄUME (FIELD OF DREAMS, 1989) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: FELD DER TRÄUME (FIELD OF DREAMS, 1989) gibt es hier*

23) ERIN BROCKOVICH (2000)

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Worum geht's?

Arbeitslose Mutter dreier Kinder und pleite: Julia Roberts legt sich mit Chemiekonzern an. Der Lohn: ein Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Erin Brockovich (Julia Roberts) ist eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern aus einfachen Verhältnissen und wurschtelt sich mehr schlecht als recht durchs Leben. Als der alternde Rechtsanwalt Ed Masry (Albert Finney) ihren Schadenersatzprozess nach einem Autounfall verliert, fordert sie selbstbewusst einen Job in seiner Kanzlei. Die resolute Dame darf ab jetzt Akten schlichten – und stößt dabei auf das Angebot eines Hauskaufs des Konzerns Pacific Gas and Electric (PG&E) an die Besitzerin Donna Jensen (Marg Helgenberger) in Hinkley, Kalifornien. Dass die Akte auch medizinische Papiere enthält, kommt ihr dabei komisch vor. Also besucht Erin die Frau und erfährt, dass diese bereits mehrere Tumore hatte. Wie sich rasch herausstellt, haben auffallend viele Stadtbewohner ganz ähnliche Krankheitsgeschichten. Ob hier ein Umweltskandal dahintersteckt?

Basierend auf wahren Begebenheiten (die echte Erin Brockovich hat übrigens einen kurzen Auftritt im Film!) inszenierte Regisseur Steven Soderbergh ein bis zum Schluss mitreißendes und famos gespieltes Öko-Justizdrama. Julia Roberts’ fantastische Schauspielleistung wurde zu Recht mit einem Oscar belohnt!

Trailer von „Erin Brockovich – Eine wahre Geschichte“ (2000) © Video: Universal Pictures / Columbia TriStar Film Distributors International / Columbia Pictures / Jersey Films / YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: ERIN BROCKOVICH (2000) gibt es hier*

24) DAS GLÜCKSPRINZIP (PAY IT FORWARD, 2000)

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Worum geht's?

Der Sozialkundelehrer Eugene Simonet (Kevin Spacey) lässt seine Schüler nachdenken, wie die Welt zu verbessern wäre. Und Trevor (Haley Joel Osment) hat einen einfachen Plan: Er will drei Menschen aus einer Notlage helfen, die sich zum Dank jeweils drei weiterer Hilfsbedürftiger annehmen. Eine seiner guten Taten, die sich nach dem Schneeballsystem ausbreiten sollen: seinem von Brandnarben verunstalteten Lehrer hilft er, indem er ihn mit seiner Mutter Arlene (Hunt) verkuppelt.

Ziemlicher Tränendrücker, aber die Schauspieler sind sehenswert.

DAS GLÜCKSPRINZIP (PAY IT FORWARD, 2000) © Video: YouTube

25) DER GROSSE TRIP (WILD, 2014)

IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum geht's?

Reese Witherspoon marschiert durch die Wildnis der USA, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen:

Der Tod ihrer Mutter (Laura Dern) warf sie aus der Bahn, Heroinsucht und eine kaputte Ehe folgten. All das erfahren wir in Rückblenden, während wir Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) zusehen, wie sie sich auf ihrer beschwerlichen Wanderung auf dem Pacific Crest Trail durchbeißt, um wieder zu sich selbst zu finden. Als eine der wenigen Frauen, die sich jemals allein auf diesen Abenteuertrip wagten, wird sie rasch zu einer Berühmtheit, der an den Checkpoints zugejubelt wird. Doch meist irrt Cheryl einsam durch die nicht immer ungefährliche Wildnis.

Wahre Story: Die echte Cheryl Strayed absolvierte 1995 tatsächlich diesen beschwerlichen Fußmarsch, der in Europa etwa mit dem Jakobsweg vergleichbar ist. Die Verfilmung ihres Berichts liefert faszinierende Bilder, Reese Witherspoon wurde zu Recht für den Oscar nominiert. Fazit: mitreißend und klug!

DER GROSSE TRIP (WILD, 2014) © Video: YouTube

STREAMEN, KAUFEN, LEIHEN: DER GROSSE TRIP (WILD, 2014) gibt es hier*

