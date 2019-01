Bestenliste mit 45 Top-Filmen, die in Zügen spielen bzw. sich um das Thema Eisenbahn drehen – mit Trailer, IMDb-Bewertung und Kurzbeschreibung.

Die Eisenbahn begleitet die Filmgeschichte von Anfang an. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts zeigten die Brüder Auguste und Louis Lumiére den Film Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat. Der Film wurde laut Filmhistorikern vor seiner Premiere einem ausgewählten Publikum in einem Café in Paris am 28. Dezember 1895 präsentiert. Der Abend endete angeblich damit, dass Zuschauer das Café aus Panik fluchtartig verließen, weil sie glaubten, der Zug werde gleich in das Café fahren.

Vielleicht der allererste Zug in einem Film © Video: YouTube

Seitdem begleitet die Eisenbahn das Publikum und die Stars fahren in Abteilen verschiedener Klassen, treffen verschiedenartigste Passagiere, müssen mit Entgleisungen und sonstigen Katastrophen rechnen. Kultige Krimis spielen in Zügen, romantische Dramen, aber auch das Abenteuer-Genre bedient sich der stählernen Rösser. Nicht zu vergessen: In vielen Western spielt der Eisenbahnbau natürlich eine große Rolle. Und Züge werden freilich auch von mehr oder weniger gentlemanmäßigen Gaunern regelmäßig ausgeraubt ...

BESTENLISTE: 45 TOP-FILME, DIE IN ZÜGEN SPIELEN BZW. SICH UM DAS THEMA EISENBAHN DREHEN:

1) Das eiserne Pferd/Das Feuerross (The Iron Horse, 1924)

Kategorie: Eisenbahnbau

Genre(s): History, Romance, Western

IMDb-Rating: 7,3

Einer der Blockbuster der 1920er - finsteres Melodram von John Ford um Verbrechen und Vergeltung zur Zeit des Eisenbahnbaus in den 1860ern. Ford nutzte Wetter, Landschaft und Naturkatastrophen, um seinem großartigen Epos die nötige Dramatik zu verleihen und etablierte sich damit frühzeitig als Meister der Außenaufnahme.

Das eiserne Pferd / Das Feuerrross © Video: YouTube

> > > DAS EISERNE PFERD/DAS FEUERROSS gibt es hier*

2) Der General (The General, 1926)

Kategorie: Eisenbahn-Fan

Genre(s): Action, Abenteuer, Comedy

IMDb-Rating: 8,2

1862: Weil er Lokführer ist, gilt der Südstaatler Johnnie (Buster Keaton) im Bürgerkrieg als Feigling.

Doch dann muss er seine geliebte Annabelle und seine Lokomotive General aus den Händen der Nordstaatler befreien. Genialer Klassiker!

Der General © Video: YouTube

> > > DER GENERAL gibt es hier*

3) Schanghai Express (Shanghai Express, 1932)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Abenteuer, Drama, Romance

IMDb-Rating: 7,4

China um 1920: Inmitten des Bürgerkriegs trifft die berühmt-berüchtigte Prostituierte "China Lily" (Marlene Dietrich) in der ersten Klasse des Shanghai Express den Militärarzt Captain Donald Harvey (Clive Brook) wieder, der sie vor Jahren aus Eifersucht verließ. Während der gemeinsamen Reise kommen sich die beiden wieder näher. Doch als der Zug von Rebellen gestoppt und Harvey gefangen genommen wird, muss Lily eine folgenschwere Entscheidung treffen: Rettet sie ihre große Liebe oder das eigene Leben?

Schanghai Express © Video: YouTube

> > > SCHANGHAI EXPRESS gibt es hier*

4) Eine Dame verschwindet (The Lady Vanishes, 1938)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Mystery, Thriller

IMDb-Rating: 7,9

Alfred Hitchcocks erfolgreichster Film der 30er-Jahre, der ihm den Weg nach Amerika ebnete. Der Lohn: der New Yorker Kritikerpreis in den Kategorien Bester Film und Bester Regisseur! Orson Welles soll den Streifen gleich elfmal gesehen haben. Der Titel verrät schon, was passiert: Auf einer Zugfahrt verschwindet die schrullige Miss Froy (Dame May Whitty), mit der sich die Engländerin Iris (Margaret Lockwood) angefreundet hat.

Eine Dame verschwindet © Video: YouTube

> > > EINE DAME VERSCHWINDET gibt es hier*

5) Begegnung (Brief Encounter, 1945)

Kategorie: Pendler / Bahnhof als Schauplatz

Genre(s): Drama, Romance

IMDb-Rating: 8,1

Bittersüße Lovestory zwischen zwei jeweils anderweitig Verheirateten, die sich im Warteraum eines Londoner Bahnhofs kennenlernen und dieser Platz im Lauf der Geschichte zu ihrem Schicksalsort wird … Von Regisseur David Lean gekonnt gefühlvoll in Szene gesetztes Melodram nach einem Bühnenstück von Noel Coward. Mit Celia Johnson und Trevor Howard als Protagonisten. Wurde 1999 vom British Film Institute auf Platz 2 der 100 besten britischen Filme des 20. Jahrhunderts gewählt.

Begegnung © Video: YouTube

> > > BEGEGNUNG gibt es hier*

6) Berlin-Express (1948)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Crime, Drama, Film-Noir

IMDb-Rating: 6,8

Der Film von Jacques Tourneur ist Anti-Nazi-Film und Film Noir zugleich. In einem D-Zug von Paris nach Berlin wird der deutsche Demokrat Dr. Bernhard von einer nazistischen Untergrundgruppe entführt, seine Begleiter, die jeweils einer der vier Besatzungsmächte repräsentieren, müssen ihn in den Trümmern des nächtlichen Frankfurts suchen. Der Film wurde an echten Schauplätzen nach einer Vorlage von Curt Siodmak gedreht. Das Chaos der Zeit ist auch eines der Sprache: Dialoge werden in Englisch, Deutsch, Französisch und Russisch gehalten.

Berlin-Express © Video: YouTube

> > > BERLIN-EXPRESS gibt es hier*

7) Der Fremde im Zug (Stranger on a Train, 1951)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Crime, Film-Noir, Thriller

IMDb-Rating: 8,0

Raffinierter, atemberaubend spannender Psychothriller vom Meister Alfred Hitchcock, obwohl der Mörder von Anfang an bekannt ist. Übrigens: Bei Der Fremde im Zug arbeitete Hitchcoock zum ersten Mal mit dem Kameramann Robert Burks zusammen, mit dem er insgesamt ein Dutzend Filme drehen sollte.

Der Fremde im Zug © Video: YouTube

> > > DER FREMDE IM ZUG gibt es hier*

8) Verschwörung im Nachtexpress (The Tall Target, 1951)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Abenteuer, Crime, Drama

IMDb-Rating: 7,3

1861. Der junge New Yorker Polizei-Sergeant John Kennedy (Dick Powell) warnt vergeblich vor einem Attentat auf Präsident Lincoln. Im Nachtexpress nach Washington macht er sich auf die Suche nach den Verschwörern. Dort entkommt Kennedy nur knapp einem Mordanschlag und wird selbst als Verdächtiger verfolgt. Der honorig wirkende Südstaaten-Colonel Caleb Jeffers bietet ihm seine Hilfe an, doch Kennedy merkt, dass Jeffers ein doppeltes Spiel spielt und ihn aus dem Weg räumen will. Anthony Manns packender Polit-Thriller verbindet gekonnt Elemente des "film noir" mit einer Thriller-Story im Western-Ambiente.

Verschwörung im Nachtexpress © Video: YouTube

> > > VERSCHWÖRUNG IM NACHTEXPRESS gibt es hier*

9) Die Brücke am Kwai (The Bridge on the River Kwai, 1957)

Kategorie: Eisenbahnbau

Genre(s): Abenteuer, Drama, Krieg

IMDb-Rating: 8,2

Kriegsdrama von David Lean („Dr. Schiwago“).

Ein japanisches Lager im Dschungel von Siam, 1943: Britische Kriegsgefangene werden zum Bau einer Brücke gezwungen. Während Oberst Nicholson (Alec Guinness) der Ehrgeiz packt und das Bauwerk Form annimmt, pirscht sich ein alliiertes Sprengkommando an… Neben Guinness glänzt William Holden als Commander Shears, Mitglied der Sprenggruppe. Der opulente Klassiker errang sieben Oscars!

Die Brücke am Kwai © Video: YouTube

> > > DIE BRÜCKE AM KWAI gibt es hier*

10) 16 Uhr 50 ab Paddington (Murder She Said, 1961)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Comedy, Crime, Drama

IMDb-Rating: 7,4

Aus dem Fenster ihres Waggons beobachtet Miss Marple einen Mord im vorbeifahrenden Zug. Was ihr die Polizei aber nicht glaubt, weil man keine Leiche findet. Also geht die rüstige Hobbydetektivin, unterstützt von Kumpel Mr. Stringer, selbst auf Verbrecherjagd Der erste von vier Miss-Marple-Fällen mit der großartigen Margaret Rutherford in der Titelrolle ist zugleich der einzige der Reihe, der auf einem Roman von Agatha Christie basiert, wenn auch nur sehr frei.

16 Uhr 50 ab Paddington © Video: YouTube

> > > 16 UHR 50 AB PADDINGTON gibt es hier*

11) Treffpunkt Todesbrücke (the Cassandra Crossing, 1976)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Drama, Thriller

IMDb-Rating: 6,4

Nach einem Terroristenübergriff auf die Weltgesundheitsorganisation in Genf entkommt einer der Terroristen in einen Zug, der quer durch Europa nach Stockholm fährt. Bei der Aktion hat er sich jedoch mit einem experimentellen Lungenpestvirus infiziert, der unerforscht und oft tödlich ist. Der Arzt Chamberlain (Richard Harris), der an Bord ist, macht sich mit seiner Exfrau (Sophia Loren) auf die Suche nach dem Kranken, doch das Militär unter der Leitung von Colonel Mackenzie (Burt Lancaster) entschließend sich auf Befehl von oben zu einer Umleitung nach Polen in ein Quarantänelager. Der Zug wird verplombt und mit Soldaten bewaffnet, während die Seuche um sich greift. Doch was niemand ahnt, ist, daß der Weg über die Cassandra-Schlucht führt, über eine Eisenbahnbrücke, die seit Ende des 2.Weltkriegs außer Betrieb ist und den Zug nicht tragen wird...außer Mackenzie selbst...

Treffpunkt Todesbrücke © Video: YouTube

> > > TREFFPUNKT TODESBRÜCKE gibt es hier*

12) Der Zug (The Train, 1964)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Thriller, Krieg

IMDb-Rating: 7,9

Packender Weltkriegs-Thriller, in dem die Resistance einen Zug voller berühmter Gemälde, die die Nazis aus Paris abtransportieren lassen, aufhalten will. Sie versucht den Zuginspektor Labiche (Burt Lancaster) für sich zu gewinnen, der eigentlich einen Waffentransport aufhalten will. Er beteiligt sich dann aber doch an der Aktion: Mit einem cleveren Plan lenken die Widerstandskämpfer den Zug nach Paris um, während die Nazis sich auf dem Weg nach Deutschland wähnen … Von Regisseur John Frankenheimer packend inszenierter Thriller mit Starbesetzung (Jeanne Moreau, Paul Scofield, u.a.).

Der Zug © Video: YouTube

> > > DER ZUG gibt es hier*

13) Colonel von Ryan’s Express (Von Ryan’s Express, 1965)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Action, Abenteuer, Krieg

IMDb-Rating: 7,1

August 1943: Der US-Pilot Joseph Ryan (Frank Sinatra) gerät in italienische Kriegsgefangenschaft. Als Mussolinis Armee kapituliert, können die Häftlinge fliehen. Doch sie fallen Wehrmachtssoldaten in die Hände, die sie in einen Zug nach Deutschland verfrachten. Ryan ersinnt einen tollkühnen Fluchtplan … Actionreicher Kriegsfilm mit einem furiosen Duell zwischen Zug und Flugzeugen in den Alpen.

Colonel von Ryan’s Express © Video: Colonel von Ryan’s Express

> > > COLONEL VON RYAN’S EXPRESS gibt es hier*

14) Incident … und sie kannten kein Erbarmen (The Incident, 1967)

Kategorie: Pendlerzug / Zug als Schauplatz

Genre(s): Crime, Drama, Thriller

IMDb-Rating: 7,7

Grimmiges Großstadtdrama über zwei Punks, die die Passagiere eines New Yorker U-Bahnwagens terrorisieren. Obwohl sie in der Minderheit sind, gelingt es den beiden, die passiven Passagiere einzuschüchtern. Darunter ein Ehepaar, das nach einem Streit über unnötige Ausgaben anstelle eines Taxis in die U-Bahn eingestiegen ist. Beklemmender Neo-Noir-Thriller mit Martin Sheen (in seiner ersten Filmrolle) und Tony Musante in den Hauptrollen.

Incident ... und sie kannten kein Erbarmen © Video: YouTube

> > > INCIDENT ... UND SIE KANNTEN KEIN ERBARMEN gibt es hier*

15) Spiel mir das Lied vom Tod (Once upon a Time in the West, 1968)

Kategorie: Eisenbahnbau

Genre(s): Western

IMDb-Rating: 8,5

Sergio Leones legendäre Pferdeoper: Ein namenloser Mundharmonikerspieler greift in die Auseinandersetzung zwischen dem skrupellosen Chef einer

Eisenbahngesellschaft und einer irischen Einwandererfamilie ein und rächt sich für den lange zurückliegenden Mord an seinem Bruder. Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale - und die Musik von Ennio Morricone.

Spiel mir das Lied vom Tod © Video: YouTube

> > > SPIEL MIR DAS LIED VOM TOD gibt es hier*

16) Le Train - Nur ein Hauch von Glück (Le Train, 1973)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Drama, Romance, Krieg

IMDb-Rating: 7,0

In dieser bewegenden George-Simenon-Verfilmung brillieren Romy Schneider und Jean-Louis Trintignant in den Hauptrollen. Frankreich, 1940. Auf der Flucht vor deutschen Truppen wird der Radiomechaniker Julien in einem überfüllten Flüchtlingszug von seiner Familie getrennt. In seinem Waggon lernt er die deutsche Jüdin Anna kennen. Zwischen den beiden entspinnt sich eine zarte Liebe. Nach einer abenteuerlichen Reise trennen sich jedoch ihre Wege. Erst drei Jahre später begegnen sich Anna und Julien wieder: im Verhörzimmer der Gestapo...

Le Train – Nur ein Hauch von Glück © Video: YouTube

> > > LE TRAIN – NUR EIN HAUCH VON GLÜCK gibt es hier*

17) Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123 (The Taking of Pelham One Two Three, 1974)

Kategorie: Pendlerzug / Zug als Schauplatz

Genre(s): Action, Crime, Thriller

IMDb-Rating: 7,7

Der eiskalte Ex-Söldner Mr. Blue (Robert Shaw) bringt gemeinsam mit drei weiteren Gangstern eine New Yorker U-Bahn-Garnitur und mehr als ein Dutzend Passagiere in seine Gewalt. Die Lösegeldforderung von einer Million Dollar, zahlbar innert einer Stunde, unterstreicht die Bande brutal - und ermordet eine Geisel. Lieutenant Garber (Walter Matthau) von der U-Bahn-Polizei steht vor der Herausforderung seines Lebens 70er-Thrillerhit, immer noch top!

Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123 © Video: YouTube

> > > STOPPT DIE TODESFAHRT DER U-BAHN 123 gibt es hier*

18) Mord im Orient-Express (Murder on the Orient Express, 1974)

Kategorie: Zug als Schauplatz / Reisen mit der Eisenbahn

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Rating: 7,3

Krimi-Puzzle mit Staraufgebot (Albert Finney, Sean Connery, Lauren Bacall, Jaqueline Bisset u.a.). Raffinierte, elegante und eigentlich zeitlose Agatha-Christie-Adaption. Sechsmal oscarnominiert, Ingrid Bergman bekam den Goldbuben dann auch.

Mord im Orient-Express © Video: YouTube

> > > MORD IM ORIENT-EXPRESS gibt es hier*

19) Nevada Pass (Breakheart Pass, 1975)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Mystery, Western

IMDb-Rating: 6,8

Im Winter 1873 soll ein Militärzug Soldaten und Medikamente nach Fort Humboldt bringen, wo eine Diphtherie-Epidemie ausgebrochen ist. Doch während der Fahrt ereignen sich mysteriöse Zwischenfälle. Soldaten und einige Zivilisten fallen ausgeklügelten Mordanschlägen zum Opfer. Der als Falschspieler und Mörder getarnte Secret-Service-Mann John Deakin (Charles Bronson) versucht die Morde aufzuklären.

Nevada Pass © Video: YouTube

> > > NEVADA PASS gibt es hier*

20) Trans-Amerika-Express (Silver Streak, 1976)

Kategorie: Zug als Schauplatz / Reisen mit dem Zug

Genre(s): Action, Comedy, Crime

IMDb-Rating: 6,9

Der schüchterne Verleger George Caldwell (Gene Wilder) reist mit dem exklusiven "Silberpfeil" zur Hochzeit seiner Schwester. Kaum hat der Zug den Bahnhof verlassen, verliebt sich George Hals über Kopf in die Sekretärin Hilly Burns (Jill Clayburgh). Als er beim ersten Schäferstündchen plötzlich einen Toten vom Dach des Waggons stürzen sieht, befindet er sich inmitten eines mörderischen Kriminalfalls, in dessen Folge er mehrmals den Zug unfreiwillig verlassen muss...

Trans-Amerika-Express © Video: YouTube

> > > TRANS-AMERIKA-EXPRESS gibt es hier*

21) Der große Eisenbahnraub (The First Great Train Robbery, 1978)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Abenteuer, Crime, Drama

IMDb-Rating: 7,0

London, 1855: Die britische Eisenbahn transportiert einmal im Monat den Sold der im Krimkrieg kämpfenden Soldaten, Goldbarren im Wert von 25.000 Pfund, in den Hafen von Folkstone. Die wertvolle Fracht erregt die Aufmerksamkeit von Gentleman-Gauner Pierce (Sean Connery). Er will mit Hilfe seiner Geliebten (Lesley-Ann Down) und des Schlüsselspezialisten Agar (Donald Sutherland) schaffen, was noch keiner wagte: einen fahrenden Zug auszurauben!

Der große Eisenbahnraub © Video: YouTube

> > > DER GROSSE EISENBAHNRAUB gibt es hier*

22) Lawinenexpress (Avalanche Express, 1979)

Kategorie: Zug als Schauplatz / Reisen mit der Eisenbahn

Genre(s): Action, Thriller

IMDb-Rating: 4,9

Ein übergelaufener Ex-Geheimdienst-Boss der Sowjets soll sicher in den Westen gebracht werden. Das ist natürlich nicht so einfach.

Zwölf Millionen Dollar kostete die aufwendige Verfilmung des gleichnamigen Romans, den Colin Forbes schrieb. Regie-Routinier Mark Robson setzte den rasanten, aber über weite Strecken leider auch unglaubwürdigen Agenten-Thriller mit Starbesetzung in Szene. Robert Shaw (in seiner letzten Rolle) glänzt als Chef des KGB und Lee Marvin als CIA-Geheimdienstler.

Lawinenexpress © Video: YouTube

> > > LAWINENEXPRESS gibt es hier*

22) Der Liebe verfallen (Falling in Love, 1984)

Kategorie: Pendlerzug

Genre(s): Drama, Romance

IMDb-Rating: 6,5

Großes Gefühlskino mit Starpower: Ohne einander zu kennen, pendeln Frank (Robert De Niro) und Molly (Meryl Streep) täglich gemeinsam mit dem Zug nach New York. Als sie kurz vor Weihnachten in einem Buchladen zusammenstoßen und ihre Päckchen vertauschen, beginnt eine Freundschaft, aus der sie bald Gefühle für einander entwickeln. Aber beide sind eigentlich verheiratet... Einfühlsam inszeniert und großartig gespielt: Ulu Grosbards berührende Liebesgeschichte verlässt sich voll und ganz auf seine beiden Hauptdarsteller, deren intensives Spiel den Zuseher von Anfang an in seinen Bann zieht. Meryl Streep erhielt 1985 für ihre Leistung den David di Donatello Award - das italienische Äquivalent für den Oscar!

Der Liebe verfallen © Video: YouTube

> > > DER LIEBE VERFALLEN gibt es hier*

24) Express in die Hölle (Runaway Train, 1985)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Rating: 7,3

Den Gangstern Manny (Jon Voight) und Buck (Eric Roberts) gelingt der Ausbruch aus dem Gefängnis für Schwerverbrecher in Alaska. Sie springen auf vier aneinander gekoppelte Lokomotiven auf, deren Führer einem Herzanfall erliegt. Die beiden ahnen nicht, dass die Stahllawine fortan führerlos und mit durchgeschmorten Bremsen durch die Eiswüste rast. Eine Kollision bahnt sich an. Indes sinnt der Gefängnisdirektor auf Rache. Der russische Regisseur Andrej Kontschalowski (Tango & Cash) inszenierte einen archaisch-wuchtigen, atemlosen Actionthriller, der Jon Voight, Eric Roberts sowie dem Cutter verdiente Oscarnominierungen einbrachte.

Express in die Hölle © Video: YouTube

> > > EXPRESS IN DIE HÖLLE gibt es hier*

25) Narrow Margin - 12 Stunden Angst (Narrow Margin, 1990)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Action, Crime, Thriller

IMDb-Rating: 6,6

Lektorin Carol Hunnicut (Anne Archer) wurde bei einem Blind Date Zeugin, wie Gangster Leo Watts ihre Bekanntschaft (J. T. Walsh) ermorden ließ. Panisch taucht sie ab, doch Staatsanwalt Caulfield (Gene Hackman) spürt die Flüchtige in einer Berghütte auf. Leider hat er Watts' Schergen im Schlepptau, die Carol sofort aufs Korn nehmen. Eine wilde Hatz hebt an, die an Bord eines Zuges weitergeht Old-School-Hochspannung in der Neuverfilmung eines 1952er-Films.

Narrow Margin - 12 Stunden Angst © Video: YouTube

> > > NARROW MARGIN – 12 STUNDEN ANGST gibt es hier*

26) Before Sunrise (1995)

Kategorie: Reisen mit der Eisenbahn

Genre(s): Drama, Romance

IMDb-Rating: 8,1

Auf der Zugfahrt von Budapest nach Wien lernt die Französin Céline (Julie Delpy) den Amerikaner Jesse (Ethan Hawke) kennen. Sie ist auf dem Weg in die Heimat, Jesse muss in Wien aussteigen, um in die USA zurück zu fliegen.Beide verstehen sich auf Anhieb gut. Ohne Zögern folgt Céline Jesses Vorschlag, gemeinsam mit ihm seine letzten Stunden in Wien zu verbringen. Es bleibt ihnen nur die Zeit bis Sonnenaufgang!

Before Sunrise © Video: YouTube

> > > BEFORE SUNRISE gibt es hier*

27) Zugvögel - Einmal nach Inari (Trainbirds, 1998)

Kategorie: Eisenbahn-Fan

Genre(s): Comedy, Romance, Crime

IMDb-Rating: 7,4

Hannes (Joachim Król) jobbt als Beifahrer bei einem Dortmunder Getränkegroßhändler. Im Gegensatz zu seinem Kumpel Lothar hat er mit der Borussia und Fußball nichts am Hut, seine Liebe gehört Kursbüchern weltweiter Bahnlinien. Jede freie Minute brütet er über Fahrplänen, sein Traum ist es, an einem Wettbewerb für Kursbuchleser in Finnland teilzunehmen. Sein Chef hält vom dafür nötigen Sonderurlaub rein gar nichts, weshalb Hannes ihm eine verpasst und sich Richtung Inari/Finnland aufmacht. Ihm auf der Spur: Kommissar Fanck (Peter Lohmeyer)... Sympathischer Mix aus verschmitzter Krimikomödie und Liebesgeschichte. Schön!

Zugvögel - Einmal nach Inari © Video: YouTube

> > > ZUGVÖGEL – EINMAL NACH INARI gibt es hier*

28) Station Agent (The Station Agent, 2003)

Kategorie: Eisenbahn-Fan

Genre(s): Comedy, Drama

IMDb-Rating: 7,7

Henry, Eigner eines Modelleisenbahnshops, hinterlässt Mitarbeiter Fin (Peter Dinklage) ein Bahnwärterhäuschen in der Provinz. Für den Einzelgänger geht ein Traum in Erfüllung, denn in der Großstadt wird er nur auf seine Kleinwüchsigkeit reduziert ... Wunderbar warmherzige Tragikomödie, mit großartig agierendem Cast (Bobby Canavale, Patricia Clarkson, Michelle Williams).

Station Agent © Video: YouTube

> > > STATION AGENT gibt es hier*

29) Polar Express (The Polar Express, 2004)

Kategorie: Reisen mit der Eisenbahn

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

IMDb-Rating: 6,6

Den Weihnachtsmann gibt's nicht, ist ein namenloser Bub überzeugt. Da hält in der Nacht vor Weihnachten ein Zug vorm Fenster: der titelgebende Polarexpress, der den Kleinen mit in Santas Heimat nimmt. Märchenhafter Klassiker.

Polar Express © Video: YouTube

> > > POLAR EXPRESS gibt es hier*

30) The Darjeeling Limited (2007)

Kategorie: Reisen mit der Eisenbahn

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Drama

IMDb-Rating: 7,2

Ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters überredet der wohlhabende Francis (Owen Wilson) seine jüngeren Brüder Peter (Adrien Brody) und Jack (Jason Schwartzman) zu einer Eisenbahnfahrt durch Indien. Sie wollen sich näherkommen und ihre Mama (Anjelica Huston) im Kloster besuchen. Schräg, bunt, wunderbar - wie man es von Wes Anderson gewohnt ist.

Darjeeling Limited © Video: YouTube

> > > THE DARJEELING LIMITED gibt es hier*

31) Todeszug nach Yuma (3:10 to Yuma, 2007)

Kategorie: Zug als Schauplatz / Reisen mit der Eisenbahn

Genre(s): Action, Crime, Drama

IMDb-Rating: 7,7

Dan (Christian Bale) lässt sich aus Geldnot auf einen gefährlichen Deal ein: Für 200 Dollar soll er Outlaw Wade (Russell Crowe) mit ein paar Männern zu einer Bahnstation bringen, der drei Tagesritte entfernt liegt. Der Zug zum Staatsgefängnis nach Yuma fährt dort um 3.10 Uhr ab. Doch Wades Bande um den psychopathischen Price (Ben Foster) lässt nichts unversucht, um den Boss zu befreien.

Todeszug nach Yuma © Video: YouTube

> > > TODESZUG NACH YUMA gibt es hier*

32) Transsiberian (2008)

Kategorie: Zug als Schauplatz / Reisen mit der Eisenbahn

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Rating: 6,7

Amateur-Fotografin Jessie (Emily Mortimer) und ihr biederer Mann Roy (Woody Harrelson) steigen in die Transsibirische Eisenbahn von Beijing nach Moskau. Auf ihrem Trip freunden sich die zwei mit Carlos (Eduardo Noriega) und dessen Freundin Abby (Kate Mara) an. Das Glutauge hat sofort Jessie im Blick, doch sie wehrt seine Avancen ab. Als Roy kurz darauf verschwindet, verlassen Jessie und die beiden Tramper am nächsten Bahnhof den Zug, um auf ihn zu warten. Da überschlagen sich die Ereignisse. Elegant, beklemmend-fesselnd und wendungsreich: Top-Suspense!

Transsiberian © Video: YouTube

> > > TRANSSIBERIAN gibt es hier*

33) Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 (The Taking of Pelham 123, 2009)

Kategorie: Pendlerzug / Zug als Schauplatz

Genre(s): Action, Crime, Thriller

IMDb-Rating: 6,4

Das Remake des 70er-Jahre-Hits kommt flott zur Sache: Gleich in den ersten Filmminuten bemächtigt sich eine schwer bewaffnete Bande unter der Führung eines gewissen Ryder (John Travolta) in New York der titelgebenden Subway-Garnitur, lässt sie an einem sorgsam ausgewählten Punkt mitten auf der Strecke anhalten - und verlangt zehn Millionen Dollar Lösegeld für die als Geiseln genommenen Passagiere. Fahrdienstleiter Garber (Denzel Washington) verhandelt …

Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 © Video: YouTube

> > > DIE ENTFÜHRUNG DER U-BAHN PELHAM 123 gibt es hier*

34) Night Train (2009)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Crime, Horror, Mystery

IMDb-Rating: 5,7

In einem Zugabteil findet der Spirituosen-Vertreter Pete (Steve Zahn) zusammen mit der Medizinstudentin Chloe (Leelee Sobieski) und dem Schaffner Miles (Danny Glover) eine Leiche, die in ihrer Hand ein geheimnisvolles Kästchen mit wertvollen Edelsteinen hält. Unter den dreien entsteht schnell der Plan, die Leiche verschwinden zu lassen, um den Erlös unter sich aufzuteilen. Doch die Habgier eines jeden einzelnen um das begehrte und mysteriöse Kästchen spielt sie alle gegeneinander aus. Schon bald eskaliert die Situation und es entbrennt ein schonungsloser Kampf, bei dem jeder bereit ist, für seinen Wohlstand über Leichen zu gehen. Als Frankie mit dabei: Matthias Schweighöfer!

Night Train © Video: YouTube

> > > NIGHT TRAIN gibt es hier*

35) Unstoppable (2010)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Action, Thriller

IMDb-Rating: 6,8

Durch die Unachtsamkeit eines Rangierarbeiters setzt sich ein mit giftigen Chemikalien beladener Zug in Bewegung und rast führerlos mit Höchstgeschwindigkeit auf dicht besiedeltes Gebiet zu. Nur der verwegene Plan zweier Lokführer könnte das Desaster abwenden: Haudegen Frank (Denzel Washington) und Jungspund Will (Chris Pine), wollen mit ihrer Lok rückwärts fahren, sich von hinten in den Horrorzug einhaken und ihn stoppen. Grundsolider Actionkracher. Tony Scotts letztes Werk.

Unstoppable © Video: YouTube

> > > UNSTOPPABLE gibt es hier*

36) Source Code (2011)

Kategorie: Pendlerzug / Zug als Schauplatz

Genre(s): Sci-Fi, Thriller

IMDb-Rating: 7,5

Gerade noch war Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) Helikopterpilot der US-Streitkräfte, da wacht er in einem Pendlerzug auf, der Richtung Chicago rast. Ihm gegenüber sitzt eine ihm unbekannte Frau (Michelle Monaghan), und ehe er begreifen kann, was los ist, explodiert der Zug durch eine Bombe, alle Passagiere sterben. Wieder und wieder wird Colter in die Vergangenheit geschickt, um Details über das Attentat herauszufinden -und einen weit größeren Anschlag zu verhindern Komplexer Mix aus Sci-Fi, Thriller und Romanze von David-Bowie-Sohn Duncan Jones (Moon).

Source Code © Video: YouTube

> > > SOURCE CODE gibt es hier*

37) Snowpiercer (2013)

Kategorie: Zug als Schauplatz / Reisen mit der Eisenbahn

Genre(s): Action, Drama, Sci-Fi

IMDb-Rating: 7,1

Auf der Erde herrscht Eiszeit, die wenigen Überlebenden haben sich in den "Snowpiercer" gerettet - einen Hightech-Zug, der sich seit 18 Jahren auf einem die Welt umspannenden Schienennetz durch vereistes Ödland fräst. Im Inneren dieser Arche Noah herrscht ein Zweiklassensystem: Während vorn die Vermögenden logieren, sind die Underdogs am Zugende eingepfercht. Bis Curtis (Chris Evans) zur Revolte ruft. Vielschichtig-packendes Sci-Fi-Actiondrama mit philosophischen Untertönen, basierend auf der französischen Graphic Novel Schneekreuzer.

Snowpiercer © Video: YouTube

> > > SNOWPIERCER gibt es hier*

38) Nachtzug nach Lissabon (Night Train to Lisbon, 2013)

Kategorie: Reisen mit der Eisenbahn

Genre(s): Mystery, Romance, Thriller

IMDb-Rating: 6,8

Lehrer Gregorius (Jeremy Irons) kommt zufällig in den Besitz eines Buches und einer Zugkarte nach Lissabon. Spontan beschließt er, die Reise anzutreten und sich auf die Spuren des portugiesischen Autors zu begeben ... Ruhig & poesievoll.

Nachtzug nach Lissabon © Video: YouTube

> > > NACHTZUG NACH LISSABON gibt es hier*

39) Die Liebe seines Lebens (The Railway Man, 2013)

Kategorie: Eisenbahnbau

Genre(s): Biografie, Drama, Romance

IMDb-Rating: 7,1

Eric Lomax (Colin Firth) ist kein Mann der vielen Worte. Züge und Bahnstrecken interessieren ihn mehr als Menschen, und auch das Lachen gehört nicht zu seinen Stärken. Das ändert sich, als er die ebenso schöne wie warmherzige Krankenschwester Patti (Nicole Kidman) kennen lernt. Die beiden verlieben sich, und zum ersten Mal seit vielen Jahren hält das Glück Einzug in Erics Leben. Zwar spürt Patti, dass ihm etwas auf der Seele lastet, aber sie wagt nicht, Eric damit zu konfrontieren. Erst Erics alter Freund Finlay (Stellan Skarsgård) erzählt Patti, was ihren Mann quält: Es sind die düsteren Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, als die beiden britischen Soldaten in japanische Gefangenschaft gerieten und als Zwangsarbeiter beim Bau der Eisenbahn von Birma nach Thailand mitwirken mussten. Als Eric erfährt, dass sein einstiger Peiniger Nagase (Hiroyuki Sanada) noch am Leben ist, bricht er voller Hass und Rachegefühle auf...

Die Liebe seines Lebens © Video: YouTube

> > > DIE LIEBE SEINES LEBENS gibt es hier*

40) Der große Eisenbahnraub 1963 (The Great Train Robbery, BBC-Miniserie 2013)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Biografie, Crime, Drama

IMDb-Rating: 7,4

Famose Neuverfilmung des Krimiklassikers von 1978 (mit Sean Connery). Interessante Herangehensweise: Zuerst aus der Sicht der Räuber, und dann aus der Sicht der Polizei. Mit feinen britischen Stars besetzt: Robert Glenister, Luke Evans, Jim Broadbent, James Fox, Tim Pigott-Smith, u.v.a.

Der große Eisenbahnraub 1963 © Video: YouTube

> > > DER GROSSE EISENBAHNRAUB 1963 gibt es hier*

41) The Girl on the Train (2016)

Kategorie: Pendlerzug

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Rating: 6,5

Jeden Tag fährt die arbeitslose Alkoholikerin Rachel (Emily Blunt) mit dem Zug von ihrer eher tristen Vorortbehausung nach New York. Sie macht diese Tour, um an jenem Vorort vorbeizufahren, in dem ihr Ex-Mann Tom (Justin Theroux) nun zusammen mit seiner neuen Frau Anna (Rebecca Ferguson) samt Baby wohnt. Einige Häuser weiter bleibt der Zug immer stehen, und sie hat Einblick ins Heim von Scott (Luke Evans) und Megan (Haley Bennett). Rachel ist fasziniert von diesem scheinbar perfekten Paar. Doch als die Frau verschwindet, glaubt Rachel, zu wissen, was passiert ist...

Girl on the Train © Video: YouTube

> > > THE GIRL ON THE TRAIN gibt es hier*

42) Train to Busan (2016)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Action, Horror, Thriller

IMDb-Rating: 7,5

Koreanischer Horrorthriller über eine Zombieplage in einem Hochgeschwindigkeitszug. Der Film wurde nicht nur beim Cannes Filmfestival 2016 und dem Fantasy Filmfest 2016 gezeigt, sondern auch von diversen Hollywoodstudios für ein Remake ins Auge gefasst. Im asiatischen Raum ist der Horrorfilm ein Hit und gehört in Hong Kong und Taiwan zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.

Train to Busan © Video: YouTube

> > > TRAIN TO BUSAN gibt es hier*

43) Mord im Orient-Express (Murder on the Orient Express, 2017)

Kategorie: Zug als Schauplatz

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Rating: 6,5

Kenneth Branaghs Neuverfilmung des Kultkrimis besticht mit Stars wie Johnny Depp, Willem Dafoe, Michelle Pfeiffer & Judi Dench. Eine sehenswert-stilvolle Neuadaption der klassischen Vorlage Agatha Christies.

Mord im Orient Express © Video: 20th Century Fox

> > > MORD IM ORIENT-EXPRESS (2017) gibt es hier*

44) Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (2018)

Kategorie: Eisenbahn-Fan / Reisen mit der Eisenbahn

Genre(s): Abenteuer, Familie, Fantasy

IMDb-Rating: 6,5

Jim Knopf, sein Freund Lukas der Lokomotivführer und die Dampflok Emma ziehen von der kleinen Insel Lummerland hinaus in die Welt. Ihre Reise führt sie in das Reich des Kaisers von Mandala und auf die abenteuerliche Suche nach seiner entführten Tochter Li Si. Gemeinsam wagen sich die drei in die Stadt der Drachen, um die Prinzessin zu befreien und das geheimnisvolle Rätsel von Jims Herkunft zu lösen.

Nach „Die unendliche Geschichte” ist dies eine weitere Bestseller-Verfilmungen des Ausnahmeschriftstellers Michael Ende. Die Buchvorlage gilt als eines der erfolgreichsten und beliebtesten Kinderbücher im deutschsprachigen Raum, mit 20 Millionen verkauften Exemplaren.

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer © Video: YouTube

> > > JIM KNOPF UND LUKAS DER LOKOMOTIVFÜHRER gibt es hier*

45) The Commuter (2018)

Kategorie: Zug als Schauplatz / Pendlerzug

Genre(s): Action, Crime, Drama

IMDb-Rating: 6,3

Seit zehn Jahren pendelt der Ex-Cop Michael MacCauley (Liam Neeson) täglich mit dem Zug aus der Vorstadt nach Manhattan zum öden Versicherungsjob. Doch dann wird er plötzlich gekündigt.Eine gepflegte blonde Lady (Vera Farmiga) setzt sich im Zug gegenüber und konfrontiert Michael mit einem seltsamen Angebot: Wenn er eine bestimmte Person, die eigentlich nicht in diesen Pendlerzug gehört, findet und mit einem GPS-Transponder markiert, bekommt er 100.000 Dollar; ein Viertel davon wartet als Anzahlung auf der Toilette. Mehr aus Neugier sieht er nach - das Geld ist da, er steckt es ein. Und unterzeichnet damit quasi einen Pakt mit dem Teufel, denn jetzt beginnt eine Zugfahrt, die auf jeden Fall für jemanden tödlich enden wird...

The Commuter © Video: STUDIOCANAL

> > > THE COMMUTER gibt es hier*