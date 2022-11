© YouTube (Screenshot aus Trailer zu Stand by me / Columbia Pictures)

In Stand by me erleben Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman und Jerry O’Connell das Geheimnis eines Sommers

Im Sommer, wenn die Temperaturen in unermessliche Höhen schießen, steht einem der Sinn oft nach Filmen, die von Kälte, Schnee und angenehmen Temperaturen handeln. Manchmal aber auch nicht, die Sommerstimmung kann ja auch bewusst verstärkt werden. Mit diesen 22 Filmen, die an heißen Sommertagen spielen, bekommt ihr zwar keine Abkühlung aber dafür Sommerfeeling pur. In den folgenden Filmen spielt die Sonne quasi eine Hauptrolle und ist immer präsent. Mal ist das positiv, mal bringt es die Figuren an ihre Grenzen. Die Hitze ist durch diese Filme auf jeden Fall deutlich spürbar und vielleicht wird sie dadurch daheim ja auch erträglicher.

Platz 22) A Bigger Splash (2015)

Regisseur: Luca Guadagnino

Regisseur: Luca Guadagnino

Luca Guadagnino IMDb-Bewertung: 6,4

6,4 Genre(s): Drama, Thriller

Der berühmte Rockstar Marianne Lane (Tilda Swinton) und ihr Mann, der Regisseur Paul de Smedt (Matthias Schoenaerts) verbringen ihren Urlaub im sonnigen Italien. Die Ruhe wird gestört als ihr Bekannter Harry Hawkes (Ralph Fiennes) mit seiner Tochter (Dakota Johnson) vorbeikommt... Neu-Interpretation von La Piscine mit Romy Schneider (Platz 19). Toll besetzt!

Platz 21) Mamma Mia! (2008)

Regisseur: Phyllida Lloyd

Regisseur: Phyllida Lloyd

Phyllida Lloyd IMDb-Bewertung: 6,4

6,4 Genre(s):Comedy, Musical, Romance

Die junge Sophie (Amanda Seyfried) lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter Donna (Meryl Streep) auf einer griechischen Insel, wo sie ein kleines Hotel betreiben. Als Sophies Hochzeit ansteht, will sie endlich herausfinden wer ihr Vater ist. Also lädt sie alle drei möglichen Kandidaten zur Hochzeit ein... Filmische Adaption des Erfolg-Musicals mit Starbesetzung: Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skargârd, Julie Walters, Christine Baranski. Die Fortsetzung Mamma Mia! Here we go again von 2018 führt die Geschichte weiter und erzählt außerdem vom Leben der jungen Donna.

Platz 20) Dirty Dancing (1987)

Regisseur: Emile Ardolino

Regisseur: Emile Ardolino

Emile Ardolino IMDb-Bewertung: 7,0

7,0 Genre(s): Drama, Music, Romance

Die 17-jährige Frances verbringt ihre Sommerferien in einem Resort nahe New York. Dort lernt sie den Tanzlehrer Johnny kennen, mit dem sie für einen Auftritt üben muss. Während der gemeinsamen Zeit kommen sich die beiden näher... Klassiker mit Patrick Swayze und Jennifer Grey!

Platz 19) Der Swimmingpool (1969)

Regisseur: Jacques Deray

Regisseur: Jacques Deray

Jacques Deray Originaltitel: La Piscine

La Piscine IMDb-Bewertung: 7,1

7,1 Genre(s): Crime, Drama, Romance

Marianne (Romy Schneider) und Jean Paul (Alain Delon) verbringen ihre Sommerferien im schönen und heißen Saint-Tropez. Die Ankunft eines alten Freundes und dessen junger Tochter bringt das idyllische Gleichgewicht jedoch ins Wanken.

Platz 18) Midsommar (2019)

Regisseur: Ari Aster

Regisseur: Ari Aster

Ari Aster IMDb-Bewertung: 7,1

7,1 Genre(s): Drama, Horror, Mystery

Die Studentin Dani (großartig: Florence Pugh) muss einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen und ist völlig verzweifelt. Ihr Freund Christian will sich eigentlich von ihr trennen und mit seinen Studienfreunden nach Schweden fahren, wo sie an den Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende teilnehmen wollen. Wegen Danis schlechtem Zustand beschließt er jedoch, sie einzuladen mitzukommen. In Schweden angekommen verlaufen die Dinge etwas anders als geplant... Folklore-Horror von Hereditary-Regisseur Ari Aster, der ohne dunkle Szenen auskommt. Dank der Sommersonnenwende scheint hier fast immer die Sonne.

Platz 17) Vicky Christina Barcelona (2008)

Regisseur: Woody Allen

Regisseur: Woody Allen

Woody Allen IMDb-Bewertung: 7,1

7,1 Genre(s): Comedy, Drama, Romance

Die beiden Freundinnen Vicky (Rebecca Hall) und Christina (Scarlett Johansson) verbringen den Sommer in Barcelona. Dort lernen sie den Maler Juan (Javier Bardem) kennen, dem beide nach einiger Zeit verfallen. Als seine Ex-Frau Maria Elena (Penélope Cruz) ebenfalls auftaucht, kommt es zu romantischen Verstrickungen und Eifersucht. Oscar für Cruz als beste Nebendarstellerin!

Platz 16) Hundstage (2001)

Regisseur: Ulrich Seidl

Regisseur: Ulrich Seidl

Ulrich Seidl IMDb-Bewertung: 7,1

7,1 Genre(s): Drama

An den heißesten Tagen des Jahres siedelt Ulrich Seidl seinen international erfolgreichen Film an. Er erzählt sechs unabhängige Geschichten aus der Wiener Vorstadt, die er als trist und kahl darstellt. Seidl geht es um die Abgründe des scheinbar heilen und glücklichen Vorstadtlebens.

Platz 15) Spuren (2013)

Regisseur: John Curran

Regisseur: John Curran

John Curran IMDb-Bewertung: 7,2

7,2 Genre(s): Biographie, Drama

Robyn Davidson (gespielt von Mia Wasikowska) durchquerte 1977 alleine und zu Fuß ein 2.700 Kilometer langes Stück der australischen Wüste. Der Spielfilm von 2013 erzählt ihre Geschichte. Entgegen ihrem Willen, fotografiert sie Rick Smolan (Adam Driver) für National-Geographic, wodurch ihre Geschichte bekannt wurde.

Platz 14) Die Ferien des Monsieur Hulot (1953)

Regisseur: Jacques Tati

Regisseur: Jacques Tati

Jacques Tati IMDb-Bewertung: 7,5

7,5 Genre(s):Comedy

Jacques Tatis Figur Monsieur Hulot, ein exzentrischer aber liebenswerter Mann, machte ihn weltbekannt und war der Protagonist vieler seiner Filme. In diesem Werk von 1953 macht Hulot Ferien in einem kleinen bretonischen Badeort. Obwohl in schwarz-weiß gehalten, transportiert dieser Film das Gefühl von Sonne und Meer wunderbar. Eine tolle Komödie!

Platz 13) Falling Down - Ein ganz normaler Tag (1993)

Regisseur: Joel Schuhmacher

Regisseur: Joel Schuhmacher

Joel Schuhmacher IMDb-Bewertung: 7,6

7,6 Genre(s): Crime, Drama, Thriller

William Foster (Michael Douglas) will am Geburtstag seiner Tochter zum Haus seiner Ex-Frau fahren. Am Weg dorthin verliert er zunehmend die Nerven und gerät von einer problematischen Situation in die nächste. Mit Robert Duvall.

Platz 12) Sommer (1996)

Regisseur: Éric Rohmer

Regisseur: Éric Rohmer

Éric Rohmer Originaltitel: Conte d'été

Conte d'été IMDb-Bewertung: 7,6

7,6 Genre(s):Comedy, Drama, Romance

Der schüchterne Gaspard (Melvil Poupaud) macht in Dinard Urlaub, bevor er seinen ersten Job als Mathematiker antritt. Er hofft eigentlich darauf, dass seine Freundin ebenfalls dorthin kommt. Doch dort angekommen, lernt Gaspard mehrere andere junge Frauen kennen und muss mit einer ihm ungewohnten Situation umgehen. Toller Urlaubsfilm der etwas anderen Art von Éric Rohmer.

Platz 11) Call me by your name (2017)

Regisseur: Luca Guadagnino

Regisseur: Luca Guadagnino

Luca Guadagnino IMDb-Bewertung: 7,9

7,9 Genre(s): Drama, Romance

Angesiedelt im Italien der 1980er Jahre, erzählt Call me by your name vom jungen Elio (Timothée Chalamet), der mit seinen Eltern in einer alten Villa den Sommer verbringt. Sein Vater (Michael Stuhlbarg) engagiert Oliver (Armie Hammer) als seinen Forschungsassistenten für Griechisch-Romanische Kultur und Ausgrabungen. Zwischen Elio und Oliver entwickelt sich eine romantische Beziehung. Wunderschöne Bilder und eine herzzerreißende Geschichte verhalfen Timothée Chalamet mit diesem Film zum Durchbruch. Es gab einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch.

Platz 10) Do the Right Thing (1989)

Regisseur: Spike Lee

Regisseur: Spike Lee

Spike Lee IMDb-Bewertung: 7,9

7,9 Genre(s):Comedy, Drama

Der Film spielt an einem der heißesten Tage des Jahres in Brooklyn. Sal Fragione betreibt seit über 25 Jahren eine Pizzeria in einem Viertel, in dem vor allem Afroamerikaner leben. Als sich ein Kunde über die Bilder von Italoamerikanern an der Wand wundert, eskaliert die Situation langsam und endet in Gewalt. Spike Lees einflussreicher Film war für zwei Oscars nominiert und lässt einen die Hitze wirklich spüren.

Platz 9) In der Hitze der Nacht (1967)

Regisseur: Norman Jewison

Regisseur:

IMDb-Bewertung: 7,9

7,9 Genre(s):Crime, Drama, Mystery

Sidney Poitier spielt den Polizisten Virgil Tibbs, der irrtümlicherweise als Verdächtiger in einem Mordfall festgenommen wird. Wie sich herausstellt, soll aber genau er helfen, diesen Mordfall aufzuklären. Der örtliche Polizeichef ist jedoch ein Rassist und muss erst lernen, die Qualitäten von Virgil Tibbs zu schätzen. Bei sieben Nominierungen gewann der Film fünf Oscars (u. a. bester Film). Die Hitze des Sommers im Süden der USA ist hier sehr präsent. Der Titel ist wörtlich zu nehmen, denn sogar die Nächte sind unerträglich warm und die förmlich gekleideten Darsteller schwitzen ohne Ende.

Platz 8) Der weiße Hai (1975)

Regisseur: Steven Spielberg

Regisseur: Steven Spielberg

Steven Spielberg Originaltitel: Jaws

Jaws IMDb-Bewertung: 8,0

8,0 Genre(s):Abenteuer, Thriller

Die Insel Amity ist wirtschaftlich vor allem von ihren Stränden abhängig. In einem sehr heißen Sommer werden Badegäste von einem weißen Hai angegriffen. Der neue Sheriff Martin Brody (Roy Scheider) muss sich um die Angelegenheit kümmern und gerät zwischen die Fronten von Sicherheit und Wirtschaft. Mit zwei anderen Männern (Robert Shaw, Richard Dreyfuss) muss er schließlich auf die Jagd gehen. Ein Klassiker von Steven Spielberg mit ikonischer Musik von John Williams. Der weiße Hai hat vielen den eigenen Strandurlaub gehörig vermiest.

Platz 7) Die Reifeprüfung (1967)

Regisseur: Mike Nichols

Regisseur: Mike Nichols

Mike Nichols Originaltitel: The Graduate

The Graduate IMDb-Bewertung: 8,0

8,0 Genre(s):Comedy, Drama, Romance

Nach seinem Collegeabschluss verbringt Ben (Dustin Hoffman) den Sommer bei seinen Eltern, die ihm Druck bezüglich seiner Zukunft machen. Nach seiner Begrüßungsparty fährt er Mrs. Robinson (Anne Bancroft), die Frau des Geschäftspartners seines Vaters, nach Hause, wo sie ihn verführt. Ihre Affäre geht vorbei, doch Ben verliebt sich wenig später in ihre Tochter Elaine. Probleme sind vorprogrammiert. Ein Klassiker mit fantastischer Musik von Simon & Garfunkel.

Platz 6) Hundstage (1975)

Regisseur: Sidney Lumet

Regisseur: Sidney Lumet

Sidney Lumet Originaltitel: Dog Day Afternoon

Dog Day Afternoon IMDb-Bewertung: 8,0

8,0 Genre(s):Biographie, Crime, Drama

Sonny (Al Pacino) beschließt eine Bank auszurauben, um für die Geschlechtsumwandlung seiner Frau bezahlen zu können. Die Situation in der Bank entwickelt sich zu einer Geiselnahme, die sich zuspitzt, als der Polizeichef Sonny am Telefon mitteilt, dass die gesamte Bank umstellt sei. Nach einer wahren Begebenheit, toll besetzt und hochspannend!

Platz 5) Mad Max: Fury Road (2015)

Regisseur: George Miller

Regisseur: George Miller

George Miller IMDb-Bewertung: 8,1

8,1 Genre(s):Action, Abenteuer, Sci-Fi

In einer post-apokalyptischen Wüstenlandschaft, in der die Sonne gefühlt immer scheint, herrschen furchtbare Bedingungen. Der Warlord Immortan Joe nimmt Max (Tom Hardy) gefangen, während Imperator Furiosa (Charlize Theron) versucht, mit einem Tankwagen von Immortan Joe zu fliehen, um ihren Heimatort zu erreichen. Max und Furiosa werden ungewollt zu Verbündeten und müssen in einer wahnwitzigen Verfolgungsjagd vor ihren Feinden fliehen. Zwei Stunden pures Adrenalin, Benzin, Staub und Hitze. Einer der besten Action-Filme aller Zeiten, sechs Oscars.

Platz 4) Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers (1986)

Regisseur: Rob Reiner

Regisseur: Rob Reiner

Rob Reiner IMDb-Bewertung: 8,1

8,1 Genre(s):Abenteuer, Drama

Buchadaption des Klassikers von Stephen King. Vier Freunde erfahren im Sommer des Jahres 1959 vom Ort der Leiche eines Buben, der verschwunden ist. Sie beschließen, im Wald zu diesem Ort zu gehen und lernen am Weg viel über Freundschaft und Vertrauen. Von Rob Reiner, ein absoluter Klassiker des Sommer-Kinos.

Platz 3) Lawrence von Arabien (1962)

Regisseur: David Lean

Regisseur: David Lean

David Lean IMDb-Bewertung: 8,3

8,3 Genre(s):Abenteuer, Biographie, Drama

Wüstenepos von David Lean über den Briten T.E. Lawrence, der im 1. Weltkrieg auf die arabische Halbinsel geschickt wird, um den arabischen Anführer Prinz Faisal zu beobachten. Nach einer wahren Geschichte. Sieben Oscars gab es für diesen Kultfilm, der knapp vier Stunden lang ist.

Platz 2) Das Fenster zum Hof (1954)

Regisseur: Alfred Hitchcock

Regisseur: Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock Originaltitel: Rear Window

Rear Window IMDb-Bewertung: 8,4

8,4 Genre(s):Mystery, Thriller

Der Fotograf Jeff (James Stewart) sitzt nach einem Unfall im Rollstuhl. Seine Zeit vertreibt er sich in diesem heißen Sommer damit, die anderen Wohnungen in seinem Hof durch sein Fenster zu beobachten. Als er glaubt, dass in einer gegenüberliegenden Wohnung ein Mann seine Frau getötet hat, beginnt er mit seiner Freundin Lisa (Grace Kelly) zu ermitteln. Alfred Hitchcock schuf mit diesem Film einen unsterblichen Klassiker, der heute genauso spannend ist wie vor 60 Jahren.

Platz 1) Die zwölf Geschworenen (1957)

Regisseur: Sidney Lumet

Regisseur: Sidney Lumet

Sidney Lumet Originaltitel: 12 Angry Men

12 Angry Men IMDb-Bewertung: 8,9

8,9 Genre(s):Crime, Drama

Die Jury in einem Mordfall tritt nach der Gerichtsverhandlung zusammen, um über den Fall abzustimmen. Die Sache scheint klar zu sein: Ein junger Mann hat seinen Vater ermordet. Doch ein Jury-Mitglied hat Zweifel an der Eindeutigkeit der Beweise und versucht die anderen elf umzustimmen. Das Leben des jungen Angeklagten steht auf dem Spiel. Die unerträgliche Hitze im Besprechungszimmer macht die Sache nicht einfacher. Fesselndes Drama von Sidney Lumet mit Henry Fonda.

